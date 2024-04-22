ТОП-9 Лучшие телефоны HONOR 2024 года

Все лучшие телефоны HONOR имеют хорошее оборудование, высокие характеристики и доступную цену. Но их ценность выражается не в денежном эквиваленте. В первую очередь стоит помнить, что не все телефоны HONOR имеют сервисы Google — для многих пользователей это может быть решающим фактором при выборе.
С тех пор, как Huawei продала бренд HONOR, все меняется, но вы должны знать, какие телефоны соответствуют вашим потребностям. Например, в HONOR 50 сервисы Google вернулись, а серия Magic Pro 5 продолжила эту тенденцию.
Если вы рассматриваете телефон HONOR, в котором отсутствует поддержка Google, у него все ещё есть полезные функции, которые позволяют загружать приложения для Android из других источников. Для тех, кто планирует максимально использовать сервисы Google рекомендуем изучить наш рейтинг лучших Android-телефонов.
Ассортимент моделей HONOR включает телефоны в различных ценовых категориях, поэтому удовлетворит любой бюджет. Телефоны HONOR также часто имеют те же характеристики и функции, что и устройства Huawei, но по более низкой цене, поэтому они нравятся пользователям с ограниченным бюджетом.
Телефоны обычно ориентированы на немного более молодую аудиторию, так что если вы ищете отличные функции камеры, вам понравится фокус на селфи. Продолжайте читать и мы знакомим вас с лучшими телефонами HONOR, с разбором плюсов и минусов каждого из них.
Дата выхода: январь 2024 года
Экран: 6.8″ OLED (1280 x 2800) 120 Гц
Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ
Оперативная память: 12, 16 ГБ
Камеры: 50 МП, 180 МП, 50 МП, селфи 50 МП
Аккумулятор: 5600 мАч
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
SIM-карты: 2
Операционная система: Android 14
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, ИК-порт
Водонепроницаемость: IP68
Вес: 225 г
- Экран выше всяких похвал
- Высокая автономность и быстрая заряядка
- Присвоен рейтинг IP68
- До 1 ТБ хранилища
- Сканер лица
- Телевик 180 МП
- Увесистый
- Потеря деталей при зуммировании
Когда держишь в руках такое сокровище, сложно выбрать, с чего начать. Телефон явно подан с шиком — блок камер оформлен оригинально, набор окружен безелем в форме скругленного блестящего квадрата, а грани телефона отделаны металлом. Никто не усомнится в том, что у вас флагманское устройство.
Если приглядеться к характеристикам, по сравнению с предыдущей моделью бросается в глаза увеличенный до 5600 мАч аккумулятор. Это сказалось на весе, но эргономика удачная, и в руке телефон лежит удобно. Производитель заботливо положил в коробку зарядное устройство мощностью 100 Вт — мало точно не покажется.
От чего точно захватывает дух, так это от экрана огромного размера с тончайшими рамками и динамической частотой обновления. Несмотря на небольшое уменьшение разрешения по сравнению с Magic 5 Pro, 453 ppi достаточно для четкой картинки без намека на пикселизацию.
Над камерами HONOR Magic 6 Pro поработали на славу. Не считая потери деталей при увеличении выше х5, он открывает перед мобильным фотографом практически неограниченные возможности и достоин называться отличным камерофоном. Высокую производительность при интеллектуальной постобработке фотографий обеспечивает Snapdragon 8 Gen 3 — последний на сегодня чип от Qualcomm.
HONOR Magic 6 Pro — яркий флагман, который может побороться за внимание покупателя, имея на руках достаточно козырей. Читайте о нем в нашем полном обзоре.
Подробнее — полный обзор HONOR Magic 6 Pro
Экран: 6.81″ (2848×1312) OLED
Память: встроенная 512 ГБ, оперативная 12 ГБ
Фото: 3 камеры, основная 50 МП
Аккумулятор: 5100 мА·ч
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2
SIM-карты: Dual
Операционная система: Android 13
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA)
Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE, 5G
Вес: 219 г
- Один из лучших экранов
- Отличное время автономной работы
- Мощная тройная камера
- Нестабильная производительность
- Дорогой
Magic 5 Pro является подтверждением того, что флагманский уровень устройств HONOR, который мы видели в прошлогодней модели Magic 4 Pro (ниже), не является случайным явлением. Этот телефон обладает лучшими характеристиками дисплея и времени автономной работы, а его камера достаточно сильна, чтобы занять высшее место в этом рейтинге.
Интересно, что чипсет Snapdragon 8 Gen 2 не так сильно греется по сравнению с другими флагманами 2023 года, и можно признать, что его яркий дизайн понравится не всем – хотя, возможно, большинство подумает иначе. Это дорогой телефон по любым меркам, но если вы можете себе позволить, он лучший из тех, что выпускает HONOR.
Дата выхода: июль 2023
Экран: 7.92″ (2156×2344) AMOLED 120 Гц и 6,43″ (2376×1060) OLED 120 Гц
Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ
Оперативная память: 16 ГБ
Камеры: 50 МП, 20 МП, 50 МП, селфи 16 МП
Аккумулятор: 5000 мАч
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
SIM-карты: 2
Операционная система: Android 13 (С обновлением до Android 14)
Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi, ИК-порт
Водонепроницаемость: нет
Вес: 237 г
- Огромный дисплей и тонкие рамки
- Отличные камеры
- Толстая батарея быстро заряжается
- Нет беспроводной зарядки
- Увесистый
Magic V2 — одно из самых тонких складных устройств, и выглядит он просто сногсшибательно. Все в этом устройстве выглядит очень футуристично, оно заметно тоньше, легче и проще в использовании, чем складные устройства Samsung. Плавный шарнир раскрывает экран до полностью плоского состояния. Аппаратное обеспечение находится на одном уровне с лучшими складными устройствами, вы получаете выдающиеся камеры, а экраны внутри и снаружи — одни из лучших в этом сегменте. Бонусом вы можете наслаждаться высокоемкой батареей и быстрой зарядкой, и хотя телефон все еще недоступен за пределами Китая, ситуация должна со дня на день измениться.
Экран: 6,7 дюйма AMOLED 1200 x 2664
Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ
Память: 256 ГБ, 512 ГБ
Фото: 200 МП + 12 МП + 2 МП / 50 МП
Аккумулятор: 5000 мА·ч
Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen1
SIM-карты: Nano SIM + Nano SIM
Операционная система: Android 13
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi
Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE, 5G
Вес: 183 г
- Лучший в своем классе дисплей
- Приличная основная камера
- Много памяти для хранения
- Хорошее время автономной работы
- Дешевый, пластиковый на ощупь
- Нет беспроводной зарядки
- Обещано только два обновления для Android
HONOR 90 представляет собой функциональный телефон среднего класса, особенно привлекательный для тех, кто ценит превосходный дисплей, являющийся одним из лучших в своей ценовой категории, или возможность получить до 512 ГБ памяти по доступной цене. В других аспектах этот телефон оставляет несколько меньшее впечатление.
Камеры находятся на достойном уровне, а производительность солидна, однако они не вызывают особого восторга. Сборка из пластика может вызывать разочарование. Также стоит отметить, что он страдает от тех же ограничений в программном обеспечении, что и другие телефоны HONOR, однако с этими компромиссами можно смириться на фоне более доступной цены.
Экран: 6.67″ (2400×1080) AMOLED 120 Гц
Память: встроенная 128 ГБ, оперативная 6 ГБ
Фото: 3 камеры, основная 64 МП
Аккумулятор: 5100 мА·ч
Процессор: Snapdragon 695
SIM-карты: 2 nano SIM
Операционная система: Android 12
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi
Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE, 5G
Вес: 175 г
- Красивый, стильный дизайн
- Приличное время автономной работы
- Четкий OLED-дисплей
- Устаревший чипсет
- Нет зарядного устройства в комплекте
- Моно динамик
Magic 5 Lite — это доступный смартфон среднего класса, который привлекает своим внешним видом и изысканным дизайном, который легко можно принять за телефон из более высокого ценового сегмента.
Он также отличается длительным временем автономной работы, хотя немного подводит старый чипсет (тот же, что и у старой модели Magic 4 Lite), медленная зарядка (зарядное устройство не включено в комплект) и хорошая, но не впечатляющая камера. Однако, если вам нужен телефон, который выглядит и ощущается как флагман, за гораздо меньшую стоимость, вы не ошибетесь выбрав Magic 5 Lite.
Дата выпуска: июнь 2022 г.
Вес: 178 г
Размеры: 161,4 х 73,3 х 7,9 мм
ОС: Андроид 12
Размер экрана: 6,67 дюйма
Процессор: Snapdragon 778G+
Оперативная память: 8/12 ГБ
Память: 128/256/512 ГБ
Аккумулятор: 4800 мАч
Задняя камера: 54 МП + 50 МП + 2 МП
Фронтальная камера: 32 МП
- Стильный дизайн
- Изогнутый OLED-экран 120 Гц
- Хорошее время автономной работы
- Поддержка приложений Google
- Камера без зума
- Нет разъема для наушников
Красивый дизайн HONOR 70 сразу привлекает внимание. Возможно, он не идеален, но с ним вы получаете некоторые высококлассные функции за меньшие деньги, чем ожидали. На 6,67-дюймовый экран с закруглёнными краями приятно смотреть благодаря хорошей контрастности и насыщенным цветам, чтобы вы не воспроизводили.
В других отношениях телефон имеет отличные возможности камеры, такие как основной объектив 54MP и датчик Sony — IMX800. 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив хорошо поддерживает ситуацию, хотя его 2-мегапиксельный датчик глубины не сильно впечатляет.
Помимо небольших недостатков, HONOR 70 продолжает успешный путь с высокой производительностью и такой же быстрой зарядкой. Большое время автономной работы означает, что он будет работать весь день без проблем.
Дата выпуска: июнь 2021 г.
Вес: 175 г
Размеры: 160 х 73,8 х 7,8 мм
ОС: Андроид 11
Размер экрана: 6,57 дюйма
Процессор: Snapdragon 778 5G
Оперативная память: 6/8 ГБ/12 ГБ
Память: 128/256 ГБ
Аккумулятор: 4300 мАч
Задняя камера: 108MP+8MP+2MP+2MP
Фронтальная камера: 32 МП
- Тонкий и легкий
- Красивый дисплей
- Полная поддержка Google
- Нет разъема для наушников
- Без гидроизоляции
Телефон HONOR 50 может не хватать более тонких деталей, чтобы выделиться из толпы, но это все же его стоит рассмотреть. Подобно Huawei Nova 9, он также оснащён портом USB-C для более быстрой зарядки, но лишён удобного разъёма для наушников 3,5 мм.
Его дисплей больше всего выделяется благодаря 6,57-дюймовой OLED-панели с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и частотой сенсорного ввода 300 Гц. Его постоянно включенный дисплей не всегда работает должным образом, но в целом он очень красочный и яркий.
С другой стороны его основная камера работает хорошо, но именно селфи-камера обеспечивает смелые изображения с естественными эффектами глубины, которые еще больше улучшают кадр.
Все остальное довольно стандартно и для любителей селфи это может быть важным аргументом в пользу покупки.
Дата выпуска:
Вес: 192 г
Размеры: 74.7 x 161.8 x 8.5 мм
ОС: Андроид 11
Размер экрана: 6.67 дюйма
Процессор: Qualcomm Snapdragon 662
Оперативная память: 6/8 ГБ
Память: 128 ГБ
Аккумулятор: 4300 мАч
Задняя камера: 64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП
Фронтальная камера: 16 МП
- Зарядка 66 Вт
- Большой дисплей
- Поддержка приложений Google
- Нет 5G
- Экран 60 Гц
HONOR 50 Lite немного дешевле обычного HONOR 50. Если вы можете позволить себе полную версию, оно того стоит, но если нет, то 50 Lite — неплохой вариант.
Его большой 6,67-дюймовый дисплей несомненно радует в этой ценовой категории (даже если он имеет частоту обновления всего 60 Гц), и вы также получаете приличную основную заднюю камеру на 64 МП и действительно быструю зарядку 66 Вт — действительно впечатляет.
Поддержки 5G нет, а дизайн не соответствует своему брату, но по цене это действительно не так уж и плохо.
Дата выхода: февраль 2023
Экран: 6.7″ (1080×2388) IPS LCD 90 Гц
Встроенная память: 128 ГБ
Оперативная память: 6, 8 ГБ
Камеры: 100 МП, 5 МП, 2 МП, селфи 16 МП
Аккумулятор: 4500 мАч
Процессор: MediaTek Helio G88
SIM-карты: 2
Операционная система: Android 12
Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi
Водонепроницаемость: нет
Вес: 179 г
- Тонкие рамки
- Основная камера 100 МП
- ПО гладко работает
- Датчик приближения может сбоить
- Слабая фронталка
Бренд HONOR X8a предлагает доступный телефон на базе Android, который сохраняет при этом высокую производительность. Он оснащён чипсетом среднего класса Mediatek Helio G88, имеет 100-мегапиксельную камеру на задней панели, а аккумулятор ёмкостью 4500 мАч легко проработает пару дней без подзарядки. Не забудем также о ярком и красивом узоре на его спине. Экран будет ЖК, зато с частотой обновления 90 Гц.