ТОП-10 Лучшие планшетные компьютеры 2024 года

Выбор лучшего планшета может быть довольно сложной задачей. Ведь сегодня рынок предлагает огромное количество устройств на любой вкус и бюджет.

Наша цель — упростить эту задачу, поэтому мы составили актуальный и регулярно обновляемый рейтинг лучших планшетов на основе тщательных тестов и обзоров. Мы тщательно анализируем продукцию всех ведущих производителей и предлагаем вам только проверенные варианты.

08.06.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели лучших планшетов от Apple.

Наши исследования показывают, что некоторые лучшие Android-планшеты идеально подходят как для детей, так и для тех, кто ищет бюджетные варианты. В то же время iPad от Apple является отличным выбором для студентов и креативных специалистов, особенно с учётом того, что новейшие модели оснащены мощными чипами M2 и M4, что делает их способными заменить ноутбук.

Мы занимаемся обзорами планшетов уже многие годы, причём каждое устройство проходит тщательное исследование. Благодаря нашему опыту, мы можем с уверенностью рекомендовать вам эти планшеты как лучшие из доступных на сегодняшний день. Независимо от того, ищете ли вы устройство для работы, учёбы или развлечений, вы найдёте в нашем списке подходящий вариант.

1 Apple iPad Air 2024 Лучший планшет в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 462 г / 617 г

Размеры: 247,6 x 178,5 x 6,1 мм / 280,6 x 214,9 x 6,1 мм

ОС: iPadOS

Размер экрана: 11/13 дюймов

Разрешение: 2360 x 1640 / 2732 x 2048

Процессор: Apple M2

Память: 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Слот для microSD: Нет

Батарея: более 11 часов

Задняя камера: 12 МП

Фронтальная камера: 12 МП Плюсы Длительное время автономной работы

Высокая производительность M2

Поддерживает Apple Pencil Pro и Magic Keyboard

Хороший звук Минусы Нет Face ID

Нет поддержки Thunderbolt

iPad Air 2024 года является выбором, который мы рекомендуем большинству пользователей, поскольку он сочетает в себе лёгкость, высокую производительность и хорошее время работы более 11 часов. Впервые в истории линейки iPad Air, покупателям предлагается выбор между двумя размерами экрана: традиционным 11-дюймовым и новым, более крупным 13-дюймовым вариантом. Таким образом, если вам нужен большой экран, как у iPad Pro 13 дюймов, но без необходимости в дополнительной производительности, iPad Air станет идеальным выбором.

Оснащённый чипом Apple M2, новый iPad Air обеспечивает достаточную мощность для комфортной работы в интернете и использования любых приложений из Apple App Store. Его экран отличается высоким качеством изображения, а 12-мегапиксельные камеры на передней и задней панелях позволяют делать качественные снимки и улучшают внешний вид во время видеозвонков.

Хотя базовый iPad также предлагает хорошие характеристики и доступен по более низкой цене, мы убеждены, что инвестиции в новый iPad Air оправданы. Дополнительные расходы окупаются за счёт более высокой скорости работы и расширенных функциональных возможностей устройства по сравнению с базовой моделью iPad.

2 Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Лучший Android-планшет

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 732 г

Размеры: 326,4 x 208,6 x 5,5 мм

ОС: Android 13

Размер экрана: 14,6 дюйма

Разрешение: 1848 x 2960 пикселей

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy

Память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Слот для microSD: Да

Аккумулятор: 11200 мАч

Задняя камера: 13 МП (широкоугольная) + 8МП (сверхширокоугольная)

Фронтальная камера: 12 МП + 12 МП Плюсы Многозадачность Samsung лучше, чем у iPad и Pixel Tablet

Великолепный дисплей и потрясающая производительность

Цена на удивление доступная по сравнению с iPad Pro Минусы Быстрая зарядка была бы не лишней

Хлипкая клавиатура и отсутствие удобного места для хранения S Pen

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, как и его предшественник, является лучшим планшетом на базе Android. Его 14,6-дюймовый дисплей полностью раскрывает преимущества новой операционной системы OneUI, которая прекрасно сочетается с прекрасным стилусом S Pen и дополнительной клавиатурой. Это устройство идеально подходит для работы с графикой, редактирования документов, создания заметок и других креативных задач.

Дисплей с разрешением 1848 x 2960 пикселей и частотой обновления 120 Гц является не только большим и красивым, но и приятным для глаз. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra оснащён мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти, что позволяет ему заменить ноутбук во многих случаях.

Впечатляет как производительность, так и удобное программное обеспечение Galaxy Tab S9 Ultra. Специальное программное обеспечение OneUI от Samsung делает этот планшет похожим на настоящий ноутбук с расширенными возможностями многозадачности, которые вы не найдёте на планшетах от Google или Apple. Мощный чип Qualcomm обеспечивает плавность работы. Единственная небольшая проблема заключается в том, что Galaxy Tab S9 Ultra ощущается как ноутбук, но не может полностью заменить все, что способен настоящий ноутбук. Тем не менее, как большой и мощный планшет, Galaxy Tab S9 Ultra является безусловным лидером.

3 iPad Pro 2024 Лучший планшет для профессионалов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 444 г / 582 г

Размеры: 249,7 x 177,5 x 5,3 мм / 281,6 x 215,5 x 5,1 мм

ОС: iPadOS

Размер экрана: 11/13 дюймов

Разрешение: 2420 x 1668 / 2752 x 2064

Процессор: Apple M4

Память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ /2 ТБ

Слот для microSD: Нет

Аккумулятор: до 15 часов

Задняя камера: 12 МП

Фронтальная камера: 12 МП Плюсы Супертонкий и лёгкий дизайн

Потрясающий OLED-экран

Высокая производительность M4

Отличное время автономной работы Минусы Дорогие аксессуары

Если для вас приоритетна производительность, то iPad Pro 2024 года от Apple – это планшет, который стоит рассмотреть. С новейшим процессором M4 этот планшет устанавливает новый уровень в плане мощности.

iPad Pro нового поколения опережает конкурентов по скорости работы. В настоящий момент он является самым мощным устройством по сравнению с другими планшетами. Кроме того, он обладает внушительным временем автономной работы – до 15 часов без подзарядки.

Однако преимущества iPad Pro премиум-сегмента не ограничиваются только «начинкой». Камеры устройства стали лучше, чем когда-либо, а экраны обоих размеров модели теперь используют OLED-технологию, обеспечивая выдающееся качество изображения. Несмотря на то что за эти мощные планшеты с OLED-экраном придётся заплатить больше, инвестиции окупятся для тех, кто стремится иметь самое лучшее устройство на рынке.

4 OnePlus Pad Отличный флагманский Android-планшет

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 552 г

Размеры: 258 x 189,4 x 6,5 мм

Операционная система: Android 13

Размер экрана: 11,6 дюйма

Разрешение: 2000 x 2800 пикселей

Процессор: MediaTek Dimensity 9000

Память: 128 ГБ

Слот microSD: Нет

Батарея: 9510 мАч

Задняя камера: 13 МП

Фронтальная камера: 8 МП Плюсы Дисплей четче, чем у iPad Pro

Флагманский планшет по цене как более дешевая модель

Большая батарея и быстрая зарядка Минусы Производительность ниже, чем лучших телефонов

Один вариант памяти, оперативной памяти, цвета

Стилус дорогой, требует зарядки

OnePlus Pad впечатляет своими преимуществами, которые мы обычно видим у телефонов бренда. Интеграция с устройствами OnePlus и Oppo, наличие Android 13, яркого ЖК-дисплея с частотой обновления 144 Гц, большой батареи с быстрой зарядкой 67 Вт и мощных динамиков делают его замечательным планшетом.

Конечно, iPad может казаться предпочтительнее из-за большого числа оптимизированных для планшетов приложений, но OnePlus Pad близок к нему в повседневном использовании. Однако, некоторые задачи выполняются не так быстро, как на лучших телефонах. OnePlus Pad оснащён процессором MediaTek Dimensity 9000, который несколько уступает Snapdragon 8 Gen 2, применяемому во многих лучших андроид-телефонах, включая OnePlus 11.

Это может привести к заметным задержкам при выполнении тяжёлых задач, таких как обработка фотографий в Adobe Lightroom. Однако, если использовать планшет в основном для развлечений, это незаметно. Ещё одним недостатком OnePlus Pad является отсутствие вариантов по хранению данных. Но хорошо замечено, что у него есть привлекательный зелёный цвет. Все эти недостатки вполне перекрываются его адекватной ценой.

Если вы ищете планшет на базе Android, Samsung Galaxy Tab S и Pixel Tablet от Google — единственные конкуренты в этой ценовой категории.

5 Apple iPad Air 2022 Более доступная версия

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 461 г

Размеры: 247,6 x 178,5 x 6,1 мм

Процессор: М1

Дисплей: 10,9-дюймовый (2360 x 1640 пикселей) Liquid Retina

Память: 64 ГБ/256 ГБ

Порты: USB-C

Wi-Fi: Wi-Fi 6, опционально 5G Плюсы Тонкий и красивый дизайн

Чёткий, красочный дисплей

Высокая производительность на базе M1

Длительное время автономной работы Минусы Периферия стоит дорого

Мы бы порекомендовали этот iPad Air для большинства людей и тех, кто интересовались iPad Pro, но, возможно, не нуждаются во всех его наворотах. В планшетном компьютере используется тот же чипсет Apple M1, поэтому он такой же мощный, плюс у него такой же дизайн, время автономной работы и совместимость с аксессуарами.

Его два ключевых отличия заключаются в том, что у него не так много места для хранения и его экран меньше (и технически используется другая технология, хотя мы не уверены, что большинство людей это заметит).

Особенно это касается студентов. Поскольку устройство выглядит так же, как iPad Pro, но стоит меньше, люди с ограниченным бюджетом могут найти его идеальным. Хотя ниже в этом списке есть много устройств, которые ещё дешевле.

Подробнее — полный обзор iPad Air (2022)

6 Google Pixel Tablet Самый интересный Android-планшет

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 493 г

Размеры: 258 x 169 x 8,1 мм

Операционная система: Android 13

Размер экрана: 10,95 дюйма

Разрешение: 1600 x 2560 пикселей

Процессор: Tensor G2

Память: 128 ГБ/256 ГБ

Слот для microSD: нет

Батарея: 7020 мАч

Задняя камера: 8 МП

Фронтальная камера: 8 МП Плюсы Отличное соотношение цены и качества для планшета и док-станции

Полезные элементы управления на главном экране

Превосходный звук Минусы Android все еще кажется телефонной ОС, встроенной в планшет

На задней панели остается грязь и отпечатки пальцев

Google Pixel Tablet поставляется с оптимизированной для планшетов версией Android 13. Использование Pixel Tablet приносит истинное удовольствие, так как компания разработала набор приложений, которые прекрасно работают на устройствах с большим экраном, включая пакет приложений Google Suite, развлекательные приложения, такие как YouTube, и Google Play.

Однако стоит отметить, что данный планшет не создавался для работы. Те пользователи, которые предпочитают использовать свои планшеты для повышения производительности, должны учитывать, что iPad и Tab S-серия являются лидерами в этом аспекте. Несмотря на это, Google Pixel Tablet заслуживает своё место в нашем рейтинге. Компания Google рассматривает его как развлекательное устройство, устройство для умного дома или простого для использования в качестве планшета.

Благодаря превосходному экрану, мощной док-станции с динамиком и быстрыми обновлениями программного обеспечения, Pixel Tablet несомненно оправдывает все ожидания.

7 iPad 2022 (10-го поколения) Лучший классический iPad

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 453,6 г

Размеры: 248,7 х 179,6 х 7,1 мм

Процессор: A14 Bionic

Разрешение камеры: 12 МП (сзади), 12 МП с углом обзора 122 градуса (спереди)

Дисплей: 10,9-дюймовый (2360 x 1640) Liquid Retina

Память: 64 ГБ, 256 ГБ

Порты: USB-C

Возможности подключения: Wi-Fi 6, опционально 5G Плюсы Красивый дизайн с более тонкими рамками

Быстрый процессор A14 Bionic

Длительное время автономной работы

Удобная клавиатура Magic Keyboard с тачпадом Минусы Дороже предыдущей модели

Apple Pencil неудобно заряжать

iPad 2022 — это планшет, который выглядит и ощущается как новый, и это долгожданное изменение последних нескольких итераций. Мы ценим более изящный дизайн и больший дисплей, хотя некоторым может не хватать разъёма для наушников iPad 9-го поколения. Нам также нравится кнопка питания с поддержкой Touch ID, изменённое положение передней камеры и зарядка USB-C, а также модернизированный чип A14 Bionic и возможность подключения 5G.

Тем не менее, его цена — это большие деньги, которые можно потратить на этот планшет. Да, Apple держит iPad 9-го поколения также не дёшев, но все равно неприятно видеть скачок цены от одного поколения к другому. Ещё большая проблема связана с Apple Pencil; просто слишком неудобно заряжать эту штуку, и негде хранить стилус, когда он не используется.

Думаем ли мы, что iPad 2022 стоит того, чтобы тратить деньги по сравнению с прошлогодней моделью? В основном потому, что это более перспективный планшет. В целом, iPad 10-го поколения — один из лучших планшетов, но мы не можем однозначно сказать, что это лучший планшет для большинства людей из-за более высокой цены и неудобства с Apple Pencil.

8 HONOR Pad 9 Отличный планшет для развлечений

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 555 г

Размеры: 278,2 x 180,1 x 6,9 мм

ОС: Android 13

Размер экрана: 12.1 дюйма

Разрешение: 2560×1600

Процессор: Snapdragon 6 Gen 1

Память: 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ

Слот microSD: Да

Аккумулятор: 8300 мАч

Задняя камера: 13 МП

Фронтальная камера: 8 МП Плюсы Большой и яркий экран

Привлекательный и стильный дизайн

Время автономной работы

Доступная цена Минусы Нет сканера отпечатков пальцев

Производительность на среднем уровне

Планшет HONOR Pad 9 привлекает своим отличным соотношением цены и качества. Он оснащен 12,1-дюймовым дисплеем с высокой частотой обновления в 120 Гц, что обеспечивает четкое и яркое изображение, сопоставимое с более дорогими моделями. Элегантный дизайн в алюминиевом корпусе делает устройство стильным и премиальным. Встроенные динамики обеспечивают качественный звук, а различные варианты памяти (12 ГБ и 512 ГБ) доступны за разумную доплату.

Следует отметить, что процессор Snapdragon 6 Gen 1 может не справиться с тяжелыми задачами, поэтому HONOR Pad 9 не является заменой ноутбуку. Зарядка устройства не самая быстрая, и в комплекте отсутствуют дополнительные аксессуары, такие как стилус или Bluetooth-клавиатура с чехлом.

В общем, HONOR Pad 9 идеально подходит для использования дома как развлекательное устройство, предлагая хорошее качество по доступной цене.

Подробнее — полный обзор HONOR Pad 9

9 Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Лучший Android-планшет прошлого поколения

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 726 г

Размеры: 326,4 х 208,6 х 5,5 мм

ОС: Андроид 12

Размер экрана: 14,6 дюйма

Разрешение: 1848 х 2960 пикселей

Процессор: Snapdragon 8 Gen 1

Память: 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ

Слот microSD: Да

Аккумулятор: 11 200 мАч

Задняя камера: 13 МП + 6 МП

Фронтальная камера: 12 МП + 12 МП Плюсы Очень мощный

Большой, красивый OLED-дисплей

Быстрый интерфейс Android Минусы Неудобный для транспортировки

Дорого

Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab S8 Ultra стремится не просто конкурировать с iPad Pro 12.9 (2021), но и превзойти Apple, и в некотором смысле это ему удается.

Планшет Samsung имеет ещё больший 14,6-дюймовый экран и поставляется со стилусом S Pen в коробке — в то время как с iPad вам придётся покупать Apple Pencil отдельно.

Хотя мы думали, что гигантский экран покажется нам ошеломляющим, на самом деле он великолепен, независимо от того, используете ли вы его для творчество или просто смотрите фильмы.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra также может более или менее соответствовать лучшему планшету Apple по многим параметрам, включая мощность благодаря топовому чипсету Snapdragon 8 Gen 1 и камерам, причём оба планшета оснащены удобной сверхширокоугольной камерой на 12 МП на передней.

Вы также можете купить чехол-клавиатуру для Samsung Galaxy Tab S8 Ultra с отличными динамиками и большим объёмом памяти. Так что во многих отношениях это действительно еще больший iPad Pro — только тот, который работает под управлением Android.

Но этот последний пункт — большая часть того, почему Tab S8 Ultra не совсем соответствует лучшему, что может предложить Apple, потому что Android — немного неудобная операционная система для планшетов.

Соедините это с тем, что сам планшет достаточно большой и тяжёлый, чтобы быть не таким портативным, как вы хотели бы, чтобы ваш планшет был, и Apple одерживает победу. Но для поклонников Android, которые хотят получить лучший из доступных вариантов и не ограничены в средствах, этот планшет стоит купить.

Подробнее — полный обзор Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

10 Microsoft Surface Pro 9 Лучший планшет с Windows 11

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 879 г

Размеры: 287 x 209 x 9,3 мм

ОС: Windows 11

Размер экрана: 13 дюймов

Разрешение: 2880×1920

Процессор: Intel Core i7

Память: 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1ТБ

Слот microSD:

Аккумулятор: 6300 мАч

Задняя камера: 10 МП

Фронтальная камера: 5 МП Плюсы Тонкий и лёгкий дизайн

Адаптивный сенсорный экран

Удобно использовать как ноутбук и планшет Минусы Цена слишком высокая

Microsoft Surface Pro 9 представляет собой немного улучшенную версию предыдущей модели, Surface Pro 8. Несмотря на то, что изменения между ними незначительны, новая версия имеет определенные особенности, которые делают ее привлекательной. Вы можете выбрать модель с процессором Intel Core 12-го поколения или процессором Microsoft SQ3 ARM. Версия с поддержкой 5G доступна только для моделей на ARM-чипе, что является новым для линейки Surface.

Версия с процессором Intel представляет собой отличный планшет под управлением Windows 11, достаточно быстрый для повседневных задач. Сенсорный экран кажется качественным и отзывчивым, а устройство лёгкое и удобное для переноски. Однако следует отметить, что отсутствие съёмной клавиатуры или стилуса в комплекте может быть недостатком, с учётом и так высокой цены.

Как выбрать лучший планшет

Выбор идеального планшета начинается с анализа уже используемых вами устройств. Для тех, кто пользуется iPhone и прочно встроен в экосистему Apple, iPad станет прекрасным решением. Он предлагается в различных ценовых категориях и обеспечивает гладкую интеграцию с вашими повседневными задачами лучше, чем любой другой планшет в нашем рейтинге.

Любителям Android также есть из чего выбрать. Среди Android-планшетов особое место занимает Google Pixel, который выделяется благодаря возможности использования в качестве умного дисплея дома в периоды простоя. Эта особенность может стать решающим фактором для определенной категории пользователей. В то же время планшеты Samsung на Android также заслуживают внимания благодаря своим отличным характеристикам.

А вот преданные поклонники Windows 11, которые хотят, чтобы их планшет работал как полноценный ноутбук, включая возможность использования стандартного почтового клиента и всех привычных программ Windows, найдут свой идеал в Surface Pro 9. Хотя он может уступать в удобстве использования iPad и другим планшетам из нашего списка, его главное преимущество – это многофункциональность Windows 11.