ТОП-15 Лучшие водонепроницаемые телефоны 2024 года

Лучший водонепроницаемый телефон позволит вам беспокоиться если вы прольёте на него кофе, уроните в ванную или даже на дно океана.

Лучшие водонепроницаемые телефоны больше не являются некрасивыми устройствами. Многие из лучших смартфонов, доступных в настоящее время, обладают той или иной степенью водонепроницаемости.

26.04.2024 Обновление В рейтинг лучших водонепроницаемых телефонов добавлен HONOR Magic 6 Pro.

Владение водонепроницаемым телефоном означает, что вы можете делать снимки у бассейна или пользоваться телефоном под дождём, не боясь, что он будет повреждён. Обратите внимание на класс защиты IP67 или IP68 — оба этих класса означают, что устройство выдерживает погружение в воду на 30 минут на разную глубину.

Конечно, даже самые лучшие водонепроницаемые телефоны не могут быть полностью защищены от повреждения водой. Каждое устройство в этом рейтинге имеет определенный рейтинг IP, отражающий степень защиты от проникновения воды.

Первая цифра в рейтинге IP относится к защите от пыли, а вторая — от жидкостей. Вы должны искать как минимум «7», что означает водонепроницаемость. Все, что ниже этой цифры, может означать, что устройство выдержит попадание брызг воды, но не погружение в воду.

1 iPhone 15 Pro Max Лучший водонепроницаемый телефон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: 6,7-дюймовый OLED (2796×1290; 1–120 Гц)

Процессор: A17 Pro

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задняя камера: 48МП (широкоугольная) (f/1,78), 12МП сверхширокая (ƒ/2,2), 12МП телеобъектив (5-кратный зум; f/2,8)

Фронтальная камера: 12 МП (ƒ/1,9)

Вес: 221 г

Время автономной работы (часы:минуты): 14:02 Плюсы Лёгкая и прочная титановая конструкция

5-кратный зум

Потрясающая производительность

Длительное время автономной работы Минусы Низкая скорость зарядки

Кнопка действия могла бы быть больше

iPhone 15 Pro Max — это роскошный телефон, который не оставит вас равнодушным. Apple гарантирует, что все новые модели iPhone, включая iPhone 15 Pro, iPhone 15 и iPhone 15 Plus, имеют высокую степень защиты от воды и пыли (IP68) и могут выдержать погружение в воду на глубину до 6 метров на протяжении 30 минут. Даже если вы случайно уроните свой телефон в воду, у вас будет достаточно времени, чтобы забрать его и предотвратить повреждения.

Кроме впечатляющей водонепроницаемости, iPhone 15 Pro Max обладает лучшими камерами и производительностью, которые можно найти на современных смартфонах. Он также оснащён фантастическим телеобъективом с тетрапризмой, позволяющим делать невероятные фотографии. Большой дисплей и длительное время работы аккумулятора делают iPhone 15 Pro Max ещё более привлекательным.

Хотя iPhone 15 Pro несколько компактнее, его возможности почти идентичны iPhone 15 Pro Max. Превосходный дисплей и продолжительное время работы аккумулятора делают его отличным выбором для тех, кто предпочитает более компактные устройства, но не хочет жертвовать функциональностью или производительностью. В общем, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — это лучшие смартфоны от Apple на сегодняшний день, предлагающие непревзойдённый опыт использования.

2 Samsung Galaxy S24 Ultra Лучший водонепроницаемый телефон для поклонников Android

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.8″ (1440×3120) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 200 МП, 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy)

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68, 1,5 метра

Вес: 232 г Плюсы Меньше отражений на экране от Gorilla Armor

Функции ИИ

Титановая рамка Минусы Не совсем удобный хват из-за размера

Цена

Низкая мощность беспроводной зарядки

Как и другие флагманы Galaxy, водонепроницаемый телефон Samsung Galaxy S24 Ultra обладает защитой IP68, поэтому его можно без опасений опускать в воду на глубину до полутора метров. Но настоящая ценность этого смартфона заключается в его новых функциях, таких как Galaxy AI, упрощающей жизнь пользователя, а также Gorilla Armor, которая стоит на страже целостности экрана. Комплектное перо S Pen добавляет удобств, а новейший чип от Qualcomm, разработанный специально для этой линейки, обеспечит непревзойденную мощь.

На задней панели Galaxy S22 Ultra вы найдете довольно серьезный набор камер, правда, немного перекроенный по сравнению с S23, и не совсем в лучшую сторону, но свое место в рейтинге лучших камерофонов Galaxy S24 Ultra все равно занимает, и далеко не последнее.

Динамическая частота обновления 6,8-дюймового AMOLED-экрана подстраивается под то, чем вы занимаетесь. При прокрутке веб-страниц она может достигать 120 Гц для более плавного восприятия.

Этот смартфон практически лишен недостатков, но и цена у него соответствующая.

3 iPhone SE (2022 г.) Самый доступный водонепроницаемый телефон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Водонепроницаемость: IP67; максимум 1 метр в течение 30 минут

Дисплей: 4,7-дюймовый (1334×750)

Задняя камера: 12 Мп (ƒ/1,8)

Фронтальная камера: 7 МП (ƒ/2,2)

Процессор: A15 Bionic Плюсы Самая быстрая производительность за его цену

Очень хорошее качество фото

Более прочная конструкция Минусы Маленький экран с большими рамками

Нет ночного режима для камеры

Новый водонепроницаемый телефон iPhone SE третьего поколения оснащен молниеносным процессором A15 Bionic из флагманских iPhone 2019 года в корпусе iPhone 8. А поскольку он повторяет дизайн iPhone 8, он также пользуется преимуществами его водонепроницаемости. Этот телефон соответствует стандарту IP67, что означает, что он может выдерживать погружение в воду на глубину 1 метр в течение получаса.

Но что делает водонепроницаемость iPhone SE такой особенной, так это его выгодная цена. iPhone SE является самым дешевым водонепроницаемым iPhone с рейтингом IP, который вы можете купить. (Он также поддерживает беспроводную зарядку и имеет алюминиево-стеклянный дизайн, что делает его чрезвычайно премиальным по сравнению с аналогичными по цене телефонами Android.

4 iPhone 15 Лучший водонепроницаемый телефон для большинства людей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: 6,1-дюймовый OLED (2556×1179; 60 Гц)

Процессор: A16 Bionic

Оперативная память: 6 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Задняя камера: 48 МП (диафрагма f/1,6) с 2-кратным зумом, 12 МП сверхширокоугольная (ƒ/2,4)

Фронтальная камера: камера: 12 МП (ƒ/1,9)

Вес: 171 г

Время работы от аккумулятора (часы:минуты): 11:05 Плюсы Впечатляющее время автономной работы

Хорошая основная камера с 2-кратным зумом

A16 Bionic все ещё актуален

Обновлённый дизайн

Улучшена яркость дисплея Минусы Зарядка осталась медленной

Дисплей с частотой 60 Гц

Несмотря на отсутствие некоторых функций, iPhone 15 не отстаёт от своих более продвинутых моделей Pro в плане водонепроницаемости. Он также способен выдержать полчаса погружения под воду на глубину до 6 метров и имеет уникальный дисплей Ceramic Shield, который должен предотвратить повреждения экрана в случае падения на твёрдую поверхность, а не в воду. iPhone 15 может похвастаться некоторыми дополнительными особенностями, от которых его предшественники лишены.

В отличие от моделей Pro, iPhone 15 не обладает экраном с частотой обновления 120 Гц, а также не имеет телеобъектива, датчика LiDAR, объектива с тетрапризмой и функции постоянно включённого дисплея. Тем не менее, следует отметить, что цена на iPhone 15 остаётся достаточно доступной, а его возможности в сфере фотографии и обработки данных все ещё превосходят многие конкурентные устройства на платформе Android, что делает его привлекательным выбором для пользователей, желающих получить значительное улучшение своего мобильного устройства.

Одним словом, iPhone 15 — это надёжное устройство, которое заслуживает большого внимания со стороны пользователей, стремящихся к серьёзному апгрейду своего телефона.

5 Google Pixel 8 Pro Флагманская водонепроницаемость по отличной цене

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: 6,7-дюймовый OLED (2992 x 1344; 1–120 Гц)

Процессор: Tensor G3

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Задняя камера: широкоугольная 50 МП (f/1,68), сверхширокоугольная 48 МП (ƒ/1,95), телеобъектив 48 МП (5-кратный зум; f/2,8)

Фронтальная камера: 10,5 МП (ƒ/2,2)

Вес: 213 г

Время автономной работы (часы:минуты): 10:03 Плюсы Возможности профессиональной камеры

7 лет обновлений программного обеспечения

Более яркий дисплей Минусы Стоит дороже, чем предшественник

Производительность отстаёт от конкурентов

В этом году Google представил действительно выдающийся смартфон. Pixel 8 Pro поражает почти во всех аспектах, за исключением вопроса автономной работы, который оставляет желать лучшего. Тем не менее, стоит отметить, что у Pixel 8 Pro также есть водонепроницаемость IP68, что встречается у многих флагманских устройств. Это означает, что он может выдержать погружение на глубину до одного метра в течение 30 минут.

Конечно, необходимо отметить, что у Pixel 8 Pro впечатляющие камеры, которые делают потрясающие фотографии в большинстве ситуаций. Эта особенность позволяет Pixel 8 Pro соревноваться с iPhone 15 Pro Max в области фотографии, и это говорит о его высоком качестве. Более того, благодаря новому чипсету Tensor G3, Pixel 8 Pro обладает множеством умных программных функций, которые делают его ещё более привлекательным.

В целом, Pixel 8 Pro представляет собой устройство, которое заслуживает внимания и является серьёзным конкурентом на рынке. Он сочетает в себе передовые технологии, потрясающие камеры и множество программных возможностей, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет мощный и инновационный смартфон.

6 HONOR Magic 6 Pro Китайский флагман, не уступающий Samsung и Apple

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2024 года

Экран: 6.8″ OLED (1280 x 2800) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512, 1024 ГБ

Оперативная память: 12, 16 ГБ

Камеры: 50 МП, 180 МП, 50 МП, селфи 50 МП

Аккумулятор: 5600 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, ИК-порт

Водонепроницаемость: IP68, 1,5 метра до 30 минут

Вес: 225 г Плюсы ИК-порт

Много вариантов хранилища

Очень красивый дисплей

Набор камер просто конфетка Минусы Габариты будут удобны не всем

Балансировка туда же — аккумулятор тяжеловат

Ценник на уровне именитого Samsung

HONOR Magic 6 Pro в начале 2024 года, и очень быстро попал в наши руки для обзора, так что мы имели возможность воочию оценить устройство и его функционал. Скажем сразу — вы точно не будете разочарованы этим телефоном, ведь китайский бренд поработал на славу надо всеми аспектами от дизайна до автономности, снабдив свою новинку даже ИК-портом — редкость для этого сегмента.

Последняя версия мощнейших процессоров от Snapdragon обеспечивает гладкую работу и высокую многозадачность, поддерживая богатый модуль камер. Фото получаются детализированными и сочными — вы понимаете, за что платите в этом телефоне. Подкачала только детальность при пятикратном увеличении, но редко какой телефон может отличиться в этом параметре.

HONOR не пожелали уступать другим и в вопросе водонепроницаемости. Телефон можно купать в ванне полчаса, и ему ничего не будет благодаря рейтингу IP68.

Эта новинка стоит на уровне Samsung Galaxy S24 Ultra после спада ажиотажа на последний, и если вы по какой-то причине недолюбливаете Samsung, посмотрите в сторону этого красавца.

7 Samsung Galaxy S24 Plus Лучшая альтернатива флагману для поклонников Galaxy

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.7″ (3120×1440) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 4900 мАч

Процессор: Samsung Exynos 2400

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68, 1,5 метра

Вес: 197 г Плюсы Отличный Dynamic AMOLED-дисплей с адаптивной частотой 120 Гц

Лучший процессор на сегодня

Отличная политика обновления

Высокая автономность Минусы Скорость зарядки ниже, чем у конкурентов

Низкая мощность беспроводной зарядки

Если вы хотите получить набор функций, аналогичный Galaxy S24 Ultra, но заплатив немного меньше, рекомендуем обратить свой взор на модель Plus. Вы сможете насладиться всеми преимуществами Galaxy AI, отличным чипсетом и крепким набором объективов, заплатив тысяч на 20-30 меньше.

Вы даже выиграете — более компактная конструкция уже позволяет телефону лежать комфортнее в руке, чем его старшему брату, пусть разница в цифрах и кажется небольшой.

Samsung всегда уделял особое внимание защите от воды, и эта линейка продолжает добрую традицию. Телефоны становятся все крепче (правда, Gorilla Armor стоит только на флагмане), и можно топить их на протяжении получаса на глубине 1,5 метра. Хотя, конечно, экспериментировать без необходимости мы не рекомендуем.

Samsung Galaxy S24 Plus — отличный вариант для тех поклонников Samsung, которые считают деньги, но жертвовать функционалом не намерены.

8 Google Pixel 8 Отличная камера за меньшие деньги

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дисплей: 6,2-дюймовый OLED (2400 x 1080; 60–120 Гц)

Процессор: Tensor G3

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ

Задняя камера: 50 МП широкоугольная (f/1,68), 12 МП сверхширокоугольная (ƒ/2,2)

Фронтальная камера: 10,5 МП (ƒ/2.2)

Вес: 187 г

Время автономной работы (часы:минуты): 9:50 Плюсы Более компактный дизайн

Более яркий дисплей

Возможности ИИ для обработки фотографий Минусы Дороже Pixel 7

Tensor — не быстрый чипсет

Ограниченный бюджет не означает, что вы должны отказываться от флагманских телефонов. Google Pixel 8 стартует с цены всего 699 долларов, предоставляя поклонникам бренда возможность приобрести ведущий андроид-флагман не выходя за рамки своего бюджета.

С Pixel 8 вы не будете делать компромиссов из-за более низкой цены — здесь нет телеобъектива, а экран может показаться не таким большим и ярким. Но все равно доступны отличные камеры, использующие передовые технологии Google в области вычислительной фотографии. Благодаря новому чипсету Tensor G3, который используется в Pixel 8, также доступны функции, такие как управление вызовами и диктовка на устройстве, которые не могут предложить другие телефоны на платформе Android (не для всех стран).

Pixel 8 — это более доступный выбор для тех, кто ищет флагманский телефон, не желая переплачивать. Он сочетает в себе передовые камеры, инновационные программные возможности и привлекательную цену. Не позволяйте ограниченному бюджету стать преградой на пути к ведущим технологиям — выбирайте Google Pixel 8 и наслаждайтесь флагманским опытом.

9 Samsung Galaxy S24 Лучший водонепроницаемый флагман Samsung компактного формата

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.2″ (2340×1080) Dynamic AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 128, 256, 512 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 50 МП, 10 МП, 12 МП, селфи 12 МП

Аккумулятор: 4000 мАч

Процессор: Samsung Exynos 2400

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP68, 1,5 метра

Вес: 167 г Плюсы Высокая производительность

Дисплей с адаптивной частотой

Стильный дизайн

Классный набор камер Минусы Медленная проводная и маломощная беспроводная зарядка

Если в стилусе вы не нуждаетесь, не любите лопаты в руках и хотите сравнительно экономично обновить свой Samsung, то симпатичный Galaxy S24 к вашим услугам. Его набор камер аналогичен тому, что у Plus, а процессор и вовсе соответствует тем, что стоят на более навороченных моделях.

Топовая начинка позволяет S24 выполнять особо требовательные задачи, правда, дисплей 6.2″ будет маловат для полноценного погружения в мобильные игры. Еще немного не повезло версии на 128 ГБ — ей досталась память UFS 3.1, когда у всех остальных в линейке стоит UFS 4.0. Но это малозначительный недостаток.

Зато базовая модель снабжена беспроводной зарядкой, в том числе реверсивной. И пусть она не самая мощная, все равно приятно иметь такие возможности в стартовой модели. Водонепроницаемость уже как-то сама собой разумеется, для Samsung забыть про нее в топовых моделях было бы несерьезно. Galaxy AI предоставит владельцу Galaxy S24 все те же преимущества, что есть у флагмана, включая Circle to Search, которая пока что практически нигде не встречается. Ощущение эксклюзивности точно долго вас не покинет.

Среди других производителей Samsung выделяется достойным подходом к поддержке своей продукции, и в случае с Samsung Galaxy S24 компания будет обновлять ПО как минимум семь лет. По итогу, Samsung Galaxy S24 — отличный водостойкий телефон с минимумом компромиссов.

10 Google Pixel 7a Лучший водонепроницаемый Android-смартфон в меньшем размере

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Водонепроницаемость: IP67; максимум 1 метр в течение 30 минут

Дисплей: 6,1-дюймовый OLED 90 Гц (2400 x 1080)

Задние камеры: основная 64 МП (f/1,89), сверхширокая 13 МП (f/2,2)

Фронтальная камера: 13 МП (f/2,2)

Процессор: Tensor G2 Плюсы Надёжная водо- и пыленепроницаемость IP67

Подходит для использования одной рукой

Мощный чип Google Tensor G2

Впечатляющие камеры Минусы Стоит дороже, чем Pixel 6a

Заметные рамки экрана

Маленький, но мощный Google Pixel 7a обеспечивает феноменальную ценность. Этот Android-телефон работает на собственном чипсете Google Tensor и оснащен отличным набором камер. И, конечно же, маленький Pixel 7a обладает водо- и пылеустойчивостью IP67. Невероятно, что вы получаете все это за меньшие деньги.

Pixel 7a поставляется с Android 13, и после этого вас ждут еще три обновления. Этот отважный маленький телефон имеет флагманские функции, такие как беспроводная зарядка мощностью 5 Вт и невероятные камеры. Портретный режим не самый лучший, и у вас могут возникнуть некоторые проблемы с временем работы батареи, но все остальное в этом телефоне просто великолепно.

Google использовала тот же чипсет Tensor G2 в Pixel 7a, что и флагманские Pixel 7 и 7 Pro. В результате этот телефон может справиться со всем, что вы ему подбросите. За ту цену, которую вы платите, программное обеспечение и производительность просто невероятны.

11 Samsung Galaxy A55 Великолепный дисплей в доступном телефоне

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: март 2024 года

Экран: 6.6″ Super AMOLED (1080×2340) 120 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 8, 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 12 МП, 5 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Samsung Exynos 1480

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 14

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP67, максимум 1 метр в течение 30 минут

Вес: 213 г Плюсы Великолепный AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц

Отличное качество сборки с водонепроницаемостью IP67

Довольно шустрый процессор с улучшенным графическим ускорителем

Флагманская емкость АКБ Минусы Не для требовательных игрушек

Нет телеобъектива

Samsung доминирует на рынке смартфонов высокого класса, но ее модели среднего класса заслуживают такой же высокой оценки. Ищете что-то доступное, что не идет на компромисс с характеристиками дисплея? Взгляните на Samsung Galaxy A55. Этот бюджетный Android-телефон может похвастаться шикарным экраном в сочетании с лучшими функциями.

Samsung Galaxy A55 изготовлен с особым вниманием к деталям, что делает его выдающимся не только среди предыдущих моделей с пластиковой основой, но и на фоне конкурентов. Металлический корпус и защитное стекло Gorilla призваны максимально обезопасить устройство от повреждений. Традиционно Samsung уделяет большое внимание защите устройства от внешних воздействий, поэтому этот смартфон имеет рейтинг IP67, что говорит о высокой защищенности от пыли и влаги. В общем, если не пытаться специально навредить устройству, владельцам Samsung Galaxy A55 не о чем беспокоиться.

Однако немного огорчают характеристики процессора. Хотя с точки зрения повседневной производительности смартфон летает, высокие требования графических игр могут вызвать дискомфорт. Также хотелось бы видеть в этой модели телевик, особенно учитывая стоимость почти 40 тыс. рублей на момент написания обзора. Но эта камера в комплектации почему-то отсутствует. Видимо, Samsung считает, что бренд важнее полного состава камер. Тем не менее, мы с уверенностью рекомендуем этот телефон поклонникам Samsung и тем потребителям, которые ищут стильное и дорого выглядящее устройство с высокой надежностью.

12 Xiaomi 13 Pro Лучший водонепроницаемый телефон с основной камерой

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Водонепроницаемость: IP68; не более 1,5 метра в течение 30 минут

Дисплей: 6.73-дюймовый (3200×1440) OLED

Задняя камера: 50 МП; 50 МП; 50 МП

Фронтальная камера: 32 МП

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

Время автономной работы: 4820 мАч Плюсы Лучшая в своем классе производительность

Отличные камеры

Впечатляющая зарядка мощностью 120 Вт

Хорошее время автономной работы Минусы Неинтуитивное программное обеспечение

Огромный модуль задней камеры

Дорого

Полностью водонепроницаемый телефон с одной из самых потрясающих камер, которые мы когда-либо видели на телефонах? Да, пожалуйста.

Программное обеспечение Xiaomi может быть немного менее интересным в использовании, чем на других телефонах Android, но когда сенсор основной камеры настолько хорош, мы с радостью простим это. Xiaomi 13 Pro оснащен 1-дюймовым объективом, что означает больше деталей на снимках. Добавьте к этому высококлассную производительность и мегабыструю зарядку 120 Вт, и это будет высококлассный телефон, который позволит вам оставить зеркальную камеру дома.

13 Asus Zenfone 10 Лучший водонепроницаемый маленький телефон Android

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Водонепроницаемость: IP68; не более 1,5 метра в течение 30 минут

Дисплей: 5.92″ (2400×1080) Super AMOLED 144 Гц

Задняя камера: 50 МП широкоугольная, f/1.9; 13 МП сверхширокоугольная f/2.2

Фронтальная камера: 12 МП

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Время автономной работы: 4300 мАч Плюсы Компактный и практичный дизайн

Флагманская производительность

Отличная основная камера со стабилизацией

Не слишком дорого Минусы Сверхширокоугольная камера средняя по качеству

Если вы ищете телефон меньшего размера, с которым легче управлять одной рукой, то, возможно, Asus Zenfone 10 — это то, что вам нужно. Вместо массивного дисплея, такого как Pixel 7 Pro или S23 Ultra, у Zenfone 10 красивый 5,9-дюймовый экран, достаточно яркий и четкий.

Он может похвастаться рейтингом IP68, который Asus мелким шрифтом указывает на сайте Zenfone 10, он способен выдерживать погружение на глубину 1,5 метра в «водопроводную воду» в течение 30 минут. Вот забавный факт о Zenfone 10: он имеет разъем для наушников 3,5 мм для проводных наушников и при этом водонепроницаем. Двойная редкость.

14 Xiaomi 13 Лучшая водонепроницаемая альтернатива Android

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Водонепроницаемость: IP68; не более 1,5 метра в течение 30 минут

Дисплей: 6.36-дюймовый (2400×1080) OLED 120 Гц

Задняя камера: 50 МП f/1.8; 10 МП f/2.0, телефото; 12 МП f/2.2, сверхширокоугольная

Фронтальная камера: 32 МП

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

Время автономной работы: 4500 мАч Плюсы Маленький и потрясающий дизайн

Мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2

Отличная основная камера Минусы Среднее время автономной работы

Засорённая ОС

Конкуренты предлагают больше за его цену

Ему не хватает превосходной камеры 14 Pro, но Xiaomi 13 по-прежнему является флагманом премиум-класса, альтернативой Galaxy S23 или iPhone 14.

У него четкий экран, дизайн с плоскими краями и новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 2, обеспечивающий превосходную производительность. Если вам нужен водонепроницаемый телефон, о котором будут спрашивать ваши друзья, это лучший вариант. С момента запуска предоставляется три года поддержки программного обеспечения — не так хорошо, как у Samsung или Apple.

15 Samsung Galaxy Z Flip 5 Водонепроницаемый складной смартфон

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Водонепроницаемость: IPX8

Дисплей: 6.7″ (2640×1080), Dynamic AMOLED 2X

Задняя камера: 12 МП f/1.8, 12 МП

Фронтальная камера: 10 МП

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

Время автономной работы: 3700 мАч Плюсы Компактный размер

Отличное качество сборки

Отличная камера

Оптимизированное программное обеспечение Минусы Время автономной работы не продолжительное

Нет защиты от пыли

Компания Samsung выпустила Galaxy Z Flip 5, улучшив устройство во многих отношениях. В частности, оно получило более крупный внешний экран, конструкцию без зазоров с лучшими петлями и вдвое больше места для хранения по сравнению с прошлогодней моделью. Все это в компактном корпусе, который должен понравиться тем, кто скучает по маленьким телефонам.

Samsung разрабатывает технологию складных экранов уже несколько лет, но похоже, что именно в этом поколении компания наконец-то добилась успеха. Galaxy Z Flip 5 оснащен более прочными петлями и стеклом, чем предыдущие версии, и это третий Flip со встроенной водонепроницаемостью — IPX8, если быть точным. Это защитит телефон от случайных брызг или небольшого дождя, но не думайте, что вы сможете взять его с собой в плавание. Вам также необходимо будет оградить его от попадания пыли.

Как выбрать лучший водонепроницаемый телефон

Если водонепроницаемость является основным фактором при принятии решения о покупке смартфона, вам обязательно стоит обратить внимание на заявления производителей о защите от влаги по стандарту IP.

В мобильной индустрии сертификат IP67 означает, что ваше устройство будет защищено от погружения на глубину 1 метр в течение 30 минут. Сертификат IP68 обычно означает, что устройство будет защищено как минимум на 1,5 метра, хотя некоторые компании, например Apple, используют IP68 для обозначения прочности до 4 метров.

Если телефон не имеет рейтинга IP, или на него нанесено водоотталкивающее покрытие, не стоит погружать его в воду. К сожалению, большинство бюджетных телефонов обходятся этой ограниченной формой защиты, и даже некоторые флагманы входят в их число.

Кроме того, важно отметить, что рейтинг IP не означает, что повреждение водой в пределах указанных параметров покрывается гарантией вашего устройства. К сожалению, хотя многие производители телефонов слишком быстро заявляют о водонепроницаемости, вы не найдете ни одного производителя, который был бы достаточно уверен в этом утверждении, чтобы заменить или бесплатно отремонтировать свой продукт в случае залива.