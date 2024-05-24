ТОП-15 Лучшие телефоны Android в 2024 году

Лучшие телефоны Android предназначены для любителей передовых технологий. Они оснащены топовыми камерами, лучшими дисплеями и самыми современными средствами беспроводной связи, которые только можно найти в смартфоне.

Если вы фанат новейших технологий, будь то самый большой сенсор камеры, складной стеклянный дизайн или программное обеспечение с искусственным интеллектом, вам нужно рассматривать телефон на базе Android. Это означает, что владельцы Android зачастую впереди всех в этом отношении.

24.05.2024 Обновление Модель от Google Pixel 8a ворвалась и в этот рейтинг.

Представленными ниже телефонами на базе Android приятно пользоваться, и они обладают высокими показателями мощности, в то же время находясь в списке лучших смартфонов на данный момент. В этом рейтинге есть что-то для каждого, от бюджетных телефонов до популярных, оснащённых всем необходимым для флагмана.

Мы сосредоточились в первую очередь на телефонах, которые доступны по всему миру. В настоящее время Samsung доминирует на этом рынке благодаря своим выдающимся устройствам, а также надёжному обслуживанию и поддержке.

Ну а если вы интересуетесь устройствами от Apple, также можете ознакомиться с лучшими iPhone. Если вы сторонник Android, вот лучшие телефоны на базе этой ОС, которые мы нашли в 2024 году.

1 Samsung Galaxy S24 Ultra Лучший Android-телефон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2024

Экран: 6.8″ (1440×3120) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 200 МП, 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy)

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 232 г Плюсы Объем памяти

Фирменный стилус в комплекте

Отличные фотокамеры

Фактически лучшее, что можно сейчас найти Минусы Цена

От быстрой зарядки ждали большего

Громоздкий

Samsung представила новую линейку Galaxy S24, в которой впервые использован ИИ под названием Galaxy AI. Функции искусственного интеллекта выводят всю линейку на новый уровень, ловко и удобно решая повседневные задачи обычного человека — переводчики больше не нужны, поиск объектов на экране никогда еще не был таким комфортным, а редактировать фотографии стало одно удовольствие.

В S24 Ultra сохранен большой 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей и емкий аккумулятор на 5000 мАч, а также проведен общий апгрейд. Да, цена выросла до 130 тыс. рублей (S23 Ultra дешевле на треть), изменения полностью оправдывают стоимость устройства. В частности, S24 Ultra получил легкую и прочную титановую рамку и защиту стекла Gorilla Armor, которые отлично показали себя в тестах на прочность и в работе с отражениями на экране.

Телефон оснастили новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3. Прирост в качестве графики очевиден, и чипсет также гарантирует стабильную работу функций ИИ. Объем ОЗУ также был расширен — до 12 ГБ (вместо прежних 8 ГБ). Яркость дисплея увеличилась с 1750 до 2600 нит. Обновлению подверглась и система камер: телеобъектив с разрешением 50 МП и 5х зумом обеспечивает высококачественные снимки удаленных объектов даже при посредственном освещении.

2 Google Pixel 8 Pro Второй лучший Android-телефон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: октябрь 2023

Вес: 213 г

Размеры: 162,6 x 76,5 x 8,8 мм

ОС: Android 14

Размер экрана: 6,7 дюйма

Разрешение: 1344 x 2992

Процессор: Google Tensor G3

Оперативная память: 12 ГБ. Память: 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Аккумулятор: 5050 мАч

Задняя камера: 50 МП (широкий) + 48 МП (сверхширокоугольный) + 48 МП (телеобъектив)

Фронтальная камера: 10,5 МП Плюсы Более яркий дисплей Super Actua

7 лет обновлений программного обеспечения

Функции на базе искусственного интеллекта Минусы Производительность Tensor отстаёт от других топовых чипсетов

Google Pixel 8 Pro – новый гаджет, который продемонстрировал, как искусственный интеллект может быть интегрирован в работу смартфона. Он помогает сделать повседневные задачи проще. Функция проверки входящих вызовов оснащена более реалистичным помощником, который сообщает вам, о чем идёт речь, даже прежде, чем вы примете решение ответить на звонок (не для всех стран). Инструменты подведения итогов и правки тоже стали лучше благодаря новому процессору Tensor G3, реализованному на базе машинного обучения.

Но особенно искусственный интеллект проявляет себя в области, в которой телефоны Pixel всегда были сильными – в камерах. С помощью волшебного редактора вы можете изменять любые детали на вашем фото – композицию, освещение, даже объект, который был на фотографии. Потребуется всего лишь несколько нажатий на экран. Например, функция «Лучший дубль» поможет заменить лица на вашем групповом фото, чтобы в нём не было никаких неудачных моментов. А в Magic Audio Eraser интегрирована функция удаления шума, которая очень полезна при записи видео.

Google Pixel 8 Pro имеет цену выше, чем у предыдущей модели, что сводит на нет традиционное ценовое преимущество Google. Кроме того новый гуглофон, всё ещё отстаёт в общей производительности от лучших телефонов Android на основе процессора Snapdragon 8 Gen 2.

Однако в целом Pixel 8 Pro – это один из лучших телефонов, которые когда-либо выпускал Google, и достойная альтернатива, если вы ищете следующее устройство вне марки Samsung.

3 Google Pixel 8a Лучший бюджетный камерофон на Android

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: май 2024

Экран: 6.1″ (1080×2400) OLED 120 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 64 МП, 13 МП, селфи 13 МП

Аккумулятор: 4492 мАч

Процессор: Google Tensor G3

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP67

Вес: 188 г Плюсы Не очень дорогой вариант заиметь Google AI

7 лет обновлений при умеренной цене Минусы Автономность средняя

Производительность могла быть лучше

Google Pixel 8a — самый новый телефон в этом списке, и он дает все, что хотят от телефона на Android, примерно за 40000 рублей. Здесь есть максимальная для Google производительность, поскольку в нем используется тот же чип Tensor G3, что и в Pixel 8 Pro. И, как и в случае с флагманом, 8a будет получать обновления от Google в течение семи лет с момента выхода в мае 2024 года.

У Pixel 8a дисплей меньшего размера, и его приятно держать в руках. Он доступен в нескольких ярких расцветках, в том числе «синяя лагуна» и «ярко-зеленый алоэ», и он более округлый, чем предыдущие телефоны A серии.

К сожалению, у него те же проблемы с аккумулятором, что и у предыдущих бюджетных моделей Google, но это вынужденный компромисс. Телефон сохраняет для вас топовые функции искусственного интеллекта: он работает с Google Gemini LLM и Magic Editor в Google Photos, как и Google Pixel 8 Pro — лучший телефон с ИИ на сегодня.

Конечно, хочется скидок, но и сейчас этот телефон стоит своей цены. Он делает великолепные фотографии, которые близки по уровню к Pro-версии, и в целом работает по стандартам Pixel — а они очень высоки.

4 Samsung Galaxy A55 Лучший бюджетный Android-телефон

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: март 2024 года

Экран: 6.6″ Super AMOLED (1080×2340) 120 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 8, 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 12 МП, 5 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Samsung Exynos 1480

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP67

Вес: 213 г Плюсы Металлическая рамка

Качественное и гибкое ПО

Выносливая батарея

Super AMOLED и правда супер Минусы От Exynos 1480 многого ждать не приходится

Широкоугольная камера хуже, чему предшественника

Нет телевика

Жаждете приобрести свеженький Samsung, но смущает цена на линейку Galaxy S24? У нас есть для вас прекрасный вариант. Мартовская модель Samsung Galaxy A55 как раз нацелена на тех покупателей, которые считают излишеством выкладывать сотни тысяч рублей на новый телефон, будь он хоть сто раз флагманским. Нужные функции можно отыскать и в скромной лошадке, что A55 успешно доказывает.

Этот смартфон может похвастаться удачной сборкой, которая выгодно выделяет его не только на фоне предшественников в пластиковой рамке, но и на фоне конкурентов. Металл и стекло Gorilla призваны максимально оградить эту конфетку от внешних воздействий. По традиции, Samsung ревностно относится к защите устройства от пыли и влаги, в связи с чем телефоном получен рейтинг IP67. В общем, если не бить им об стену, за Samsung Galaxy A55 можно не волноваться.

Что немного огорчает, так это слабенький чип. Нет, с точки зрения будничной производительности все в порядке — вы не будете испытывать дискомфорта при работе с ним, если не углубляться в требовательные к графике игры. Еще хотелось бы увидеть у модели телевик — все-таки мы отдаем за А55 почти 40 тыс. рублей на момент написания заметки, а такой базовой камеры он почему-то лишен. Что ж, по всей видимости, Samsung решила, что бренд дороже, чем полный сет камер.

Тем не менее, мы с уверенностью рекомендуем телефон поклонникам Samsung и тем потребителям, которые хотят получить стильный, дорого выглядящий гаджет с высокой надежностью.

5 Samsung Galaxy S24 Лучший маленький флагман Samsung

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2024

Экран: 6.2″ (2340×1080) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 128, 256, 512 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 4000 мАч

Процессор: Samsung Exynos 2400

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 167 г Плюсы Качественные камеры

ИИ-функционал

Дисплей 120 Гц я адаптивной частотой

Защита IP68 Минусы Медленная зарядка

Samsung Galaxy S24 — надежный выбор для тех, кто ищет мощное, современное, но компактное решение. Устройство оборудовано камерами, как у модели Plus, и процессором Samsung Exynos 2400, соответствующим более дорогим смартфонам.

Galaxy S24 легко справляется с самыми требовательными задачами благодаря своей производительной начинке. Единственный недостаток — немного меньшая вместимость базовой версии, но с этим можно смириться. Но даже начальная модель оснащена беспроводной зарядкой, включая реверсивную. Кроме того, Galaxy AI позволяет себя чувствовать не хуже, чем те, кто приобрел модель Ultra, предоставляя все ее интересные преимущества, включая функцию Circle to Search.

Безопасность и надежность — визитная карточка Samsung, и Galaxy S24 не исключение: этот водонепроницаемый телефон позволяет не волноваться лишний раз, что вы выроните телефон, расслабляясь в бассейне, или попадете под ливень.

Samsung также славится стабильной поддержкой своих устройств, и Galaxy S24 будет обновляться как минимум семь лет. В итоге, Samsung Galaxy S24 — это отличный выбор для тех, кто ищет передовой смартфон и хочет немного сэкономить на флагмане.

6 Xiaomi 14 Один из лучших флагманов компактного размера

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2024 г

Экран: 6.36″ (2670×1200) OLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 50 МП, 50 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 4000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 188 г Плюсы Отличные камеры

Высокая производительность

Супербыстрая зарядка

Потрясающий экран Минусы Дороже, чем некоторые конкуренты

Собирает отпечатки пальцев

Xiaomi 14 представляет собой впечатляющий флагманский смартфон 2024 года, который выделяется среди конкурентов благодаря своему компактному размеру и высококлассному аппаратному обеспечению. Хотя аппаратные характеристики схожи с предшественником Xiaomi 13, данный девайс обладает рядом особенностей, которые делают его предпочтительным выбором.

Стильный дизайн Xiaomi 14 с приятными цветовыми решениями приковывают взгляд, а его размеры сопоставимы с моделью Pixel 8, что делает его одним из самых удобных в использовании флагманских устройств на рынке.

Оснащённый 6,36-дюймовым AMOLED-дисплеем Full-HD и частотой обновления 120 Гц, экран Xiaomi 14 обеспечивает яркий и чёткий просмотр контента, который будет особенно оценён любителями видео и мультимедиа. Производительность устройства поддерживается мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, что гарантирует бесперебойную работу в играх и выполнении ресурсоёмких задач.

Фотографические возможности Xiaomi 14 впечатляют благодаря трем 50-мегапиксельным задним камерам, разработанным совместно с компанией Leica. Основной сенсор камеры размером 1/1,31 дюйма позволяет делать снимки, сравнимые по качеству с фотографиями, сделанными на зеркальные камеры.

Несмотря на то что новая операционная система HyperOS от Xiaomi не представляет собой значительного усовершенствования по сравнению с предыдущей версией MIUI и все ещё содержит стандартное количество предустановленного программного обеспечения, это не должно стать препятствием для тех, кто рассматривает Xiaomi 14 как свой следующий флагманский смартфон.

7 OnePlus 12 Топовый флагман Android, экономящий на некоторых аспектах

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: февраль 2024

Экран: 6.82″ AMOLED (3168×1440) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16, 24 ГБ

Камеры: 50 МП, 64 МП, 48 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5400 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP65

Вес: 220 г Плюсы Очень быстрая зарядка

Шикарный, огромный экран

Емкий аккумулятор

Дизайн Минусы Низкая защита

Меньше обновлений ОС от производителя

OnePlus 12 — это ультрасовременный смартфон, который делает упор на те аспекты, которые ему кажутся особенно важными в телефоне. И если ваши взгляды совпадают, лучшего варианта за свои деньги не найти.

Что действительно сразу выделяет его из безликой толпы, так это внешний вид. Если вы приобретете модель с оттенком под малахит, то вам будет казаться, что вы несете в руках настоящее сокровище. Также баллов ему добавляет огромный экран, который смог переплюнуть по размеру даже флагман от Samsung, пусть и всего на 0,02 дюйма. Его максимальная яркость достигает 4500 нит — впечатляющая цифра, но даже где-то чрезмерная.

Под капотом у OnePlus 12 сплошная мощь — чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, лучше которого сейчас просто нет, отлично показывает себя и в играх, и в требовательных задачах. Вы даже не заметите, что смартфон как-то напрягся. Аккумулятор емкостью 5400 мАч живет долго, а заряжается быстро — спасибо поддержке мощности в 50 Вт, а для максимального удобства присутствует и беспроводная зарядка.

Набор камер OnePlus 12 хороший. Правда, есть некоторые вопросы к селфи-камере, но общее впечатление они создают крайне положительное. В некоторых случаях снимки получаются даже лучше, чем у флагманов других компаний, которые дороже на 30 тыс. рублей.

И о тех аспектах, которые в OnePlus 12 посчитали менее важными. Рейтинг IP65 для такой модели кажется просто преступлением, когда уже все топовые телефоны такого же уровня получили сертификацию IP68, и могут плавать под водой. Ронять OnePlus 12 тоже очень страшно, рамок из титана и Gorilla Armor у него нет. Но если вы крепко держите свой смартфон в руках, этот красавчик достоин вашего внимания.

8 Nubia Red Magic 9 Pro Лучший игровой Android-телефон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,8″ (2480×1116) Full HD OLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Камеры: 50 МП, 50 МП, 2 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 6500 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Вес: 229 г Плюсы Соотношение цены и качества

Топовая производительность

Отличное время автономной работы

Относительно доступная цена Минусы Проблемы с эргономикой

Много спама в ПО

Слабые камеры

Линейка игровых смартфонов Red Magic от Nubia всегда славилась использованием новейших технологий и высочайшей производительностью по весьма привлекательной цене. Последняя модель, Red Magic 9 Pro, не стала исключением. Более того, это первый смартфон бренда, работающий на новейшем и лучшем чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Специальный переключатель игровых режимов, встроенный вентилятор RGB для активного охлаждения, сенсорный дисплей с частотой отклика 520 Гц и ёмкостные плечевые кнопки ещё больше расширяют игровые возможности 9 Pro. В сочетании с топовым процессором они обеспечивают потрясающую производительность.

Несмотря на все улучшения, программное обеспечение RedMagic, установленное на 9 Pro, может понравиться не всем, несмотря на наличие полезных игровых функций. Однако для тех, кто серьёзно относится к мобильным играм, трудно поспорить с тем, что предлагается за такую цену.

9 Samsung Galaxy S24 Plus Для любителей баланса

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2024

Экран: 6.7″ (3120×1440) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 4900 мАч

Процессор: Samsung Exynos 2400

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 197 г Плюсы Универсален

Хорошая автономность

Galaxy AI

Великолепный экран Минусы Зарядка не из лучших

Меньше защищен, чем флагман

Samsung Galaxy S24 Plus предлагает внушительный набор возможностей, сопоставимых с Galaxy S24 Ultra, при этом привлекая своей более выгодной ценой. В этой модели вас ждут все преимущества Galaxy AI, мощный чипсет и качественные камеры, а экономия составит около 15-20%.

Более компактный дизайн делает телефон удобным для повседневного использования, несмотря на то, что разница в размере кажется минимальной. 6,7-дюймовый дисплей идеально подходит как для повседневных задач и интернет-серфинга, так и для активной работы в приложениях и играх. В этом году Samsung впервые оснастила модель Plus дисплеем QHD с разрешением 1440×3120, делая его идеальным выбором для тех, кто ценит четкое изображение.

Кроме того, телефон обеспечен отличной защитой от воды по стандарту IP68, в то время как еще встречаются флагманы, которые не лицензированы по этому стандарту. Поэтому с Samsung Galaxy S24 Plus можно без опаски плескаться в ванной.

При всех его преимуществах не обошлось и без небольшого разочарования — в линейке Samsung S24 хромает скорость зарядки,

Samsung Galaxy S24 Plus — оптимальный выбор для ценителей техники Samsung, которые уделяют внимание бюджету, но не готовы отказываться от передовых технологий.

10 OnePlus Open Лучший складной Android-телефон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2023.

Вес: 238 г

Размеры: 143,1 x 153,4 x 5,8 мм

ОС: Андроид 13

Размер экрана: 7,8 дюйма / 6,3 дюйма

Разрешение: 2440 x 2268 / 2484 x 1116

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память: 16 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ

Аккумулятор: 4805 мАч

Задняя камера: 48 МП (основная) + 48 МП (сверхширокоугольная) + 64 МП (телеобъектив с трехкратным оптическим зумом)

Фронтальная камера: 20 МП Плюсы Впечатляющий тонкий и лёгкий дизайн

Многозадачность Open Canvas

Длительное время автономной работы и быстрая зарядка Минусы Нет беспроводной зарядки

Нет защиты от воды и пыли

Очень дорогой

OnePlus Open оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2, приличным объёмом оперативной памяти и большой батареей, готовой обеспечить работу в течении всего дня. И все это в корпусе, который тоньше и легче, чем любой другой складной телефон. Внешний 6,3-дюймовый дисплей напоминает стандартный экран смартфона, а внутренняя 7,82-дюймовая панель — одна из лучших среди складных устройств. Благодаря матовой антибликовой защитной плёнке экран легко читается при любом освещении, при этом складки почти не заметны.

Большой модуль камеры на задней панели, может вызвать разногласия среди поклонников, но в нем находится самая впечатляющая телефонная камера, которую вы можете найти на складном устройстве. Камера не так хороша, как например у Pixel 8 Pro, но со своей функцией она справляется хорошо. OxygenOS остаётся такой же, как и прежде, хотя функция Open Canvas для многозадачности значительно упрощает использование.

В любом случае, если вы ищете складной телефон и вас не смущает не самый известный бренд при очень высокой стоимости, OnePlus Open — одно из лучших устройств на Android, которые вы найдёте на рынке.

11 Motorola Razr 40 Ultra Компактная раскладушка на стиле

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июнь 2023

Экран: 6.9″ (1080×2640) AMOLED 165 Гц

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 8, 12 ГБ

Камеры: 12 МП, 13 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 3800 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP52

Вес: 189 г Плюсы Компактный форм-фактор

Бескомпромиссное качество сборки и производительность

Первая раскладушка с защитой от пыли Минусы Нет телевика

Умеренное время автономной работы с зарядкой всего 30 Вт

Телефоны становятся быстрее и мощнее, но при этом занимают все больше места в наших карманах. Вот почему Motorola Razr 40 Ultra выделяется в бескрайнем океане современных смартфонов. Эта складная раскладушка переключается с 3,6-дюймового дисплея на больший 6,9-дюймовый размер. В сложенном виде телефон не больше кошелька или зеркальца.

Несмотря на свою миниатюрность, Motorola Razr Plus обладает множеством функций и высокой производительностью — так показали наши тесты. Телефон оснащен более устаревшим процессором Snapdragon 8+ Gen 1, но по-прежнему способен запускать типичный набор приложений и сервисов, таких как Instagram, Telegram, YouTube, игры и многое другое. Благодаря большему внешнему дисплею (по сравнению с 2,7 дюймами в предыдущей модели) вы можете запускать те же программы, даже не открывая телефон.

Razr 40 Ultra — это возвращение Motorola в форму, модернизация классической раскладушки до одной из лучших складных моделей на сегодняшний день. Хотя вышеупомянутый OnePlus Open остается лучшим в своем классе, Razr Plus столь же хорош, если вам нужен невероятно красивый телефон с двумя экранами.

12 Samsung Galaxy Z Fold 5 Отличный складной Android-флагман

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июль 2023

Вес: 253 г

Размеры: 155 х 130 х 6 мм / 155 х 67 х 13,5 мм

ОС: Андроид 13

Размер экрана: 7,6 дюйма / 6.2 дюйма

Разрешение: 2176 x 1812 / 2316 x 904

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Аккумулятор: 4400 мАч

Задняя камера: 50 МП (основная) + 12 МП (сверхширокоугольная) + 10 МП (телеобъектив с трехкратным оптическим зумом)

Фронтальная камера: 10 МП Плюсы Смартфон, который можно использовать как планшет

Большой 7,6-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц

Поддержка S Pen

Функции в согнутом режиме Минусы Дорого

Скорость зарядки могла быть лучше

К форм-фактору нужно привыкнуть

Складные устройства становятся все ближе и ближе к массовому признанию, но это не значит, что ещё слишком рано запрыгивать в вагон инноваций. Galaxy Z Fold 5 — это самый совершенный смартфон 2-в-1 Samsung, а также лучший на рынке, хотя Google Pixel Fold является очень близким конкурентом (некоторые могут возразить, что его брат Galaxy Z Flip 5 лучше благодаря простоте использования и практичному дизайну).

В этой флагманской складной модели вы получите до 12 ГБ ОЗУ, новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, обеспечивающий работу системы, гибкий дисплей, который можно расширить с 6,2 до 7,6 дюймов, и все программные возможности Android 13. Samsung также внесла некоторые улучшения в его дизайн, чтобы создать более однородный, прочный и лёгкий форм-фактор.

13 Nothing Phone 2 Android-смартфон с лучшим дизайном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2023

ОС: Андроид 13

Размер экрана: 6.7 дюйма OLED 120 Гц

Разрешение: 2412×1080

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256 ГБ / 512 ГБ

Аккумулятор: 4700 мАч

Задняя камера: 50 МП + 50 МП

Фронтальная камера: 32 МП Плюсы Интерфейс Glyph

Чистая оболочка Nothing OS 2.0

Целый день автономной работы Минусы Нет телеобъектива

Скользкий в руках без чехла

Nothing Phone 2, новейший флагманский телефон компании. В основе телефона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с объёмом оперативной памяти до 12 ГБ, которого более чем достаточно для повседневных задач.

Ключевым преимуществом Phone 2 является то, что Nothing называет Glyph Interface, набор светодиодных полос на задней панели, которые мигают уникальным образом в зависимости от входящих уведомлений. Это умный способ использовать прозрачную заднюю панель и побуждать пользователей меньше смотреть на экраны своих телефонов. Это определенно смелая философия дизайна.

Nothing Phone 2 при своей цене превосходит большинство флагманов на сегодняшнем рынке, предлагая при этом надёжный и красивый смартфон, который понравится большинству любителей дизайна и стиля.

14 Google Pixel Fold Лучший складной Pixel

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июнь 2023

Вес: 283 г

Размеры: 139,7 х 79,5 х 12,1 мм / 139,7 х 158,7 х 5,8 мм

ОС: Андроид 13

Размер экрана: 7,6 дюйма/5,8 дюйма

Разрешение: 2208 х 1840 / 2092 х 1080

Процессор: Google Тензор G2

Оперативная память: 12 ГБ (LPDDR 5)

Память: 256 ГБ / 512 ГБ

Аккумулятор: 4727 мАч

Задняя камера: 48 МП (основная) + 10,8 МП (сверхширокая) + 10,8 МП (5-кратный телеобъектив)

Фронтальная камера: 8 МП Плюсы Широкий основной экран

Интуитивно понятная многозадачность

Отличные камеры Минусы Дорогой

Производительность не может сравниться с другими флагманами Android

Если вам нужен телефон и планшет в одном устройстве, и вы любите многозадачность, нет лучшего варианта, чем Google Pixel Fold. Этот складной телефон оснащён 5,8-дюймовым дисплеем спереди с широким соотношением сторон, что позволяет легко запускать приложения и набирать текст, а внутренний 7,6-дюймовый дисплей отлично подходит для просмотра фильмов и одновременного запуска двух приложений. Программное обеспечение Google упрощает работу благодаря интуитивно понятному интерфейсу, который можно настраивать.

Pixel Fold также является потрясающим телефоном с камерой благодаря своему основному датчику на 48 МП, который делает отличные фотографии, и мощному телеобъективу с 5-кратным зумом.

Другие особенности включают в себя множество приложений, оптимизированных для большого экрана, включая Gmail, TikTok и Spotify, а также несколько режимов использования, позволяющих максимально использовать складной дизайн. Владельцам понравится настольный режим для съемки замедленных видео и совершения видеозвонков во время работы другого приложения. С другой стороны, его цена очень высока, но в любом случае Pixel Fold — победитель.

15 ASUS Zenfone 10 Лучший маленький Android-телефон

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 5.92″ (2400×1080) Super AMOLED 144 Гц

Память хранения: 256 ГБ

Оперативная помять: 8 ГБ

Фотодвойная камера, основная: 50 МП

Аккумулятор: 4300 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

SIM-карты: Dual nano SIM

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE, 5G

Степень защиты: IP68

Вес: 172 г Плюсы Компактный корпус

Отличная производительность

Стильный дизайн Минусы Мало обновлений программного обеспечения

Ограниченные камеры

Asus — один из немногих производителей телефонов Android, который до сих пор выпускает устройства размером менее 6 дюймов, а Zenfone 10 — новейший и лучший из них. Несмотря на то, что он немного меньше, чем телефоны с аналогичной ценой, он обладает фантастическим временем автономной работы и эквивалентной мощностью благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 2. Нам очень нравится то, что Asus сделала с программным обеспечением, которое использует Android и даёт более быстрый доступ к важным настройкам и приложениям.

Проблемы, с которыми придётся столкнуться, если вы купите Zenfone 10, заключаются в том, что он получит только два года обновлений Android, что потенциально может сократить срок его службы по сравнению с другими флагманскими телефонами Android. Мы также хотели бы, чтобы у него был телеобъектив, но, учитывая то, что вы уже получаете, мы считаем, что Zenfone 10 превосходен как он есть.

Как выбрать лучший телефон Android

Размер и разрешение экрана, время автономной работы, мощность, производительность камеры и цена — вот основные параметры, на которые следует обратить внимание при поиске лучшего телефона Android. Лучшие модели будут радовать вас в большинстве или во всех характеристиках, но часто по высокой цене.

Что касается экрана, то больше не всегда лучше. Если у вас миниатюрные руки или вы хотите пользоваться телефоном одной рукой, то, возможно, вам стоит обратить внимание на что-то более компактное.

Какой бренд телефона Android является лучшим

Ни одна марка телефонов Android не предлагает окончательный «идеальный смартфон», поэтому мы стараемся отфильтровать то, что ищут разные пользователи, и даём рекомендации, основанные на самых сильных сторонах конкретной модели.

Флагманы Samsung, как правило, являются одними из лучших телефонов на базе Android, а именно благодаря богатому набору функций, качественному программному обеспечению, универсальным камерам и отличной долгосрочной поддержке ПО, но есть множество устройств других производителей, которые также имеет смысл рассмотреть.

Бренды OnePlus, Xiaomi, Oppo, Google и другие знают, что предложить пользователю, и мы стремимся показать разнообразный ассортимент телефонов, включая те, о которых вы, возможно, не слышали и даже не рассматривали.

Что лучше — Android или iOS

Выбор между Android и iOS — это вопрос личных предпочтений. При использовании Android вы получаете гораздо более широкий выбор телефонов и брендов, поэтому вам будет проще найти телефон с теми функциями (и по той цене), которые вас устраивают. В случае с iOS вы будете иметь более последовательный опыт работы с разными телефонами, а iPhone хорошо сочетается с другими продуктами и услугами Apple.