Лучшие б/у телефоны в 2025 году

Лучший б/у телефон — это самый разумный выбор на сегодняшний день.

Вы сможете сэкономить кучу денег, если решите купить подержанный телефон. Мы считаем, что основное внимание стоит уделить моделям прошлогодних или позапрошлогодних линеек. Они могут обеспечить все те же функции, что и новые модели, но при этом стоит намного дешевле. Поэтому покупка подержанного телефона это отличная идея.

14.01.2025 Обновление В рейтинг лучших подержанных телефонов добавлены актуальные модели.

С выходом новых лучших телефонов, предыдущие модели значительно снижаются в цене. Прибавьте к этому тот факт, что некоторые люди каждый год обновляют свои устройства, и будет очень легко подобрать телефон, которым пользовались аккуратно. Почти все люди носят свои телефоны с защитным чехлом и стеклом на экране. Поэтому за год владения телефон может, буквально, выглядеть как новый.

И так, если вы в поисках лучшего б/у телефона, который остается актуальным на сегодняшний день прочитайте этот рейтинг до конца и вы обязательно его найдете. Кроме того, в конце мы добавили несколько полезных советов, которые помогут сделать правильный выбор.

1 iPhone 15 Лучший б/у iPhone

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,1-дюймовый OLED (60 Гц)

Процессор: A16 Bionic

Задние камеры: основная 48 МП, сверхширокоугольная 12 МП

Фронтальная камера: 12 МП для селфи

Оперативная память: 6 ГБ

Память хранения: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Время автономной работы: 11:05 Плюсы Приличное время автономной работы

Отличная работа основной камеры

Мощный чип A16 Bionic

Очаровательный дизайн и цветовые решения

Яркий дисплей Super Retina XDR Минусы Медленная зарядка

Частота обновления экрана 60 Гц

iPhone 16 — безусловно, интересный новый смартфон, но iPhone 15 всё ещё остаётся отличным выбором. Помимо более низкой начальной цены, вы можете существенно сэкономить, купив б/у телефон. Да, ему не хватает некоторых функций, появившихся в iPhone 16, но это всё ещё один из лучших смартфонов Apple.

Основная камера с разрешением 48 Мп и сверхширокоугольный объектив на 12 Мп позволяют получать великолепные снимки, а процессор A16 Bionic, хотя и не самый новый, всё ещё демонстрирует высокую производительность. Более того, экран получил обновлённый дизайн благодаря Dynamic Island, заменившему устаревшую челку. Кроме того он еще и функциональный мини-дисплей. Яркий Super Retina XDR экран обеспечивает отличное качество изображения, хотя и с частотой обновления 60 Гц.

Ещё одно важное преимущество iPhone 15 — переход на разъем USB-C, вместо Lightning. Хотя скорости передачи данных и зарядки не такие высокие, как у iPhone 15 Pro, это удобно, поскольку вам не потребуется отдельный кабель для зарядки iPhone, в отличие от других ваших устройств.

2 Samsung Galaxy S23 Лучший подержанный Android-смартфон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,1-дюймовый AMOLED (2340 x 1080)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy

Оперативная память: 8 ГБ

Память хранения: 128 ГБ, 256 ГБ

Задняя камера: ширина 50 МП (f/1,8); 12-мегапиксельная сверхширокоугольная (f/2,2); телеобъектив 10 МП (f/2,4) с 3-кратным оптическим зумом

Фронтальная камера: 12 МП (f/2,2)

Время автономной работы: 10:27 Плюсы Отличная производительность

Яркий экран

Отличный телеобъектив за свою цену

Хорошее время автономно работы Минусы Слабая фронтальная камера

Скорость зарядки 25 Вт

Samsung обычно не делает радикальных изменений в своих флагманских линейках от поколения к поколению, поэтому, выбирая б/у телефон Galaxy S23 вместо Galaxy S24, вы практически ничего не потеряете.

Galaxy S23 оснащён мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2 с улучшенной производительностью. Небольшое увеличение ёмкости батареи привело к значительному приросту времени автономной работы — более чем на два с половиной часа по сравнению с Galaxy S22. Камеры, характеристики экрана, скорость зарядки и программное обеспечение практически идентичны Galaxy S24, при этом телефон получит обновления, связанные с технологиями искусственного интеллекта Galaxy AI. В итоге, Galaxy S23 предлагает отличное соотношение цены и качества, являясь достойной альтернативой более дорогому Galaxy S24.

3 iPhone SE (2020) Самый дешевый iPhone на рынке

7.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 4,7-дюймовый ЖК-дисплей (1334×750)

Процессор: A13 Bionic

Оперативная память: 3 ГБ

Память хранения: 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ

Задняя камера: 12 Мп (ƒ/1,8)

Фронтальная камера: 7 МП (ƒ/2,2)

Время автономной работы: 9:18 Плюсы Доступная цена

Высокая производительность A13 Bionic

Очень хорошие камеры Минусы Большие рамки

Нет ночного режима камеры

iPhone SE 2020 сам по себе отличный телефон, но покупка б/у модели означает, что вы можете сэкономить еще больше. Поначалу ваша экономия была ограничена, учитывая рекомендованную производителем розничную цену телефона в размере 399 долларов, но теперь, когда появился iPhone SE 2022 , цена на модель предыдущего поколения снижается.

Если вы решитесь на покупку этого бюджетного айфона, вы получите дизайн, вдохновленный iPhone 8 и дополненный теми же аппаратными средствами, что и у iPhone 11. Мощный процессор A13 Bionic, беспроводная зарядка, 12-мегапиксельная камера, которая эффективно использует вычислительную фотографию, водонепроницаемость и впечатляющие часы автономной работы при независимом тестировании — вот, что будет радовать вас, как владельца этого устройства.

4 Samsung Galaxy S23 Ultra Лучшие подержанный смартфон премиум класса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,8-дюймовый AMOLED (3200 x 1400)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ

Память хранения: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.

Задняя камера: основная 200 МП, сверхширокоугольная 12 МП, 3-кратный телеобъектив 10 МП, 10-кратный телеобъектив 10 МП

Фронтальная камера: 12 МП

Время автономной работы: 13:09 (60 Гц) / 12:22 (адаптивная частота экрана) Плюсы Невероятная камера 200 Мп

Высокая производительность

Потрясающий экран

Функции Galaxy AI Минусы Все еще дорогой

Хотя линейка Galaxy Note больше не выпускается под своим именем, её наследие продолжает жить в серии Galaxy S Ultra. Если Galaxy S24 Ultra вам кажется слишком дорогим, б/у телефон Galaxy S23 Ultra — отличная альтернатива, предлагающая многие из тех же впечатляющих функций, но по более привлекательной цене.

Среди ключевых преимуществ S23 Ultra — поддержка стилуса S Pen, невероятная основная камера с разрешением 200 Мп, быстрая зарядка мощностью 45 Вт и великолепный адаптивный дисплей с частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Более того, S23 Ultra получит многие из тех же функций с искусственным интеллектом Galaxy AI, что и Galaxy S24 Ultra. Это включает такие возможности, как Instant Slo-Mo (замедленная съемка), мгновенный перевод Live Translate, режим переводчика и помощник Chat Assist. Конечно, S24 Ultra может похвастаться улучшенным временем автономной работы и обновлёнными объективами камер, но если вы не хотите переплачивать за самую последнюю модель, Galaxy S23 Ultra станет превосходным выбором.

5 Google Pixel 8 Лучшие б/у Pixel

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,2-дюймовый OLED (2400 x 1080)

Процессор: Google Tensor G3 с Titan M2. Оперативная память: 8 ГБ

Память хранения: 128 ГБ, 256 ГБ

Задняя камера: основная 50МП (f/1,68) с 8-кратным зумом Super Res, сверхширокоугольная 12МП (f/2,2)

Фронтальная камера: 10,5 МП (f//2.2)

Время автономной работы: 9:43 (5G) Плюсы Яркий экран с частотой 120 Гц

Более компактный дизайн

Потрясающие возможности камеры с искусственным интеллектом

7 лет обновлений Минусы Не самая высокая производительность

Не лучшее время автономной работы

Google Pixel 8 обладает множеством достоинств, но повышение цены по сравнению с предшественником вызывает некоторые вопросы. Однако, возможность приобрести б/у телефон Pixel 8 позволяет сгладить этот момент, если вы готовы к тому, что ему уже исполнился год. За эти деньги вы получаете смартфон с богатым набором функций на базе искусственного интеллекта, включая расширенные возможности редактирования фотографий и встроенный Gemini Nano, работающий на базе процессора Tensor G3.

Хотя Tensor G3 не делает Pixel 8 лидером по производительности (это никогда не было сильной стороной Pixel), Google заявляет о повышении уровня безопасности, улучшении качества снимков и возможности использования редактора Magic Editor для коррекции неудачных фотографий.

Добавим к этому яркий и контрастный дисплей Actua, обеспечивающий отличную видимость в любых условиях. Время автономной работы, хотя и не рекордное, значительно лучше, чем у Pixel 7. В целом, Pixel 8, особенно в б/у варианте, представляет собой привлекательное предложение для тех, кто ценит возможности ИИ и качественную камеру.

6 OnePlus 11 Лучший убийца флагманов на Android

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,7-дюймовый AMOLED (3216 x 1440)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память: 8 ГБ, 16 ГБ

Память хранения: 128 ГБ, 256 ГБ / нет

Задняя камера: основная 50 МП (f/1,8), сверхширокоугольная 48 МП (f/2,2), 32 МП (f). /2.0) 2x телеобъектив

Фронтальная камера: 16 МП (f/2,45)

Время автономной работы: 13:10 (адаптивная частота экрана), 12:48 (60 Гц) Плюсы Отличное время автономной работы

Высокая производительность

Отличный экран

Дешевле других флагманов Минусы Нет беспроводной зарядки

Телеобъектив всего с 2-х кратным зумом

Компания OnePlus выпускает множество отличных смартфонов, но их обилие делает выбор сложным. Поэтому стоит обратить внимание на прошлогодний OnePlus 11. С выходом OnePlus 12, предыдущую модель можно приобрести значительно дешевле.

OnePlus 11, как б/у телефон предлагает впечатляющий набор характеристик: великолепный дисплей, быструю зарядку, поддержку 5G и мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2. Даже спустя год, время автономной работы остаётся на высоком уровне, хотя и уступает OnePlus 12. Кроме того, OnePlus 11 работает под управлением Oxygen OS — одной из самых чистых и оптимизированных версий Android.

Камера OnePlus 11 демонстрирует значительное улучшение по сравнению с предшественником, несмотря на наличие лишь 2-кратного оптического зума в телеобъективе. Недостатком является отсутствие беспроводной зарядки, но быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт частично компенсирует этот минус. В итоге, OnePlus 11 представляет собой привлекательное предложение с учётом его стоимости и функциональности.

7 Google Pixel 7a Лучший самый дешевый подержанный Android

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,1-дюймовый OLED (2400 x 1080, 429 точек на дюйм)

Процессор: Tensor G2

Оперативная память: 8 ГБ

Память хранения: 128 ГБ

Задние камеры: основная 64 МП (f/1,89); 13 МП (f/2,2)

Фронтальная камера: 13 МП (f/2,2)

Время автономной работы: 10:05 (60 Гц) Плюсы Более высокая частота обновления экрана

Отличные ИИ функции на базе Tensor G2

Основная камера имеет больше мегапикселей, чем раньше

Поддержка беспроводной зарядки Минусы Заметные рамки экрана

Нагревается в требовательных играх

Pixel 7a — один из лучших бюджетных смартфонов, сочетающий в себе множество впечатляющих функций и удобный дизайн. Среди его преимуществ — большой 6,1-дюймовый дисплей, поддержка 5G (sub-6GHz), беспроводная зарядка, двойная камера с основным 64-мегапиксельным и сверхширокоугольным 13-мегапиксельным объективами, а также 13-мегапиксельная фронтальная камера .

Время автономной работы также достойно внимания: в тестах Pixel 7a проработал 10 часов и 5 минут. И, конечно же, он оснащён чипсетом Tensor G2 со всеми преимуществами, которые обеспечивает искусственный интеллект Google.

Как выбрать лучший б/у телефон

Выбор лучшего подержанного смартфона требует внимательного подхода и проверки нескольких ключевых аспектов. Процесс можно разделить на несколько этапов:

1. Определение потребностей и бюджета

Прежде чем начать поиск, четко определите свои потребности. Какой размер экрана вам нужен? Какая производительность необходима для ваших задач (игры, работа, социальные сети)? Насколько важна для вас камера? Определите максимальную сумму, которую вы готовы потратить. Это поможет сузить круг поиска и избежать импульсивных покупок.

2. Выбор модели и исследование рынка

Исходя из вашего бюджета и потребностей, выберите несколько моделей смартфонов, которые вас интересуют. Изучите их характеристики, отзывы пользователей и сравните цены на разных торговых площадках. Обратите внимание на дату выпуска модели: чем новее, тем лучше, но и дороже. Старые флагманы могут быть привлекательны по цене, но учтите, что их поддержка со стороны производителя может быть ограничена.

3. Выбор площадки для покупки

Рекомендуется приобретать подержанные смартфоны на крупных и проверенных площадках, таких как Яндекс Маркет, Авито, Юла, ВКонтакте, где есть система отзывов о продавцах и механизмы защиты покупателей. Избегайте сделок с незнакомыми людьми без возможности проверки товара перед покупкой.

4. Проверка объявления и продавца

Внимательно изучите объявление продавца. Обращайте внимание на наличие качественных фотографий устройства со всех сторон, подробное описание технических характеристик и комплектации. Проверьте репутацию продавца, почитайте отзывы других покупателей. Подозрительно низкая цена может указывать на подделку или наличие скрытых дефектов.

5. Проверка смартфона перед покупкой

Это самый важный этап. При встрече с продавцом проведите тщательную проверку смартфона:

Внешний осмотр: Оцените состояние корпуса на наличие царапин, сколов, трещин. Проверьте целостность экрана, работу кнопок, разъемов и слотов для SIM-карт и microSD.

Оцените состояние корпуса на наличие царапин, сколов, трещин. Проверьте целостность экрана, работу кнопок, разъемов и слотов для SIM-карт и microSD. Проверка работы: Вставьте свою SIM-карту и проверьте работу сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth. Протестируйте камеры, динамики, микрофон.

Вставьте свою SIM-карту и проверьте работу сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth. Протестируйте камеры, динамики, микрофон. Проверка характеристик: Используйте приложение AIDA64 (доступно для Android и iOS) для проверки технических характеристик устройства и сравните их с заявленными продавцом. Проверьте IMEI, чтобы убедиться, что телефон не краденый.

Используйте приложение AIDA64 (доступно для Android и iOS) для проверки технических характеристик устройства и сравните их с заявленными продавцом. Проверьте IMEI, чтобы убедиться, что телефон не краденый. Проверка экрана: Проверьте экран на битые пиксели, засветы, мерцание. Посмотрите на него под разными углами.

Проверьте экран на битые пиксели, засветы, мерцание. Посмотрите на него под разными углами. Проверка аккумулятора: Оцените состояние батареи, проверьте скорость разрядки. У подержанного телефона ресурс батареи будет меньше, чем у нового.

Оцените состояние батареи, проверьте скорость разрядки. У подержанного телефона ресурс батареи будет меньше, чем у нового. Проверка программного обеспечения: Убедитесь, что на смартфоне нет личных данных продавца. Просите продавца выполнить сброс настроек до заводских.

6. Торг и оплата

Не стесняйтесь торговаться. Даже если продавец указывает «без торга», попытка снизить цену может увенчаться успехом. Оплачивайте товар только после полной проверки его работоспособности и состояния. Предпочтительнее использовать безопасные способы оплаты, например, через систему электронных платежей торговой площадки.

Следуя этим рекомендациям, вы значительно повысите шансы приобрести качественный подержанный смартфон по выгодной цене. Помните, что тщательная проверка — залог вашей безопасности и спокойствия.