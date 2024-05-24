ТОП-12 Лучшие телефоны Google Pixel 2024 года

С тех пор, как мы увидели первый телефон Google Pixel прошло много времени, не секрет, что линейка Google Pixel произвела революцию на рынке лучших камерофонов, и каждая новая модель устанавливает стандарты того, какие снимки мы ожидаем получить от современных смартфонов.

Тем не менее, вся линейка Pixel начиналась с простых устройств, а в настоящее время существует несколько моделей, доступных по разным ценам и с разными наборами функций.

24.05.2024 Обновление В мае этого года вышла бюджетная модель в новой линейке — Google Pixel 8a

Мы рассмотрели все телефоны Pixel, прошлые и настоящие, и знаем, что заставляет их работать. Мы сравнили их камеры, аккумуляторы и экраны, а также тщательно проверили в жестких тестах производительности.

Этот рейтинг охватывает несколько телефонов Google Pixel по очень разным ценам, поэтому, независимо от вашего бюджета, сможете найти подходящий смартфон для себя.

1 Google Pixel 8 Pro Лучший флагманский телефон Pixel

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: октябрь 2023 г

Вес: 213 г

Размеры: 162,6 x 76,5 x 8,8 мм

ОС: Android 14

Размер экрана: 6,7 дюйма

Разрешение: 1344 x 2992

Процессор: Google Tensor G3

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Аккумулятор: 5050 мАч

Задняя камера: 50 МП (широкий) + 48 МП (сверхширокоугольный) + 48 МП (телеобъектив)

Фронтальная камера: 10,5 МП Плюсы Яркий потрясающий экран

Впечатляющей камера

Функции искусственного интеллекта

7 лет обновлений Минусы Датчик температуры не имеет смысла

Производительность не такая высокая, как у телефонов аналогичной цены

Стал дороже

Лучший телефон от Google – флагманский Pixel 8 Pro. Это устройство является реальным конкурентом таким моделям, как Galaxy S23 Plus, благодаря удобной программной платформе и одной из лучших камер. Хотя его цена выше, чем у предыдущих моделей, Pixel 8 Pro все равно остаётся достойным выбором.

Благодаря тому, что Google является производителем не только телефона, но и базовой операционной системы Android, телефоны Pixel получают обновления сразу после их выпуска. Это означает, что вы получаете смартфон с предустановленной версией Android 14. Это действительно круто! Кроме того, Google обещает обновлять ОС на линейке Pixel 8 в течение 7 лет, что является лучшим показателем среди всех производителей Android.

Pixel 8 Pro имеет несколько ключевых преимуществ перед младшей и более старыми моделями из нашего рейтинга. Во-первых, у него есть 6,7-дюймовый дисплей LPTO Actua с частотой обновления 120 Гц. Это обеспечивает плавное и впечатляюще яркое изображение 2400 нит, что делает его крупнее и более продвинутым по сравнению с Pixel 8. Кроме того, дисплей Pixel 8 Pro обладает значительными улучшениями разрешения и яркости по сравнению с Pixel 7a. В этот раз Pixel 8 Pro имеет плоский дисплей, что приятно отличается от изогнутых в предыдущих моделях.

Смартфон также имеет обновлённый дизайн с матовой задней панелью. В отличие от глянцевого покрытия Pixel 8, матовая задняя панель на Pixel 8 Pro лучше защищает от пятен и отпечатков пальцев, а также обеспечивает надёжное сцепление. Кроме того, Pixel 8 Pro является единственной моделью из линейки Pixel 8 с тройной камерой.

Обе модели, как Pixel 8, так и 8 Pro, обладают отличными основными и широкоугольными камерами. Однако Pixel 8 Pro дополнительно оснащён телеобъективом разрешением 48 Мп. Этот датчик может быть не лучшим их всех, но он является лучшим в списке, включая даже высококлассную модель Pixel Fold.

2 Google Pixel 8 Лучший телефон Pixel среднего класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: октябрь 2023 г.

Вес: 195 г

Размеры: 150,4 x 71 x 8,9 мм

Процессор: Google Tensor G3

Оперативная память: 8 ГБ

OIS: Да

Память: 128 ГБ, 256 ГБ

Задние камеры: 50 МП, 12 МП f/2,2 сверхширокая

Фронтальная камера: 10,8 МП (f/2,2) Плюсы Впечатляющая производительность камеры

Чёткий 6,2-дюймовый OLED-дисплей

Время автономной работы в течение всего дня

7 лет обновлений ОС Минусы Нет телеобъектива

Уступает по производительности другим флагманам

С середине диапазона смартфонов от Google, мы встречаем Pixel 8. Это устройство, хоть и не обладает такими же характеристиками, как Pro-версия (главное отличие в отсутствии телеобъектива и немного меньшем, не-LTPO экране), все же поражает своей мощью. Фотокамера, как и в других моделях Pixel, является главной фишкой, предоставляя великолепные детальные и яркие снимки независимо от времени суток.

Здесь также есть интересные функции искусственного интеллекта, позволяющие менять лица в групповых селфи на лучшие варианты и использовать генеративный ИИ для удаления больших фрагментов изображения, но это не единственная причина, почему вы можете почувствовать искушение приобрести такой смартфон. Экран OLED Actua с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,2 дюйма, немного меньше, чем у предыдущих моделей, обладает впечатляющей максимальной яркостью и отличной поддержкой HDR, что делает просмотр фильмов и видео настоящим удовольствием.

Дизайн также выглядит изящно и ощущается премиальным на ощупь. Жаль только, что у него нет такой же матовой отделки, как у Pixel 8 Pro, так как он сильно притягивает отпечатки пальцев. Также Pixel 8 получает долгосрочную поддержку, как и Pixel 8 Pro, с обновлениями операционной системы на протяжении 7 лет, что позволит ему проработать до выхода Android 21 со всеми новыми функциями.

Несмотря на некоторые компромиссы, такие как медленная скорость зарядки и отсутствие телеобъектива, мы считаем, что это не должно быть препятствием, когда смартфон предлагает столь высокую общую ценность, как Pixel 8.

3 Google Pixel 8a

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: май 2024

Экран: 6.1″ (1080×2400) OLED 120 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 64 МП, 13 МП, селфи 13 МП

Аккумулятор: 4492 мАч

Процессор: Google Tensor G3

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP67

Вес: 188 г Плюсы 7 лет поддержки с обновлениями ОС

Есть поддержка ИИ-фич Минусы Не очень продолжительная жизнь на одном заряде

Средняя производительность

В мае 2024 года Google представил Pixel 8a, который является представителем доступного сегмента смартфонов A-серии. Он оснащен процессором Tensor G3, таким же, как у Pixel 8 и Pixel 8 Pro, и обещает семилетние обновления ОС Android.

Устройство обладает характерным дизайном Pixel, однако его цветовые решения более смелые, а края более закругленные, что делает его стильным и выделяющимся на фоне более угловатых решений.

Экран Pixel 8a яркий и качественный, а его производительность сопоставима с Pixel 8. Фотографии напоминают качество снимков на более дорогих моделях Pixel, но уступают в детализации при увеличении. Процессор Tensor G3 не так мощен, как Snapdragon 8 Gen 3 или Apple Bionic, но он достаточно хорош для управления Gemini Nano LLM и работает без проблем с интерфейсом от Google.

Обещанная семилетняя поддержка устройства оставляет задел на долгую жизнь и медленное падение ценности. Поживем — увидим. Емкость батареи Pixel 8a чуть улучшилась по сравнению с 7a, однако остается скромной. Быстрая зарядка позволяет компенсировать это недостаток, но о высокой автономности здесь речь не идет.

4 Google Pixel 7 Pro Лучший прошлогодний Pixel

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.7″ (3120×1440) OLED 120 Гц

Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 12 МП, 48 МП / 10,8 МП

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Процессор: Google Tensor G2

SIM-карты: 2 (nano SIM+eSIM)

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 3G, 4G LTE, 5G

Степень защиты: IP68

Вес: 212 г Плюсы Интуитивно понятный и простой в использовании

Photo Unblur действительно исправляет старые фотографии

Быстрый и отзывчивый интерфейс Минусы Батарея и время зарядки могли бы быть лучше

Google Pixel 7 Pro с легкостью делает потрясающие фотографии днем ​​и ночью, но он также расширяет возможности фотосъемки, чем когда-либо прежде. На данный момент это то, что вы можете сделать только с телефоном на Tensor G2, таким как Pixel 7 Pro; на самом деле, Pixel 7 Pro может сделать довольно много вещей, которые недоступны ни одному из его конкурентов.

Pixel 7 Pro слушается лучше — буквально. Он более точно распознает речь, что делает Google Assistant более полезным. Он не просто делает фотографии лучше, он делает их более четкими и информативными, используя технологию Real Tone для улучшения оттенков кожи.

Хотелось бы, чтобы время автономной работы было более впечатляющим, и режим макрофокуса был таким же волшебным, как многие другие функции Google Фото.

5 Google Pixel Fold Флагманская начинка и новый форм-фактор

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 283 г

Размеры: 139,7 х 79,5 х 12,1 мм / 139,7 х 158,7 х 5,8 мм

ОС: Андроид 13

Размер экрана: 7,6 дюйма/5,8 дюйма

Разрешение: 2208 х 1840 / 2092 х 1080

Процессор: Google Тензор G2

Оперативная память: 12 ГБ (LPDDR 5)

Память: 256 ГБ / 512 ГБ

Аккумулятор: 4727 мАч

Задняя камера: 48 МП (основная) + 10,8 МП (сверхширокая) + 10,8 МП (5-кратный телеобъектив)

Фронтальная камера: 8 МП Плюсы Удобный форм-фактор и флагманские характеристики

Впечатляющий опыт работы с программным обеспечением

Отличные камеры Минусы Дорогой

У продуктов первого поколения всегда есть проблемы

Совершенно новый Google Pixel Fold, несомненно, является самым уникальным телефоном Pixel. Несмотря на некоторую дороговизну, Pixel Fold определенно будет стоить своих денег для тех, кто хочет устройство с большим экраном, которое удобно держать в руках и обеспечивает отличную многозадачность. Вы также получаете первоклассное оборудование, так что можете рассчитывать на быстрое и плавное выполнение даже самых сложных задач.

Google Pixel Fold оснащён двумя впечатляющими дисплеями, включая 5,8-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и большой 7,6-дюймовый складной OLED-дисплей, который также обновляется с частотой 120 Гц и обеспечивает более высокое разрешение 2208x1840p. Внутри телефона находится чипсет Tensor G2, что и в устройствах Pixel 7, в паре с 12 ГБ оперативной памяти и объёмом памяти хранения до 512 ГБ. Однако следует отметить, что Tensor G2 — не лучшая SoC для игр, поэтому Pixel Fold в определенных областях не будет работать так же хорошо, как другие складные устройства с флагманским чипсетом Qualcomm.

Что касается камер, Pixel Fold оснащён тройной камерой на задней панели: 48-мегапиксельной основной, 10,8-мегапиксельной сверхширокоугольной с обзором 121,1 градуса и 10,8-мегапиксельным 5-кратным телеобъективом. Вы также получаете 9,5-мегапиксельную внешнюю селфи-камеру над экраном обложки и 8-мегапиксельную внутреннюю селфи-камеру над складным дисплеем. С точки зрения производительности камеры Pixel Fold почти не уступают другим флагманам Pixel, и это лучшие камеры, которые можно установить на складное устройство.

Pixel Fold оснащён аккумулятором ёмкостью 4812 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 30 Вт, датчиком отпечатков пальцев, установленным сбоку, водонепроницаемостью IPX8 и поддержкой 5G. Что касается программного обеспечения, то оно работает под управлением уникальной версии Android от Google с множеством дополнительных функций, которые помогут максимально использовать складной дисплей и специальные возможности, такие как Magic Eraser.

6 Google Pixel 7a Лучший бюджетник от Google

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,1 дюйма, FHD + (1080 x 24000) OLED с разрешением 429 PPI

Встроенная память: 128 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 64 МП, 13 МП, 13 МП

Аккумулятор: 4385 мАч

Процессор: Tensor G2

Размеры: 152 x 72,9 x 9 мм Плюсы Отличная камера за свою цену

Много обновлений по сравнению с Pixel 6a

Умное программное обеспечение Минусы Среднее время автономной работы

Медленная зарядка

Если вы ищете маленький Pixel и хотите сэкономить, Pixel 7a — отличный выбор. По многим наиболее важным параметрам он соответствует более дорогому Pixel 7 и обладает рядом функций, которых вы не найдете в Pixel 6a.

Эти функции включают беспроводную зарядку Qi, 8 ГБ памяти, более быстрый экран с частотой 90 Гц (у Pixel 6a частота составляет всего 60 Гц) и в целом более прочный корпус. Pixel 7a — гораздо лучший телефон, чем 6a, и мы бы рекомендовали доплатить за эту новую модель.

Одна из наших любимых функций Pixel 7a — это камера. На задней панели установлен новый основной 64-мегапиксельный сенсор, который намного больше, чем у Pixe 6a, и он выдает более качественные изображения в любых условиях. Оттенки кожи получаются точными, производительность при слабом освещении исключительная, и Google проделал хорошую работу по обеспечению ровного цвета.

Внутри телефона установлен тот же чип Tensor G2, что и в Pixel 7, Pixel 7 Pro и Pixel Fold. Tensor также поддерживает многие аспекты искусственного интеллекта Pixel, такие как умные функции скрининга вызовов и отличный диктофон.

6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 90 Гц хорош и находится на одном уровне с чуть большей 6,3-дюймовой панелью Pixel 7 – у Pixel 7 Pro по-прежнему лучший экран на Pixel.

7 Google Pixel 7 Лучший прошлогодний пиксель за меньшие деньги

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.3″ (1080 х 2400) OLED 90 Гц

Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 50 МП, 12 МП, 48 МП

Аккумулятор: 4355 мА·ч

Процессор: Google Tensor G2

SIM-карты: 2 (nano SIM+eSIM)

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 3G, 4G LTE, 5G

Степень защиты: IP68

Вес: 197 г Плюсы Уникальные цветовые решения и дизайн

Та же производительность Tensor G2, что и у Pixel 7 Pro

Отличная камера с творческими функциями Минусы Дисплей с частотой 90 Гц выглядит устаревшим

Не помешала бы быстрая зарядка

Как и Pixel 7 Pro, Pixel 7 поставляется с новейшим чипсетом Google Tensor G2, который в сочетании с собственным подходом Google к Android 13 обеспечивает удобный пользовательский интерфейс, а повседневные задачи немного упрощаются.

Pixel 7 имеет дизайн, который, хотя и вызывает разногласия, выглядит продуманным и премиальным. Камеры заключены в внушительную алюминиевую полосу, которая помогает телефону выделиться из толпы, особенно в его ценовом диапазоне, а меньший размер 6,3-дюймового дисплея и более тонкие рамки (по сравнению с Pixel 6) означают, что Pixel 7 более удобен для использования.

Самые большие недостатки наиболее заметны в тех областях, где этот телефон по своей конструкции уступает Pixel 7 Pro с его более медленным дисплеем и отсутствием телеобъектива с зумом.

Несмотря на это, пользовательский интерфейс кажется отточенным, функции с поддержкой ИИ уникальны и компетентны, а обещание большей функциональности за счет предстоящих «выпусков функций» означает, что этот Pixel, вероятно, со временем станет только лучше.

8 Google Pixel 6 Pro Уже не новый, но все ещё неплохой Pixel

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.7″ (3120×1440) OLED 120 Гц

Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 12 МП, 48 МП

Аккумулятор: 4905 мА·ч

Процессор: Google Tensor

SIM-карты: 2 (nano SIM+eSIM)

Операционная система: Android 12

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 3G, 4G LTE, 5G

Степень защиты: IP68

Вес: 210 г Плюсы Чистое программное обеспечение Android 12

Отличные функции по редактированию фотографий

Великолепная задняя камера Минусы Посредственное время автономной работы

Наш выбор лучшего телефона Google — это Pixel 6 Pro — текущий флагман серии и идеальное сочетание функций и доступности. Это серьезный конкурент таким устройствам, как Galaxy S22+ и он немного дешевле (часто продается со скидкой), предлагая более удобное программное обеспечение и одну из лучших камер.

Все телефоны, представленные здесь, могут похвастаться плавным, чистым и часто обновляемым программным обеспечением. Поскольку Google производит как телефон, так и базовое программное обеспечение Android, телефоны Pixel получают обновления, как только Android их выпускает, поэтому вы будете первым в очереди на Android 13, когда он появится в 2022 году. Это редкое явление для операционной системы Android, которая очень медленно обновляется, когда выходят новые версии.

Есть ряд причин, по которым вы бы предпочли Pixel 6 Pro более дешевым телефонам в этом рейтинге. Во-первых, это единственная модель с 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440p и частотой 120 Гц, что означает, что он больше, четче и быстрее, чем Pixel 6 и 6a. Это, безусловно, лучший дисплей в этом рейтинге, поэтому, если это ваш приоритет, следует сосредоточиться на этой модели.

Это также единственная версия с тройным массивом камер. И Pixel 6, и Pixel 6 Pro имеют отличные основную и сверхширокоугольную камеры, но с Pro вы также получаете телеобъектив на 48 МП. В то же время, это не самый лучший телеобъектив, который мы встречали, даже если он лучший в настоящем рейтинге.

Pixel 6 Pro — единственный телефон, который предлагает 256 ГБ памяти, имеет лучшую фронтальную камеру 11,1 МП и использует превосходное стекло Gorilla Glass Victus как спереди, так и сзади. Это делает его более прочным, чем некоторые из более дешевых телефонов Google.

Подробнее — полный обзор Pixel 6 Pro

9 Google Pixel 6 Был когда-то лучшим Pixel среднего класса

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.4″ (2400×1080) OLED 90 Гц

Встроенная память: 128 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Двойная камера: 50 МП, 12 МП

Аккумулятор: 4524 мА·ч

Процессор: Google Tensor

SIM-карты: 2 (nano SIM+eSIM)

Операционная система: Android 12

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Стандарт связи: 4G LTE, 5G, 3G

Степень защиты: IP68

Вес: 207 г Плюсы Много замечательных программных функций

Хороший набор расцветок

Сильное аппаратное обеспечение камеры Минусы Нет частоты обновления 120 Гц, как у многих конкурентов с аналогичной ценой

Пара странных дизайнерских решений

Если ваш бюджет не дотягивает до Google Pixel 6 Pro или вы просто не думаете, что какие-либо дополнительные функции того стоят, Pixel 6 — фантастический выбор.

У него такая же фантастическая основная 50-мегапиксельная и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камеры, как и у старшего брата, и этот телефон может делать отличные снимки в любых условиях.

Экран может быть только 90 Гц и 1080p, но он остается ярким и красочным, и его легко увидеть даже в в солнечный день. Вы также получите некоторые функции, которые часто отсутствуют у телефонов по этой цене, такие как беспроводное зарядное устройство и класс защиты IP для дополнительной надежности.

Время автономной работы — не самая сильная сторона Pixel 6, однако устройства Pixel никогда не впечатляли своим временем автономной работы. Все они продержатся один день, но большего ожидать не стоит.

Подробнее — полный обзор Pixel 6

10 Google Pixel 6a Лучший прошлогодний доступный телефон Pixel

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.1″ (2400×1080) Amoled 60 Гц

Встроенная память: 128 ГБ

Оперативная память: 6 ГБ

Двойная камера: 12 МП, 12 МП

Аккумулятор: 4410 мА·ч

Процессор: Google Tensor

SIM-карты: 2 (nano SIM+eSIM)

Операционная система: Android 12

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Стандарт связи: 4G LTE, 5G, 3G

Степень защиты: IP67

Вес: 178 г Плюсы Прекрасный маленький форм-фактор

Достойная камера за такую ​​цену

Отличное программное обеспечение Минусы Экран с частотой 60 Гц

Медленная полная зарядка

Последнее дополнение к семейству Pixel — это фантастическое маленькое устройство с хорошей камерой, отличным программным обеспечением Google и компактным дизайном, который не слишком распространен в этой ценовой категории.

Pixel 6a — не тот вариант, который стоит выбрать, если вам нужна самая лучшая камера, но если ваш бюджет немного ограничен и вы не хотите более дорогой вариант Pixel 6, он остается отличным выбором, который мы настоятельно рекомендуем.

Google позаимствовал некоторые важные функции из 6 и 6 Pro, чтобы использовать их в 6a. Чип Tensor, например, позволяет использовать в камере такие навыки искусственного интеллекта, как интеллектуальный переводчик и Magic Eraser, который позволяет удалять нежелательных гостей с фотографий с помощью искусственного интеллекта, и это очень полезная функция, которая нам очень нравится.

Tensor — это первый чип SoC для смартфонов, разработанный Google, и это действительно звезда шоу. Он позволяет Pixel 6a с легкостью запускать новейшие игры и выполнять повседневные задачи. Производительность здесь почти такая же, как у 6 и 6 Pro, что для телефона по этой цене впечатляет.

Беспроводная зарядка отсутствует, но есть рейтинг IP67 для дополнительной долговечности — функция, которую часто упускают из телефонов, подобных этому.

11 Google Pixel 5 Лучший старый пиксель

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 151 г

Размеры: 144,7 мм х 70,4 мм х 8 мм

ОС: Android 11

Размер экрана: 6 дюймов

Разрешение: 2340 х 1080

Процессор: Snapdragon 765G

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128 ГБ

Аккумулятор: 4000 мАч

Задняя камера: 16 МП + 12 МП

Фронтальная камера: 8MP Плюсы Хорошее программное обеспечение камеры

Металлический корпус — освежающая замена стеклу Минусы Нет телефото

Так себе ночная съемка

Google Pixel 5 может отказаться от некоторых дополнительных функций по сравнению со своим предшественником, но это означает, что вы получаете упрощенный телефон, который делает то, что вам нужно, и по конкурентоспособной цене.

Выдающейся особенностью является программное обеспечение камеры Pixel 5 с множеством различных инструментов редактирования и способов создания лучших изображений из ваших снимков. Телефон также имеет более длительное время автономной работы, чем раньше, благодаря функции Extreme Battery Saver.

Именно эти мелочи в сочетании с чистым интерфейсом Android Google Pixel 5 делают его привлекательным предложением по привлекательной цене. Просто обратите внимание на немного более медленный процессор, чем у конкурентов, и на удаление Soli — бесконтактной системы управления жестами Google. Это небольшие жертвы для хорошего в остальном смартфона.

12 Google Pixel 5a Лучший телефон Pixel с чипсетом Qualcomm

7.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.34″ (2400×1080) OLED

Встроенная память: 128 ГБ

Оперативная память: 6 ГБ

Двойная камера: 12.20 МП, 16 МП

Аккумулятор: 4680 мА·ч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 765G 5G

SIM-карты: 2 (nano SIM+eSIM)

Операционная система: Android 11

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Стандарт связи: 4G LTE, 5G, 3G

Степень защиты: IP67

Вес: 183 г Плюсы Хорошая камера

Android 12 и гарантированные обновления

Яркий экран Минусы Старая модель

Только дисплей 60 Гц

Наш последний выбор — Google Pixel 5a — устройство, которое Google официально выпустила только в США и Японии. Но его можно найти и у нас в продаже.

Pixel 5a — это небольшой телефон, лишь немногим больше, чем Pixel 6a, способный делать снимки в любых условиях. Ему не хватает производительности телефонов серии 6, но используемый здесь чипсет среднего уровня Snapdragon 765G по-прежнему способен выполнять большинство повседневных задач.

Помимо этих жертв, есть рейтинг IP67, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Все эти характеристики вы также найдете у Pixel 6a.