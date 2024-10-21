ТОП-10 Лучшие бюджетные смартфоны 2024 года

В этом рейтинге мы собрали лучшие бюджетные смартфоны, которые можно купить сегодня. Хорошо, а что понимать по бюджетными смартфонами, спросите вы. Чем они отличаются от смартфонов с лучшим соотношением цена-качество? Ответ довольно прост.

Под лучшими смартфонами цена-качество мы подразумеваем устройства, которые еще не являются флагманами, но имеют схожий с ними функционал, такой как камеры, процессор, экраны и другие При этом они, как правило, жертвуют элементами дизайна или материалами, использующимися для изготовления.

21.10.2024 Обновление В рейтинг лучших бюджетных телефонов добавлены новые модели.

Лучшие бюджетные смартфоны, в свою очередь, предлагают настоящий максимум за свои деньги. Совершенно верно, что вы не сможете найти в недорогом устройстве топовую камеру или самый мощный чип. Однако, в этом рейтинге мы постарались выбрать именно те модели устройств, которые могут предложить если не впечатляющие, то как минимум, хорошие компоненты и возможности пользовательского опыта.

Скажем сразу, что в первую очередь при составления рейтинга мы ориентировались на младшие модели из линеек известных производителей. В число которых вошли: Samsung и Xiaomi. Конечно, мы также не забыли и о менее известных брендах типа: Infinix, Tecno и других.

Перед началом рейтинга, стоит отметить, что если вы все же хотите владеть устройством из более высокого ценового сегмента, но переплачивать не хочется, рекомендуем обратить внимание на наш рейтинг лучших б/у телефонов. Ну а если вы ищете новое устройство, для покупки которого не потребуется брать кредит, мы предлагаем ознакомиться с нашим рейтингом лучших бюджетных смартфонов.

1 Samsung Galaxy A15 Лучший бюджетный смартфон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 год

Экран: 6.5″ (2340×1080), Full HD, AMOLED, 90 Гц

Память: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная память: 4 ГБ / 8 ГБ

Процессор: MediaTek Helio G99

Основные камеры: 50 МП + 5 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 13 МП

Аккумулятор: 5000 мАч Плюсы Отличный большой экран

Дизайн, как у более дорогих моделей

Хорошее время автономной работы Минусы Нет защиты от воды

Медленная зарядка

Samsung Galaxy A15 поистине удивительный смартфон. Во-первых он имеет дизайн, схожий с более дорогой линейкой S24. При первом взгляде отличить первый от второго сможет только специалист. Во-вторых телефон обладает не менее впечатляющими характеристиками для бюджетного устройства. Он оснащен большим и ярким экраном с частотой обновления 90 Гц (это выше чем у топового iPhone 16, с его 60 Гц). Объем оперативной памяти составляет 4 или 8 ГБ на выбор, что также является уровнем премиальных моделей (у iPhone 16 тоже 8 ГБ оперативной памяти). Радуют и варианты памяти хранения: 128 ГБ или 256 ГБ, которую еще и можно расширить до 1 ТБ с помощью microSD-карты.

Время автономной работы Galaxy A15, наверное его главный козырь. Он может проработать в активном режиме более 15 часов. Это достигается благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч. Т.е. при обычном использовании аккумулятора точно хватит не на один день. Samsung Galaxy A15 имеет поддержку NFC, поэтому им можно расплачиваться в магазине, чтобы не таскать с собой кошелек или пластиковые банковские карты.

Производительность устройства находится на достаточном уровне, хотя иногда наблюдаются незначительные подтормаживания и задержки, особенно заметные при работе с камерой. Также, как и качество снимков, сделанных камерой, можно оценить как удовлетворительное, учитывая его стоимость.

Если вам необходим недорогой смартфон для работы, в качестве резервного аппарата или вы просто не хотите переплачивать за функции, которые вам не нужны (например, если вы планируете использовать телефон только для звонков, интернет-серфинга и бесконтактных платежей), то Galaxy A15 станет отличным выбором.

2 Realme C65 Самый стильный бюджетный смартфон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 год

Экран: 6.67″ (1600×720), HD, IPS, 90 Гц

Память: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная память: 6 ГБ / 8 ГБ

Процессор: MediaTek Helio G85

Основные камеры: 50 МП + 50 МП + 8 МП

Фронтальная камера: 8 МП

Аккумулятор: 5000 мАч Плюсы Красивый дизайн

Отличное время автономной работы

Хорошая производительность

Большой экран 90 Гц Минусы Так себе звук

Сканер отпечатка пальцев иногда глючит

Realme C65 – это телефон, который приятно удивляет своими возможностями при очень доступной цене. Он выглядит стильно: тонкий корпус, приятная на ощупь стеклянная задняя панель, весит всего 185 грамм. Есть даже защита от пыли и брызг по стандарту IP54! Есть очень интересная фишка – Mini Capsule 2.0, похожая на Dynamic Island от Apple!

Экран – просто супер! 6.72 дюйма, разрешение FHD+ (2400×1080), частота обновления 90 Гц (можно настроить и 60 Гц для экономии батареи). Даже на ярком солнце всё видно отлично – максимальная яркость до 950 нит! А ещё есть прикольная функция Rainwater Smart Touch – можешь управлять телефоном даже мокрыми руками. Камера неплохая, особенно при хорошем освещении. Основная на 50 Мп делает отличные снимки, но в темноте качество падает.

За производительность отвечают: процессор MediaTek Helio G85, а также 8 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти, которые позволяют запуска не только обычные приложения, но также и игры. Объем встроенной памяти можно выбрать из 128 ГБ или 256 ГБ встроенной. В целом для большинства задач ее хватит «с головой».

К минусам можно отнести качество звука – всего один динамик для мультимедиа (второй только для звонков). Также встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев, работает не всегда идеально. Во всем остальном это отличный бюджетный телефон, которые стоит каждого своего рубля.

3 TECNO POVA 6 Neo Лучший бюджетный смартфон с большим экраном и аккумулятором

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 год

Экран: 6.8″ (1080*2460), FHD+, 120 Гц

Память: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Процессор: MediaTek G99 Ultimate

Основные камеры: 50 МП + 0.08 МП

Фронтальная камера: 8 МП

Аккумулятор: 7000 мАч Плюсы Большой экран

Долгое время автономной работы

Дизайн в стиле каберпанк

Подходит для игр Минусы Экран не самый яркий

Фотовозможности на среднем уровне

TECNO POVA 6 Neo выделяется своим стильным дизайном в стиле киберпанк, особенностью которого является прозрачная задняя панель. Несмотря на внушительный вес, обусловленный мощным аккумулятором (7000 мАч), смартфон удобно лежит в руке благодаря слегка закругленной задней поверхности. Качество сборки значительно улучшено по сравнению с предыдущими моделями, подтверждением чему служит наличие защиты по стандарту IP53, обеспечивающей устойчивость к воздействию влаги.

TECNO POVA 6 Neo огромным 6,78-дюймовым IPS LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность интерфейса и комфортное использование. Однако, яркость экрана (580 нит) является его слабым местом, особенно заметным при ярком солнечном свете. Углы обзора также оставляют желать лучшего, что может снизить удобство использования в некоторых ситуациях.

Сердцем TECNO POVA 6 Neo является чипсет MediaTek Helio G99 Ultimate, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения за счет использования встроенной памяти). Встроенная память составляет 128 ГБ или 256 ГБ на выбор. Такая конфигурация успешно справляется с современными играми, вроде Genshin Impact и PUBG, на средних настройках графики.

Основная камера TECNO POVA 6 Neo имеет разрешение 50 МП (с технологией объединения пикселей 4-в-1, что приводит к выходному разрешению 12,5 МП). Фронтальная камера — 8 МП. При хорошем освещении качество снимков вполне удовлетворительное. Однако в условиях низкой освещенности, ограничения производительности камеры весьма заметны.

Ключевым преимуществом TECNO POVA 6 Neo является его емкий аккумулятор на 7000 мАч, обеспечивающий более двух дней автономной работы при умеренном использовании. Поддержка быстрой зарядки 33 Вт позволяет относительно быстро восстановить заряд батареи. Дополнительным плюсом является функция обратной беспроводной зарядки мощностью 10 Вт.

4 Xiaomi POCO M6 Подойдет для фото и видео съемки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 год

Экран: 6.79″ (2400×1080), Full HD, IPS

Память: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная память: 4 ГБ / 6 ГБ / 8 ГБ

Процессор: Helio G91 Ultra

Основные камеры: 108 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 13 МП

Аккумулятор: 5030 мАч Плюсы Неплохие камеры

Хороший экран

Емкий аккумулятор и быстрая зарядка Минусы Есть проблемы с чувствительностью сенсорного экрана

POCO M6 – это бюджетный смартфон от суббренда Xiaomi, предлагающий впечатляющие возможности по доступной цене (около 12-14 тысяч рублей).

Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, POCO M6 отличается красивым дизайном. Тонкий корпус (8,3 мм толщиной и 76,28 мм шириной) удобно лежит в руке. Задняя панель выполнена из высококачественных материалов, приятных на ощупь, и обладает стильным блестящим покрытием.

Большой 6,79-дюймовый дисплей с разрешением 2460×1080 пикселей обеспечивает четкое и детализированное изображение. Частота обновления 90 Гц и технология AdaptiveSync гарантируют плавную работу и отсутствие рывков изображения, а функция авторегулировки частоты кадров оптимизирует энергопотребление.

Смартфон оснащен мощным восьмиядерным процессором Helio G91-Ultra с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графическим процессором Mali-G52 MC2, обеспечивающими плавную работу практически во всех мобильных игр. Большой объем оперативной памяти (с возможностью расширения до 16 ГБ) позволяет эффективно работать в многозадачном режиме и быстро обрабатывать данные.

Основная камера POCO M6 с разрешением 108 Мп и поддержкой 3-кратного зума способна на создание неплохих фотографий и видео. Дополнительная 2-мегапиксельная камера предназначенная для макросъемки, впечатляет не так сильно. 13-мегапиксельная фронтальная камера вполне подходит для создания качественного контента для социальных сетей.

Встроенный аккумулятор емкостью 5030 мАч обеспечивает до 19 дней работы в режиме ожидания и до 127 часов воспроизведения музыки. Радует также и поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

5 Realme C61 Когда надо совсем за дешево

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 год

Экран: 6.75″ (1600×720), HD, IPS, 90 Гц

Память: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная память: 6 ГБ / 8 ГБ

Процессор: Unisoc Tiger T612

Основные камеры: 50 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 5 МП

Аккумулятор: 5000 мАч Плюсы Долгое время автономной работы

Прочная конструкция

Громкий звук Минусы Слабенький процессор

Низкая яркость экрана

Realme C61 выпускается в зеленом и золотом цветах. Корпус выполнен из прочного пластика с градиентной окраской и защитой от брызг и пыли по стандарту IP54. Тонкий (менее 8 мм) и легкий, смартфон имеет острые грани, которые могут быть не слишком комфортными в руке без чехла (в комплекте). На борту есть 3,5 мм разъем для наушников, двойной слот для SIM-карт и microSD.

Смартфон имеет плавный 6,7-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц. Максимальная яркость составляет 560 нит (HBM), чего может быть недостаточно при ярком солнечном свете, но в помещении он смотрится хорошо. Качество цветопередачи вполне ожидаемо для бюджетного сегмента IPS-матриц.

Основная камера Realme C61 50 МП с фазовым автофокусом делает неплохие снимки при хорошем освещении. Ночной режим работает удовлетворительно только при наличии источников света. Запись видео ограничена стандартными для этого ценового сегмента 1080p 30fps без стабилизации. Фронтальная камера 5 МП подходит для видеосвязи и простых селфи-снимков.

Смартфон работает на 8-ядерном процессоре Unisoc Tiger T612 (12 нм). Производительности достаточно для повседневных задач, но требовательные игры он если и потянет, то с трудом. Объём оперативной памяти — 6 ГБ или 8 ГБ. Памяти хранения — 128 или 256 ГБ, должно хватить любому пользователю.

Смартфон оснащен достаточно емкой батареей на 5000 мАч, которая обеспечивает до 4 дней работы в режиме телефона, 17 часов просмотра видео и 7 часов игр. Зарядка до 100% занимает около 2 часов 10 минут. Также имеет NFC для бесконтактных платежей.

С учетом всего написанного, Realme C61 — достойный вариант для тех, кто ищет недорогой смартфон с хорошим временем автономной работы, большим объемом оперативной памяти и неплохой камерой. Недостатками являются невысокая яркость экрана и невысокая производительность в играх.

6 Redmi 13 Все базовые функции в приятном дизайне

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 год

Экран: 6.79″ (2460×1080), Full HD, IPS, 90 Гц

Память: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная память: 6 ГБ / 8 ГБ

Процессор: Mediatek Helio G91 Ultra

Основные камеры: 108 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 13 МП

Аккумулятор: 5030 мАч Плюсы Большой экран

При хорошем освещении, камера может делать достойные снимки

Прочный, красивый дизайн Минусы Среднее время автономной работы

Не подходит для игр

Redmi 13 от Xiaomi — бюджетный смартфон, предлагающий сбалансированный набор функций.

Его преимущества включают в себя прочный корпус из поликарбоната и стекла с защитой IP53 от пыли и брызг, наличие 3,5-мм разъема для наушников, возможность расширения памяти с помощью microSD карты, и достаточно качественную основную камеру с разрешением 108 МП. Хотя общее качество фото и видеосъемки можно оценить, как среднее.

Также стоит отметить наличие удобного емкостного сканера отпечатков пальцев на боковой грани и инфракрасный порт для управления бытовой техникой.

Redmi 13 оборудован IPS LCD экраном с большой диагональю 6,79 дюйма, разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, что является неплохим показателем, но экран не самый яркий для использования на улице. Производительность смартфона обеспечивается процессором Mediatek Helio G91 Ultra. Для требовательных игр не подойдет, а вот для повседневных задач мощности предостаточно. Время автономной работы можно оценить, как среднее – около 10 часов при активном использовании.

Тем не менее, Redmi 13 может быть хорошим выбором для тех, кто ищет недорогой, надежный смартфон с базовым функционалом и дополнительными полезными функциями, такими как разъем для наушников и инфракрасный порт.

7 HUAWEI nova Y72 Когда бюджет не влияет на качество

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 год

Экран: 6.75″ (1600×720), HD, IPS, 60 Гц

Память: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Процессор: Kirin 710A

Основные камеры: 50 МП + 2 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 8 МП

Аккумулятор: 6000 мАч Плюсы Емкий аккумулятор, быстрая зарядка

Хороший экран

Камер способна делать хорошие снимки Минусы Слабый процессор

Нет сервисов Google

HUAWEI nova Y72 привлекает внимание своим блестящим дизайном задней панели. Она выполнена с использованием олеофобного покрытия, поэтому эффективно защищающего от отпечатков пальцев.

6,75-дюймовый LCD-экран HUAWEI nova Y72, на удивление, имеет хорошие углы обзора и отсутствие заметных искажений изображения. По своему вкусу можно настроить цветовую температуру, а также воспользоваться режимом защиты зрения с фильтрацией УФ-излучения и режимом «электронная книга» для черно-белого отображения. Автоматическая регулировка яркости работает точно и эффективно, обеспечивая комфортный просмотр в различных условиях освещения.

Движком HUAWEI nova Y72 является восьмиядерный процессор Kirin 710A, созданный по 14-нанометровому техпроцессу. Хотя результаты синтетических тестов дают лишь средние показатели, устройство обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц, работа с приложениями и общение в мессенджерах. Однако, в требовательных играх, ожидаемо, производительность может быть ограничена. Отдельно следует отметить отсутствие сервисов Google, установка приложений осуществляется через AppGallery.

Основная камера с разрешением 50 МП обеспечивает хорошее качество снимков при достаточном освещении. Цвета естественные, без чрезмерной насыщенности. При слабом освещении качество изображения снижается, появляется шум, но ночной режим помогает улучшить ситуацию. Запись видео ведется в разрешении 1080p при 30/60 кадрах в секунду, но без стабилизации изображения. Фронтальная камера на 8 МП подходит для повседневных селфи.

HUAWEI nova Y72 оснащен впечатляющим аккумулятором емкостью 5900 мАч, обеспечивающим до 9 часов работы экрана при умеренном использовании (серфинг в интернете, социальные сети, просмотр видео, звонки). Поддержка быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge 22.5 Вт позволяет зарядить устройство от 0 до 100% примерно за 1 час 45 минут.

8 Infinix Smart 8 Pro Дешевле быть не может

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 год

Экран: 6.6″ (1612×720), HD, IPS, 60 Гц

Память: 64 ГБ / 128 ГБ

Оперативная память: 4 ГБ / 8 ГБ

Процессор: MediaTek Helio G36

Основные камеры: 50 МП + 0,08 МП

Фронтальная камера: 8 МП

Аккумулятор: 5000 мАч Плюсы Прикольный дизайн

Хорошее время автономной работы

Не греется под нагрузкой Минусы Слабенькая производительность

Камеры так себе

Infinix SMART 8 Pro отличается современным дизайном с плоскими гранями и закругленными углами. Корпус выполнен из пластика белого цвета с радужными переливами, что придает ему привлекательный внешний вид. Задняя панель имеет заметный выступ блока камер. Вес устройства составляет 193 грамма. На нижней грани расположены порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников, что является приятным дополнением.

Смартфон оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1612×720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Качество изображения соответствует бюджетному сегменту. Однако, чудо не произошло. Яркость экрана будет недостаточно комфортной для использования под прямыми солнечными лучами.

Infinix SMART 8 Pro работает на базе процессора MediaTek Helio G36. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, с возможностью расширения до 8 ГБ за счет виртуальной памяти. Встроенная память имеет объём 64ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ. Производительность смартфона соответствует уровню бюджетных устройств. Интересно то, что телефон не перегревается даже при длительной нагрузке.

SMART 8 Pro имеет двойную основную камеру: 50 МП сенсор (с интерполяцией с 13 МП) и вспомогательный 0,08 МП датчик. Качество фотографий приемлемое для своей ценовой категории, но в условиях низкой освещенности заметно снижается детализация и появляется шум. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП и обеспечивает среднее качество снимков.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч (фактически 4583 мАч по результатам тестирования). В режиме смешанного использования (игры, видео, приложения) смартфон способен работать до 3 дней. Комплектное зарядное устройство мощностью 10 Вт обеспечивает полную зарядку за 3,5 часа.

9 POCO C61 Дешевле только даром)

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 год

Экран: 6.71″ (1650×720), IPS, 90 Гц

Память: 64 ГБ / 128 ГБ

Оперативная память: 3 ГБ / 4 ГБ

Процессор: MediaTek Helio G36

Основные камеры: 8 МП + 0.08 МП

Фронтальная камера: 5 МП

Аккумулятор: 5000 мАч Плюсы Большой экран

Емкий аккумулятор Минусы Нет NFC

Слабая производительность

Слабые камеры

Xiaomi Poco C61 — это ультра-бюджетный смартфон, который все же может порадовать своим стилем. Он имеет большой экран с хорошим разрешением и обеспечивает комфортный просмотр контента.

Его восьмиядерный процессор Mediatek Helio G36 не самый мощный зверь. С другой стороны, этот энергоэффективный процессор, обеспечивающий приемлемую производительность для повседневных задач.

Двойная задняя камера (8 МП + 0.08 МП) вряд ли сможет обеспечить хорошее качество снимков. Хотя, использовать ее вполне возможно, получая соответствующий результат. Тоже самое можно сказать и о фронтальном объективе. Емкий аккумулятор обеспечивает длительное время автономной работы. Однако, скорость зарядки относительно низкая.

В целом, Xiaomi Poco C61 — это сбалансированный бюджетный смартфон с хорошим экраном, емким аккумулятором и поддержкой двух SIM-карт. Однако, его производительность ограничена, а отсутствие NFC может быть существенным недостатком для некоторых пользователей. Перед покупкой стоит взвесить все преимущества и недостатки, учитывая ваши индивидуальные потребности и ожидания.

10 Realme Note 50 Выглядит он точно дороже своей цены

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 год

Экран: 6.74″ (1600×720), HD, TFT, 90 Гц

Память: 64 ГБ / 128 ГБ

Оперативная память: 3 ГБ / 4 ГБ

Процессор: Unisoc Tiger T612

Основные камеры: 13 МП + 0.08 МП

Фронтальная камера: 5 МП

Аккумулятор: 5000 мАч Плюсы Неплохой дизайн

Камеры отрабатывают свою стоимость на 110%

Хорошее время автономной работы Минусы Слабая производительность

Экран соответствует цене устройства

Realme Note 50 – это бюджетный смартфон, выпущенный компанией Realme в начале 2024 года. Его цена, стартующая с 5999 рублей, делает его привлекательным предложением для покупателей с ограниченным бюджетом.

Корпус Realme Note 50 выполнен из пластика, имеет плоский дизайн и слегка выступающий модуль камеры, наверное напоминающий iPhone 13 Pro Max.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1600×720 пикселей) и адаптивной частотой обновления 90 Гц. Хотя частота обновления приятно радует, яркость, цветопередача и углы обзора соответствуют типичному уровню бюджетных IPS-матриц, не демонстрируя выдающихся характеристик. В повседневном использовании это может быть заметно.

Основная камера с разрешением 13 МП приятно удивляет качеством снимков, особенно учитывая стоимость устройства. Баланс белого, цветопередача и резкость находятся на хорошем уровне. Однако, видеосъемка ограничена разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду и отсутствием стабилизации. Фронтальная камера 5 МП – достаточно базовая.

В смартфон установлен процессор Unisoc Tiger T612. Он обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач и нетребовательных игр, но не подходит для других ресурсоемких задач. Объём оперативной и встроенной памяти предлагается в двух вариантах: 3/64 ГБ и 4/128 ГБ. Используемая память типа eMMC, что несколько снижает скорость работы системы по сравнению с более быстрым стандартом UFS. Стоит отметить существенный нагрев корпуса во время интенсивного использования.

Realme Note 50 получил аккумулятор емкостью 5000 мАч, обеспечивающий длительное время автономной работы. Есть возможность использования быстрой зарядки 33 Вт по технологии SUPERVOOC.

В целом Realme Note 50 – это сбалансированное бюджетное устройство с неплохой камерой и длительным временем автономной работы. Однако, необходимо учитывать существенные недостатки: отсутствие NFC и медленная зарядка.

Как выбрать лучший бюджетный смартфон

После того, как вы нашли телефон по подходящей цене для вашего бюджета — именно поэтому вы в первую очередь рассматриваете один из лучших дешевых телефонов — подумайте, какие функции может предложить одно из этих устройств и какие из них вам нужны. Время работы батареи, количество и типы камер, частота обновления дисплея и тип чипсета, на котором работает телефон, — все это отличает бюджетные смартфоны.

В некоторых случаях вы сможете сравнить телефоны с более дорогими вариантами, чтобы понять, на какие компромиссы вы идете в пользу более дешевой модели.

Как правило, одной из областей, в которой производители телефонов сокращают бюджетные модели, являются материалы. Они будут использовать пластик для корпуса телефона вместо металла и стекла. Более дешевые телефоны также могут перейти на ЖК-экраны вместо OLED, хотя это становится все менее частым среди некоторых из лучших дешевых телефонов под управлением Android.

Еще одна область, которую следует учитывать, — это обновления и поддержка программного обеспечения. Мы видели, что более дешевые телефоны Android либо поставляются со старыми версиями Android, либо обещают очень мало обновлений до будущих версий. У Samsung одна из лучших политик обновлений линейки Galaxy A, и iPhone остается лидером, поскольку обычно поддерживает пять лет обновлений iOS.