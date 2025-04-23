Лучшие телефоны Oppo 2025 года

Лучшие телефоны Oppo выделяется яркими расцветками и полезными функциями. Они имеют практически все: от длительного времени автономной работы до серьезных возможностей камеры, а также отличной производительности и даже необычных функций, таких как всплывающая камера.

Сочетая стиль и содержание, определить лучшие телефоны Oppo не всегда просто из-за необычной системы названий. Вот почему мы решили расставить в этом рейтинге все по порядку.

23.04.2025 Обновление В рейтинг лучших смартфонов Oppo добавлены новые модели.

Хотя Oppo может быть не таким известным именем, как Samsung, на самом деле он регулярно входит в пятерку крупнейших мировых брендов смартфонов (по доле рынка), и большинство его телефонов в настоящее время доступны по всему миру. Телефоны Oppo также входят в наш рейтинг лучших смартфонов на Android и рейтинг лучших телефонов для записи видео.

За последние несколько лет мы наблюдали улучшения в аппаратном обеспечении и более конкурентоспособные устройства по всем направлениям, с постоянными доработками и улучшениями программного интерфейса ColorOS для Android.

Если вы до конце не уверены, хотите ли вы телефон Oppo, ознакомьтесь с нашими рейтингами лучшим смартфонам в целом, лучшим iPhone и лучшим телефонами Xiaomi.

Продолжайте читать, и вы сможете получить краткий обзор каждого из лучших телефонов Oppo, плюсы и минусы, а также ссылку, где можно купить один из них по выгодной цене.

1 Oppo Find X8 Pro Лучший телефон Oppo

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: октябрь 2024 г

Вес: 215 г

Размеры: 162,3 x 76,7 x 8,2 мм

Операционная система: ColorOS 15

Размер экрана: 6,78 дюйма

Разрешение: 1264 x 2780

Процессор: MediaTek Dimensity 9400

Оперативная память: 12 ГБ/16 ГБ

Память: 512 ГБ

Аккумулятор: 5910 мАч

Задняя камера: 50 МП (основная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (3-кратный телефото) + 50 МП (6-кратный телефото)

Фронтальная камера: 32 МП Плюсы Превосходная камера с настройкой Hasselblad

Невероятно быстрая производительность

Длительное время работы от аккумулятора

Новая кнопка управления камерой Минусы Нет автофокуса на селфи-камере

Магнитная зарядка работает только с чехлом

Oppo Find X8 Pro объединяет передовые аппаратные решения с многолетним опытом и наукой в области обработки изображений от знаменитой компании Hasselblad.

Ключевой особенностью смартфона является инновационная система из четырех камер. Она включает в себя целых два перископических телеобъектива, которые обеспечивают невероятную универсальность и выдающееся качество съемки в диапазоне от сверхширокого угла до экстремального уровня зума.

Особого внимания заслуживает функция AI Telescope Zoom, реализованная благодаря мощному чипсету MediaTek Dimensity 9400. Она позволяет достичь 120-кратного цифрового зума, что превращает телефон в настоящий инструмент для профессиональных фотографов. Вы сможете запечатлеть даже самые отдаленные объекты с высокой детализацией и четкостью.

Но и это еще не все! Смартфон оснащен фирменным HyperTone Image Engine от Oppo. Эта технология обеспечивает естественные цвета, широкий динамический диапазон и исключительную детализацию снимков в любых условиях освещения. Забудьте о смазанных и некачественных фотографиях при плохом свете!

Наслаждайтесь великолепным изображением на большом 6,78-дюймовом AMOLED-дисплее, который отличается насыщенными цветами, поддержкой Dolby Vision и плавной адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Картинка будет невероятно четкой и реалистичной, что идеально подходит для просмотра фотографий и видео.

Не бойтесь брать свой Oppo в экстремальные условия! Благодаря рейтингу IP69 телефон надежно защищен от воды и пыли и даже подходит для подводной съемки. Запечатлите красоту подводного мира без каких-либо ограничений.

Что касается автономности, то и здесь смартфон не разочарует. Он может похвастаться отличным временем автономной работы, которое поддерживается быстрой зарядкой SUPERVOOC мощностью 80 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт. Будьте уверены, что ваш телефон всегда будет готов к работе.

В целом, новый флагманский камерофон Oppo – это премиум-телефон для тех, кто увлечен фотографией и ценит передовые технологии. Да, его цена относит его к категории флагманов, но сочетание инновационных функций и конкурентоспособной цены делает его по-настоящему выдающимся выбором на рынке.

2 Oppo Find X8 Лучший телефон Oppo по соотношению цена/качество

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: ноябрь 2024 г

Вес: 193 г

Размеры: 157,35 x 74,33 x 7,85 мм

Память: 256 ГБ / 512 ГБ

Задние камеры: 50 МП f/1.8 (широкоугольная), 50 МП f/2.0 (сверхширокоугольная), 50 МП f/2.6 (телефото)

Фронтальная камера: 32 МП f/2.4

Плюсы Отличная система камер

AMOLED-дисплей высокого разрешения

Большая батарея Минусы Скучный дизайн

Не часто бывает в продаже

Если вас впечатлили возможности флагманского Oppo, но вы хотите найти более доступный вариант, то Oppo Find X8 станет отличным выбором. Этот смартфон сочетает в себе многие передовые технологии Oppo, но при этом предлагается по более привлекательной цене.

Oppo Find X8 оснащен 50-мегапиксельной тройной камерой с настройкой изображения HyperTone от Hasselblad. Благодаря этому он обеспечивает превосходные результаты съемки, особенно в условиях слабого освещения. Кроме того, улучшенный ИИ-зум позволяет получать четкие и детализированные снимки даже при увеличении. Фотографии, сделанные на этот смартфон, будут радовать вас высоким качеством и реалистичными цветами.

Наслаждайтесь ярким и плавным изображением на 6,59-дюймовом AMOLED-дисплее с частотой обновления 120 Гц. Этот экран идеально подходит для просмотра фильмов, фотографий и игр, обеспечивая погружение в контент и комфорт для ваших глаз.

Важно отметить: Главная сложность заключается в том, что его достаточно сложно купить. Однако, если у вас есть возможность его приобрести, то это определенно стоит сделать. Oppo Find X8 предлагает отличное соотношение цены и качества, что делает его привлекательным выбором для многих пользователей.

В заключение: Oppo Find X8 – это отличный камерофон, который сочетает в себе передовые технологии Oppo и доступную цену. Если вы ищете смартфон с хорошей камерой и отличным дисплеем, но не хотите переплачивать за флагманские модели, то обязательно рассмотрите Oppo Find X8. Просто убедитесь, что у вас есть возможность приобрести его в вашем регионе.

3 Oppo Reno 12 Pro Лучший среднебюджетный Oppo

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июнь 2024 г

Вес: 181 г

Размеры: 161,5 x 74,8 x 7,45 мм

Операционная система: ColorOS 14.1

Размер экрана: 6,7 дюйма

Разрешение: 1080 x 2412

Процессор: MediaTek Dimensity 7300-Energy

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 512 ГБ

Аккумулятор: 4880 мАч

Задняя камера: 50 МП (основная) + 8 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото)

Фронтальная камера: 50 МП Плюсы Полный набор функций ИИ

Впечатляющая телефотокамера

Уникальный, привлекающий внимание дизайн

Быстрая зарядка Минусы Чипсет среднего уровня

Бюджетная сборка

Oppo зарекомендовала себя как производитель телефонов, предлагающих отличное соотношение цены и качества. Oppo Reno 12 Pro сочетает в себе впечатляющие характеристики и доступную цену, что делает его одним из самых привлекательных вариантов в своем сегменте. Вы получаете устройство с прекрасным экраном, 2-кратным телеобъективом, впечатляющим временем автономной работы и быстрой зарядкой мощностью 80 Вт, а также набором интеллектуальных функций для улучшения качества фотосъемки.

Oppo Reno 12 Pro оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 7300 Energy, 12 ГБ оперативной памяти и щедрым объемом встроенной памяти в 512 ГБ. Работает телефон на Android 15, а за его автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Благодаря энергоэффективной конструкции чипсета MediaTek, аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

Внешне Reno 12 Pro не может похвастаться премиальными материалами, но это компенсируется его легкой конструкцией и современным дизайном. Телефон удобно держать в руке и приятно использовать каждый день.

Одной из ключевых особенностей Reno 12 Pro является его модуль камеры. В отличие от большинства телефонов среднего класса, которые оснащаются только сверхширокоугольными вторичными камерами, Reno 12 Pro предлагает 2-кратный телеобъектив. Это позволяет делать качественные снимки с приближением без потери детализации. Результат – яркие, приятные и детализированные фотографии.

Помимо отличной камеры, Reno 12 Pro предлагает и другие преимущества, такие как поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт и набор функций на основе искусственного интеллекта. Это делает его конкурентоспособным на фоне таких телефонов, как Google Pixel 8a и iPhone SE (2022).

Вывод: Oppo Reno 12 Pro – это отличный телефон среднего класса, который предлагает хорошее сочетание характеристик, цены и функциональности. Его сильными сторонами являются: 2-кратный телеобъектив, длительное время автономной работы и быстрая зарядка. Однако, перед покупкой стоит учитывать, что на рынке уже появилась новая модель – Oppo Reno 13 Pro.

4 Oppo Find N2 Flip Лучшая раскладушка Oppo

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: февраль 2023

Экран: 6.8″ (1080×2520) OLED/AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 58 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 4300 мАч

Процессор: MediaTek Dimensity 9000+

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: нет

Вес: 191 г Плюсы Хорошая батарея

Отличная основная камера

Прочная конструкция шарниров без зазоров Минусы Нет защиты от воды

Нет беспроводной зарядки

Ненадежный Bluetooth

Oppo Find N2 Flip — одна из двух раскладушек от Oppo, которые можно купить за пределами Китая, и она успешно конкурирует в одной ценовой категории с Samsung Galaxy Z Flip 4.

На руку Oppo играет тот факт, что он продается по очень выгодной цене, но от этого его характеристики и качество сборки не проседают. У него довольно мощный процессор, лучшее качество сборки, чем у аналогичных предложений Samsung, и та же основная камера, которая установлена в OnePlus 11.

Придется смириться с отсутствием беспроводной зарядки и водонепроницаемости и принять риск того, что складная конструкция он может прослужить не так долго, как телефон традиционного форм-фактора. Но если вы готовы на такие компромиссы, это действительно просто фантастический телефон по соотношению цена/качество.

5 Oppo Find N5 Лучший складной Oppo

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: февраль 2024 г

Вес: 229 г

Размеры: 160,87 x 145,58 x 4,21 мм (в разложенном виде) / 160,87 x 74,42 x 8,93 мм (в сложенном виде)

ОС: Android 15 с ColorOS 15

Размер экрана: 6,62 дюйма (крышка) / 8,1 дюйма (внутренний)

Разрешение: 1140 x 2616 (обложка) / 2248 x 2480 (внутреннее)

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Оперативная память: 16 ГБ

Память: 512 ГБ

Аккумулятор: 5600 мАч

Задняя камера: 50 МП широкоугольная, 8 МП сверхширокоугольная, 50 МП телефото

Фронтальная камера: 8МП, 8МП Плюсы Удивительно тонкий дизайн

Отличная производительность

Большие экраны Минусы Так себе камеры

Не самое удобное ПО

Дорогой

Oppo Find N5 – это наш выбор лучшего складного телефона от Oppo, несмотря на то, что он доступен только в Юго-Восточной Азии. Find N5 остается одним из самых тонких складных телефонов-книжек в мире. Особое внимание к эргономике делает Oppo Find N5, пожалуй, самым удобным в использовании складным телефоном.

Смартфон оснащен двумя превосходными экранами: 6,62-дюймовым внешним и 8,1-дюймовым внутренним. Оба экрана – одни из самых больших, которые можно найти в телефонах подобного форм-фактора. Это панели с высоким разрешением и яркостью, которые плавно переключаются между собой. Это делает Find N5 серьезным конкурентом для Samsung Galaxy Z Fold 6, лидера рынка складных телефонов.

Внутри Oppo Find N5 работает на мощном чипсете Snapdragon 8 Elite и имеет 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 5600 мАч. Это впечатляющие характеристики для любого телефона, а уж тем более для складного!

Камеры Find N5, хотя и не являются лучшими в своем классе, представляют собой достойное трио: широкоугольная, сверхширокоугольная и 3-кратный телеобъектив. Они способны делать впечатляющие снимки, особенно учитывая, что Oppo смогла уменьшить выступ камеры, сохранив тонкий профиль телефона.

Вывод: Oppo Find N5 – это выдающийся складной телефон, предлагающий передовой дизайн, превосходные дисплеи и высокую производительность. Главным недостатком является его ограниченная доступность. Если вам удастся его найти, вы не пожалеете о покупке.

Как выбрать лучший телефон Oppo

Хороши ли телефоны Oppo?

Для большей части, да. Как и у любой компании, у Oppo есть свои плюсы и минусы, но в целом качество ее устройств отличное — особенно флагманов, таких как Find X5 Pro. Ьолее дешевые телефоны также надежны, но, как правило, немного дороже, чем конкуренты с аналогичными характеристиками.

Компания наиболее известна своими впечатляющими камерами и технологиями отображения, а также очень быстрой зарядкой, поэтому, если это ваши приоритеты, вам обязательно стоит рассмотреть телефон Oppo.

Какое программное обеспечение работает на телефонах Oppo?

Каждый смартфон Oppo работает под управлением Android с фирменной оболочкой ColorOS. Это один из наших любимых скинов для Android с отличным балансом между настраиваемостью и простотой использования.

Телефоны Oppo работают под управлением Google?

Да. Возможно, вы слышали о Huawei, еще одной китайской телефонной компании, которая теперь вынуждена продавать телефоны без программного обеспечения Google из-за торгового эмбарго США. Но у Oppo нет такого эмбарго или ограничений, и нет причин думать, что они будут.

Какие лучшие альтернативы Oppo?

Основным конкурентом Oppo, вероятно, является Xiaomi, другая гигантская китайская компания, которая в настоящее время пользуется успехом на мировом рынке. Телефоны Xiaomi часто предлагают набор характеристик, аналогичный Oppo, а иногда и по более низким ценам, хотя мы предпочитаем программное обеспечение Oppo.

Oppo также является частью технологического конгломерата BBK, и компании принадлежат другие производители телефонов. Фактически, и Realme, и OnePlus разделяют исследования и разработки с Oppo и используют одинаковое программное обеспечение, поэтому, если вам нравится идея телефона Oppo, вам обязательно следует рассмотреть и их. Vivo также является частью BBK, но у нее есть собственные научно-исследовательские центры, поэтому ее телефоны немного более уникальны.