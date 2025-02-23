ТОП-9 Лучшие камеры и фотоаппараты Olympus (OM System) 2025 года

Маленькие, мощные и стильные — это лучшие камеры Olympus и камеры OM System от новичков до профессионалов.

Лучшие камеры Olympus — и лучшие камеры OM System , как теперь называется этот бренд — поистине уникальны в мире беззеркальных камер по трем причинам.

23.02.2025 Обновление В рейтинг лучших камер и фотоаппаратов Olympus (OM System) добавлены новинки 2025 года!

Прежде всего, лучшие камеры Olympus могут похвастаться невероятным внешним видом. Как и Fujifilm , многие из корпусов – включая мою любимую, OM System OM-3 – стилизованы под классические пленочные камеры. Но помимо красоты, они также являются самыми умными вычислительными камерами на рынке с такими функциями, как программно-управляемые ND и градиентные фильтры.

Однако их самый большой козырь заключается в том, что бренд стал соучредителем стандарта Micro Four Thirds — самой компактной системы сменных объективов на рынке. Это означает, что лучшие камеры Olympus предлагают комплекты из корпуса и объектива меньшего размера, чем у любой другой компании.

Полнокадровые и APS-C камеры могут быть небольшими, но их объективы остаются большими из-за больших сенсоров. Однако лучшие объективы Micro Four Thirds намного меньше и легче – и благодаря 2-кратному кроп-фактору меньшего сенсора объективы имеют в два раза больший охват, поэтому объектив 300 мм становится эффективным объективом 600 мм.

Это означает, по моему мнению, что лучшие камеры Olympus — это лучший выбор для тех, кому нужна а) камера, которая выглядит круто, б) камера небольшого размера и незаметная для уличной фотографии, в) камера, которая очень легкая для длительных походов по пейзажам и г) камера, которая обеспечивает максимальный охват при съемке дикой природы и наблюдения за птицами.

1 OM System OM-1 Mark II Новый флагман отмечает начало новой эры.

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальная

Датчик: MFT stacked

Мегапикселей: 20.4 МП

Крепление объектива: MFT

Экран: 3-дюймовый поворотный сенсорный экран, 1,62 млн точек

Видоискатель: Электронный, 5,76 млн точек, 120 кадров в секунду

Скорость непрерывной съемки: 120 кадров в секунду (без AF / AE), 50 кадров в секунду (с полным AF / AE)

Максимальное разрешение видео: 4K 60p

Уровень пользователя: Продвинутый / Эксперт Плюсы Съемка в режиме 120 кадров в секунду

IP53 погодозащита

4К 60p 12-бит ProRes RAW

8 ступеней стабилизации Минусы Нет видео в разрешении 8K

Собственное разрешение 20,4 МП

На первый взгляд это казалось довольно незначительным обновлением оригинальной OM-1 – некоторые даже кричали, что это не более чем «обновление прошивки». Однако мое глубокое изучение OM System OM-1 Mark II показало, что это совсем другой зверь. Это не просто лучшая камера OM System – это камера, которая может делать то, чего не могут ее конкуренты.

Знаковым дополнением является фильтр Live GND, программная версия фильтра ND grad , позволяющая вам контролировать яркое небо для создания сбалансированных экспозиций ландшафтов и видов. Сочетайте это с защитой от непогоды IP53, и вы получите одну из самых эффективных и привлекательных камер для наружного использования на рынке.

Кроме того, вы получаете значительно улучшенную систему автофокусировки, более глубокий буфер, позволяющий использовать преимущества съемки со скоростью 120 кадров в секунду, а также встроенный фокус-стекинг и брекетинг, что значительно упрощает макросъемку (а камеры Micro Four Thirds идеально подходят для макросъемки благодаря большей глубине резкости).

Эта камера дала мне все, что я от нее просил, и даже больше. Наши лабораторные тесты показывают, что она более чем выдерживает конкуренцию с более крупными сенсорами. Пришло время отказаться от предвзятых предубеждений против Micro Four Thirds, учитывая, что система теперь выпустила одну из лучших камер, которые вы можете купить.

2 OM System OM-5 Столь компактный и мощный, он снимает все, где угодно

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Сенсор: MFT

Мегапикселей: 20.4МП

Крепление объектива: MFT

Экран: 3-дюймовый поворотный сенсорный экран, 1,04 миллиона точек

Видоискатель: Электронный, 2,36 миллиона точек

Скорость непрерывной съемки: 30 кадров в секунду (режим Pro Capture), 10 кадров в секунду (механический затвор)

Максимальное разрешение видео: 4K 30p, C4K 24p, 1080p 120p

Уровень пользователя: Энтузиаст/Эксперт Плюсы До 7.5 стопов стабилизации изображения

Погодная защита IP53

Вычислительная волшебство (Live ND-фильтры!)

Очень компактный Минусы Только 20,4 МП нативное разрешение

Однослотовый картридер

OM System OM-5 была первой камерой без логотипа Olympus, но она унаследовала технологическое наследие бренда. Технически это преемник Olympus OM-D E-M5 Mark III , но, честно говоря, у нее больше общего с бывшим флагманом OM System OM-1 — за исключением того, что OM-1 создана для продвинутых фотографов, а OM-5 — для искателей приключений.

Хотя привычный датчик 20,4 МП может показаться консервативным по количеству пикселей, он предлагает 50 МП при съемке с рук (или 80 МП на штативе), когда вам нужно повысить разрешение. Стабилизация изображения в корпусе теперь составляет 6,5 ступеней, достигая 7,5 при использовании с объективами Sync-IS компании, а обновленный процессор обеспечивает работу великолепных фильтров Live ND, предоставляя вам до 4 ступеней имитации ND.

Системы автофокусировки улучшены, с лучшим распознаванием лиц и глаз, а также режимом Starry Sky AF, чтобы сделать астрофотографию проще простого. А OM-5 имеет защиту от атмосферных воздействий по стандарту IP53, что делает его официальным лидером в своем классе по устойчивости к воде, грязи и пыли в полевых условиях.

Я пользуюсь этой линейкой камер с момента появления оригинальной модели Olympus OM-D E-M5, и OM-5 по-прежнему остается моим основным инструментом для большинства работ.

3 Olympus OM-D E-M10 Mark IV Лучшая камера Olympus для начинающих

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: Micro Four Thirds

Мегапиксели: 20,3 МП

Экран: 3-дюймовый наклонный сенсорный экран, 1037 тыс. точек

Видоискатель: электронный, 2360 тыс. точек

Объектив: Микро 4/3Скорость серийной съемки: 15 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: Средний/Энтузиаст Плюсы Обновленный датчик 20 МП

Откидной монитор Минусы Пластиковый корпус

Нет порта микрофона для видеоблогеров

Предшественник Olympus OM-D E-M10 Mark IV, Olympus OM-D E-M10 Mark III , был отличной камерой, которая могла многое предложить. Однако ее устаревший датчик 16 МП и контрастная АФ оставляли место для улучшения. К счастью, Mark IV — это отличное обновление с тем же датчиком 20,3 МП, что и PEN-F, и улучшенной непрерывной автофокусировкой.

Хотя некоторые улучшения постепенны, Mark IV предлагает несколько интересных новых предложений, включая быстрый режим непрерывной серийной съемки со скоростью 15 кадров в секунду. Я также большой поклонник сверхнаклонного экрана, который может поворачиваться на 180° вниз, чтобы создать идеальный экран для селфи. И, к счастью, Olympus вернула бесшумную съемку в ручной режим! Одна из лучших камер для новичков и отличная камера для путешествий.

4 Система ОМ ОМ-3 Лучшая камера OM System для творчества

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: многослойный MFT, с подсветкой с обратной стороны

Мегапиксели: 20,4 МП

Крепление объектива: MFT

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,62 млн точек

Видоискатель: электронный, 2,36 млн точек

Скорость серийной съемки: 120 кадров в секунду (без АФ/АЭ), 50 кадров в секунду (полная АФ/АЭ)

Максимальное разрешение видео: 4K 60p

Уровень пользователя: Энтузиаст/Продвинутый Плюсы Убийственная внешность

Герметизация по погодным условиям IP53

Creative Dial для имитации пленки и фильтров

7,5 ступеней стабилизации Минусы Один слот для SD-карты

Собственное разрешение 20,4 МП

Мы ждали продолжения легендарной модели Olympus PEN-F девять лет , и вот наконец оно у нас есть — OM System OM-3 является духовным преемником PEN-F.

Получив всеобщее признание в отрасли, OM-3 в первую очередь привлекает ваше внимание своим культовым внешним видом — смоделированным по образцу оригинальной пленочной камеры Olympus OM-3. Однако этот прекрасный корпус не просто хорош на вид, поскольку его металлическая конструкция и защита от непогоды IP53 делают его столь же прочным, сколь и красивым.

Под привлекательным внешним видом OM-3 сочетаются все те же флагманские технологии, что и OM-1 Mark II: 20,4-мегапиксельная матрица с 80-мегапиксельной съемкой со сдвигом пикселей , режим серийной съемки со скоростью 120 кадров в секунду с предварительной съемкой, 4K 60p ProRes и интеллектуальные вычислительные функции, а также диск Creative Dial камеры PEN-F.

Этот диск позволяет вам переключаться между десятками имитаций пленки и фильтров, а также предоставляет доступ к создателю цвета, который подбирает оттенки на вашем изображении в соответствии с тем, что вы снимаете.

OM-3 — моя любимая камера в линейке. Она не только великолепна на вид, но и просто восхитительна для фотографирования — она действительно вдохновляет вас взять ее в руки, выйти на улицу и что-то создать.

5 Olympus PEN E-P7 Лучшая камера Olympus PEN

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: Micro Four Thirds

Мегапиксели: 20,3 МП

Экран: 3,0-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона и разрешением 1037 тыс. цветов

Видоискатель: нет

Объектив: Микро 4/3Скорость серийной съемки: 15 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K при 30p

Уровень пользователя: Энтузиаст Плюсы Фантастическая стабилизация

Два диска управления

Переключатель управления профилем

180° экран для селфи

USB-зарядка Минусы Нет видоискателя

Нет входа для микрофона для видеоблогеров

Пока недоступно на всех рынках

Olympus PEN E-P7 сочетает в себе изящество и форм-фактор своей предшественницы, Olympus PEN E-P5 2013 года, с переключателем Profile Control, вдохновленным любимой поклонниками моделью Olympus PEN-F , а также функциями и возможностями Olympus OM-D E-M10 Mark IV .

В результате получилась лучшая не-OM-D камера, которую я видел после PEN-F. По сути, это PEN-F без EVF.

E-P7 настолько стильный, что его можно брать с собой куда угодно, настолько простой, что им могут пользоваться новички, и настолько способный, что эксперты могут получать с ним сенсационные результаты. Он идеально подходит для фотосъемки, а IBIS делает запись видео легкой.

Это идеальная камера, которую можно брать с собой куда угодно и снимать что угодно, и именно поэтому она буквально везде, куда бы я ни пошел, ношу ее на плече (восхваляемое «повседневное ношение», о котором говорят ютуберы).

Единственная загвоздка в том, что вы не можете купить PEN E-P7 во всех регионах. Однако, если у вас будет возможность его купить, я настоятельно рекомендую вам это сделать.

6 OM System Tough TG-7 Лучшая компактная камера OM System

7.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Датчик: 1/2,33 дюйма

Мегапиксели: 12МП

Объектив: 25-100 мм (экв.) f/2.0-4.9

ЖК-дисплей: 3 дюйма, 1040 тыс. точек

Водонепроницаемость: 15 м/50 футов

Ударопрочность: 2,1 м/7 футов

Морозостойкость: -10ºC/14°F

Максимальное разрешение видео: 4K

Доступные цвета: красный или черный Плюсы Почти неуязвим!

Фантастические макрорежимы

Крутой оптический зум

Встроенный GPS-навигатор Минусы Нет ручного управления затвором

Практически идентичен своему предшественнику Olympus Tough TG-6

Хотя TG-7 — лучшая водонепроницаемая камера, которую вы можете купить, ее прочность затмевает тот факт, что она также является одной из лучших компактных камер на рынке.

Его объектив 25-100 мм обеспечивает вам отличный универсальный диапазон зума, который идеально подходит для повседневной съемки и фотосъемки в путешествиях. Камера проста и удобна в использовании, с полезными меню и множеством автоматических опций (я не слишком горжусь, признаюсь, что в основном оставляю ее в режиме P!).

Конечно, его главные особенности — это впечатляющие водонепроницаемость, устойчивость к падениям, ударам и морозостойкость. Но у него есть и множество других интересных фишек, таких как невероятные режимы макросъемки и микроскопии, а также датчики поля, которые определяют местоположение GPS и даже температуру окружающей среды для ваших фотографий и видео.

Камера снимает четкое видео 4K 30p, а также можно использовать замедленную съемку с разрешением FullHD 120p или, если вы не против пожертвовать разрешением, сверхзамедленную съемку HD 240p или SD 480p, поэтому она отлично подходит для съемки на ходу и под водой.

Недавно я отправился в отпуск, где впервые оставил свою «настоящую камеру» дома и взял с собой только TG-7 — и сделал несколько моих самых любимых фотографий!

Как выбрать камеру Olympus / OM System

Камеры Olympus и системы OM делятся на три основные категории:

Флагманские корпуса OM / OM-D (возвращающие традиции пленочных камер OM, ориентированные на профессионалов и любителей)

Линия PEN (суперстильная, идеально подходит для уличной съемки, социальных сетей и путешествий)

Камеры Tough TG (компактные камеры с фиксированным объективом, практически не поддающиеся разрушению, для использования в любых условиях)

Ассортимент камер Olympus и OM System не так запутан, как кажется на первый взгляд. После того, как подразделение Olympus по обработке изображений было продано OM Digital Solutions, название бренда изменилось на OM System, что означает, что все новые камеры и объективы теперь имеют логотип OM.

Никаких изменений в стандарте крепления объектива или сенсора не произошло, поэтому лучшие камеры Olympus / OM System и лучшие объективы Olympus / OM System по-прежнему работают точно так же, как и всегда, и могут использоваться полностью взаимозаменяемо.

Все камеры Olympus и OM System, которые используют сменные объективы (а это большинство из них), являются частью стандарта Micro Four Thirds. Эта система, разработанная Olympus совместно с Panasonic , все еще сильна, с лучшими объективами Micro Four Thirds, предлагающими, возможно, самый богатый и разнообразный ассортимент среди всех экосистем объективов.

А поскольку датчики Micro Four Thirds даже меньше датчиков APS-C, это означает, что вся система легче, компактнее и в целом более доступна по цене, чем конкурирующие камеры (где, несмотря на небольшие размеры корпусов APS-C, объективы все равно довольно большие).

Используют ли профессиональные фотографы камеры Olympus?

Да, многие профессиональные фотографы используют камеры Olympus / OM System. Они особенно популярны среди профессиональных фотографов дикой природы, где значительно меньший размер и вес по сравнению с зеркальными камерами или другими беззеркальными камерами означает, что они могут снимать дальше с меньшим количеством оборудования — или нести больше оборудования, чем это было бы возможно с более крупной системой камер.

Являются ли камеры Olympus качественными?

Они не только обеспечивают великолепное качество изображения, камеры Olympus / OM System также, возможно, обладают лучшим качеством сборки в отрасли. Например, их герметизация от непогоды считается лучшей в отрасли, а камеры и объективы имеют рейтинг IP53 — самый высокий в этой категории.