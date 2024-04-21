ТОП-10 Лучшие телефоны до 15000 рублей 2024 года

Лучшие телефоны до 15000 рублей обычно имеют отличный экран, быстрый процессор и продолжительное время автономной работы.

При выборе смартфона нужно обращать внимание на параметры, которые для вас наиболее важны: производительность, камера, емкость аккумулятора и т.д. Невозможно представить себе современную жизнь без смартфона. Однако не всегда есть необходимость в покупке дорогого гаджета. Мы представим топ рейтинг из 12 лучших бюджетных моделей, представленных на рынке.

21.04.2024 Обновление В рейтинг лучших телефонов до 15000 рублей добавлены новые модели.

Учитывая жесткую конкуренцию в сегменте рынка телефонов до 15000 рублей, перед покупателем встает действительно огромный выбор. С одной стороны это хорошо — можно найти достойное устройство, а с другой может поставить в тупик. Среди устройств с данной ценой, в своем большинстве можно найти не только именитых производителей смартфонов из Китая, таких как Xiaomi, realme, vivo, но и давно известный корейский бренд Samsung.

Итак, не будем медлить, начинаем наш рейтинг лучших телефонов до 15000 рублей, которые вы можете купить прямо сегодня.

1 Realme 11 Лучший смартфон до 15000 рублей

9.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: май 2023 года

Экран: 6.43″ Super AMOLED (1080 x 2400) 90 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 8, 12 ГБ

Камеры: 108 МП, 2 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Helio G99

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Вес: 182 г Плюсы Шикарный AMOLED-экран

Очень быстро заряжается

Адаптер питания на 33 ВТ в комплекте

Цена/качество Минусы Нет сверхширокоугольного объектива

По нашему мнению, лучший телефон до 15000 рублей — Realme 11. Найти в бюджетном телефоне AMOLED-экран — та еще задача, обычно их комплектуют более тусклыми IPS, и этот бюджетный смартфон смог предложить красивую картинку, не задирая ценовую планку (пусть он и проходит по верху ценового коридора).

Кроме того, в телефоне очень привлекает его автономность. Конечно, если нагрузить его большим количеством задач, он разрядится быстрее среднего, но зато в нем реализована поддержка зарядки мощностью 33 Вт, что позволяет ему вернуться в строй очень быстро — примерно за 30 минут он полностью заряжается с нуля.

Чем телефон не блещет, так это набором камер. Нетребовательному пользователю он зайдет, но увлекающиеся фотографией точно раскритикуют отсутствие сверхширокоугольного объектива и связанные с этим ограничения при фотосъемке.

Стоит отдельно отметить, что в сравнении с предыдущей итерацией смартфон не получил сколько-либо весомых преимуществ, и если рассматривать переход с предыдущей модели, то он вряд ли будет оправдан. Но если вы хотите провести апгрейд изжившего себя телефона другого бренда, то за 15 тыс. лучше не найти.

2 Infinix Note 30 Pro Отличное предложение от развивающегося бренда

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: май 2023 года

Экран: 6.67″ AMOLED (1080×2400) 120 Гц

Встроенная память: 256 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ

Камеры: 108 МП, 2 МП, 2 МП, селфи 32 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Helio G99

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP53

Вес: 203 г Плюсы Отличный экран

Хорошие снимки в хороших условиях

Беспроводная зарядка

Высокая автономность Минусы Нет сверхширокоугольного объектива

Сыроватое ПО

Смартфон Infinix Note 30 Pro является оптимальным выбором в пределах бюджета в 15 тысяч рублей. В этом устройстве сочетается мощное внутреннее наполнение с отличным AMOLED-дисплеем, обладающим частотой обновления 120 Гц — роскошь в данном ценовом сегменте.

Необходимо отметить, что среди телефонов до 15000 рублей Infinix Note 30 Pro имеет защиту IP53 и поддержку беспроводной зарядки, включая обратную, что является редкой фичей за эти деньги. Каждый рубль, вложенный в этот аппарат, вполне оправдан его функциональными возможностями, а то и более. Приложения и контент на Infinix Note 30 Pro работают плавно, обеспечивая высокое качество взаимодействия, а аккумулятор гарантирует продолжительное время автономной работы.

Вопрос о собственной операционной системе Infinix все еще остается открытым — интерфейс выглядит несколько несовершенным и не вызывает восторга. Устройству стоило бы придать внутренний лоск, и тогда от него действительно захватывало бы воображение, но это вопрос времени. Учитывая недавнее появление компании на рынке, можно провести параллель со становлением бренда Xiaomi. Его устройства тоже поначалу позволяли наслаждаться широким функционалом за сравнительно скромную цену, пока имя не закрепилось в отрасли и не набралось сил. В ближайшем будущем можно ожидать появление моделей Infinix стоимостью от 100 тысяч рублей и выше. А пока ловите момент.

3 Xiaomi POCO M5s Отличный покофон дешевле 15 тыс. рублей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: сентябрь 2022 года

Экран: 6.43″ AMOLED (2400×1080) 60 Гц

Встроенная память: 64, 128, 256 ГБ

Оперативная память: 4, 6, 8 ГБ

Камеры: 64 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП, селфи 13 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Mediatek Helio G95

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 12 (с обновлением до Android 13)

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, ИК-порт

Водонепроницаемость: IP53

Вес: 179 г Плюсы Яркий AMOLED

Отличный набор камер

Мощный адаптер питания в комплекте

Рейтинг защиты IP53

Может снимать видео в 4К Минусы Частота обновления экрана максимум 60 Гц

ПО и интерфейс

Xiaomi POCO M5s — топ за свои деньги. В его основу лег Xiaomi Redmi note 10s — один из самых популярных смартфонов среди россиян. В отличие от многих конкурентов, он способен снимать 4К-видео, когда остальные способны максимум на FHD.

Телефон выделяется стабильностью работы и поддержки сигнала, и в нем есть три полноценных слота под две сим-карты и расширение хранилища. Очень радует наличие большого количества разных версий — от 64 до 256 ГБ внутренней памяти и от 4 до 8 ГБ ОЗУ. Будет легко подобрать тот вариант, который больше всего устраивает. У POCO также имеется ИК-порт и мини-джек 3,5 мм — то, от чего отказываются в флагманах. В общем, полный фарш.

Еще одно преимущество — матрица AMOLED, которая повышает яркость экрана в сравнении с IPS, которая, к примеру, стоит на POCO M5. Читабельность экрана даже на солнце очень хороша. Несмотря на 60 fps, этот телефон популярен среди не хардкорных мобильных геймеров, которые ищут сбалансированное, дешевое устройство. У телефона отличная автономность — он может протянуть 6-8 часов на яркости экрана 20%, если вы читаете книги, смотрите Youtube или гоняете пару-тройку каточек в Mobile Legends. Однако, в играх он склонен нагреваться, и имейте в виду — в требовательные игрушки типа Genshin Impact на нем будет не погонять.

К минусам можно отнести пластиковый корпус, но это норма для бюджетного телефончика, а также перегруженный интерфейс и не самое отточенное ПО — иногда наблюдаются подтормаживания из-за тяжелого лаунчера.

За свою цену Xiaomi POCO M5s — отличное устройство даже сейчас, несмотря на то, что телефон увидел свет аж осенью 2022.

4 Vivo Y36 Лучшее предложение цена/качество

9.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Дата выхода: май 2023 года

Экран: 6.64″ IPS LCD (1080×2388) 90 Гц

Встроенная память: 128, 256 ГБ

Оперативная память: 4 ГБ, 8 ГБ

Камеры: 50 МП, 2 МП, 2 МП, селфи 16 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 680

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 13

Беспроводные интерфейсы: NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Водонепроницаемость: IP54

Вес: 202 г Плюсы Защищен по стандарту IP54

Высокое разрешение экрана дает красивую картинку

Есть макрообъектив Минусы Процессор слаб для мобильного гейминга

Среди бюджетных телефонов до 15000 рублей модели от vivo занимают особое место. Для своей цены vivo Y36 предлагает замечательно крепкий корпус с рейтингом IP54, то есть влаги устройство не боится — это при том, что даже производители флагманов не всегда желают озаботиться получением такого сертификата.

В телефоне стоит относительно слабый процессор Snapdragon 680, который имеет 310725 по AnTuTu и 412/1444 в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench соответственно, однако его резвости хватает, чтобы программное обеспечение и приложения работали плавно и не заикались. Конечно, поиграть в полную мощь на таком моторчике не получится, но телефон до 15000 рублей обычно и не предполагает продвинутый функционал.

Владельцы телефона особо отмечают надежность телефона — стабильную связь, в том числе Wi-Fi, способность к выживанию после падения в воду (но мы бы, на вашем месте, такое не практиковали), отсутствие нагрева корпуса при выполнении повседневных задач. Есть небольшие нарекания по поводу качества динамиков, но в остальном vivo Y36 вызывает только восхищение. Простота и безотказность — вот девиз этого бюджетного смартфона.

5 OPPO A55 Хорошие камеры

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.51″ (1600×720) IPS 60 Гц

Память: встроенная 64 ГБ, оперативная 4 ГБ

Фото: 3 камеры, основная 50 МП

Аккумулятор: 5000 мАч

Процессор: MediaTek Helio G35

SIM-карты: 2

Операционная система: Android 11

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE

Степень защиты: защита от брызг

Вес: 193 г Плюсы Неплохое качество камер

Время автономной работы

Яркий дизайн Минусы Средний уровень производительности

В общем дизайне OPPO A55 нет ничего необычного. Он оснащен 6,51-дюймовым IPS-экраном с вырезом для камеры, расположенным в левой части экрана. Задняя панель имеет матовую текстуру с интересным звездчатым покрытием. Экран телефона яркий, а цвета не кажутся слишком раздутыми или размытыми. Изображения на дисплее выглядят четкими, что всегда является плюсом для смартфонов со средними характеристиками дисплея.

Телефон работает под управлением последней версии ColorOS поверх Android 11. ColorOS 11 расширяет возможности Android, что повышает качество жизни его владельца. По опыту можно сказать, что ColorOS является одним из самых чистых программ и имеет дополнительные приложения, которые действительно оптимизируют производительность Android и телефона.

Изюминкой является 50-мегапиксельная задняя камера AI и 16-мегапиксельная передняя камера. Задняя основная камера дополнена двумя 2-мегапиксельными объективами для Боке и Макро. Не так много смартфонов оснащены такой комбинацией камер, и OPPO A55 — одна из немногих доступных, которые вы можете купить на рынке до 15000 рублей.

6 Samsung Galaxy A12 Отличный телефон, высокие отзывы

8.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.5″ (1600×720) PLS

Встроенная память: 128 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ

Оперативная память: 3 ГБ, 4 ГБ

4 камеры: 48 МП, 5 МП, 2 МП, 2 МП

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Процессор: Samsung Exynos 850

SIM-карты: 2 (nano SIM)

Операционная система: Android 10

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 3G, 4G LTE

Вес: 205 г Плюсы Плавно работает

Крепкий корпус

Быстро заряжается Минусы Не очень хорошая панорамная съемка

Это производительный телефон до 15000 рублей, имеющий экран с диагональю 6,5 дюймов (1600х720 Мп). Он обеспечивает яркую и детализированную картинку с насыщенными цветами. Идеально подходит для просмотра видео, сериалов и игр.

Внутри расположен восьмиядерный процессор, который мгновенно запускает приложения и игры, легко работает в режиме многозадачности. Есть четыре камеры, объединенные в один блок. Они расположены на задней панели. С помощью них можно создавать различные детализированные снимки: портреты, панораму. Основной объектив на 48 Мп обеспечивает получение ярких и качественных снимков. Также есть ультраширокоугольный, позволяющий делать панорамные фотографии.

Есть модуль для макросъемки, фиксирующий мельчайшие детали. Также предусмотрен сенсор с поддержкой датчика глубины, способный создать фокусировку на главном объекте. Для селфи используется объектив на 8 мегапикселей с функцией «Живой фокус».

Аппарат имеет 32 ГБ внутренней памяти и 3 ГБ оперативной памяти, поддержку двух сим-карт, а также модуль NFC для совершения безопасных бесконтактных платежей. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Модель поддерживает быструю зарядку, с помощью которой можно оперативно восстановить работоспособность устройства.

7 Samsung Galaxy M12 Невероятное качество по доступной цене

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.5″ (1600×720) PLS 90 Гц

Встроенная память: 128 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ

Оперативная память: 3 ГБ, 4 ГБ

4 камеры: 48 МП, 5 МП, 2 МП, 2 МП

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Процессор: Samsung Exynos 850

SIM-карты: 2 (nano SIM)

Операционная система: Android 11

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 3G, 4G LTE

Вес: 214 г Плюсы Хорошее качество фото

Долго держит заряд

Стильный дизайн Минусы Иногда зависает на некоторых приложениях

Это смартфон, имеющий экран с диагональю 6,5 дюймов. Частота обновления кадров составляет 90 Гц, разрешение HD+, так что вы сможете наслаждаться яркой и четкой картинкой.

Модель отличается стильным дизайном, на задней поверхности есть металлические засечки. Плавные линии корпуса улучшают эргономику. Модель оборудована восьмиядерным процессором, способным обрабатывать данные на частоте 2 ГГц. Оперативная память вмещает 4ГБ, так что производительность и быстродействие смартфона высокие. Устройство не будет тормозить в большинстве приложений и игр, все работает плавно. С помощью него вы сможете решать любые задачи.

Камера имеет ультраширокий объектив на 5 мегапикселя, позволяет снимать фото с большим углом обзора. Также есть макрокамера на 2 Мп, создающая детализированные снимки крупным планом. За счет эффекта Боке можно выделять главный объект, при этом размывать фон. Фронтальный модуль на 12 мегапикселя делает красивые качественные селфи.

Модель позволяет долго работать в режиме нон-стоп за счет мощного аккумулятора. Есть функция быстрой подзарядки, вы сможете наполовину подзарядить устройство всего за несколько минут. Многоуровневая система защиты Samsung Knox защищает информацию от вирусов и вредоносных атак. Она поддерживает работу приложений и сервисов Google.

8 Xiaomi Poco M4 Pro 5G Компактная и надёжная модель

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.6″ (2400×1080) IPS 90 Гц

Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ, 64 ГБ

Оперативная память: 4 ГБ, 6 ГБ, 8 ГБ

Двойная камера: 50 МП, 8 МП

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Процессор: MediaTek Dimensity 810

SIM-карты: 2 (nano SIM)

Операционная система: Android 11

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA)

Стандарт связи: 2G, 3G, 4G LTE, 5G

Степень защиты: IP53

Вес: 195 г Плюсы Тонкий

Экран с большим углом обзора

Не тормозит Минусы Не очень качественные фотографии в темное время суток

Этот телефон до 15000 рублей, имеющий дисплей с диагональю 6,6 дюймов и разрешением FHD+ (2400 × 1080 точек). Частота обновления экрана составляет 90 Гц. Она регулируется автоматически в зависимости от того, какой контент воспроизводится. Экран поддерживает цветовое пространство DCI-P3 и обеспечивает высокую яркость картинки. Он защищен прочным стеклом Gorilla Glass 3, которое предотвращает появление на нем царапин.

Модель основана на 8-ядерном процессоре, имеющем тактовую частоту 2,4 Ггц. Оперативная память вмещает 6 Гб. Обновленная конфигурация значительно увеличивает производительность. На этой модели вы с легкостью сможете просматривать видео, играть в игры, гаджет не будет зависать.

Фронтальный объектив имеет разрешение 16 Мп. Он дополнен мощной функцией селфи. Основной модуль имеет разрешение 60 Мп и проводит съемку кинематографического качества. Также есть сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп. С помощью нее вы сможете создавать шедевральные снимки. Предусмотрен ночной режим, сохраняющий яркость цвета.

Модель имеет два динамика и флагманский уровень звука высокого качества, позволяющий испытать эффект полного погружения при просмотре видео или прослушивании музыки. Есть NFC-модуль для совершения бесконтактных платежей. Батарея мощная, она может полностью зарядиться с нуля за 59 минут.

9 Xiaomi Redmi 10 NFC Функциональный телефон с емкой батареей

8.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.5″ (2400×1080) IPS 90 Гц

Встроенная память: 128 ГБ, 64 ГБ

Оперативная память: 4 ГБ, 6 ГБ

4 камеры: 50 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Процессор: MediaTek Helio G88

SIM-карты: 2 (nano SIM)

Операционная система: Android 11

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, инфракрасный порт (IRDA)

Стандарт связи: 3G, 4G LTE

Вес: 181 г Плюсы Аккумулятор долго держит заряд

Быстрый

Яркий экран Минусы Не очень хорошая камера

Это телефон до 15000 рублей, имеющий экран с диагональю 6,5 дюймов и разрешением 2400×1080 пикселей. Частота обновления кадров составляет 90 Гц. Экран сделан с матрицей IPS, он безрамочный, что позволяет с комфортом просматривать видео, фото, играть в игры. Технология AdaptiveSync позволяет переключать частоту обновлений между 45, 60 и 90 Гц.

Внутри находится 8-ядерный высокопроизводительный процессор, способный обеспечить быстродействие для экранов на 90 Гц и камер на 64 мегапикселей. На фронтальной части расположен сенсор на 8 Мп, на задней панели корпуса имеются четыре объектива, позволяющие создавать фотографии и видеоролики высокого качества.

Внутренняя память обладает емкостью 64 ГБ, так что вы сможете хранить в телефоне все необходимое. Штатная не имеет большого количества настроек и не обеспечивает высокое разрешение фотографий, но дает хорошую цветопередачу и детализацию. Правда, в темных участках кадра могут наблюдаться шумы. Есть ночной режим, позволяющий делать фото с разной экспозицией изображений и объединять их в одно фото при помощи программы. Также предусмотрен широкоугольный, портретный и макромодули. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, что гарантирует длительное время работы устройства.

10 Xiaomi Mi 8 Лучшее соотношение цена/функциональность

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6.21″ (2248×1080) AMOLED

Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ, 64 ГБ

Оперативная память: 6 ГБ

Двойная камера: 12 МП, 12 МП

Аккумулятор: 3400 мА·ч

Процессор: Qualcomm Snapdragon 845

SIM-карты: 2 (nano SIM)

Операционная система: Android 8.1

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, NFC, Wi-Fi

Стандарт связи: 3G, 4G LTE

Вес: 175 г Плюсы Высокая скорость работы

Большой экран

Гибкие настройки Минусы Отсутствие влагозащиты

Этот телефон до 15000 рублей стал настоящей революцией в сфере портативных цифровых устройств. Он сочетает в себе все то, что ценят продвинутые пользователи: надежность, высокую производительность, функциональность, стильный внешний вид.

Смартфон сделан в корпусе из металла и стекла с универсальным оформлением, так что подойдет для мужчин и женщин. Корпус очень тонкий и удобно лежит в руке. Экран базируется на матрице AMOLED и имеет диагональ 6,21 дюйма. Картинка выводится с высокой четкостью за счет разрешения 2248×1080 пикселей. Изображение получается ярким и насыщенным. Дисплей передает 16 млн различных цветов.

Современный мощный процессор обеспечивает бесперебойную работу гаджета даже при использовании ресурсоемких приложений. 6 ГБ оперативной памяти позволяет телефону действовать быстро и не тормозить. Вы сможете запустить на нем даже требовательную игру. Камера 12 мегапикселей позволяет создавать невероятно красивые снимки. Есть 7 режимов освещения, позволяющих имитировать студийный свет.

Также есть фронтальный объектив на 20 Мп, создающий красивые селфи. Пользователь может редактировать фотографии прямо в телефоне. С помощью оптического зума можно делать красивые и детальные снимки в режиме макросъемки. Камера различает более 206 видов сцен и регулирует экспозицию автоматически, меняет насыщенности и устанавливает подходящие настройки.