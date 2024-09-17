ТОП-12 Лучшие телефоны 5G в 2024 году

Лучшие телефоны 5G обеспечивают гораздо более быструю загрузку, меньшую задержку, высокую производительность и еще многое другое.

Найти лучший телефон 5G уже не так сложно, как несколько лет назад. В наши дни любой достойный телефон будет иметь совместимость 5G с различными сетями. Более того, вам больше не нужно платить за привилегию владеть устройством с поддержкой 5G, поскольку даже бюджетные телефоны работают с этими быстрыми сетями.

17.09.2024 Обновление В рейтинг лучших телефонов 5G добавлены новые модели.

Наши любимые телефоны 5G предлагают больше, чем просто более быструю загрузку. Лучшие телефоны 5G оснащены отличными камерами, большими экранами и аккумуляторами большого размера, многие из них являются лучшими телефонами в целом.

Хорошо то, что в наши дни вам даже не нужно покупать самый дорогой телефон, чтобы получить 5G, поскольку совместимость является стандартной для телефонов среднего и даже бюджетного уровня.

Вот лучшие телефоны 5G, доступные прямо сейчас, в широком диапазоне цен.

1 Samsung Galaxy S24 Ultra Лучший телефон 5G

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.8″ (1440×3120) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 200 МП, 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy)

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 232 г Плюсы Топовый набор камер

Самый мощный универсальный смартфон

Большой защищенный экран Минусы Цена

Слишком большой для миниатюрных рук

Не очень эффективная зарядка

Samsung представила новую линейку Galaxy S24 с впервые встроенным искусственным интеллектом под названием Galaxy AI. ИИ привносит ряд инновационных функций, делая повседневные задачи более легкими и удобными: теперь нет необходимости в переводчиках, поиск объектов на экране стал более комфортным, а редактирование фотографий стало приносить гораздо больше удовольствия.

S24 Ultra сохраняет внушительный 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей и емкий аккумулятор на 5000 мАч, в то время как проведенные улучшения полностью соответствуют повышенной цене в 130 тыс. рублей (S23 Ultra дешевле на 30%). Нововведения включают легкую и прочную титановую рамку и защитное стекло Gorilla Armor, которые продемонстрировали отличную ударостойкость, а стекло даже свело на нет отражения на экране.

Новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3 гарантирует стабильную работу функций ИИ и значительный прирост в качестве графики. Объем ОЗУ увеличен до 12 ГБ (вместо прежних 8 ГБ), а яркость дисплея выросла с 1750 до 2600 нит. Также были улучшены камеры: телеобъектив с разрешением 50 МП и 5-кратным зумом гарантирует высококачественные снимки удаленных объектов даже при недостаточном освещении.

2 iPhone 15 Pro Max Лучший телефон 5G от Apple

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 221 г

Размеры: 76,7 x 159,9 x 8,25 мм

ОС: iOS 17

Размер экрана: 6,7 дюйма

Разрешение: 1290 х 2796

Процессор: A17 Bionic

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Аккумулятор: 4323 мАч

Задняя камера: основная 48 МП, сверхширокоугольная 12 МП, телеобъектив 12 МП с 5-кратным зумом

Фронтальная камера: 12 МП Плюсы Лучший iPhone, который можно купить

Отличная камера

Новая кнопка действия Минусы Очень дорого

Apple iPhone 15 Pro Max — это самый большой и самый смелый iPhone из последней линейки смартфонов Apple. Он имеет самые новейшие технологии Apple. Если вы являетесь сторонником экосистемы Apple и ищете лучшее из лучшего, то этот телефон точно вам подойдёт. Серия смартфонов iPhone 15 отмечает переход Apple на USB-C, который мы так давно ждали. Теперь вы можете использовать один и тот же кабель для зарядки вашего iPhone, MacBook, iPad, а также для различных аксессуаров. И даже для телефона Android вашего друга!

Но USB-C — это не единственное новшество. iPhone 15 Pro Max получил значительные улучшения благодаря чипу A17 Pro, который обеспечивает невероятную производительность и игровые возможности. Он также оснащён новой телеобъективной камерой, позволяющей делать фотографии с большего расстояния, чем когда-либо прежде. И, конечно, как и все последние модели iPhone, он поддерживает невероятно быстрое подключение 5G.

Так что, если вы хотите иметь самый передовой и функциональный телефон, то iPhone 15 Pro Max — то, что вам нужно!

3 Google Pixel 9 Pro Самый умный телефон 5G

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 199 г

Размеры: 152.8 x 72 x 8.5 мм

ОС: Android 14

Размер экрана: 6,3 дюйма

Разрешение: 1280 x 2856

Процессор: Google Tensor G4

Оперативная память: 16 ГБ

Память: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ /1 ТБ

Аккумулятор: 4700 мАч

Задняя камера: 50 МП основная, 48 МП сверхширокоугольная, 48 МП телефото

Фронтальная камера: 42 МП Плюсы Супер яркий дисплей

Потрясающие функции искусственного интеллекта

Отличные возможности камеры, особенно при съёмке с зумом Минусы Производительность уступает другим флагманам

Искусственный интеллект Samsung Galaxy впечатляет возможностями, однако Google продолжает лидировать в интеграции передовых программных решений на основе ИИ в своих смартфонах. Новейший чипсет Tensor G4, который используется в модели Pixel 9 Pro, дополняет устройство расширенными функциями искусственного интеллекта. Наиболее заметные инновации, такие как умные скриншоты и записи разговоров, значительно улучшают пользовательский опыт.

Функционал искусственного интеллекта также применяется в камерах. Например, опция «Добавить меня» позволяет пользователю вставить свой образ в групповые фото. Стоит отметить, что эффективность этой функции часто зависит от умения фотографа располагать людей на снимке. В то же время, инструмент Reimagine, который использует ИИ для улучшения отдельных элементов изображения, работает значительно более гладко.

Камеры Google Pixel 9 Pro продолжают поддерживать высокий стандарт качества снимков. В сравнительных испытаниях этот телефон часто превосходит фотографии, сделанные на Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro. Однако, следует отметить, что камеры не получили значительных обновлений аппаратной части по сравнению с линейкой Pixel 8.

Google сделал Pixel 9 Pro более компактным, оснастив его 6,3-дюймовым экраном. Чтобы получить устройство с более крупным дисплеем, потребуется приобрести версию XL. Хотя мы ожидали более высокой производительности от чипа Tensor G4, его энергоэффективность заслуживает похвалы, так как Pixel 9 Pro демонстрирует отличную автономность работы, что стало приятной новостью среди последних моделей смартфонов от Google.

4 OnePlus 12 Со всех сторон шикарный флагман с 5G

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.82″ AMOLED (3168×1440) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16, 24 ГБ

Камеры: 50 МП, 64 МП, 48 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5400 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP65

Вес: 220 г Плюсы Очень красиво смотрится

Огромная и быстро заряжающаяся батарея

Высокопроизводительный

В экране можно утонуть Минусы Продолжительность поддержки ПО и безопасности

Низкая защита от внешних воздействий для флагмана

OnePlus 12 только что вышел в глобальном варианте и уже уверенно занял одну из топовых мест в нашем рейтинге. Это любовь с первого взгляда в полном смысле этого слова. Просто взгляните на него — его малахитовая отделка выглядит потрясающе, а эргономичный дизайн приносит истинное удовольствие, вызывая гордость у владельца.

Внешность — явное, но не единственное его достоинство. Благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 3 этот аппарат становится одним из самых мощных на сегодняшний день, соперничая с iPhone 15 Pro и при этом имея более привлекательную цену. Более емкий и долговечный аккумулятор делает эту модель немного толще, чем аналоги, однако этот недостаток компенсируется более легким экраном. В результате мы имеем высокопроизводительное устройство, с батареей, способной обеспечить стабильную работу на длительное время.

Яркость экрана составляет 4500 нит, что может показаться излишним, так как значения выше 3000 нит могут негативно влиять на зрение, однако в ходе тестирования неприятных ощущений не было замечено. Но этот момент важно учитывать. Еще одним важным аспектом является рейтинг водонепроницаемости, который составляет всего лишь IP65, поэтому использование OnePlus 12 в ванной может быть рискованным. Хотя этот телефон не лишен недостатков, если вы готовы принять их, эта модель будет радовать вас долгое время.

5 iPhone 15 Лучшее соотношение цены и качества iPhone

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 171 г

ОС: iOS 17

Размер экрана: 6,1-дюймовый OLED (2556 x 1179)

Процессор: A16 Bionic

Оперативная память: 6 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задняя камера: 48 МП (f / 1.6) основная с 2-кратным увеличением, 12 МП (f / 2.4) сверхширокая

Фронтальная камера: 12 МП (f / 1.9) Плюсы Отличные возможности основной камеры

Впечатляющее время автономной работы

Яркий дисплей Super Retina XDR Минусы Медленная скорость зарядки

Частота обновления экрана 60 Гц

iPhone 15 — идеальный выбор для всех, кто стремится обладать последней моделью телефона от Apple без переплат. Хотя у iPhone 15 нет некоторых топовых функций моделей Pro, он все же получил серьезные обновления, особенно для тех, кто хочет обновиться с iPhone 13 или 14.

В новой модели исчезла чёлка и была заменена на Dynamic Island, взятый у iPhone 14 Pro. В iPhone 15 используется мощный чипсет A16 Bionic, хотя это не самая свежая версия A17 Pro. Однако стоит отметить, что версия A16 для iPhone 15 обладает дополнительной графической мощностью, что позволяет улучшить его производительность по сравнению с iPhone 14. Хотя большую часть внимания привлекает телеобъектив с 5-кратным увеличением в iPhone 15 Pro Max, улучшения камеры в iPhone 15 тоже заслуживают внимания.

В действительности, благодаря аппаратному и программному обеспечению, эта модель входит в список лучших камерофонов, даже без специального телеобъектива. Секрет кроется в использовании датчика большего размера с более крупными пикселями на основной камере, что обеспечивает улучшенное качество снимков в условиях слабого освещения. Также стоит упомянуть, что iPhone 15 оснащён усовершенствованным процессором Photonic Engine от Apple, что помогает создавать более яркие изображения.

К тому же, новый порт USB-C позволяет заряжать другие устройства, такие как AirPods и Apple Watch. Все это делает iPhone 15 одним из самых доступных флагманов на рынке, который достоин внимания.

6 Google Pixel 8a Лучшая цена за телефон с 5G

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 188 г

Экран: 6.1 дюйма

Разрешение: 1080×2400

Процессор: Tensor G3

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 64 МП, 13 МП, селфи 13 МП

Аккумулятор: 4492 мАч

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Водонепроницаемость: IP67 Плюсы Полезные функции ИИ

Яркий экран

7 лет поддержки Минусы Медленная скорость зарядки

Линейка смартфонов Google Pixel серии A традиционно славится наличием высококачественных камер по доступной цене, и Pixel 8a продолжает эту традицию. Этот бюджетный смартфон среднего класса предлагает отличные функции искусственного интеллекта, которые обычно встречаются в более дорогих моделях, таких как Pixel 8, благодаря использованию того же процессора Tensor G3. Это позволяет Pixel 8a выполнять различные интеллектуальные задачи, включая функции поиска и замену лиц в рамках опции «Лучший дубль», что улучшает качество групповых фотографий.

Несмотря на то что улучшения в камере Pixel 8a нельзя назвать революционными, они достаточно значимы, учитывая, что устройство и без того отлично снимает. Более того, пользователи оценят повышенную яркость экрана и увеличенное время работы от аккумулятора, которые являются заметным шагом вперёд по сравнению с предыдущей моделью. Особенно приятно, что Google не повысил стоимость новинки, а также продлив срок поддержки обновлений программного обеспечения и безопасности до семи лет.

7 Samsung Galaxy A55 Лучший бюджетный телефон 5G

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: март 2024 года

Экран: 6.6″ Super AMOLED (1080×2340) 120 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 8, 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 12 МП, 5 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Samsung Exynos 1480

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP67

Вес: 213 г Плюсы Шикарная сборка

Премиальный внешний вид

Стабильность и функционал

Гибкое программное обеспечение Минусы Набор камер скромный для бюджета

Серьезно не поиграть

Наконец-то мы дождались — вышла новая итерация нашей любимой модели от Samsung среднего класса — Samsung Galaxy A55, как и ее предшественница, поддерживающая 5G.

Успев протестировать телефон, мы обнаружили, что он ладно скроен, в его производстве использованы дорогие материалы, а именно в металлическую рамку вставлен корпус из Gorilla Glass Victus+, защищающего смартфон по всем фронтам. Такой подход роднит его с топовыми представителями линейки Galaxy S, поэтому можно гордо заявить, что Samsung Galaxy A55 оформлена и собрана на премиум уровне.

В целом, набор функций напоминает предыдущие модели. В телефон поставили процессор Exynos 1480, который мощнее, чем 1380, но, к сожалению, для геймера он будет сплошным разочарованием — в Genshin можно комфортно играть максимум при 30 fps, и вряд ли это устроит даже рядового игрока, что уж говорить о хардкорщиках. Поэтому, если вы один из них, здесь стоит пройти мимо.

Набор камер хорош, но скромнее, чем ждешь от телефона за такую цену — как минимум все модели подобной категории оснащены телевиком, и здесь его заметно не хватает. Широкоугольная камера немного расстраивает своей работой в ночное время, но будем ждать обновлений прошивки, прежде чем делать окончательный вывод. Пока что все тащит на себе основная камера, и как раз к ней претензий нет. Впрочем, этот телефон и не претендует на звание камерофона.

Если игры вас не интересуют, то этот телефон — отличная рабочая лошадка, которая стабильно работает, защищена от пыли и воды, долго держит заряд, несет на себе бренд Samsung и выглядит, как породистый жеребец.

8 iPhone 15 Pro Профессиональные возможности за меньшие деньги

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 187 г

Размер экрана: 6,1-дюймовый OLED (2556 x 1179)

Процессор: A17

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 8 ГБ с возможностью хранения / расширения: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ / нора

Камеры: 48 Мп (f / 1,78) основная с 2-кратным оптическим зумом, 12 Мп (f / 2,2) сверхширокая, 12 Мп (f / 2,8) телеобъектив с 3-кратным оптическим увеличением

Фронтальная камера: 12 Мп (f / 1,9) Плюсы Отличные камеры

Сверхбыстрый чипсет A17 Pro

Дешевле, чем iPhone 15 Pro Max Минусы Нет зума, как у iPhone 15 Pro Max

Медленная скорость зарядки

Если у вас есть желание получить все преимущества модели iPhone 15 Pro Max, но по более доступной цене, то iPhone 15 Pro идеально подходит.

Для того чтобы наслаждаться лучшими функциями iPhone, вам не обязательно платить большую сумму денег. Ведь почти все то, что делает iPhone 15 Pro Max таким привлекательным, доступно и в iPhone 15 Pro, но по более низкой цене. Единственным уступкой будет время работы от аккумулятора, так как в iPhone 15 Pro он немного меньше.

Однако, у этой модели есть свои преимущества, такие как компактный 6,1-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц. Внутри iPhone 15 Pro установлен мощный чипсет A17 Pro и улучшенная 48-мегапиксельная основная камера, так что вы сможете получить качественные фотографии. Он также унаследовал функцию Dynamic Island от своего предшественника.

Apple не остановилась только на этом и сделала телефон ещё более привлекательным, добавив прочную раму из титанового сплава, программируемую кнопку действия и порт USB-C. Независимо от того, речь идёт о камере, яркости дисплея или производительности при работе с требовательными приложениями, iPhone 15 Pro является идеальным выбором, предлагая возможность насладиться всеми преимуществами модели Pro, которые Apple предложила в своей линейке продуктов, не переплачивая за самую высокую цену.

9 OnePlus Open Лучший складной 5G телефон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 239 г

Экран: 7.8 дюймов AMOLED 120 Гц

Разрешение: 2268×2440

Встроенная память: 512 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Камеры: 48 МП, 64 МП, 48 МП, селфи 20 МП

Аккумулятор: 4805 мАч

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi, ИК-порт

Водонепроницаемость: IPX4 Плюсы Поразительно тонкий и лёгкий дизайн

Динамическая многозадачность Open Canvas

Длительное время автономной работы в сочетании с быстрой зарядкой Минусы Слабые камеры при низком освещении

Нет беспроводной зарядки

Даже несмотря на то, что этим летом Samsung выпустила впечатляющий Galaxy Z Fold 6, OnePlus Open остается лучшим складным телефоном в целом и отличным вариантом 5G, если вам нужен большой дисплей. Этот телефон имеет больший внутренний дисплей с диагональю 7,82 дюйма, но более тонкий дизайн, чем у конкурирующих складных устройств.

Особенно впечатляет подход OnePlus к многозадачности на складном устройстве. Он позволяет запускать три приложения одновременно и динамически менять вид при переключении с одного приложения на другое. Вы также можете сохранить до девяти вкладок с приложениями, чтобы по-настоящему ускорить вашу многозадачность.

OnePlus Open стоит дешевле, чем аналогичные складные телефоны, особенно после того, как цена Z Fold 6 была объявлена.

10 iPhone SE (2022 г.) Самый доступный телефон Apple с поддержкой 5G

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 144 г

Размеры: 138,4 х 67,3 х 7,3 мм

ОС: iOS 15

Размер экрана: 4,7 дюйма

Разрешение: 750 х 1334

Процессор: A15 Bionic

Оперативная память: 4 ГБ

Память: 64/128/256 ГБ

Аккумулятор: 2018 мАч

Задняя камера: 12 МП

Фронтальная камера: 7 МП Плюсы Самая быстрая производительность за его цену

Очень хорошее качество фото

Компактный дизайн Минусы Маленький экран, широкие рамки

Устаревший дизайн

Apple внедрила 5G в iPhone SE, а это означает, что поклонники компактных телефонов могут наслаждаться более высокими скоростями, которые обеспечивает новый сетевой стандарт. Более того, iPhone SE (2022) оснащен чипсетом A15 Bionic, тем же, что и в линейке iPhone 13. Таким образом, каким бы маленьким ни был iPhone SE, он не уступает в производительности.

Однако поддержка 5G имеет одну оговорку. iPhone SE (2022 г.) не будет работать с 5G на основе mmWave.

Камера на iPhone SE справляется хорошо, хотя хотелось бы, чтобы она поддерживала ночной режим. Тем не менее, свою цену его сложно превзойти, особенно для людей, которые предпочитают маленькие телефоны и готовы перейти на 5G.

11 Sony Xperia 1 V Лучший телефон Sony с 5G

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 187 г

Задняя камера: 48 МП (24 мм, f/1,9) (широкоугольная); 12 МП (85 мм, f/2,3); 12 МП (16 мм, f/2,2)

Фронтальная камера: 12 Мп (f/2)

Диафрагма задней камеры: f/1.9 + f/2.3 + f/2.2

Размеры: 165 х 71 х 8,3 мм

Память: 256 ГБ + слот для карт памяти microSD Плюсы Профессиональные настройки камеры

Мощная основная камера

Премиальный дизайн и экран Минусы Зум не лучший

Узкий экран не для всех

Смартфон Sony Xperia 1 V является самой новой и передовой моделью от компании и заслуженно занимает место в этом рейтинге. Он во многом превосходит своего предшественника благодаря улучшенному сенсору камеры.

Новое программное обеспечение позволяет детально передавать тени и получать более яркие снимки даже в условиях слабого освещения, а также предоставляет больше возможностей в ручных режимах съёмки. Sony Xperia 1 V является лучшим выбором для тех, кто увлекается фотографией. Он имеет впечатляющую систему автофокусировки на глазах и значительно превосходит iPhone 13 Pro в масштабировании.

Кроме того, Sony Xperia 1 V — это великолепный смартфон в целом. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 обеспечивает высокую производительность и плавную работу, а превосходное качество звука через динамики и разъем для наушников порадует аудиофилов. Интерфейс на базе Android имеет простой и лаконичный дизайн, что делает использование смартфона максимально удобным. Sony Xperia 1 V — идеальный выбор для тех, кто ищет современный и мощный телефон с отличной камерой.

12 Google Pixel 9 Pro XL Самый автономный телефон 5G от Google

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 221 г

Размеры: 76.6 x 162.8 x 8.5 мм

ОС: Android 14

Размер экрана: 6,8 дюйма

Разрешение: 1344 x 2992

Процессор: Tensor G4

Оперативная память: 16 ГБ

Память: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ /1 ТБ

Аккумулятор: 5060 мАч

Задняя камера: 50 МП основная, 48 МП сверхширокоугольная, 48 МП телефото

Фронтальная камера: 42 МП Плюсы Лучшее время автономной работы

Новые функции искусственного интеллекта

Лучшая камера для селфи Минусы Всего 128 ГБ встроенной памяти в базовой модели

Не много улучшений камеры по сравнению с серией Pixel 8

Google Pixel 9 Pro XL является одной из двух флагманских моделей от Google и полностью наследует функционал своего младшего собрата, Pixel 9 Pro. Однако имеются два весомых аргумента в пользу выбора именно этой версии: её внушительный экран и выдающаяся автономность.

С диагональю экрана в 6,8 дюймов Pixel 9 Pro XL предлагает большую площадь для просмотра контента, что делает его идеальным выбором для любителей крупных дисплеев. Благодаря увеличенному размеру корпуса телефона, в нём нашлось место для аккумулятора повышенной ёмкости — 5060 мАч. Это обеспечивает рекордное время работы от одного заряда, которое превышает 14,5 часов — лучший результат среди всех смартфонов Google.

Смартфон работает на том же процессоре Tensor G4, что и другие устройства линейки Pixel 9, обеспечивая одинаково мощные возможности искусственного интеллекта. Камеры Pixel 9 Pro XL также не уступают качеством своему меньшему аналогу, предоставляя великолепные возможности для фотографии.

Ценник за модель XL, безусловно, высок, но для тех, кто ценит большие экраны, длительное время работы на одном заряде и высококлассные фотографии, этот смартфон окажется стоящим вложения.

Как выбрать лучший телефон 5G

С приходом 5G технологии пользователи получили возможность испытать невиданные ранее скорости загрузки и передачи данных на своих мобильных устройствах. Переход на 5G открывает двери для улучшенного стриминга видео, игр с низкой задержкой и более быстрого сёрфинга в интернете. Однако выбор лучшего телефона 5G может быть сложной задачей. Вот несколько рекомендаций, которые помогут сделать правильный выбор.

1. Поддержка 5G стандартов и частотных диапазонов

Не все 5G телефоны созданы равными. Некоторые поддерживают только под-6 ГГц диапазоны, которые обеспечивают более широкое покрытие, но меньшую скорость, в то время как другие также поддерживают mmWave технологию, предлагающую высокие скорости, но ограниченное покрытие. Убедитесь, что выбранный телефон поддерживает частотные диапазоны, предоставляемые вашим оператором связи.

2. Процессор и производительность

Процессор является сердцем любого смартфона, и для 5G телефонов это особенно важно. Выберите устройство с мощным процессором, который не только поддерживает 5G, но и способен обеспечить высокую производительность для игр, мультимедиа и других задач.

3. Жизнеспособность аккумулятора

5G соединение может потреблять больше энергии, чем 4G. Поэтому важно выбрать телефон с достаточно мощным аккумулятором, чтобы он мог выдержать весь день работы без дополнительной подзарядки.

4. Обновления программного обеспечения

Технология 5G все еще развивается, и время от времени появляются новые стандарты и функции. Выбирая телефон с обещанием регулярных обновлений программного обеспечения, вы обеспечите себе доступ к последним улучшениям и исправлениям безопасности.

5. Камера, дисплей и другие функции

Хотя 5G является ключевой особенностью, не забывайте о других важных характеристиках смартфона, таких как качество камеры, разрешение и тип дисплея, а также наличие дополнительных функций, которые могут быть вам важны.

6. Цена и бюджет

Определите свой бюджет и сравните телефоны 5G в этом ценовом диапазоне. Иногда более дорогие модели предлагают лучшие характеристики и долгосрочную поддержку, но также существуют недорогие варианты, которые могут удовлетворить ваши потребности в 5G.

7. Отзывы и рейтинги

Прежде чем принять окончательное решение, посмотрите отзывы и рейтинги выбранного вами телефона 5G. Обратите внимание на мнения экспертов и отзывы пользователей, которые уже имеют опыт использования этих устройств. Это поможет вам получить более полное представление о реальной производительности и надежности телефона.

8. Будущее 5G развертывания

Учитывайте планы операторов связи по развертыванию сети 5G в вашем регионе. Если полноценное покрытие 5G в вашем районе пока не реализовано, возможно, стоит подождать с покупкой, пока инфраструктура не станет более зрелой.

9. Совместимость со смарт-устройствами

Если вы используете умные часы, фитнес-трекеры или другие смарт-устройства, убедитесь, что ваш новый 5G телефон совместим с этими гаджетами. Это обеспечит бесперебойную синхронизацию и улучшит ваш пользовательский опыт.

10. Эргономика и дизайн

Наконец, не забудьте оценить, как телефон лежит в руке, его вес и удобство использования. Дизайн может быть субъективным фактором, но он влияет на ваше восприятие устройства каждый день.

Выбирая лучший телефон 5G, важно сбалансировать эти факторы в соответствии с вашими личными предпочтениями и потребностями. Учитывайте текущие и будущие тенденции развития сетей, а также общее качество и функциональность устройства, чтобы ваш новый телефон был не только современным, но и долговечным инвестициями в вашу связанность и производительность.