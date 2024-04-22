ТОП-9 Лучшие телефоны HONOR 2024 года

Все лучшие телефоны HONOR имеют хорошее оборудование, высокие характеристики и доступную цену. Но их ценность выражается не в денежном эквиваленте. В первую очередь стоит помнить, что не все телефоны HONOR имеют сервисы Google — для многих пользователей это может быть решающим фактором при выборе.

С тех пор, как Huawei продала бренд HONOR, все меняется, но вы должны знать, какие телефоны соответствуют вашим потребностям. Например, в HONOR 50 сервисы Google вернулись, а серия Magic Pro 5 продолжила эту тенденцию.

22.04.2024 Обновление В рейтинг лучших телефонов HONOR добавлен HONOR Magic 6 Pro — топовый флагман этого года.

Если вы рассматриваете телефон HONOR, в котором отсутствует поддержка Google, у него все ещё есть полезные функции, которые позволяют загружать приложения для Android из других источников. Для тех, кто планирует максимально использовать сервисы Google рекомендуем изучить наш рейтинг лучших Android-телефонов.

Ассортимент моделей HONOR включает телефоны в различных ценовых категориях, поэтому удовлетворит любой бюджет. Телефоны HONOR также часто имеют те же характеристики и функции, что и устройства Huawei, но по более низкой цене, поэтому они нравятся пользователям с ограниченным бюджетом.

Телефоны обычно ориентированы на немного более молодую аудиторию, так что если вы ищете отличные функции камеры, вам понравится фокус на селфи. Продолжайте читать и мы знакомим вас с лучшими телефонами HONOR, с разбором плюсов и минусов каждого из них.

1 HONOR Magic 6 Pro Лучший телефон HONOR

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2024 года

Экран: 6.8″ OLED (1280 x 2800) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Камеры: 50 МП, 180 МП, 50 МП, селфи 50 МП

Аккумулятор: 5600 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, ИК-порт

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 225 г Плюсы Экран выше всяких похвал

Высокая автономность и быстрая заряядка

Присвоен рейтинг IP68

До 1 ТБ хранилища

Сканер лица

Телевик 180 МП Минусы Увесистый

Потеря деталей при зуммировании

Когда держишь в руках такое сокровище, сложно выбрать, с чего начать. Телефон явно подан с шиком — блок камер оформлен оригинально, набор окружен безелем в форме скругленного блестящего квадрата, а грани телефона отделаны металлом. Никто не усомнится в том, что у вас флагманское устройство.

Если приглядеться к характеристикам, по сравнению с предыдущей моделью бросается в глаза увеличенный до 5600 мАч аккумулятор. Это сказалось на весе, но эргономика удачная, и в руке телефон лежит удобно. Производитель заботливо положил в коробку зарядное устройство мощностью 100 Вт — мало точно не покажется.

От чего точно захватывает дух, так это от экрана огромного размера с тончайшими рамками и динамической частотой обновления. Несмотря на небольшое уменьшение разрешения по сравнению с Magic 5 Pro, 453 ppi достаточно для четкой картинки без намека на пикселизацию.

Над камерами HONOR Magic 6 Pro поработали на славу. Не считая потери деталей при увеличении выше х5, он открывает перед мобильным фотографом практически неограниченные возможности и достоин называться отличным камерофоном. Высокую производительность при интеллектуальной постобработке фотографий обеспечивает Snapdragon 8 Gen 3 — последний на сегодня чип от Qualcomm.

HONOR Magic 6 Pro — яркий флагман, который может побороться за внимание покупателя, имея на руках достаточно козырей. Читайте о нем в нашем полном обзоре.

Подробнее — полный обзор HONOR Magic 6 Pro

2 HONOR Magic 5 Pro Лучший телефон HONOR предыдущего поколения

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.81″ (2848×1312) OLED

Память: встроенная 512 ГБ, оперативная 12 ГБ

Фото: 3 камеры, основная 50 МП

Аккумулятор: 5100 мА·ч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

SIM-карты: Dual

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA)

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE, 5G

Вес: 219 г Плюсы Один из лучших экранов

Отличное время автономной работы

Мощная тройная камера Минусы Нестабильная производительность

Дорогой

Magic 5 Pro является подтверждением того, что флагманский уровень устройств HONOR, который мы видели в прошлогодней модели Magic 4 Pro (ниже), не является случайным явлением. Этот телефон обладает лучшими характеристиками дисплея и времени автономной работы, а его камера достаточно сильна, чтобы занять высшее место в этом рейтинге.

Интересно, что чипсет Snapdragon 8 Gen 2 не так сильно греется по сравнению с другими флагманами 2023 года, и можно признать, что его яркий дизайн понравится не всем – хотя, возможно, большинство подумает иначе. Это дорогой телефон по любым меркам, но если вы можете себе позволить, он лучший из тех, что выпускает HONOR.

3 HONOR Magic V2 Лучший складной HONOR

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июль 2023

Экран: 7.92″ (2156×2344) AMOLED 120 Гц и 6,43″ (2376×1060) OLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Камеры: 50 МП, 20 МП, 50 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13 (С обновлением до Android 14)

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi, ИК-порт

Водонепроницаемость: нет

Вес: 237 г Плюсы Огромный дисплей и тонкие рамки

Отличные камеры

Толстая батарея быстро заряжается Минусы Нет беспроводной зарядки

Увесистый

Magic V2 — одно из самых тонких складных устройств, и выглядит он просто сногсшибательно. Все в этом устройстве выглядит очень футуристично, оно заметно тоньше, легче и проще в использовании, чем складные устройства Samsung. Плавный шарнир раскрывает экран до полностью плоского состояния. Аппаратное обеспечение находится на одном уровне с лучшими складными устройствами, вы получаете выдающиеся камеры, а экраны внутри и снаружи — одни из лучших в этом сегменте. Бонусом вы можете наслаждаться высокоемкой батареей и быстрой зарядкой, и хотя телефон все еще недоступен за пределами Китая, ситуация должна со дня на день измениться.

4 HONOR 90 Лучший средний класс

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,7 дюйма AMOLED 1200 x 2664

Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ

Фото: 200 МП + 12 МП + 2 МП / 50 МП

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen1

SIM-карты: Nano SIM + Nano SIM

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE, 5G

Вес: 183 г Плюсы Лучший в своем классе дисплей

Приличная основная камера

Много памяти для хранения

Хорошее время автономной работы Минусы Дешевый, пластиковый на ощупь

Нет беспроводной зарядки

Обещано только два обновления для Android

HONOR 90 представляет собой функциональный телефон среднего класса, особенно привлекательный для тех, кто ценит превосходный дисплей, являющийся одним из лучших в своей ценовой категории, или возможность получить до 512 ГБ памяти по доступной цене. В других аспектах этот телефон оставляет несколько меньшее впечатление.

Камеры находятся на достойном уровне, а производительность солидна, однако они не вызывают особого восторга. Сборка из пластика может вызывать разочарование. Также стоит отметить, что он страдает от тех же ограничений в программном обеспечении, что и другие телефоны HONOR, однако с этими компромиссами можно смириться на фоне более доступной цены.

5 HONOR Magic 5 Lite Лучший дизайн

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.67″ (2400×1080) AMOLED 120 Гц

Память: встроенная 128 ГБ, оперативная 6 ГБ

Фото: 3 камеры, основная 64 МП

Аккумулятор: 5100 мА·ч

Процессор: Snapdragon 695

SIM-карты: 2 nano SIM

Операционная система: Android 12

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE, 5G

Вес: 175 г Плюсы Красивый, стильный дизайн

Приличное время автономной работы

Четкий OLED-дисплей Минусы Устаревший чипсет

Нет зарядного устройства в комплекте

Моно динамик

Magic 5 Lite — это доступный смартфон среднего класса, который привлекает своим внешним видом и изысканным дизайном, который легко можно принять за телефон из более высокого ценового сегмента.

Он также отличается длительным временем автономной работы, хотя немного подводит старый чипсет (тот же, что и у старой модели Magic 4 Lite), медленная зарядка (зарядное устройство не включено в комплект) и хорошая, но не впечатляющая камера. Однако, если вам нужен телефон, который выглядит и ощущается как флагман, за гораздо меньшую стоимость, вы не ошибетесь выбрав Magic 5 Lite.

6 HONOR 70 Телефон премиум-класса с бюджетной ценой

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: июнь 2022 г.

Вес: 178 г

Размеры: 161,4 х 73,3 х 7,9 мм

ОС: Андроид 12

Размер экрана: 6,67 дюйма

Процессор: Snapdragon 778G+

Оперативная память: 8/12 ГБ

Память: 128/256/512 ГБ

Аккумулятор: 4800 мАч

Задняя камера: 54 МП + 50 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 32 МП Плюсы Стильный дизайн

Изогнутый OLED-экран 120 Гц

Хорошее время автономной работы

Поддержка приложений Google Минусы Камера без зума

Нет разъема для наушников

Красивый дизайн HONOR 70 сразу привлекает внимание. Возможно, он не идеален, но с ним вы получаете некоторые высококлассные функции за меньшие деньги, чем ожидали. На 6,67-дюймовый экран с закруглёнными краями приятно смотреть благодаря хорошей контрастности и насыщенным цветам, чтобы вы не воспроизводили.

В других отношениях телефон имеет отличные возможности камеры, такие как основной объектив 54MP и датчик Sony — IMX800. 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив хорошо поддерживает ситуацию, хотя его 2-мегапиксельный датчик глубины не сильно впечатляет.

Помимо небольших недостатков, HONOR 70 продолжает успешный путь с высокой производительностью и такой же быстрой зарядкой. Большое время автономной работы означает, что он будет работать весь день без проблем.

7 HONOR 50 Лучшее соотношение цены и качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: июнь 2021 г.

Вес: 175 г

Размеры: 160 х 73,8 х 7,8 мм

ОС: Андроид 11

Размер экрана: 6,57 дюйма

Процессор: Snapdragon 778 5G

Оперативная память: 6/8 ГБ/12 ГБ

Память: 128/256 ГБ

Аккумулятор: 4300 мАч

Задняя камера: 108MP+8MP+2MP+2MP

Фронтальная камера: 32 МП Плюсы Тонкий и легкий

Красивый дисплей

Полная поддержка Google Минусы Нет разъема для наушников

Без гидроизоляции

Телефон HONOR 50 может не хватать более тонких деталей, чтобы выделиться из толпы, но это все же его стоит рассмотреть. Подобно Huawei Nova 9, он также оснащён портом USB-C для более быстрой зарядки, но лишён удобного разъёма для наушников 3,5 мм.

Его дисплей больше всего выделяется благодаря 6,57-дюймовой OLED-панели с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и частотой сенсорного ввода 300 Гц. Его постоянно включенный дисплей не всегда работает должным образом, но в целом он очень красочный и яркий.

С другой стороны его основная камера работает хорошо, но именно селфи-камера обеспечивает смелые изображения с естественными эффектами глубины, которые еще больше улучшают кадр.

Все остальное довольно стандартно и для любителей селфи это может быть важным аргументом в пользу покупки.

8 HONOR 50 Lite Облегченная версия

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска:

Вес: 192 г

Размеры: 74.7 x 161.8 x 8.5 мм

ОС: Андроид 11

Размер экрана: 6.67 дюйма

Процессор: Qualcomm Snapdragon 662

Оперативная память: 6/8 ГБ

Память: 128 ГБ

Аккумулятор: 4300 мАч

Задняя камера: 64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 16 МП Плюсы Зарядка 66 Вт

Большой дисплей

Поддержка приложений Google Минусы Нет 5G

Экран 60 Гц

HONOR 50 Lite немного дешевле обычного HONOR 50. Если вы можете позволить себе полную версию, оно того стоит, но если нет, то 50 Lite — неплохой вариант.

Его большой 6,67-дюймовый дисплей несомненно радует в этой ценовой категории (даже если он имеет частоту обновления всего 60 Гц), и вы также получаете приличную основную заднюю камеру на 64 МП и действительно быструю зарядку 66 Вт — действительно впечатляет.

Поддержки 5G нет, а дизайн не соответствует своему брату, но по цене это действительно не так уж и плохо.

9 HONOR X8a Бомба для своей цены

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: февраль 2023

Экран: 6.7″ (1080×2388) IPS LCD 90 Гц

Встроенная память: 128 ГБ

Оперативная память: 6, 8 ГБ

Камеры: 100 МП, 5 МП, 2 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 4500 мАч

Процессор: MediaTek Helio G88

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 12

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: нет

Вес: 179 г Плюсы Тонкие рамки

Основная камера 100 МП

ПО гладко работает Минусы Датчик приближения может сбоить

Слабая фронталка

Бренд HONOR X8a предлагает доступный телефон на базе Android, который сохраняет при этом высокую производительность. Он оснащён чипсетом среднего класса Mediatek Helio G88, имеет 100-мегапиксельную камеру на задней панели, а аккумулятор ёмкостью 4500 мАч легко проработает пару дней без подзарядки. Не забудем также о ярком и красивом узоре на его спине. Экран будет ЖК, зато с частотой обновления 90 Гц.