ТОП-12 Лучшие телефоны и камеры для социальных сетей в 2024 году

Лучшие камеры и телефоны для социальных сетей предлагают возможности видео- и фотосъемки, передачу данных по WiFi и стоят не очень дорого.

Если вы ищете одну из лучших камер для социальных сетей, скорее всего, вы хотите что-то простое в использовании, портативное, делающие фотографии и видео отличного качества.

23.10.2024 Обновление В рейтинг добавлены новые модели камер и телефонов для социальных сетей.

В наши дни социальные сети — это в равной степени (если не в большей) платформы для обмена видео и фотографиями, поэтому вам нужна камера, которая может делать и то, и другое очень хорошо. По слухам, новые алгоритмы будут благоприятствовать создателям контента, размещающим видеоролики, по сравнению с теми, кто размещает только изображения.

Когда-то лучшей камерой для социальных сетей был ваш телефон, но сейчас их используют профессионалы для продвижения своего бизнеса с помощью высококачественных изображений и видео. Если ваш основной доход связан с созданием контента, вы, возможно, не откажетесь потратить деньги и вложить их в более продвинутый комплект, но если вы только начинаете, скорее всего, вы захотите выбрать что-то подешевле.

Некоторые из лучших беззеркальных камер отлично подходят для социальных сетей, поскольку они могут снимать высококачественные фотографии и видео. Однако, если учесть все необходимые дополнительные детали, такие как объективы, карты памяти и запасные батареи, стоимость быстро увеличивается. Стоит также отметить, что при загрузке фотографий в социальные сети качество сильно ухудшается, поэтому, хотя иметь камеру с высоким разрешением, такую как Sony A7R IV, было бы неплохо, вы не сможете извлечь из нее максимум пользы, если будете просто делиться снимками на социальных площадках.

Тем не менее, вы не обязательно захотите покупать камеру типа «мыльница», поскольку они часто могут быть слишком простыми. Некоторые из лучших компактных камер подойдут для съемки в социальных сетях, поскольку они имеют более крупные 1-дюймовые матрицы и более продвинутые функции, которые часто включают улучшенные возможности видеосъемки.

Многие пользователи хотят снимать весь свой контент с помощью смартфона. Камеры лучших телефонов настолько хороши в наши дни, что вы вполне можете обойтись без традиционных устройств. Некоторые из последних моделей даже имеют возможность снимать изображения в формате RAW и видео 4K 60P. Фронтальные камеры также становятся все лучше, поэтому если вам нужно записать видео в стиле selfie, очень легко увидеть, как будет выглядеть конечный результат.

Максимальное качество Лучшие камеры для социальных сетей

1 Fujifilm X100VI Лучшая камера для съемки в социальные сети

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: APS-CM

Разрешение: 40,2 МП

Экран: 3,0-дюймовый наклоняемый в двух направлениях сенсорный экран, 1,62 миллиона точек

Видоискатель: OLED-гибридный электронный видоискатель, 3,69 миллиона точек

Макс скорость серийной съемки: 11 кадров в секунду (ручной затвор), 20 кадров в секунду (электронный затвор)

Макс разрешение видео: 6.2K 30 кадров в секунду (кроп 1,23х) Плюсы Великолепный дизайн

Отличное видео

Фотографии с разрешением 40 МП

Удобное управление Минусы Дорого

Не всегда есть в продаже

Подойдёт, если: Необходима камера премиум-класса Требуется компактный размер Вам нравится ретро-дизайн Не подойдёт, если: Бюджет ограничен Вы хотите снимать с разными фокусными расстояниями Вы хотите снимать много видео

Трудно вспомнить, когда камера вызывала такой ажиотаж среди фотографов, как Fujifilm X100VI. Этот долгожданный наследник мегапопулярной модели X100V, спрос на которую Fujifilm с трудом удовлетворяла после взрывного успеха на TikTok.

Формула успеха X100 осталась практически неизменной с момента выпуска первой модели в 2010 году: высококачественный сенсор APS-C, невероятно резкий объектив с фокусным расстоянием 23 мм, ретро-дизайн корпуса и удобные механические элементы управления, обеспечивающие захватывающий процесс съемки.

Нельзя не отметить фирменные режимы имитации плёнки Fujifilm, позволяющие воссоздать классические плёночные эффекты, а также непревзойдённую цветопередачу. Хотя съемка в формате RAW, безусловно, доступна, X100VI идеально подходит для тех, кто предпочитает получать готовые к публикации в социальных сетях JPEG-файлы прямо из камеры.

X100VI унаследовал от модели X-T5 40-мегапиксельный сенсор, значительно расширяющий возможности по обрезке изображений без потери качества. Качество видео также значительно улучшилось по сравнению с X100V. Система автофокуса с распознаванием объектов показывает впечатляющие результаты. Единственными недостатками X100VI можно назвать высокую цену (что вполне ожидаемо).

В целом, Fujifilm X100VI представляет собой значительный шаг вперёд в мире компактных камер, сохраняя при этом все лучшие черты своих предшественников.

2 Fujifilm X-S20 Лучшая камера для коротких видео и сторис

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: APS-CM

Разрешение: 26,1 МП

Крепление объектива: Fujifilm X

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,84 млн точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 2360 тыс. точек

Макс скорость непрерывной съемки: 30 кадров в секунду (кадрирование) / 20 кадров в секунду (без кадрирования)

Макс разрешение видео: 6.2K 30 кадров в секунду Плюсы Небольшой корпус и отличное качество сборки

Сенсорный экран с изменяемым углом наклона

Встроенная стабилизация изображения Минусы Не самое высокое разрешении для фотографий

Подойдёт, если: Снимаете много видео Нужна универсальная гибридная камера Снимаете с рук или при низкой освещенности Не подойдёт, если: Вам нужно большое разрешение Вам нравится ретро-стиль

Fujifilm X-S20, по мнению многих, является лучшей универсальной камерой в линейке Fujifilm на сегодняшний день. Ключевым преимуществом является полностью шарнирный сенсорный экран, идеально подходящий для самостоятельной съемки видеоконтента. Управление камерой интуитивно понятно, несмотря на меньшее количество внешних элементов управления по сравнению с другими камерами серии X. Диск настройки имеет более традиционный подход. Встроенная система стабилизации изображения (IBIS) значительно улучшает качество снимков при съемке с рук и в условиях низкой освещенности.

Для создателей видеоконтента для социальных сетей X-S20 предлагает впечатляющие возможности. Камера способна записывать видео в разрешении 6.2K 4:2:2, а также поддерживает запись в формате RAW с использованием внешнего рекордера. Это обеспечивает максимальную гибкость при пост-обработке видео для создания уникального стиля.

Компактный размер X-S20 делает ее идеальным спутником для путешествий и повседневной съемки. Качество изображения превосходное, а фирменные режимы имитации плёнки Fujifilm (например, Provia и Velvia) позволяют получать готовые к публикации фотографии прямо из камеры. Эти режимы эмулируют внешний вид классических фотопленок, обеспечивая уникальную стилистику снимков.

3 Ricoh GR IIIx Лучшая камера для уличной съемки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: APS-CM

Разрешение: 24,24 МП

Экран: 3,0-дюймовый фиксированный сенсорный ЖК-дисплей

Видоискатель: Нет (оптический видоискатель GV-3 продается отдельно)

Макс скорость серийной съемки: 4 кадра в секунду

Макс разрешение видео: Full HD Плюсы Объектив 40 мм f/2,8

Встроенный ND-фильтр

Эффективная стабилизация Минусы Видоискатель стоит дополнительно

Нет 4К видео

Подойдёт, если: Вы хотите снимать «как видят глаза» Нужен большой сенсор в маленьком корпусе Не подойдёт, если: Вам нужен видоискатель Необходима универсальная камера

Уличная фотография невероятно популярна в социальных сетях, и если вы стремитесь к качественным снимкам в этом жанре, Ricoh GR IIIx заслуживает пристального внимания. По форм-фактору она напоминает камеры серии Fujifilm X100, также используя объектив с фиксированным фокусным расстоянием и APS-C сенсор. Однако, GR IIIx отличается увеличенным фокусным расстоянием – эквивалентом 40 мм, что позволяет получать более естественные изображения, сближаясь с объектом съемки. Благодаря быстрой и точной автофокусировке по глазам и эффективной системе стабилизации изображения, GR IIIx идеально подходит для динамичной съемки с рук.

Ее функциональность поражает, учитывая небольшие размеры. Встроенный нейтральный фильтр (ND-фильтр) позволяет контролировать экспозицию в условиях яркого освещения, делая использование большой диафрагмы более комфортным даже при ярком солнечном свете. Эта функция также полезна при видеосъемке. Хотя GR IIIx снимает видео только в Full HD, а не в 4K, этого вполне достаточно для создания качественных роликов и сторис.

Несмотря на высокую стоимость и необходимость приобретения дополнительных аксессуаров, таких как видоискатель, Ricoh GR IIIx остается одной из самых лучших камер для уличной фотографии. Ее компактность, высокое качество изображения и удобство использования делают ее незаменимым инструментом для фотографов, работающих в этом жанре.

4 Canon EOS R50 Лучшая камера для начинающих

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: APS-CM

Разрешение: 24,1 МП

Экран: 3,2-дюймовый сенсорный ЖК-экран с регулируемым углом наклона, 1,04 миллиона точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 2,36 миллиона точек

Макс скорость непрерывной съемки: 15 кадров в секунду

Макс разрешение видео: 4K (с передискретизацией) Плюсы Байонет RF

Видео 4K с передискретизацией (в том числе и вертикальное!)

Крутейший автофокус

Легко переносить файлы Минусы Один диск управления

Нет встроенной стабилизации изображения

Подойдёт, если: Нужна простая в использовании камера Будете использовать с несколькими объективами Нужен надежный автофокус Не подойдёт, если: Требуется расширенный функционал

Canon EOS R50 – это идеальный выбор для блогеров, создателей контента и путешественников, которым необходима компактная и удобная в использовании камера. APS-C сенсор в сочетании со сменными объективами обеспечивает значительное повышение качества изображения по сравнению с компактными камерами или смартфонами, особенно при использовании объективов из новой линейки Canon RF. Для расширения возможностей, объективы Canon с байонетом EF можно использовать с помощью доступного адаптера.

Canon значительно упростила процесс подключения камеры к смартфону или ноутбуку, предлагая несколько способов беспроводной передачи файлов. Это ускоряет рабочий процесс и позволяет быстрее публиковать контент в интернете.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и простые меню делают Canon EOS R50 невероятно удобной в использовании. Высокие технические характеристики, включая разрешение фото 24.2 МП и видео 4K (с передискретизацией с 6K), гарантируют отличное качество изображения с этой компактной камеры. Система автофокусировки является одной из лучших в своем классе, позволяя получать четкие снимки даже при съемке быстродвижущихся объектов со скоростью до 15 кадров в секунду.

5 Nikon Z 50 Благодаря 4K-видео, откидному экрану и 20-мп сенсору камера Z 50 является отличным соотношением цены и качества

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: APS-C CMOS

Мегапиксели: 20,9 МП

Экран: 3,2-дюймовый наклонный, 1,04 млн точек

Скорость непрерывной съемки: 11 кадров в секунду

Видоискатель: электронный видоискатель , 2,36 млн точек

Максимальное разрешение видео: 4K UHD при 30p

Уровень пользователя: начинающий/энтузиаст Плюсы Соотношение цена/качество

Компактный корпус и китовый объектив

Видео 4K и съемка 11 кадров в секунду Минусы Нет встроенной стабилизации

Подойдёт, если: Снимаете с несколькими объективами Требуется съемка видео 4К Не подойдёт, если: Нужна встроенная стабилизация Нужна встроенная вспышка

Первые беззеркальные камеры Nikon были предназначены для экспертов и профессионалов и были полнокадровыми моделями. Однако, Nikon Z 50 была разработана специально для любителей и энтузиастов, а также для нового поколения создателей контента. В отличие от Z 6 и Z 7, Nikon Z 50 является гораздо более компактной камерой, но сохраняет тот же дизайн. Несмотря на ее небольшие размеры, камера обладает удобными элементами управления и хорошим хватом. Комплектный объектив 16-50-мм также примечателен не только своими размерами, но и производительностью.

Хотя Nikon появилась на рынке беззеркальных камер формата APS-C относительно недавно, их новая модель имеет множество достоинств, которые трудно перечислить все. Некоторыми из них являются видеозапись в формате 4K, скорость съемки до 11 кадров в секунду и совместимость байонета Z с специализированными объективами Nikkor Z DX, полнокадровыми объективами Nikkor Z и стандартными объективами Nikon DSLR через адаптер FTZ. Кроме того, камера имеет откидной экран, что делает ее идеальным выбором для селфи и влоггинга. Самое главное, что Nikon Z 50 имеет потрясающую цену, особенно если покупать ее в комплекте с двумя объективами.

6 Sony ZV-1 Эта великолепная камера для влогов идеально подходит для создания контента в социальных сетях

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Датчик: 1 дюйм

Мегапиксели: 20,1 МП

Объектив: 24–70 мм f/1,8–2,8

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 921 тыс. точек

Максимальное разрешение видео: 4K

Микрофонный порт: Да

Уровень пользователя: Энтузиаст Плюсы Ветрозащита для микрофона в комплекте

Сверхбыстрая автофокусировка

Экран с регулируемым углом наклона Минусы Маленький задний экран

Подойдёт, если: Нужна продвинутая автофокусировка Требуется хороший встроенный микрофон Нужен откидной экран для съемки себя Не подойдёт, если: Снимаете с несколькими объективами Требуется длительное время автономной работы

Хотя новая модель Sony ZV-E10 духовно превосходит ее, ZV-1 остается отличным вариантом, который не требует от вас возиться со сменой объективов. Кто-то может счесть ZV-1 очередным вариантом Sony RX100, но это гораздо больше, чем просто камера. Сенсор и объектив могут быть знакомы, но корпус, элементы управления, звук и задний экран — все это новое, и прекрасно оптимизировано для влоггинга.

Есть пара недочетов. Огромное изменение минимального расстояния фокусировки при увеличении раздражает, а активная стабилизация SteadyShot не слишком хорошо работает, но автофокус исключительный, и ZV-1 — это удовольствие от использования, не в последнюю очередь потому, что здесь, наконец, камера, которая создана специально для влогов, вплоть до заднего экрана с изменяемым углом наклона и прилагаемого микрофона, который работает великолепно.

Она также намного дешевле флагманской камеры Sony RX100 VII, несмотря на то, что предлагает лучшее предложение для влогеров.

Подробнее — полный обзор Sony ZV-1

7 Canon PowerShot G7X Mark III Карманная камера премиум-класс с отличными функциями для видеоблогинга

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Сенсор: 20,1-мегапиксельный 1,0-дюймовый CMOS

Объектив: 4,2-кратный зум (эквивалент 24–100 мм), f/1,8–f/2,8

Видео: 4K

Связь: Bluetooth и Wi-Fi

Экран: наклоняемый 3,0-дюймовый сенсорный с разрешением 1040 тыс. точек

USB-зарядка: Да Плюсы Карманный размер

Отличные возможности видео Минусы Нет видоискателя

Довольно высокая цена

Подойдёт, если: Хотите носить камеру в кармане Нужен откидной экран Ведете влог Не подойдёт, если: Необходимо видео 4К 60 кадров секунду Нужен вход для микрофона

Миниатюрные камеры Canon G7 X давно завоевали популярность среди любителей социальных сетей благодаря своим фантастическим возможностям видеосъемки. Модель G7X Mark III развивает это наследие, добавляя ряд технических характеристик, которые делают ее еще более привлекательной. На первом месте в списке стоит запись видео в формате 4K без обрезки. Вы можете использовать наклонный сенсорный экран для кадрирования своих влогов, а также встроен режим LiveStreaming на YouTube.

Для любителей сторис также добавлен специальный режим вертикальной записи. Украшением торта стало новый разъем для подключения внешнего микрофона. Не только любителям видео стоит обратить внимание на G7X Mark III. Благодаря очень гибкому объективу 24-100 мм (в эквиваленте) и большой однодюймовой матрице она также способна снимать потрясающие фотографии.

Всегда с собой Лучшие телефоны для социальных сетей

8 iPhone 16 Pro Лучший смартфон для социальных сетей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,3-дюймовый OLED (2622×1206)

Процессор: A18 Pro

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задние камеры: основная 48 МП (f/1,78) с 2-кратным оптическим зумом, сверхширокая 48 МП (f/2,2), телеобъектив 12 МП (f/2,8) с 5-кратным оптическим зумом.

Фронтальная камера: 12 МП (f/1,9)

Время автономной работы (непрерывное): 14:07 Плюсы Удобное управление камерой

Отличный экран

5-кратный зум и улучшенная сверхширокоугольная камера Минусы Всего 128 ГБ встроенной памяти в базовой модели

Медленная зарядка

Подойдёт, если: Снимаете замедленное видео Используете другие устройства Apple Нужен просто лучший смартфон Не подойдёт, если: Бюджет ограничен

Задняя камера iPhone 16 Pro получила значительные улучшения от Apple. Ключевое изменение – телеобъектив с технологией тетрапризмы и 5-кратным оптическим зумом, аналогичный iPhone 15 Pro Max. Основная камера теперь – более быстрая, а сверхширокоугольный объектив оснащен обновленным 48-мегапиксельным сенсором. В результате получаются более яркие и детализированные снимки в движении, естественные цвета на фотографиях, снятых сверхширокоугольным объективом, и превосходное качество снимков при низкой освещенности.

Удобная боковая кнопка управления камерой обеспечивает быстрый доступ к съемке и управление режимами без использования экранных элементов управления. Для просмотра фотографий iPhone 16 Pro предлагает большой 6,3-дюймовый экран. Функция Photo Clean Up, часть будущей технологии Apple Intelligence, будет аналогична функции на телефонах Pixel, хотя версия Google считается более продвинутой.

iPhone 16 Pro Max повторяет возможности камеры Pro, включая улучшенную видеосъемку с замедленным видео 4K при 120 кадрах в секунду. Однако, цена iPhone 16 Pro Max на много выше, чем у iPhone 16 Pro. Учитывая схожесть возможностей фотосъемки, мы рекомендуем выбратьiPhone 16 Pro. Тем не менее, пользователям, предпочитающим больший экран для просмотра социальных сетей, iPhone 16 Pro Max обеспечит аналогичный опыт.

9 Google Pixel 9 Pro Лучший Android для социальных сетей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,3-дюймовый OLED (2856 x 1280)

Процессор: Tensor G4

Оперативная память: 16 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задние камеры: 50 МП (f/1,68) основная, 48 МП (f/1,7) сверхширокоугольная, 48 МП (f/) 2.8) телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом

Фронтальная камера: 42 МП (f/2.2)

Время автономной работы (непрерывное): 13:37 Плюсы Отличная работа камеры, особенно зум

Супер яркий дисплей

Хорошее время автономной работы

Полезные функции ИИ Минусы Производительность уступает другим флагманам

Подойдёт, если: Вы пользователь Android Необходимы передовые ИИ-функции Не хотите тратить орогромную сумму денег не телефон Не подойдёт, если: Необходим телефон еще и для игр

Серия телефонов Pixel 9 от Google продолжает радовать отличными камерами, и, по нашему мнению, Pixel 9 Pro – лучший из них. Он предлагает ту же тройную камеру, что и более крупный Pixel 9 Pro XL, но при этом стоит дешевле. Учитывая, что Pixel 9 Pro XL превзошёл Galaxy S24 Ultra по качеству фотосъемки, мы рекомендуем Pixel 9 Pro как лучший Android-телефон с камерой.

5-кратный оптический зум и кристально чистые крупноплановые снимки. Pixel 9 Pro показывает значительно большую чёткость, чем у iPhone 15 Pro, который предлагает лишь 3-кратный зум. Функция Super Res Zoom позволяет увеличить изображение до 30 раз с минимальным шумом.

Более крупный сверхширокоугольный объектив обеспечивает качественные снимки, а функция макрофокусировки позволяет делать детальные фотографии с близкого расстояния. Отличительная особенность – функции обработки изображений, обеспечивающие сбалансированные и красочные фотографии. Инструменты редактирования на базе искусственного интеллекта, такие как Reimagine (улучшение выбранных областей кадра) и «Добавить меня» (добавление себя на групповые фотографии), дополняют возможности камеры, хотя результаты функции Reimagine не всегда идеально реалистичны.

Хотя iPhone 16 Pro и Galaxy S24 Ultra предлагают более широкий набор функций камеры, Pixel 9 Pro является отличной альтернативой, по немного более доступной цене.

10 Samsung Galaxy S24 Ultra Лучший большой телефон для социальных сетей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED (3120 x 1440)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Задние камеры: основная 200 МП (f/1,7), сверхширокоугольная 12 МП (f/2,2) , 50 МП 5-кратный телеобъектив f/3,4), 10 МП 3-кратный телеобъектив (f/2,4)

Фронтальная камера: 12 МП (f/2,2)

Время автономной работы (непрерывное): 16:45 Плюсы Практичные функции искусственного интеллекта

Четкая основная камера

Отличное время автономной работы Минусы Менее детализированная телеобъектив с 5-кратным увеличением

Подойдёт, если: Нужен большой телефон Требуется длительное время автономной работы Используете функции ИИ Не подойдёт, если: Не любите большие телефоны Фотографируете с зумом

Конфигурация камеры Galaxy S24 Ultra осталась в целом прежней, однако увеличенный размер пикселей обеспечивает лучшую светочувствительность, что приводит к более ярким цветам на фотографиях.

Значительное изменение коснулось одного из телеобъективов: 10-мегапиксельный сенсор заменён на 50-мегапиксельный. Это повышает детализацию снимков с зумом, но при этом уменьшает оптический зум с 10-кратного до 5-кратного. Тем не менее, Galaxy S24 Ultra сохраняет возможность 10-кратного зума за счёт использования полного разрешения 50-мегапиксельного сенсора с последующим обрезанием изображения. Качество снимков при этом немного снижается по сравнению с Galaxy S23 Ultra, проявляясь в менее резких областях на некоторых фотографиях. Несмотря на это, Galaxy S24 Ultra сохраняет своё традиционное преимущество перед iPhone.

Samsung предлагает удобные инструменты редактирования, например, изменение размера и перемещения объектов на фотографиях с помощью генеративного ИИ. Эти функции доступны и на более доступных моделях Samsung S24, а обновление One UI 6.1 добавило их в телефоны Galaxy S23 и новые складные устройства Samsung.

11 Google Pixel 8a Лучший бюджетник для социальных сетей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,1-дюймовый OLED (2400 x 1080)

Процессор: Tensor G3

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 128 ГБ, 256 ГБ

Задние камеры: основная 64 МП (f/1,89); 13 МП (f/2,2)

Фронтальная камера: 13 МП (f/2,2)

Время автономной работы (непрерывное): 11:21 Плюсы 7 лет обновлений программного обеспечения и безопасности

Полезные функции ИИ

Также отличная камера Минусы Небольшие изменения по сравнению с камерами Pixel 7a

Медленная скорость зарядки

Подойдёт, если: Бюджет ограничен Нужен компактный смартфон Будете использовать функции ИИ Не подойдёт, если: Хотите самый топ У вас уже есть Pixel 7a

Google Pixel 8a не является революционным обновлением по сравнению с Pixel 7a, но предлагает ряд улучшений. Он оснащен той же 64-мегапиксельной основной камерой, что и его предшественник, обеспечивая высокое качество снимков. Пользователям Pixel 7a обновляться не обязательно, однако Pixel 8a станет отличным выбором для тех, кто ищет недорогой телефон с качественной камерой.

Pixel 8a использует чипсет Tensor G3, который поддерживает впечатляющие инструменты редактирования фотографий, ранее доступные только на флагманских моделях Pixel 8. Пользователи могут использовать Magic Editor для перемещения и изменения размера объектов на фотографиях, а функция Best Take позволяет выбирать лучшие кадры с лицами, исключая моргания на групповых фотографиях.

Улучшенное время автономной работы Pixel 8a. Одним из главных преимуществ Pixel 8a является увеличенное время автономной работы, которое было слабым местом предыдущих моделей Pixel.

12 Samsung Galaxy Z Flip 6 Лучшая раскладушка для съемки в социальные сети

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 6,7-дюймовый OLED (2640 x 1080), основной; 3,4-дюймовый OLED-экран (748 x 720) внешний

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 256 ГБ, 512 ГБ

Задние камеры: основная 50 МП (f/1,8), сверхширокоугольная 12 МП (f/2,2)

Фронтальная камера: 10 МП (f/2,2)

Время автономной работы (непрерывное): 11:01 Плюсы Отличные возможности камеры при слабом освещении

Прочная конструкция

Новые возможности Galaxy AI Минусы Стал дороже

Подойдёт, если: Вас интересует складная конструкция Нужен компактный телефон Не подойдёт, если: Требуется именно топовое качество камер

Galaxy Z Flip 6 значительно обновился в серии складных телефонов Samsung, получив 50-мегапиксельный сенсор основной камеры вместо прежнего 12-мегапиксельного. Это улучшение обеспечивает более чёткие и детализированные фотографии. Кроме того, благодаря технологии объединения пикселей, основная камера обеспечивает приблизительно 2-кратный оптический зум, что является разумным решением для компактной конструкции складного телефона, где ограничено пространство для дополнительных объективов.

В сравнении с конкурентами камера Galaxy Z Flip 6 показала лучшие результаты. Удобство использования внешних камер для селфи и 3,4-дюймовый внешний дисплей, выступающий в роли видоискателя, дополняют возможности фотосъемки. Функции на базе искусственного интеллекта Galaxy AI, позволяющие преобразовывать изображения в иллюстрации или мультфильмы, расширяют творческие возможности пользователей.

Galaxy Z Flip 6 стоит дороже предшествующих моделей, однако, если для вас важна высококачественная камера в складном телефоне, эта цена вполне оправдана.

Как выбрать лучшую камеру для социальных сетей

Социальных сетей много и контент там весьма разнообразный, но некоторые критерии остаются неизменными при выборе камеры для публикации. Мы выделили четыре основных фактора:

1. Портативность: Огромная часть контента в социальных сетях связана с путешествиями – фотографии пляжей, экзотической еды и пейзажей. Поэтому важна компактность камеры, особенно для тех, кто путешествует с ручной кладью.

2. Подключение: Важно не только сделать качественный снимок, но и быстро и легко перенести его с камеры. Смартфоны в этом плане удобнее, но камеры должны иметь надежный Wi-Fi и Bluetooth, а также простое в использовании мобильное приложение.

3. Качество изображения: Высокое качество изображения – это ключ к успеху. Хотя социальные сети сжимают изображения, качественный сенсор камеры позволяет захватить больше деталей, динамического диапазона и обеспечить лучшую передачу цвета.

4. Уникальные функции: Многие смартфоны предлагают уникальные функции (широкоугольные объективы, специальные режимы), но и камеры могут похвастаться интересными возможностями. Например, камеры OM System/Olympus имеют множество художественных фильтров, а камеры Fujifilm – режимы имитации пленки.