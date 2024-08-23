ТОП-20 Лучшие карты памяти для камер и фотоаппаратов 2024

Чтобы получить лучшую карту памяти, определитесь с необходимой вам емкостью и скоростью, а затем ознакомьтесь с нашим рейтингом.

Если у вас нет лучшей карты памяти для вашей камеры, то вы не получите максимального удовольствия от фотосессий. При наличии такого большого количества вариантов по скорости, емкости, марке, совместимости и цене вы можете поначалу почувствовать себя растерянным. Однако мы выбрали лучшие карты памяти, чтобы показать, какие из них больше всего подходят для вас.

23.08.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели лучших карт памяти для камер и фотоаппаратов.

Когда вы думаете о карте памяти, вероятнее всего, первым на ум приходит популярный формат SD. Однако если вы используете новую или профессиональную камеру, вам может потребоваться CFexpress или XQD. Кроме того, Compact Flash, microSD и CFast также активно применяются. Объем памяти является одним из наиболее очевидных критериев различия между картами памяти.

Если карта объемом 16 Гб может подойти для дневной прогулки по заповеднику, то видеографы, желающие снимать весь день, могут столкнуться с необходимостью постоянно менять карты.

Однако существует и другой способ определить лучшую карту памяти — это выбор карты с быстрой скоростью чтения и записи. Это важно не только для быстрой передачи изображений на компьютер или портативный жесткий диск, но и для серийной съемки в самой камере. Если карта памяти медленная, она может привести к задержкам и трудностям в скоростной съемке, особенно с новейшими фотоаппаратами.

Если технический жаргон непонятен, не волнуйтесь. В нижней части этого рейтинга вы найдете объяснение терминов, чтобы выбрать лучшую карту памяти для ваших потребностей.

Максимум возможностей Лучшие карты CFexpress

CFexpress становится все более популярным форматом карт памяти для высококлассных фото- и видеокамер. CFexpress Type B, основанные на XQD, выглядят так же, как XQD, но содержат более быструю память, что делает их одними из самых быстрых карт памяти на рынке. C почти всеми камерами, которые изначально поддерживали XQD, теперь обновлены прошивки и поддерживают CFexpress Type B, так что такие камеры, как Nikon Z6 и Z7, больше не ограничены только XQD.

Впрочем, компания Sony недавно запутала ситуацию с CFexpress, выпустив на рынок CFexpress Type A. Эта версия CFexpress физически меньше, чем стандарт Type B, и не может быть использована в камерах, предназначенных для XQD/CFexpress Type B. Кроме того, CFexpress Type A хуже по скорости чтения/записи, чем Type B. В настоящее время только некоторые камеры Sony используют CFexpress Type A, в первую очередь Sony A7 IV, A1 и a7S III.

1 Lexar CFexpress Type B DIAMOND Лучшая карта в своей категории

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: CFexpress Type B

Емкость: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Скорость чтения: до 1900 МБ/с

Скорость записи: до 1700 МБ/с

Гарантия: 1 год

Подходит для: профессиональной фотографии и видеосъемки Плюсы Сумасшедшие скорости

Есть гарантия

Надежный корпус Минусы Чувствительный ценник

Хотелось бы увидеть в формате Тб

Премиальное решение от Lexar выполнено в особо прочном корпусе, что сохранит данные от внешних воздействий, даже если вы работаете в сложных условиях. Она идеально подойдет профессионалу, который снимает видеоролики в высоком разрешении — карта поддерживает разрешение вплоть до 8К.

Скорость чтения и записи высока даже в рамках карт Type B — более чем на 10% выше, чем у ближайших конкурентов, и вы не упустите ни одного из своих ценнейших кадров. Конечно, и стоимость этого бриллианта соответствующая — 50 тыс. рублей за 512 Гб на момент обновления статьи, однако это лучшее решение, которое можно найти на профессиональном рынке сегодня.

2 Lexar CFexpress GOLD Type B Компромиссный вариант карты Type B

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: CFexpress Type B

Емкость: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ

Скорость чтения: до 1900 МБ/с (1 ТБ, 2 ТБ), до 1750 МБ/с (128-512 ГБ)

Скорость записи: до 1500 МБ/с

Гарантия: 1 год

Подходит для: профессиональной фотографии Плюсы Очень быстрая скорость чтения и записи

Приятная цена

Много вариантов емкостей Минусы За ту же цену у DIAMOND в формате 512 Гб скорость записи выше

Еще одна карта CFexpress, выпущенная компанией Lexar, лишь немного ступает в скорости чтения и записи топовой модели DIAMOND — максимум 1750 МБ/с и 1500 МБ/с соответственно в вариантах малого и среднего объема, а в террабайтных модификациях и вовсе догоняет лидера в скорости чтения. Это прекрасный результат, выделяющий карту на фоне конкурентов.

Может она и не выглядит так же стильно, как премиальная модель, но тоже обеспечивает отличную сохранность данных, защищая от ударов, влаги и резких изменений температуры. Это делает ее отличным помощником вне зависимости от того, снимаете ли вы на снежных вершинах или на пляже.

Эта карта пользуется высокой популярностью среди потребителей, и они смогли оценить ее скорость и бесперебойную работу. Разнообразие вариантов объема — еще один плюс в копилку Lexar CFexpress GOLD.

3 Lexar CFexpress Type A Professional Самая быстрая карта типа А

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: CFexpress Type A

Емкость: 80 ГБ, 160 ГБ, 320 ГБ

Скорость чтения: до 900 МБ/с

Скорость записи: до 800 МБ/с

Гарантия: 1 год

Подходит для: профессиональной фотографии Плюсы Экономичный вариант

Высокая защита данных

Скорость ниже, чем у типа Б

Умеет в 8К 120 fps Минусы Тип поддерживается немногими моделями камер

Если поначалу с картами типа Type A была напряженка, то со временем предложение расширилось, и на рынке стали появляться карты с более высокой скоростью, чем на первых порах. Например, Lexar CFexpress Type A показывает максимальные скорости заметно выше, чем у заслуженной Sony Tough, а стоит на 30% меньше.

При этом она позволяет снимать видео в форматах 8K Raw, 4K и HFR со скоростью до 120 кадров в секунду, а также делать снимки в формате RAW и сериями. Карта соответствует стандарту видеокласса VGP-400, обеспечивающему скорость записи не менее 400 МБ/с. Для обеспечения безопасности данных карта выдерживает температуры в диапазоне от 14° до 158°, удары и вибрацию.

Если вам необходима карта именно Type A, то этот выбор будет наиболее сбалансированным. Вы и сэкономите заметную сумму, и получите высококачественный продукт, который прошел тщательное тестирование в лабораториях компании, чтобы гарантировать совместимость, высокую производительность и надежность.

4 SanDisk Extreme Pro CFexpress Card Type B Одна из первых и лучших карт CFexpress Type B

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: CFexpress Type B

Емкость: до 512 ГБ

Скорость чтения: до 1700 МБ/с

Скорость записи: до 1400 МБ/с

Гарантия: не указано

Подходит для: профессиональной фотографии Плюсы Невероятные скорости

Много вариантов емкости Минусы Скорость записи 1400 МБ/с только с картой на 512 ГБ

Дорого

Одной из первых компаний, производивших карты памяти CFexpress Type B, была SanDisk, чья линейка Extreme Pro по-прежнему является лидером в этой области. Скорость чтения до 1700 МБ/с и записи до 1400 МБ/с – это лишь некоторые из параметров, которые конкуренты могут сравнять, но не превзойти.

Однако для достижения таких скоростей необходимо приобрести версию объемом 512 ГБ, которая является топовой и самой дорогой. Версии на 128 и 256 ГБ могут достигнуть только скорости записи до 1200 МБ/с (скорость чтения остается на уровне 1700 МБ/с), а версия на 64 ГБ поддерживает скорость чтения до 1500 МБ/с и записи до 800 МБ/с.

5 Sony Tough CFexpress Type A Чуть более скромная альтернатива среди Type A

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: CFexpress Type A

Емкость: 80 ГБ, 160 ГБ

Скорость чтения: до 800 МБ/с

Скорость записи: до 700 МБ/с

Гарантия: не указано

Подходит для: профессиональной фотографии Плюсы Быстрая и компактная Минусы Очень ограниченная совместимость

Не такая быстрая, как CFexpress Type B

Очень дорого за гигабайт

Карты CFexpress теперь можно приобрести в двух вариантах: Тип A и Тип B. Последний вариант гораздо более распространен и поддерживается большим количеством камер. Оба типа основаны на одной и той же технологии, но отличаются количеством доступных дорожек PCIe для передачи данных. В результате карты типа A имеют теоретическую максимальную пропускную способность 1000 Мб/с, в то время как карты типа B могут достигать 2000 Мб/с.

Так почему же Sony поддерживает самый медленный стандарт CFexpress Type A со скоростью 1000 МБ/с, когда уже доступны более быстрые Type B? Все сводится к компактности. Если CFexpress типа B имеет размеры 38,5 x 29,8 x 3,8 мм, то карта типа A значительно меньше — 28 x 20 x 2,8 мм. Для сравнения, по длине и ширине это даже меньше, чем стандартная SD.

При скорости чтения/записи 800 Мб/с и 700 Мб/с соответственно, карты Tough CFexpress Type A от Sony могут быть намного медленнее, чем большинство карт Type B, но все же они очень быстрые.

У ProGrade Digital также есть Type A емкостью 160 Гб, которую можно купить, но она не так легко доступна, как этот аналог от Sony, и стоит лишь незначительно дешевле. Компания Delkin скоро выпустит Type A, так что, надеюсь, цены на них начнут снижаться.

Самый популярный формат Карты памяти SD

Формат SD, размер которого соответствует почтовой марке, является наиболее распространенным для цифровых камер. Он заменяет CompactFlash, хотя последний все еще используется в некоторых старых профессиональных зеркальных камерах. Большинство производителей карт предлагают линейки, включающие в себя SDHC и SDXC, которые выполняют одну и ту же функцию, но с разной скоростью и емкостью. Для того, чтобы выбрать наилучшую карту памяти, вам следует сбалансировать емкость, скорость и стоимость в соответствии с вашими потребностями. Подробнее об этом читайте ниже.

6 SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I На данный момент лучшая универсальная SD-карта, подходящая как для файлов формата Raw, так и для записи видео 4K

9.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: SDXC

Емкость: до 512 ГБ

Скорость чтения: до 90 МБ/с

Скорость записи: до 170 МБ/с

Гарантия: пожизненная ограниченная гарантия

Подходит для: фото и видео (включая 4K) Плюсы Высокая скорость

Видео без прерываний Минусы Немного дорого

Есть карты и побыстрее

Если вы любитель фотографии и увлечены своим хобби, мы рекомендуем приобрести карту памяти Extreme PRO SDXC от лидера отрасли SanDisk.

Эта неприхотливая карта является одной из лучших карт памяти SD, емкость которой может варьироваться от 32 Гб до впечатляющего 1 Тб, а также имеет класс скорости UHS 3. Однако самой выдающейся особенностью карты Extreme PRO SDXC является скорость записи до 90 МБ/с. Это позволяет вашей камере легко справляться с быстрой последовательной съемкой в форматах JPEG и RAW. Скорость чтения 170 МБ/с идеально подходит для быстрого рабочего процесса.

Кроме того, благодаря обработке данных, которую предлагает эта карта памяти, она также подходит для съемки видео в формате 4K. Если вы часто фотографируете в формате RAW, вам понравится использовать ее. Мы рекомендуем эту отличную и надежную универсальную карту памяти по разумной цене.

7 Lexar Professional Class 10 UHS-II 2000X Создана с целью быстрого и надежного применения

9.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: SDHC и/или SDXC

Емкость: до 128 ГБ

Скорость чтения: до 300 МБ/с

Скорость записи: до 260 МБ/с

Гарантия: пожизненная гарантия

Подходит для: фото и видео (включая 4K) Плюсы Высокая скорость передачи данных

Пожизненная гарантия Минусы Дороже, чем другие модели

Карта памяти от Lexar является востребованным брендом среди фотоэнтузиастов, а эта профессиональная карта — вершиной популярности. У нее есть технология UHS-II, которая обеспечивает скорость чтения до 300 МБ/с и записи до 260 МБ/с.

Также, если вы снимаете видео в форматах Full HD, 4K, или файлы Raw высокого разрешения, то эта карта сохранит всю необходимую информацию, хотя максимальная емкость составляет всего 128 ГБ. Сравнимая с производительностью и техническими характеристиками Extreme PRO SD UHS-II от SanDisk, это одна из лучших карт памяти на рынке.

8 Kingston Canvas React Plus SDXC UHS-II UHS-II SD-карта — быстрая, надежная и доступная

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: SDXC

Вместимость: от 32 до 256 ГБ

Скорость чтения: до 300 МБ/с

Скорость записи: до 260 МБ/с

Гарантия: Ограниченная пожизненная гарантия

Подходит для: Фото- и видеосъемки (включая 4K) Плюсы Меньшие емкости доступны по цене

Хороший диапазон емкостей

Впечатляющая производительность в камере Минусы Медленнее, чем CFexpress

Самые большие емкости дорогие

Коллекция карт памяти Kingston Technology весьма ограничена, с состоянием всего лишь трех серий SD-карт и трех серий microSD. Флагманской линейкой SD является серия Canvas React Plus, емкостью 32, 64, 128 и 256 Гб. После продолжительного использования Kingston Canvas React Plus емкостью 128 ГБ можно смело утверждать, что она является надежной.

Она прекрасно работает на камерах с высоким разрешением, таких как 45,7-Мп Nikon Z7 II, при скорости съемки наивысшего уровня (10 кадров в секунду) и при записи видео 4K. Однако, она не поддерживает запись самых требовательных форматов, например 8K RAW, но возможна запись в формате 8K.

9 SanDisk Extreme PRO SD UHS-II Невероятно быстра, превосходит по скорости версию UHS-I Pro

9.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: SDXC

Емкость: до 128 ГБ

Скорость чтения: до 300 МБ/с

Скорость записи: до 260 МБ/с

Гарантия: пожизненная ограниченная гарантия

Подходит для: профессионалов, снимающих быстрые фото и видео в высоком разрешении. Плюсы Потрясающие скорости чтения и записи

Фантастическая для видео 4K без дрожания Минусы Дороже, чем карта UHS-I Pro

Лучшей картой памяти для фотографов и видеографов считается карта памяти SanDisk UHS-II SD с высокими скоростями чтения и записи — до 300 Мб/с и 260 Мб/с соответственно. Она идеально подходит для съемок спорта, дикой природы, новостей, серийных кадров и видео в разрешении 4K.

Ёмкость карты варьируется от 32 ГБ до 128 ГБ благодаря ее формату SDXC, но главным для нее является скорость и надежность.

10 Lexar Professional 633x SDHC/SDXC UHS-I Лучшая SD-карта для видеосъемки в формате Full HD

9.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: SDHC и/или SDXC

Емкость: до 1 ТБ

Скорость чтения: до 95 МБ/с

Скорость записи: до 45 МБ/с

Гарантия: пожизненная ограниченная гарантия

Подходит для: фото и видео (включая 4K) на профессиональном уровне Плюсы Высокоскоростная передача данных

Ускоряет профессиональный рабочий процесс Минусы Дороже, чем бюджетные образцы

Не так широко доступна, как другие

Чтобы сохранить видео высокого разрешения, необходимо иметь много места для хранения цифровых данных. Например, карты памяти Lexar Professional 633x SDHC/SDXC UHS-I обладают высокой емкостью в 1 ТБ, однако, их скорость чтения и записи немного скромнее.

Поэтому, выбирая карту памяти, нужно решить, что важнее – емкость для длительного хранения видео, либо максимальная скорость передачи данных между устройствами.

11 Transcend SDXC UHS-II U3 Доступная карта памяти для создания фотографий и видео в RAW-формате

9.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: SDXC

Емкость: до 64 ГБ

Скорость чтения: до 285 МБ/с

Скорость записи: до 180 МБ/с

Гарантия: пятилетняя ограниченная гарантия

Подходит для: профессионалов, снимающих скорострельность в высоком разрешении. Необработанных фотографий и высококачественного видео 4K Плюсы Невероятно высокая скорость передачи данных

Отлично подходит для съемки в формате Raw и видео 4K Минусы Емкость до 64 ГБ

Есть более быстрые карты

Для съемки RWA файлов необходима карта с высокой производительностью и емкостью. Transcend SDXC UHS-II U3 — отличный выбор, который обеспечивает высокое качество снимков и видео. Несмотря на максимальную емкость 64 ГБ, производительность карты не вызывает сомнений: скорость чтения и записи составляет 285 МБ/с и 180 МБ/с соответственно.

Карта совместима с UHS-II цифровыми зеркальными фотоаппаратами и видеокамерами и защищена от ударов и рентгеновского излучения, что обеспечивает дополнительную уверенность энтузиастам и профессионалам. Благодаря высокой производительности и емкости Transcend SDXC UHS-II U3 подойдет для любых задач, включая съемку необработанных файлов и видео высокого разрешения.

Компактные и удобные Лучшие карты памяти microSD

Формат microSD применяется в небольших устройствах, таких как экшн-камеры, дроны, смартфоны и планшеты. По техническим характеристикам он аналогичен формату SD, имеет такую же емкость и скорость, но отличается гораздо меньшим размером.

12 Samsung PRO Endurance В настоящее время лучшая карта microSD для камеры, которую вы можете приобрести

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: microSD (с SD-адаптером)

Емкость: до 128 ГБ

Скорость чтения: до 100 МБ/с

Скорость записи: до 30 МБ/с

Гарантия: до 5 лет

Подходит для: экшн-камер, видеорегистраторов, камер видеонаблюдения Плюсы Якобы более долговечна

Отлично подходит для экшн/камер безопасности Минусы Крошечная и неудобная без адаптера

Легче потерять, чем SD-карты большего размера

Карты памяти Samsung PRO Endurance SD являются наиболее долговечными microSD для использования в тяжелых условиях эксплуатации и, хотя они дороже стандартных microSD, их качество оправдывает стоимость.

Обозначение «Endurance» свидетельствует о том, что они обладают лучшим в отрасли показателем в 43 800 часов непрерывной записи видео, что является самым высоким значением для максимальной емкости карты. Они также способны обеспечивать непрерывную запись на высокой скорости чтения/записи (100 МБ/с и 30 МБ/с соответственно). Гарантийный срок для этих карт составляет от двух лет для карт меньшей емкости до пяти лет для карт максимальной емкости.

13 Samsung EVO Plus microSDXC Лучшая бюджетная карта памяти microSD на рынке

8.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: microSD (с SD-адаптером)

Емкость: до 256 ГБ

Скорость чтения: до 100 МБ/с

Скорость записи: до 30 МБ/с

Гарантия: 10 лет

Подходит для: повседневной фотосъемки Плюсы Высокая скорость чтения

Защищена от случайного повреждения Минусы Крошечная и неудобная без адаптера

Легче потерять, чем SD-карты большего размера

Samsung EVO Plus microSDHC и microSDXC класса 10 с емкостью 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ имеют высокую скорость чтения 100 МБ/с и поставляются с адаптером SD, который позволяет использовать их в любых устройствах с SD.

Цена на карты емкостью 32 ГБ доступна, а скорость записи составляет 30 МБ/с. Яркий красный дизайн делает карты заметными, чтобы не потерять. Также на них распратраняется 10-летняя ограниченная гарантия, и карты являются водонепроницаемыми, термостойкими, рентгеностойкими и магнитостойкими. С этими картами вы можете быть уверены в их качестве и надежности.

14 Lexar Professional 1066x microSDXC UHS-I Card SILVER Series Надежная и быстрая карта microSD

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: microSD

Емкость: до 512 ГБ

Скорость чтения: до 160 МБ/с

Скорость записи: до 120 МБ/с

Гарантия: пожизненная

Подходит для: повседневной фотосъемки Плюсы Доступно

Емкостью до 512 ГБ

Высокая скорость чтения/записи Минусы Не UHS-II

Небольшая microSD карта предлагается по конкурентной цене, имеет приличную скорость чтения 160 МБ/с и записи 120 МБ/с, несмотря на отсутствие более быстрого стандарта UHS-II. Карта доступна в объемах 64, 128, 256 и 512 ГБ. Последний подходит для съемки видео в формате 4K, а выбор объема зависит от ваших потребностей и бюджета.

15 SanDisk microSDXC UHS-I card for Nintendo Switch Лучшая карта microSD для геймеров Switch

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: microSD

Емкость: 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Скорость чтения: до 100 МБ/с

Скорость записи: до 90 МБ/с

Гарантия: не указано

Подходит для: GoPro и других экшн-камер Плюсы Официально лицензированный продукт Nintendo

Красочный брендинг

Хорошая скорость записи Минусы Вы, конечно, доплачиваете за брендинг

MicroSD карты применяются не только в цифровых фотоаппаратах, но и в других устройствах, среди которых портативная консоль Nintendo Switch и ее легкий аналог Nintendo Switch Lite — на данный момент, наиболее популярные устройства, использующие данный тип памяти.

Использование слота памяти позволит не только расширить количество доступных игр, но и записывать и делиться скриншотами и видео своих игровых достижений и приключений. Карты памяти доступны в различных вариантах цветового оформления, говорящих об их емкость: красная, декорированная грибком Nintendo — 128 ГБ; желтая, украшенная суперзвездой — 256 ГБ; тилово-зеленая — 512 ГБ. Хотя для работы в вашей консоли подойдет любая MicroSD карта, выбор персонализированной карты Nintendo поможет вам проявить лояльность к бренду.

Для верных себе профессионалов Лучшие карты CompactFlash

Существует множество камер, которые до сих пор используют формат Compact Flash, и он получает поддержку от производителей. Но у профессиональных камер уже есть новые и перспективные форматы — XQD, CFexpress и CFast (все они перечислены ниже). Тем не менее, формат Compact Flash, по всей видимости, будет продолжать существовать в течение длительного времени.

16 SanDisk Extreme PRO CompactFlash Карта памяти, наилучшим образом подходящая для камер, совместимых с форматом CompactFlash

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: CompactFlash

Емкость: до 256 ГБ

Скорость чтения: до 160 МБ/с

Скорость записи: до 150 МБ/с

Гарантия: пожизненная ограниченная гарантия

Подходит для: фото и видео (включая 4K) Плюсы Оптимизирован для захвата видео профессионального уровня

Отлично подходит как для Full HD, так и для видео 4K Минусы Не такая быстрая, как самые быстрые SD-карты

Один из старейших форматов

SanDisk Extreme PRO CompactFlash — это не просто старая школа, это быстрый и надежный способ сохранять данные. Ее скорость чтения 160 Мб/с не уступает современным форматам. Карта компакта физически большая, но она может удовлетворить потребности любого современного пользователя цифровой зеркальной камеры.

Она доступна в емкостях от 16 Гб до 256 Гб, что позволяет избежать необходимости менять карты в самый разгар съемок. Скорость записи до 140 МБ/с (для емкости 256 ГБ) впечатляет и делает ее идеальной для съемки видео в формате Full HD. Минимальная устойчивая скорость записи составляет 65 МБ/с и превышает аналогичные показатели в своем классе.

17 Transcend 800x CompactFlash Лучшая бюджетная карта CompactFlash с большим объемом памяти

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: CompactFlash

Емкость: до 256 ГБ

Скорость чтения: до 120 МБ/с

Скорость записи: до 60 МБ/с

Гарантия: пятилетняя ограниченная гарантия

Подходит для: фото и видео (включая Full HD) Плюсы Отлично подходит для серийной фтосъемки или видео

Быстрая и простая передача файлов Минусы Не так быстро, как карты Extreme PRO

Нет пожизненной гарантии

Transcend — тайваньская компания, долгосрочный игрок на рынке. Она продолжает производить карты малой емкости, что делает их доступными для тех, у кого ограниченный бюджет. Тем не менее, даже более емкие карты, например, серия CompactFlash 800x, предлагаются по разумной цене. Емкость карт варьируется от стандартных 32 ГБ до 256 ГБ.

Технические характеристики впечатляют: скорость чтения достигает 120 МБ/с, а скорость записи — 60 МБ/с, хотя фактическая производительность зависит от спецификаций фотокамеры. Карты компании Transcend прочные и надежные, обладают встроенным кодом коррекции для обнаружения и исправления любых ошибок передачи данных.

Все еще могут быть актуальны Лучшие карты памяти XQD

Компания Nikon стала первой, кто использовал карты XQD в своих цифровых камерах. Некоторые сомневались в их долговечности, но с появлением CFexpress Type B оказалось, что их опасения были не напрасны.

Карты CFexpress гораздо быстрее, чем XQD, и на рынке есть больше производителей, так что цены на них более конкурентные. Теперь, когда большинство камер, которые использовали XQD, обновлено для совместимости с картами CFexpress Type B, покупка новых XQD-карт уже не имеет смысла. Кроме того, цены на них соответствуют ценам на CFexpress Type B с аналогичной емкостью.

18 Sony Professional XQD G Series Лучший выбор для флагманских полнокадровых камер Nikon

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: XQD версии 2

Емкость: 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ

Скорость чтения: до 440 МБ/с

Скорость записи: до 400 МБ/с

Гарантия: 10 лет

Подходит для: видео 4K и высокоскоростных действий Плюсы Удивительное быстродействие

Надежный форм-фактор и долговечность Минусы Дорого

Подходит только для нескольких камер

Идеальный выбор для высокоскоростной передачи данных, необходимой для записи видео 4K и максимальной скорости серийной съемки, предлагаемой фотокамерами — это XQD. Nikon Z7, Z6, D810 и D850 поддерживают XQD, а также Panasonic S1 и Panasonic S1R, и некоторые профессиональные видеокамеры Sony.

Sony была первой, кто внедрил этот формат и выпускает карты серии G, которые позволяют читать и записывать данные со скоростью 400 МБ в секунду и 440 МБ в секунду соответственно. Однако CFexpress типа B обеспечивает еще более высокую скорость передачи данных, и если ваша камера совместима с CFexpress, возможно, стоит перейти на этот формат и приобрести одну из наших лучших карт CFexpress типа B (см. выше).

Высший класс Лучшие карты памяти CFast

CFast — это карта памяти, которая имеет высокоскоростной и компактный формат, очень похожий на компактную карту памяти CompactFlash. Она используется в основном в видеооборудовании высокого класса, таком как профессиональные кино-видеокамеры от таких производителей, как Canon, Arri и BlackMagic. На данный момент, этот тип карты используется только в Canon EOS 1-D X Mark II и Hasselblad H6D-100C для фотокамер. На рынке существует несколько замечательных моделей CFast.

19 SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Лучшая карта CFast

8.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: CFast

Емкость: 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ

Скорость чтения: до 525 МБ/с

Скорость записи: до 430 МБ/с

Гарантия: не известно

Подходит для: видео 4K и высокоскоростных действий Плюсы Удивительное быстродействие

Надежный форм-фактор и долговечность Минусы Высокая стоимость

Подходит только для нескольких камер

CFast подходит идеально для съемки 4K-видео благодаря молниеносной скорости передачи данных. В этом формате стоит обратить внимание на продукцию SanDisk, которая обеспечивает ошеломляющую скорость записи 525 Мб/с и восхитительную скорость чтения 400 Мб/с в своей последней версии карты CFast.

20 Lexar 64 ГБ 3500x CFast 2.0 Эта карта CFast идеально подходит для кинематографистов

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип карты: CFexpress

Емкость: до 512 ГБ

Скорость чтения: до 525 МБ/с

Скорость записи: до 445 МБ/с

Гарантия: ограниченная пожизненная

Подходит для: профессиональной фотографии Плюсы Более доступная

Ограниченная пожизненная гарантия Минусы Все еще довольно дорого

Если вы часто работаете с высококачественным видео разрешением 4K, видеоформатом ProRes или фотографиями в формате RAW, снятыми на такие камеры, как Canon EOS-1DX Mark II, то вы знаете, насколько важна карта памяти, которая поддерживает качество съемки.

К счастью, с картой Lexar 64GB 3500x CFast 2.0 вы будете готовы к любой съемке. Благодаря скорости записи до 445 Мб/с эта карта обеспечивает возможность создавать фильмы на кинематографическом уровне, а скорость чтения до 525 Мб/с значительно ускоряет процесс постпродакшна.

Лучшие карты памяти: объясняем

Важно помнить, что несмотря на разнообразие форматов карт памяти, вам не нужно заботиться о выборе конкретного типа. Производители фотоаппаратов уже сделали это за вас. Это означает, что нельзя использовать карту CFexpress в камере с слотом для microSD. Тем не менее, полезно знать особенности каждого формата карты памяти.

SD

Если вы думаете о картах памяти, то, хотя сразу может прийти на ум SD, стандартные карты Secure Digital больше не производятся. Теперь технология перешла на SDHC и SDXC, которые легко доступны. Если у вас есть старые SD-карты, то их можно использовать в новых камерах, поддерживающих формат SD, но не стоит ожидать от них такой же производительности или возможностей, как от карт более новых поколений.

SDHC

SDHC-карты (Secure Digital Extended Capacity) — это улучшенная версия стандартных SD-карт, имеющих объем памяти от 4 до 32 Гб. Такие карты идеально подходят для повседневного использования и для начинающих пользователей, которым не нужен большой объем памяти.

SDXC

SDXC (Secure Digital Extended Capacity) карты емкостью от 64 ГБ и больше предназначены для использования в камерах с большими матрицами, множеством мегапикселей, видео формата 4K и других приложений, где требуются большие объемы данных. При таких условиях серьезные фотографы и видеографы скорее выберут карты SDXC, а не SDHC. Тем не менее, перед покупкой необходимо проверить скорости чтения и записи, чтобы убедиться в получении необходимой производительности.

microSDHC и microSDXC

Карты microSDHC и microSDXC обладают такой же производительностью, как и их более крупные собратья SDHC и SDXC. Однако они примерно на треть меньше по размеру и могут использоваться в лучших камерофонах и лучших экшн-камерах.

CompactFlash

Ранее приобретение карт памяти формата CompactFlash для цифровых зеркальных фотокамер высшего класса было более предпочтительным. Однако в связи с улучшением характеристик карт памяти SDHC и SDXC, а также вводом новых форматов, использование CompactFlash становится все менее распространенным.

Карты CFast

Карты CFast имеют схожий размер и форму с картами CompactFlash, однако несовместимы с ними (вставлять такую карту в старую зеркальную камеру не следует!). Этот новый формат карт памяти высокой скорости доступен в профессиональных фото- и видеокамерах.

Карты XQD

Вероятно, вы не знакомы с форматом карт памяти XQ, который является более узкой нишей по сравнению с представленными форматами. На данный момент эти карты совместимы только с некоторыми камерами Sony и Nikon. Вероятно, в будущем количество камер, поддерживающих этот формат, не увеличится, поскольку он практически полностью заменен CFexpress. Однако, карты XQD обеспечивают высокую производительность при съемке на высокой скорости и записи видео.

Карты CFexpress

CFexpress, являющийся развитием формата XQD, является одним из лучших форматов, но пока доступен только в некоторых камерах высокого класса от Canon, Nikon и Panasonic. Следует отметить, что появление Sony A7S III привело к появлению двух вариантов карт CFexpress — типа B (который использовался всеми совместимыми с CFexpress камерами до этого момента) и типа A, который меньше и медленнее. Карты типов B и A не являются взаимозаменяемыми, поэтому камеры, совместимые только с CFexpress B, такие как Nikon Z7, не могут использовать карты типа A.