ТОП-6 Лучшие складные смартфоны 2024 года

Если в прошлом складной смартфон был редкостью, то сегодня лучшие складные модели телефонов — это не только чудеса от мира технологий, но и просто удобные в использовании устройства. Пока они не очень доступны по стоимости, но технологии развиваются стремительно и мы уверены, что вскоре получим еще больше складных устройств по более низкой цене.

Есть два типа складных телефонов: «раскладушка» (flip) и «складной», или «книжка» (fold). Samsung, самый давний игрок на рынке складных телефонов, дал название целым категориям устройств.

18.08.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели складных смартфонов от Samsung.

Модели Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip раньше были однозначно лучшим выбором из всех складных телефонов, но ситуация потихоньку меняется: Google и OnePlus наступают Samsung на пятки со своими новыми моделями. В результате усиления конкуренции планка качества и характеристик этих устройств была поднята.

Следите за этим рейтингом, так как он может измениться в ближайшие месяцы. Мы ожидаем новые складные телефоны от китайских (и не только) производителей.

1 OnePlus Open / OPPO Find N3 Лучший складной смартфон из всех

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: октябрь 2023

Экран: 7.8″ (2268×2440) AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 512 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Камеры: 48 МП, 64 МП, 48 МП, селфи 20 МП

Аккумулятор: 4805 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi, ИК-порт

Водонепроницаемость: IPX4

Вес: 239 г Плюсы Потрясающий тонкий и лёгкий дизайн

Долговечный аккумулятор с быстрой зарядкой

Универсальная система камер Минусы Качество фото при слабом освещении среднее

Очень дорого

OnePlus взорвал рынок складных телефонов своим первым складным устройством под названием Open. Этот аппарат поражает не только своей невероятной тонкостью и лёгкостью для данного форм-фактора, но также обладает, вероятно, лучшими камерами среди складных телефонов на сегодняшний день.

Чтобы достичь этой цели, OnePlus использовал новейшие технологии, включая основную камеру на 48 мегапикселей, способную обеспечить качество изображения, сравнимое с Samsung Galaxy S23 Ultra. Телеобъектив на 64 МП с 3-кратным увеличением также впечатляет.

Кроме того, устройство предлагает быструю зарядку мощностью 67 Вт, длительное время автономной работы, отличную производительность, управление температурным режимом и великолепные дисплеи. OnePlus действительно произвёл неизгладимое впечатление в этом году.

2 Samsung Galaxy Z Fold 6 Самый умный складной телефон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июль 2024

Экран: 7,6 дюйма (2160 x 1856) / 6,3 дюйма (2376 x 968)

Встроенная память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 10 МП

Аккумулятор: 4400 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP48

Вес: 239 г Плюсы Более тонкий и лёгкий дизайн

Впечатляющие возможности ИИ

Отличная производительность Snapdragon 8 Gen 3 Минусы Стал дороже

Время автономной работы улучшилось незначительно

Последняя итерация флагманского складного устройства Samsung, Galaxy Z Fold 6, предлагает несколько улучшений. Он стал тоньше и легче своих предшественников, весит всего 239 г, что сопоставимо с весом многих обычных телефонов с большим экраном. Это значительный шаг вперёд для Samsung. Улучшенная портативность не повлияла на прочность устройства: Galaxy Z Fold 6 оснащён более прочным стеклом и устойчив к пыли.

Одной из главных причин выбрать Galaxy Z Fold 6 являются его функции Galaxy AI. Устройство предлагает те же возможности, что и остальное семейство Galaxy S24, представленные ранее в этом году, но с добавлением нескольких новых инструментов, которые используют уникальный дизайн Fold. Google Gemini доступен с внешнего экрана, а Sketch to Image использует всю площадь внутреннего экрана для рисования, превращая ваши наброски в стилизованные иллюстрации. Функция Note Assist особенно удобна для расшифровки и обобщения заметок совещаний.

Несмотря на это, мы считаем, что превосходные возможности многозадачности OnePlus Open делают его лучшим вариантом по сравнению с Galaxy Z Fold 6, а более высокая цена, запрашиваемая Samsung, может отпугнуть некоторых покупателей. Однако, если вы сомневались в покупке складного смартфона из-за проблем с прочностью, Galaxy Z Fold 6 развеет эти сомнения и даст больше возможностей ИИ в ваш арсенал.

3 Motorola Razr 50 2024 Лучшая раскладушка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024

Экран: 6,9 дюйма (2640 x 1080) / 3,6 дюйма (1066 x 1056)

Встроенная память: 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 50 МП, 13 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 4200 мАч

Процессор: MediaTek Dimensity 7300X

SIM-карты: nano SIM+eSIM

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IPX8

Вес: 188 г Плюсы Время автономной работы

Более крупный и удобный внешний экран

Беспроводная зарядка, рейтинг IPX8 Минусы Камера плохо снимает при слабом освещении

Всего 3 года обновлений

В 2024 году компания Motorola представила обновлённую версию своего бюджетного складного смартфона — модель Razr 50 2024, которая привлекает внимание нестандартными особенностями. Одним из ключевых изменений стал отказ от маленького внешнего дисплея в пользу 3,4-дюймового экрана.

Уникальность Razr 2024 в сравнении с более премиальной версией Razr Plus 2024 заключается в идеальном балансе между возможностями устройства и его стоимостью. Главной камерой на 50 мегапикселей, дополненной 13-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, смартфон становится незаменимым инструментом для блогеров и тех, кто предпочитает снимать видео о себе.

Расширенный внешний экран обеспечивает полноценное использование приложений без необходимости раскрывать телефон, что особенно удобно для просмотра уведомлений и навигации по социальным сетям.

Более того, привлекательная цена делает этот складной смартфон доступным для широкого круга потребителей, предлагая функциональность, которую сложно найти в других устройствах в этом ценовом сегменте.

4 Samsung Galaxy Z Flip 6 Лучшая камера в раскладушке

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июль 2024

Экран: 6,7 дюйма (2640 x 1080) / 3,4 дюйма (720 x 748)

Встроенная память: 256 ГБ, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 12 МП, селфи 10 МП

Аккумулятор: 4000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: nano SIM + eSIM

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP48

Вес: 187 г Плюсы Прочная конструкция

Превосходные возможности Galaxy AI

Отличные камеры даже при слабом освещении Минусы Ограниченные функции внешнего дисплея

Стал дороже

Samsung Galaxy Z Flip 6 возвращается на рынок с улучшениями, которые делают его достойным конкурентом в сегменте складных телефонов. Одно из самых значительных обновлений коснулось камеры: вместо прежнего 12-мегапиксельного сенсора, теперь в Flip установлен 50-мегапиксельный, что обеспечивает более высокое качество снимков и позволяет эффективно реализовать функцию 2-кратного оптического зума. Также стоит отметить улучшенную работу камеры в условиях недостаточного освещения.

Кроме того, Galaxy Z Flip 6 радует более прочным конструктивом и интеграцией функций Galaxy AI. Особенно привлекательной выглядит функция интеллектуального перевода, которая эффективно использует два экрана устройства для демонстрации перевода вашей речи в реальном времени собеседнику. Функция Portrait Assist преобразует ваши фотографии, придавая им стильный и выразительный вид.

Несмотря на то что Galaxy Z Flip 6 обойдётся покупателям дороже предыдущей модели и улучшение времени автономной работы оказалось незначительным, эти нововведения являются важным шагом вперёд для складного смартфона от Samsung.

5 HONOR Magic V2 Самый тонкий фолд

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2023

Экран: 7.92 дюйма (2344×2156) / 6,43 дюйма

Встроенная память: 512 ГБ, 1 ТБ

Оперативная память: 16 ГБ

Камеры: 50 МП, 50 МП, 20 МП селфи 40 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Snapdragon 8 Gen2

SIM-карты: 2 nano SIM

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 231 г Плюсы Невероятно тонкий и лёгкий

Почти незаметная складка экрана

Работает целый день без подзарядки и быстро заряжается Минусы Немного устаревший процессор

Нет беспроводной зарядки

Если вам нужен телефон с мощным аккумулятором и высокой производительностью, который при этом будет самым тонким и лёгким среди складных устройств на рынке сегодня, рекомендуем обратить внимание на HONOR Magic V2.

С его толщиной в 9,9 мм в сложенном состоянии, сокращающейся до 4,7 мм при раскрытии, Magic V2 по размерам напоминает обычные смартфоны, что выделяет его среди других складных моделей. Более того, весит он всего 231 г, что делает его одним из самых легких в своем классе — даже легче, чем многие модели от Samsung и Google, включая Samsung Galaxy S24 Ultra.

Не смотря на свою компактность, Magic V2 вмещает аккумулятор на 5000 мАч, состоящий из двух тонких ячеек. Один час просмотра видео онлайн расходует всего 8% заряда. А когда придёт время подзарядиться, функция быстрой зарядки на 66 Вт позволит вам восстановить заряд с 1 до 100% всего за один час.

HONOR Magic V2 оснащён двумя экранами: наружным на крышке размером в 6,43 дюйма с пиковой яркостью 2500 нит, что обеспечивает отличную читаемость даже на солнце, и внутренним OLED-дисплеем размером 7,92 дюйма, который предоставляет широкие возможности для многозадачности с разделённым экраном. При этом складка на внутреннем экране минимальна, что практически не влияет на восприятие изображения.

В плане производительности Magic V2 оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2, который по-прежнему отлично справляется с ежедневными задачами, несмотря на появление более новых чипов.

Что касается камер, Magic V2 предлагает тройную камеру с высоким разрешением: 50 МП основная камера, 50 МП сверхширокоугольная и 20 МП телеобъектив с 2,5-кратным оптическим и до 10-кратным цифровым зумом. Эта комбинация предоставляет больше мегапикселей, чем устройства от Google и Samsung, хотя по разрешению их все же превосходит OnePlus Open.

Подробнее — полный обзор HONOR Magic V2

6 Nubia Flip 5G Самый доступный складной телефон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: 2024

Экран: 6,9 дюйма (2790 x 1188) / 1,4 дюйма (466 x 466)

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 50 МП, 16 МП селфи 16 МП

Аккумулятор: 4300 мАч

Процессор: Snapdragon 7 Gen 1

SIM-карты: 2 nano SIM

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость:

Вес: 209 г Плюсы Соотношение цена/возможности

Быстрая зарядка

Красивый и уникальный дизайн Минусы Не лучшие фото-возможности

Невысокая производительность

Nubia Flip 5G может показаться менее привлекательным по сравнению с другими моделями в нашем рейтинге лучших складных телефонов. Недостатки камеры и потенциально ограниченные обновления ПО — это явные минусы устройства. Однако со своей начальной ценой, Nubia Flip 5G ставит своей целью сделать складные телефоны доступными для более широкой аудитории, что является весомым плюсом.

Покупатели Nubia Flip 5G будут приятно удивлены стильным дизайном с матовой отделкой, устойчивой к загрязнениям. Внешний вид аппарата создаёт впечатление, будто за него заплачена значительно более высокая цена, чем это есть на деле. Также вас ожидает впечатляющий 6,9-дюймовый экран, который открывается перед вами во всей красе при раскрытии телефона.

Автономность работы батареи в повседневном использовании может показаться средней, но Nubia Flip 5G компенсирует это быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, благодаря которой аккумулятор устройства быстро восстанавливает свой заряд. Если вы мечтаете о складном телефоне, но не готовы тратиться на более дорогие модели, Nubia Flip 5G не заставит вас чувствовать себя обделёнными в плане качества и функциональности.

Вопросы и ответы о складных смартфонах

Складные телефоны менее надежны, чем традиционные?

Да. Их экраны произведены из гибкого композита, и технология совершенно новая. Бывает, что складки на экранах трескаются и ломаются, а защитные пленки, нанесенные на заводе, отслаивались в местах складок.

Водонепроницаемы ли складные телефоны?

Бывает по-разному. Новые складные телефоны Samsung и несколько других полностью водонепроницаемы, но раскладные телефоны Oppo или Honor под проливным дождем точно лучше не использовать. Обязательно ознакомьтесь с техническими характеристиками перед покупкой.

Существует ли складной iPhone?

Вероятно, он появится. Мы встречались со слухами о потенциальном Apple foldable, но пока это всего лишь предположения. Apple зачастую внедряет новые технологии немного позже, чем конкуренты, но зато в конечном итоге выпускает продукт, обкатав эти технологии и доведя их до совершенства.