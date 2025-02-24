ТОП-10 Лучшие камеры для съёмки замедленного видео 2025 года

Лучшие камеры для замедленной съемки позволяют запечатлеть все действия в потрясающем замедленном режиме.

С камерой замедленной съемки высшего уровня вы можете заморозить даже самые быстро движущиеся объекты практически до полной остановки, снимая динамичные, высокодетализированные кадры спорта, дикой природы и сцен действия. Эти камеры показывают сложные движения, которые в противном случае были бы незаметны для человеческого глаза, что делает их бесценными инструментами для видеооператоров, стремящихся добавить кинематографический колорит к своей работе.

24.02.2025 Обновление В рейтинг лучших камер для съёмки замедленного видео добавлены новые модели.

Многие потребительские камеры и даже смартфоны теперь предлагают возможности замедленной съемки или специальные режимы высокой частоты кадров. На протяжении многих лет я с удовольствием использовал лучшие камеры GoPro для съемки кинематографических замедленных кадров во время приключений, в то время как модели для киносъемки, такие как Panasonic Lumix GH7, отлично подходят для экспрессивной свадебной видеосъемки. Выбор правильной камеры для замедленной съемки зависит от вашего бюджета и конкретных потребностей, и ниже я расскажу о лучших доступных вариантах.

Хотя кадры замедленной съемки могут быть визуально поразительными, они не подходят для каждой съемки и работают лучше всего при выборочном использовании. Увеличение частоты кадров часто требует жертвовать разрешением видео, а высокая частота кадров требует значительного количества света для поддержания качества изображения. Однако при использовании в правильных обстоятельствах лучшие камеры замедленной съемки являются мощными инструментами для режиссеров и создателей контента, которые хотят улучшить свои визуальные эффекты.

Независимо от того, хотите ли вы снимать драматические спортивные кадры, захватывающие сцены дикой природы или художественные кинематографические моменты, инвестиции в эффективную камеру для замедленной съемки могут открыть новые творческие возможности. От профессиональных вариантов до более бюджетных вариантов — есть модель, подходящая для любого типа режиссера.

1 Canon EOS 90D Лучшая зеркальная камера для замедленной съемки

8.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип камеры: DSLR

Датчик: APS-C

Мегапикселей: 32,5

Максимальное разрешение видео: 4K

Частота кадров при 4K: 30, 25 кадров в секунду

Частота кадров при 1080p: 120, 100, 60, 50, 30, 25 кадров в секунду

Частота кадров при 720p: 60, 50 кадров в секунду

Крепление объектива: EF / EF-S

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона 1040 тыс. точек

Автофокус: Dual Pixel CMOS AF

Уровень пользователя: средний Плюсы Хорошие возможности замедленной съёмки в Full HD

Полностью поворотный экран

Гибкие настройки Минусы Довольно громоздкая

Гибкая и доступная по цене Canon EOS 90D — это блестящий универсал, если вам нравится снимать всего понемногу, включая замедленную съемку. Она сочетает в себе функции беззеркального видео и автофокусировку в режиме Live View с классическим управлением DSLR, что дает вам хорошо сделанную камеру с хорошим временем автономной работы, а также сенсорный экран с переменным углом наклона для творческих композиций и вертикальной съемки. Наш рецензент сказал, что «все в работе EOS 90D кажется отточенным до совершенства». Хотя они отметили, что один слот для карты памяти может стать решающим фактором для продвинутых пользователей.

Есть запись 4K с полной шириной сенсора, и вы сможете снимать до 120 кадров в секунду (в Full HD) в замедленном режиме — с превосходным отслеживанием лица и глаз, которое хорошо работает для получения четких и ясных результатов. Несколько камер в линейке Canon ограничены 720p для съемки 120 кадров в секунду, поэтому 90D — это то, на что стоит обратить внимание, если это то, что вас особенно интересует, особенно если вы хотите воспользоваться более широким ассортиментом объективов Canon , которые доступны для цифровых зеркальных фотокамер с креплением EF.

Хотя некоторые камеры в этом списке фокусируются на видео, разрешение 90D в 32,5 мегапикселя ставит ее в гибридный лагерь. Датчик APS-C фактически обеспечивает объективам 1,6-кратный охват по сравнению с полнокадровыми, и это здорово, если вы снимаете дикую природу или спорт и хотите получить больший охват. Но он немного ограничивает при слабом освещении, и наш обзор показал, что вы можете вывести камеру только на ISO1600, прежде чем начнете терять текстурированные детали.

Тем не менее, благодаря разъему для наушников и микрофона, оптическому видоискателю и возможности снимать в формате 4K без кадрирования по разумной цене, EOS 90 является универсальным инструментом для создания множества различных типов снимков, используя при необходимости замедленную съемку.

2 Sony ZV-1 Лучшая камера для видеоблога для замедленной съемки

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип камеры: Компактная

Датчик: один дюйм

Мегапикселей: 20,1

Максимальное разрешение видео: 4K

Частота кадров при 4K: 30, 24 кадра в секунду

Частота кадров при 1080p: 960, 120, 60, 30, 24 кадра в секунду

Объектив: 24-70 мм (экв.), F / 1,8-2,8

Экран: 3,0-дюймовый сенсорный экран с разрешением 921 тыс. точек, свободный угол наклона

Автофокус: быстрая гибридная автофокусировка

Уровень пользователя: начальный уровень — средний Плюсы Карманный размер

Экран с регулируемым углом наклона

Параметры сверхзамедленной съемки Минусы Фиксированный объектив с ограниченным диапазоном увеличения

Стабилизация может быть прерывистой



Sony ZV- 1 вышла в 2020 году как часть линейки видеоблогов компании для YouTube. Неудивительно, что она оснащена рядом функций, специально предназначенных для создания видео и контента. Возьмите откидной экран, который особенно хорош для вертикального видео, встроенный микрофон, горячий башмак и порт 3,5 мм, а также яркий фиксированный широкоугольный объектив (эквивалент 24-70 мм f/1.8-2.8 зум). Я скептически относился к ZV-1 до того, как использовать ее, но меня покорили ее компактные размеры, видео 4K и усовершенствованная автофокусировка и обнаружение объектов. Вот почему я думаю, что она заслуживает места в этом списке вместо второго поколения Sony ZV-II , которая не является достаточным обновлением, чтобы рекомендовать ее.

Наряду с относительно стандартными опциями замедленной съемки, такими как 120 кадров в секунду, вы также получаете настройку сверхзамедленной съемки, которая записывает со скоростью 960 кадров в секунду. С ее помощью вы можете замедлить действие для получения максимально драматичных результатов. Sony приняла здесь несколько странных решений, например, экран с переменным углом наклона, который вы не можете использовать с полным сенсорным управлением для съемки себя. Нет ни видоискателя, ни вспышки, ни диска режимов, но фотографы могут переключаться между режимами съемки с помощью кнопки режима. Наш обозреватель обнаружил, что цвета были насыщенными и естественными для фотографий, и хотя 1-дюймовый сенсор меньше, чем в зеркальных и беззеркальных камерах, он может обеспечить достаточное смещение фокуса, чтобы создать ощущение глубины.

Sony ZV-1 разработан исключительно для видеоблогеров, а его корпус и элементы управления идеально оптимизированы для этой цели. Наличие доступных опций замедленной съемки поможет вам добавить несколько интересных дополнительных кадров в ваши кадры, при этом оставаясь отличным универсалом для остальных ваших записей. Компактный, доступный и портативный, Z-V1 позволяет вам замедлять ваши кадры, но ускорять вашу игру в создание.

3 DJI Osmo Pocket 3 Лучшая камера для замедленной съемки в путешествиях

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: камера со стабилизатором

Датчик: 1 дюйм

Мегапиксели: 9,4 МП

Объектив: эквивалент 20 мм, f/2

Экран: поворотный 2-дюймовый сенсорный экран

Видоискатель: Нет

Максимальное разрешение видео: 4K

Микрофонный вход: Да (требуется адаптер)

Вход для наушников: Нет Плюсы Отличная стабилизация

Красивое видео 4K 120 кадров в секунду

Полезный вращающийся экран Минусы Для достижения наилучших результатов необходимо хорошее освещение

Дороже, чем Pocket 2

Последняя модель в серии Pocket от DJI, Osmo Pocket 3, снова стала победной камерой для видеоблогов со встроенным стабилизатором, который делает съемку суперплавных кадров на ходу тривиально простой. Учитывая ее (почти) карманный размер, эта камера — мечта YouTuber и видеоблогера, особенно для путешествий и съемки моментов на ходу. Но предлагает ли она больше, чем вы могли бы получить от продвинутого смартфона, такого как Samsung Galaxy S23 Ultra ниже? Вроде того.

Замедленная съемка была значительно улучшена по сравнению с предыдущей Pocket 2, что делает ее лучшей из серии для покупки для наших целей, несмотря на повышение цены. У вас есть возможность снимать в формате Full HD со скоростью до 240 кадров в секунду в специальном режиме замедленной съемки, но если вы хотите сохранить высокое разрешение, 4K и 2.7K можно снимать со все еще медленной скоростью 120 кадров в секунду.

Стабилизация также великолепна и была таковой с момента создания серии. Также стало намного проще снимать в портретном режиме, что отлично подходит для социальных сетей, благодаря новому вращающемуся 2-дюймовому сенсорному экрану. Отслеживание объекта работает хорошо, и есть также возможность записи в 10-битном D-Log, если вы хотите серьезно заняться цветокоррекцией.

Увеличенный размер сенсора обеспечил значительные улучшения в работе при слабом освещении, и наш обозреватель был впечатлен тональным диапазоном изображений, создаваемых Osmo Pocket 3. Это довольно специализированный инструмент с низким разрешением фотографий, что делает его малопривлекательным для любителей гибридной съемки, но если Osmo Pocket 3 соответствует вашему стилю съемки, это отличная покупка.

4 GoPro Hero13 Black Лучшая экшн-камера для замедленной съемки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Видео: 5.3K (соотношение сторон 8:7) до 30 кадров в секунду / 4K до 120 кадров в секунду / 2.7K до 240 кадров в секунду / 720p: 400 кадров в секунду макс. 15 сек.

Фото: 27 МП

Время работы от батареи: приблизительно 2–3 часа

Размер: 72 х 51 х 34 мм

Вес: 154 г (с установленной батареей)

Водонепроницаемость: 10 м Плюсы Невероятно высокая частота кадров (400 кадров в секунду!)

Богатство вариантов видео

Модульные линзы расширяют возможности Минусы Качество съёмки при низкой освещённости не улучшилось

Батарея все еще средняя

Довольно долго я держал HERO11 Black в этом списке, так как, хотя HERO12 Black и внесла несколько улучшений, замедленная съемка не входила в их число, и это означало, что более дешевая камера была более разумной ставкой. Однако для HERO13 Black 2024 года GoPro добавила множество функций, поддерживающих замедленную съемку, которые прочно поставили эту модель на вершину списка не только с точки зрения замедленной съемки GoPro, но и с точки зрения замедленных экшн-камер.

Новый видеорежим называется Burst Slo-Mo, и он, честно говоря, смехотворен. Он позволяет снимать клипы очень короткой продолжительности (от пяти до пятнадцати секунд) с чрезвычайно высокой частотой кадров. Используя максимальное разрешение видео камеры 5.3K, вы можете снимать видео со скоростью 120 кадров в секунду, что, конечно, неплохо. Однако, если снизить разрешение до 900p (немного ниже Full HD), то частота кадров поднимется до 300 кадров в секунду.

Уменьшите разрешение до все еще приличного HD 720p, и вы сможете снимать на невероятной скорости 400 кадров в секунду. При воспроизведении он очень, очень медленный, и он работает безупречно со встроенной стабилизацией, обеспечивая впечатляющие замедленные снимки. На практике наш рецензент обнаружил, что чаще всего тянется к опции полного разрешения 5.3K, но наличие всех трех в вашем заднем кармане дает вам огромную универсальность.

В остальном эта водонепроницаемая карманная камера является довольно стандартным предложением для GoPro — водонепроницаемое карманное чудо, которое снимает отличные кадры. Главным новшеством на этот раз является введение модульных линз — они очень круты в использовании, хотя на самом деле их приобретение быстро приведет к тому, что стоимость вашей установки начнет стремительно расти.

5 Panasonic Lumix GH7 Лучшая камера для замедленной съемки для серьезных кинематографистов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Размер сенсора: Micro Four Thirds

Разрешение: 25,2 МП

Эффективное фокусное расстояние: нет

Видоискатель: электронный видоискатель, 3,68 миллиона точек

Монитор: 3,0-дюймовый поворотный сенсорный экран, 1,84 миллиона точек

Подключение: Wi-Fi, Bluetooth

Максимальное разрешение видео: 5,7K 60p

Размер: 138,4 x 100,3 х 99,6 мм

Вес: 721 г

Уровень пользователя: эксперт Плюсы Высококачественные режимы замедленной съемки

Огромный выбор видеоформатов

Неограниченная запись

Значительно улучшенная фазовая автофокусировка Минусы Время работы батареи могло бы быть лучше

Сложно для новичков

Массивный дизайн

Panasonic Lumix GH7 — это камера для тех, кто уже серьезно относится к видео или хочет инструмент , который поможет им стать серьезными. Популярная среди независимых режиссеров и творческих людей, она предлагает невероятно полный набор высококачественных форматов записи, включая внутренний ProRes RAW HQ в 5.7K 30p, а также множество других. Как сказал наш рецензент Джон: «Если это формат и частота кадров, которые возможны, то это, вероятно, на GH7».

Характеристики замедленной съемки этой камеры гарантированы. Lumix GH7 может снимать в разрешении 4K со скоростью до 120 кадров в секунду в 10 бит, а если вы уменьшите разрешение до Full HD, то она будет снимать со скоростью до 300 кадров в секунду, снова в 10 бит. Она оснащена полностью шарнирным и наклонным 3,0-дюймовым монитором для доступа к творческим композициям или фрагментам в камеру, а также функциями кинокамеры, такими как кнопка записи дополнительного видео, кнопка управления звуком и механизм принудительного охлаждения с открытым вентилятором, что означает, что время записи ограничено только вашим носителем и аккумулятором.

Большим обновлением Lumix GH7, которое делает его, бесспорно, лучшей покупкой по сравнению с предыдущей моделью GH6, является система фазовой автофокусировки, которую Panasonic наконец-то добавила в свои камеры Lumix G. Быстрая, когда это нужно, и цепкая на выбранных вами объектах, она вносит огромную разницу в простоту и плавность съемки видео и фотографий.

Благодаря ошеломляющему набору видеоопций и кодеков Panasonic Lumix GH7 является одной из самых полных потребительских видеокамер, которые могут купить видеографы. Это не дешевая камера (но она имеет фантастическое соотношение цены и качества), и для многих пользователей она может оказаться более технологичной, чем нужно. Тем не менее, Lumix GH7 является выдающейся камерой для замедленной съемки для кинематографистов, ищущих качество и универсальность.

6 Sony A7S III Лучшая полнокадровая камера для замедленной съемки

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип камеры: беззеркальная

Сенсор: Полнокадровый

Мегапикселей: 12,1

Максимальное разрешение видео: 4K

Частота кадров в 4K: 120, 100, 60, 50, 24 кадра в секунду

Частота кадров при 1080p: 120, 100, 60, 50, 30, 25 кадров в секунду

Частота кадров при 720p: 240, 200

Крепление объектива: Sony E

Экран: 3-дюймовый, 1440 тыс. точек, сенсорный экран со свободным углом наклона

Автофокус: быстрая гибридная автофокусировка

Уровень пользователя: Эксперт Плюсы Отличное разнообразие вариантов видео

4K при 120 кадрах в секунду

Подходит для слабого освещения Минусы Дорого

Sony A7S III — третья модель в серии полнокадровых камер Sony, ориентированной на видео , и, как и GH6 выше, это еще один лучший вариант, если вы серьезно относитесь к видеографии. Если вы профессиональный создатель контента или YouTuber, которому нужна камера с собственным разрешением 4K и функциями замедленной съемки, она стоит каждой копейки.

12,1-мегапиксельный датчик Sony звучит скромно, но имеет огромные пиксели, распределенные по всей области кадра. Это больше, чем датчик Micro Four Thirds GH6 — хотя разрешение ниже — и структура с задней подсветкой может принимать больше света, что означает, что вы получаете чрезвычайно впечатляющие результаты при слабом освещении для видео и фотографий.

A7S III предлагает огромный выбор кодеков 4K и HD и никаких ограничений по времени записи. Вы можете снимать в режиме замедленной съемки со скоростью до 120 кадров в секунду в 4K и до 240 кадров в секунду в HD, все еще в 10-битном качестве. Для создания тонких эффектов замедленной съемки в высоком разрешении это идеальный вариант. Нашему рецензенту понравилось, что усовершенствованная автофокусировка также работала во всех режимах. «Система АФ не имеет себе равных благодаря ее настройке для использования видео». «Великолепное отслеживание фокуса, которому помогает прикосновение к экрану для фокусировки, отслеживает объект по мере его движения».

Управление также быстрое. Первые камеры Sony Alpha критиковались за плохие системы меню, но A7S III выигрывает за счет оптимизированного пользовательского интерфейса и полностью сенсорного экрана, что делает навигацию и управление гораздо менее раздражающими. Мне было гораздо проще менять настройки на A7S III, чем на моем Sony A7 III.

A7S III способен производить великолепные результаты по различным предметам. Вы платите высокую цену за такую ​​гибкость, но если вы профессионал, который часто работает в сложных или слабых условиях освещения, я думаю, что это стоит затрат.

7 Samsung Galaxy S23 Ultra Лучший телефон с камерой для замедленной съемки

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип камеры: Смартфон Датчики: 5x

Мегапиксели: 108 МП, 12 МП, 10 МП, 10 МП (матрица из четырех камер) и 40 МП (камера для селфи)

Максимальное разрешение видео: 8K

Частота кадров при разрешении 4K: макс. 60 кадров в секунду

Частота кадров при 1080p: макс. 240 кадров в секунду

Частота кадров при разрешении 720p: макс. 960 кадров в секунду

Экран: 6,8-дюймовый Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X

Уровень пользователя: Новичок Плюсы Специальные режимы замедленной съемки

Впечатляющая телефотокамера

Фантастическое качество отображения Минусы Похож на S22 Ultra

Для кого-то будет слишком большим.

Если вы ищете новый смартфон, который позволяет снимать специальный замедленный контент и сразу же делиться им, Samsung Galaxy S23 Ultra — отличный выбор. Это не последний релиз компании (поскольку сейчас 2025 год, мы в линейке Galaxy 25 Ultra ), но выдающиеся характеристики камеры включают широкоугольный объектив 200 МП и телеобъектив 10 МП с 10-кратным зумом.

Есть куча режимов камеры, включая режимы Slow motion и Super Slow-mo, предлагающие максимум 960 кадров в секунду в 1080p, что выше 240 кадров в секунду на S22 Ultra . Но приложение Expert Raw от Samsung — это самая большая привлекательность для серьезных фотографов, позволяющая сохранять файлы в JPEG или DNG для легкого редактирования. Наш рецензент сказал, что S23 Ultra — это как иметь два камерофона в одном — автоматическую камеру, оснащенную контрастностью и насыщенностью, и профессиональный режим, который позволяет вам настраивать уровни экспозиции вручную. Вы даже можете подключить его к микрофону Bluetooth для внешней аудиозаписи.

С точки зрения дизайна, S23 Ultra приятно смотреть, и я говорю это как давний поклонник iPhone. Он отлично справляется с тем, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, а выдвижной S Pen находится в основании. 6,8-дюймовый AMOLED-экран достаточно просторный для редактирования и просмотра контента или даже для игр, что делает его самым универсальным продуктом в руководстве. Благодаря защите от воды и пыли IP68, в плане прочности все в порядке. Это топовый смартфон Samsung, но он большой и дорогой. S23 Ultra — идеальный выбор для пользователей Android, желающих снимать замедленный контент, не тратя деньги на специальную видеокамеру. Если вам нужен новый смартфон и вас не смущает его размер, S23 Ultra справится с любыми задачами дня и ночи, давая превосходные результаты.

8 Kandao QooCam 8K Лучшая камера для замедленной съемки на 360 градусов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип камеры: 360-градусная экшн-камера

Датчик: 1/1,7-дюймовый КМОП

Мегапикселей: 20

Максимальное разрешение видео: 8K

Частота кадров при 4K: макс. 120 кадров в секунду

Объектив: угол обзора 200 градусов, f/2.0

Экран: 2,4-дюймовый сенсорный экран

Уровень пользователя: Средний Плюсы Видео 4K 120 кадров в секунду

Ручные настройки экспозиции

Отлично подходит для творчества Минусы Короткое время работы батареи

Дорого

Я добавил Kandao QooCam 8K, чтобы соответствовать нише, а эта ниша — 360-градусные кадры в замедленном режиме для креативных режиссеров. Я думаю, что это камера, которую вы захотите использовать для дополнительных кадров, а не как основную рабочую лошадку. Эта небольшая ручная камера оснащена двумя объективами типа «рыбий глаз» , которые работают вместе, чтобы создать панорамное изображение, охватывающее все пространство, и это дает вам интересный и уникальный взгляд на мир.

Kandao QooCam 8K способна записывать максимум 8K, а также вы получаете замедленную съемку в 4K со скоростью до 120 кадров в секунду, что наш рецензент нашел превосходным. «Когда дело доходит до качества ее фотографий и видео, QooCam 8K не имеет себе равных на рынке 360º. Фотографии имеют много цвета и контраста, как ничто, что мы видели раньше от такой камеры». Вы также можете использовать AI Slow Motion, чтобы увеличить возможности до 1200 кадров в секунду, хотя это дает неоднозначные результаты. Вы также можете захватить все и сделать выбор редактирования позже, с режимом 8K ExpressEdit, позволяющим обрабатывать клипы на телефоне без сбоев.

Несмотря на то, что она позиционируется как камера для приключений — например, катания на скейтборде, лыжах и серфинга — эта 360-градусная камера не является водонепроницаемой, что сразу же ставит ее позади линейки GoPro для прочных приложений. Что она действительно предлагает, так это яркий 2,4-дюймовый сенсорный экран и 4K 360-градусную прямую трансляцию. Также есть 6-осевой гироскоп для стабилизации движения и съемки плавных кадров. Она также невероятно дорогая, дороже, чем Panasonic GH6 с объективом. Эта уникальная камера не будет иметь широкого распространения среди большого количества пользователей, но если вы хотите добавить несколько специальных снимков в свои коммерческие кадры и у вас есть бюджет, чтобы поиграть, стоит рассмотреть ее.

Как выбрать лучшую камеру для замедленной съемки

При выборе лучшей камеры для замедленной съемки важно учитывать ваши конкретные потребности. Будет ли она вашей основной камерой, а замедленная съемка будет лишь одной из ее функций, или вы сосредоточитесь исключительно на креативных кадрах с замедленной съемкой? Вам нужна камера, которая также делает отличные фотографии и позволяет менять объективы, или она будет снимать только видео?

Для профессиональной работы камера с большим сенсором, например Sony A7S III, обеспечивает превосходное качество изображения и производительность при слабом освещении. Однако полнокадровые модели, как правило, стоят дороже. Определите необходимую вам частоту кадров: хотя все перечисленные здесь камеры поддерживают 120 кадров в секунду, более высокая частота кадров, например 240 кадров в секунду, обеспечивает более плавное воспроизведение и лучше подходит для съемки быстро движущихся объектов. Некоторые камеры достигают 960 кадров в секунду, хотя это часто жертвует разрешением или автофокусом.

Подумайте о размере, форм-факторе и о том, насколько хорошо камера работает с аксессуарами, такими как объективы и внешние мониторы. Компактные варианты, такие как GoPro Hero 11 Black, легко помещаются в карман и предлагают несколько креплений для съемки в движении, независимо от того, бежите ли вы, катаетесь на лыжах или даже гуляете с собакой. Между тем, модели профессионального уровня, такие как Panasonic GH6, лучше подходят для использования с подвесом или штативом, предлагая сменные объективы для дополнительной универсальности.

Что считается замедленной съемкой?

Максимальная частота кадров варьируется от камеры к камере, но, как правило, чем выше, тем лучше. Вы получаете некоторую степень замедления при 60 кадрах в секунду, но я бы рекомендовал 120 кадров в секунду или 240 кадров в секунду, чтобы сохранить детали с невероятно быстро движущимися объектами.

Как работают камеры сверхзамедленной съемки?

Камеры замедленной съемки записывают кадры с невероятно высокой частотой кадров, потенциально давая вам сотни кадров в секунду, которые при воспроизведении со стандартной частотой кадров, например 24 или 30 кадров в секунду, выглядят замедленными.

Какая частота кадров в секунду лучше всего подходит для замедленной съемки?

Идеальное количество кадров в секунду (fps) для вашего проекта зависит от желаемого эффекта и типа снимаемых объектов. Камеры обычно записывают замедленные кадры с шагом 60, например, 60 кадров в секунду, 120 кадров в секунду и 240 кадров в секунду, а некоторые достигают 960 кадров в секунду с использованием ИИ или вычислительной фотографии.

По моему опыту, 60 кадров в секунду обеспечивает едва заметное замедленное движение, добавляя ощущение движения без потери деталей. 120 кадров в секунду обеспечивает более плавные кадры, в то время как 240 кадров в секунду идеально подходят для динамичных действий, обеспечивая большую четкость в кадрах с замедленной съемкой. Имейте в виду, что чем выше частота кадров, тем больше места для хранения и вычислительной мощности вам понадобится для обработки отснятого материала.