ТОП-7 Лучшие большие телефоны 2024 года

Лучшие большие телефоны — это больше, чем телефоны с большими экранами — они сами по себе также отличные мобильные устройства.

В этом рейтинге лучших больших телефонов мы сосредоточились на действительно больших моделях. Это означает, что их экраны не менее 6,5 дюймов, но обычно больше. Благодаря такому устройству у вас будет достаточно места для всех приложений, фильмов и игр. Такой большой экран даже означает, что вы сможете полноценно работать или творить, хотя один из лучших планшетов может быть здесь лучшим вариантом.

10.10.2024 Обновление В рейтинг лучших больших телефонов добавлены новые модели.

Все перечисленные ниже телефоны — от Samsung Galaxy S24 Ultra до iPhone 14 Pro Max — являются отличными смартфонами и для других функций, а также входят в наш рейтинг лучших телефонов в целом.

Мы включили сюда только самые лучшие большие телефоны, поэтому они, как правило, имеют отличные камеры, фантастическую производительность и отличное время автономной работы, и при этом хорошо выглядят. Рассчитывайте на то, что они дорогие, но стоят каждой своей копейки.

1 Samsung Galaxy S24 Ultra Самый большой универсальный смартфон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.8″ (1440×3120) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 200 МП, 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy)

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 232 г Плюсы Мощная 200-мегапиксельная камера

Чип Snapdragon 8 Gen 3 последнего поколения

Потрясающий дисплей с защитой Gorilla Armor

Galaxy AI Минусы Маломощная беспроводная зарядка

Ценник

Этот ультрафлагман может похвастаться целым набором новых функций, таких как Galaxy AI, упрощающей повседневные задачи пользователя, а также Gorilla Armor, надежно защищающей экран от царапин и сколов. S Pen в комплекте как всегда радует, а новейший чип Qualcomm, специально разработанный для этой модели, обеспечивает высокую производительность.

Задняя камера Galaxy S24 Ultra предлагает серьёзный набор возможностей, уступая немного S23, но все же поднимая хозяина в тройку лучших в рейтинге камерофонов. Динамическая частота обновления 6,8-дюймового AMOLED-экрана автоматически регулируется в зависимости от режима использования, достигая 120 Гц для более плавного отображения контента. Этот смартфон почти лишён недостатков, однако его цена соответствует его функциональности.

2 iPhone 16 Pro Max Самый большой и лучший iPhone

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,7-дюймовый OLED (2868×1320; 1–120 Гц)

Оперативная память: 8 ГБ

Память хранения: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Процессор: A18 Pro

Задняя камера: широкоугольная 48 МП (f/1,78), сверхширокоугольная 48 МП (ƒ/2,2), телеобъектив 12 МП (5-кратный зум; f/2,8)

Фронтальная камера: 12 МП (ƒ/1,9)

SIM-карты: nano SIM + eSIM

Аккумулятор (часы, минуты): 18:06

Вес: 227 г Плюсы Новый увеличенный 6,9-дюймовый экран

Новая кнопка управления камерой

Обновлённая сверхширокоугольная камера на 48 МП Минусы Медленная зарядка

Теперь iPhone 16 Pro Max с экраном размером 6,9 дюйма — это не только самый крупный iPhone, когда-либо созданный, но и самый большой нескладной смартфон в этом рейтинге. Приятно удивляет тем, как Apple эффективно использовала это огромное пространство.

Увеличенные размеры позволили повысить ёмкость аккумулятора iPhone 16 Pro Max, что делает его не только самым большим, но и самым автономным iPhone в истории. Новая кнопка Camera Control значительно упрощает процесс съёмки спонтанных фотографий и настройку параметров в последний момент, что стало возможным благодаря новому 48-МП сверхширокоугольному сенсору камеры. Хотя на момент запуска функция Apple Intelligence ещё не доступна, мы надеемся на ее потенциал в помощи пользователям в различных задачах и приложениях, хотя для России это не совсем актуально.

Однако огорчает, что Apple не увеличила скорость зарядки в серии iPhone 16, а это означает, что Pro Max требует больше времени для полной зарядки. Тем не менее, если вы ищете устройство с максимальным набором функций в самом большом формате, нет лучшего выбора, чем iPhone 16 Pro Max.

3 Google Pixel 9 Pro XL Отличные камеры и функции ИИ

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,8 дюйма (1344 x 2992)

Процессор: Google Tensor G4

Оперативная память: 16 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Аккумулятор: 5060 мАч

SIM-карты: nano SIM + eSIM

Задняя камера: 50 МП основная, 48 МП сверхширокоугольная, 48 МП телефото

Фронтальная камера: 42 МП

Вес: 221 г Плюсы Фронтальная камера стала лучше

Хорошо реализованные функции ИИ

Значительно увеличено время автономной работы Минусы «Голый» Android может показаться слишком минималистичным

Смартфон Pixel 9 Pro XL, обладая диагональю экрана в 6,8 дюйма, сохраняет размеры, схожие с предшественником Pixel 8 Pro. Тем не менее, благодаря обновлённому дизайну с плоскими гранями, он более уверенно демонстрирует свои габариты. При этом устройство остаётся удобным в использовании c приемлемым весом.

Особое внимание заслуживает фотографическая функциональность Pixel 9 Pro XL. Несмотря на то что камеры не претерпели значительных изменений по сравнению с прошлым годом, технологии обработки цвета от Google в сочетании с высококачественными датчиками позволяют создавать впечатляющие снимки. Пользователи также имеют возможность редактировать фотографии, удаляя нежелательные элементы или добавляя новые, благодаря прогрессивным инструментам, основанным на генеративном искусственном интеллекте.

Не менее важным является улучшение автономности работы Pixel 9 Pro XL, что стало заметным шагом вперёд по сравнению с предыдущими моделями и позволило Google приблизиться к конкурентам в этом аспекте. Большой смартфон теперь способен выдержать целый день активного использования без необходимости дополнительной подзарядки. Единственным пожеланием к устройству остаётся увеличение базового объёма встроенной памяти, что могло бы ещё больше усилить его позиции.

4 OnePlus Open Лучший большой телефон со складным экраном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 7.8″ (2268×2440) AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 512 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Основные камеры: 48 МП, 64 МП, 48 МП,

Фронтальная камера: 20 МП

Аккумулятор: 4805 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

SIM-карты: 2 nano SIM Плюсы Хорошее время автономной работы

Быстрая зарядка

Многозадачность Open Canvas

Лёгкая и тонкая складная конструкция Минусы Нет беспроводной зарядки

Первый складной смартфон от OnePlus – это впечатляющий дебютный продукт, и если вы ищете устройство с максимально возможным размером экрана, который поместится в карман, то OnePlus Open станет отличным выбором.

Этот телефон является самым дорогостоящим в нашем списке, но его стоимость все же ниже, чем у аналогичных складных моделей от брендов вроде Samsung. К тому же он поражает своей продолжительной работой на одном заряде батареи учитывая размер, а также поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. В плане программного обеспечения система Open Canvas даёт возможность гибко управлять множеством окон, что идеально подходит для выполнения различных задач одновременно.

Основные нарекания вызывает качество фотографий, сделанных в ночном режиме – они уступают по качеству другим снимкам, сделанным на OnePlus Open. Кроме того, OnePlus вновь не добавил функцию беспроводной зарядки. Однако можно предположить, что эти недостатки перестанут быть заметными, как только вы развернёте 7,8-дюймовый основной экран и начнёте погружаться в мир приложений, фотографий и видео на этом просторном дисплее.

5 iPhone 16 Plus Большой iPhone с небольшим бюджетом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.7″ (2796×1290), Full HD, OLED

Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Основные камеры: 48 МП основная (f/1.6), 12 МП сверхширокоугольная (f/2.2)

Фронтальная камера: 12 МП (f/1.9)

Аккумулятор: 17 ч. 14 мин.

Процессор: A18

SIM-карты: nano SIM + eSIM Плюсы Превосходное время работы от батареи

Высокая производительность

Новые кнопки добавляют удобства использования Минусы Экран всего 60 Гц

Медленная зарядка

iPhone 16 Plus от Apple демонстрирует свежий дизайн и заметные улучшения по сравнению с предыдущими моделями, становясь наилучшим выбором среди устройств Plus-серии на сегодняшний день. Найти лучший вариант большого iPhone за эти деньги будет сложно.

Хотя в нем отсутствуют некоторые высококлассные характеристики, как экран с частотой обновления 120 Гц или телеобъектив, iPhone 16 Plus все равно впечатляет своим 6,7-дюймовым OLED-экраном и мощной батареей. Нововведения в виде Camera Control и кнопки Action обеспечивают улучшенное управление фотографиями, приложениями и другими функциями. Благодаря новейшему чипсету A18, iPhone 16 Plus обеспечивает высочайшую производительность приложений и игр.

Из недостатков можно отметить прежние скорости зарядки, характерные для предыдущих поколений iPhone и компания Apple не торопится их устранять. Тем не менее, эти моменты вряд ли станут решающими для пользователей, которые выберут iPhone 16 Plus. Этот смартфон остаётся отличным выбором, который мы бы с уверенностью рекомендовали покупателям, не заинтересованным в Pro-функциях или озабоченным ценой.

6 OnePlus 12 Богатый флагман с самым большим экраном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.82″ AMOLED (3168×1440) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16, 24 ГБ

Камеры: 50 МП, 64 МП, 48 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5400 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP65

Вес: 220 г Плюсы Стильное исполнение

Высокоскоростная зарядка

Самый крупный экран

Емкий аккумулятор

Прекрасные основной и телеобъектив Минусы Недостаточно защищен от воды

Цена

Фронтальная и широкоугольная камеры подкачали

OnePlus 12 — очередной звездный флагман, и вот-вот мы увидим на прилавках его глобальную версию. Смартфон оснащен высокопроизводительным чипом Snapdragon 8 Gen 3, дисплеем с переменной частотой 120 Гц и яркостью 4500 нит, доставляющим невероятное визуальное удовольствие. Быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт делают его намного совершенней предыдущей модели.

Малахитовый дизайн не оставит равнодушным никого, выглядит телефон дорого и стильно. Однако есть и минусы: рейтинг IP65, вроде и не плох, все же это не IP68, который есть уже у каждого второго флагманского устройства. Кроме того, в отличие от Google Pixel 8 Pro и серии Samsung Galaxy S24, OnePlus предлагает поддержку операционной системы и обновлений безопасности только на четыре и пять лет соответственно.

Основная и телеобъективная камеры великолепны, но качество широкоугольной и селфи-камер оставляет желать лучшего. Несмотря на это, OnePlus 12 — несомненно, лучший выбор в своем классе, если вы не собираетесь с ним глубоко нырять.

7 Samsung Galaxy S24 Plus Флагман Samsung с большим экраном и меньшей ценой

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.7″ (3120×1440) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 4900 мАч

Процессор: Samsung Exynos 2400

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 197 г Плюсы Хорош и в фотографиях, и в играх

Аккумулятор емкий и живучий

ИИ-функции

Шикарный дисплей Минусы Зарядка все еще отстает от конкурентов

Нет Gorilla Armor

Samsung Galaxy S24 Plus предлагает набор функций, сравнимый с Galaxy S24 Ultra, но по более привлекательной цене. Вы по-прежнему получите все преимущества Galaxy AI, мощный чипсет и качественные объективы, при этом сэкономив порядка 15-20%. Чуть более компактный дизайн делает телефон более эргономичным, несмотря на небольшую разницу в размерах по сравнению с флагманом.

S24 Plus имеет 6,7-дюймовый дисплей, который отлично подходит как для повседневного интернет-серфинга, так и для активной работы в приложениях и играх. В этом году Samsung впервые оснастила вариант Plus дисплеем QHD с разрешением 1440×3120, что делает его отличным выбором для ценящих четкое изображение.

На месте отличная защита от воды по стандарту IP68, которая позволяет погружать телефон на полчаса на глубину до 1,5 метра, но, конечно, без лишней надобности не стоит рисковать. Samsung Galaxy S24 Plus — идеальный выбор для ценителей Samsung, считающих деньги, но не желающих отказываться ни от капли функционала.

Как выбрать лучший большой телефон

Андроид или Айфон? Телефоны на базе Android дают вам больше выбора с точки зрения цены, размера и инновационного дизайна — многие из них также больше. Тем не менее, iPhone предлагает более быстрые обновления программного обеспечения, лучшие игры и приложения, а также лучшую безопасность и конфиденциальность.

Размер экрана: для любителей больших телефонов лучше всего начать с 6 дюймов и выше. Самые большие телефоны имеют размер от 6,5 до чуть менее 7 дюймов. Если вам нужно что-то, что вы можете легко использовать одной рукой, выберите один из лучших небольших телефонов с экраном менее 6 дюймов.

Камеры: не обращайте внимания на количество мегапикселей. Вместо этого посмотрите на камеры разных телефонов, чтобы увидеть качество фотографий, и обратите внимание на специальные функции, такие как ночной режим, чтобы улучшить качество при слабом освещении. Также посмотрите наш рейтинг лучших телефонов с камерой.

Время автономной работы: как правило, телефоны с большими батареями (измеряемыми в мАч) обеспечивают самое длительное время автономной работы, но это не всегда так. Вот почему стоит обратить внимание на независимые тесты батареи. Если, что у нас есть рейтинг лучших телефонов по автономной работе.