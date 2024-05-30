ТОП-8 Лучшие фотоаппараты в 2024 году

Какой фотоаппарат лучше всего подходит именно для фотографирования? Это зависит от того, что и как вы хотите снимать. Здесь мы составили рейтинг отличных фотоаппаратов для всех ситуаций и типов пользователей.

Выбрать лучшую камеру достаточно сложно для профессиональных фотографов, но когда вы только начинаете, разнообразность типов и ценовых категорий может показаться пугающей. Лучшая камера для фотографии — это не обязательно самая дорогая или самая мощная — главное, чтобы она подходила для того, что вы хотите делать.

30.05.2024 Обновление В рейтинг лучших фотоаппаратов добавлены новые модели.

Для начала нам нужно выяснить, каким фотографом вы являетесь сейчас, каким фотографом вы хотите стать и что вы хотите снимать.

Если вам нужно что-то удобное, быстрое и дешевое, перейдите к лучшим простым фотоаппаратам типа «мыльница». Они стоят недорого, поставляются с зум-объективами и имеют простое управление, которое может освоить практически каждый.

Как насчет камеры моментальной печати? Даже самые лучшие моментальные фотоаппараты стоят не очень дорого, а с небольшим количеством кнопок они очень просты и доставляют массу удовольствия. Они также могут быть лучшими фотоаппаратами для детей, поскольку их просто купить и с ними легко обращаться.

Если вы только начинаете заниматься фотографией, но хотите учиться, вам нужна камера, которая достаточно проста для новичка, чтобы взять ее в руки и использовать, но достаточно мощная, чтобы расти вместе с вами по мере того, как вы будете пробовать более сложные техники. Мы привели примеры и в этом рейтинге, но рекомендуем также ознакомиться с лучшими камерами для начинающих.

Экшн-камеры также являются отличным способом начать. Лучшие камеры GoPro зажгли весь жанр приключенческой фотографии, но есть и новые очень интересные технологии, которые включают в себя 360-изображение и карманные камеры-гимбалы для сверхплавных съемок. Лучшие камеры 360 могут снимать VR-видео и фотоснимки одним нажатием кнопки, что позволит увидеть совершенно новую перспективу.

Говоря о перспективе, почему бы не попробовать один из лучших дронов с камерой? Благодаря автоматическому взлету и посадке, управлению полетом и запрограммированным функциям пилотирования, большинство из них действительно просты даже для новичков.

Сейчас существует так много различных способов заняться фотографией и видеосъемкой, и ниже мы составили рейтинг лучших фотоаппаратов, каждый из которых имеет свои сильные стороны и привлекателен для разных типов фотографов.

1 Sony A7 IV Лучший полнокадровый фотоаппарат для продвинутых пользователей

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: полнокадровый

Мегапиксели: 33

Байонет: Sony E-Mount

Экран: 3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с переменным углом наклона, 1,037 млн точек

Видоискатель: 3690 тыс. точек

Автофокус: 759-точечная автофокусировка

Максимальная скорость непрерывной съемки: 10 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K при 60 fps

Уровень пользователя: средний Плюсы Впечатляющий сенсор 33 МП

Лучший в классе автофокус

Экран с переменным углом наклона Минусы Сильно обрезанные кадры в формате 4K

Может быт сложен для новичков

Тянуться за фантастическим A7 III никогда не было легко, но A7 IV является достойным преемником. Благодаря новому 33-мегапиксельному сенсору, который отлично подходит как для фото, так и для видео, это отличный беззеркальный гибридный вариант для фотографов. Это больше не полнокадровая камера начального уровня, как ее предшественница, но процессор Bionz XR обеспечивает солидную производительность, которая все-таки оправдывает дополнительные расходы.

A7 IV также обладает лучшими в своем классе возможностями автофокусировки Sony, а также такими обновлениями, как 10-битное видео и почти бесконечная глубина буфера с картой CFexpress. Наши тесты показали, что этот буфер более объемный, чем понадобится большинству фотографов, при этом качество изображения больше зависит от разрешения, чем от производительности при слабом освещении. Есть и другие компромиссы: кадры в формате 4K сильно обрезаются, и это не самая простая камера для новичков, и, например, Canon EOS R6 предлагает более высокую скорость серийной съемки за аналогичную цену. Но, учитывая ее невероятную гибкость и более высокое разрешение, Sony A7 IV заслуженно занимает первое место.

2 Sony A7R V Лучшее решение для большинства профи

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: полнокадровый

Мегапиксели: 61

Байонет: Sony E-Mount

Экран: 3,2-дюймовый поворотный сенсорный ЖК-дисплей, 2,1 млн точек

Видоискатель: 9440 тыс. точек

Автофокус: 7693-точечная автофокусировка

Максимальная скорость непрерывной съемки: 10 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 8K при 24 fps

Уровень пользователя: эксперт Плюсы Отличный автофокус и ISO

Электронный видоискатель высокого разрешения Минусы Очень высокий ценник

Нужно докупать еще и качественные объективы

Sony A7R V — это наследница A7R IV как самая четкая полнокадровая беззеркальная камера Sony, и она даже устраняет некоторые недостатки предыдущей модели и делает ее более полноценной профессиональной камерой. Новый сенсор на 61 МП и процессор Bionz XR вместе позволяют создавать удивительно детализированные фотографии. Восемь ступеней стабилизации изображения заметно облегчили съемку с рук во время тестирования. Мы также были впечатлены эффективностью автофокусировки с распознаванием в реальном времени. Она не идеальна, но, как правило, хорошо справляется с обнаружением различных объектов.

Попробовав A7R V, мы сделали вывод, что уровень детализации делает ее лучше всего подходящей для пейзажной и студийной работы. Имейте в виду, что наилучшие результаты она дает только в сочетании с объективами высшего качества, что значительно разгонит и без того высокую цену. A7R IV предлагает такое же разрешение, но мы считаем, что за счет улучшений A7R V в целом является топовой камерой, особенно с ее более четким электронным видоискателем, который делает кадрирование очень приятным. Тем не менее, если вам не нужно так много пикселей, вы найдете лучшее соотношение цены и качества в другой модели.

3 Canon EOS R10 Лучший выбор новичков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 24,2

Видоискатель: 2,36 млн точек

Экран: 2,95-дюймовый шарнирный сенсорный экран, 1,04 млн точек

Автофокус: 651-зонный автофокус

Максимальная скорость непрерывной съемки: 15/25 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K 60p

Уровень пользователя: новичок Плюсы Минималистичная и легкая

Отличная автофокусировка Минусы Нет встроенной стабилизации

Обрезает видео в 4K/60p

Это не самый дешевый вариант для новичков, но мы считаем, что Canon EOS R10 — лучшая камера для тех, кто только начинает свой творческий путь. Духовная преемница популярных зеркальных фотокамер Canon среднего класса, EOS R10 обладает двумя шикарными качествами: прекрасной автофокусировкой с отслеживанием объекта и чрезвычайно быстрой серийной съемкой со скоростью 15 fps, которой ранее за эту цену не было. И то, и другое превращает EOS R10 в универсальную малютку для съемки самых разных объектов — от портретов до мечущихся по квартире домашних животных. Во время нашего тестирования автофокусировки, которое мы проводили на кошках, R10 очень хорошо обнаруживала и отслеживала глаза.

Несмотря на то, что EOS R10 по сути не является компактной, она весит всего 429 г и имеет глубокий хват, благодаря которому ее удобно держать в руке со всеми типами объективов. К сожалению, как раз объективов в EOS R10 пока не так много (на момент написания статьи всего два) и нет встроенной стабилизации изображения. Но если вы готовы купить один из множества полнокадровых объективов RF, которые хорошо идут камере, или адаптировать старые с помощью адаптера EF-EOS R, то этот универсальный помощник идеально подойдет начинающим.

4 Canon EOS R7 Лучшая APS-C камера для всерьез увлеченных фотографией

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 32,5

Видоискатель: 0,39 дюйма, 2,36 млн точек

Экран: 2,95-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,62 млн точек

Автофокус: 5915-точечная автофокусировка

Максимальная скорость непрерывной съемки: 15/30 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K 60p

Уровень пользователя: средний Плюсы Высокая скорость серийной съемки

Отличная управляемость

Впечатляющий автофокус Минусы Ограниченное количество родных объективов

Видоискатель на троечку

4К ограничено 60 кадрами в секунду

Если вам не нужен полнокадровый фотоаппарат, то сейчас не существует камеры с кропнутым сенсором, которая могла бы превзойти Canon EOS R7. При тестировании мы отметили превосходную производительность автофокусировки, отличную встроенную стабилизацию изображения и лучшую в своем классе детализацию, обеспечиваемую сенсором с разрешением 32,5 МП. Ее полнокадровые собратья по-прежнему имеют преимущество при слабом освещении, но в наших тестах EOS R7 создавала прекрасные изображения в различных условиях. Нас также впечатлила скорость серийной съемки до 30 кадров в секунду, что делает ее отличным выбором для любителей спорта и дикой природы.

EOS R7 удобна в использовании, с приличным захватом и широким набором элементов управления в прямом доступе. Два слота для карт UHS-II — приятный бонус, а возможность записывать необрезанное видео в формате 4K/60p делает EOS R7 отличным универсалом. Единственным серьезным недостатком на данный момент является затянувшееся отсутствие штатных объективов, проблема, которой не страдают альтернативы с APS-C, такие как Sony A6700 и Fujifilm X-T5.

5 OM System OM-1 Лучшая камера формата Micro Four Thirds для энтузиастов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: Micro Four Thirds

Мегапиксели: 20,4

Видоискатель: 5,76 млн точек

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,62 млн точек

Автофокус: 1053-точечная автофокусировка

Максимальная скорость непрерывной съемки: 10/120 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K 60p

Уровень пользователя: средний/эксперт Плюсы Многоуровневый датчик

Впечатляющая стабилизация

Полезные режимы Минусы Разрешение всего 20 МП

Немного неудобное управление

Не всем нужна полнокадровая камера. Как и Fujifilm X-T4, OM System OM-1 использует преимущества сенсора меньшего размера и представляет собой привлекательную альтернативу для фотографов, которые отдают предпочтение легкости, универсальности и удобству работы с портативными устройствами. Благодаря встроенному датчику Micro Four Thirds (первому в своем роде) и быстрому процессору TruePix X, OM-1 показала превосходные результаты в большинстве наших тестов. Проще говоря, это одна из самых приятных для работы камер. OM-1 хорошо показывает себя до ISO 1600 и имеет менее агрессивное шумоподавление, чем его предшественники от Olympus.

Ее цифровые режимы лучшие среди камер: съемка в высоком разрешении, Live ND и совмещение фокуса в камере, в некоторой степени компенсируют небольшую матрицу. С другой стороны, отслеживание в автофокусировке не совсем на уровне Canon или Sony, а управление немного неудобное. Разрешение в 20 МП также невелико для камеры за такую цену. Но вас не волнуют эти недостатки, то OM-1 (и его огромный ассортимент объективов MFT) станет прекрасным компаньоном.

6 Nikon D3500 Лучшая зеркалка для начинающих

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: зеркальный фотоаппарат

Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 24,2 МП

Крепление объектива: Nikon F

Экран: 3-дюймовый фиксированный, 921 000 точек

Видоискатель: оптический

Максимальное разрешение видео: Full HD

Уровень пользователя: Начинающий Плюсы Отличная эргономика

Превосходное качество изображения

Универсальный и доступный Минусы Фиксированный задний экран

Nikon D3500 — наш давний фаворит. Это далеко не самый продвинутый зеркальный фотоаппарат, но его простота, элементы управления и качество изображений, которые он может создавать, делают нашей главной рекомендацией для тех, кто только начинает снимать.

D3500 многого не умеет — у него фиксированный задний экран, не чувствительный к прикосновениям, нет гибридного автофокуса на сенсоре и он не снимает видео 4K.

Но его 24-мегапиксельная матрица обеспечивает сверхчеткие, сверхвысококачественные изображения, новейший выдвижной объектив Nikon AF-P из комплекта — это миниатюрное чудо и он очень быстро фокусируется в режиме live view, даже без автофокуса с фазовой детекцией на датчике. D3500 хорошо управляется, прост в использовании, мощнее, чем кажется, и является идеальным введением в фотографию со сменными объективами.

7 Olympus OM-D E-M10 Mark IV Мощная, доступная и универсальная камера Olympus начального уровня

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: Micro Four Thirds

Мегапикселей: 20,3

Крепление объектива: МФТ

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с углом поворота 180 градусов, 1037 тыс. точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 2360 тыс. точек

Максимальная скорость съемки: 8,7 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K UHD

Уровень пользователя: начальный/средний Плюсы Последний датчик 20MP

5-осевая стабилизация в теле

Маленький корпус, маленькие линзы Минусы Датчик MFT меньше, чем APS-C

Благодаря откидному экрану для селфи и очень хорошей внутрикорпусной стабилизации изображения Olympus OM-D E-M10 Mark IV идеально подходит для обучения фотографии и видеосъемке и он достаточно портативен для ежедневного использования. Благодаря видео 4K и привлекательному дизайну, E-M10 Mark IV идеально подходит в качестве фотоаппарата начального уровня, который может делать практически все.

Он имеет меньшую матрицу Micro Four Thirds, чем другие беззеркальные камеры или зеркальные фотоаппараты, но преимущество в том, что объективы меньше и легче. Это отличная маленькая камера, которая гораздо мощнее, чем кажется, и может прослужить вам долгое время.

8 DJI Mini SE Лучший дрон для фотографирования в целом

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес: 249 г

Размеры (в сложенном виде): 180×97×84 мм

Размеры (в разложенном виде): 159 х 203 х 56 мм

Контроллер: Да

Разрешение видео: 4K 30 кадров в секунду (1080P при 60 кадрах в секунду)

Разрешение камеры: 12MP

Время работы батареи: 30 минут

Максимальная дальность: 3,5 км

Максимальная скорость: 72 км/ч Плюсы GPS и удержание высоты

Чуть лучше на ветру, чем старый Mini Минусы Только снимки в формате JPEG

Нет датчиков лобового столкновения

Лучший способ представить DJI Mini SE с точки зрения качества — это летающая камера смартфона из устройства среднего класса. Однако в наши дни это высокий стандарт, гораздо выше, чем игрушечные дроны и их трясущиеся видео, потому что этот дрон может отлично парить благодаря встроенным датчикам и имеет 3-осевой механический стабилизатор для камеры. Эксперты по дронам могут решить, что разрешение видео 2,7K недостаточно для них, но большинство новых пользователей будут поражены стабильностью и качеством видео.

Mini SE также не превышает установленный законом порог регистрации в 250 г, а его начальная цена гораздо более приемлема, чем у всех остальных моделей, предлагаемых DJI, что делает его идеальным подарком. Программное обеспечение приложения интуитивно понятно и включает в себя автоматическую посадку, возврат к дому и несколько крутых орбитальных эффектов, которые обязательно вызовут симпатию.