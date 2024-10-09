ТОП-10 Лучшие телефоны с двумя SIM-картами в 2024 году

Разделите работу и развлечения, в этом вам поможет телефон с двумя SIM-картами. Мы собрали лучшие модели и составили рейтинг.

Смартфоны из нашего рейтинга позволяют использовать две SIM-карты в одном телефоне. Большинство людей, которые используют телефоны с двумя SIM-картами, находят эту функциональность полезной для совмещения работы и развлечений, а не носят с собой отдельно два лучших телефона. Среди смартфонов с 2 СИМ-картами есть даже лучшие камерофоны.

09.10.2024 Обновление В рейтинг лучших телефонов с двумя SIM-картами добавлены новые модели.

Телефоны с двумя SIM-картами также полезны для подключения к двум операторам сотовой связи, при этом один может предлагать хорошие тарифы на звонки и текстовые сообщения, а другой предлагает неограниченный трафик. Или, возможно, вы часто путешествуете за границу и хотели бы иметь при себе местную SIM-карту, когда вы находитесь дома, и другую, местную для страны, которую посещаете.

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В наши дни вам не всегда нужны две физические SIM-карты для реализации этой функциональности. Некоторые смартфоны из нашего рейтинга поддерживает две SIM-карты через eSIM, это означает, что вы можете установить в телефон одну стандартную SIM-карту и подписаться на другую сеть через ее eSIM.

1 Samsung Galaxy S24 Ultra Лучший телефон с двумя SIM-картами

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.8″ (1440×3120) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 200 МП, 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy)

SIM-карты: 2 nano SIM

Водонепроницаемость: IP68

Вес: 232 г Плюсы Долгая поддержка

Передовые функции

Высокий уровень защиты

Долгое время автономной работы Минусы Цена

Размер удобен не всем

ПО от Samsung лучше не становится

Galaxy S24 Ultra — самый лучший телефон на сегодня. Массивный экран, S Pen, уровень камер, время автономной работы, потрясающая производительность — он действительно особенный. И пусть в каких-то отдельных показателях другие телефоны могут его превзойти, но точно не в совокупности.

Он предлагает больше, чем любой другой телефон, и каким-то образом ему удается во всех отношениях улучшить прошлогодний Ultra. Новое антибликовое покрытие экрана Gorilla Armor впечатляет и действительно улучшает опыт в яркий солнечный день. Плоский экран — это еще один апгрейд по сравнению с предыдущей версией, а новый титановый корпус выглядит и ощущается великолепно, с успехом проходя проверку на прочность. Функции искусственного интеллекта Galaxy AI, поддержка Ultra HDR, семь лет обновлений ОС, постоянно включенный дисплей — все это доступно во всей линейке S24.

Samsung Galaxy S24 Ultra воплощает в себе то, что значит быть Ultra: телефон, расширяющий границы категории смартфонов. Новые функции искусственного интеллекта — единственное, что может замедлить его работу, за исключением фирменного мусорного ПО Samsung, которое как будто прячет все интересные вещи под слоями настроек и меню. Но когда вы увидите Ultra в действии, вы поймёте, что он стоит покупки.

2 iPhone 16 Pro Max Лучший iPhone с двумя сим-картами

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,7-дюймовый OLED (2868×1320; 1–120 Гц)

Оперативная память: 8 ГБ

Память хранения: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Процессор: A18 Pro

Задняя камера: широкоугольная 48 МП (f/1,78), сверхширокоугольная 48 МП (ƒ/2,2), телеобъектив 12 МП (5-кратный зум; f/2,8)

Фронтальная камера: 12 МП (ƒ/1,9)

SIM-карты: nano SIM + eSIM

Аккумулятор (часы, минуты): 18:06

Вес: 227 г Плюсы Новая кнопка Camera Control

Лучшее время автономной работы среди всех iPhone

4K-видео 120 кадров в секунду

Топовые камеры Минусы Медленная зарядка

Apple в очередной раз задаёт стандарты в индустрии смартфонов с выпуском своего флагмана iPhone 16 Pro Max. Этот аппарат представляет собой воплощение инноваций и стиля, обладая превосходным 6,9-дюймовым AMOLED-экраном, который станет идеальным выбором для просмотра медиаконтента и выполнения различных задач.

Новая модель отличается тонким дизайном с более узкими рамками экрана, интегрированной кнопкой Camera Control, позволяющей мгновенно активировать камеру и делать фотографии без необходимости прикасаться к экрану, а также поддержкой использования двух сим-карт: nano SIM (физическая) и eSIM (в самом устройстве).

В области фото- и видеосъёмки iPhone 16 Pro Max выделяется благодаря двум новым возможностям: записи видео в 4K качестве со скоростью 120 кадров в секунду для создания профессиональных замедленных роликов с высокой детализацией, а также функции Audio Mix, которая улучшает качество звука, делая голоса более разборчивыми.

Аккумулятор нового устройства также претерпел улучшения — Apple заявляет о возможности воспроизведения видео в течение 33 часов, что на четыре часа больше, чем у предыдущей модели. Кроме того, iPhone 16 Pro Max поддерживает ускоренную беспроводную зарядку мощностью 25 Вт через MagSafe, что делает процесс зарядки ещё более удобным, но все же далеко не самым быстрым.

Не смотря на значительные улучшения и инновации, стоимость смартфона остаётся на прежнем высоком уровне. Apple продолжает демонстрировать свою приверженность к высокому качеству и передовым технологиям, сохраняя при этом стабильность цен на всю премиум-линейку. Стоит отметить, что модель iPhone 16 Pro имеет аналогичные характеристики, за исключением размера экрана и времени автономной работы.

3 Google Pixel 9 Pro XL Лучший интеллектуальный телефон с 2 сим-картами

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,8 дюйма (1344 x 2992)

Процессор: Google Tensor G4

Оперативная память: 16 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Аккумулятор: 5060 мАч

SIM-карты: nano SIM + eSIM

Задняя камера: 50 МП основная, 48 МП сверхширокоугольная, 48 МП телефото

Фронтальная камера: 42 МП

Вес: 221 г Плюсы Отличные камеры по всем направлениям

Функций ИИ

Хорошая автономность Минусы Стандартный Android может показаться слишком минималистичным

Выбирая между флагманскими смартфонами от ведущих производителей, таких как Apple, Samsung и Google, вы вряд ли ошибётесь в плане качества камеры. Каждый бренд предлагает устройства с различными настройками и функциональными особенностями, что позволяет подобрать оптимальный вариант в соответствии с личными предпочтениями. Однако камеры Google Pixel часто удовлетворяют запросы большинства пользователей, и новейший Pixel 9 Pro (включая модель Pro XL) продолжает держать марку в плане скорости съёмки и качества обработки изображений.

Обе версии последнего поколения Pixel оборудованы мощной тройной камерой, включающей 50-мегапиксельный основной объектив, 48-мегапиксельный ультраширокоугольный и 48-мегапиксельный телеобъектив с пятикратным приближением, что идеально для съёмки объектов на удалении. Это дополняется множеством программных инноваций, таких как Google Super Res Zoom для 30-кратного приближения, возможность видеосъёмки в 8K и новая функция Add Me, позволяющая объединять два кадра в один, чтобы вместить в фото больше людей. Новая 42-мегапиксельная фронтальная камера теперь более чёткая и обладает широким углом захвата, что станет преимуществом для групповых селфи и пейзажной съёмки.

Реальная съёмка – это только начало, ведь важна и последующая обработка снимков. Здесь Pixel 9 Pro, оснащённый чипсетом Tensor G4, может предложить один из самых продвинутых и творческих инструментариев для фотографии, включая функции искусственного интеллекта, такие как Magic Editor, Photo Unblur и Best Take, которые способны преобразовать неудачный снимок в произведение искусства.

4 OnePlus Open Лучший складной смартфон с 2 сим-картами

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 7.8″ (2268×2440) AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 512 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Основные камеры: 48 МП, 64 МП, 48 МП,

Фронтальная камера: 20 МП

Аккумулятор: 4805 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

SIM-карты: 2 nano SIM Плюсы Лёгкая и тонкая складная конструкция

Интуитивно понятные функции многозадачности

Быстрая зарядка мощностью 65 Вт Минусы Весьма дорого

Нет беспроводной зарядки

Рынок складных смартфонов на сегодняшний день более разнообразен, чем когда-либо, благодаря активным усилиям множества производителей, включая Google с его моделью Pixel 9 Pro Fold, Motorola и её серию Razr, а также OnePlus с их моделью OnePlus Open. Несмотря на то что в течение долгого времени Samsung доминировал среди складных телефонов, на данный момент лидером является OnePlus Open.

OnePlus Open выделяется среди своих конкурентов благодаря оптимальному сочетанию веса и габаритов. Когда устройство сложено, оно легкое, сопоставимо с iPhone, а в развернутом состоянии оно превращается в тонкую панель, которая выглядит весьма эстетично. Смартфон оснащен 7,8-дюймовым экраном и предлагает продвинутые функции многозадачности под названием «Open Canvas». Эта функция позволяет использовать до трех приложений одновременно, причем при выборе одного из них, остальные два могут быть временно скрыты, но готовы к быстрому возвращению на экран по требованию пользователя.

Тройная камера смартфона, несмотря на немного выступающий корпус, делает замечательные фото и видео с акцентом на синие и оранжевые тона, которые особенно ценятся кинематографистами и фотоэнтузиастами. Благодаря складной конструкции, Open позволяет делать селфи и групповые фото без использования рук.

OnePlus Open также превосходит своих конкурентов благодаря оснащению, включая функцию быстрой зарядки на 65 Вт с зарядным устройством в комплекте. Кроме того, базовая конфигурация предусматривает 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, а внутренний экран устройства лишён видимых складок.

5 Xiaomi 14 Ultra Лучший Xiaomi с двумя сим-картами

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.73″ (3200×1440), 4K UHD, AMOLED

Память: 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ / 16 ГБ

Основные камеры: 50 МП х 4

Фронтальная камера: 32 МП

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2 nano SIM

Аккумулятор: 5000 мАч Плюсы Отличные камеры

Стильный дизайн

Мощная производительность

Сверхбыстрая проводная и беспроводная зарядка Минусы Программный интерфейс требует настройки

Xiaomi 14 Ultra заслуженно занимает место среди лучших камерофонов на рынке и является флагманом в линейке телефонов Xiaomi. Эксклюзивная система камер, разработанная совместно с Leica, состоит из четырех линз и выделяется на фоне конкурентов. Особенно стоит отметить 1-дюймовый сенсор, который показывает впечатляющие результаты в условиях слабого освещения и при съемке сцен с высоким динамическим диапазоном. 32-мегапиксельная фронтальная камера и функции видеосъемки тоже не оставят равнодушными.

Но Xiaomi 14 Ultra не только про камеру. Это истинно премиальный смартфон с прочной алюминиевой рамкой, защитным стеклом Xiaomi Shield Glass и обложкой из нанотехнологичной веганской кожи, что делает его одним из самых элегантных устройств бренда. Несмотря на заметный выступ камеры, он не должен стать препятствием для пользователей, которые ценят фотографические возможности.

Внутри устройства находится мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а также внушительный объем оперативной памяти и встроенной памяти. Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает длительное время работы и поддерживает быструю зарядку мощностью до 90 Вт.

Xiaomi 14 Ultra может соперничать с такими гигантами, как Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 16 Pro Max, благодаря своим впечатляющим характеристикам. Пользователям возможно придётся немного поработать над настройкой интерфейса HyperOS от Xiaomi, чтобы избавиться от лишних элементов, но после этого Xiaomi 14 Ultra обещает предоставить глубоко персонализированный пользовательский опыт.

6 Vivo X100 Ultra Отличный фотофлагман с 2 сим-картами

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.78″ (3200×1440), AMOLED

Память: 256 / 512 ГБ / 1ТБ

Оперативная память: 12 / 16 ГБ

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

Основные камеры: 50 МП; широкоугольная, 50 МП, ƒ/ 2,2; телефото+макро, 200 МП, ƒ/ 2,6

Фронтальная камера: 50 МП

SIM-карты: 2

Аккумулятор: 5500 мАч Плюсы Защита IP69 — его можно было мыть под краном

Один из самых ярких дисплеев

Великолепная телефотокамера Минусы Сверхширокоугольная камера не самая лучшая

Не рекордная скорость зарядки

Смартфон vivo X100 Ultra привлекает внимание своим стильным и высококачественным дизайном, а также защитой от воды и пыли согласно стандартам IP68/IP69. Его LTPO AMOLED экран демонстрирует выдающуюся яркость до 3000 нит, что обеспечивает чёткость и насыщенность изображения даже при ярком солнечном свете. Благодаря использованию процессора Snapdragon 8 Gen 3, устройство может похвастаться высокой производительностью и надёжностью в работе.

Основная камера vivo X100 Ultra оснащена специальным покрытием Zeiss, которое снижает блики и улучшает качество снимков, а фронтальная камера с автофокусом поддерживает видеозапись в 4K разрешении со скоростью 60 кадров в секунду. Среди других возможностей выделяются инфракрасный порт и USB-выход для подключения к дисплеям. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев обеспечивает мгновенную и безошибочную идентификацию пользователя.

Аккумулятор vivo X100 Ultra, изготовленный с использованием карбида кремния, отличается повышенной энергоемкостью и поддерживает быструю зарядку на 80 Вт, а также быструю беспроводную зарядку на 30 Вт. Устройство также оборудовано функциями спутниковой связи для отправки сообщений и экстренных вызовов.

В комплект поставки входят защитный чехол и зарядное устройство. Необходимо отметить, что vivo X100 Ultra имеет относительно большую толщину корпуса (9,2 мм) и вес (229 граммов). Несмотря на богатый набор высокотехнологичных особенностей, в модели отсутствуют инновации, которые могли бы кардинально выделить его среди других топовых смартфонов на рынке.

7 Realme GT 6 Этот смартфон нравится всем

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.78″ (2780×1264) AMOLED 120 Гц

Память: 128ГБ / 256 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ/16 ГБ

Основные камеры: 50 МП, 50 МП, 8 МП

Фронтальная камера: 32 МП

Процессор: Snapdragon 8s Gen3

SIM-карты: 2 nano SIM

Аккумулятор: 5500 мАч Плюсы Лучший в своём классе экран

Превосходное время автономной работы

Быстрый процессор

Очень быстрая зарядка Минусы Среднее качество селфи и сверхширокоугольной камеры

Realme GT 6 отлично вписывается в ряд премиальных смартфонов благодаря своему уравновешенному набору функций. Этот аппарат привлекает внимание мощной главной камерой, отличной зум-камерой, высокопроизводительным чипсетом, экраном LTPO OLED премиум-класса, быстрой зарядкой, продолжительным временем работы батареи и качественным звуком динамиков. Realme GT 6 удовлетворяет все основные потребности современных пользователей.

Однако нельзя не учитывать конкурентов, которые предлагают лучшие характеристики в некоторых аспектах по сопоставимым ценам. Слабые места Realme GT 6 – это сверхширокоугольная и фронтальная камеры.

Рынок постепенно отходит от использования устаревших 8-мегапиксельных сверхширокоугольных сенсоров, и компании Realme стоит последовать этому тренду. Как и при покупке большинства современных устройств, можно рассчитывать на снижение цены со временем. Тем не менее, если вам необходим смартфон из данного сегмента прямо сейчас, Realme GT 6 является привлекательным вариантом за его стоимость.

8 Nubia Redmagic 9S Pro Продуманный игровой телефон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.8″ (2480×1116), 2K QHD, AMOLED

Встроенная память: 256 ГБ, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ, 16 ГБ

Основная камера: 50 МП, 2 МП, 50 МП

Фронтальная камера: 16 МП

Аккумулятор: 6500 мАч

Процессор: Snapdragon 8 gen3

SIM-карты: 2 nano SIM Плюсы Простой, но функционально эргономичный дизайн

Отличная производительность

Камеры не выступают из корпуса

Активное охлаждение Минусы Камеры могли бы быть лучше

Нишевое устройства

Высокопроизводительные игровые смартфоны обычно требуют значительной доплаты за свои мощные характеристики, ограниченные партии выпуска, уникальные функции и сравнительно небольшой спрос. В этом контексте смартфон Redmagic 9S Pro является исключением, предлагая выдающуюся производительность по относительно невысокой цене за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища. Дополнительно заплатив можно увеличить объем оперативной памяти на 4 ГБ и удвоить объем хранилища.

Однако, преимущества Redmagic 9S Pro не ограничиваются лишь высокой производительностью и доступной ценой. Этот смартфон выделяется на фоне стандартных моделей благодаря своему дизайну: ровные и чистые линии создают уникальный внешний вид с идеально прямоугольным экраном, который простирается от края до края, обеспечивая великолепное отображение визуального контента, включая игры. Задняя панель смартфона также привлекает внимание своей необычной отделкой, добавляя стиля без излишне агрессивных дизайнерских элементов, которые уже уходят в прошлое.

Не только внешний вид смартфона привлекателен. В его сердце находится мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, который с лёгкостью справляется с большинством игр. Даже самые требовательные игры заставляют внутренний вентилятор работать на полную мощность, при этом вентилятор остаётся практически бесшумным и не мешает во время игры.

9 ASUS Zenfone 11 Ultra Превосходный универсальный телефон с двумя сим-картами

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.78″ (2400×1080), 2K QHD, Super AMOLED

Встроенная память: 256 ГБ, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ, 16 ГБ

Основная камера: 50 МП

Фронтальная камера: 32 МП

Аккумулятор: 5500 мАч

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2 nano SIM Плюсы Премиальное качество сборки

Отличная производительность

Хорошая автономность Минусы Не лучшая камера для съёмки при слабом освещении

Компания Asus решила поднять планку качества своего топового продукта, и воплотила это в новинке — Zenfone 11 Ultra. Этот смартфон обладает впечатляющим 6,78-дюймовым LTPO AMOLED экраном с частотой обновления в 144 Гц, что обеспечивает превосходное качество изображения при просмотре сайтов, пользовании социальными сетями и играх с высокой графикой.

Asus учла пожелания пользователей и сохранила в новом устройстве два слота для SIM-карт, а также популярный 3,5-мм аудиоразъем. В плане производительности Zenfone 11 Ultra не подведет: благодаря новейшему процессору Snapdragon 8 Gen 3 смартфон работает без сбоев и перегрева даже при максимальных нагрузках. Помимо этого, в нем предусмотрены специальные функции для геймеров, заимствованные у модели ROG Phone 8 Pro.

Камера Zenfone 11 Ultra стоит на одной ступени с лидерами рынка, например, с OnePlus 12. Однако стоит отметить, что камера идентична той, что установлена в ROG Phone 8 Pro, что может приводить к излишней чёткости и перепроцессированным снимкам с артефактами, особенно при слабом освещении.

Аккумулятор ёмкостью 5500 мАч гарантирует длительное время работы даже для активных пользователей, а поддержка быстрой зарядки на 65 Вт позволяет зарядить его менее чем за час. Также присутствует опция беспроводной зарядки на 15 Вт. Смартфон поставляется с чистой версией Android, обеспечивающей гладкую и быструю работу интерфейса. К недостаткам можно отнести ограниченное время поддержки обновлений: всего 2 года для операционной системы и 4 года для обновлений безопасности. Это означает, что хотя последние функции могут быть недоступны, устройство будет регулярно обновляться и оставаться защищённым на протяжении нескольких лет.

10 CMF Phone 1 Лучший бюджетник с 2 сим-катами

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.67 дюймовый (2400×1080), Full HD, AMOLED

Память: 128 ГБ, 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Процессор: MediaTek Dimensity 7300

Задняя камера: 50 МП широкоугольная (ƒ/1.68), 2 МП, f/2.4 датчик глубины

Фронтальная камера: 16 МП

SIM-карты: 2 nano SIM

Аккумулятор: 5000 мАч Плюсы Уникальный, стильный дизайн

Удобная операционная система

Стабильная производительность Минусы Нет NFC

Камеры среднего качества

CMF Phone 1 примечателен своим уникальным дизайном, который включает в себя съёмную заднюю крышку и возможность прикрепить различные аксессуары, такие как шнурок, подставка или держатель для карт, доступные для отдельной покупки. Даже без этих дополнений, Phone 1 предлагает высокую производительность и качественный дисплей, соответствующий современным стандартам смартфонов.

Устройство обладает достаточным временем работы от одного заряда и предлагает уникальный пользовательский интерфейс Nothing на базе Android, который отличается минималистичным дизайном и отсутствием излишнего ПО.

Однако отсутствие NFC может расстроить тех, кто привык к бесконтактным платежам, а качество камеры и водонепроницаемость могут оставлять желать лучшего. Если вам также важна длительная поддержка обновлений ПО, возможно, стоит обратить внимание на такие модели, как Samsung Galaxy A15.

В целом, CMF Phone 1 уверенно занимает позицию одного из лучших устройств в своём ценовом сегменте и является прекрасным выбором для тех, кто ищет недорогой, но функциональный смартфон.

Как работают телефоны с двумя SIM-картами

Основное, что мы заметили при покупке телефонов с двумя SIM-картами — производители очень редко предоставляет какую-либо информацию о функциональности, кроме того, что она существует. Не говорится, как на практике работает функция двух SIM-карт, поддерживают ли обе SIM-карты 4G/5G и даже SIM-карты какого размера совместимы.

Вы не можете знать; нужно будет связаться с производителем или проверить таблицы спецификаций, обзоры или форумы, чтобы узнать эту информацию.

Во всех телефонах с двумя SIM-картами, которые мы рассмотрели, обе SIM-карты постоянно находятся в режиме ожидания (так называемые телефоны с двумя SIM-картами), но вы можете активно использовать только одну SIM-карту за раз. Это означает, что любая SIM-карта может принять телефонный звонок или текстовое сообщение в любое время без необходимости активного переключения между ними или перезагрузки телефона.

Однако, если вы получаете вызов на один номер, в то время как вызов активен на другом, он не начнет звонить вам в ухо или не даст вам возможность поставить первого звонящего на удержание — вызов просто не состоится.

Разница между Dual-Standby и Dual-Active

Телефоны с двумя активными SIM-картами используют два модема и позволяют принимать звонки одновременно на оба номера.

Если вы хотите позвонить или отправить текст, в Android есть стандартное меню «Управление SIM-картой», которое позволяет вам указать, какая SIM-карта должна использоваться для голосовых вызовов, видеовызовов, сообщений и мобильных данных. Вы можете либо указать конкретную SIM-карту для каждой из этих задач, либо оставить параметр «Всегда спрашивать».

Когда дело доходит до телефонов с двумя SIM-картами, подключение для передачи данных вызывает много путаницы. В то время как оба слота для SIM-карт на некоторых телефонах могут поддерживать соединения 4G или 5G, вы можете одновременно использовать подключение для передачи данных только на одной SIM-карте.

В отличие от звонков и текстовых сообщений, обычно соединение для передачи данных не может быть в режиме ожидания для обеих SIM-карт; вы должны указать, какую SIM-карту вы хотите использовать, а не выбирать ее при появлении запроса — хотя некоторые телефоны позволяют вам настроить их на переключение на другую SIM-карту, когда первая не может установить соединение.

По умолчанию, когда вы используете подключение для передачи данных на одной SIM-карте, а телефонный звонок поступает на другую, он приостанавливает подключение для передачи данных на первой.