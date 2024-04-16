ТОП-6 Лучшие телефоны до 20000 рублей 2024 года

Лучшие телефоны стоимостью до 20000 рублей заставляют идти на некоторые серьезные компромиссы, но, поскольку цены неуклонно растут, экономия денег сейчас важнее, чем когда-либо прежде.

Несмотря на то, что выбор топовых телефонов на этом ценовом уровне невелик, мы собрали несколько, которые, по нашему мнению, стоят того. Тем, кто ищет что-то большее, мы рекомендуем ознакомиться нашим рейтингом лучших телефонов до 30000 рублей, ну а все желающие сэкономить еще чуть-чуть могут попробовать выбрать один из лучших телефонов до 15000 рублей.

16.04.2024 Обновлени В рейтинг лучших телефонов до 20000 рублей добавлены новые модели.

Как можете видеть ниже, вы сумеете получить только устройства на Android с ценой до 20000 рублей. Вероятно, вы могли бы купить подержанный iPhone, но самый дешевый новый iPhone, который продает Apple, — это iPhone SE (2022) и его стоимость немного выше. Если вам нужен совершенно новый телефон, и вы не согласны на один из лучших подержанных телефонов, в поиске при стоимости менее 20000 рублей, Android — это то, что нужно.

И, как и следовало ожидать, таким дешевым телефонам приходится экономить. У некоторых есть серьезные недостатки, такие как невысокая производительность или слабые камеры. Тем не менее, если у вас ограниченный бюджет, модели из этого рейтинга лучший вариант.

1 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Лучший смартфон до 20000 рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.67″ (2400×1080) AMOLED 120 Гц

Память: встроенная 128 ГБ, 64 ГБ, оперативная 6 ГБ, 8 ГБ

Фото: 4 камеры, основная 108 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Операционная система: Android 11

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE

Вес: 202 г Плюсы Отличный AMOLED экран, яркие, точные цвета, 120Гц

Приятный дизайн, корпус со степенью защиты IP53

Хорошее время автономной работы Минусы Нет записи видео 4К

Redmi Note 11 Pro — лучший телефон до 20000 рублей. Он создан для людей, которым нужен смартфон на каждый день без необходимости в самом сочном процессоре для мобильных игр. У него красивый дизайн, экран, динамики, отличное время автономной работы и особенно скорость зарядки.

Xiaomi получила для него сертификацию с рейтингом IP53, и это еще одна деталь, заслуживающая внимания — Realme пока что не смогла этого достичь. Камера также надежная, пожалуй, делает свою работу лучше, чем любая другая модель серии Redmi Note 11.

Наконец, MIUI 13 — это мощная программная оболочка с миллионами поклонников по всему миру, которая добавляет баллов Redmi Note 11 Pro. Наличие разъема 3,5 мм, слота под microSD, ИК-порта и даже FM-радио также радуют.

Этот смартфон вышел на год раньше, чем Redmi Note 12, который мы также рассматривали как претендента на попадание в рейтинг. Но после недолгих раздумий мы все же решили ничего не менять. Да, Note 12 чуть легче, чуть автономней (на 14%) и процессор у него чуть мощнее, но эти «чуть» не перевесили в наших глазах в два раза более мощную зарядку (67 Вт против 33 Вт), наличие стерео, Dolby Atmos и на 78% процентов более высокую эффективность в одноядерном тесте GeekBench.

2 HONOR 90 Lite Честь и хвала

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июнь 2023 года

Экран: 6.7″ IPS LCD (1080×2388) 90 Гц

Встроенная память: 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 100 МП, 5 МП, 2 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 4500 мАч

Процессор: MediaTek Dimensity 6020

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: нет

Вес: 179 г Плюсы Приятный набор камер делает качественные фото

Довольно много хранилища для такой цены Минусы Отсутствует гироскоп

Разблокировка сбоку типична для дешевых моделей

Если вы хотите приобрести сбалансированный по функционалу и цене телефон до 20000 рублей, то вам сюда. HONOR 90 Lite дает именно то, что ждешь от самого популярного размера бюджета. Довольно объемная для такой модели батарея на 4500 мАч обеспечивает работу устройства на целый день умеренного использования, примерно на 16 часов, но в то же время не утяжеляет телефон, который весит менее 180 граммов.

Довольно мощный чип MediaTek Dimensity 6020 поддерживает плавность и скорость работы устройства — здесь вы не заметите каких-либо лагов при просмотре видео и веб-страниц. Для удешевления устройства поставлен ЖК-экран, но он его не портит — несмотря на меньшую яркость, у дисплея большая диагональ и тонкие рамки, а частота 90 Гц будет повыше, чем у некоторых лучших смартфонов до 30000 рублей. Набор из трех отличных камер позволяет делать четкие, живые, приятные глазу фото, хотя не без недостатков — при зуммировании присутствует некоторый шум и нет оптической стабилизации.

К минусам можно отнести то, что не на всех моделях присутствует NFC, и нужно внимательно изучить характеристики перед заказом. Конечно, сейчас в России эта функция менее актуальна, но хочется надеяться, что не навсегда.

Нам приятно рекомендовать к покупке этот красивый, удобный и шустрый аппарат, о покупке которого вы точно не пожалеете.

3 Realme 10 Красивый дизайн и экран, а что еще надо?

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.4″ (2400×1080) AMOLED 90 Гц

Память: встроенная 128 ГБ, 256 ГБ, 64 ГБ, оперативная 4 ГБ, 8 ГБ

Фото: двойная камера, основная 50 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Операционная система: Android 12

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE

Вес: 178.5 г Плюсы Привлекательный дизайн, стекло Gorilla Glass 5 спереди

AMOLED-экран, частота обновления 90 Гц

Отличная производительность Минусы Нет защиты от брызг

Нет сверхширокоугольной камеры

Realme 10 — привлекательный телефон, который мы легко рекомендуем, несмотря на некоторые недостатки. У него привлекательный дизайн, красивый AMOLED-экран, и он поражает временем автономной работы, скоростью зарядки, производительностью и даже стабильностью. Realme 10 также оснащен такими полезными функциями, как аудиоразъем, отдельный слот microSD и NFC.

С другой стороны он имеет более слабую камеру по сравнению с предыдущим поколением, у него нет сверхширокоугольной камеры, нет возможности снимать видео 4K, а основная камера делает, относительно, посредственные фотографии. Также жаль, что нет даже базовой влагозащиты.

Но решения Realme 10 по сокращению расходов понятны, и мы думаем, что многие пользователи согласятся с этим. Realme 10 — это быстрый телефон с хорошим экраном и длительным временем автономной работы, и этого вполне достаточно для устройства с ценой до 20000 рублей.

4 Xiaomi 11 Lite 5G Смартфон со всеми необходимыми функциями

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.55″ (2400×1080) AMOLED 90 Гц

Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ

Оперативная память: 6 ГБ, 8 ГБ

3 камеры: 64 МП, 8 МП, 5 МП

Аккумулятор: 4250 мА·ч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G

SIM-карты: 2 (nano SIM)

Операционная система: Android 11

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA)

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE, 5G

Степень защиты: IP53

Вес: 158 г Плюсы Привлекательный дизайн

Мощный

Большой дисплей Минусы Плохой датчик приближения

Это элегантный и почти невесомый гаджет, который удобно лежит в руке. Матовое покрытие уменьшает количество отпечатков пальцев на корпусе. Также есть антибликовое стекло.

Диагональ дисплея − 6,55 дюймов. Матрица AMOLED основана на технологии TrueColor, она обеспечивает насыщенное изображение, передает реалистичность цвета за счет четкости 2400х1080. Можно рассматривать картинки до мельчайших деталей.

Девайс действует на операционной системы Android 11 и обладает производительным восьмиядерным процессором. Чипсет продлевает время работы смартфона от одного заряда, увеличивает скорость обработки фото. Графика мобильных игр превосходная. Стереодинамики выдают чистейший звук.

Батарея 4250 мАч поддерживает все функции устройства. Есть NFC, позволяющий выполнять бесконтактные платежи. Гаджет предоставляет широкие возможности для творчества. На задней панели расположена тройной модуль на 64 мегапикселя. Она делает великолепные кадры при любом освещении. Также если для широкоугольный объектив и для макросъемки. Предусмотрены и опции «Остановка времени» и «Ночной таймлапс».

5 Infinix Note 30 Pro Надо брать, пока дают

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: май 2023 года

Экран: 6.67″ AMOLED (1080×2400) 120 Гц

Встроенная память: 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 108 МП, 2 МП, 2 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Helio G99

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP53

Вес: 203 г Плюсы AMOLED 120 Гц — отлично за эти деньги

Качественные снимки на свету

Умеет в беспроводную зарядку

Емкая АКБ

Есть рейтинг IP53 Минусы Нет сверхширокоугольного объектива

Не может снимать 4К видео

Для бюджета в районе 17 тыс. руб. Infinix Note 30 Pro будет лучшим выбором. Хорошая начинка дополнена прекрасным AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц — очень сладко для такого бюджета. Также примечательно, этот телефон до 20000 рублей имеет рейтинг IP53, не топовый, но все же, и поддерживает беспроводную зарядку, в том числе реверсивную — редкая функция за эти деньги, поэтому мы и считаем, что функционалом устройство отбивает каждый вложенный в него рубль, и даже больше.

На Infinix Note 30 Pro все приложения и контент летают, к качеству работы с ними вопросов нет, и заряд держится довольно долго. К собственной ОС Infinix пока еще есть вопросы — выглядит сыровато, и не захватывает дух. Этому прекрасному телефону не хватает красивого внутреннего убранства, чтобы от него действительно закружилась голова, но это дело наживное. Все-таки кампания на рынке появилась недавно. Вспомним становление Xiaomi, и становится очевидно, что нужно успевать наслаждаться функционалом Infinix за минимальный прайс, пока он раскачивается и предлагает набор опций достойный моделей в пару раз дороже. Скоро, как с тем же Xiaomi, мы увидим, как Infinix выкладывает на прилавки модели за 100 тыс. рублей и выше.

6 OPPO A78 4G Живучий, но не самый мощный телефон до 20000 рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: январь 2023 года

Экран: 6.56″ IPS LCD (720×1612) 90 Гц

Встроенная память: 128 ГБ

Оперативная память: 4, 8 ГБ

Камеры: 50 МП, 2 МП, селфи 8 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Dimensity 700

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13 (с обновлением до Android 14)

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP54

Вес: 188 г Плюсы Защита корпуса от влаги и пыли

Есть быстрая зарядка

Хороший объем аккумулятора

Можно расширить хранилище

Получаются красивые фото, но в хороших условиях Минусы Всего 128 Гб встроенного хранилища

Низкое разрешение

Нет сверхширокоугольного объектива

Основное достоинство, которое отличает этот телефон до 20000 рублей, это высокая автономность. Небольшой экран с не самым требовательным железом позволяют OPPO A78 продержаться 2 дня без зарядки в довольно активном пользовательском режиме. А если телефон все-таки сядет, то зарядится всего за час, и снова будет готов к бою.

Габариты устройства позволяют ему удобно лежать даже в небольшой руке. Вам будет комфортно набирать текст, а простора на дисплее достаточно для того, чтобы наслаждаться видео.

Экран устройства яркий настолько, чтобы не было проблем при просмотре контента при свете дня. Однако, при такой диагонали и разрешении 720×1612 плотность пикселей получается такой, что их становится реально разглядеть.

Говоря о долговечности устройства, можно отметить сертификацию IP54 — далеко не все производители телефонов из этого списка заморочились с его получением. Тем ценнее, что она здесь присутствует.

К недостаткам устройства можно отнести скромную производительность. В самих приложениях OPPO A78 работает гладко, но вот при запуске порой явно пыжится, и многозадачность — не его конек, но за свою цену это приятный, качественный смартфон, в котором чувствуется продуманный подход, но нет большого запаса на будущее.