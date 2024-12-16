HONOR Magic V3 обзор: волшебство продолжается

HONOR Magic V3 — складной, тонкий, стильный, мощный и это еще далеко не все.

Что такое складной смартфон сегодня? Большинство ответит примерно следующее: это инновации, технологии, мощь и так далее. На самом деле, в первую очередь, складной смартфон сегодня — это статус. А если точнее — высокий статус его владельца. Причем дело заключается не только в цене устройства.

Складной телефон может себе позволить человек, который уже добился определенных успехов в жизни. Это тот кто желает оставаться в трендах и даже, может быть, немного их опережать. Высокая стоимость складных устройств вполне оправдана. Технология еще не до конца вышла в массовый сектор, поэтому и остается своего рода эксклюзивной.

Считалось, что времена, когда прохожие на улице оборачивались и восхищенно смотрели на человека с мобильным телефоном давно прошли. Но, как оказалось это не совсем так. Сейчас такую же реакцию у окружающих могут вызвать именно складные устройства. На любой вечеринке или встрече, имея складной смартфон, вы обязательно будете в центре внимания. А если это будет еще и самый тонкий складной смартфон в мире…

Как раз такой сегодня попал к нам на обзор — HONOR Magic V3. На момент написания обзора это самый тонки и технологичный складной телефон из всех. Он обладает не только впечатляющими внешним видом, но и топовой начинкой. Причем это касается как аппаратной, так и программной части.

В тоже время Magic V3 имеет соответствующую цену. Но сможет ли он ее оправдать? Мы разберемся в этом обзоре. Дочитайте его до конца и вы сможете понять кто обязан владеть этим устройством.

Перед началом хочется развеять заблуждение с которым иногда приходится сталкиваться. Все новые смартфоны HONOR работают на полноценной ОС Android, а также поддерживает все сервисы и приложения Google.

Распаковка и комплектация

Премиальность HONOR Magic V3 начинается еще до того, как вы возьмете его в руки. Он поставляется в стильной черной коробке, которая открывается как шкатулка.

Открыв крышку с магнитным креплением вы увидите смартфон в разложенном виде. Он уложен по центру верхней площадки. Под ним находится еще один ярус, в котором размещены три бокса с зарядным устройством, защитным чехлом, кабелем USB-C и скрепкой. По сегодняшним меркам, комплектация очень приличная. Ну еще бы, за такую цену.

Дизайн

Похоже, что главной целью разработчиков Magic V3 было создать максимально компактный и легкий складной телефон. В сложенном виде он должен был приблизится по габаритам к обычным моделям. И им это удалось. С толщиной всего 9,2 мм в сложенном состоянии и весом 226 г, инженеры HONOR добились успеха.

В сложенном виде V3 выглядит тонким и широким. За счет изогнутых краев и закругленных рамок создается впечатление еще большей тонкости. Разложенный в планшетный режим, телефон продолжает впечатлять своей тонкостью. Заявленная HONOR толщина составляет рекордные 4,35 мм, хотя реальный показатель немного больше.

В процессе разработки Magic V3 особое внимание уделялось выбору материалов. Производитель настолько уверен в прочности устройства, что провел с ним несколько экстремальных тестов, включая стирку в стиральной машине. Телефон обладает защитой по стандарту IPX8. Поэтому он выдерживая погружение в воду на глубину 2,5 метров в течение 30 минут. Это превосходит стандартные 1,5 метра многих конкурентов. Однако, защиты от пыли нет, будьте внимательны при использовании смартфона на пляже.

Задняя панель выполнена из специального композитного материала. Этот материал, по заявлению HONOR, в 40 раз прочнее и на 40% тоньше чем у ближайших конкурентов. Шарнир Super Steel Hinge, по данным SGS, выдерживает до 500 000 циклов складывания. Его толщина составляет всего 2,84 мм. Внешний экран защищен нанокристаллическим покрытием от царапин. Внутренний экран имеет дополнительный слой силиконового геля, который затвердевает при ударе, повышая ударопрочность. Корпус телефона изготовлен из алюминия.

Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку, в кнопке питания. Это емкостный датчик, обеспечивающий быструю и надежную разблокировку.

Защитный чехол

Отдельного внимания заслуживает защитный чехол. Он состоит из двух частей. Рамка для внешнего экрана и защитная крышка для остальной части смартфона. Рамка крепится к краям устройства при помощи клеящегося слоя (что-то типа тонкой полоски двухстороннего скотча по периметру).

Защитная крышка плотно защелкивается на задней части, причем защищает и шарнир. Также чехол имеет откидывающиеся кольцо. Оно позволяет разместить смартфон на поверхности под нужным углом. Стоит отметить, что установить весь чехол на смартфон довольно просто. Но вот что-бы снять обратно придется приложить усилия.

Экраны

Экраны Magic V3 также впечатляют: яркий 6,43-дюймовый внешний экран и большой 7,92-дюймовый внутренний. Оба экрана поддерживают адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Это обеспечивает плавность работы и экономию заряда батареи. Качество изображения превосходное, но внутренний экран может быть немного тусклее внешнего на ярком солнце. Сгиб внутреннего экрана практически незаметен при прямом взгляде. Чтобы заметить складку, телефон приходится крутить в руках под разными углами.

HONOR также использует технологии защиты зрения — AI Defocus Display для снижения риска близорукости. Хотя эффект не особо заметен, для тех, кто много времени проводит за экраном, это может быть полезной функцией.

Разблокировка по лицу работает как на внешнем, так и на внутреннем экранах. Однако отсутствие датчика ToF ограничивает ее безопасность и работу в темноте. Наличие «волшебной капсулы» (аналога Dynamic Island) — еще одно приятное дополнение к дизайну.

Программное обеспечение и AI

Из коробки HONOR Magic V3 работает на Android 14 с фирменной оболочкой Magic OS 8. Эта операционная система известна своей плавной и отзывчивой работой. Она отлично оптимизирована и имеет полный доступ к сервисам Google. Интерфейс интуитивно понятный и стильный, с удобным управлением жестами и быстрым доступом к часто используемым функциям.

В Magic OS 8 есть удобные «фишки». Например, Magic Capsule (напоминает уведомления в iOS) для быстрого доступа к таймерам, музыке и видео, большие папки и виджеты для приложений. Также улучшенное меню «Информация о приложении» — теперь нет необходимости копаться в настройках.

Функция Magic Portal позволяет быстро запускать приложения и действия на основе выделенного изображения. Например, можно искать товар в Интернете. Поддерживаются жесты на фронтальной камере. Впечатляет и удобный переводчик от Google с поддержкой 10 языков, использующий оба экрана одновременно для комфортного общения.

Многооконный режим Magic OS очень удобен. Он позволяет гибко настраивать разделение экрана (не только 50/50) и использовать плавающие окна. Большой основной экран идеально подходит для работы и развлечений. Внешний экран удобен для повседневного использования. Magic OS 8 на V3 представляет собой продуманную и функциональную операционную систему. Она хорошо адаптирована для комфортного использования складного смартфона.

Камеры

HONOR Magic V3 радует своими фотовозможностями. В нём установлен впечатляющий набор камер: основная 50 МП с диафрагмой f/1.6 и большим сенсором, телеобъектив 50 МП с 3,5-кратным оптическим зумом, и сверхширокоугольная камера 40 МП с макросъемкой. Для селфи предусмотрены две 20-мегапиксельные камеры на каждом экране, но удобнее использовать для селфи тройную основную камеру благодаря гибкому форм-фактору.

Основная камера Телеобъектив зум х2 Телеобъектив зум х3.5 Сверхширокоугольная камера Основная камера Телеобъектив зум х2 Телеобъектив зум х3.5 Телеобъектив зум х2

Качество снимков HONOR Magic V3 превосходное: яркие цвета, отличный динамический диапазон, быстрая фокусировка. Днем фотографии получаются невероятно четкими, даже динамичные сцены отлично прорабатываются. Ночью качество немного снижается, появляются шумы и размытия, особенно на сверхширокоугольном объективе. Основная камера показывает лучшие результаты в темноте, а телеобъектив с 3,5-кратным увеличением (эквивалент 90 мм на полнокадровой камере) также отлично подходит для портретов и уличной съемки.

Макрофото — снег Режим супермакро — снег

Цифровое масштабирование до 100x использовать не рекомендуется, но на 15-20x получаются вполне достойные снимки. Сверхширокоугольный объектив, хоть и не такой резкий, как основной, полезен для пейзажей, архитектуры и групповых фото, благодаря наличию автофокуса и макросъемки. Селфи-камеры неплохие для видеозвонков и обычных снимков, но для более качественных фото лучше использовать основные камеры.

Основная камера Телеобъектив зум х2 Телеобъектив зум х3.5 Портретная съемка

Приятным дополнением является новый портретный режим Studio Harcourt (доступен только для основных камер), который дает впечатляющие результаты. Также стоит отметить ИИ-ластик для удаления объектов с фото.

Видеосъемка поддерживается в 4K 60fps для основных камер и 4K 30fps для селфи-камер, со стабилизацией и неплохим звуком. Видео немного перенасыщенные по контрасту, но это легко исправить с помощью фильтров или в режиме Pro Video.

Производительность

HONOR Magic V3 оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что и ожидалось от флагманского устройства 2024 года. В глобальной версии смартфона предлагается одна конфигурация памяти: 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной, в то время как китайская версия имеет несколько вариантов: 12 ГБ/256 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Производительность Snapdragon 8 Gen 3 в Magic V3 соответствует ожиданиям. Magic V3 тянет без лагов и просадки частоты кадров любые мобильные игры. Причем на максимальных настройках графики. Во время долгих игровых сессий смартфон может нагреваться, что вполне ожидаемо от столь мощного процессора. Но за время тестирования ни разу не удалось нагреть его до неприятно горячего состояния.

Результаты бенчмарков показывают, что Magic V3 немного превосходит другие складные смартфоны на этом же процессоре в 3DMark (Wild Life 1440p — 16438, Wild Life Extreme 2160p — 4758, Solar Bay 1440p — 8416), демонстрирует хорошие результаты в GeekBench (многоядерный тест — 6463, одноядерный — 2201), а в AnTuTu (1589992) его показатели находятся на среднем уровне.

Важно отметить, что стабильность производительности Magic V3 под нагрузкой улучшилась по сравнению с предшественником — Magic V2 — что особенно впечатляет, учитывая еще меньшую толщину корпуса. Результаты стресс-теста 3DMark Wild Life находятся на уровне других флагманских смартфонов.

Качество звука

Звуковая система HONOR Magic V3 по своей сути унаследована от предыдущей модели. В смартфоне два динамика, расположенные в одной половине корпуса: один сверху (в сложенном состоянии) или слева (в разложенном вертикальном положении), второй — в нижней части устройства. Верхний динамик также используется как разговорный динамик во время звонков.

Интересная особенность: при вертикальном удержании смартфона верхнему динамику (и разговорному) назначается правый канал. Большинство производителей используют левый канал по умолчанию, и почему HONOR поступили иначе — неизвестно.

Время автономной работы и зарядка

Аккумулятор HONOR Magic V3 получил небольшое, но приятное обновление — его ёмкость увеличилась до 5150 мАч. Это больше, чем у большинства конкурентов. Время автономной работы впечатляет. Аккумулятор обеспечивает до двух дней работы без подзарядки.

В комплекте идёт зарядное устройство HONOR SuperCharge на 66 Вт, такое же, как и у предыдущих моделей Magic V. В тестах максимальная мощность составила около 53 Вт. Полная зарядка заняла 46 минут, что немного быстрее, чем у предыдущего поколения и подтверждает заявления HONOR. За 30 минут смартфон заряжается до 82%.

В целом, время зарядки Magic V3 находится в хорошем диапазоне среди крупных складных смартфонов — около 40-50 минут.

Впечатление

HONOR Magic V3 — впечатляющий складной смартфон с превосходным аппаратным обеспечением. Он работает на Android 14 с оболочкой MagicOS 8, которая проста в настройке и содержит минимальное количество предустановленного ПО.

Система предлагает гибкие возможности использования двойного экрана с различными режимами многооконности. Гарантируется поддержка обновлениями операционной системы в течение четырех лет и обновлениями безопасности — пять лет.

Основным его недостатком является цена, которая объективно очень высока. Но для людей которые хотят и могут себе позволить флагманский складной смартфон — HONOR Magic V3 является лучшим выбором. Это действительно отличный, и, возможно, лучший на данный момент, складной телефон.

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