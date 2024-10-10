ТОП-10 Лучшие телефоны — цена качество 2024 года

Лучшие телефоны в соотношении цена и качество имеют отличную производительность, хорошие камеры, достойное время автономной работы и при этом стоят вполне разумных денег. В отличии от лучших бюджетных смартфонов, модели среднего уровня могут предложить много интересных возможностей, включая даже функционал на базе искусственного интеллекта.

Не каждому человеку необходим функционал флагманских устройств из нашего рейтинга лучших телефонов, так как многие более доступные смартфоны предлагают отличные возможности и характеристики. Имейте ввиду, что вы можете встретить модели из этого списка даже в наших рейтингах лучших телефонов Android или лучших iPhone.

10.10.2024 Обновление В рейтинг лучших телефонов цена/качество добавлены модели.

Телефоны среднего класса обычно предлагают наилучшее соотношение цены и производительности, сочетая в себе высококачественные функции и мощные камеры, при этом иногда они стоят вдвое меньше, чем флагманы высшего уровня, или даже меньше — обычно за счёт использования более дешёвых материалов или отказа от таких премиальных функций, как беспроводная зарядка и гидроизоляция.

Телефоны таких бренды, как Apple, Samsung и Google, — отличный выбор, но также, вы можете обнаружить, что есть еще больше вариантов от таких брендов, как OnePlus, Realme, Xiaomi и Poco. Итак, без лишних слов мы начинаем наш рейтинг.

1 Samsung Galaxy A55 Лучший телефон среднего класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: март 2024 года

Экран: 6.6″ Super AMOLED (1080×2340) 120 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 8, 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 12 МП, 5 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Samsung Exynos 1480

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP67

Вес: 213 г Плюсы Яркий экран

Отличная производительность камеры

Хорошее время автономной работы Минусы Нет беспроводной зарядки

Samsung Galaxy A55 является отличным выбором в сегменте телефонов по соотношению цена/качество. Подобно предыдущим моделям, A55 выделяется своим дизайном, который может соперничать с флагманскими устройствами по внешнему виду и ощущениям в руке.

Хотя Galaxy A55 не может похвастаться всеми топовыми характеристиками линейки Galaxy S, сразу после распаковки он производит впечатление премиум-устройства, стоимость которого в два раза ниже флагманов. Иногда он даже кажется привлекательнее, чем более дорогой Samsung Galaxy S24.

Samsung Galaxy A55 продолжает традиции своего предшественника, сохраняя элегантный и минималистичный дизайн с блестящей задней панелью из стекла, которая была значительно улучшена по сравнению с Galaxy A53. Его отличительной чертой является полный переход от пластиковых элементов к новому, поразительно стильному металлическому корпусу, что придаёт ему особенный стиль.

Увеличение размера дисплея с 6,4 дюйма в A54 до 6,6 дюймов в A55 могло бы заставить предположить, что устройство стало менее удобным в использовании, но благодаря алюминиевой рамке, Galaxy A55 удобно лежит в руке, и его Super AMOLED экран остаётся чистым от отпечатков пальцев.

Камеры Galaxy A55 вас также не разочаруют: 50-мегапиксельная основная, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная и 5-мегапиксельная макрокамеры делают отличные снимки. Приложение камеры работает быстро, автофокус мгновенный, и смартфон хорошо справляется с низким уровнем освещённости, хотя для достижения лучших результатов может потребоваться небольшая практика. Основным недостатком является то, что при сильном солнечном свете снимки могут получаться переэкспонированными и потерять насыщенность.

Батарея на 5000 мАч обеспечивает отличное время работы, и большинству пользователей должно хватить заряда более чем на день. Новый чипсет Exynos 1480 способствует продолжительной работе устройства, хотя скорость зарядки могла бы быть лучше, а отсутствие беспроводной зарядки является недостатком.

Galaxy A55 не является идеальным выбором для серьёзных мобильных геймеров, но всё же справляется с большинством современных игр на средних настройках, обеспечивая приятное игровое впечатление. Благодаря оптимизации программного обеспечения и достаточной оперативной памяти, переключение между приложениями происходит плавно, а мультитаскинг не вызывает затруднений. Однако, для тех, кто стремится к максимальной производительности и наивысшему качеству графики, лучше рассмотреть более мощные альтернативы.

2 Google Pixel 8a Лучший смартфон среднего класса с функциями ИИ

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: май 2024

Экран: 6.1″ (1080×2400) OLED 120 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 64 МП, 13 МП, селфи 13 МП

Аккумулятор: 4492 мАч

Процессор: Google Tensor G3

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP67

Вес: 188 г Плюсы Полезные функции ИИ

Отличные камеры

Семь лет обновлений Android Минусы Не самый мощный

Несмотря на симпатию к флагманским моделям смартфонов, постоянно растущая стоимость делает их недоступными для многих потребителей с ограниченным бюджетом. Именно поэтому стоит отдать предпочтение устройствам среднего ценового сегмента, которые предоставляют отличное соотношение цены и качества, а Pixel 8a может стать идеальным вариантом.

Немного разочаровывает, что улучшения камеры не так впечатляют, как в предыдущие годы, Pixel 8a все равно компенсирует это своими другими характеристиками. Важнейшим аспектом является то, что Pixel 8a предлагает широкий набор функций на базе искусственного интеллекта и обеспечивает семилетнюю поддержку обновлений программного обеспечения. Кроме того, у него яркий дисплей, продолжительное время работы от аккумулятора и привлекательный дизайн, что укрепляет его позицию как одного из лучших доступных смартфонов по средней цене.

Таким образом, Pixel 8a предоставляет ещё большую ценность, особенно если вы планируете использовать его на протяжении следующих семи лет. Для тех кто не готов тратить свыше 100000 рублей на смартфон, Pixel 8a — это именно тот аппарат, который стоит рассмотреть для покупки.

3 iPhone SE (2022) Лучший и единственный бюджетный iPhone

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2022 г

Экран: 4.7″ (1334×750), HD, IPS

Встроенная память: 64 ГБ, 128 ГБ

Оперативная память: 4 ГБ

Камеры: 12 МП, селфи 7 МП

Аккумулятор: нет данных

Процессор: A15 Bionic

SIM-карты: nano SIM+eSIM

Операционная система: iOS

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP67

Вес: 144 г Плюсы Самая высокая производительность за свои деньги

Очень хорошее качество фото

Тонкий и лёгкий дизайн Минусы Маленький экран

Начал устаревать

iPhone SE третьего поколения, появившийся на рынке в 2022 году, стал последним представителем своей линейки. Этот смартфон заметен не только как самый доступный iPhone от компании Apple, но и как последнее устройство с классической кнопкой «Домой» и функцией Touch ID. Для тех, кто предпочитает традиционное управление вместо жестов, ищет бюджетный вариант iPhone или просто хочет маленький по размеру айфон, SE окажется наилучшим выбором. По сути, это единственный выбор в данной категории.

Однако при рекомендации iPhone SE стоит учитывать несколько важных моментов. В первую очередь, это касается размера экрана. С его 4,7 дюйма он кажется весьма компактным, особенно на фоне даже iPhone 13 Mini, который при меньших габаритах предлагает большую диагональ экрана. Дисплей SE, выполненный по технологии LCD, может показаться устаревшим и тесным.

Кроме того, устройство имеет ряд ограничений: отсутствует ночной режим у камеры и базовая версия оснащена всего 64 ГБ встроенной памяти. Если вы привыкли к телефонам с большими экранами, то 4,7-дюймовый ЖК-дисплей iPhone SE может показаться неудобным для повседневного использования. Тем не менее, если вас устраивает меньший экран и необходимость наличия физической кнопки «Домой», то iPhone SE будет сложно обойти стороной, учитывая его стоимость.

4 Xiaomi 13T Pro Прошлогодний почтифлагман все ещё стоит внимания

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: сентябрь 2023 г

ОС: Android 13

Размер экрана: 6,67 дюйма

Разрешение: 2712×1220 AMOLED 144 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 9200 Plus

Оперативная память: 12 ГБ, 16 ГБ

Память: 1 ТБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Задняя камера: 50 МП + 50 МП + 12 МП

Фронтальная камера: 20 МП

Вес: 206 г Плюсы Огромный набор функций камеры

Отличная производительность

Зарядка 120 Вт

Среднее время автономной работы Минусы Нет беспроводной зарядки

Xiaomi 13T Pro заслуженно получил звание лучшего смартфона с соотношением цена/качество по ряду веских причин. Среди его достоинств — превосходный 6,67-дюймовый экран, ёмкий аккумулятор на 5000 мАч, возможность сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт, красивый внешний вид и тройная камера, которая способна снимать потрясающие фотографии. При этом цена этого устройства оказывается ниже, чем у новейшего Xiaomi 14, а также более доступной по сравнению с недавно вышедшим Xiaomi 14T, который кажется менее премиальным по сравнению с 13T Pro.

В Xiaomi 13T Pro установлен процессор MediaTek Dimensity 9200 Plus, что может показаться уступкой в сравнении с популярным Snapdragon 8 Gen 3 в Xiaomi 14. Однако опыт показывает, что это не сильно влияет на производительность. В играх, например, смартфон обеспечивает стабильную и высокую частоту кадров в таких тайтлах, как Call of Duty Mobile, Genshin Impact и Grid Autosport, и при этом сохраняет заряд на протяжении длительного времени, благодаря эффективной работе аппаратной и программной частей.

Камеры Xiaomi 13T Pro также впечатляют: 50-мегапиксельная основная камера, 50-мегапиксельная телефотокамера и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера сзади, а также 20-мегапиксельная селфи-камера спереди составляют мощный фотографический сетап.

К недостаткам можно отнести отсутствие беспроводной зарядки и заметный выступ камеры, который может быть неудобен при использовании телефона без чехла. Тем не менее, Xiaomi 13T Pro несомненно заслуживает внимания как выдающееся многофункциональное устройство, занимающее лидирующие позиции среди смартфонов своего класса, и со временем он становится еще более доступным.

5 Honor 200 Pro Лучший телефон Honor среднего класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июнь 2024 г.

ОС: MagicOS 8.0 поверх Android 14.

Размер экрана: 6,7 дюйма

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 512 ГБ

Аккумулятор: 5200 мАч

Задняя камера: 50 МП + 12 МП + 50 МП

Фронтальная камера: 50 МП

Вес: 199 г Плюсы Потрясающие эффекты портретной съёмки

Хорошая автономность

Быстрая зарядка Минусы Случайные касания экрана из-за изогнутых краёв

К MagicOS 8.0 нужно привыкнуть

Если вам по душе дизайн Honor Magic 6 Pro, но его ценник кажется вам слишком высоким, обратите внимание на новинку от Honor — смартфон среднего сегмента Honor 200 Pro. Этот аппарат привлекает внимание своим стильным тонким корпусом, изящно изогнутыми краями и восхитительным 6,8-дюймовым OLED-экраном, благодаря чему он воспринимается как устройство флагманского уровня.

Хотя в Honor 200 Pro используется чипсет Snapdragon 8s Gen 3, который немного уступает по мощности флагманскому Snapdragon 8 Gen 3, установленному в топовых Android-смартфонах, на практике заметная разница в производительности не заметна.

Что касается автономной работы и скорости зарядки, Honor 200 Pro также не отстаёт от своего более дорогого собрата, предлагая сравнимые показатели: зарядка с мощностью 100 Вт при использовании провода и 66 Вт в беспроводном режиме. Для достижения максимальной мощности зарядки потребуется использовать фирменное зарядное устройство Honor SuperCharge, что, по нашему мнению, является разумной инвестицией.

Однако главная изюминка Honor 200 Pro — это его революционный режим портретной съёмки, который благодаря использованию искусственного интеллекта и высококачественного оборудования воспроизводит знаменитые портретные техники студии Harcourt. Комплекс камер данного смартфона также заслуживает похвалы: 50-мегапиксельный основной объектив, 50-мегапиксельный телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный макрообъектив.

6 Realme 12 Pro+ Когда важен неповторимый стиль

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 г.

ОС: Android 14

Размер экрана: 6.7″ (2412×1080), OLED

Процессор: Snapdragon 7s Gen2

Оперативная память: 8ГБ, 12 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Задняя камера: 50 МП 50 МП 64МП 8 МП

Фронтальная камера: 32 МП

Вес: 196 г Плюсы Премиальный дизайн

Очень хорошие основная, теле- и селфи-камеры

Рейтинг IP65

Хорошее время автономной работы с быстрой зарядкой Минусы Сверхширокоугольная камера среднего качества

Не самый мощный чип

Realme продолжает устанавливать стандарты высокого качества по доступной цене в своём среднем ценовом сегменте, и модель 12 Pro Plus является отличным подтверждением этого. Этот смартфон предлагает впечатляющие камеры, включая мощный основной сенсор, универсальную телеобъективную камеру и качественную фронтальную камеру, что делает его выдающимся выбором по соотношению цена-качество.

Кроме того, Realme внимательно относится к стилю, предлагая заднюю панель с текстурой под искусственную кожу и элементы дизайна, напоминающие изысканные часы. Производительность устройства находится на приличном уровне, смартфон обладает защитой от воды и пыли, а его батарея способна продержаться более одного дня без подзарядки. Яркий изогнутый AMOLED-экран обеспечивает отличные условия для просмотра фильмов в дороге.

Оставив в стороне мелкие недостатки — такие как раздутая природа программного обеспечения, посредственная сверхширокоугольная камера — и тот факт, что этот телефон мог бы использовать более мощный чипсет, 12 Pro Plus — хороший выбор.

7 Huawei Pura 70 Середнячок флагманского уровня

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 г.

ОС: Android

Экран: 6.6″ (2760×1256) LTPO OLED 120 Гц

Память: 256 ГБ, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ, 16 ГБ

Аккумулятор: 4900 мАч

Процессор: Kirin 9000S1

Задние камеры: 50 МП, 13 МП, 12 МП

Фронтальные камеры: 13 МП

Вес: 207 г Плюсы Дизайн, как у модели Pro

Отличный экран Минусы Нет сервисов Google

Нет 5G

Huawei Pura 70 – это компактный и доступный по цене вариант смартфона от известного китайского производителя, который, несмотря на свою среднебюджетность, заимствует многие функции из более дорогой серии Ultra.

Однако в этой модели установлена более простая камера, что может повлиять на её популярность среди пользователей. Дизайн смартфона отличается строгими прямыми линиями и отсутствием закруглённых краёв, что придаёт ему элегантный и роскошный вид. Устройство предлагается в четырёх цветовых решениях с полуматовыми стеклянными панелями на задней части и алюминиевыми рамками, которые добавляют стиля.

Блок камер смартфона, выполненный в форме закруглённого треугольника, включает в себя три линзы и выделяется своим умеренным дизайном, не имея выдвижных элементов и броского логотипа Xmage, как у более дорогих моделей серии. В базовую комплектацию телефона входит прозрачный чехол, но также доступны другие варианты чехлов с яркими и запоминающимися узорами, предназначенные для тех, кто любит выделяться.

Экран Huawei Pura 70 обеспечивает впечатляющее качество изображения благодаря высокому разрешению в 2760 x 1256 пикселей и адаптивной частоте обновления до 120 Гц. С пиковой яркостью в 2500 нит, экран гарантирует удобство просмотра даже при интенсивном солнечном освещении.

8 Infinix GT 20 Pro Лучший игровой телефон цена/качество

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024 г.

Экран: 6.78″ (2436×1080), Full HD, AMOLED

Операционная система: Android 14

Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ

Встроенная память: 256 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G

Задние камеры: 108 МП, 2 МП, 2 МП

Фронтальная камера: 32 МП

Вес: 194 г Плюсы Хорошая производительность для игр

Быстрая зарядка

Экран 120 ГЦ Минусы Не лучшее время автономной работы под нагрузкой

Infinix GT 20 Pro – это отличное игровое устройство среднего уровня. Этот смартфон выделяется своим производительным чипсетом MediaTek Helio G99, который гарантирует его быстродействие и плавность работы. Обладая большим и ярким экраном Super Retina XDR с диагональю 6.67 дюймов, разрешением 2712×1220 пикселей и частотой обновления в 120 Гц, смартфон идеально подходит для игр.

Устройство также поддерживает технологию беспроводной зарядки MagSafe, добавляя к его преимуществам удобство в повседневном использовании. Смартфон оснащён продвинутыми камерами, позволяющими делать качественные фотографии с панорамным видом и в режиме HDR, благодаря диафрагме основной камеры f/1.4–4.0 и функции управления жестами.

Infinix GT 20 Pro предлагает два слота для nano SIM-карт, приличный объем встроенной памяти в 256 ГБ и оперативной памяти в 12 ГБ или 8 ГБ, а также слот для карты памяти. Смартфон работает под управлением операционной системы Android и оснащён Bluetooth версии 5.0. Помимо этого, имеет разъем USB Type-C для подключения наушников, что также может быть важно для мобильного гейминга.

9 Nubia Flip 5G Лучший складной среднебюджетник

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024

Экран: 6,9 дюйма (2790 x 1188) / 1,4 дюйма (466 x 466)

Операционная система: Android 14

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Аккумулятор: 4300 мАч

Процессор: Snapdragon 7 Gen 1

Задние камеры: 50 МП, 16 МП

Фронтальная камера: 16 МП

Вес: 209 г Плюсы Быстрая зарядка

Красивый и уникальный дизайн Минусы Не лучшие камеры

Средняя производительность

Nubia Flip 5G демонстрирует впечатляющее соотношение цены и качества, особенно на фоне того, что в этом году Samsung устанавливает ценник своего нового Z Flip 6 выше шестизначной отметки. В то же время, Moto занимает среднюю ценовую категорию с моделями Razr 50 и Razr 50 Ultra, оставляя Nubia шанс занять сильные позиции среди более доступных складных телефонов.

Если вам не важно, складывается телефон или нет, очевидно, что вы можете найти более выгодные варианты среди устройств, не имеющих гибких экранов. Однако, если вы мечтаете о складном аппарате и не готовы инвестировать в него существенную сумму, то Nubia Flip 5G окажется лучшим выбором, чем можно было ожидать.

Идеальным ли является этот смартфон? Ответ — нет. Его шарнир не столь высококачественный, как у более дорогих конкурентов; камера без OIS и с базовой обработкой изображений от Nubia не делает его лидером в фото и видео; работа на прошлогодней версии Android и ограниченные обещания обновления операционной системы и программного обеспечения не гарантируют его долгосрочное будущее, как в плане аппаратной, так и программной составляющей.

Тем не менее, в повседневном использовании Nubia Flip 5G легко заставляет забыть о своих недостатках, предоставляя возможность насладиться складным устройством.

10 Nothing Phone (2a) Самый футуристичный смартфон цена/качество

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024

Экран: 6.7″ (2412×1084), Full HD, AMOLED

Операционная система: Android 14

Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Dimensity 7200 Pro

Задние камеры: 50 МП, 50 МП

Фронтальная камера: 32 МП

Вес: 190 г Плюсы Премиум дизайн

Удивительно долгое время работы от батареи

Отличный экран Минусы Слабые камеры при низкой освещённости

Средняя производительность

Кто сказал, что доступная цена обязательно подразумевает компромисс в дизайне? Модель Nothing Phone 2a сохраняет тот же стильный полупрозрачный дизайн и уникальный интерфейс Glyph, что и старшая модель Nothing Phone 2, но при этом стоит значительно меньше. Также впечатляет его великолепный 6,7-дюймовый экран с адаптивной частотой обновления и временем автономной работы.

Учитывая его цену, телефон стоит внимания, несмотря на некоторые недостатки, такие как среднее качество съёмки в условиях слабого освещения и не всегда стабильная графическая производительность. Nothing Phone 2a обладает достаточно преимуществ, включая длительное время работы от аккумулятора, быструю зарядку и отличное соотношение цены и качества, чтобы перевесить эти недостатки.

Как выбрать лучший телефон — цена качество

Каждый телефон с хорошим соотношением цены и качества имеет компромисс, пытаясь предоставить лучшее от флагмана и быть не таким дорогим. Тем не менее, есть некоторые характеристики, на которых не стоит экономить. Ищите не менее 6 ГБ ОЗУ и чипсет Snapdragon 7 или 8 для плавной работы, а также не менее 128 ГБ памяти.

После этого нужно определиться с вашими приоритетами. Вы ищете длительное время автономной работы, быструю зарядку, дисплей AMOLED или мощную камеру? Немногие телефоны среднего класса предлагают все из них, поэтому выберите то, что для вас важнее.

Одним из общих элементов является то, что вам, вероятно, придётся отказаться от премиальных функций, таких как беспроводная зарядка или рейтинг водонепроницаемости — они все ещё, как правило, присущи для самых дорогих телефонов, хотя некоторые устройства среднего класса имеют и это.

Постарайтесь помнить, что дело не всегда в спецификациях. В любом случае, когда дело доходит до технологий смартфонов, мы достигли своего рода потолка, поэтому, хотя эти телефоны могут быть не такими быстрыми, как ваш средний флагман, они почти наверняка достаточно быстры для большинства пользователей. Выберите телефон, который сочетает в себе стоимость, производительность, функции и дизайн таким образом, который соответствует вам и вашим потребностям.