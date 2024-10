ТОП-12 Смартфоны с лучшим временем автономной работы 2024 года

Лучшее время автономной работы — не основная спецификация, от которой стоит отталкиваться при выборе телефона, но нельзя отрицать, что она одна из самых важных. В телефоне может стоять потрясающая камера со 100-кратным зумом или самый быстрый процессор в мире, но если аккумулятор жалок, все это бессмысленно.

Во время тестирования мы пользуемся телефонами непрерывно и серфим в интернете через LTE, пока они не сядут. Мы устанавливаем яркость экрана на уровне 150 нит, чтобы обеспечить сопоставимость результатов. А если у телефона дисплей с высокой частотой обновления, мы тестируем его несколько раз с включенной и отключенной функцией, чтобы понять, какое время автономной работы от него стоит ждать. Чтобы попасть в список лучших телефонов по времени автономной работы, устройству нужно проработать более 13 часов.

05.10.2024 Обновление В рейтинг смартфонов с самым длительным временем автономной работы добавлены новые модели.

Известно, что большинство людей выбирают телефон по совокупности характеристик, поэтому мы выбрали смартфоны с лучшим временем автономной работы, которые выделяются в разном плане. Многие из них вы найдете среди наших лучших смартфонов, лучших смартфонов Apple и лучших смартфонов Samsung. Независимо от того, сколько вы хотите потратить или каковы ваши приоритеты, у нас есть подходящий телефон с лучшим временем автономной работы.

Хотя здесь мы специально рассматриваем телефоны с лучшим временем автономной работы, еще одним фактор, на который мы обращаем внимание и подчеркиваем его, это возможность быстрой зарядки. На сегодняшний день доступна ускоренная зарядка до 65 Вт. По сравнению с зарядкой мощностью 20-25 Вт, реализованной в Apple и Samsung, другие телефоны из этого рейтинга заряжаются просто молниеносно.

1 Asus ROG Phone 8 Pro 18 часов 48 минут

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,78″ (1080×2400) AMOLED 165 Гц

Встроенная память: 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 16, 24 ГБ

Камеры: 50 МП, 32 МП, 13 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5500 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 225 г Плюсы Широкий игровой функционал

Топовая защита от воды

Камеры немного проапгрейдили Минусы Все равно система камер хуже, чем у конкурентов

Качество динамиков

Цена

Как ни странно, в ROG Phone 8 Pro Asus использует батарею меньшей емкости, чем в предыдущей версии. Но при этом он установил новый рекорд в нашем тесте батареи, проработав почти 19 часов.

Время работы ROG Phone 8 Pro стало на 16 минут лучше, чем было у ROG Phone 7 Ultimate, предыдущего лидера рейтинга. Если вы купите игровой телефон Asus, вам никогда не придется беспокоиться о том, что в середине игры кончится заряд.

Зарядное устройство мощностью 65 Вт, входящее в комплект ROG Phone 8 Pro, заряжает телефон до 71 % за 30 минут зарядки, а за 50 минут — полностью. Вы никогда не вылетите из сессии, имея под рукой этот долгоиграющий телефон. Он поступил в продажу в феврале 2024.

2 OnePlus 12R 18 часов 42 минуты

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.78″ (2780×1264), Full HD, AMOLED

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 8, 16, ГБ

Камеры: 50 МП, 8 МП, 2 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 5500 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 207 г Плюсы Отличная производительность за свою цену

Яркий экран

Быстрая проводная зарядка Минусы Нет беспроводной зарядки

Среднебюджетный OnePlus 12R — самый долгоработающий телефон из тех, что мы встречали и который не предназначен специально для игр. Его мощная батарея ёмкостью 5500 мАч обеспечивает работу устройства на протяжении всего дня и даже дольше без подзарядки. При этом стоит отметить эффективность чипсета Snapdragon 8 Gen 2, который используется во многих других смартфонах из нашего рейтинга лучших телефонов с длительным временем автономной работы.

Хотя Snapdragon 8 Gen 2 может считаться устаревшим чипсетом, именно это позволяет OnePlus предложить 12R по такой доступной цене.

Несмотря на более низкую стоимость, OnePlus 12R не уступает в фирменной технологии быстрой зарядки. С проводной зарядкой мощностью 80 Вт можно зарядить телефон до 96% всего за 30 минут. Однако стоит учесть, что в этой модели отсутствует беспроводная зарядка.

3 iPhone 16 Pro Max 18 часов 06 минут

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,7-дюймовый OLED (2868×1320; 1–120 Гц)

Процессор: A18 Pro

Оперативная память: 8 ГБ

Память хранения: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задняя камера: широкоугольная 48 МП (f/1,78), сверхширокоугольная 48 МП (ƒ/2,2), телеобъектив 12 МП (5-кратный зум; f/2,8)

Фронтальная камера: 12 МП (ƒ/1,9)

Вес: 227 г Плюсы Съёмка видео 4K 120 кадров в секунду

Увеличенный экран

Удобная кнопка управления камерой Минусы Низкая скорость зарядки

Apple применила двойной подход к увеличению времени автономной работы iPhone 16 Pro Max. Во-первых, смартфон оснащен батареей повышенной емкости, а во-вторых, повышена энергоэффективность устройства благодаря новому чипсету A18 Pro. В результате iPhone 16 Pro Max способен работать более 18 часов на одном заряде.

Хотя это не позволяет обойти по длительности работы некоторые игровые смартфоны из нашего списка, такие как Asus ROG Phone 8, стоит отметить, что у последнего тоже установлена крупная батарея. Тем не менее, Apple проделала отличную работу по продлению времени автономной работы iPhone 16 Pro Max.

Несмотря на сообщения о поддержке зарядки мощностью 45 Вт, iPhone 16 Pro Max ограничен скоростью зарядки в 30 Вт. Это позволяет ему достичь уровня заряда в 55% за 30 минут — показатель приемлемый, хотя и не рекордный.

4 ASUS Zenfone 11 Ultra 17 часов 52 минут

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.78″ (2400×1080), 2K QHD, AMOLED

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 12, 16, ГБ

Камеры: 50 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5500 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 225 г Плюсы Красочный и яркий экран

Камера с отличной стабилизацией

Хорошая цена Минусы Слабая обработка фотографий

Ограниченная поддержка

На данном этапе было бы удивительно, если бы Asus не выпустила долговечный телефон. Zenfone 11 Ultra присоединяется к последним двум моделям серии ROG, возглавляя наши рейтинги по времени автономной работы. В тесте батареи Zenfone 11 Ultra продержался почти 18 часов с его 6,78-дюймовым дисплеем, настроенным на автоматическую частоту обновления.

Еще лучше то, что привлекательность Zenfone 11 Ultra простирается далеко за пределы выносливости и игр, поскольку Asus оснастила телефон особенно ярким и насыщенным дисплеем. Мы ценим, как 6-осевой стабилизатор повышает устойчивость 50-мегапиксельной основной камеры, хотя хотелось бы, чтобы возможности обработки фотографий были немного более продвинутыми.

Вы также можете наслаждаться проводной зарядкой мощностью 65 Вт, хотя вам понадобится собственное зарядное устройство, чтобы в полной мере воспользоваться этой функцией.

5 OnePlus 12 17 часов 41 минута

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.82″ AMOLED (3168×1440) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16, 24 ГБ

Камеры: 50 МП, 64 МП, 48 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5400 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP65

Вес: 220 г Плюсы Дизайн

Очень яркий и красивый экран

Флагманская производительность Минусы Хотелось бы IP68

Качество видео ниже, чем ждешь

Недорогой OnePlus 12R мог бы войти в тройку самых долговечных телефонов в серии OnePlus 12 с невероятными 18 ч. 42 мин., но на российском рынке такая модель не продается. Тем не менее, флагманский телефон тоже не стоит недооценивать. В нашем тесте аккумулятора OnePlus 12 продержался более 17 с половиной часов благодаря емкости 5400 мАч и функциям управления питанием процессора Snapdragon 8 Gen 3. Мы получили такой результат с включенным адаптивным дисплеем, так что вы можете пользоваться преимуществами более высокой частоты обновления, не беспокоясь о том, что батарея резко просядет.

В отличие от OnePlus 12R, OnePlus 12 имеет функцию беспроводной зарядки, что выводит его на территорию флагманов OnePlus.

6 Samsung Galaxy S24 Ultra 16 часов 45 минут

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.8″ (1440×3120) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 200 МП, 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy)

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 232 г Плюсы Эксклюзивная защита Gorilla Armor и титановые рамки

Высокая производительность

На солнце не бликует

Стилус в комплекте Минусы Заряжается сравнительно дольше, особенно с комплектной зарядкой

Есть просадка по детализации при 10х зуме

Встречайте самый живучий флагманский телефон, который мы когда-либо тестировали. Galaxy S24 Ultra финишировал на 15 минут раньше 17-часовой отметки, опередив прошлогодний флагман Motorola почти на час. S24 Ultra проработал на 2,5 часа дольше, чем последние флагманы Apple, которые также славятся своей автономной работой.

Samsung не стала увеличивать размер аккумулятора в Galaxy S24 Ultra, он так и остался объемом 5000 мАч. В этом случае за превосходную эффективность благодарить нужно чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Это время телефон показал с включенной адаптивной частотой обновления, поэтому процессор Qualcomm отлично справляется с управлением энергопотреблением.

Скорость зарядки осталась на уровне 45 Вт, но нам удалось зарядить S24 Ultra до 71% за 30 минут с помощью зарядного устройства USB-C с этой мощностью. Samsung не кладет такое зарядное устройство в коробку с телефоном, поэтому, если вам нужна максимальная скорость зарядки, придется докупать зарядное.

7 Samsung Galaxy S24 Plus 16 часов 32 минуты

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2024

Экран: 6.7″ (3120×1440) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 4900 мАч

Процессор: Samsung Exynos 2400

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 197 г Плюсы Адаптивная частота дисплея

Отличный сет камер

Экран плавный и яркий

Мощная начинка Минусы Заряжается в 2 раза медленнее конкурентов

Под большой нагрузкой может нагреваться и терять в мощности

Galaxy S24 Plus может работать без подзарядки почти так же долго, как его старший брат Galaxy S24 Ultra, отставая от него всего на 13 минут в нашем тесте батареи. Это отличный результат для телефона с аккумулятором емкостью 4900 мАч и процессором Samsung Exynos 2400.

Скорость зарядки не изменилась по сравнению с Galaxy S23 Plus, поскольку S24 Plus заряжается по проводу зарядкой мощностью 45 Вт. С помощью совместимого зарядного устройства мы зарядили выжатый до 0 Galaxy S24 Plus до 72% за 30 минут — цифры аналогичны тем, что мы получили с S24 Ultra.

8 iPhone 16 Plus 16 часов 29 минут

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,7-дюймовый OLED (2790 x 1290) 60 Гц

Оперативная память: 8 ГБ

Память хранения: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Процессор: A18

Камеры: 48 МП (f/1.6) основная, 12 МП (f/2.2) сверхширокоугольная / 12 МП фронтальная (f/1.9)

Операционная система: iOS 18

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 199 г Плюсы Яркий, стильный дизайн

Высокая производительность A18

Большой экран Минусы Частота обновления экрана 60 Гц

Медленная проводная зарядка

В прошлом году iPhone 15 Plus удивил нас временем автономной работы в 14 часов и 14 минут, превзойдя даже iPhone 15 Pro Max. Хотя iPhone 16 Plus не смог повторить этот рекорд, он все же получил значительный прирост в долговечности.

Новая модель демонстрирует увеличение времени работы на 2 часа, что весьма впечатляет для устройства, которое и так отличается длительной автономностью. Скорее всего, это связано с улучшенной энергоэффективностью чипсета A18, установленного в iPhone 16 Plus, а также с тем, что Apple оснастила смартфон более ёмкой батареей. (Точные характеристики батареи Apple не раскрыла, но ожидается, что эта информация станет доступна после разборки телефона специалистами.)

Что касается зарядки, за 30 минут можно восполнить 55% заряда, что соответствует результатам, которые мы наблюдали у более дорогих моделей Pro от Apple.

9 Nothing Phone (2a) 15 часов 00 минут

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.7″ (2412×1084), Full HD, AMOLED

Оперативная память: 8 , 12 ГБ

Память хранения: 128 ГБ, 256 ГБ

Процессор: MediaTek Dimensity 7200 Pro

Камеры: 50 МП основная, 50 МП / 32 МП

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP54

Вес: 190 г Плюсы Уникальный, привлекающий внимание дизайн

Яркий OLED-дисплей

Отличная производительность Минусы Невероятно сложная в очистке задняя поверхность

Самый доступный из последних телефонов Nothing, модель Phone 2a, оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и чипсетом MediaTek Dimensity 7200 Pro. Это позволило ему продержаться впечатляющие 15 часов в тесте батареи. Добиться такого результата, можно установив частоту обновления дисплея на высокий уровень, поэтому вам не придётся беспокоиться о том, что эта функция быстро разрядит аккумулятор.

Быстрая зарядка — редкость для доступных смартфонов, но Nothing Phone 2a поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт. При своей цене это впечатляющий набор функций управления питанием — при условии, что вы сможете приобрести Nothing Phone 2a, поскольку его доступность в продаже немного ограничена.

10 Google Pixel 9 Pro XL 14 часов 37 минут

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,8 дюйма (1344 x 2992) OLED 120 Гц

Процессор: Google Tensor G4

Оперативная память: 16 ГБ

Память: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ /1 ТБ

Камеры: 50 МП основная, 48 МП сверхширокоугольная, 48 МП телефото / селфи 42 МП

Аккумулятор: 5060 мАч

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 221 г Плюсы 7 лет обновлений программного обеспечения

Отличная система камер

Функции ИИ Минусы Не самая высокая производительность в синтетических тестах

Может греться под нагрузкой

Вся линейка Google Pixel 9 наконец-то избавилась от проблем с коротким временем работы без подзарядки. Хотя Pixel 9 и Pixel 9 Pro превзошли средний смартфон примерно на 3,5 часа в тесте батареи, именно Pixel 9 Pro XL показал лучший результат среди трёх моделей, проработав более 14,5 часов.

Большая батарея ёмкостью 5060 мАч существенно улучшает время автономной работы, но значительную роль играет и новый чип Tensor G4, который эффективно управляет энергопотреблением. Это особенно впечатляет, учитывая яркий дисплей Pixel 9 Pro XL.

Этот смартфон также единственный в линейке Google, который может воспользоваться преимуществами более быстрой проводной зарядки при использовании зарядного устройства Google мощностью 45 Вт. В противном случае скорость зарядки составляет достойные 37 Вт, что позволяет разряженному Pixel 9 Pro XL достичь 63% заряда за 30 минут.

11 Motorola Razr 2024 14 часов 37 минут

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,9-дюймовый FHD+ (2640 x 1080) pOLED 120 Гц / 3,6-дюймовый pOLED (1056 x 1066) 90 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 7300X

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 256 ГБ

Камеры: 50 МП основная (f/1.7), 13 МП сверхширокоугольная (f/2,2) с углом обзора 120 градусов / селфи 32МП (f/2.4)

Аккумулятор: 4200 мАч

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IPX8

Вес: 188 г Плюсы Увеличенный внешний экран

Сверхяркий основной дисплей

Относительно доступная цена Минусы Камера плохо снимает при слабом освещении

Складные телефоны обычно не славятся долгим временем работы без подзарядки — им приходится поддерживать в рабочем состоянии вдвое больше экранов, чем обычным смартфонам.

Поэтому нас удивило, что оба последних складных телефона Motorola вошли в число самых долговечных по времени автономной работы, которые мы встречали за последние полтора года. Причём более доступный Motorola Razr (2024) показал лучшее время — 14 часов и 37 минут. (Более дорогой Motorola Razr Plus 2024 года тоже не отстаёт, хоть и не попал в этот список, проработав 14 часов и 13 минут.)

Однако стоит отметить, что такого показателя Razr удалось достичь при установке частоты обновления его 6,9-дюймового дисплея на 60 Гц. Телефон поддерживает частоту обновления 120 Гц, поэтому при её включении время работы батареи может быть ниже. Тем не менее, это впечатляющий результат для любого складного телефона, особенно учитывая его цену. Вам, возможно, придётся пойти на некоторые компромиссы, чтобы получить такую доступную стоимость, но время автономной работы не является одним из них.

12 Samsung Galaxy S24 13 часов 28 минут

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2024

Экран: 6.2″ (2340×1080) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 128, 256, 512 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 4000 мАч

Процессор: Samsung Exynos 2400

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 167 г Плюсы Производительность очень высокая

Красиво смотрится

Есть надежная защита от воды

Новые ИИ-функции

Долгая поддержка ПО Минусы Зарядка остановилась в развитии

Нагревается и теряет в мощности

В прошлом году флагман Samsung базового уровня показал в нашем тесте время чуть выше среднего — 10 часов 27 минут. Galaxy S24 увеличил этот показатель на 3 часа. Да, аккумулятор S24 немного больше — 4000 мАч. Но очевидно, что именно функции управления питанием его чипа выполняют тяжелую работу по увеличению времени автономной работы.

Если искать, к чему придраться, то проводная зарядка по-прежнему всего 25 Вт. При таких вводных можно зарядить телефон до 54% за 30 минут, и это не намного лучше, чем результат iPhone 15 со скоростью зарядки 20 Вт.