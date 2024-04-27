Wacom и ее новый планшет Movink 13 бросают вызов Apple

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Movink 13 невероятно тонок и красочен.

Последние несколько месяцев курсируют слухи, что Apple планирует выпустить iPad с OLED-экраном. Wacom опередила ее, представив свой первый OLED-планшет, известный как Movink 13.

13,3-дюймовый дисплей от компании Samsung «обеспечивает разрешение Full HD с контрастностью 100 000:1». В планшет внедрено множество функций улучшения изображения, таких как поддержка всей цветовой гаммы DCI-P3. Movink получил сертификат на соответствие стандартам Pantone и Pantone SkinTone, то есть устройство способно точно передавать широкий спектр оттенков кожи.

Что сразу бросается в глаза при взгляде на планшет Wacom, так это его минимальная толщина, которая составляет 4 мм, а вес — всего 420 граммов. Movink получился на 66% тоньше и на 55% легче, чем Wacom One 13 Touch такого же размера. Компания заявляет, что смогла добиться такого благодаря отсутствию подсветки — OLED-экраны достаточно яркие и без нее.

Поскольку этот компонент отсутствует, пользователям не придется сталкиваться ни с избыточным теплом, ни с засветами — эффектом, когда свет выходит за края нужной области, снижая общее качество изображения. Это обычное явление для LED-матриц. На стекло Movink нанесено антибликовое покрытие, обеспечивающие четкость изображения при ярком освещении. Кроме того, он защищает от искажений цвета, поэтому художники могут не беспокоиться о проблемах с конечным результатом.

Примечательные особенности

Работать с Movink довольно просто. Он оснащен портом USB-C на левой стороне, по которому можно подключаться к внешнему устройству, например к ПК. Он поддерживает последние версии Windows, macOS, Android и ChromeOS. На всякий случай справа есть еще один вход USB-C для дополнительного питания. По обеим сторонам планшета расположены настраиваемые кнопки, которым можно назначать определенные функции, например, включение и выключение сенсорного экрана.

В комплекте с Movink бесплатно предоставляется стилус Wacom Pro Pen 3 с подставкой под набор кончиков стилуса. Можно использовать и другие стилусы, если они совместимы, список можно изучить на сайте Wacom. На странице также есть информация о совместимости устройств сторонних производителей, к сожалению, не каждый Android способен работать с Movink.

Movink от Wacom появится в продаже с 27 мая на официальном сайте по цене 750 долларов. Планшет нам понравился, но превзойдет ли он OLED-iPad, который предложит гораздо больше возможностей, чем просто рисование и дизайн? Вряд ли. Тем не менее, Wacom может получить преимущество за счет того, что следующее устройство Apple столкнется с производственными проблемами, которые могут привести к задержке поставок.

Источник — techradar.com