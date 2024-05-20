ТОП-7 Лучшие видеокамеры 2024 года

Лучшие видеокамеры — это универсальные устройства для многих рабочих процессов. Выберите для вас идеально подходящую.

Лучшие видеокамеры, безусловно, могут конкурировать с лучшими беззеркальными камерами благодаря удобству встроенного объектива и, в большинстве случаев, имея лучшие возможности аудио.

Поскольку лучшие камеры 4K теперь доступны в разных ценовых категориях, все больше людей понимают, что при выборе лучшей камеры для видео именно видеокамера является верным вариантом, который расположен на порядок выше лучших камерофонов.

20.05.2024 Обновление Обновили список лучших видеокамер на сегодня.

Выбирать приходится из нескольких типов видеокамер. Первой голову посещает мысль о недорогих универсальных видеокамерах для повседневного и любительского использования, однако профессиональный рынок тоже растет, о чем свидетельствует недавнее появление модели Canon XA75. И где-то посередине находится огромная категория с вариантами видеокамер для энтузиастов, снимающих в 4К.

Здесь мы составили рейтинг лучших, на наш взгляд, видеокамер, доступных сейчас на рынке. От небольших и автономных моделей, предназначенных для отдыха и повседневной съемки, до новейших и самых лучших 4К-видеокамер, которые фиксируют потрясающие кадры превосходного качества, — в нашем списке найдется что-то для каждого и для любого бюджета.

1 Sony FDR-AX53 Лучшая видеокамера в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Максимальное разрешение записи: 3840×2160

Датчик: 1/2,5-дюймовый CMOS-датчик Exmor R

Всего пикселей: 8,29 МП

Оптический зум: 20x

Разъем для микрофона: 3,5 мм

Разъем для наушников: 3,5 мм

Подключение к Wi-Fi: да

Размеры: 173 х 80,5 х 73 мм

Вес: 535 г Плюсы Пишет в 4К

Легкая и компактная

Wi-Fi

Есть разъемы для микрофона и наушников Минусы Нет HDR

При слабом освещении картинка может шуметь

Пусть FDR-AX53 компактна, но на функциях здесь не сэкономили. На ней стоит объектив Carl Zeiss Vario Sonnar T с 20-кратным оптическим зумом, съемкой 4K, матрицей с низким уровнем шума Exmor R CMOS. Она имеет возможности двойной записи видео в форматах XAVC S или AVCHD и удобной работы с MP4.

В отличие от более дешевых вариантов она предлагает подключение к Wi-Fi (и NFC), поэтому вы можете передавать видео на телефон с помощью приложения Sony — это очень удобно при создании контента. Более того, она серьезно относится к звуку — в наушниках можно отслеживать его качество или можно подключить хороший дополнительный микрофон благодаря встроенному гнезду 3,5 мм.

Однако, при слабом освещении не все так радужно с картинкой. Но если вы ищете простую в освоении видеокамеру с видео в 4K, то эта модель — фантастический вариант, ведь ее баланс между функциональностью, портативностью и ценой очень хорош. Вот почему мы выбрали FDR-AX53 в качестве лучшей бюджетной видеокамеры. Sony AX43 очень похожа на нее и подешевле, но у нее нет такого видоискателя, которым выделяется AX53 и, на наш взгляд, он стоит дополнительных вложений.

2 Sony HDR-CX405 Лучшая видеокамера для семейных посиделок

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Максимальное разрешение записи: 1920×1080

Датчик: 1/5,8-дюймовый Exmor R CMOS

Всего пикселей: 9,2 МП

Оптический зум: 30x

Разъем для микрофона: нет

Разъем для наушников: нет

Подключение к Wi-Fi: нет

Размеры: 54 x 59,5 x 128 мм

Вес: 190 г Плюсы Очень доступная

Супер компактная и портативная Минусы Ожидайте некоторого шума от маленького датчика

Карта SDXC требуется для 1080p

Вам не нужно тратить большие деньги, чтобы снимать отличное видео — HDR-CX405 от Sony продается по невысокой цене, но при этом оснащена множеством интересных функций, которые помогут создавать исключительно качественные фильмы.

Видеокамера может записывать одновременно в форматах XAVC S, AVCHD и дружественном файлообменном формате MP4. Вы можете редактировать в камере с помощью встроенной программы Highlight Movie Maker и даже применять различные визуальные эффекты без необходимости возиться с отдельными программами, что является настоящим бонусом для тех, кому нужно простое решение.

Имеется 30-кратный оптический зум Carl Zeiss Vario Tessar с впечатляющим широкоугольным объективом 26,8 мм. Видеокамера даже имеет захват звука в формате 5.1. Учитывая эти характеристики, вам будет трудно оправдать более высокую цену, что делает эту видеокамеру одной из лучших для режиссеров с ограниченным бюджетом.

3 Sony FDR-AX700 Высокопроизводительная, компактная видеокамера способна снимать 4K HDR

7.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Максимальное разрешение записи: 3840×2160

Датчик изображения: CMOS-датчик Exmor RS типа 1.0

Всего пикселей: 14,2 МП

Оптический зум: 12x

Разъем для микрофона: да

Разъем для наушников: да

Подключение к Wi-Fi: да

Размеры: 169 x 89,5 x 196,5 мм

Вес: 600 г Плюсы Легко использовать

Качество видео 4К

Встроенный Wi-Fi Минусы Большая для компактной видеокамеры

Наверное, не подойдет для любителей

Sony FDR-AX700 оснащена однодюймовым CMOS-датчиком Exmor RS, который снимает видео 4K в форматах SDR и HLG (Hybrid Log-Gamma) HDR. Среди особенностей камеры — 12-кратный зум, большой 3,5-дюймовый видоискатель, два слота для карт памяти SD и усовершенствованная система автофокусировки с фазовой детекцией.

FDR-AX700 использует XAVC S для записи в форматах 4K и HD, со скоростью 100 Мбит/с для 4K и 50 Мбит/с для 1080p. Она также позволяет снимать замедленное видео Full HD 1080p со скоростью 120 кадров в секунду. Фирменный процессор обработки изображений BIONZ X обеспечивает четкость изображения и делает FDR-AX700 одной из лучших видеокамер для увлеченных видеографов и даже начинающих режиссеров. В записи можно включать стандартный временной код SMPTE.

4 Canon XA75 Лучшая видеокамера для энтузиастов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Максимальное разрешение записи: 3840×2160

Датчик: дюймовый CMOS-датчик

Всего пикселей: 13,4 МП

Оптический зум: 15x

Разъем для микрофона: 2x XLR

Разъем для наушников: да

Подключение к Wi-Fi: нет

Размеры: 110 x 91 x 214 мм

Вес: 990 г Плюсы Компактная и удобная

Съемная ручка добавляет порты для микрофона

Дюймовый сенсор обеспечивает отличное качество изображения Минусы 4К только в 25 кадров в секунду

Нет Wi-Fi

Canon XA75 представляет собой уникальное сочетание характеристик: она достаточно мощная для серьезной киносъемки, но при этом миниатюрная. Компактный размер делает ее идеальным спутником для съемки таких мероприятий, как презентации и свадьбы, где главное — оставаться незаметным. Форм-фактор XA75 значительно более удобен для пользователя по сравнению с зеркальной камерой. Качество съемки при слабом освещении также приятно удивило нас, конкурируя с Canon EOS R6.

Однако, несмотря на то, что это профессиональная видеокамера Canon, здесь отсутствует модуль Wi-Fi. В ситуациях, когда необходим быстрый переброс контента (зачастую, на ходу), использование исключительно SD-карт и USB-C серьезно ограничивает вас. Поэтому мы сделали вывод, что это лучший вариант для профессионалов, у которых есть время, чтобы взвесить и выстроить каждый кадр, а не для создателей контента.

Однако в этом ценовом диапазоне потолок записи видео UHD 4K30p кажется слишком низким. Аналоги, такие как Panasonic HC-X2000E, предлагают 4K 50p/60p с более высокой частотой, а беззеркальная камера Canon EOS R6 Mark II и вовсе обеспечивает 6K 60p ProRes RAW через HDMI. Тем не менее, XA75 превосходит конкурентов в таких важных областях, как отслеживание автофокусом, моторное зуммирование, два микрофонных входа XLR и непрерывная запись, что однозначно соответствует потребностям серьезного кинорежиссера.

5 Panasonic HC-X2000 Хороша для спорта

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Максимальное разрешение записи: 3840×2160

Датчик изображения: 1/2,5-дюймовый MOS-датчик

Всего пикселей: 8,29 МП

Оптический зум: 24x

Разъем для микрофона: 2x XLR

Разъем для наушников: да

Подключение к Wi-Fi: да

Размеры: 129 х 159 х 257 мм

Вес: 1,5 кг (с батареей и ручкой) Плюсы Профессиональный форм-фактор

Превосходное качество изображения

Невероятно универсальная

Съемная ручка со встроенным светом Минусы Может быть громоздкой

Видеокамеры — отличный вариант для съемки спортивных мероприятий (или дикой природы), поскольку в их удивительно компактный корпус встроены большие супертелеобъективы. И Panasonic X2000 нам понравилась, в частности, за ее сбалансированные функции для тех, кто хочет снимать динамичные события.

Матрица среднего размера оснащена мощным 24-кратным зумом, обеспечивающим диапазон, эквивалентный диапазону фокусных расстояний полнокадрового объектива 25–600 мм. Этого достаточно, чтобы приблизиться к происходящему в спортивных состязаниях без необходимости прибегать к цифровому зуму. Она также имеет лучшие характеристики замедленной съемки, чем большинство других, предлагая 4K при 60 кадрах. Переключитесь на Full HD, и режим Super Slow позволит снимать со скоростью 120 кадров в секунду.

При весе 1,5 кг ее нельзя назвать повседневным вариантом, но она гораздо легче своей предшественницы HC-X1000, и вы можете снять ручку со встроенным светодиодным фонарем и держателем микрофона, если вам нужно путешествовать налегке. Она оснащена большим 3,5-дюймовым цветным сенсорным экраном, имеет два микрофонных входа XLR для профессионального звука и два слота для карт памяти SD.

6 Sony FX6 Для серьезных профессионалов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Максимальное разрешение записи: 4К

Датчик изображения: полнокадровый

Байонет: Sony FE

Всего пикселей: 10,2 МП

Оптический зум: зависит от типа съемного объектива

Разъем для микрофона: 2x XLR

Разъем для наушников: 3,5 мм

Подключение к Wi-Fi: да

Размеры: 114 х 116 х 153 мм (основной корпус)

Вес: 890 г (основной корпус), 2590 г (со всем обвесом) Плюсы Полнокадровая матрица

Сменные объективы Минусы Тяжелая

Дорогая

Дополнительно надо покупать объективы

Sony ILME-FX6 — это огромный прыжок вперед, поскольку она предлагает полнокадровую матрицу и сменные объективы. В совокупности это позволяет контролировать глубину резкости способом, который невозможен при использовании видеокамер с меньшим сенсором, и в то же время дает вам возможность установить любой объектив Sony с байонетом E. Это делает FX6 идеальной для кинематографистов, сохраняя при этом удобство управления видеокамерой.

Базовые характеристики FX6 такие же, как у беззеркальной камеры Sony A7S III. То есть она обеспечивает потрясающее качество изображения 4K, особенно при съемке с высокими значениями ISO. Автофокусировка также впечатляет, справляясь с динамичными объектами, что дополняется возможностью снимать замедленные эпизоды со скоростью 240 кадров в секунду в формате Full HD. Вы можете записывать прямо на устройство с использованием 10-битных кодеков или переключиться на запись на внешний носитель в 16-битном формате RAW. Здесь же вы получаете важные профессиональные функции, такие как микрофонные входы XLR и встроенный регулируемый ND-фильтр.

В тестах качество этой видеокамеры просто поражает – она предлагает производительность полного кадра, которую мы обычно видим только на существенно более дорогих моделях.

7 Canon XA65 Лучше всех в руках ютубера

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Датчик изображения: 1/2,3-дюймовый датчик CMOS

Всего пикселей: 21,4 МП

Оптический зум: 20х

Разъем для микрофона: 2x XLR

Подключение к Wi-Fi: нет

Размеры: 109 x 84 x 182 мм

Вес: 750 г Плюсы Универсальные форматы видео

Профессиональные микрофонные входы

Удобна и проста Минусы Не хватает Wi-Fi

Гибридному автофокусу не хватает скорости

Canon XA65 — это отличный вариант для создателей контента, которым нужна высококачественная видеокамера без необходимости менять объективы или углубляться в настройки экспозиции. В этой модели появился доступ к расширенным средствам управления звуком и микрофонным входам XLR через съемную ручку, что очень полезно для тех, кто создает ролики для YouTube дома или в студии.

Однако мало возможностей подключения, отсутствие Bluetooth и Wi-Fi ограничивает универсальность камеры. Впрочем, возможность потоковой передачи в реальном времени через UVC остается. Все здесь направлено на практичность, и Canon XA65 не хватает привлекательности, а отсутствие гидроизоляции сильно ограничит вас в съемке под дождем.

Для сравнения, гибридные камеры Canon, такие как Canon EOS R6 Mark II, обеспечивают превосходное качество видео и универсальную автофокусировку для различных форматов съемки, а также выполняют функции профессиональных фотокамер, которых нет у XA65.

При цене около 200 тыс. рублей XA65 предлагает неплохую цену без необходимости приобретать дополнительные объективы. Она хорошо подходит видеооператорам, которые занимаются быстрым новостным контентом или видеороликами в документальном стиле, не стремящимся к созданию визуально выверенных кинематографических произведений. Несмотря на то, что подход этой камеры как будто слегка устарел, управление и простота XA65 вас покорят.

Лучшие видеокамеры: на что обратить внимание

Если вы впервые решили окунуться в мир видеокамер после многолетних приключений с 8-мм или VHS-C кассетами, вы можете задаться вопросом, зачем они вообще нужны.

Основное преимущество видеокамеры перед лучшим телефоном для записи видео заключается в том, что вы получаете встроенный объектив с большим оптическим зумом, то есть у вас появляется возможность приблизиться к объектам съемки без ущерба для качества изображения. Это особенно полезно при съемке спорта и дикой природы, а также выгодно отличает видеокамеры от лучших экшн-камер.

Конечно, видеокамеры — не единственный выбор для съемки роликов. Лучшие 4K-камеры для профессионалов имеют то преимущество, что, кроме создания великолепного изображения по умолчанию, они позволяют менять объективы для получения еще более тонкого результата. Создатели контента, работающие самостоятельно, скорее всего, будут больше заинтересованы в лучших камерах для влоггинга.