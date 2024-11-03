ТОП-10 Лучшие накамерные мониторы в 2024 году

Лучшие накамерные мониторы помогают увидеть то, что вы снимаете, а некоторые даже позволяют снимать в лучших кодеках.

Если вы только начинаете работать с видео, мониторы на камере могут показаться роскошью. Опытные видеографы скажут вам обратное. Помимо увеличения экрана, облегчающего процесс записи, многие накамерные мониторы могут улучшить качество видеоизображения вашей камеры. Независимо от того, снимаете ли вы на лучшую кинокамеру, лучшую беззеркалку или лучшую зеркальную камеру, внешний монитор — это необходимость, если вы хотите серьезно заняться кинематографом.

03.11.2024 Обновление А рейтинг добавлены новые модели накамерных мониторов.

Возможно, вы думаете, что не хотите увеличивать вес установки или делать ее еще больше, но накамерный монитор того стоит. Большой дисплей означает, что во время съемки вы сможете увидеть более точное, живое отображение отснятого материала. Если на объектив или матрицу попадет пылинка, это будет гораздо легче определить на 7-дюймовом экране, чем на 3-дюймовом.

Некоторые высококлассные накамерные мониторы не только увеличивают размер экрана, но и улучшают функциональные возможности видеокамеры. Например, при съемке на Panasonic Lumix S5 и внешний рекордер Atomos Ninja V, вы можете снимать 12-битный RAW вместо 10-битного 4:2:2 с его внутренней опцией записи. Камерные мониторы также являются отличным дополнением, если ваша камера не имеет таких функций, как полностью артикулирующий экран, например, Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K .

Даже если у вас включены такие функции, как пикинг фокуса, линии зебры и ложные цвета, накамерный монитор позволяет применять покадровый экран, который может выявить мерцания, которые не видны на меньших мониторах. Они также позволяют проверять контент и показывать другим людям на съемочной площадке, не теснясь вокруг маленького экрана.

В этом рейтинге мы рассмотрим лучшие внешние мониторы и рекордеры, чтобы вы могли получить опыт работы с большим изображением до того, как вы попадете в монтажную и будет слишком поздно переснимать.

1 Atomos Ninja V Лучший компактный накамерный монитор / рекордер

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 5 дюймов

Технология экрана: ЖК-дисплей

Разрешение экрана: 1920 x 1080

Соотношение сторон: 16: 9

Возможности записи: Да

Аккумуляторы: Sony L-Style

Сенсорный экран: Да

HDR: Да

Яркость: 1000 нит Плюсы Очень компактный

Встроенный рекордер

Многофункциональный Минусы Шум вентилятора

Нет кнопок

С момента выпуска Atomos Ninja V в 2018 году он стал практически отраслевым стандартом среди мониторных рекордеров. Это популярный выбор среди начинающих и профессиональных видеографов и кинематографистов благодаря прекрасно откалиброванному 5-дюймовому HDR-дисплею и способности поддерживать 4K 60p ProRes HQ, H.265, 4:2:2 ad DNxHR.

Ninja V также будет поддерживать 6K Apple ProRes RAW, и это единственный монитор такого размера, который может это делать благодаря договорённости между Apple и Atomos. Другие функции включают инструменты монитора профессионального уровня, такие как волновые формы, ложные цвета, мониторинг HDR и поддержка LUT.

Если ваша камера не поддерживает 4K, Ninja V может оказаться излишеством, поскольку вы не получите максимальную отдачу от функций, за которые платите. Если вам нужен просто монитор, чтобы было удобнее просматривать видео, Atomos Shinobi (ниже) будет лучшим вариантом и сэкономит ваши деньги. В качестве альтернативы, если вы снимаете серьезные проекты и вам нужно что-то еще большее, Atomos Shogun, который появится далее в этом рейтинге, имеет огромный 7-дюймовый экран, идеально подходящий для использования с лучшими кинокамерами.

2 Blackmagic Video Assist 7″ 12G HDR Лучший внешний монитор для Blackmagic RAW

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 7 дюймов

Технология экрана: ЖК-дисплей

Разрешение экрана: 1920 x 1200

Соотношение сторон: 16:9

Возможности записи: Да

Аккумуляторы: NP-F570

Сенсорный экран: Да

HDR: Да

Яркость: 2500 нит Плюсы Большой и яркий экран

Захват 4K Raw

Аналоговые аудиовходы

Используются батарейки NP-F570 Минусы Дорогой

Слишком тяжелый для установки на горячий башмак

В комплект не входят батарейки и монтажное устройство.

Blackmagic Video Assist 7 12G HDR — это высококачественный монитор-рекордер с впечатляющим 7-дюймовым сенсорным экраном, отличающимся исключительной четкостью и яркостью до 2500 нит. Благодаря этому большому и яркому дисплею, переход на него с обычного 3-дюймового экрана камеры ощущается как значительное улучшение. Более того, удобный интерфейс дополняют встроенные инструменты для контроля экспозиции и фокусировки, обеспечивающие высокую точность работы.

В частности, устройство позволяет записывать видео в формате Raw с разрешением до 4K и частотой 60 кадров в секунду, с возможностью применения LUT как в режиме наложения, так и в режиме жесткого кодирования в Blackmagic Raw. Однако, несмотря на все преимущества, стоит отметить, что данный монитор-рекордер может не подойти всем пользователям.

Действительно, 7-дюймовый экран, в сочетании с объективами, кейджем и прочими аксессуарами, существенно увеличивает общий вес съёмочной установки. Поэтому, для тех, кому важны компактность и лёгкость, особенно при съёмке с рук, Blackmagic Video Assist 5 12G HDR (ниже) станет более подходящим вариантом. Эта 5-дюймовая модель идеально подходит для ситуаций, где размер и вес являются определяющими факторами.

В итоге, выбор между 7- и 5-дюймовыми моделями зависит от индивидуальных потребностей и приоритетов оператора. Blackmagic Video Assist 7″ 12G HDR поддерживает запись видео с любой SDI- или HDMI-камеры в различных форматах HD, Ultra HD, 2K и 4K DCI. Он является многофункциональным видеорекордером и монитором, идеально подходящим для профессиональных видеосъемок, с поддержкой разрешения до 2160p/60.

Устройство оснащено разъемами SDI и HDMI, а также профессиональными инструментами контроля сигнала. Кроме того, он обладает прочной конструкцией из авиационного алюминия, двумя слотами для батарей Sony NP-F и USB-C разъемом для подключения внешнего SSD накопителя.

3 Atomos Shinobi Лучший накамерный HDR-монитор

8.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 5,2 дюйма

Технология экрана: ЖК-дисплей

Разрешение экрана: 1920 x 1080

Соотношение сторон: 16: 9

Возможности записи: Нет

Аккумуляторы: Sony L-Style

Сенсорный экран: Да

HDR: Да

Яркость: 1000 нит Плюсы Невероятно легкий

Отличный HDR-дисплей Минусы Не будет работать со всеми аксессуарами Ninja

Пластиковый корпус

Если вам просто нужен внешний накамерный монитор и не нужны возможности записи, Atomos Shinobi обеспечивает качество изображения, как Atomos Ninja V, но по меньшей цене. Это идеальный выбор для влогеров, снимающих на камеры с ограниченным положением экрана, такие как Sony A7 III или Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K с фиксированным дисплеем.

Вы можете легко просматривать форму волны и гистограмму благодаря интуитивно понятному меню. Благодаря расположенному по центру аккумулятору, Shinobi хорошо сбалансирован, что идеально подходит для тех случаев, когда вам нужно снимать с карданом.

Если вы фотограф или видеограф, экран Shinobi сможет точно отображать HDR-снимки, чего не сможет сделать родной экран камеры. Стандартная модель поставляется с разъемами HDMI, но вы можете выбрать модель Atomos Shinobi SDI, которая оснащена блокируемыми разъемами SDI.

4 Blackmagic Video Assist 5″ 12G HDR Самый премиальный 5-дюймовый монитор / рекордер

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 5 дюймов

Тип экрана: LCD

Разрешение экрана: 1920 x 1080

Соотношение сторон: 16: 9

Возможности записи: Да

Батареи: слоты для батарей Sony L-Style

Сенсорный экран: Да

HDR: Да

Яркость: 2500 нит Плюсы RAW захват

Яркий HDR-дисплей Минусы Нет захвата RAW через HDMI

Бликующий экран

Blackmagic Video Assist 5-inch — единственный рекордер в нашей подборке, который может захватывать видео в RAW, разработанном компанией Blackmagic для камер Pocket Cinema Camera Range, и является идеальным вариантом для редакторов, использующих Davinci Resolve для оценки и редактирования.

Анонсированный на выставке IBC 2019, он привел в восторг видеоэнтузиастов, учитывая его потенциал для использования RAW совместимых камер Canon и Panasonic — Blackmagic ведет переговоры с обоими производителями, чтобы гарантировать, что Video Assist будет хорошо работать с их продуктами.

Хотя видео Blackmagic RAW приходится снимать с помощью портов SDI, а не HDMI, на данный момент отличные характеристики монитора по отображению и записи в сочетании с двумя слотами для карт памяти SD должны понравиться всем, кто хочет получить удобство захвата карт памяти SD со своим видеорегистратором, больше портов и более яркий экран, чем у отличного Atomos Ninja V. Естественно, за эту привилегию придется доплатить.

5 PortKeys LH5P II 5.5 Цена, как начального уровня, но с профессиональными функциями

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 5,5 дюйма

Технология экрана: ЖК-дисплей

Разрешение экрана: 1920 x 1080

Соотношение сторон: 16:9

Возможности записи: Нет

Батареи: Sony NFP

Сенсорный экран: Да

HDR: Нет

Яркость: 2200 кд/м2 Плюсы Прочная конструкция

Отличный дисплей

Набор функций для профессионалов Минусы Нет HDMI-кабеля в комплекте

PortKeys LH5P II – это 5,5-дюймовый монитор, который станет незаменимым помощником для любого режиссера. Во-первых, он предлагает встроенное управление камерой для широкого спектра моделей – Canon, Sony, Panasonic, Blackmagic и даже Z Cam. Это значит, что вы получаете полный контроль над настройками камеры прямо с монитора, упрощая процесс съёмки и композиции кадра. Следовательно, он идеально подходит для тех, кто ценит удобство и эффективность работы.

Более того, LH5P II отличается высокой прочностью, выдерживая суровые условия съёмок на площадке, в студии или на выезде. Таким образом, вы можете быть уверены в надежности устройства даже при интенсивной эксплуатации. При этом цена монитора остается весьма привлекательной. В результате, вы получаете превосходное качество по разумной стоимости.

Наконец, в комплекте с прочным кейсом для удобной транспортировки, отличными характеристиками монитора и функцией встроенного аудиомониторинга, PortKeys LH5P II становится идеальным выбором для всех, кто стремится к совершенствованию своего кинематографического мастерства. Иными словами, это инвестиция, которая окупится многократно, повысив эффективность и качество вашей работы.

6 Atomos Shogun 7 Лучший 7-дюймовый накамерный монитор / рекордер

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 7 дюймов

Технология экрана: ЖК-дисплей

Разрешение экрана: 1920 x 1200

Соотношение сторон: 16: 9

Возможности записи: Да

Батареи: 2x Sony L-серии NP-F

Сенсорный экран: Да

HDR: Да

Яркость: 1500 нит Плюсы Сверхъяркий 7-дюймовый экран

Встроенный рекордер

Многофункциональный

SDI входы / выходы Минусы 2,5-дюймовый SSD-диск стоит дополнительно

Нет кнопок

По сути, это 7-дюймовая версия Atomos Ninja V и является идеальным решением для тех, кому нужен внешний видеорегистратор с большим встроенным экраном для мониторинга отснятого материала. Предлагая запись в реальном времени в форматах 4K, включая ProRes RAW и CinemaDNG, большой экран поможет вам лучше контролировать отснятый материал, позволяя точно проверить фокус по всему кадру.

Вы также сможете точно контролировать экспозицию благодаря встроенным предустановкам, которые позволяют экрану точно передавать форматы видео Log производителя камеры. Благодаря яркости 1500 нит и реальному динамическому диапазону более 15 стопов, этот экран подходит для использования как на съемочной площадке, так и в студии. Это мощное устройство подходит как для кинематографистов, так и для многокамерных потоковых производств.

7 Lilliput A7s Самый доступный 7-дюймовый монитор

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 7 дюймов

Тип экрана: LCD

Разрешение экрана: 1920 x 1200

Соотношение сторон: 16:10

Возможности записи: Нет

Батареи: слоты для батареек Sony L-Style

Сенсорный экран: Нет

HDR: Нет

Яркость: 500 нит Плюсы В комплекте капюшон от солнца на липучке

Имеет шарнирное крепление Минусы Менее яркий, чем большинство ЖК-дисплеев

Нет сенсорного экрана

Если вам нужен самый доступный вариант большого экрана, то Lilliput A7s предлагает сенсационное соотношение цены и качества, принимая контент 4K, несмотря на то, что стоит недорого. Он включает в себя все функции, которые вы ожидаете от внешнего монитора, такие как фокус-пикинг, уровни, гистограмма и многое другое. В коробке с A7s поставляется силиконовый чехол для дополнительной защиты, солнцезащитная бленда и прочное металлическое шаровое крепление.

В отличие от более дорогих накамерных мониторов в нашем рейтинге, его экран не является сенсорным, поэтому все управление осуществляется с помощью кнопок, хотя благодаря эргономичному колесу прокрутки оно кажется вполне удобным. По итогу, если вы не против устаревших способов ввода и хотите получить самый большой экран по соотношению цена/качество для проверки отснятого материала или фотографий, Lilliput — это отличный вариант, который одновременно функционален и доступен по цене.

8 Desview R7 Plus Самый доступный 7-дюймовый монитор с сенсорным экраном

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 7 дюймов

Тип экрана: LCD

Разрешение экрана: 1920 x 1200

Соотношение сторон: 16:10

Возможности записи: Нет

Батареи: слоты для батареек Sony L-Style

Сенсорный экран: Да

HDR: предварительный просмотр HDR, но не отображение HDR

Яркость: 1000 нит Плюсы Интуитивно понятная система меню

Доступный Минусы Пластиковая рамка

Бликующий экран

Если вы ищете яркий 7-дюймовый Full HD монитор с сенсорным экраном и невысокой стоимостью, встречайте Desview R7 Plus — красавец с большим экраном, обеспечивающий яркость 1000 нит, невероятно интуитивный сенсорный интерфейс и множество аксессуаров в комплекте по отличной цене.

Идеально подходящая для съемок на открытом воздухе даже в мороз, его дисплей не только яркий, он также предлагает сочетание сенсорного экрана и кнопочного ввода, так что даже если вы в перчатках, вы можете менять пользовательские профили и ключевые настройки без необходимости взаимодействовать с дисплеем, ориентированным на нажатие и пролистывание. Учитывая, что резкость Desview R7 составляет более 400 пикселей на дюйм, это один из самых четких дисплеев в мире, и хотя у него нет HDR-экрана, он все равно может просматривать HDR-контент.

9 Feelworld FW568 Лучший бюджетный накамерный монитор

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 5,5 дюйма

Тип экрана: LCD

Разрешение экрана: 1920 x 1080

Соотношение сторон: 16: 9

Батареи: слот для батарей Sony L-Style

Сенсорный экран: Нет

HDR: Нет Плюсы Отличное соотношение цены и качества

Поставляется с откидным рычагом Минусы Пластиковая рамка

Нет сенсорного экрана

Самым доступным накамерный монитор, который мы рекомендуем, является Feelworld FW568 5.5 — компактный монитор, способный отображать 4K-контент на 500-нитовом Full HD-дисплее. В комплекте с солнцезащитной шторкой и наклонным кронштейном в коробке, по невысокой цене, он представляет собой фантастическую ценность. Как и Lilliput A7s, не имея сенсорного дисплея, он менее интуитивен для съемки в помещении, но преимущество кнопок невозможно переоценить при съемке в перчатках.

Кроме того, в рукаве FW568 есть множество тузов, начиная с гистограммы, ложного цвета и наложения экспозиции и заканчивая анаморфотным режимом и выходом на наушники. При весе всего 175 г его пластиковая конструкция не кажется суперпремиальной, но малый вес делает этот монитор отличным дополнением к системе gimbal для съемки на ходу.

10 Atomos Shinobi 7 Качественный 7-дюймовый внешний монитор

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер экрана: 7 дюймов

Технология экрана: ЖК-дисплей

Разрешение экрана: 1920 x 1080

Соотношение сторон: 16: 9

Возможности записи: Нет

Аккумуляторы: Sony L-Style x2

Сенсорный экран: Да

HDR: Да

Яркость: 2200 нит

Вес: 577 г Плюсы Яркость 2200 нит

Отличный HDR-дисплей

Два слота для батарей Минусы Пластиковый корпус

Это старший брат оригинального Shinobi, предлагающий гораздо более крупный 7-дюймовый дисплей — и заявленный как экран для кинорежиссеров и постановщиков фокусов, а также как отличный презентационный экран для влогеров, желающих четко видеть то, что они записывают.

Его экран с яркостью 2200 нит является ключевой характеристикой, но он также делает гораздо больше, чем просто мониторинг изображения. Благодаря возможности HDR он предлагает встроенную функцию преобразования журнала, что позволяет увидеть, как будет выглядеть необработанный материал при редактировании, и даже загрузить свои собственные LUT через встроенный слот для SD-карты.

Как выбрать лучший накамерный монитор

Как мы уже убедились, накамерные мониторы — это незаменимые устройства для создания видеоконтента. Они позволяют операторам видеть, что они снимают в режиме реального времени, и делают процесс съемки более удобным и эффективным. Но как выбрать лучший накамерный монитор?

Размер и разрешение. Один из самых важных аспектов при выборе накамерного монитора — это его размер и разрешение. Чем больше размер и разрешение, тем лучше будет качество изображения. Но не забывайте, что больший размер и разрешение могут увеличить стоимость монитора и уменьшить его портативность.

Яркость и контрастность. Яркость и контрастность — это еще два важных фактора, которые нужно учитывать при выборе накамерного монитора. Чем ярче и контрастнее монитор, тем лучше он будет показывать изображение в ярких условиях освещения. Некоторые мониторы имеют функцию автоматической регулировки яркости, что может быть очень полезно при работе на открытом воздухе.

Входы и выходы. Еще один важный аспект — это наличие необходимых входов и выходов на мониторе. Некоторые мониторы имеют только HDMI-входы, тогда как другие могут иметь и аналоговые входы, и входы для наушников. При выборе монитора необходимо убедиться, что он имеет все необходимые входы и выходы для вашей камеры и других устройств.

Портативность. Это еще один важный аспект, который нужно учитывать при выборе накамерного монитора. Если вы часто снимаете на открытом воздухе или перемещаетесь между разными местами, то вам нужен монитор, который легко переносится. Некоторые мониторы имеют батареи, что позволяет использовать их в любом месте без подключения к электрической сети.

Цена. Наконец, стоимость — это еще один фактор, который нужно учитывать при выборе накамерного монитора. Мониторы с большим размером и высоким разрешением обычно стоят дороже. Но не всегда самый дорогой монитор является лучшим выбором. Необходимо выбирать монитор, который соответствует вашим потребностям и бюджету.

В итоге, выбор лучшего накамерного монитора зависит от ваших предпочтений и потребностей. Но учитывая размер и разрешение, яркость и контрастность, наличие необходимых входов и выходов, портативность и стоимость, вы сможете выбрать монитор, который подходит именно вам.