ТОП-10 Лучшие телефоны до 30000 рублей 2024 года

Для большинства людей не просто выбрать лучший телефон до 30000 рублей, потому что на рынке сегодня можно найти большое количество устройств в этом ценовом диапазоне, при этом они не сильно уступают флагманским моделям. Поэтому многие покупатели предпочтут отказаться от дорогих гаджетов и перейти на бюджетные устройства.

В этой ценовой категории можно встретить, такие именитые бренды как: Xiaomi, Apple, Realme, Samsung и другие. Ну а вдруг вы можете позволить себе большее, обязательно ознакомьтесь с нашими рейтингами лучших телефонов до 40000 рублей или даже лучших телефонов до 50000 рублей. Для тех кто ищет максимально простое устройство мы подготовили рейтинги лучших телефонов до 20000 рублей или лучших телефонов до 10000 рублей.

16.04.2024 Обновление В рейтинг лучших телефонов до 30000 рублей добавлены новые модели.

Конечно, всем известно — чем дороже устройство, тем круче его камеры, лучше экран и мощнее начинка. Однако, можете не сомневаться, что найти здесь именно то устройство, которое максимально отвечает своим требованиям в соотношении с ценой.

Все телефоны из этого рейтинга имеют приличный набор функция, хорошее качество камер и довольно мощную аппаратную часть и что самое главное, что для их покупки вам не придется залезать в долги или идти грабить банк). Итак, мы начинаем рейтинг лучших телефонов до 30000 рублей.

1 Xiaomi Redmi Note 13 Pro Лучший телефон по соотношению цена/качество

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: сентябрь 2023 года

Экран: 6.67″ AMOLED (1220×2712) 120 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 8, 12, 16 ГБ

Камеры: 200 МП, 8 МП, 2 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 5100 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 13 (с обновлением до Android 14)

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi, ИК-порт

Водонепроницаемость: IP54

Вес: 187 г Плюсы Большой дисплей с частотой 120 Гц с точной цветопередачей

Добротный процессор

Емкость батареи на уровне флагманов

Много вариантов начинки

Основная камера 200 МП выдает высокий результат Минусы Много лишних приложений

Нельзя расширить память

Низкая детализация при съемке широкоугольным объективом

Несмотря на то , что Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G продается по той же цене, что и его предшественник, во время нашего тестирования мы обнаружили несколько ключевых улучшений. Основная камера подросла как по количеству пикселей, так и по диафрагме, обеспечивая более высокий уровень детализации как при съемке при слабом освещении, так и с зумом. Также был улучшен дисплей. Помимо более четкого разрешения 2712 x 1220, мы зафиксировали более низкий (и, следовательно, лучший) средний показатель Delta E, который составил всего 1,09, что говорит о потрясающей точности цветопередачи при относительно небольшой цене.

Производительность нас особенно поразила: во бенчмарках процессор Note 13 Pro 5G опередил все другие телефоны Android в своем ценовом диапазоне, в том числе своего предшественника — на 23% в многоядерном тесте.

Результаты графического ядра были не такими впечатляющими: 13 Pro показал примерно ту же частоту кадров, что и 12 Pro, а программное обеспечение Xiaomi по-прежнему представляет собой набитый мусорными приложениями беспорядок, но даже с учетом этих нюансов Redmi Note 13 Pro 5G слишком хорош, чтобы списывать его со счетов.

2 Infinix Zero 30 Лучший для себяшек в ценовой категории до 30000 рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: сентябрь 2023 года

Экран: 6.78″ AMOLED (1080×2400) 144 Гц

Встроенная память: 256 ГБ

Оперативная память: 8, 12 ГБ

Камеры: 108 МП, 13 МП, 2 МП, селфи 50 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Dimensity 8020

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP53

Вес: 185 г Плюсы Хороший выхлоп на вложенный рубль

Впечатляюще чистая стереоакустическая система с DTS

Во всех отношениях хорошая работа камер при дневном свете

Современный дизайн с прочной конструкцией благодаря IP53 и Gorilla Glass Минусы Предустановлено много мусора

Нет поддержки HDR

Не добавить памяти

Infinix Zero 30 — это универсальный гаджет, ориентированный на фотосъемку, особенно на селфи. Фронталка здесь, по нашему мнению, является невероятно выдающейся камерой с автофокусом и невероятно чистыми и резкими фото и видео. Имеется даже специальная светодиодная вспышка для селфи, которая определенно помогает при съемке в условиях низкой освещенности. Другие аспекты, которые нас привлекли в Zero 30, включают быстро обновляющийся дисплей с частотой 144 Гц и практически идеальную цветопередачу DCI-P3. Стереодинамики очень солидные, и скорость зарядки заслуживает похвалы. Телефон также имеет отличную эргономику, рейтинг защиты IP53 и стекло Gorilla Glass 5 спереди и сзади.

Досадно, конечно, что хранилище не расширить, а время автономной работы, хотя и достаточное, но не самое лучшее в классе. Но важнее всего отметить, что собственная операционная система, XOS, все еще нуждается в некой шлифовке. Из-за этого нюанса Zero 30 сложнее конкурировать с телефонами уже давно присутствующих на рынке и известных производителей. Несмотря на эти недостатки, Infinix Zero 30 представляет собой хороший телефон до 30000 рублей с оптимальным балансом цены и качества.

3 Samsung Galaxy A54 Лучший смартфон Samsung до 30000 рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: март 2023 года

Экран: 6.4″ Super AMOLED (1080×2340) 120 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 6, 8 ГБ

Камеры: 50 МП, 12 МП, 5 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Samsung Exynos 1380

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13 (с обновлением до Android 14)

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP67

Вес: 202 г Плюсы Стильный дизайн

Классный дисплей

IP67

Емкая батарея Минусы Дороже аналогов

Слаб в играх

Серия телефонов Samsung Galaxy не начинается и не заканчивается флагманами S-серии. Линейка A-серии от Samsung — это совсем другое предложение, манящее флагманскими вкусностями по более низкой цене — и Galaxy A54 5G тоже не без изюминки. Это впечатляющий и доступный смартфон, который привлекает не только своими внешними данными: A54 5G оснащен отличным экраном и имеет более чем достаточную производительность для большинства людей — даже если его процессор не такой мощный, как у его братьев и сестер.

Для своей цены он также делает отличные снимки, и если время автономной работы является главным приоритетом при покупке смартфона, то вам повезло: в нашем тесте Galaxy A54 5G продержался почти 27 часов. Если вы поклонник Samsung или просто хотите надежный и привлекательный своими характеристиками смартфон, который не будет стоить дорого, то Galaxy A54 5G может стать вашим другом.

4 OnePlus Nord 2T 5G Лучший телефон OnePlus до 30000 рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.43″ (2400×1080) AMOLED 90 Гц

Память: встроенная 128 ГБ, 256 ГБ, оперативная 12 ГБ, 8 ГБ

Фото: 3 камеры, основная 50 МП

Аккумулятор: 4500 мАч

Операционная система: Android 12

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE, 5G

Вес: 190 г Плюсы Отличное соотношение цены и качества

Отличная основная камера

Высокая производительность Минусы Нет беспроводной зарядки

Только 90 Гц

Возможно, OnePlus Nord 2T — не самый привлекательный телефон, но он обладает преимуществом там, где это необходимо. Он имеет отличный 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц и камеру, которая может делать более чем достойные снимки.

Что касается производительности, то теперь он оснащен чипом Dimensity 1300, а это означает довольно хорошую производительность при своей цене, а также отстсутвие перегрева Это еще один признак надежности OnePlus Nord 2T 5G. Также, не стоит забывать что телефон имеет функцию быстрой зарядки 80 Вт, которая позволяет пополнить батарею до 100% за 27 минут или за 15 минут до 67%.

Это лучший телефон OnePlus для тех, кто не хочет платить стоимость флагмана OnePlus 11, но также и один из лучших телефонов на рынке до 30000 рублей.

5 Realme 11 Pro Шикарный дизайн и надежная работа

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: май 2023 года

Экран: 6.7″ AMOLED (1080×2412) 120 Гц

Встроенная память: 256, 512 ГБ

Оперативная память: 8, 12 ГБ

Камеры: 100 МП, 2 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Dimensity 7050

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP53

Вес: 183 г Плюсы Роскошный внешний вид

Очень яркий OLED-дисплей с точной цветопередачей и поддержкой HDR10+

Высокая производительность

Быстрая зарядка

Хороший фотонабор Минусы Нет защиты от брызг

Один средненький динамик

Realme 11 Pro стоимостью 25000 — настоящее удовольствие, к нему практически нет вопросов. Этот изысканный смартфон поразил нас своим роскошным дизайном; он предлагает отличный OLED-экран, быстрое железо, хорошую основную камеру и большой аккумулятор с быстрой зарядкой.

Realme 11 Pro показал классные результаты в наших тестах по дисплею и аккумулятору, хорошие — с точки зрения динамика и производительности, а его основная камера продемонстрировала достойную работу даже несмотря на свои недостатки, такие как посредственная стабилизация видео и полное ее отсутствие в режиме 4K, иногда слишком обработанные фотографии, а также шум в режиме Auto Nightscape.

Тем не менее, несмотря на эти недостатки, Realme 11 Pro — отличный смартфон с выдающимся дизайном, который не разочарует.

6 OnePlus Nord CE 3 Lite Еще один приличный телефон до 30000 рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: апрель 2023 года

Экран: 6.72″ IPS LCD (1080×2400) 120 Гц

Встроенная память: 128 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 108 МП, 2 МП, 2 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 695

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: нет

Вес: 195 г Плюсы Поддержка адаптивной частоты обновления

Крупная батарея с быстрой зарядкой 67 Вт

Есть слот для расширения памяти и вход 3.5 мм

Красивый цвет в лаймовом исполнении Минусы Нет сверхширокоугольного объектива

Калибровка цветов похуже, чем у AMOLED

Только FHD-видео с ограничением 30 fps

Если ваш бюджет не превышает ценник смартфонов Nord, не беспокойтесь. За относительно небольшие деньги вы можете приобрести OnePlus Nord C3 Lite. И несмотря на свою цену, это все равно очень функциональное устройство.

Материал корпуса был удешевлён за счет пластика, но немного шика придала красивая расцветка лаймовой модели. Хотя OLED-экран заменен на более простую ЖК-матрицу, изображение по-прежнему четкое, а частота обновления увеличена до 120 Гц.

И снова на борту стереодинамик с редким нынче разъемом для наушников. Большой аккумулятор емкостью 5000 мАч позволяет играть в течение всего дня без каких-либо проблем, если только вы не решите выжать трудягу до последней капли. Но благодаря быстрой зарядке мощностью 67 Вт можно быстро вернуться в строй, если аккумулятор достиг 0. Игра плавная и приятная в более-менее легких играх, таких как PUBG и Call of Duty Mobile, и даже в требовательной Genshin Impact, если вы держите низкие настройки графики.

Такой производительности способствует игровой режим, но вообще чипсет Snapdragon 695 справляется со всем остальным так же эффективно. Даже 108-мегапиксельная камера — своего рода чудо, позволяющее делать красивые снимки в любых, даже сложных условиях.

7 POCO X5 Pro Отличный смартфон до 30000 рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: февраль 2023 года

Экран: 6.67″ (2400×1080) AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 6, 8 ГБ

Камеры: 108 МП, 8 МП, 2 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 12 (с обновлением до Android 14)

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, ИК-порт

Степень защиты: IP53

Вес: 181 г Плюсы AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц

Основная камера на 108 МП

Тонкий и легкий

Цена/качество Минусы 0 обязательств по обновлению ОС от производителя

Задняя крышка из пластика

Китайский Poco X5 Pro 5G находится в верхней части рассматриваемого нами ценового диапазона, что не мешает ему предлагать исключительную ценность на потраченный рубль.

AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма и частотой 120 Гц, по сути, является флагманским, и компанию ему составляет приятный элегантный дизайн. Даже камера впечатляет, с удивительно качественным 108-мегапиксельным сенсором основной камеры, хотя сопутствующие сверхширокоугольная и макрокамера не так прекрасны.

Корпус Poco выполнен полностью из пластика, поэтому внешне он не претендует на премиальность. Кроме того, напрягает стоящее здесь программное обеспечение MIUI (которое используется всеми телефонами Xiaomi, Poco и Redmi). Но в целом за свою цену это отличное предложение.

8 Google Pixel 6а Флагман предыдущих лет от Pixel до 30000 рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: май 2022 года

Экран: 6.1″ (2400×1080) OLED 60 Гц

Встроенная память: 128 ГБ

Оперативная память: 6 ГБ

Камеры: 12.2 МП, 12 МП, селфи 8 МП

Аккумулятор: 4410 мАч

Процессор: Google Tensor

SIM-карты: 1

Операционная система: Android 12 (c обновлением до Android 14)

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Степень защиты: IP67

Вес: 178 г Плюсы Качественные фото

Хорошо защищен по рейтингу IP

OLED с высоким запасом яркости Минусы Частота 60 Гц

Долгая зарядка

Неотзывчивый датчик отпечатка пальца

Pixel 6a, вероятно, еще недолго пробудет на прилавках, но его все еще можно купить на маркетплейсах, ион будет очень выгодным приобретением.

Самым большим преимуществом этого телефона до 30000 рублей является чипсет Tensor, специально созданный Google для флагманов 2021 года — 6 и 6 Pro. Он не только обеспечивает хорошую общую производительность на текущий момент, но и обещает, что 6a будет работать на приличном уровне в течение многих лет. Запланировано обновление ОС до Android 15, а обновления безопасности он будет получать как минимум до июля 2027 года. 6a также имеет класс защиты от пыли и воды IP67, так что он является универсальным выбором, если вам нужен бюджетный телефон, который прослужит долго.

6,1-дюймовый OLED-дисплей 6a с разрешением 1080p имеет стандартную частоту 60 Гц. Это было не ахти как впечатляюще при первоначальной розничной цене телефона в 40000, но за нынешнюю сумму в районе 30000 это один из лучших экранов на рынке. К сожалению, датчик отпечатков пальцев под дисплеем работает все также заметно медленнее, чем у конкурентов. Но опять же, такой же и на классном 7a.

В 6a используется та же стандартная 12-мегапиксельная широкоугольная камера, что и во других, более ранних, телефонах Pixel, которая по-прежнему является очень хорошей — особенно по меркам среднего класса. Аккумулятор телефона емкостью 4410 мАч не очень емкий, но общая производительность аккумулятора лучше, чем можно было бы предположить по его размеру.

9 Nothing Phone (1) Не дизайном единым

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: июль 2022 года

Экран: 6.55″ OLED (1080×2400) 120 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 8, 12 ГБ

Камеры: 50 МП, 50 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 4500 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G Plus

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 12 (с обновлением до Android 14)

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP53

Вес: 193.5 г Плюсы Оригинальный внешний вид

Поддержка беспроводной зарядки

Качественный экран

Хорошая оптимизация камер Минусы Качество снимков при слабом освещении

Все-таки присутствует переплата за дизайн

Одним из наиболее выдающихся смартфонов, которые вы найдете в этом ценовом диапазоне, является Nothing Phone (1), цена которого начинается от 28000 рублей. Он предлагает достойные характеристики, способные конкурировать с Google Pixel 6a. Поигравшись с огоньками на задней панели в течение первых двух дней после покупки, скорее всего, вы уже перестанете обращать на них внимание, и на первый план выйдет рабочая функциональность устройства.

Если отбросить внешнюю мишуру, в сухом остатке вы получите функциональный мобильный телефон среднего класса. После нескольких обновлений различные ошибки и не слишком впечатляющее время автономной работы были подправлены.

Теперь телефон может проработать практически целый день без подзарядки. Он поддерживает беспроводную зарядку, что очень редко встречается в телефонах по этой цене.

OLED-экран Nothing Phone (1) восхитителен, и, в целом как и у большинства конкурентов, стереодинамики весьма приличные. Это устройство достаточно быстрое, чтобы справиться с любой игрой, включая Genshin Impact. Плюс, если вы по какой-то причине ищите Android, который внешне будет максимально походить на iPhone, то это тот самый вариант, с его массивной рамкой с плоскими краями.

Настройка камеры Nothing’s Phone (1) великолепно оптимизирована, здесь вы не найдете никакой макро-ерунды, стоящей для вида. Имеющегося оборудования достаточно, чтобы делать красивые фотографии и домашнее видео даже в неидеальных условиях. Только при очень слабом освещении камера немного спотыкается, и в этом аспекте Pixel 6 выглядит увереннее, выходя, однако, за границы бюджета. Но, если не считать этого, к Nothing Phone сложно придраться, кроме обычных жалоб на отсутствие разъема для наушников, слота под microSD и т.д., и т.п.

10 Xiaomi 11T Pro Быстрый и надёжный Xiaomi

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: сентябрь 2021 года

Экран: 6.67″ (2400×1080) AMOLED 120 Гц

Встроенная память: 256 ГБ, 128 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ, 12 ГБ

3 камеры: 108 МП, 8 МП, 5 МП

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888

SIM-карты: 2 (nano SIM)

Операционная система: Android 11

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, инфракрасный порт (IRDA), Wi-Fi

Стандарт связи: 4G LTE, 5G, 3G, 2G

Вес: 204 г Плюсы Быстрая зарядка

Высокая производительность

Хорошее качество съемки Минусы Нет стабилизатора камеры

Это телефон до 30000 рублей с AMOLED-дисплеем, имеющим диагональ 6,67 дюймов. Он обеспечивает высокую яркость и контрастность изображения, хорошее разрешение. Кадровая частота составляет 120 Гц. Разрешение дисплея HDR10+.

Модель имеет двойные динамики, изготовленные компанией Harman/Kardon. Они выдают объемный звук высокого качества. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus, которое является одним из самых прочных. Задняя панель сделана с антибликовым покрытием. На ней не остается отпечатков пальцев. Процессор производительный и имеет низкое энергопотребление.

Предусмотрен модуль на 108 Мп. Он создает снимки кинематографического качества. Есть ультраширокоугольный сенсор, встроенная фронтальная камера на 16 мегапикселей. Большое внимание уделено тройному объективу с разрешением 108 Мп и поддержкой HDR10+. С помощью него можно снимать высококачественные ролики 8К.