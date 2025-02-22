Лучшие камеры 4K для видео в 2025 году

Лучшие 4K-камеры для создателей фильмов и контента

Любая достойная камера в 2025 году может снимать видео 4K, но не все камеры 4K одинаковы. Лучшие телефоны с камерой могут снимать 4K, например, но вы получите гораздо лучшие результаты при слабом освещении с полнокадровой камерой. Вот почему мы протестировали целый ряд камер 4K и составили рейтинг наших фаворитов в этом руководстве, охватывающем варианты для любых потребностей и бюджета.

23.02.2025 Обновление В рейтинг лучших камер для 4K-видео добавлены новые модели.

Если бы нам пришлось выбрать только одну 4K-камеру для съемки, это была бы Panasonic Lumix GH7 . По нашему опыту, ее датчик Four Thirds находится в золотой середине между портативностью и производительностью. Наделенная рядом профессиональных функций и арсеналом кинематографических режимов 5.7K, мы считаем, что она предлагает в целом большую ценность. Тем не менее, вы можете найти более подходящую камеру в нашем списке. Например, Fujifilm X-M5 — наша любимая 4K-камера начального уровня.

Каждая рекомендация в нашем обзоре основана на отзывах нашей команды экспертов-обзорщиков. Мы проверяем каждую камеру в серии реальных съемочных ситуаций, чтобы оценить все: от качества сборки до стабилизации изображения. Мы выделили и разделили результаты этих тестов в сводках ниже

1 Panasonic Lumix GH7 Лучшая 4K-камера в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Размер сенсора: четыре трети

Разрешение: 25,2 МП

Объектив: Микро 4/3

Видоискатель: электронный видоискатель с фокусным расстоянием 3,68 м

Монитор: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона

Максимальная скорость серийной съемки: 14 кадров в секунду

Фильмы: 5.7K до 60 кадров в секунду / 4K до 120 кадров в секунду

Уровень пользователя: Средний/экспер Плюсы Превосходная стабилизация изображения

Неограниченное время записи видео Минусы Довольно короткое время работы батареи

Громоздкий для камеры Micro Four Thirds

Panasonic Lumix GH7 выглядит идентично своему предшественнику, Lumix GH6 , и хотя корпуса и расположение элементов управления у обеих камер одинаковы, Panasonic взяла за основу сильные стороны GH6 и устранила все недостатки, в частности, фазовую автофокусировку Panasonic, дебютировавшую в G9 II, которая намного плавнее автофокусировки GH6 для видео, и при этом добавила полезные уникальные новые функции, такие как 32-битный плавающий звук, при условии, что у вас есть правильные аксессуары. В результате GH7 — это многофункциональная беззеркальная камера без существенных недостатков.

Кинорежиссеры избалованы выбором видеорежимов, которые включают 5.7K до 60 кадров в секунду и 4K замедленную съемку до 120 кадров в секунду, без ограничения времени записи видео, что обусловлено встроенным вентилятором охлаждения. Фактически, GH7 — это настолько профессиональная видеокамера, на которую вы могли бы надеяться в этом ценовом диапазоне, а пользователи избалованы выбором объективов Panasonic для видео. Если вы можете смириться с тем, что GH7 использует меньший датчик Four Thirds, чем, скажем, его полнокадровый собрат Lumix S5 II, то это настолько близкая к идеальной видеокамере, на какую мы могли бы надеяться.

2 Fujifilm X-M5 Лучшая недорогая камера 4K

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Размер сенсора: APS-CРазрешение: 26 МП

Объектив: Fujifilm X-mount

Видоискатель: нет

Монитор: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,04 млн точек

Максимальная скорость серийной съемки: 8 кадров в секунду (механическая), 30 кадров в секунду (электронная)

Фильмы: 6K/30p (открытый шлюз), 4K/60p, Full HD 240p

Уровень пользователя: Новичок Плюсы Превосходное качество видео и функции за эти деньги

Продуманный дизайн Минусы Фотографам будет не хватать видоискателя

Нет встроенной стабилизации изображения

Камер дешевле $1000 / £1000 не хватает, но Fujifilm действительно вытащила одну из мешков с отличной X-M5 — изящной, видеофокусированной беззеркальной камерой с креплением X для начинающих создателей. У нее есть ретро-стиль Fujifilm, продуманный дизайн, включающий порты на противоположной стороне шарнира экрана и микрофонный вход над экраном, чтобы они не мешали, плюс легкий доступ к трендовым имитациям пленки Fujifilm через специальный диск.

Режимы видеозаписи действительно впечатляют и дают новичкам серьезный хрюк — мы не думаем, что вы можете найти 6K open gate видео в насыщенных цветах 10 бит за такие небольшие деньги где-либо еще, плюс кинематографическое 4K видео до 60 кадров в секунду. где еще вы могли бы получить 6K open gate 10 бит видеозапись за такие небольшие деньги? Этот датчик высокого разрешения open gate обеспечивает новый 9:16 вертикальный видеорежим в 1080p, что означает, что вам не нужно вращать камеру, в комплекте с полезными предустановленными временами записи для социальных сетей.

Вы также получаете достойные возможности записи звука с тремя внутренними направленными микрофонами, которые можно использовать по отдельности или вместе в зависимости от ваших потребностей в видео, или вы можете использовать внешний микрофон для еще лучшего звука. Естественно, есть компромиссы, учитывая цену, а именно отсутствие встроенной стабилизации изображения, поэтому тем, кто много снимает видео на ходу, возможно, стоит рассмотреть вариант с подвесом, но в остальном X-M5 — непревзойденная 4K-камера для новичков.

3 Panasonic Lumix S5II Лучшая по соотношению цена/кадровая камера 4K

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальная камера

Сенсор: CMOS-сенсор без фильтра низких частот

Мегапиксели: 24,2

Крепление объектива: Leica LS

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом обзора, 1,84 млн. точек

Видоискатель: EVF, 3,68 м точек

Максимальная скорость серийной съемки: 30 кадров/с (электронный затвор)

Максимальное разрешение видео: 6K (полное считывание сенсора)/29,97/25/24/23,98p

Уровень пользователя: Продвинутый/Эксперт Плюсы Универсальные необрезанные кадры

Фазовая детекция АФ для видео Минусы 1,5-кратное кадрирование при замедленной съемке 4K

Нет светового индикатора

Оригинальная Lumix S5 была одной из наших любимых камер 4K, и со вторым изданием дела обстоят только лучше. Как и ее предшественница, мы обнаружили, что Lumix S5 II относительно небольшая, но прочная в руке. Она также аккуратно упакована, с элементами управления прямого доступа, что делает ее интуитивно понятным инструментом для использования. Результаты наших тестов показали, что качество ее отснятого материала 6K/30p было превосходным, с особенно широким динамическим диапазоном и насыщенными цветами. Мы также приветствовали гибкость, предлагаемую записью с открытым затвором: поскольку S5 II снимает 6K, используя всю площадь своего сенсора, есть много места для кадрирования при постобработке. К сожалению, это не относится к 4K/60p, который имеет кадрирование 1,5x.

Panasonic наконец-то приняла фазовую детекцию АФ для видео с S5 II, и она работает очень хорошо. Мы также обнаружили, что стабилизация изображения эффективна для работы с рук, что делает S5 II лучшим выбором для записи 4K на ходу. Серьезные видеооператоры могут больше обратиться к Lumix S5 IIX с ее возможностями потоковой передачи в реальном времени, записью на SSD и встроенной поддержкой вывода RAW через HDMI. Но с неограниченным временем записи S5 II по-прежнему остается фантастической 4K-камерой для энтузиастов.

4 Blackmagic Cinema Camera 6K Лучшая 4K-камера для кинематографистов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Размер сенсора: полнокадровый

Разрешение: 24,4 МП

Объектив: L-Mount

Видоискатель: опционально

Монитор: 5,0-дюймовый наклонный сенсорный экран

Фильмы: 6K при 36p

Уровень пользователя: Энтузиаст/Эксперт Плюсы Фантастическое качество видео 6K

Улучшенная работа при слабом освещении Минусы Нет следящего AF или IBIS

120 кадров в секунду только при 1080p

Не имея таких тонкостей, как отслеживающий автофокус или стабилизация изображения, Blackmagic Cinema Camera 6K не является 4K-камерой для новичков. Но если вы опытный режиссер, который знает, как делать цветокоррекцию, Cinema Camera 6K способна производить невероятное качество сырого видео. В ходе тестирования мы обнаружили, что ее большой сенсор и двойной собственный ISO обеспечивают чистые кадры даже в условиях слабого освещения, а 12-битный кодек Blackmagic и отлаженный рабочий процесс делают пост-обработку безболезненной.

Объективно, Cinema Camera 6K не из дешевых, и она толстая, если учесть объективы с L-креплением. Но если учесть ее видеовозможности, то она меньше и доступнее многих конкурентов профессионального уровня. Ее производительность при съемке фотографий в лучшем случае рудиментарна, и ей не хватает нескольких функций, которые есть у большинства гибридов, таких как питание по USB и встроенный видоискатель. Но если вам нужен относительно портативный инструмент для топовой кинематографии, мы думаем, что ее трудно превзойти.

5 DJI Pocket 3 Лучшая карманная камера 4K для видеооператоров-одиночек

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Размер сенсора: 1 дюйм

Разрешение: 10МП

Фокусное расстояние: 20 мм

Видоискатель: нет

Монитор: 2,0-дюймовый, вращающийся сенсорный экран с разрешением 175 тыс. точек

Фильмы: 4K при 120 кадрах в секунду

Уровень пользователя: Новичок Плюсы Улучшенный 1-дюймовый сенсор

Больший и лучший сенсорный экран

Портретная запись Минусы Сенсорный экран все еще кажется маленьким

Может нагреваться во время съёмки

Для стабилизированного видео 4K в карманном корпусе DJI Osmo Pocket 3 — наш лучший выбор. Он оснащен трехосевым стабилизатором для обеспечения стабильности отснятого материала, а также ActiveTrack 6.0, который включает в себя интеллектуальное автоматическое распознавание лиц и динамическое кадрирование, чтобы удерживать в центре внимания видеооператоров, снимающих в одиночку. Вместе с более крупным 1-дюймовым сенсором, который работает лучше, чем DJI Pocket 2 при слабом освещении, эти функции работали вместе в тестировании для создания высококачественного видео 4K в различных сценариях.

Новый портретный режим — это победа для тех, кто делится в социальных сетях, как и 2-дюймовый сенсорный экран, который теперь вращается для вертикального кадрирования. Дисплей по-прежнему остается хлопотным делом, учитывая, что приложение предлагает более простой способ настройки параметров. Тем не менее, с поддержкой замедленной съемки 4K со скоростью 120 кадров в секунду и расширенными функциями покадровой съемки мы считаем Pocket 3 фантастическим вариантом для создателей контента. Его небольшой размер имеет несколько компромиссов, но он остается отличным выбором для 4K-влогинга на ходу.

6 Sony ZV-E1 Лучшая премиальная 4K-камера для видеоблогов, которую вы можете купить

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Размер сенсора: полнокадровый

Разрешение: 12,1 МП

Объектив: байонет Sony E

Видоискатель: нет

Монитор: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1036 тыс. точек

Максимальная скорость серийной съемки: 10 кадров в секунду

Фильмы: 4K/120p (ограничено 4K/60p до обновления прошивки)

Уровень пользователя: Средний Плюсы Тот же датчик, что и у Sony A7S III

Делает ведение 4K-видеоблога простым Минусы Один слот для SD-карты

Излишество для новичков

Если вам нужна компактная камера для видеоблогов с лучшим в своем классе видео, мы считаем, что ZV-E1 должна быть наверху вашего списка. В нашем обзоре она предоставила лучшее качество 4K-видео от Sony, используя превосходный 12,1-мегапиксельный датчик от A7S III для получения чистых кадров 4K/60p при любом освещении. Мы обнаружили, что ее цветовой профиль S-Cinetone также выглядит фантастически вне камеры, а ее система стабилизации изображения оказалась превосходной при сглаживании кадров, снятых с рук.

Мы обнаружили, что ее корпус легко переносить и использовать при съемке в одиночку, поскольку она весит как самая легкая полнокадровая камера Sony со встроенной стабилизацией изображения. Тем не менее, мы были немного разочарованы ЖК-дисплеем с переменным углом наклона, на котором было трудно читать на улице. Пропорции камеры также имеют компромиссы: есть только один слот для карты и нет вентиляционных отверстий. Но с ведущими в своем классе интеллектуальными функциями искусственного интеллекта, которые означают, что кадры почти всегда находятся в фокусе, а также с функцией автоматического кадрирования, которая отслеживает объект, как будто есть ручной оператор, Sony ZV-E1 имеет огромный потенциал для видеоблогеров, работающих в одиночку, чтобы снимать 4K-контент.

7 Fujifilm X-S20 Лучшая любительская камера для видео 4K

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Размер сенсора: APS-C

Разрешение: 26 МП

Объектив: Fujifilm X-mount

Видоискатель: 2,36 млн точек с увеличением 0,62x

Монитор: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона и разрешением 1,84 млн точек

Максимальная скорость серийной съемки: 8 кадров в секунду (механическая), 30 кадров в секунду (электронная)

Фильмы: 6K / 30p, 4K / 60p

Уровень пользователя: Энтузиаст Плюсы Щедрый набор видеофункций

Доступное управление для новичков Минусы Дороже, чем X-S10

Не защищен от атмосферных воздействий

В нашем обзоре мы обнаружили всего две основные жалобы на Fujifilm X-S20: она дороже, чем X-S10 , и по-прежнему не имеет защиты от непогоды. Помимо этого, мы считаем, что это один из лучших универсалов для любителей видео. Физически у нее такой же корпус, как у X-S10, что делает ее удобной камерой для съемки как фотографий, так и видео. Мы также оценили ее упрощенные диски управления при тестировании, а также улучшенное время работы батареи: X-S20 работает вдвое дольше, чем ее предшественница.

Датчик 26,1 МП такой же, как и раньше, но X-S20 расширяет свои возможности с помощью внутренней записи 6K/30p с открытым затвором 4:2:2 10 бит. Вместе с поддержкой ProRes RAW этот набор функций больше, чем нужно новичкам, но также дает X-S20 щедрую универсальность для видеооператоров. С другой стороны, мы обнаружили, что режим Vlog упрощает создание контента для новых пользователей. С проверенной производительностью при съемке неподвижных изображений X-S20 представляет собой убедительный гибрид.

8 Nikon Z9 Лучший профессиональный гибрид для видео 4K

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Размер сенсора: полнокадровый

Разрешение: 45,7 МП

Объектив: байонет Nikon Z

Видоискатель: OLED EVF с разрешением 3,69 млн точек

Монитор: 3-дюймовый сенсорный экран с двунаправленным наклоном, 1,04 млн точек

Максимальная скорость серийной съемки: 20 кадров в секунду (RAW) / 30 кадров в секунду (JPEG высокого разрешения) / 120 кадров в секунду (JPEG низкого разрешения)

Фильмы: 8K/60p

Уровень пользователя: Эксперт Плюсы Лучшие в своем классе навыки работы с видео

Надежное качество сборки Минусы Для некоторых функций требуется обновление прошивки

Больше и тяжелее конкурентов

Без механического затвора полнокадровый флагман Nikon устанавливает стандарт для профессиональных гибридов. Хотя его блестящие характеристики фотосъемки сделают его хитом среди фотографов спорта и дикой природы, он также выигрывает от лучших в своем классе возможностей видеосъемки. Благодаря недавнему обновлению прошивки, которое включает внутреннюю запись видео 8K со скоростью 60 кадров в секунду. Он также может снимать замедленную съемку 4K со скоростью 120 кадров в секунду или стандартные 4K, используя всю ширину своего сенсора. В ходе тестирования результаты были предсказуемо резкими, чему способствовали приличная стабилизация изображения и надежное отслеживание Eye AF.

Исключительно высокая скорость сканирования означает, что мы не столкнулись ни с одним роллинг-шаттером во время нашего обзора, в то время как солидный срок службы батареи и щедрое время записи 8K в 125 минут означают, что единственным ограничением, вероятно, будет ваша карта памяти. И это все в дополнение к замечательной производительности фотосъемки, а также удобному двухосевому наклонному сенсорному экрану, который, как мы думаем, будет удобен для кинематографистов. Если вы можете справиться с его жесткой, громоздкой конструкцией, Z9 является лучшим универсальным устройством для профессиональных видеооператоров — и цена на него более конкурентоспособна, чем у Canon EOS R3 .

9 Fujifilm X-H2S Лучшая 4K-камера для съемки дикой природы и экшена

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: APS-C X-Trans 5 CMOS

Мегапикселей: 26,1

Крепление объектива: Fujifilm X

Экран: 3-дюймовый поворотный сенсорный экран, 1,62 млн точек

Видоискатель: электронный видоискатель , 5,76 млн точек

Максимальная скорость непрерывной съемки: 40 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 6K

Уровень пользователя: Эксперт/профессионал Плюсы Серийная съемка 40 кадров в секунду

6K/4K 120p видео

Стабилизация в теле Минусы Цена отражает мощность

Fujifilm X-H2S — самая быстрая камера в линейке Fujifilm X-mount, способная снимать видео 4k со скоростью 120 кадров в секунду. Благодаря прочному корпусу и удобному управлению, панели состояния, расположенной сверху, и сенсору пятого поколения она в четыре раза быстрее своей предшественницы.

X-H2S может снимать со скоростью 40 кадров в секунду с минимальным затемнением экрана, имеет внутрикорпусную стабилизацию, откидной регулируемый экран и электронный видоискатель с разрешением 5,76 м точек. У нее так много возможностей, которые понадобятся профессиональным фотографам и видеографам — но за это приходится платить. X-H2S — это совершенная профессиональная камера формата APS-C, которая идеально подходит для съемки дикой природы и спорта — или для всех, кто хочет снимать быстро.

10 Fujifilm X-T5 Лучшая 4K-камера с матрицей APS-C

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальная камера

Сенсор: APS-CМегапиксели: 40,2 МП

Крепление объектива: Fujifilm X

Экран: 3-дюймовый наклонный сенсорный экран

Видоискатель: EVF, 3,69 млн точек

Максимальная скорость серийной съемки: 20/15 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 6K

Уровень пользователя: Эксперт/профессионал Плюсы Внутрикорпусная стабилизация до 7 стопов

6.2K/30p, 4K/60p

Легкая конструкция Минусы Автофокус может быть нестабильным

Что касается компактных камер формата APS-C, Fujifilm X-T5 входит в число лучших. Она является естественным преемником Fujifilm X-T4, и хотя X-T5 не называют гибридной видеокамерой, она не уступает ей в возможностях съемки видео. Вы получаете видеоролики с разрешением 6,2K при 30P в 10-битном цвете 4:2:2, а также режим 4K HQ, в котором используется передискретизация 6,2K для получения высококачественного видео.

X-T5 поддерживает F-Log2, формат, который шире, чем F-Log, расширяя динамический диапазон до 13+ стопов. F-log — это собственный формат журнала Fuji, который используется для сохранения большего динамического диапазона и тональности сенсора при записи видео.

В плане управления X-T5 отдает предпочтение ручным дискам, чтобы помочь вам полностью контролировать настройки. На диске выдержки есть переключатель для перехода между фото- и видеосъемкой, и, как и во всех камерах серии X-T, здесь нет ЖК-дисплея на верхней панели для отображения настроек. Если вы занимаетесь традиционной фотографией, но хотите иметь камеру, способную работать и с видео, Fujifilm X-T5 — отличный и актуальный выбор.

11 Sony Alpha 7 IV (ILCE-7M4) Отличная камера как для фото, так и для видео

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: 33 МП, полнокадровый

Частота кадров 4K: 30p по всей ширине

Кроп-фактор датчика 4K: кадрирование 4K 60p Super35

Диапазон ISO: от 100 до 51 200 (эксп. 204 800 фото, 102 400 видео)

Карты памяти: 1x CFexpress Type A/SD UHS-II, 1x SD UHS-II Плюсы Беспрецедентная буферная емкость

10-битное видео 4:2:2 и 4K 60p

Сверхчувствительная автофокусировка

Широкий внешний контроль Минусы Цена для полупрофессионалов, а не для новичков

Нужна быстрая карта

Обрезанный режим S&Q

Sony A7 IV пришла на смену A7 III, это более совершенная камера, ориентированная на аудиторию более высокого уровня. Фотографы могут наслаждаться ее разрешением 33 МП и невероятной серийной съемкой, а видеографы получат камеру, которая оставит предыдущую A7 III далеко позади.

Благодаря 10-битному захвату 4:2:2 режим Sony S-Log3 становится гораздо более полезным для последующей цветокоррекции, а захват 4K 60p означает переход в режим кадрирования Super35, хотя A7 III вообще не могла делать 4K 60p (к слову, 4K 30p на этой камере идет с кроп-фактором 1,2х, и только 25/24p 4K имеет полную ширину).

12 Panasonic Lumix S5 Серьезная мощность видео 4K в доступной полнокадровой камере

8.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Датчик: полный кадр

Разрешение сенсора: 24,2 МП

Крепление объектива: L-крепление

Частота кадров 4K: 60, 50, 30, 25, 24p

Кроп-фактор сенсора 4K: 1xСтандартный диапазон ISO: Dual Native ISO, 100-51200

Карты памяти: 2x SD / SDHC / SDXC (1 UHS II, 1UHS I) Плюсы Лучшее в своем классе качество видео

Хорошее полнокадровое качество

Магниевый корпус и экран с регулируемым углом наклона

Двойные слоты для SD-карт Минусы Только контрастный автофокус

Panasonic Lumis S5 занимает очень близкое место после Fujifilm X-T5 с впечатляющими возможностями видео и фотосъемки. На самом деле, если говорить о полнокадровых камерах, то это, вероятно, лучшее предложение, которое вы можете получить. Она имеет более компактную конструкцию, чем Panasonic S1, но использует тот же 24-мегапиксельный CMOS-датчик.

Ее автофокус был улучшен, она имеет прочный, устойчивый к атмосферным воздействиям корпус и 6,5 стопов внутрикорпусной стабилизации, так что даже съемка видео с рук будет плавной. Она способна записывать видео 4K при 60p, 4:2:0 10-бит внутри с кропом APS-C, или 4K при 30p 4:2:2 с использованием всего сенсора.

Для фотографов предлагается режим съемки с высоким разрешением, в котором 8 снимков объединяются в 96-мегапиксельное изображение, в результате чего получаются необработанные файлы размером 165 Мб. Единственным недостатком является то, что она использует автофокусировку по контрасту, а не по фазе, как Sony A7 III и Canon EOS R6, но есть много функций, которые делают ее одной из лучших 4K-камер.

13 Sony ZV-E10 Возможно, это лучшая камера Sony APS-C на сегодняшний день и самая доступная

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Датчик: APS-C CMOS

Мегапикселей: 24,2 МП

Крепление объектива: Sony E

Экран: 7,5 см TFT-экран

Вес: 346 г

Максимальная скорость непрерывной съемки: 11 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K Плюсы Компактный размер

Полностью шарнирный экран

Доступная Минусы Без видоискателя

Нет стабилизации в теле

Нет переключателя режимов

Sony ZV-E10 — это последняя камера Sony формата APS-C, предлагающая видео 4K, сенсор 24,2 МП и 11 кадров в секунду в режиме непрерывной серийной съемки. Она более компактна, чем камеры серии A6000, и, в отличие от Sony ZV-1, имеет крепление для сменных объективов, позволяющее выбрать из более чем 60 моделей.

Это первая камера Sony APS-C с полностью регулируемым углом наклона экрана, что является большим преимуществом для кинематографистов. Камера оснащена 3-капсульным направленным микрофоном в верхней части, к которому можно прикрепить клипсу-глушитель ветра, а также имеет порт для внешнего микрофона. Если вы фотограф, то отсутствие видоискателя может стать недостатком, но для тех, кто хочет в основном вести влог или снимать видео, это не должно быть проблемой.

14 Canon EOS R5 Благодаря улучшенному времени записи 8K EOS R5 выглядит еще лучше

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Датчик: полный кадр

Мегапикселей: 45

Крепление объектива: Canon RF

Экран: 3,15-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 2100 тыс. точек

Видоискатель: OLED EVF, 5690 тыс. точек, 100% покрытие, 0,76-кратное увеличение

Максимальная скорость непрерывной съемки: механический затвор 12 кадров в секунду, электронный 20 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 8K

Уровень пользователя: Профессиональный Плюсы Лучший автофокус на рынке

Лучший полнокадровый IBIS

Видео 8K просто поражает Минусы Ограничения записи видео

Стандартный 4K

EOS R5 проложила путь в будущее для камер Canon. Матрица 45 МП, серийная съемка 20 кадров в секунду и сверхбыстрый автофокус — в качестве фотокамеры ее трудно превзойти. Ее видеовозможности также впечатляют. Несмотря на плохую репутацию, которую она получила за перегрев при записи видео в формате 8K, Canon EOS R5 по-прежнему является знаковым фотоаппаратом.

Если вы записываете много коротких клипов, вы не должны испытывать проблем с перегревом. Если бы не высокая цена, Canon EOS R5 заняла бы первое место в нашем рейтинге. Если учесть, что некоторые из лучших объективов Canon RF стоят дорого, вы можете потратить много денег, чтобы получить полный комплект для видеосъемки.

15 Sony Alpha ILCE-7C Действительно компетентная камера 4K!

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Датчик: полный кадр

Мегапикселей: 24,2 МП

Объектив: байонет Sony E

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 921 тыс. точек

Видоискатель: электронный видоискатель , 2359 тыс. точек

Максимальная скорость непрерывной съемки: 10 кадров в секунду, 115 RAW, 223 JPEG

Максимальное разрешение видео: 4K 30p

Уровень пользователя: энтузиаст Плюсы Компактная

Отличная убирающаяся линза

Откидной экран с переменным углом наклона Минусы Не амбициозные характеристики видео

Спорная серебристо-черная отделка

Не дешево

Sony A7C обладает отличными практическими характеристиками, начиная с удобного регулируемого экрана и заканчивая превосходной системой автофокусировки. Но почему мы включили именно ее, а не могучую Sony A1? Потому что A7C выполняет нужную работу по оптимальной цене, в то время как A1 является излишеством для большинства пользователей.

Мы оставим на ваше усмотрение, привлекателен ли двухцветный дизайн серебристой A7C, но для нас она не обладает качеством, присущим другим моделям A7. Благодаря новому выдвижному объективу 28-60 мм, A7C также компактна. Главное для видеосъемки — очень удобный экран с переменным углом обзора, стабилизация внутри корпуса и превосходная система автофокуса Sony.

16 Canon EOS R10 Лучшая 4K-камера для энтузиастов

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: 24,2 Мп APS-C

Процессор изображения: Digic X

Объектив: Canon RF

Максимальное разрешение видео: 4K 60p, 4K 30p (с передискретизацией 6K), 1080p 120p Плюсы Автофокус профессионального уровня

Серийная съемка профессионального уровня

4K 60p и 1080p 120p Минусы Нет стабилизации внутри корпуса

4K 60p кропается

Отсутствие всепогодной герметизации

Canon EOS R10 — с автофокусом и скоростью профессионального уровня, съемкой 4K 60p и замедленной съемкой 120p в 1080p — предлагает производительность, которая намного выше своей весовой категории. R10 может снимать в формате 4K 60p, хотя при этом кадрирование составляет 64% (кадр похож на Super 35), и может снимать в формате 4K 30p с дискретизацией от 6K, а также в замедленном режиме 1080p при 120p. Canon заявляет о 60 минутах такой высокоинтенсивной съемки, прежде чем наступит перегрев или ограничение записи.

Кажется смешным жаловаться по поводу отсутствия внутрикорпусной стабилизации изображения или кадрирования при 4K 60p, но это действительно единственные недостатки фантастического корпуса APS-C среди лучших гибридных камер на сегодняшний день. Камера также оснащена разъемом для микрофона, который дополняет полностью регулируемый сенсорный экран, что делает ее удобной для влогов и видеосъемки.

17 Canon EOS R7 Эта камера формата APS-C сочетает в себе непревзойденную скорость и разрешение

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: 32,5 МП APS-C

Процессор изображения: Digic X

Объектив: Canon RF

AF зоны: 651 деление Dual Pixel CMOS AF II

Диапазон ISO: 100 — 32 000 (exp — 51 200)

Стабилизация изображения: 5-осевая IBIS до 8 стопов

Максимальный размер изображения: 6960 x 4640

Максимальное разрешение видео: 4K 60p, 4K 30p (с передискретизацией 7K), 1080p 120p Плюсы Разрешение 32,5 МП

Серийная съемка со скоростью до 30 кадров в секунду

7K передискретизация Минусы Не самый большой буфер

Необычный диск управления

С точки зрения видео Canon EOS R7 является довольно мощной камерой, способной снимать без обрезания 4K 60p, 4K 30p с передискретизацией из 7K и 1080p до 120p — и Canon говорит нам, что вы можете записать около 60 минут видео, прежде чем перегрев и ограничения записи вступят в игру. Камера имеет Canon Log-3, чистый выход HDMI, а также вход для микрофона и разъем для наушников.

Во многих отношениях съемка на R7 действительно напоминает съемку на беззеркальную камеру Canon EOS 90D — но с большим количеством дополнительных возможностей. На данный момент мы очень впечатлены тем, на что способна Canon EOS R7. В файлах есть большой запас хода, что дает широкие возможности для постпродакшна, а качество видео четкое и ясное как в 4K, так и в 1080p, с автофокусом, который вас не подведет.

18 Panasonic Lumix BS1H Полнокадровая версия оригинальной корпусной камеры Panasonic — BG1H

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер сенсора: 35 мм полнокадровый

Разрешение сенсора: 24,2 мегапикселя

Слоты для карт: 2 x UHS II SD

Крепление объектива: Leica L

Максимальное разрешение съемки: 6K

Размер дисплея: Нет

Электронный видоискатель: нет Плюсы 12-битное необработанное видео при использовании внешнего рекордера

Отличная производительность при слабом освещении

Возможности прямой трансляции Минусы Нет экрана

Поставляется без батареи

Для серьезных видеографов бокс-камера Panasonic Lumix BSH1 может иметь большой смысл, поскольку ее можно настроить для множества различных целей. Она оснащена 24,2-мегапиксельной полнокадровой матрицей с технологией Dual Native ISO, 14+ стопов динамического диапазона и OLPH (оптическим низкочастотным фильтром), который помогает подавить муар и ложные цвета, делая камеру превосходной в условиях низкой освещенности. Она способна записывать 6K 24p или 4K 60p 10 бит при использовании области изображения, эквивалентной Super 35 мм. При использовании всей площади 35-мм матрицы она может снимать 4K 30p 10-бит 4.2.2 в формате H.264.

Поскольку прямая трансляция становится все более популярной, BS1H способна передавать высококачественные кадры на социальные платформы потокового вещания по проводной локальной сети. Она может передавать потоковое видео 4K 60p в формате H.265, это означает, что битрейт уменьшается вдвое, а качество изображения остается прежним. Отсутствие экрана может не понравиться, но модульная система позволяет легко подключить внешний рекордер, например, Atmos Ninja V, который также позволяет выводить 12-битное необработанное видео.

19 Sony Alpha ILCE-7SM3 12-мегапиксельные кадры могут быть бесполезны, но характеристики видео 4K великолепны

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Датчик: полный кадр

Мегапикселей: 12,1

Крепление объектива: Sony FE

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, полностью шарнирный 3-дюймовый сенсорный экран, 1440 тыс. точек

Видоискатель: OLED EVF, 9437 тыс. точек

Максимальная скорость непрерывной съемки: 10 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: профессиональный Плюсы Невероятная производительность при слабом освещении

Великолепный автофокус даже для видео Минусы Нет видео 6K или 8K

Фотографии только 12MP

Sony Alpha ILCE-7SM3 не может похвастаться разрешением видео 6K или 8K, как некоторые из ее конкурентов, и с разрешением всего 12,1 МП она также не является мощной суперфотокамерой. Но если не считать большой и дорогой кинокамеры, это единственная камера, которая может снимать 4K при 60p на полном кадре без кадрирования, с внутренней записью, в 10-битном формате 4:2:2 без ограничений по времени записи и со всеми передовыми функциями автофокусировки.

Разрешение 12 МП означает, что A7S III довольно плоха как фотокамера, но абсолютно естественна при съемке 4K, поэтому она больше ориентирована на видео, чем на фото. Однако любители спорта должны отметить, что она может снимать фото со скоростью 10 кадров в секунду и имеет невероятный буфер на 1000 снимков в RAW (при использовании новых карт CFexpress Type A).

20 Canon EOS C70 Первая кинокамера Canon с байонетом RF использует формат Super35

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер сенсора: 26,2 x 13,8 мм (Super35)

Разрешение сенсора: 4096 x 2160 (8,85 МП)

Слоты для карт: SDXC x 2

Крепление объектива: RF

Максимальное разрешение съемки: 4K

Размер дисплея: 3,5 дюйма

EVF: Нет Плюсы 4K до 120 кадров в секунду, 2K до 180 кадров в секунду

Двойное усиление с динамическим диапазоном 16 ступеней Минусы Нет вывода в формате RAW

Невозможно использовать линзы PL

Canon EOS C70 — это первая кинокамера Canon с креплением RF-mount, предлагающая мощные видеовозможности. Она оснащена матрицей Canon Super35, двойным выходом усиления, огромным динамическим диапазоном в 16 стопов и поддержкой 4K 120 кадров в секунду / 2k 180 кадров в секунду. Она также оснащена сенсорным экраном, который делает точную фокусировку быстрее и проще. Камера C70 оснащена системой глубокого обучения iTR AFX от Canon EOS-1D X Mark II, которая обеспечивает обнаружение головы и чрезвычайно точную автофокусировку.

Если вы не хотите инвестировать в дорогие объективы RF, вы можете использовать адаптер для установки на них объективов EF. Новый усилитель скорости Canon также позволит вам использовать их с дополнительной f-ступенью и полнокадровым углом обзора. Недостатком C70 является то, что она не записывает RAW и на ней нельзя использовать линзы PL — для этого вам придется перейти на Canon C300 Mark III.

21 Panasonic Lumix S DC-S1H Видеокамера Panasonic 6K с фокусировкой на видео также снимает 24 МП фото

8.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Датчик: полный кадр

Разрешение сенсора: 24,2 МП

Крепление объектива: L-креплениеЧастота кадров 4K: 60, 50, 30, 25, 24p

Кроп-фактор сенсора 4K: 1x

Стандартный диапазон ISO: Dual Native ISO, 100-51200

Карты памяти: 2x SD / SDHC / SDXC (UHS II) Плюсы Захват видео 6K

Также эффективна как фотоаппарат

V-Log, LUT и особенности кино Минусы Нет RAW видео

Непрерывный автофокус не такой надежный

В модели Lumix S1H компания Panasonic использовала свой значительный опыт работы с видео, чтобы перенести многие из своих высококлассных функций VariCam в линейку Lumix S. Элементы управления, интерфейс и, конечно же, аппаратная часть были созданы для видео и кинематографа, а тот факт, что эта камера также является очень удобной 24-мегапиксельной фотокамерой, является бонусом. Это действительно убедительный «мост» между обычными системными камерами и кинематографическим оборудованием более высокого класса, особенно для существующих видеографов Panasonic.

Однако она дорогая, да еще и специализированная, так что не обязательно выбирать ее в первую очередь, если вам нужно снизить расходы — хотя теперь благодаря ей «обычная» S1 кажется второсортной. Ее официальная аккредитация Netflix является основным плюсом, но непрерывная автофокусировка в независимых тестах показала себя довольно плохо, так что в сочетании со значительным размером и весом эта камера не подходит для видеосъемки в стиле «беги и снимай».

Тем не менее, недавнее обновление, позволяющее выводить ProRes RAW через HDMI на устройства Atomos Ninja V, повышает репутацию S1H как кинокамеры по цене обычной камеры.

Как выбрать лучшую 4K-камеру для вас

Лучшие камеры 4K позволят вам записывать яркие, четкие кадры в различных сценариях. Разрешение является ключевым критерием при выборе видеокамеры, и каждая модель в руководстве по покупке выше может снимать кадры в формате 4K, а некоторые доходят до 6K и даже 8K.

Хотя самые большие числа обычно приводят к самым резким кадрам, для вас они могут оказаться излишними. 8K требует высокопроизводительных карт памяти и инструментов редактирования, которые могут справиться с полученными размерами файлов. Большинство энтузиастов-видеооператоров посчитают более значимыми другие факторы, нежели разрешение.

Например, очень важно помнить о частоте кадров. Лучшие камеры 4K могут записывать видео со скоростью 60 кадров в секунду для четких кадров в реальном времени, а также плавные 120 кадров в секунду для замедленной съемки в качестве b-roll, хотя многие камеры могут снимать замедленную съемку только при более низком разрешении.

Вам также следует помнить о цветовых профилях и выходных форматах. Лучшие 4K-камеры дают вам гибкость в записи способом, который соответствует вашему рабочему процессу. В зависимости от вашей настройки это может означать определенный профиль журнала, такой как V-Log. Большинство лучших 4K-камер поддерживают профили журнала, предоставляя видеооператорам возможность настраивать цветокоррекцию на этапе постобработки. Самые лучшие модели также могут записывать 10-битное видео внутри для большей глубины цвета (но большего размера файлов).

Другие факторы, которые следует учитывать, будут зависеть от вашего уровня мастерства и того, как вам нравится снимать видео. Стабилизация изображения обязательна, если вы хотите снимать видео с рук, но это не такая уж проблема, если вы используете подвес. Точно так же, следящий автофокус удобен, если вы обновляетесь со смартфона, но это не будет решающим фактором, если вы уже знакомы с ручным отслеживанием.

Большой датчик отлично подходит для тех, кто любит снимать в условиях низкой освещенности. Также стоит подумать о физическом дизайне: если вы склонны снимать в одиночку, такие аспекты, как поворотный сенсорный экран и эргономичная рукоятка, будут полезны, как и доступные элементы управления.

И не забывайте об аксессуарах: большинство лучших камер 4K оснащены портами для подключения внешних микрофонов и наушников, что позволяет вам преобразовывать ваши 4K-кадры с помощью профессионального звука. Если ваш стиль съемки требует определенных периферийных устройств, таких как батарейный блок или крепление «горячий башмак», проверьте их совместимость перед покупкой новой камеры 4K.



Нужна ли вам камера 4K для потоковой передачи?

Многие стримеры используют камеру 4K для съемки и распространения живого контента в режиме реального времени. Главное преимущество использования камеры 4K для потоковой передачи заключается в том, что она обычно обеспечивает более четкое и детализированное изображение, чем камера с разрешением 2K. Вы также можете понизить разрешение отснятого материала до 1080p из полной видеопотока 4K, что дает вам большую гибкость (особенно если вы хотите обрезать часть кадра).

Однако для потоковой передачи вам не обязательно нужна камера 4K. Из-за ограничений пропускной способности многие люди смотрят видео только в формате 1080p, поэтому 4K может оказаться излишним для вашей аудитории, особенно если они транслируют ваш контент на меньшем экране своего смартфона (и используют сотовое соединение).

Кроме того, ваше собственное интернет-соединение должно быть достаточно быстрым, чтобы поддерживать постоянный поток 4K-видео, что значительно более жадно к данным, чем Full HD. Также важно отметить, что, хотя несколько камер поддерживают потоковую передачу в реальном времени, многие 4K-камеры фактически позволят вам транслировать только в формате 1080p.

Для стримеров обычно важнее другие факторы, чем одно только разрешение. Это может включать поддержку прямой трансляции в камере. Например, GH5 Mark II от Panasonic может транслировать видеоматериалы в формате 1080p напрямую на такие платформы, как YouTube, через Wi-Fi. Аналогично, такие аспекты, как поддержка внешних микрофонов, будут более полезны для стримеров и видеоблогеров, которые общаются со своей аудиторией, находясь на камере.

Заключение

Выбор лучшей камеры для записи видео в 4K может быть сложным, но если вы учитываете ключевые факторы, такие как разрешение, качество изображения, функции, цена, бренд, размер и вес, а также профессиональное использование, то вы сможете выбрать камеру, которая будет отвечать вашим потребностям и снимать высококачественное видео.