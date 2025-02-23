ТОП-10 Лучшие камеры и фотоаппараты Canon в 2025 году

Я не просто тестировал камеры Canon для Digital Camera World годами – я использовал их на протяжении всей своей фотографической карьеры. От эпохи пленочных камер и зеркальных камер до последних беззеркальных моделей Canon EOS R – я испытал все. Теперь я здесь, чтобы рассказать вам, какие из них я бы выбрал лично, независимо от того, новичок вы в фотографии или опытный профессионал, ищущий свежие идеи.

Выбор лучшей камеры Canon может быть сложным – выбор огромен! В конце концов, Canon – крупнейший производитель камер в мире, предлагающий все: от бюджетных моделей для начинающих до камер, используемых для съемок фильмов.

23.02.2025 Обновление В рейтинг лучших камер и фотоаппаратов Canon добавлены новинки 2024-2025 года

По моему мнению, Canon EOS R5 II — лучшая в целом. Лично я купил ее, потому что для нее просто нет ничего невозможного. С ее 45-мегапиксельным сенсором (способным снимать до 180-мегапиксельные изображения с повышением разрешения!), видео 8K, серийной съемкой со скоростью 30 кадров в секунду и автофокусировкой, управляемой глазами, это технологическое чудо — неудивительно, что я назвал ее «по-прежнему лучшей камерой, которую вы можете купить».

Но дело не только в чистой мощности! Главное — найти правильный инструмент для работы. Я выбрал камеры Canon для каждой категории: от дикой природы и свадеб до макросъемки и видеосъемки. Я разбил все на части, чтобы вы могли легко найти именно то, что вам нужно, исходя из вашего стиля съемки.

1 Canon EOS R5 Mark II Лучшая камера Canon в целом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: полнокадровый CMOS

Мегапиксели: 45МП

Монитор: 3,2-дюймовый поворотный сенсорный экран, 2100 тыс. точек

Скорость серийной съемки: механический затвор 12 кадров в секунду, электронный затвор 30 кадров в секунду

Видоискатель: 0,5-дюймовый OLED-электронный видоискатель, 5690 тыс. точек, 100% покрытие, автофокусировка с управлением взглядом

Максимальное разрешение видео: 8K 60p, 4K 120p, 2K 240p, FullHD 240p Плюсы 180-мегапиксельная встроенная функция AI-масштабирования

Видео 8K 60p RAW просто фантастическое

Более быстрая серийная съемка со скоростью 30 кадров в секунду

Предиктивный автофокус на основе искусственного интеллекта — это магия! Минусы Жесткий свет привел к появлению полос

Масштабирование AI только для JPEG/HEIF

Подавление шума может быть хлопотным

Я был настолько поражен оригинальной Canon EOS R5 , что купил ее в день выхода – настолько она хороша. Но каким-то образом Canon превзошла мои ожидания и сделала продолжение еще лучше. За свои деньги (буквально) она делает все, что только можно желать от камеры.

Вы не только получаете в стандартной комплектации фотографии высокого разрешения 45 Мп, но и можете использовать возможности ИИ для масштабирования любого изображения до 180 Мп JPEG/HEIF. Несмотря на такое количество мегапикселей, он также предлагает молниеносную непрерывную съемку, обеспечивая непрерывную съемку со скоростью до 30 кадров в секунду.

Автофокусировка R5 II настолько хороша, что я назвал ее чит-кодом , и я придерживаюсь этого мнения: Dual Pixel CMOS AF II — лучшая система в отрасли на данный момент — лучше, чем у Sony A9 III и Nikon Z8 / Z9 . Canon даже подняла ставки с помощью автофокусировки с управлением глазами, когда вы просто смотрите на объект, и камера сама на нем сфокусируется, это магия? Похоже на то.

Это также монстр в видео, с его заголовком RAW 8K 30p видео совершенно великолепно – и его можно передискретизировать для потрясающего 4K HQ (хотя стандартный режим 4K не представляет из себя ничего особенного). Широко разрекламированные ограничения по перегреву первой модели исчезли, с R5 II справляется с теплом как чемпион, и, честно говоря, у меня никогда не было никаких проблем при личном использовании.

Добавьте к этому защиту от непогоды, надежную встроенную стабилизацию изображения (до 8 ступеней) и поддержку сверхбыстрых карт CFexpress B (а также стандартных карт SD), и эта камера справится с любой задачей.

2 Canon EOS 250D Лучшая бюджетная камера Canon

9.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: зеркальный фотоаппарат

Сенсор: APS-C

Крепление объектива: Canon EF-S

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1 040 000 точек

Максимальная скорость серийной съемки: 5 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K UHD при 25p

Уровень пользователя: Начинающий Плюсы Легкая, интуитивно понятная цифровая зеркальная камера

Превосходная съемка в режиме Live View Минусы Больше, чем беззеркальные конкуренты

Относительно мало точек автофокусировки

Не всем нужна вся огневая мощь — или все расходы — камеры вроде R5. Для студентов-фотографов или полных новичков бюджетная зеркальная камера может быть лучшим вариантом — и я думаю, что Rebel SL3 (также известная как 250D в Европе) — это способная, дешевая и отличная возможность войти в экосистему Canon.

Она использует устаревшую технологию DSLR, поэтому ей не хватает функций и изящества беззеркальных камер, но когда вы учитесь, вам не нужны все эти навороты! И то, что она дешевая, не значит, что она плохая; я делал снимки с помощью этого 24,1-мегапиксельного сенсора APS-C, которые выглядят так же хорошо, как и все, что я снимал на камеру за 4000 долларов. Она также компактна и удобна в использовании — на самом деле, ее эргономика лучше, чем у некоторых гораздо более новых камер, которыми я пользовался!

SL2 — это превосходная камера начального уровня по превосходной цене, а объективы EF и EF-S, которые вы используете с ней, можно адаптировать к беззеркальным камерам Canon EOS R. Поэтому, когда ваши навыки возрастут и вы усовершенствуете свое тело, вы сможете продолжать использовать свои объективы.

3 Canon EOS R7 Лучшая камера Canon для дикой природы

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальная камера

Сенсор: APS-C размер

Мегапиксели: 32,5 МП

Тип экрана: регулируемый, 1,62 млн точек

Видоискатель: 2,36 млн точек, 120 кадров в секунду

Максимальная скорость непрерывной съемки: 30 кадров в секунду электронная, 15 кадров в секунду механическая

Максимальное разрешение видео: 4K 60p

Уровень пользователя: Средний Плюсы Удивительная серийная съемка со скоростью 15 кадров/с / 30 кадров/с

Детальная матрица 32,5 МП APS-C

4K 60p или 7K с передискретизацией 4K 30p Минусы Не самый большой буфер

Новое колесо управления непривычно

R7 — это топовая камера Canon APS-C, и она настолько мощная, что на самом деле имеет больше мегапикселей (32,5 МП), чем некоторые из ее полнокадровых камер ! Хотя это фантастическая универсальная камера, больше всего мне нравится использовать ее для фотографирования дикой природы.

Это в основном из-за кроп-фактора 1,6x датчика Canon APS-C, который увеличивает эквивалентное фокусное расстояние ваших объективов; когда я устанавливаю Canon RF 600mm на R7, он становится эффективным объективом 960 мм! Таким образом, между большим фокусным расстоянием, дающим вам больший охват, и дополнительным разрешением, дающим вам больше возможностей для кадрирования, я считаю, что это уникальная камера для съемки дикой природы.

Он делает снимки со скоростью до 30 кадров в секунду, так что вы никогда не упустите ни одного момента, и оснащен той же системой автофокусировки, что и R5, так что камера никогда не упустит ни одного момента. А если вы снимаете видео, он может снимать 4K, которое передискретизируется с 7K, для максимальной детализации. Он защищен от непогоды, чтобы выдерживать условия на открытом воздухе, оснащен двумя картами памяти и джойстиком, и в довершение всего он также стабилизирован.

4 Canon EOS R100 Лучшая камера Canon для начинающих

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: размер APS-C

Мегапиксели: 24,1 МП

Тип экрана: фиксированный 3-дюймовый (не сенсорный) экран, 1,04 млн точек

Видоискатель: 2,36 млн точек, частота обновления до 60 кадров в секунду

Максимальная скорость серийной съемки: 6,5 кадров в секунду (3,5 кадра в секунду с автофокусировкой)

Максимальное разрешение видео: 4K до 25p (кроп 1,55x) Плюсы Дешево, но эффективно

Отличное качество изображения

Управляемое меню, которое поможет вам в обучении Минусы Нет сенсорного экрана

4K обрезано, нет Dual Pixel AF

Ограниченный диапазон ISO

По моему мнению, нет лучшего способа научиться фотографии, чем использовать беззеркальную камеру. Видоискатель и задний экран показывают вам, как именно будут выглядеть ваши изображения, когда вы настраиваете параметры экспозиции, что помогает вам понять, как работают такие вещи, как диафрагма и выдержка. И что мне действительно нравится в R100, так это то, что у него есть управляемый пользовательский интерфейс с меню, которые показывают вам, как добиться таких эффектов, как размытый фон или замороженное движение.

Хотя это камера для новичков, R100 все еще удивительно способна. Надежный датчик Canon APS-C 24,1 МП обеспечивает изображения, достойные гораздо более продвинутых камер — я был поражен качеством файлов. Мне также нравится, что у нее есть разъем для микрофона, что редкость для камер в этой ценовой категории — так что если вы хотите снимать видео, вы можете получить звук отличного качества, используя специальный микрофон (вместо того, чтобы полагаться на встроенные микрофоны). Тем не менее, есть некоторые компромиссы с видео 4K; оно влечет за собой 1,55-кратное кадрирование и не использует блестящую двухпиксельную автофокусировку.

R100 — невероятно компактная камера, и в паре с такими же компактными объективами Canon RF-S она отлично помещается в сумку-слинг или дамскую сумочку для съемки на ходу. Однако тем, у кого большие руки, она может показаться слишком маленькой (и стоит также отметить, что экран фиксированный и не поддерживает сенсорное управление). Если не считать этих нескольких недостатков, это блестящая камера для новичков.

5 Canon EOS R6 Mark II Лучшая гибридная камера Canon

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: полнокадровый CMOS

Мегапиксели: 24,2 МП

Монитор: 3-дюймовый, полностью поворотный, сенсорный экран, 1620 тыс. точек

Скорость серийной съемки: механический затвор 12 кадров в секунду, электронный затвор 40 кадров в секунду

Видоискатель: 0,5-дюймовый OLED-электронный видоискатель, 3690 тыс. точек, 100% покрытие

Максимальное разрешение видео: 4K 60p, 1080p 180p Плюсы Потрясающий автофокус

Серийная съемка со скоростью 40 кадров в секунду

Необрезанный 4K 60p Минусы Более медленные SD-карты

Не самый большой буфер

Ограничения записи 4K

Со времен DSLR 6-я серия заняла нишу универсальной линейки Canon. И R6 Mark II — достойный преемник Canon EOS 6D Mark II (последней купленной мной DSLR!), предлагая обновление в каждом отделе.

Это одна из самых грозных гибридных камер, которая превосходит свой вес. Я был поражен скоростью серийной съемки 40 кадров в секунду, что даже быстрее, чем у флагманской EOS R3! Она также использует ту же флагманскую систему автофокусировки, так что эта камера справляется со спортом, дикой природой и быстрыми действиями. 24,2-мегапиксельный датчик может захватывать сверхдискретизированное 6K для великолепного видео 4K 60p — и Canon представила одну из моих любимых функций, предварительную съемку, которая позволяет камере записывать 0,5 секунды фотографий или до 5 секунд видео, прежде чем вы полностью нажмете кнопку затвора.

Единственное, что меня смущает в этой камере, — это буфер, который при 75 RAW-изображениях догнал меня при съемке со скоростью 40 кадров в секунду — возможно, из-за выбора SD-карт вместо CFexpress (хотя это снижает стоимость). Также имейте в виду, что вы ограничены 40 минутами передискретизированного 4K 60p или 6 часами 4K 30p, прежде чем камера отключится.

6 Canon EOS R3 Лучшая камера Canon для профессионалов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Размер сенсора: полнокадровый CMOS

Мегапикселей: 24.1

Монитор: 3,2-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 4,15 млн точек

Скорость серийной съемки: 30 кадров в секунду

Видоискатель: электронный, 0,5 дюйма, 5,76 млн точек

Максимальное разрешение видео: 6K 60p Плюсы 6K RAW-видео

Съемка серий со скоростью 30 кадров в секунду без затемнения

Перемещайте точки автофокусировки с помощью глаз! Минусы Нет видео 8K—

Только 24,1-мегапиксельный сенсор

Раздельные слоты для карт SD/CF Express

На данный момент это флагманская камера Canon, и на то есть веские причины. Обладая профессиональным форм-фактором с интегрированной вертикальной рукояткой (и более емкой батареей), я считаю ее наиболее сбалансированной камерой EOS R при использовании профессиональных объективов и длинных телеобъективов. Это также технологическая мощная камера с функцией, которая, как мне кажется, не получает достаточно любви: Eye Control AF.

В зависимости от того, для чего вы его используете, это действительно меняет правила игры. В видоискателе есть восемь инфракрасных бластеров, которые отслеживают движение ваших глаз; это позволяет вам перемещать точку фокусировки, просто глядя на объект, что быстрее, чем перемещать джойстик или полагаться на точность автофокусировки. Если вы снимаете знаменитость в толпе, например, то АФ не обязательно будет знать, на ком фокусироваться… но теперь вы можете просто посмотреть на знаменитость, чтобы переместить туда точку АФ, а затем наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы АФ зафиксировался. Это как горячая клавиша автофокусировки, и она работает даже в моих очках!

Конечно, это спортивная камера, поэтому вы получаете сверхбыструю съемку со скоростью 30 кадров в секунду как для JPEG, так и для RAW, работающую на том же чит-коде автофокусировки, что и в EOS R5. Я также большой поклонник ее видеовозможностей (хотя топовый C-Log 2 не предлагается в камере), особенно 6K 60p и возвышенный 4K 120p, а также стабилизация изображения, которая делает каждый кадр невероятно плавным.

7 Canon EOS R50 Лучшая камера Canon для творцов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: APS-C

Мегапикселей: 24.2

Монитор: 2,95-дюймовый поворотный сенсорный экран, 1,62 млн точек

Скорость серийной съемки: 15 кадров в секунду

Видоискатель: 0,39 OLED EVF, 2,36 млн точек

Максимальное разрешение видео: 4K 30p Плюсы Очень маленький и легкий

Простая, управляемая система меню

Видеоблоги и функции социальных сетей Минусы Не последняя система АФ

Один штурвал управления

Несбалансирован с большими линзами

Прямая замена бестселлера Canon EOS M50 Mark II , R50 нацелена на создателей контента, которым нужно что-то достаточно компактное, чтобы носить с собой, но достаточно мощное, чтобы делать снимки при съемке фотографий и видео. На первый взгляд, это выглядит точь-в-точь как M50, но внутри есть много изменений – и больше всего меня порадовало отсутствие кадрирования при съемке видео 4K! (Хотя у вас все еще есть родное 1,6-кратное кадрирование датчика APS-C.)

Я также был взволнован тем, что Canon добавила систему Dual Pixel CMOS AF II, что делает эту камеру невероятно мощной для видеоблогов и видео (особенно с удобными для социальных сетей функциями, такими как вертикальная видеосъемка). Это не полноценный Dual Pixel, поскольку у него нет полного набора функций отслеживания объектов (например, для самолетов и лошадей), и у него нет автоматического приоритета глаз — но распознавание лиц и глаз по-прежнему работает блестяще.

Она также не слаба для фото, так как я сделал несколько потрясающих снимков с помощью датчика 24,2 МП. Как и R100, она не имеет стабилизации изображения и очень компактна, поэтому тем, у кого большие руки, стоит сначала протестировать ее. В противном случае, если вы фанат YouTube, это фантастическая камера для оттачивания своих навыков.

8 Canon EOS C70 Лучшая камера Canon для видео

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: Super35

Мегапиксели: 8.8MP

Крепление объектива: Canon RF

Экран: 3,5-дюймовый поворотный сенсорный ЖК-дисплей, 2,76 млн точек

Видоискатель: нет

Максимальная скорость серийной съемки: нет данных

Максимальное разрешение видео: DCI 4K 60p Плюсы Настоящий кинематографический корпус и производительность

Впечатляющий сенсор Super35 Минусы Не подходит для фотосъемки

R5C обладает гораздо лучшими характеристиками

Если вы хотите разместить видео на Rutube, YouTube , выбирайте R50. Но если вам нужна настоящая профессиональная производительность (не выкладываясь за самые лучшие кинокамеры ), у вас есть два варианта: Canon EOS R5C или EOS C70. Во многих отношениях R5C на самом деле является превосходной камерой, предлагая полнокадровое видео 8K и все новейшие технологии. Однако она предлагает это в корпусе R5 — и это сопряжено с некоторыми компромиссами.

Причина, по которой я рекомендую C70, заключается в том, что это настоящая кинокамера, а не гибридная. Это означает, что вы получаете такие соединения, как mini XLR и Time Code BNC / HDMI. Вы получаете датчик Dual Gain Output с 16 ступенями динамического диапазона. Вы получаете более крупный корпус со всеми необходимыми вам элементами управления, входами и кнопками, несколькими точками крепления и, что самое важное, большой аккумулятор, который выдержит серьезные сеансы съемок.

Это фактически Canon EOS C300 Mark III в меньшем корпусе с креплением RF. Canon даже выпускает 0,71x speedbooster, который позволяет использовать стекло EF на датчике Super35 с тем же полем зрения, что и полнокадровая камера. Если вам нужна настоящая производственная камера в режиме run-and-gun, это то, что я бы выбрал. Это также официально одобренная Netflix камера !

9 Canon PowerShot V10 Лучшая камера Canon для видеоблогов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Датчик: 1-дюймовый КМОП

Мегапиксели: 20,1 МП

Объектив: 6,6 мм f/2,8 (эквивалент 18 мм для фото, 19 мм для видео)ЖК-дисплей: 2-дюймовый сенсорный экран с углом наклона 180°

Видоискатель: нет

Максимальное время записи: 1 час

Максимальное разрешение видео: 4K 30p Плюсы Комплексное решение для видеоблогинга

Прост, как смартфон

Карманный, со встроенной подставкой Минусы Объектив легко пачкается

Фиксированное широкоугольное фокусное расстояние

Люди смотрят на меня с усмешкой, когда я рекомендую эту камеру, но я говорю серьезно: если вам нужна универсальная, простая в использовании камера «выстрелил и забыл» для съемок видеоблога, PowerShot V10 — это то, что вам нужно. Мне нравится, что Canon вернулась к чертежной доске, чтобы создать ее. Это не просто обычная беззеркальная камера с некоторыми видеохарактеристиками; она создана с единственной целью — направить ее на вас и снять видеоблог.

Он определенно карманного размера, размером с пачку сигарет (если вы не курите, он примерно такого же размера, как ЖК-экран на камере типа EOS R5). Использовать его просто: просто положите его на стол перед собой, используя встроенную подставку, и нажмите большую красную кнопку записи. Вот и все! Никакой возни с кодеками, увеличением или уменьшением масштаба или изменением настроек, вы буквально указываете и нажимаете запись — это так же просто, как использовать ваш смартфон.

Ее легко держать в руках (в отличие от попыток держать беззеркальную камеру задом наперед, снимая себя), сенсорный экран отличного качества и очень отзывчивый, автофокус и стабилизация изображения великолепны, а качество видео (вместе с фотографиями) очень впечатляющее. Как человек, у которого есть небольшой канал на YouTube и который провел слишком много времени, возясь с объективами и настройками, прежде чем я смог что-то снять, я люблю эту камеру и то, насколько она защищена от дураков!

10 Canon EOS 90D Лучшая текущая цифровая зеркальная фотокамера Canon

9.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: зеркальный фотоаппарат

Сенсор: APS-C

Мегапиксели: 32,5 МП

Крепление объектива: Canon EF-S

Экран: 3,0-дюймовый сенсорный, поворотный, 1 040 000 точек

Видоискатель: пентапризма

Максимальная скорость серийной съемки: 10 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: Энтузиаст Плюсы Огромная ценность

Полностью подвижный сенсорный экран Минусы Количество пикселей вызывает проблемы с шумом

Не впечатляющая буферная емкость

Хорошо, почему я оцениваю эту «лучшую» DSLR-камеру по сравнению с рабочей лошадкой Canon EOS 5D Mark IV и бывшим флагманом Canon EOS-1D X Mark III ? Один из ключевых факторов: цена. Обе эти камеры все еще стоят довольно много, и я буду честен – если вы собираетесь потратить столько денег на камеру, вы получите гораздо больше за свои деньги, купив беззеркальную камеру.

Должна быть веская причина выбрать DSLR в наши дни, и я думаю, что 90D по-прежнему представляет собой отличный случай. Как и EOS R7, он имеет 32,5-мегапиксельный сенсор, необрезанное видео 4K и надежную защиту от непогоды. Его скорость серийной съемки 10 кадров в секунду не так высока, но ее более чем достаточно для всего, кроме высококлассной съемки дикой природы или спорта.

Я бы сказал, что более массивный корпус 90D более удобен, чем его изящные беззеркальные аналоги, и множество людей (включая моего коллегу Себастьяна) предпочитают оптический видоискатель современной электронной версии. Но, прежде всего, лучшая причина выбрать 90D — это его потрясающее время работы от аккумулятора, которое оставляет беззеркальные камеры далеко позади.

Часто задаваемые вопросы

Какую камеру Canon используют большинство фотографов?

Линейка цифровых зеркальных фотокамер 5D, последней моделью которой является Canon EOS 5D Mark IV , на протяжении многих лет пользуется неизменной популярностью как среди любителей, так и среди профессиональных фотографов.

Снятая с производства Canon EOS M50 была самой популярной беззеркальной камерой компании практически с момента ее запуска, став камерой-победительницей для поколения видеоблогеров и создателей контента. С тех пор ее заменила модель Canon EOS R50 .

Лучшая камера Canon для новичков?

Для тех, кто впервые приобретает камеру, и для тех, кто учится фотографии, цифровая зеркальная камера Canon EOS Rebel SL3 / EOS 250D по-прежнему остается хорошим выбором, а среди беззеркальных камер серии R модель Canon EOS R100 идеально подойдет новичкам.

Выпуск EOS M прекращен?

Canon официально прекратила выпуск линейки беззеркальных камер EOS M в конце 2023 года. Такие камеры, как Canon EOS M50 Mark II, по-прежнему доступны, как и лучшие объективы Canon EF-M , но новых камер или объективов для этой системы не будет.

Подходят ли объективы Canon DSLR к беззеркальным камерам?

Да! Объективы Canon EF и EF-S можно легко адаптировать к креплению Canon RF (и снятому с производства креплению Canon EF-M) с помощью официальных и неофициальных адаптеров крепления.

Однако объективы RF (и EF-M) не могут быть адаптированы к зеркальным камерам с креплением EF. Короче говоря, объективы для зеркальных камер работают на беззеркальных камерах, но объективы для беззеркальных камер не работают на зеркальных камерах.

Что означает «EOS» в названии Canon EOS?

EOS — это не аббревиатура и ничего не обозначает. Это стилизованная версия имени Эос, греческой богини рассвета.