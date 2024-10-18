ТОП-8 Лучшие маленькие телефоны 2024 года

Лучшие маленькие телефоны предлагают идеальное сочетание компактного размера и высокой производительности: то, что они меньше своих конкурентов, не означает, что их характеристики обязательно хуже.

Если у вас маленькие руки или вы просто не чувствуете необходимости иметь телефон размером с обеденную тарелку, лучшие маленькие телефоны — отличная покупка. Проведите несколько дней с одним из этих телефонов, и вы вполне резонно спросите себя, зачем вам что-то большее. Кроме того, они действительно помещаются в карманах!

18.10.2024 Обновление В рейтинг лучших компактных телефонов добавлены новые модели.

То, что считается «маленьким», со временем изменилось, поскольку телефоны в целом стали больше. Мы установили максимальный размер экрана 6,1 дюйма для этого рейтинга лучших маленьких телефонов — не совсем крошечный, но относительно небольшой по сравнению с остальными монстрами рынка.

Если вы решите, что лучшие маленькие телефоны все-таки слишком малы, у нас также есть подробные рейтинги лучших телефонов любого размера. У нас также есть рейтинги определенных типов телефонов: мощные игровые телефоны, лучшие телефоны Android, лучшие телефоны Samsung и многие другие.

1 iPhone 16 Лучший маленький iPhone

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,1-дюймовый OLED (2556×1179; 60 Гц)

Процессор: A18

Оперативная память: 8 ГБ

Память хранения: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Задняя камера: 48 МП широкоугольная (f/1.6) с 2-кратным зумом, 12 МП сверхширокоугольная (ƒ/2.2)

Фронтальная камера: 12 МП (ƒ/1.9)

Размеры: 71.6×147.6×7.8 мм

Вес: 170 г

Время работы от аккумулятора (часы:минуты): 13:19 Плюсы Самая доступная модель iPhone 16

Быстрая производительность

Отличное качество камеры

Хорошее время автономной работы Минусы Экран 60 Гц

Медленная зарядка

Новая модель iPhone 16 предлагает непревзойденное соотношение цены и качества, превосходя по многим параметрам предыдущие поколения и даже приближаясь к возможностям Pro-версий.

Сердцем iPhone 16 является мощный чипсет A18, имеющий производительность, сопоставимую с A18 Pro и превосходящую некоторые топовые Android-смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3 по результатам тестов GeekBench. Фотографические возможности iPhone 16 также значительно улучшены. 48-мегапиксельная основная камера обеспечивает высочайшее качество снимков, а усовершенствованная сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2.2 пропускает больше света, чем у предшественников.

Двукратный оптический зум без потери качества сокращает разрыв с Pro-моделями. Хотя время автономной работы несколько меньше, чем у более крупных моделей, iPhone 16 обеспечивает более 13 часов работы от одного заряда, а улучшенная MagSafe-зарядка теперь поддерживает мощность до 25 Вт.

По сравнению с iPhone 15, iPhone 16 предлагает существенное увеличение времени работы от батареи, повышение производительности благодаря чипу A18 и ряд функций, ранее доступных только в Pro-версиях, таких как расширенное управление камерой, кнопка действия и поддержка пространственных фото и видео.

2 Google Pixel 9 Лучшее качество камеры в маленьком смартфоне

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,3-дюймовый OLED (2424×1080; 60-120 Гц)

Процессор: Tensor G4

Оперативная память: 12 ГБ

Память хранения: 128 ГБ, 256 ГБ

Задняя камера: 50 МП широкоугольная (ƒ/1.68), 48 МП сверхширокоугольная (ƒ/1.7)

Фронтальная камера: 10,5 МП (ƒ/2.0)

Размеры: 72x152x8.5 мм

Вес: 198 г

Время работы от аккумулятора: 13:18 Плюсы Отличные камеры

Полезные функции ИИ

Хорошая производительность

Приемлемая цена Минусы Не самый мощный

Google Pixel 9: доступный флагман с искусственным интеллектом. Несмотря на отсутствие телеобъектива, как у модели Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 предлагает привлекательную цену, сохраняя при этом доступ к преимуществам новейшего процессора Tensor G4 и широкому спектру функций искусственного интеллекта от Google.

Ключевым обновлением в Pixel 9 стала новая ультраширокоугольная камера, обеспечивающая высокое качество снимков, сравнимое с лучшими камерафонами на рынке, благодаря передовым технологиям обработки изображений Google. Время автономной работы Pixel 9 значительно улучшено по сравнению с предыдущими поколениями флагманских моделей Pixel, обеспечивая более 13 часов непрерывной работы, что на три часа превышает средний показатель.

Хотя процессор Tensor G4 не демонстрирует рекордной производительности в бенчмарках скорости и графики, его основное преимущество — оптимизация работы функций ИИ. В Pixel 9 реализованы разнообразные инструменты ИИ, от развлекательных, таких как генератор изображений Pixel Studio, до практичных, например, приложение Pixel Screenshots для поиска информации на скриншотах. Некоторые функции, такие как транскрипция звонков, находятся в стадии доработки и будут улучшаться с помощью будущих обновлений программного обеспечения.

Pixel 9 представляет собой сбалансированный флагманский смартфон с мощным ИИ и улучшенной автономностью по доступной цене.

3 Samsung Galaxy S24 Лучший маленький Samsung

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.2″ (2340×1080) Dynamic AMOLED 120 Гц

Процессор: Samsung Exynos 2400

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128, 256, 512 ГБ

Задние камеры: 50 МП, 10 МП, 12 МП

Фронтальная камера: 12 МП

Размеры: 70.6x147x7.6 мм

Вес: 167 г

Аккумулятор: 4000 мАч Плюсы Премиальное качество

Флагманская производительность

Полезные функции ИИ

Семилетняя поддержка программного обеспечения Минусы Может нагреваться во время игры

Хотелось бы зарядку побыстрее

Galaxy S24 предлагает улучшенный, но не революционный, апгрейд аппаратного обеспечения по сравнению с предшественниками. Базовая версия, в отличие от более дорогих модификаций, не имеет защиты Gorilla Armor и титановой рамки, а также использует процессор Samsung Exynos 2400 вместо новейшего Snapdragon 8. Тем не менее, результаты тестирования и общее впечатление от использования превосходны.

Galaxy S24 демонстрирует высокое качество сборки: яркий AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления 120 Гц, элегантный дизайн, высокую производительность и надежную защиту от воды по стандарту IP68, позволяющую комфортно использовать смартфон в любых условиях. Камеры, хотя и не столь продвинуты, как у топовых моделей Samsung, обеспечивают отличное качество снимков, что делает Galaxy S24 привлекательным вариантом для тех, кто ищет баланс между функциональностью и ценой.

Компактные размеры обеспечивают удобный хват. В итоге, Samsung Galaxy S24 – один из самых универсальных смартфонов 2024 года, идеально подходящий для пользователей, ценящих сочетание современных технологий и продуманного дизайна.

4 Xiaomi 14 Лучший телефон Xiaomi для большинства людей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.36″ (2670×1200), Full HD, OLED 120 Гц

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256 ГБ/512 ГБ

Задняя камера: 50 МП (широкоугольная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото, 3,2-кратный оптический)

Фронтальная камера: 32 МП

Размеры: 152,8 x 71,5 x 8,2 мм

Вес: 193 г

Аккумулятор: 4610 мАч Плюсы OLED-экран с адаптивной частотой обновления

Очень быстрая зарядка

Универсальная и надежная камера

Новая HyperOS кажется более оптимизированной и эффективной Минусы Довольно скользкий корпус

Тротлит под нагрузкой

Xiaomi 14 предлагает впечатляющий набор функций для своего размера, включая высококачественные камеры, LTPO OLED-дисплей, быструю зарядку и длительное время автономной работы, а также большой объем памяти. Телефон демонстрирует производительность, характерную для крупных флагманских моделей.

Однако, некоторые улучшения все же желательны: автофокус для сверхширокоугольной камеры нуждается в доработке, качество селфи могло бы быть лучше, а система охлаждения требует оптимизации для предотвращения перегрева и снижения производительности при длительных интенсивных нагрузках, что особенно заметно во время игр.

Несмотря на эти небольшие недостатки, Xiaomi 14 – один из наиболее функциональных компактных флагманских смартфонов Android на рынке, и его смело можно рекомендовать к покупке.

5 Samsung Galaxy Z Flip 6 Лучшая маленькая раскладушка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,7 дюйма (2640 x 1080) / 3,4 дюйма (720 x 748)

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ

Задние камеры: 50 МП, 12 МП

Фронтальная камера: 10 МП

Размеры: 71.9×165.1×6.9 мм

Вес: 187 г

Аккумулятор: 4000 мАч Плюсы Яркий внутренний экран

Улучшенный рейтинг IP

Высокоточное качество сборки и шарнир

Отличные камеры Минусы Ограниченная функциональность внешнего экрана

Медленная зарядка

Samsung Galaxy Z Flip 6 предлагает значительные улучшения по сравнению с предшественником. Ключевое обновление — 50-мегапиксельная основная камера с поддержкой 2-кратного оптического зума, обеспечивающая высокое качество фотографий, в том числе в условиях низкой освещённости, в отличие от предыдущей 12-мегапиксельной камеры.

Усовершенствованная конструкция устройства повышает его прочность и долговечность. Интеграция функций Galaxy AI, таких как интеллектуальный перевод речи в режиме реального времени с использованием обоих экранов телефона для отображения перевода собеседнику, и функция улучшения портретов (Portrait Assist), добавляет функциональности и удобства.

Несмотря на увеличение цены по сравнению с Samsung Galaxy Z Flip 5 и незначительное улучшение времени автономной работы, Galaxy Z Flip 6 демонстрирует значительный прогресс в области качества изображения, прочности конструкции, компактного размера и возможностей искусственного интеллекта, что делает его привлекательным предложением среди остальных складных смартфонов.

6 Google Pixel 8a Доступный и компактный Pixel

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.1″ (1080×2400) OLED 120 Гц

Процессор: Google Tensor G3

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128, 256 ГБ

Задние камеры: 64 МП, 13 МП

Фронтальная камера: 13 МП

Размеры: 72.7×152.1×8.9 мм

Вес: 188 г

Аккумулятор: 4492 мАч Плюсы Тот же чипсет, что и у флагманских Pixel 8 серии

Отличный экран

Семь лет обновлений Минусы Большие рамки экрана

Медленная зарядка

Google Pixel 8a представляет собой удачный пример смартфона, гармонично сочетающего высококачественные компоненты с элементами среднего класса. Это позволяет предложить расширенный функционал флагманских моделей по доступной цене. Несмотря на использование пластикового корпуса и поддержку относительно медленной зарядки (18 Вт), Pixel 8a обеспечивает большинство возможностей, присущих топовым смартфонам.

Экран Pixel 8a, сохраняя компактный размер 6,1 дюйма, получил значительные улучшения: повышенная насыщенность цветов, улучшенная контрастность и частота обновления 120 Гц. Сердцем смартфона является чипсет Google Tensor G3, идентичный тому, что используется в флагманских моделях Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Это гарантирует семь лет обновлений программного обеспечения – исключительное предложение для любого смартфона, особенно в доступном ценовом сегменте.

Pixel 8a демонстрирует высокое качество обработки изображений, характерное для всей линейки Pixel. Хотя телефон и не оснащен телеобъективом, его вычислительные возможности частично компенсируют это ограничение. Заслуживают внимания функции Google, такие как автоматическая проверка вызовов и Magic Eraser, которые значительно улучшают пользовательский опыт.

К сожалению, Pixel 8a имеет и свои недостатки. Время автономной работы не является его сильной стороной, а медленная зарядка усугубляет эту проблему. Однако, при условии принятия во внимание этих компромиссов, Pixel 8a представляет собой привлекательный и доступный смартфон с хорошим соотношением цены и качества. Основные характеристики включают в себя мощный процессор, качественный экран и передовые функции обработки изображений.

7 Sony Xperia 5 V Компактный флагман для профессионалов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,1″ (2520×1080) OLED 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память: 8, 12 ГБ

Память: 128, 256 ГБ

Задние камеры: 48 МП, 12 МП

Фронтальная камера: 12 МП

Размеры: 68x154x8.6 мм

Вес: 182 г

Аккумулятор: 5000 мАч Плюсы Ручные режимы камеры для фото и видео

Слот под MicroSD

Стабильное время автономной работы Минусы Греется под нагрузкой

Использование камер требует навыка

Несмотря на большой, по меркам компактных телефонов, 6,1-дюймовый экран, уникальное соотношение сторон от Sony делает Xperia 5 V уже, чем большинство конкурентов. Это обеспечивает удобство использования одной рукой, например, для набора текста или прокрутки.

Недостатком является необходимость более широкого движения для доступа к панели уведомлений, но это не сильно портит общее впечатление от компактности устройства. Помимо размера, Xperia 5 V оснащен мощной двойной камерой, которая, как и у большинства телефонов Xperia, раскрывает свой потенциал при ручной настройке параметров в профессиональном режиме.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, демонстрируя высокую производительность и превосходную автономность, хотя скорость проводной зарядки 30 Вт не впечатляет. В то время как линейки Xperia 1 и Xperia 10 уже выпустили свои шестые поколения, информации о новом Xperia 5 нет, что делает текущую модель лучшим предложением в этой линейке от Sony.

Xperia 5 V – это нишевый продукт, отличающийся от конкурентов, но заслуживающий внимания, особенно для поклонников бренда Xperia.

8 iPhone SE (2022 г.) Мощный и компактный телефон

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 4,7-дюймовый (1344 x 750)

Процессор: A15 Bionic

Оперативная память: 4 ГБ

Память: 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ / Нет

Задняя камера: 12 МП (f/1.8)

Фронтальная камера: 7 МП (f/2.2)

Размеры: 67.3×138.4×7.3 мм

Вес: 144 г Плюсы Самая высокая производительность за свою цену

Очень хорошее качество фото

Более прочная конструкция Минусы Нет ночного режима для камеры

Нет поддержки mmWave 5G

Недавний iPhone 13 mini и новый iPhone SE (2022 г.) сохраняют размер экрана намного меньше шести дюймов. В случае с SE, это крошечный 4,7-дюймовый ЖК-дисплей. Конечно, его трудно назвать самым красивым и у него нет высокого разрешения, но он помещается в миниатюрной руке и в кармане.

Он также не отстает, когда дело доходит до производительности. Используя тот же чип A15 Bionic, который ставится на серию iPhone 13, iPhone SE становится самым быстрым телефон за свою цену. Некоторые из самых дорогих телефоны на Android с трудом могут его обогнать.

Конечно, у него нет ночного режима и поддержки сети mmWave 5G, которые есть у такого же крошечного iPhone 13 mini. Но при такой скромной цене затруднительно предложить покупателю больше. Если вы ищете свой идеал среди маленьких телефонов, iPhone SE (2022) должен быть одним из главных претендентов.

Подробнее — обзор iPhone SE (2022 г.)

Как выбрать лучший маленький телефон

При выборе лучших компактных телефонов размер экрана — ключевой фактор, но не единственный. Мы оцениваем несколько важных параметров:

Размер экрана: В этом обзоре представлены телефоны с диагональю экрана 6,1 дюйма или чуть больше. Это оптимальный размер для компактного устройства в 2024 году, учитывая современные технологии. Следует помнить, что диагональное измерение не отражает точных габаритов телефона.

Цена и соотношение цены и качества: Высокая стоимость не всегда гарантирует превосходство, и компактные смартфоны не всегда дешевле своих аналогов с большими экранами. Многие модели в этом сегменте стоят дороже бюджетных вариантов, но предлагают отличное соотношение цены и функциональности.

Производительность: Все представленные телефоны обладают мощными процессорами флагманского уровня, хотя некоторые из них являются моделями предыдущих поколений. Это не недостаток, так как некоторые современные флагманские чипы склонны к перегреву.

Камеры: Компактные смартфоны обычно оснащены меньшим количеством объективов, но это не влияет на качество снимков. Все телефоны в нашем списке делают превосходные фотографии, хотя телеобъектив может отсутствовать.

Время автономной работы: Ограничения размера влияют на емкость аккумулятора, но все выбранные нами модели обеспечивают работу в течение всего дня при умеренном использовании.

Качество сборки: В условиях растущих размеров телефонов, долговечность становится ещё важнее. Мы отдаем предпочтение моделям с высококачественными материалами, такими как алюминиевые рамки и защитное стекло Gorilla Glass Victus.

Программное обеспечение: Практически все телефоны работают на Android или iOS, но версии операционной системы и сроки обновления могут отличаться у разных производителей. Это важный фактор, который следует учитывать при выборе.