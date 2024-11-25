Лучшие мини принтеры для телефона 2024 года

Лучший мини принтер для телефона это своего рода машина времени в кармане.

Есть что-то волшебное в печатных фотографиях. Это не одно и то же, что цифровые фото в наших телефонах. В отличие от фото из социальных сетей, именно напечатанные снимки по-настоящему возвращают нас к тем радостным моментам. Сегодня самым простым способом сделать «живое» фото является использование мини принтера.

25.11.2024 Обновление В рейтинг попали новые модели мини принтеров.

Лучший портативный принтер — это отличная вещь, которую можно взять с собой. Независимо от того, идете вы на вечеринку, свадьбу или другое мероприятие, мини принтер всегда будет кстати. Вы сразу окажитесь в центре внимания и каждый гость захочет сделать свой снимок. Ведь подарить фотографию в печатном формате совсем не то же самое, что отправить ее цифровую копию.

В мини принтерах, как и в некоторых лучших фотоаппаратах моментальной печати, есть особенная прелесть. Она заключается в том, что они позволяют буквально сохранить момент, который вы разделили с близкими. Мини фото являются бесценными сувенирами. Люди будут годами хранить их на дверцах своего холодильника, в альбомах или чехле телефона.

Однако стоит учитывать, что мини принтеры требуют небольших затрат. Картриджи для печати могут быть довольно дорогими, хотя сами принтеры обычно вполне доступны. С другой стороны, стоимость картриджа может быть оправдана. Ценностью запечатленного на снимке момента, как правило, невозможно выразить никакими деньгами. Просто рассчитайте бюджет на покупку с учетом затрат на картридж.

Кроме того, мини принтер может работать не только с телефоном. Фотоаппарат с поддержкой беспроводного соединения (WiFi, Bluetooth) также подойдет.

В этом рейтинге мы отобрали самые лучшие мини принтеры для телефона. Они доступные для покупки уже сегодня. Мы объясним, что делает каждый из них уникальным. Также вы узнаете всю информацию, необходимую для выбора между ними.

1 Fujifilm Instax Mini Link 3 Лучший мини принтер для телефона

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип печати: сублимационная печать

Цветность печати: цветная

Максимальный формат: меньше A6

Возможности подключения: AirPrint, Bluetooth, NFC Плюсы Хорошее качество снимков

Простая настройка и управление

Компактный и легкий Минусы Стоимость снимков не самая низкая

Fujifilm Instax Mini Link 3 печатает фотографии самого высокого качества — от снимка к снимку. Мобильное приложение настраивается без каких-либо проблем. Принтер очень компактный и лёгкий. Размеры составляют всего 90 × 125 × 37,3 мм (ШхДхВ). А весит он 210 г (без пленки) или 246,6 г (с пленкой). Поэтому его удобно носить с собой в сумке или рюкзаке на вечеринки и мероприятия.

Качество снимков, отпечатанных на Instax Mini Link 3, не самое идеальное по резкости и точности цветопередачи, если сравнивать с другими принтерами. Но в целом, фотографии получаются с приятным контрастом и цветами, немного в стиле киноплёнки.

Каждый снимок имеет размер 62 мм × 46 мм, и обходится примерно в 70 рублей, если покупать двойную упаковку пленки Fujifilm Instax Mini Film. Это не самый дешевый вариант, но всё же вдвое дешевле, чем пленка Polaroid.

2 Fujifilm Instax Link Wide Лучше всего подходит для печати пейзажных и групповых снимков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип печати: лазерная печать

Цветность печати: цветная

Максимальный формат: 62 × 99 мм

Возможности подключения: Bluetooth, USB Плюсы Снимки большего размера

Хоорошее качество печати

Компактный и легкий Минусы Стоимость снимков

Fujifilm Instax Link Wide печатает фотографии такого же качества, как и Mini Link 3, но в более широком формате, который похож на классические фотографии Polaroid. Если вы любите снимать пейзажи или групповые фото с друзьями, то этот моментальный принтер — отличный вариант.

Link Wide печатает снимки размером 62 на 99 мм (область изображения — 99 на 60 мм с белой рамкой). Стоимость одного снимка составляет около 90 рублей при покупке двойной упаковки пленки Fujifilm Instax Wide Film.

Размеры принтера — 142 на 127 на 33 дюйма (ШхДхВ), а вес — 397 г вместе с пленкой. Он немного больше, чем Mini Link 3, но всё ещё достаточно компактен, чтобы поместиться в кармане.

3 Canon Selphy CP1500 Мини принтер для больших фотографий

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип печати: сублимационная

Цветность печати: цветная

Максимальный формат: 100 x 148 мм

Возможности подключения: Bluetooth, USB, Wi-Fi Плюсы Большой размер фотографий

Лучшее качкство печати

Невысокая цена за снимок Минусы Не самый компактный

Canon Selphy CP1500 печатает фотографии наилучшего качества среди всех портативных фото принтеров. Снимки получаются большого размера, они чёткие и с наиболее точной цветопередачей. Он печатает на глянцевой бумаге размером от 100 x 148 мм (открытки) до мини наклеек (22 x 17,3 мм).

В отличие от Fujifilm Instax Mini Link 3 и Link Wide, Selphy CP1500 позволяет печатать не только через Wi-Fi с помощью приложения Canon Print (доступно для iOS и Android), но и напрямую с SD-карты или компьютера через USB.

Размеры принтера — 182 х 133 х 58 мм(ШхДхВ) с лотком для бумаги, а вес — 850 г. Поэтому он не такой компактный, как другие принтеры из нашего рейтинга. Однако лоток для бумаги можно отсоединить, что уменьшит его глубину. Canon также предлагает дополнительную перезаряжаемую батарею, что делает принтер более удобным для переноски.

Наборы расходных материалов для Canon Selphy не так распространены, как пленка Fujifilm Instax, но их хватает на 108 отпечатков и стоят около 3000 рублей на момент написания статьи (около 30 рублей за снимок).

4 Canon SELPHY Square QX10 Лучший мини принтер для телефона

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип печати: сублимационная

Цветность печати: цветная

Максимальный формат: 72 х 85 мм

Возможности подключения: USB, Wi-Fi Плюсы Отличное качество печати

Долговечные снимки

Портативный размер Минусы Печать относительно дорогая

Тренд социальных сетей вернул в моду квадратные фотографии, и Selphy Square QX10 — лучший портативный принтер для этого формата. Он производит фото размером 6,8 см x 6,8 см, которые, как утверждается, при ответственном хранении прослужат более 100 лет. Они также имеют водонепроницаемое покрытие, защищающее от разводов. Неплохо для того, что создается всего за 43 секунды!

Кроме того, QX10 достаточно мал, чтобы поместиться в сумочке, что делает его идеальным для путешествий и вечеринок, а благодаря высококачественной технологии сублимации красителя фото будут выглядеть великолепно.

5 Fujifilm Instax Mini LiPlay Гибридная цифровая камера мгновенной печати, также может печатать прямо со смартфона

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип печати: мгновенная пленка

Цветность печати: цветная

Максимальный формат: 62 x 46 мм

Возможности подключения: Bluetooth Плюсы Встроенная мгновенная камера, а также мгновенный принтер

Стандартная пленка Instax Mini

Внутренняя память на 45 изображений Минусы Неудобное приложение

Приложение не редактирует фотографии

Fujifilm Instax Mini LiPlay продается не как портативный принтер, поэтому его легко не заметить. Вместо этого он относится к новой породе гибридных фотоаппаратов, которые предлагают функциональность фотоаппарата мгновенной печати, цифровой камеры и портативного принтера в одном устройстве.

В отличие от стандартных моментальных камер, у вас есть выбор, какие снимки вы будете распечатывать — ведь вы можете сначала просмотреть их на экране. Но не менее полезно то, что это устройство можно использовать для печати фотографий со смартфона (как и другие карманные принтеры). Камера имеет скромный 4,9-мегапиксельный сенсор, но позволяет хранить до 45 изображений внутри (или больше с картой microSD).

Типы печати мини принтеров

Существует три основных технологии печати на лучших принтерах для телефона:

Фотобумага Zink: Сокращенно от zero-ink, это самая дешевая бумага. Качество сделанных с ее помощью снимков не самое лучшее. Но она делает свою работу и, как правило, фотографии достаточно устойчивы к повреждениям.

Сублимационная печать: Также известная как «сублимация», использует тепло для переноса красителя на печатный материал. Качество печати лучше, чем у принтеров Zink.

Мгновенная пленка: В некоторых портативных принтерах используется та же пленка, что и в моментальных камерах. Форматы зачастую довольно маленькие (например, Instax), а стоимость может быть высокой.