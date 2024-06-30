ТОП-10 Лучшие китайские телефоны в 2024 году

Китайские телефоны и смартфоны имеют невероятное соотношение цены и качества. Мы составили рейтинг лучших китайских телефонов, которые вы можете купить прямо сейчас.

Покупки в Китае часто имеют плохую репутацию: у всех нас есть истории о случаях, когда мы покупали что-то в Интернете, а вместо этого получали что-то совершенно другое или, что ещё хуже, товар вообще не доставлялся.

30.06.2024 Обновление В рейтинг лучших китайских телефонов добавлены новые модели.

Но, на сегодняшний день, это точно нельзя сказать о китайских технологиях: сейчас китайские телефоны присутствую в многих наши рейтингах смартфонов. Не зависимо от того, выбираете ли вы лучший камерофон или телефон с самым длительным временем автономной работы, а может даже и защищенный телефон, везде можно встретить бренд из поднебесной.

В то время как Huawei без сервисов Google больше не является привлекательным предложением, как раньше, многие другие китайские бренды заняли его место. От Xiaomi до OnePlus, Oppo, Realme, Vivo и других, эти телефоны обычно имеют невероятное соотношение цены и качества, с премиальным качеством сборки и набором функций, которые вы ожидаете от лучших телефонов Android, но по цене намного ниже.

1 HONOR Magic 6 Pro Лучший телефон и фотофлагман

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: март 2024 года

Экран: 6.8″ (2800 х 1280), OLED

Встроенная память: 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 50 МП f/1,4-f/2,0, OIS (основная), 180 МП f/2,6, 2,5-кратный оптический зум, 100-кратный цифровой зум, OIS (телефото), 50 МП f/2.0 (сверхширокоугольная), селфи 50 МП (f/2.0)

Аккумулятор: 5600 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 229 г Плюсы Потрясающий экран

Лучшая система камер

До 1 ТБ хранилища

Высокая производительность Минусы Экран со скруглёнными краями понравится не всем

Недешёвый

Этот флагманский телефон от китайского бренда имеет стильный дизайн — блок камер выделяется своей оригинальностью, окантован рамкой, напоминающей блестящий скруглённый квадрат, а края устройства выполнены из металла. Внешний вид устройства не оставляет сомнений в его премиальной.

По техническим параметрам, можно заметить увеличенный аккумулятор на 5600 мАч по сравнению с предшественником, что повлияло на вес, но благодаря продуманной эргономике телефон удобно сидит в руке. В комплекте с телефоном идёт мощное 100-ваттное зарядное устройство, которое гарантирует быструю подзарядку.

Особое внимание привлекает экран с большой диагональю, минимальными рамками и динамичной частотой обновления. Несмотря на незначительное снижение разрешения экрана по сравнению с моделью Magic 5 Pro, плотность пикселей в 453 ppi обеспечивает четкое изображение без видимых пикселей.

Камеры HONOR Magic 6 Pro заслуживают особых похвал. За исключением потери детализации при зуме свыше пятикратного, они предоставляют фотографу почти безграничные возможности, делая устройство одним из лучших в сегменте камерофонов. Высокую производительность и продвинутую обработку изображений обеспечивает новейший чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

HONOR Magic 6 Pro — это яркий представитель флагманов, который обладает множеством преимуществ и может претендовать на внимание потребителей. Более подробно об этом устройстве вы можете прочитать в нашем полном обзоре.

Подробнее — полный обзор HONOR Magic 6 Pro

2 Xiaomi 14 Pro Лучшие телефон от легендарного бренда

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выпуска: октябрь 2023 г.

Вес: 226 г

Размеры: 75.3×161.4×8.49 мм

ОС: Андроид 13

Размер экрана: 6,73 дюйма

Разрешение: 3200×1440

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12-16 ГБ

Память: 256 ГБ — 1 ТБ

Аккумулятор: 4880 мАч

Задняя камера: 50 МП + 50 МП + 50 МП

Фронтальная камера: 32 МП Плюсы Отличная камера

Стильный дизайн

Мощнейшая производительность Минусы Программная оболочка понравится не всем

Xiaomi 14 Pro — топовый китайский смартфон с впечатляющим AMOLED LTPO экраном диагональю 6,73 дюйма. Дисплей поддерживает высокую частоту обновления в 120 Гц и способен достигать пиковой яркости в 3000 нит, что обеспечивает исключительную видимость даже при прямом солнечном свете.

Устройство оснащено последней версией мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm и предлагается с 12 или 16 ГБ оперативной памяти, что дает возможность подобрать наиболее подходящую конфигурацию.

Эта профессиональная версия смартфона оснащена особой камерой с 50-мегапиксельным сенсором Light Hunter 900 и революционным объективом с регулируемой диафрагмой от f/1.42 до f/4. Это позволяет снимать фотографии высокого качества с чёткими деталями или создавать эффект боке для идеального размытия фона. В дополнение к этому, в комплект камер входят 50-мегапиксельная широкоугольная и телеобъективные камеры, а также 32-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков высокого разрешения.

Батарея ёмкостью 4880 мАч поддерживает функцию ультрабыстрой зарядки мощностью 90 Вт, что позволяет почти мгновенно подзарядить устройство. Стандарт защиты IP68 гарантирует устойчивость к воде и пыли, делая смартфон Xiaomi 14 Pro надёжным спутником в любых условиях. Управление устройством осуществляется через новейшую операционную систему HyperOS, которая обещает улучшенный интерфейс и оптимизированную работу смартфона.

3 OnePlus 12 Флагман премиум-класса

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.82″ AMOLED (3168×1440) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16, 24 ГБ

Камеры: 50 МП, 64 МП, 48 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5400 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP65

Вес: 220 г Плюсы Отличная автономность

Беспроводная зарядка

Высокая производительность

Экран поражает воображение

Стильный внешний вид Минусы Рейтинг защиты от воды

Поддержка ПО

OnePlus 12 еще только вышел в глобальной версии, а уже уверенно закрепился на верхней строчке нашего рейтинга. Это любовь с первого взгляда в прямом смысле этого слова. Только посмотрите на него — малахитовая отделка ему очень к лицу, и его максимально приятно держать в руках, светясь от гордости.

Внешностью, конечно, дело не ограничивается. Процессор Snapdragon 8 Gen 3 делает эту прелесть одним из самых мощных телефонов на сегодня, который в тестах идет ноздря в ноздрю с iPhone 15 Pro, а стоит поменьше. Более емкий и долговечный аккумулятор делает эту модель потолще, чем аналоги, но на весе это не сказывается за счет более легкого экрана. В итоге мы получаем высокопроизводительную модель, батарея которой способна тянуть эту мощь на себе достаточно долго.

Экран яркостью 4500 нит это даже немного чересчур — яркость свыше 3000 может быть некомфортной для человека, с другой стороны, во время тестирования мы не заметили какого-либо отрицательного влияния на глаза. Но этот момент стоит учесть. Еще один нюанс — рейтинг водонепроницаемости, который все еще составляет IP65, поэтому в ванной с OnePlus 12 отмокать рискованно.

У этого телефона не прикрыты все фланги, но если вы готовы мириться с некой хрупкостью, эта звезда будет долго вас радовать.

4 Huawei Pura 70 Pro Лучший китайский телефон без сервисов Google

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.8″ (2844×1260), 2K QHD, OLED 120 Гц

Память: 512 ГБ встроенная, оперативная 12 ГБ

Фото: 50 МП, 48 МП, 12,5 МП / 13 МП

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Процессор: Kirin 9010

SIM-карты: Hybrid Dual SIM

Операционная система: Android

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G

Степень защиты: IP68

Вес: 220 г Плюсы Красивый и уникальный дизайн

Адаптивный экран 120 Гц

Превосходное качество камер

Время автономной работы Минусы Нет Google Mobile Services (GMS)

Нет 5G

Ранее известный как часть серии «P», новый Huawei Pura 70 Pro представляет собой устройство с уникальным дизайном, включая заднюю камеру в форме треугольника, что делает его легко узнаваемым. Стильный внешний вид смартфона подчеркивается матовой задней панелью, изогнутым дисплеем и глянцевыми металлическими краями.

Фотографические возможности Huawei Pura 70 Pro впечатляют благодаря основной камере на 50 мегапикселей, ультраширокоугольной камере на 12,5 мегапикселей и телеобъективу на 48 мегапикселей. Встроенный ИИ значительно повышает качество снимков, а разнообразие режимов съемки, включая портретный и супермакро, расширяет творческие возможности пользователя. Качество зума и точность цветопередачи делают изображения живыми и насыщенными.

Защита дисплея гарантирована благодаря усиленному стеклу Kunlun второго поколения, которое устойчиво к царапинам и ударам. Экран с высокой частотой обновления в 120 Гц и яркостью в 2500 нит обеспечивает превосходную видимость под разными углами и в условиях яркого освещения.

Пользователям Huawei Pura 70 Pro доступны приложения Google, однако для их установки необходимо использовать APK-файлы. AppGallery предлагает альтернативные источники для скачивания приложений, но некоторые из них могут выдавать уведомления о несовместимости.

Смартфон обеспечивает отличную производительность без значительного нагрева даже при интенсивном использовании. Аккумулятор ёмкостью 5050 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100W SuperCharge и функцией обратной беспроводной зарядки на 20 Вт гарантирует долгое время работы без подзарядки.

5 HONOR Magic V2 Лучший складной китайский телефон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июль 2023

Экран: 7.92″ (2156×2344) AMOLED 120 Гц и 6,43″ (2376×1060) OLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Камеры: 50 МП, 20 МП, 50 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13 (С обновлением до Android 14)

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi, ИК-порт

Водонепроницаемость: нет

Вес: 237 г Плюсы Экраны с потрясающей чёткостью и яркостью отображения

Хорошие камера

Ультратонкий дизайн Минусы Нет беспроводной зарядки

Magic V2 — это действительно волшебный складной смартфон, который изменяет представление о размерах таких устройств. В сложенном состоянии толщина аппарата составляет всего 9,9 мм, при этом его вес в 231 грамм делает его столь же компактным, как и обычные флагманские модели.

Развернувшись, он достигает толщины в 4,7 мм, но при этом внутри устройства уместился топовый процессор Snapdragon, три мощных задних камеры и аккумулятор на 5000 мАч, демонстрирующий впечатляющее время работы по сравнению с другими складными смартфонами.

ПО Honor, хоть и уступает по качеству программному обеспечению главных конкурентов на рынке, требует дополнительных усилий от компании в части обновлений. Это создаёт некоторые трудности в конкуренции с такими известными брендами, как Samsung, однако разница невелика. В итоге, Magic V2 подтверждает свой статус волшебного и лучшего складного смартфона.

Подробнее — полный обзор HONOR Magic V2

6 Xiaomi 14 Ultra Лучший телефон для тех, кто не терпит компромиссов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: февраль 2024

Экран: 6.73″ (1440×3200) AMOLED 165 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Камеры: 50 МП х 4, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 220 г Плюсы Премиум дизайн и материалы

Камеры Leica

Отличная производительность

Сверхбыстрая проводная и беспроводная зарядка Минусы Мало отличий от предыдущей версии

Для любителей мобильной фотографии Xiaomi 14 Ultra является одним из лучших вариантов среди доступных смартфонов. Этот телефон обладает выдающимися возможностями для съёмки благодаря четырём камерам Leica с функцией оптической стабилизации и впечатляющим 1-дюймовым сенсором главной камеры, имеющим расширение 50 мегапикселей. В наборе аксессуаров для смартфона также предусмотрен специальный фотокит, который позволяет использовать его как полноценную альтернативу компактным цифровым камерам.

Xiaomi 14 Ultra также выделяется своим привлекательным дизайном и надёжностью, подтверждённой стандартом защиты IP68. Сочетание 6,7-дюймового изогнутого AMOLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц и технологии быстрой зарядки на 90 Вт делает его истинным представителем премиум-сегмента.

Хотя за такие характеристики приходится платить высокую цену, инвестиции оправдывают себя для тех, кто стремится получить максимально качественные фотографии с помощью смартфона, если бюджет позволяет не экономить на выборе устройства. Xiaomi 14 Ultra без сомнения позволит вам создавать одни из самых впечатляющих фотографий на сегодняшний день среди всех смартфонов.

7 Huawei Pura 70 Ultra Лучшие камеры среди всех китайских телефонов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.8″ (2844 х 1260), OLED

Встроенная память: 512 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Камеры: 50 МП f/1.6-4.0, PDAF, Laser AF, sensor-shift OIS (основная), 50 МП f/2.1, QuadPD AF, OIS (телефото), 40 МП f/2.2 (сверхширокоугольная), селфи 13 МП

Аккумулятор: 5200 мАч

Процессор: Kirin 9010

SIM-карты: 2

Операционная система: Android

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA)

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 226 г Плюсы Универсальные камеры, для всех типов фотосъёмки

Лучший в своём классе режим масштабирования

Отличный экран

Быстрая зарядка Минусы Устаревший процессор

Высокая цена

Нет сервисов Google

Смартфон Huawei Pura 70 Ultra отличается своей элегантной конструкцией с алюминиевой рамкой и задней панелью, выполненной из экологичной кожи, что обеспечивает удобство хвата. Несмотря на некоторую тяжесть в верхней части из-за блока камеры, устройство комфортно лежит в руке. Однако физические кнопки на ощупь могут показаться недостаточно различимыми.

Оснащенный 6,8-дюймовым LTPO OLED экраном с разрешением 2844 x 1260 пикселей, Huawei Pura 70 Ultra предлагает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц и частоту сенсорного отклика 300 Гц. Это обеспечивает отличную читаемость, точность цветопередачи и максимальную яркость до 2500 нит, а также надежную защиту экрана за счет использования стекла Kunlun Glass.

Внутри смартфона работает процессор Kirin 9010 (7 нм), который по производительности сравним с чипами среднего класса от Qualcomm и MediaTek. В Китае устройство поддерживает сети 5G, тогда как в других странах доступен только 4G. Huawei Pura 70 Ultra обеспечивает стабильную работу в повседневных задачах и демонстрирует отличную оптимизацию со стороны производителя.

Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч позволяет экрану работать более 6 часов при активном использовании. Поддержка быстрой зарядки 100 Вт для проводного подключения и 80 Вт для беспроводного, позволяет полностью зарядить устройство менее чем за 50 минут.

Фотографические качества Huawei Pura 70 Ultra выделяются благодаря 50-мегапиксельной основной камере с сенсором Sony IMX989 размером 1 дюйм, переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0 и стабилизацией сдвига сенсора. Ультраширокоугольная 40-мегапиксельная камера прекрасно подходит для макросъемки, а 50-мегапиксельный телеобъектив с перископическим зумом 3.5x и без потерь до 10x отличается высоким качеством изображений в различных условиях освещения и способностью четко фиксировать движущиеся объекты.

Huawei Pura 70 Ultra работает под управлением операционной системы HarmonyOS 14, построенной на базе Android 12. Несмотря на ограниченный доступ к приложениям через официальный магазин, пользователи могут устанавливать программы из сторонних источников. Сервисы Google не предустановлены, но доступ к ним можно получить с помощью таких решений, как GBox.

8 OnePlus Open Складной смартфон с топовыми характеристиками

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: октябрь 2023

Экран: 7.8″ (2268×2440) AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 512 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Камеры: 48 МП, 64 МП, 48 МП, селфи 20 МП

Аккумулятор: 4805 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi, ИК-порт

Водонепроницаемость: IPX4

Вес: 239 г Плюсы Отличный дизайн и конструкция

Время автономной работы

Лучшая система камер на складном смартфоне Минусы Очень дорого

Первый складной смартфон OnePlus под названием Open стал настоящим открытием на рынке устройств с гибкими экранами. Он выделяется среди конкурентов благодаря своей исключительной тонкости и легкости, что делает его уникальным в своем классе. Особое внимание стоит уделить камерам этого телефона, которые, по мнению многих экспертов, могут считаться одними из лучших среди всех складных моделей, доступных на рынке.

OnePlus применил в своём устройстве последние достижения в области фототехнологий, в том числе 48-мегапиксельную основную камеру, которая обеспечивает качество снимков, сопоставимое с флагманами стандартного форм-фактора. Также впечатляет 64-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом.

Смартфон Open от OnePlus предлагает пользователям возможность быстрой зарядки с мощностью 67 Вт, высокую автономность работы от аккумулятора, превосходную производительность, эффективное управление температурой и впечатляющие по качеству дисплеи. В этом году компания OnePlus сделала сильный ход, оставив заметный след на рынке складных телефонов.

9 Huawei P60 Pro Лучший китайский камерофон средней цены

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.67″ (2700×1220) OLED 120 Гц

Память: встроенная 256 ГБ, оперативная 8 ГБ

Фото: 3 камеры, основная 48 МП

Аккумулятор: 4815 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

SIM-карты: Dual nano SIM

Операционная система: HarmonyOS 3.1

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE

Степень защиты: IP68

Вес: 200 г Плюсы Мощная система камер для фото

Вменяемое программное обеспечение

Быстрая проводная и беспроводная зарядка

Супер яркий дисплей Минусы Нет приложений Google

Разочаровывающее качество видеозаписи

Не дешёвый

Когда речь заходит о телефонах с камерами, Huawei имеет богатую историю инноваций и совершенствования этой технологии. Начиная с великолепной серии P30, благодаря перископическому зуму и переменной диафрагме телефоны Huawei всегда были на вершине мобильной фотографии. И P60 не является исключением.

В этом камерофоне используется диафрагма из серии Mate, что делает его ещё лучше. Дисплей сверхъяркий, а процессор Qualcomm Snapdragon обеспечивает бесперебойную работу при выполнении всех задач. Отсутствие 5G может стать проблемой для некоторых пользователей, хотя скорости 4G может быть достаточно для большинства пользователей.

С другой стороны, отсутствие сервисов Google может огорчить, но такова ситуация, и Huawei на данный момент ничего не может с этим поделать. Huawei P60 Pro — один из лучших телефонов с камерой, несмотря на некоторые недостатки, поэтому вам следует рассмотреть его, если вы увлекаетесь мобильной фотографией.

10 Nubia Red Magic 9 Pro Лучший игровой телефон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,8″ (2480×1116) Full HD OLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Камеры: 50 МП, 50 МП, 2 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 6500 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Вес: 229 г Плюсы Самая высока производительность для игр

Классный, яркий экран

Элементы управления для игр Минусы Камера под дисплеем низкого качества

Нет рейтинга IP

Нет беспроводной зарядки

Если вы ищете мобильное устройство, специально разработанное для геймеров, с привлекательной RGB-подсветкой, то RedMagic 9 Pro станет идеальным вариантом. В отличие от других моделей, представленных на рынке, RedMagic гордо демонстрирует свою игровую направленность благодаря уникальному дизайну задней крышки и персонализируемой подсветке.

Устройство выделяется среди конкурентов, благодаря специальным игровым функциям. Одной из заметных особенностей RedMagic являются встроенные сенсорные триггеры, которые позволяют использовать боковые стороны телефона как контроллеры, избавляя от необходимости покупки отдельного геймпада.

RedMagic 9 Pro относится к числу наиболее производительных игровых смартфонов, которые мы когда-либо видели. Это означает, что играть на нем можно в любые мобильные игры без труда, а ёмкий аккумулятор позволяет делать это на протяжении нескольких часов без необходимости подзарядки.

Однако в RedMagic 9 Pro есть некоторые компромиссы, которые могут возникнуть вне контекста игр. К недостаткам можно отнести отсутствие поддержки беспроводной зарядки и камеру, которая не соответствует уровню других устройств в этом ценовом диапазоне. Тем не менее, если для вас приоритетны игры и вы хотите, чтобы ваш телефон выделялся ярким дизайном, то лучшего варианта, чем RedMagic 9 Pro, просто не найти.