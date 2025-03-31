HONOR Magic 7 Pro: обзор удивительного смартфона

HONOR Magic 7 Pro был официально представлен в Китае несколько месяцев назад, и теперь он доступен по всему миру. Ключевыми особенностями этого телефона являются универсальная камера, новейший чипсет высокого класса и новый рейтинг IP, но достаточно ли в нем обновлений? Попробуем разобраться.

Камера практически не изменилась по сравнению с прошлогодней моделью. Это неплохо, учитывая, что 200-мегапиксельная телекамера на задней панели отличная, а селфи-камера высокого разрешения с автофокусом встречается не так часто, как хотелось бы.

Magic7 Pro получил мощнейший на сегодняшний день чипсет Snapdragon 8 Elite. Как и многие другие телефоны, он имеет рейтинг IP68/IP69, что позволяет ему быть не просто водостойким. Эти функции не являются уникальными, но линейка Magic имеет много других привлекательных технологий.

HONOR является одним из первых производителей, который использует в своих устройствах кремниево-углеродные аккумуляторы, и Magic7 Pro не стал исключением, хотя емкость аккумулятора варьируется в зависимости от страны.

Телефон также имеет несколько приятных особенностей, в том числе 3D-разблокировку по лицу, которая практически эксклюзивна для линейки Magic. Обо всем этом мы подробно расскажем в нашем обзоре, прочитайте его до конца, будет интересно!

Распаковка и комплектация

Мы приближаемся к тому моменту, когда раздел, посвященный комплектации большинства телефонов, может исчезнуть, так как в коробке современных устройств остается все меньше и меньше вещей. Однако, HONOR Magic7 Pro это не касается.

В коробке с телефонов вы можете найти фирменное зарядное устройство на 100 Вт, кабель USB-A — USB-C, чехол, скрепку и, в лучших традициях китайских производителей, на экран телефона уже приклеено защитное стекло.

Стоит отметить, что версии Magic7 Pro для других стран могут поставляться без зарядного устройства и других аксессуаров. Будьте внимательны при покупке на маркетплейсах.

Дизайн

HONOR Magic 7 Pro имеет дизайн, который соответствует последним тенденциям, наблюдаемым в похожих устройствах. В отличие от изогнутых краев своего предшественника, этот телефон имеет более прямоугольный дизайн. Боковые грани абсолютно плоские со скошенными краями, передняя и задняя части также в основном плоские с небольшими симметричными изгибами со всех сторон.

В результате телефон ощущается немного толще, чем Magic 6 Pro, но при этом создает впечатление премиальности и надежности. Он имеет тот же размер, что и предыдущая модель, но менее изогнут, поэтому, если вы использовали любой другой современный флагман Android, вы почувствуете себя комфортно с этим телефоном.

Глобальная версия предлагается в трех цветах: Breeze Blue, Black и Lunar Shadow Grey. В этот раз нет вариантов с отделкой из веганской кожи; все модели имеют матовую стеклянную заднюю панель, приятную на ощупь.

Сохранился большой круглый островок камеры, расположенный по центру и окруженный рамкой в форме «квадрата». Однако на этот раз рамка стала более округлой и выглядит немного менее необычно, чем у Magic 6 Pro.

HONOR Magic 7 Pro имеет степень защиты от пыли и воды IP68/IP69. Это означает, что он может выдерживать не только погружение в пресную воду, но и струи горячей воды температурой до 80°C. Возможно, это пригодится не часто, но если вы захотите посмотреть видео в душе, телефон должен это выдержать (главное не используете его в ванной с зарядкой!).

Экран

HONOR Magic 7 Pro оснащен 6,8-дюймовым дисплеем с динамической частотой обновления, которая автоматически регулируется от 1 Гц до 120 Гц в зависимости от контента. Экран, как уже упоминалось, практически плоский, с небольшими изгибами по краям.

Я никогда не был поклонником изогнутых экранов из-за случайных нажатий, отражений и искажения цветов по краям. Однако изогнутые экраны удобны для использования жестов. Новый дисплей с «микроизгибами» сочетает в себе лучшее из обоих миров, обеспечивая плавность изогнутого дисплея без его недостатков. Поэтому HONOR Magic 7 Pro может изменить ваше мнение об изогнутых экранах, если ранее вы придерживались противоположного.

Дисплей защищен стеклом HONOR NanoCrystal Shield. Прочитав несколько отзывов в Интернете, можно уверенно заявить, что это одно из самых устойчивых к царапинам покрытий на рынке. Утверждается, что оно в 10 раз более устойчиво к падениям, чем обычные стеклянные экраны. Хотя, в ходе обзора проверить это заявление не удалось, знать об этом приятно.

Новым дополнением является поляризационный слой на экране, который снижает отражения и делает его более комфортным для глаз. HONOR утверждает, что это может снизить утомляемость глаз на 16%.

Яркость HONOR Magic 7 Pro очень высокая. Он может достигать 5000 нит в определенных условиях, что обеспечивает превосходное качество HDR-контента и отличную видимость при любом освещении, даже в солнечный день, когда вокруг блестящие снежные сугробы.

HONOR уделила большое внимание функциям защиты глаз. Частота ШИМ (широтно-импульсная модуляция) одна из самых высоких, которые я когда-либо видел, она достигает 4320 Гц. Это предотвращает мерцание экрана. Кроме того, есть режимы комфорта для глаз и снижения уровня синего света.

Под дисплеем находится 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а в вырезе в форме таблетки расположена 3D-камера для разблокировки по лицу. Это первый телефон, который предлагает оба варианта. Возможность входить в банковские приложения с помощью лица очень удобна, поэтому больший вырез на экране вполне оправдан.

Камеры

В HONOR Magic 7 Pro большинство камер унаследовали характеристики предыдущей модели. Основная камера сохранила 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,3 дюйма и регулируемую диафрагму, переключающуюся между f/1,4 и f/2. Сверхширокоугольная и фронтальная камеры также остались без изменений, обе с разрешением 50 МП и диафрагмой f/2.

Однако телефотокамера претерпела значительные изменения. В Magic 6 Pro использовался 180-мегапиксельный модуль с 2,5-кратным оптическим зумом, в то время как Magic 7 Pro получил 200-мегапиксельный модуль с 3-кратным объективом. Это один из самых больших телефотосенсоров на рынке с размером 1/1,4 дюйма, а также одна из самых светосильных телефотокамер с диафрагмой f/2,6.

Телеобъектив используется довольно часто, поэтому приятно видеть, что его характеристики приближены к основной камере.

Несмотря на большое количество мегапикселей, идея о значительном увеличении цифрового зума без потери качества не всегда работает на практике. Хотя Magic 7 Pro и предлагает улучшение по сравнению с HONOR Magic 6 Pro благодаря большему оптическому фокусному расстоянию, зумирование свыше 10x часто дает не всегда предсказуемые результаты.

Для решения этой проблемы HONOR использует технологию AI SuperZoom, которая активируется при увеличении свыше 30x для улучшения детализации. Иногда результаты впечатляют, но изображения могут приобретать «акварельный» эффект или содержать детали, отсутствующие в реальности. HONOR отмечает, что AI SuperZoom находится в стадии разработки и будет улучшаться со временем. Для работы этой функции требуется подключение к Интернету.

Еще одним нововведением стала интеграция портретных стилей Studio Harcourt, впервые представленных в HONOR 200 Pro. Это значительное обновление для любителей портретной съемки, предлагающее потрясающие цветовые настройки и эффекты размытия, усиленные более точной оптикой. Однако, как и в 200 Pro, эта функция ограничена основной и телеобъективной камерами и недоступна для селфи.

В целом, камера Magic 7 Pro – это мощная система, способная делать отличные снимки при любом освещении. Она входит в число лучших на рынке.

Производительность

HONOR Magic 7 Pro оснащен мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, гарантирующим высокую производительность. Глобальная версия поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, достаточной для большинства пользователей.

HONOR использовала встроенный NPU (нейронный процессор) для дальнейшего повышения производительности. Технология AI Predictive Scheduling Engine оптимизирует работу, подобно DLSS на игровом ПК.

Благодаря новым функциям в игровом оверлее, достигается лучшая точность изображения и повышенная частота кадров без дополнительной нагрузки на графический процессор. Это позволяет играть на высоких настройках, с меньшим расходом батареи и более низкими температурами.

В Genshin Impact на максимальных настройках телефон стабильно поддерживал 60 кадров в секунду и оставался удивительно холодным.

Игровой опыт улучшается благодаря качественным динамикам, возможно, с самыми мощными басами среди смартфонов, благодаря встроенному сабвуферу и увеличенному звуковому резонатору. Это значительно улучшает звуковые эффекты в играх.

Программное обеспечение

Magic 7 Pro работает под управлением Magic OS 9, настроенной версии Android 15, которая может отличаться от привычного Android. Панель уведомлений и меню быстрых настроек разделены, как в iOS, что может потребовать привыкания для пользователей, переходящих с традиционных Android-устройств.

Помимо изменений в интерфейсе, HONOR добавила множество дополнительных функций. Magic Portal позволяет выбирать текст или изображение на экране и перетаскивать их в другое приложение для быстрого обмена или поиска. Теперь можно обвести элементы костяшкой пальца для быстрого выбора.

В Magic 7 Pro также представлен ряд полезных функций на базе искусственного интеллекта, включая переводчик, инструменты для форматирования и транскрибирования заметок, а также для редактирования изображений. Телефон также использует ИИ для автоматической защиты от поддельных видеочатов.

Circle to Search и Google Gemini доступны в качестве голосового помощника по умолчанию. Эти функции, ставшие стандартом для многих Android-телефонов, полезны и востребованы. HONOR обязуется поддерживать Magic 7 Pro в течение семи лет обновлениями операционной системы Android и безопасности. Что несомненно радует.

Аккумулятор

В HONOR Magic 7 Pro есть множество привлекательных моментов, но особенно выделяется время автономной работы. После нескольких телефонов с массивной батареей на 6000 мАч, я не ожидал, что буду настолько впечатлен Magic 7 Pro с его сравнительно меньшей батареей на 5270 мАч.

HONOR явно провела отличную работу по оптимизации программного обеспечения, что позволило мне использовать телефон два дня без подзарядки, даже при активном использовании. Это включало в себя значительное экранное время, навигацию по картам, фотосъемку и потоковую передачу контента. Результат просто отличный.

В то время как некоторые китайские производители уменьшают скорость зарядки в новых моделях, HONOR сохранила высокие показатели. Смартфон поддерживает впечатляющую проводную зарядку мощностью 100 Вт и потрясающую беспроводную зарядку мощностью 80 Вт с использованием Wireless SuperCharger.

При наличии соответствующего зарядного устройства, полная проводная зарядка занимает менее 35 минут, а беспроводная – менее 45 минут.

Впечатление

HONOR Magic 7 Pro сразу производит впечатление устройства премиум-класса. Все в нем говорит о флагманском уровне, от качественной сборки до красивого дизайна. Квадратный модуль камеры на задней панели и расцветка корпуса выглядят великолепно. Экран также впечатляет: четкий, яркий дисплей с отличной цветопередачей и уровнем яркости, к счастью, без сильно изогнутых краев.

В отношении камер, Magic 7 Pro получил новый выдающийся 200-мегапиксельный 1/1.4-дюймовый телефото датчик, в то время как остальные камеры остались такими же, как и в прошлогодней модели. Качество получаемых изображения отличное.

В целом, HONOR Magic 7 Pro – сильный конкурент в сегменте флагманских устройств, сочетающий в себе передовое аппаратное обеспечение с амбициозным программным обеспечением. Телефон выглядит фантастически и хорошо работает.

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