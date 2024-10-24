ТОП-10 Лучшие защищенные смартфоны 2024 года

Лучшие защищенные смартфоны, в отличие от водонепроницаемых смартфонов и лучших смартфонов, имеют исключительную прочность, емкие батареи и множество функций, характерных для использования вне помещений. Мы изучили все лучшие телефоны, предназначенные для экстремального использования, и составили этот рейтинг.

Такие смартфоны лучше защищены от пыли и воды, а иногда и полностью водонепроницаемы, а их чехлы и корпусы достаточно прочны, чтобы вы могли уронить их на твердую поверхность, не сломав. Некоторые из этих устройств выдерживают любые удары и падения, не оставляя царапин, что делает их идеальными для использования на улице или в опасных условиях.

24.10.2024 Обновление В рейтинг лучших защищенных телефонов добавлены новые модели.

Некоторые из телефонов в этом списке прошли довольно суровые испытания, чтобы доказать, что они соответствуют военным стандартам и, таким образом, могут выдерживать экстремальные температуры, нагрузки и многое другое.

Программное обеспечение на лучшем прочном смартфоне также не простое, поскольку для эффективной работы необходимы дополнительные функции, жизненно важные для определенных направлений работы. Некоторые оборудованы инфракрасными камерами, измерителями уровня звука, а иногда даже детекторами ЛОВ (летучих органических веществ).

Итак, будь то хобби или профессия, которая ведет вас в дикие или опасные места, хорошо бы иметь устройство, которое прослужит долго и будет иметь все те функции, которые не оставят вас беспомощным в сложных обстоятельствах. Даже если вы просто фанат устройств с подобным функционалом, лучший защищенный смартфон — это то, что вам нужно.

Наконец, просто имейте в виду, что, хотя все защищенные смартфоны будут водонепроницаемыми и пыленепроницаемыми (и, следовательно, соответствуют спецификации IP68), не все водонепроницаемые телефоны будут укрепленными. Так что тщательно подумайте, выбирая лучший защищенный смартфон для своих нужд, и убедитесь, что вы изучили все функции, которыми располагают эти телефоны.

Итак, читайте дальше, чтобы подробнее узнать о лучших защищенных телефонах.

1 Doogee V Max Plus Лучшие защищенный телефон в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 5,38 дюйма (разрешение 1080p), IPS

Основная камера: основная 200 МП с искусственным интеллектом, 20 МП ночного видения, 8 МП широкоугольная/макросъемка

Фронтальная камера: 32 МП

Процессор: восьмиядерный Dimensity 7050, 2,6 ГГц, 6 нм

Оперативная память: до 36ГБ

Внутренняя память: до 2 ТБ со слотом microSD

Аккумулятор: 22000 мАч

Вес: 570 г Плюсы Автономная работа в режиме ожидания 1500 часов

Внутренняя память до 2 ТБ

Поддержка двух SIM-карт

Поддержка ночного видения Минусы Очень тяжелый

Камеры могли бы быть лучше

Doogee зарекомендовал себя как производитель высококачественных защищенных телефонов, и модель V Max Plus продолжает эту традицию, предлагая впечатляющий набор функций и характеристик. Ключевое преимущество – невероятно длительное время автономной работы, обеспечиваемое аккумулятором емкостью 22 000 мАч, что позволяет устройству работать до 1540 часов без подзарядки. Функция быстрой зарядки мощностью 33 Вт позволит быстро восполнить заряд батареи перед длительной поездкой или походом.

Doogee V Max Plus оснащен 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ (2408×1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц для плавной работы и комфортного просмотра видео. Встроенная память объемом 512 ГБ может быть расширена до 2 ТБ с помощью карты microSD, при этом телефон поддерживает использование двух SIM-карт или одной SIM-карты и карты microSD. Объем оперативной памяти достигает 32 ГБ (16 ГБ + 16 ГБ виртуальной), что обеспечивает эффективную многозадачность и работу с ресурсоемкими приложениями.

Телефон обладает высокой степенью защиты, соответствующей стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что гарантирует его надежность в сложных условиях. Кроме того, Doogee V Max Plus имеет тройную камеру с основным 200-мегапиксельным объективом, дополненную 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом с поддержкой макросъемки и 20-мегапиксельным датчиком ночного видения, а также фронтальную камеру на 32 МП. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 7050.

2 Doogee S96 GT Лучшие защищенный телефон для ночной съемки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,22 дюйма, 720 x 1520, IPS

Основная камера: 48 МП f/1,8 (широкоугольный), 8 МП, f/2,2 (сверхширокоугольный), 20 МП f/1,8 (ночное видение), 2 МП f/2,8 (датчик глубины)

Фронтальная камера: 32 МП f/2.0

Операционная система: Android 12

Процессор: 8 ядер Cortex-A76 и 6 ядер Cortex-A55 2,0 ГГц, Mali-G76 MC4

Память: 256 ГБ + MicroSDXC (отдельный слот)

Оперативная память: 8 ГБ

Защита: IP68/IP69K, пыле/водостойкость Падение с высоты: 1,8 м

Прочность: соответствует MIL-STD-810H Размеры: 167 x 81,4 x 15,5 мм

Вес: 310 г Плюсы Камера ночного видения 20 МП

Видео 4K

Водонепроницаемый, пыленепроницаемый и защищенный от падения

Подводный режим Минусы Не совместим с 5G

Немного громоздкий

Doogee S96 GT — это не просто прочный телефон, это настоящий флагман в мире защищенных устройств, не идущий на компромисс в качестве камеры. По своей конструкции и дизайну он очень близок к модели Doogee S98 Pro.

Его впечатляющая фотосистема включает в себя 48-мегапиксельную основную камеру с искусственным интеллектом, оснащенную передовыми датчиками Sony, включая высокочувствительный 20-мегапиксельный сенсор Sony IMX350 для ночной съемки, дополненный четырьмя светодиодами и инфракрасными фонарями для улучшенной видимости в темноте. Даже фронтальная камера поражает своими характеристиками: 32 МП, сверхширокоугольный объектив 90 градусов и светосила f/2.0. Уникальный сенсор Samsung S5KGM1ST обеспечивает возможность записи видео в формате 4K UHD с потрясающей детализацией.

И это еще не все! Doogee S96 GT выдерживает погружение в воду, полностью защищен от пыли, устойчив к падениям с высоты до 1,8 метров и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. Встроенный набор инструментов включает в себя такие полезные функции, как компас, транспортир, фонарик и альтиметр. В телефоне также установлен мощный процессор MediaTek Helio G95 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает плавную и быструю работу даже при многозадачности. Ёмкий аккумулятор 6350 мАч гарантирует длительное время работы без подзарядки.

3 Ulefone Armor 11T 5G Лучший защищенный телефон с тепловизионной камерой

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,1 дюйма, 720 x 1560 пикселей (олефобное покрытие)

Основная камера: 48 МП + тепловизионная камера FLIR + 5 МП + 2 МП для макросъемки + 2 МП датчик глубины

Фронтальная камера: 16 МП

Операционная система: Android 11

Процессор: восьмиядерный процессор 4×2 ГГц A76 + 4×2 ГГц A55 Cortex / Mali-G57 MP4

Память: 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Защита от пыли и воды: IP69K (1,5 м в течение 30 минут)

Падение с высоты: 1,2 м

Надежность: MIL-STD-810G

Размер: 164 x 82 x 14 мм

Вес: 293 г Плюсы Флагманские характеристики

Тепловизионная камера MSX

Поддержка 5G Минусы Выдерживает падение с высоты всего 1,2 м

Если вам необходима тепловизионная камера для работы, этот прочный смартфон 5G станет отличным выбором, предлагая все функции современного высококлассного телефона, но без лишних излишеств. Многофункциональная камера позволяет не только выявлять перегревы с помощью тепловизора, но и детально рассматривать предметы при свете благодаря наличию макрообъектива.

Несмотря на свою прочность, телефон обладает тонким профилем, использует энергоэффективный 7-нм процессор, а его характеристики сопоставимы с флагманскими моделями. Это означает, что вы получаете доступ к передовым функциям, таким как сканер отпечатков пальцев, распознавание лица и беспроводная зарядка.

Возможность записи видео в 4K и съемки фотографий с разрешением 48 мегапикселей делает Doogee S96 GT универсальным инструментом для различных задач. Однако, стоит отметить, что для повышения защиты от падений рекомендуется использовать защитный чехол, превосходящий по прочности некоторые аналогичные модели.

4 Nokia XR20 Лучший защищенный телефон, который похож на обычный

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 248 г

Размеры: 171,6 х 81,5 х 10,6 мм

ОС: Андроид 11

Размер экрана: 6,67 дюйма

Разрешение: 2400×1080

Процессор: Qulacomm Snapdragon 4800 / Adreno 619

Оперативная память: 6 ГБПамять: 64 ГБ/128 ГБ

Аккумулятор: 4630 мАч

Задняя камера: 48 МП + 13 МП

Фронтальная камера: 8MP Плюсы Сертифицирован IP65

Выделенная аварийная кнопка

Проверенный бренд Минусы Маленький объем памяти

Nokia XR20 — первый защищенный смартфон, выпущенный под маркой Nokia при участии HMD Global, которой сейчас принадлежит этот бренд. В отличие от других защищенных смартфонов, которые выделяются своим дизайном, Nokia XR20 имеет более сдержанный, тонкий профиль и стильный внешний вид.

Что касается долговечности, XR20 имеет сертификат IP68, рейтинг MIL-STD-810 и является первым защищенным смартфоном со стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Устройство также имеет красную аварийную кнопку и специальную кнопку Google Assistant.

Однако, что действительно отличает XR20, так это тот факт, что HMD Global гарантирует, что устройство будет получать обновления безопасности четыре года и обновления ОС три года. Компания также предлагает бесплатную замену экрана в течение одного года. Мелочь, а приятно.

5 Ulefone Armor 9 FLIR Лучший смартфон для широкого круга задач

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ ОС: Андроид 10

Размер экрана: 6,3 дюйма

Разрешение: 2340 х 1080 пикселей

Процессор: Helio P90

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128 ГБ

Аккумулятор: 6600 мАч

Задняя камера: 64 МП + 5 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 8MP Плюсы Отличная цена

Эндоскоп и камеры FLIR Минусы Всего 128 ГБ памяти

Ulefone Armor 9 FLIR — это лучший защищенный смартфон, доступный к покупке на сегодняшний день. Он может похвастаться несколькими эксклюзивными инструментами, которые будет сложно найти у его конкурентов.

Телефон поставляется с эндоскопом и камерой FLIR, и это открывает доступ к целому ряду задач. На борту также емкий аккумулятор, обеспечивающий более продолжительную работу телефона и поддержку достаточной вычислительной мощности для выполнения большинства задач.

Больше всего радует то, что Ulefone Armor 9 FLIR стоит не слишком дорого, поэтому его возможности доступны многим. Если вам нужно что-то прочное и долговечное, мы выбрали для вас лучший защищенный телефон.

6 Doogee S97 Pro Лучший защищенный телефон по скорости

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ ОС: Андроид 11

Размер экрана: 6,39 дюйма

Разрешение: 1560 х 720 пикселей

Процессор: Mediatek Helio G95

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128 ГБ

Аккумулятор: 8500 мАч

Задняя камера: 48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 16 МП Плюсы Лазерный дальномер

Огромная батарея Минусы Низкое разрешение экрана

Тяжелый

Doogee S97 Pro может и имеет более низкое разрешение экрана, чем прошлогодний Doogee S95 Pro, но компания компенсировала это, включив в него лазерный дальномер для расчета объемов, площадей поверхности и углов, а также огромную батарею емкостью 8500 мАч.

Устройство представляет собой сочетание черного пластика и серого металла в нарочито утилитарным дизайне. Это также один из самых тяжелых прочных смартфонов с весом 350 г. Несмотря на это, S97 Pro довольно эргономичен благодаря изогнутым краям и приятен в использовании — спасибо удивительно яркому дисплею. Есть также две настраиваемые кнопки, сканер отпечатков пальцев, а на задней панели устройства находятся четыре датчика камеры.

Хотя Doogee S97 Pro не поддерживает 5G, он является одним из самых быстрых защищенных смартфонов на рынке, судя по тестам, в которых он набрал самый высокий балл PCMark на сегодняшний день и показал стабильную общую производительность. Если мощность аккумулятора, несколько камер и лазерный дальномер — это функции, которые вы ищете в защищенном смартфоне, то S97 Pro вам вполне подойдет.

7 Ulefone Armor 10 Лучшей прочный телефон с 5G

8.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ ОС: Андроид 10

Размер экрана: 6,6 дюйма

Разрешение: 2400 х 1080 пикселей

Процессор: Dimensity 800

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128 ГБ

Аккумулятор: 5800 мАч

Задняя камера: 64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 16 МП Плюсы Замечательные камеры

Отличное качество сборки Минусы Цена

Выступ камеры

Ulefone Armor 10 5G — первый защищенный смартфон с поддержкой 5G, и, хотя он уступает конкурентам по показателям прочности и водонепроницаемости, у него все же есть функции, которые делают его конкурентоспособным.

Вы не найдете беспроводную зарядку, такие шикарные камеры и совместимость с 5G в других защищенных смартфонах, поэтому, если эти функции кажутся вам важными, Ulefone Armor 10 5G может стать отличным выбором.

Он немного крупнее, чем ожидаешь от подобного устройства, и кому-то может показаться, что памяти для хранения маловато, но вы можете не обращать внимания на эти несущественные недостатки.

8 Unihertz Atom XL Лучший универсал

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ ОС: Андроид 10

Размер экрана: 4 дюйма

Разрешение: 1136 х 640 пикселей

Процессор: Helio P60

Оперативная память: 6 ГБ

Память: 128 ГБ

Аккумулятор: 4300 мАч

Задняя камера: 48MP

Фронтальная камера: 8MP Плюсы Олеофобный экран

Основная камера 48 Мп Минусы Старый процессор

Нет крышки для портов

Unihertz — это компания, которая постоянно представлена хотя бы одним устройством в нашем рейтинге лучших защищенных телефонов, и на данный момент это Atom XL.

Как правило, телефоны Atom довольно миниатюрные, и эта версия с 4-дюймовым экраном не исключение, хотя для своей линейки ее размер гораздо больше среднего. Удивляет, что такие характеристики поместились в этот корпус: батарея емкостью 4300 мАч, 48-мегапиксельная камера и 6 ГБ оперативной памяти. Подобные показатели характерны для смартфонов с экраном не менее 6-дюймов.

К недостаткам, которые мы обнаружили в телефоне, можно отнести немного устаревший процессор (у Mediatek в некоторых устройствах можно встретить Helio P90) и некоторый недостаток защиты, заключающийся в том, что разъем USB и разъем для наушников не закрываются.

9 Oukitel WP8 Pro Лучший вариант фаблета

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ ОС: Андроид 10

Размер экрана: 6,49 дюйма

Разрешение: 1560 х 720 пикселей

Процессор: Helio P22

Оперативная память: 4 ГБ

Память: 64 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Задняя камера: 16 МП + 2 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 8MP Плюсы Элегантный дизайн

Олеофобный экран Минусы Порт MicroUSB

Низкая производительность

Oukitel WP8 Pro — это недорогой защищенный смартфон с очевидно утилитарным дизайном и новым программным обеспечением по низкой цене.

Минусы этой модели — порт microUSB, из-за которого устройство заряжается гораздо медленнее, чем могло бы по стандартному USB-C, низкопроизводительный процессор и экран с разрешением ниже, чем у многих конкурентов.

Если эти моменты для вас не существенны и вы ищете защищенный телефон начального или бюджетного уровня, Oukitel WP8 Pro может стать хорошим выбором.

10 Blackview BV8800 Лучший бюджетный вариант

7.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ ОС: Android 11 (Doke OS 3.0)

Размер экрана: 6,58 дюйма

Разрешение: 1080 х 2408

Процессор: восьмиядерный MT6781

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128 ГБ

Аккумулятор: 8380 мАч

Задняя камера: четырехъядерная камера (50 МП + 20 МП + 8 МП + 2 МП) с режимом ночного видения

Фронтальная камера: 16MP Плюсы Отличное соотношение цены и качества

Долгое время автономной работы Минусы Тяжелый

Новейшая защищенная конструкция Blackview, построенная на базе нового четырехъядерного SoC Helio G96 от MediaTek, оснащена четырьмя задними камерами и массивной батареей емкостью 8380 мАч. Что касается прочности, BV8800 имеет сертификаты IP68 и IP69K, рейтинг MIL-STD-810 и может выдерживать погружение на 30 минут на глубину до 1,5 м. Одна из камер способна записывать в полной темноте, а стандартных 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти вполне достаточно для относительно недорогой модели.

Его недостатки в том, что он большой, тяжелый, поддерживает только 4G, не может записывать видео 4K, а при подключении к потоковым сервисам ограничивает разрешение потока до 480p.

В противовес этим разочарованиям, он может снимать 50-мегапиксельные изображения, работать 270 часов в режиме ожидания, имеет две SIM-карты и очень конкурентоспособную цену. Операционная система Doke 3.0 основана на Android 11 и еще не слишком далеко отошла от коренной ОС, чтобы стать проблемой.

Что такое защищенный телефон?

Защищенный смартфон — это мобильное устройство, спроектированное для работы в самых суровых условиях и выдерживающее грубое обращение. В отличие от обычных смартфонов, они обладают усиленным корпусом, обеспечивающим водонепроницаемость, пыленепроницаемость и защиту от ударов, часто соответствуя военным стандартам (MIL-STD 810).

В чем же ключевое отличие защищенных телефонов от обычных? На первый взгляд, внутреннее устройство во многом схоже. Большинство защищенных смартфонов работают на операционной системе Android (Apple пока не представила свою линейку защищенных iOS-устройств), оснащены качественными камерами (передней и задней) и современными мобильными процессорами от таких производителей, как MediaTek и Qualcomm. Защитные стекла, например, Gorilla Glass, также используются как в защищенных, так и в обычных моделях.

Главное различие кроется в конструкции. Лучшие защищенные смартфоны имеют усиленный корпус, высокую степень защиты по стандарту IP, гарантируя устойчивость к ударам, падениям, воздействию воды и пыли. Сертификация MIL-STD 810 подтверждает прохождение устройством ряда жестких испытаний в экстремальных условиях, применяемых американскими военными. Важно подчеркнуть, что это не делает телефон пригодным для боевых действий, а лишь свидетельствует о его повышенной прочности и надежности в сложных условиях повседневной эксплуатации.

Защищенные смартфоны созданы для выживания в агрессивной среде и при интенсивном использовании. Это обуславливает их более длительный срок службы батареи и общую повышенную долговечность по сравнению с обычными смартфонами, даже теми, которые защищены дополнительными чехлами. Они являются идеальным выбором для профессионалов, работающих в экстремальных условиях, а также для активных пользователей, ценящих надежность и долговечность своего устройства.