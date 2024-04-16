HONOR Magic 6 Pro: обзор самого интригующего флагмана года

Взглянув на HONOR Magic 6 Pro с его фронтальной камерой в форме таблетки, нельзя не подумать о сходстве с конкурентами. Несмотря на то, что некоторыми элементами пользовательский интерфейс напоминает устройства других брендов, в этом флагмане достаточно уникальности.

HONOR уже давно использует дизайн селфи-камеры в подобной форме, как можно судить по моделям Magic 4 Pro и Magic 5 Pro, только раньше камера располагалась сбоку. Отходя от темы селфи-камеры, во всем остальном Magic 6 Pro демонстрирует яркую индивидуальность, выделяясь среди остальных конкурентов.

Новый флагман HONOR привлекает внимание расцветками задней панели, экраном с изогнутыми краями, который все ещё в тренде у китайских производителей, и оригинальным блоком основных камер квадратно-круглой формы. Смартфон имеет литий-кремниевый аккумулятор ёмкостью 5600 мАч, который смог уместиться в его стильном и тонком корпусе.

Опыт фото и видеосъёмки на HONOR Magic 6 Pro отличается от привычного. Главная камера обладает более узким углом обзора в 27 мм, что улучшает взаимодействие между самым широкоугольным объективом в 13 мм и телеобъективом в 68 мм. С сенсорами высокого разрешения минимум в 50 МП во всех трех камерах, Magic 6 Pro действительно заслуживает внимания как отличный камерофон. Так ли он хорош в реальной жизни, как в теории? Мы постараемся выяснить это в нашем обзоре.

Распаковка и комплектация

В стильной коробке чёрного матового цвета помимо самого HONOR Magic 6 Pro можно найти увесистое зарядное устройство мощностью 100 Вт, зарядный кабель USB-A — USB-C и скрепку для извлечения сим-карты. В комплекте нет чехла, но на экран уже нанесена защитная плёнка. В целом, комплектация добротная, с учётом того, что со многими современными флагманами в комплекте идет только одинокий зарядный кабель.

Стоит отметить, что перед написанием этого обзора мы ознакомились с отзывами иностранных изданий о HONOR Magic 6 Pro, в которых они отмечают, что их обзорные образцы зарядный адаптер в комплекте не имели. Вероятно, HONOR предусмотрела иные варианты комплектаций Magic 6 Pro для других стран.

Характеристики HONOR Magic 6 Pro

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 Экран: 6,8 дюйма, FHD+ 1280 x 2800, OLED Оперативная память: 12 ГБ Хранилище: 512 ГБ Батарея: 5600 мАч Порт: USB-C Операционная система: MagicOS 8.0, Android 14 Фронтальная камера: 50 МП Основная камера: 50 МП Широкоугольная камера: 50 МП Телефото: 180 МП, 100-кратный цифровой зум Возможности подключения: 802.11ax, Bluetooth 5.3, 5G Скорость зарядки: 100 Вт IP-рейтинг: IP68 Размеры: 162,5 х 75,8 х 8,9 мм Вес: 229 г

Дизайн

HONOR Magic 6 Pro выделяется на фоне конкурентов своими размерами и весом. Наш обзорный образец имеет вариант дизайна с матовой задней панелью черного цвета, он ощущается гладким, но не скользким. На фоне общей толщины корпуса массивный блок основных камер на задней панели визуально вызывает ощущение смещения баланса, но нет, телефон лежит в руке вполне чётко и перевес становится заметен, только если специально обращать на него внимание.

Скруглённые боковые грани экрана и задней панели придают корпусу смартфона ещё больший эффект изящества и утончённости. Металлическая отделка боковых граней добавляет устройству стиля и явно свидетельствуют о его принадлежности к сегменту флагманов. Блок основных камер имеет необычную форму массивной шайбы со скруглёнными краями, в которой размещены 3 объектива, вспышка и дальномер.

Справа на боку размещена регулировка громкости и кнопка питания, на верхней грани можно найти решётку одного из двух динамиков и микрофон, а на нижней расположена решётка второго динамика, микрофон, порт USB-C и слот на две карты Nano-SIM.

Это не самый лёгкий телефон, однако важно отметить, что в нем скрыт самый ёмкий аккумулятор среди аналогов. Стандарт защиты IP68 гарантирует сохранность и позволяет погружать устройство в пресную воду на глубину 1,5 метра до 30 минут.

Экран

HONOR Magic6 Pro впечатляет своим 6,8-дюймовым OLED-экраном с изящно изогнутыми краями и минимальными рамками. Это LTPO-дисплей, который гибко адаптирует частоту обновления от 1 до 120 Гц и использует высокочастотную широтно-импульсную модуляцию на уровне 4320 Гц для эффективного затемнения. С разрешением 1280×2800 пикселей и нестандартным соотношением сторон 19,7:9, экран может похвастаться высокой плотностью пикселей в 453 ppi.

HONOR заявляет, что пиковая яркость экрана достигает 5000 нит при воспроизведении HDR-контента и 1600 нит в условиях обычной высокой яркости. Это особенно актуально, когда вы используете телефон на улице под прямыми солнечными лучами. Во время тестов Magic 6 Pro демонстрировал впечатляющие результаты, показывая яркость в 1578 нит с активированной функцией адаптивной яркости.

Компания HONOR особо подчёркивает, что дисплей Magic6 Pro способен обновляться с частотой 1 Гц даже при минимальной яркости в 2 нит, что соответствует действительности. Данная функция обеспечивает работу «всегда активного» полноэкранного режима без значительного расхода заряда.

В зависимости от используемого приложения, просматриваемого контента и взаимодействия пользователя с телефоном, Magic6 Pro адаптирует частоту обновления экрана. Для игр, требующих высокой частоты кадров, доступна максимальная настройка. И хотя в динамическом режиме она может быть ограничена 90 Гц, при самостоятельной установке она достигает полных 120 Гц.

Magic6 Pro поддерживает все основные стандарты HDR, в том числе HDR10 и Dolby Vision, а также имеет сертификацию Widevine L1. Мы смогли насладиться просмотром HDR-клипов на YouTube, причём приложение сохраняет эффект HDR даже в режиме картинки в картинке (PiP). Функция HDR доступна и для просмотра фотографий в собственной галерее, хотя кажется, что Google Photos и Chrome пока не поддерживают эту возможность.

Камеры

Камера HONOR Magic 6 Pro демонстрирует впечатляющие результаты при фотосъёмке, отлично передавая детали и обеспечивая глубину изображения благодаря автофокусирующимся объективам, крупным сенсорам и продвинутой обработке изображений. В сравнении с конкурентами, HONOR Magic 6 Pro может уступать в ближнем оптическом охвате, что особенно заметно при съёмке приближенных объектов в сложных условиях. Но при съёмке неподвижных объектов Magic 6 Pro опирается на вычислительную фотографию и заоблачное разрешение сенсора, чтобы создавать удивительно детальные снимки.

Использование искусственного интеллекта в процессе масштабирования способствует оптимизации простых объектов, делая их более чистыми и чёткими. Однако, при увеличении свыше 5x, изображения могут приобретать эффект масляной живописи, что может не понравиться ценителям фотографии из-за потери деталей.

Кроме того, благодаря минимальному расстоянию фокусировки в 10 см для 27-мм камеры, 4 см для сверхширокоугольной камеры и 30 см для телеобъектива, HONOR Magic 6 Pro предоставляет возможность снимать макрофотографии, что делает его превосходным выбором для любителей съемки крупным планом.

Основной объектив Широкоугольный объектив Основной объектив Основной объектив Зум 2,5х Зум 5х Основной объектив Макро-фото Портрет

Камера с 27-мм фокусным расстоянием обладает переменной диафрагмой f/1,6 и f/2,0, что важно не столько для создания боке, сколько для точного управления экспозицией. Это позволяет HONOR Magic 6 Pro лучше адаптироваться к различным световым условиям, особенно при съёмке видео.

Однако, не обошлось и без недостатков. HONOR Magic 6 Pro иногда демонстрирует неестественные текстуры при сильном увеличении. Также обработка цвета телеобъективом иногда не совпадает с широкоугольными и сверхширокоугольными камерами, что особенно заметно при слабом освещении и наличии источников света, отвлекающих камеру.

Основной объектив Основной объектив Зум 2,5х Зум 5х Широкоугольный объектив Основной объектив Зум 2,5х Зум 5х

В динамике камера испытывает трудности с увеличением, иногда приводя к потере светлых участков на снимках, но детализация теней остаётся на высоком уровне с низким шумом.

Если вы активно снимаете видео на смартфон, то 4K-камера Magic 6 Pro с возможностью записи до 60 кадров в секунду станет идеальным инструментом. Она впечатляет своей стабилизацией на всем протяжении зума и быстрой автофокусировкой. Основная камера выделяется своей универсальностью, а также предоставляет возможность контролировать диафрагму в профессиональном режиме при записи видео, что особенно полезно при ярком освещении и съёмке на больших расстояниях.

Селфи-камера с разрешением 50 МП и функцией автофокуса обеспечивает отличные результаты. В большинстве случаев, снимая с «твёрдой руки», вы получите превосходные кадры. Однако, в некоторых спешных ситуациях могут возникать странные артефакты. Это может быть связано с нюансами работы программного обеспечения или с задержками в обработке изображений.

Добавим, что фронтальная камера также отлично справляется с видеосъёмкой в 4K, а микрофоны чётко захватывают звук, что делает Magic 6 Pro хорошим выбором для тех, кто ищет качественные переднюю и заднюю камеры для фото и видео.

Производительность

В основе вычислительных возможностей HONOR Magic 6 Pro лежит последняя разработка от Qualcomm — чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Погрузившись глубже в технические детали, мы обнаружили, что синтетические бенчмарки подтверждают высокие ожидания, которые точно соответствуют реальному пользовательскому опыту.

Geekbench одноядерный тест — 2188,

Geekbench многоядерный тест — 6844,

3DMark Extreme (Hight) — 5212,

3DMark Extreme (Low) — 2907.

Смартфон работает быстро и плавно, не давая даже малейшего повода для нареканий в плане производительности.

HONOR Magic 6 Pro без труда справляется с самыми современными играми, такими как Genshin Impact и Call of Duty. Устройство стабильно поддерживает высокую частоту обновления экрана, обеспечивая комфортный геймплей на протяжении 20–30 минут. Следовательно, если вы играете в основном ради удовольствия и не требуете от своего смартфона поддержания максимальной производительности на протяжении длительных сессий, Honor Magic 6 Pro окажется более чем подходящим вариантом.

Что касается памяти, то базовая модель поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного накопителя, хотя существуют варианты до 1 ТБ. В этом аспекте HONOR Magic 6 Pro не удивляет: современные устройства стандартно оснащены достаточным объёмом памяти для выполнения всех необходимых задач. Впрочем, дополнительные функции, такие как слот для карт памяти microSD или 3,5-мм аудио разъем, отсутствуют, но к таким изменениям в индустрии мы уже успели привыкнуть.

Операционная система

HONOR Magic 6 Pro поставляется с операционной системой MagicOS 8 на основе Android 14. В арсенале MagicOS уже имеются традиционные функции, однако производитель добавил ряд новшеств, направленных на интеграцию элементов искусственного интеллекта в пользовательский опыт.

Например, функция «Рекомендации с ИИ» анализирует пользовательское поведение и предлагает соответствующие приложения. Эта возможность не является чем-то революционным, учитывая, что подобные рекомендательные системы уже давно присутствуют на рынке. Та же история и с Magic Text, которая позволяет извлекать текст из изображений — знакомая многим технология OCR, только под новым именем.

В то же время, функция Magic Portal заслуживает особого внимания. Она позволяет пользователю выделить текст или изображение и, перетащив его в правый угол экрана, мгновенно отправить в приложение, которое предложит ИИ. Это не просто фишка, а реально полезный инструмент.

По сообщениям HONOR, в будущем Magic Portal обретёт ещё больше функций, включая возможности интеграции со сторонними приложениями и улучшенное взаимодействие между устройствами. Что касается поддержки обновлений, Honor обещает предоставлять основные обновления операционной системы в течение трех лет и обеспечивать безопасность устройства на протяжении пяти лет. Это не так долго, как семилетняя поддержка конкурентов, но всё же значительно превосходит стандартные два года.

Качество звука

HONOR Magic 6 Pro оборудован стереосистемой с двумя динамиками, один из которых служит в качестве основного, а другой – в роли вспомогательного. Несмотря на отсутствие громких заявлений от HONOR о качестве звука, наш опыт показывает, что Magic 6 Pro обладает превосходным звучанием.

Стереосистема предлагает широкий частотный диапазон, который обеспечивает насыщенный и детализированный звук. Басы звучат глубоко, а высокие частоты добавляют блеска, создавая полноценную аудио-картину.

Время автономной работы

HONOR Magic 6 Pro оснащён кремниево-углеродным аккумулятором второго поколения. Благодаря внедрению кремниевых кристаллов в графитовый анод, инженеры HONOR существенно увеличили ёмкость батареи — на 20%, достигнув отметки в 5600 мАч. Это позволило создать компактный флагманский телефон с внушительным аккумулятором.

Наш тест батареи показал невероятные результаты: более 20 часов просмотра веб-страниц без перерыва. И не только веб-серфинг блещет энергоэффективностью, но и просмотр YouTube, а также игровой процесс на частоте обновления в 120 Гц оставляют положительные впечатления.

Что касается зарядки, HONOR Magic 6 Pro поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 100 Вт и не менее мощную беспроводную зарядку до 66 Вт.

Впечатление

Без тени сомнения, HONOR Magic 6 Pro вызывает восхищение. Устройство отличается впечатляющим временем автономной работы, а его камеры способны конкурировать с флагманами от других брендов, в некоторых случаях даже превосходя их. Внутри устройства скрывается мощный чипсет, а интегрированные функции искусственного интеллекта в операционной системе оказываются действительно полезными, хотя их возможности пока что ограничены.

Этот смартфон я бы определенно порекомендовал тем, кто ищет нечто необычное. Однако стоит иметь в виду, что HONOR Magic 6 Pro не относится к категории бюджетных. Но если вы относитесь к тем, кто любит эксперименты и готов к новым открытиям, HONOR Magic 6 Pro оправдает ваши ожидания.

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