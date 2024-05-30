ТОП-8 Лучшие фотоаппараты в 2024 году

Какой фотоаппарат лучше всего подходит именно для фотографирования? Это зависит от того, что и как вы хотите снимать. Здесь мы составили рейтинг отличных фотоаппаратов для всех ситуаций и типов пользователей.
Выбрать лучшую камеру достаточно сложно для профессиональных фотографов, но когда вы только начинаете, разнообразность типов и ценовых категорий может показаться пугающей. Лучшая камера для фотографии — это не обязательно самая дорогая или самая мощная — главное, чтобы она подходила для того, что вы хотите делать.
Для начала нам нужно выяснить, каким фотографом вы являетесь сейчас, каким фотографом вы хотите стать и что вы хотите снимать.
Если вам нужно что-то удобное, быстрое и дешевое, перейдите к лучшим простым фотоаппаратам типа «мыльница». Они стоят недорого, поставляются с зум-объективами и имеют простое управление, которое может освоить практически каждый.
Как насчет камеры моментальной печати? Даже самые лучшие моментальные фотоаппараты стоят не очень дорого, а с небольшим количеством кнопок они очень просты и доставляют массу удовольствия. Они также могут быть лучшими фотоаппаратами для детей, поскольку их просто купить и с ними легко обращаться.
Если вы только начинаете заниматься фотографией, но хотите учиться, вам нужна камера, которая достаточно проста для новичка, чтобы взять ее в руки и использовать, но достаточно мощная, чтобы расти вместе с вами по мере того, как вы будете пробовать более сложные техники. Мы привели примеры и в этом рейтинге, но рекомендуем также ознакомиться с лучшими камерами для начинающих.
Экшн-камеры также являются отличным способом начать. Лучшие камеры GoPro зажгли весь жанр приключенческой фотографии, но есть и новые очень интересные технологии, которые включают в себя 360-изображение и карманные камеры-гимбалы для сверхплавных съемок. Лучшие камеры 360 могут снимать VR-видео и фотоснимки одним нажатием кнопки, что позволит увидеть совершенно новую перспективу.
Говоря о перспективе, почему бы не попробовать один из лучших дронов с камерой? Благодаря автоматическому взлету и посадке, управлению полетом и запрограммированным функциям пилотирования, большинство из них действительно просты даже для новичков.
Сейчас существует так много различных способов заняться фотографией и видеосъемкой, и ниже мы составили рейтинг лучших фотоаппаратов, каждый из которых имеет свои сильные стороны и привлекателен для разных типов фотографов.
Сенсор: полнокадровый
Мегапиксели: 33
Байонет: Sony E-Mount
Экран: 3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с переменным углом наклона, 1,037 млн точек
Видоискатель: 3690 тыс. точек
Автофокус: 759-точечная автофокусировка
Максимальная скорость непрерывной съемки: 10 кадров в секунду
Максимальное разрешение видео: 4K при 60 fps
Уровень пользователя: средний
- Впечатляющий сенсор 33 МП
- Лучший в классе автофокус
- Экран с переменным углом наклона
- Сильно обрезанные кадры в формате 4K
- Может быт сложен для новичков
Тянуться за фантастическим A7 III никогда не было легко, но A7 IV является достойным преемником. Благодаря новому 33-мегапиксельному сенсору, который отлично подходит как для фото, так и для видео, это отличный беззеркальный гибридный вариант для фотографов. Это больше не полнокадровая камера начального уровня, как ее предшественница, но процессор Bionz XR обеспечивает солидную производительность, которая все-таки оправдывает дополнительные расходы.
A7 IV также обладает лучшими в своем классе возможностями автофокусировки Sony, а также такими обновлениями, как 10-битное видео и почти бесконечная глубина буфера с картой CFexpress. Наши тесты показали, что этот буфер более объемный, чем понадобится большинству фотографов, при этом качество изображения больше зависит от разрешения, чем от производительности при слабом освещении. Есть и другие компромиссы: кадры в формате 4K сильно обрезаются, и это не самая простая камера для новичков, и, например, Canon EOS R6 предлагает более высокую скорость серийной съемки за аналогичную цену. Но, учитывая ее невероятную гибкость и более высокое разрешение, Sony A7 IV заслуженно занимает первое место.
Сенсор: полнокадровый
Мегапиксели: 61
Байонет: Sony E-Mount
Экран: 3,2-дюймовый поворотный сенсорный ЖК-дисплей, 2,1 млн точек
Видоискатель: 9440 тыс. точек
Автофокус: 7693-точечная автофокусировка
Максимальная скорость непрерывной съемки: 10 кадров в секунду
Максимальное разрешение видео: 8K при 24 fps
Уровень пользователя: эксперт
- Отличный автофокус и ISO
- Электронный видоискатель высокого разрешения
- Очень высокий ценник
- Нужно докупать еще и качественные объективы
Sony A7R V — это наследница A7R IV как самая четкая полнокадровая беззеркальная камера Sony, и она даже устраняет некоторые недостатки предыдущей модели и делает ее более полноценной профессиональной камерой. Новый сенсор на 61 МП и процессор Bionz XR вместе позволяют создавать удивительно детализированные фотографии. Восемь ступеней стабилизации изображения заметно облегчили съемку с рук во время тестирования. Мы также были впечатлены эффективностью автофокусировки с распознаванием в реальном времени. Она не идеальна, но, как правило, хорошо справляется с обнаружением различных объектов.
Попробовав A7R V, мы сделали вывод, что уровень детализации делает ее лучше всего подходящей для пейзажной и студийной работы. Имейте в виду, что наилучшие результаты она дает только в сочетании с объективами высшего качества, что значительно разгонит и без того высокую цену. A7R IV предлагает такое же разрешение, но мы считаем, что за счет улучшений A7R V в целом является топовой камерой, особенно с ее более четким электронным видоискателем, который делает кадрирование очень приятным. Тем не менее, если вам не нужно так много пикселей, вы найдете лучшее соотношение цены и качества в другой модели.
Сенсор: APS-C
Мегапиксели: 24,2
Видоискатель: 2,36 млн точек
Экран: 2,95-дюймовый шарнирный сенсорный экран, 1,04 млн точек
Автофокус: 651-зонный автофокус
Максимальная скорость непрерывной съемки: 15/25 кадров в секунду
Максимальное разрешение видео: 4K 60p
Уровень пользователя: новичок
- Минималистичная и легкая
- Отличная автофокусировка
- Нет встроенной стабилизации
- Обрезает видео в 4K/60p
Это не самый дешевый вариант для новичков, но мы считаем, что Canon EOS R10 — лучшая камера для тех, кто только начинает свой творческий путь. Духовная преемница популярных зеркальных фотокамер Canon среднего класса, EOS R10 обладает двумя шикарными качествами: прекрасной автофокусировкой с отслеживанием объекта и чрезвычайно быстрой серийной съемкой со скоростью 15 fps, которой ранее за эту цену не было. И то, и другое превращает EOS R10 в универсальную малютку для съемки самых разных объектов — от портретов до мечущихся по квартире домашних животных. Во время нашего тестирования автофокусировки, которое мы проводили на кошках, R10 очень хорошо обнаруживала и отслеживала глаза.
Несмотря на то, что EOS R10 по сути не является компактной, она весит всего 429 г и имеет глубокий хват, благодаря которому ее удобно держать в руке со всеми типами объективов. К сожалению, как раз объективов в EOS R10 пока не так много (на момент написания статьи всего два) и нет встроенной стабилизации изображения. Но если вы готовы купить один из множества полнокадровых объективов RF, которые хорошо идут камере, или адаптировать старые с помощью адаптера EF-EOS R, то этот универсальный помощник идеально подойдет начинающим.
Сенсор: APS-C
Мегапиксели: 32,5
Видоискатель: 0,39 дюйма, 2,36 млн точек
Экран: 2,95-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,62 млн точек
Автофокус: 5915-точечная автофокусировка
Максимальная скорость непрерывной съемки: 15/30 кадров в секунду
Максимальное разрешение видео: 4K 60p
Уровень пользователя: средний
- Высокая скорость серийной съемки
- Отличная управляемость
- Впечатляющий автофокус
- Ограниченное количество родных объективов
- Видоискатель на троечку
- 4К ограничено 60 кадрами в секунду
Если вам не нужен полнокадровый фотоаппарат, то сейчас не существует камеры с кропнутым сенсором, которая могла бы превзойти Canon EOS R7. При тестировании мы отметили превосходную производительность автофокусировки, отличную встроенную стабилизацию изображения и лучшую в своем классе детализацию, обеспечиваемую сенсором с разрешением 32,5 МП. Ее полнокадровые собратья по-прежнему имеют преимущество при слабом освещении, но в наших тестах EOS R7 создавала прекрасные изображения в различных условиях. Нас также впечатлила скорость серийной съемки до 30 кадров в секунду, что делает ее отличным выбором для любителей спорта и дикой природы.
EOS R7 удобна в использовании, с приличным захватом и широким набором элементов управления в прямом доступе. Два слота для карт UHS-II — приятный бонус, а возможность записывать необрезанное видео в формате 4K/60p делает EOS R7 отличным универсалом. Единственным серьезным недостатком на данный момент является затянувшееся отсутствие штатных объективов, проблема, которой не страдают альтернативы с APS-C, такие как Sony A6700 и Fujifilm X-T5.
Сенсор: Micro Four Thirds
Мегапиксели: 20,4
Видоискатель: 5,76 млн точек
Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,62 млн точек
Автофокус: 1053-точечная автофокусировка
Максимальная скорость непрерывной съемки: 10/120 кадров в секунду
Максимальное разрешение видео: 4K 60p
Уровень пользователя: средний/эксперт
- Многоуровневый датчик
- Впечатляющая стабилизация
- Полезные режимы
- Разрешение всего 20 МП
- Немного неудобное управление
Не всем нужна полнокадровая камера. Как и Fujifilm X-T4, OM System OM-1 использует преимущества сенсора меньшего размера и представляет собой привлекательную альтернативу для фотографов, которые отдают предпочтение легкости, универсальности и удобству работы с портативными устройствами. Благодаря встроенному датчику Micro Four Thirds (первому в своем роде) и быстрому процессору TruePix X, OM-1 показала превосходные результаты в большинстве наших тестов. Проще говоря, это одна из самых приятных для работы камер. OM-1 хорошо показывает себя до ISO 1600 и имеет менее агрессивное шумоподавление, чем его предшественники от Olympus.
Ее цифровые режимы лучшие среди камер: съемка в высоком разрешении, Live ND и совмещение фокуса в камере, в некоторой степени компенсируют небольшую матрицу. С другой стороны, отслеживание в автофокусировке не совсем на уровне Canon или Sony, а управление немного неудобное. Разрешение в 20 МП также невелико для камеры за такую цену. Но вас не волнуют эти недостатки, то OM-1 (и его огромный ассортимент объективов MFT) станет прекрасным компаньоном.
Тип: зеркальный фотоаппарат
Сенсор: APS-C
Мегапиксели: 24,2 МП
Крепление объектива: Nikon F
Экран: 3-дюймовый фиксированный, 921 000 точек
Видоискатель: оптический
Максимальное разрешение видео: Full HD
Уровень пользователя: Начинающий
- Отличная эргономика
- Превосходное качество изображения
- Универсальный и доступный
- Фиксированный задний экран
Nikon D3500 — наш давний фаворит. Это далеко не самый продвинутый зеркальный фотоаппарат, но его простота, элементы управления и качество изображений, которые он может создавать, делают нашей главной рекомендацией для тех, кто только начинает снимать.
D3500 многого не умеет — у него фиксированный задний экран, не чувствительный к прикосновениям, нет гибридного автофокуса на сенсоре и он не снимает видео 4K.
Но его 24-мегапиксельная матрица обеспечивает сверхчеткие, сверхвысококачественные изображения, новейший выдвижной объектив Nikon AF-P из комплекта — это миниатюрное чудо и он очень быстро фокусируется в режиме live view, даже без автофокуса с фазовой детекцией на датчике. D3500 хорошо управляется, прост в использовании, мощнее, чем кажется, и является идеальным введением в фотографию со сменными объективами.
Тип: беззеркальный
Сенсор: Micro Four Thirds
Мегапикселей: 20,3
Крепление объектива: МФТ
Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с углом поворота 180 градусов, 1037 тыс. точек
Видоискатель: электронный видоискатель, 2360 тыс. точек
Максимальная скорость съемки: 8,7 кадров в секунду
Максимальное разрешение видео: 4K UHD
Уровень пользователя: начальный/средний
- Последний датчик 20MP
- 5-осевая стабилизация в теле
- Маленький корпус, маленькие линзы
- Датчик MFT меньше, чем APS-C
Благодаря откидному экрану для селфи и очень хорошей внутрикорпусной стабилизации изображения Olympus OM-D E-M10 Mark IV идеально подходит для обучения фотографии и видеосъемке и он достаточно портативен для ежедневного использования. Благодаря видео 4K и привлекательному дизайну, E-M10 Mark IV идеально подходит в качестве фотоаппарата начального уровня, который может делать практически все.
Он имеет меньшую матрицу Micro Four Thirds, чем другие беззеркальные камеры или зеркальные фотоаппараты, но преимущество в том, что объективы меньше и легче. Это отличная маленькая камера, которая гораздо мощнее, чем кажется, и может прослужить вам долгое время.
Вес: 249 г
Размеры (в сложенном виде): 180×97×84 мм
Размеры (в разложенном виде): 159 х 203 х 56 мм
Контроллер: Да
Разрешение видео: 4K 30 кадров в секунду (1080P при 60 кадрах в секунду)
Разрешение камеры: 12MP
Время работы батареи: 30 минут
Максимальная дальность: 3,5 км
Максимальная скорость: 72 км/ч
- GPS и удержание высоты
- Чуть лучше на ветру, чем старый Mini
- Только снимки в формате JPEG
- Нет датчиков лобового столкновения
Лучший способ представить DJI Mini SE с точки зрения качества — это летающая камера смартфона из устройства среднего класса. Однако в наши дни это высокий стандарт, гораздо выше, чем игрушечные дроны и их трясущиеся видео, потому что этот дрон может отлично парить благодаря встроенным датчикам и имеет 3-осевой механический стабилизатор для камеры. Эксперты по дронам могут решить, что разрешение видео 2,7K недостаточно для них, но большинство новых пользователей будут поражены стабильностью и качеством видео.
Mini SE также не превышает установленный законом порог регистрации в 250 г, а его начальная цена гораздо более приемлема, чем у всех остальных моделей, предлагаемых DJI, что делает его идеальным подарком. Программное обеспечение приложения интуитивно понятно и включает в себя автоматическую посадку, возврат к дому и несколько крутых орбитальных эффектов, которые обязательно вызовут симпатию.
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