Лучшие стабилизаторы для камеры в 2025 году

Лучшие стабилизаторы для зеркальных и беззеркальных камер могут сгладить отснятый материал и движения камеры так, как это не под силу IBIS.

Лучшие подвесы стабилизаторы для зеркальных и беззеркальных камер не просто стабилизируют камеру, чтобы исключить дрожание, они контролируют и сглаживают преднамеренные движения камеры, чтобы обеспечить сверхплавное панорамирование и отслеживание кадров. Они особенно эффективны для съемки в стиле «беги и стреляй», когда и вы, и камера физически следите за объектом.

22.02.2025 Обновление В рейтинг добавлены новые модели 2025 года

Большинство беззеркальных камер теперь оснащены встроенными системами стабилизации (IBIS), но эти системы могут компенсировать колебания камеры лишь в ограниченной степени, и даже при использовании «активной» цифровой стабилизации они не могут сравниться с плавностью работы подвеса.

Подвесы используют гироскопические датчики и моторизованные оси панорамирования, наклона и крена. Они предлагают различные режимы съемки для движений Pan Follow, когда камера остается ровной, режимы Follow, когда камера может наклоняться вверх и вниз, и режимы POV, где вы также можете создавать преднамеренные эффекты крена. Даже будучи любителем, вы мгновенно заметите разницу в отснятом материале при съемке с помощью подвеса.

Они идеально дополняют лучшие штативы, обеспечивая стабильность, когда вам и камере нужно двигаться, чтобы следовать за действием, а съемка со статической позиции не является вариантом.

Подвесы бывают разных размеров, веса и грузоподъемности. У нас есть отдельное руководство по лучшим подвесам для смартфонов , которые являются самыми маленькими и легкими, но это руководство предназначено для более мощных подвесов, способных поддерживать лучшие зеркальные камеры (DSLR) , лучшие беззеркальные камеры и в некоторых случаях, лучшие кинокамеры.

Каждый подвес должен быть «сбалансирован» для используемой вами комбинации камеры и объектива, чтобы его вес был сосредоточен по осям движения, а двигатели подвеса не были перегружены. Даже при балансировке вам необходимо убедиться, что вес комплекта камеры находится в пределах грузоподъемности подвеса, чтобы он мог выполнять весь диапазон движения.

1 DJI RS 4 Pro Лучший стабилизатор для тяжелых камер

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Камеры весом до 4,5 кг.

Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 1,1 кг

Размеры: 415 x 218 x 195 мм

Время работы батареи: 12 часов Плюсы Снимает дольше

Несет любую нагрузку

Гораздо легче сбалансировать Минусы Дорогой

Балансировка тяжелой цифровой зеркальной камеры и полезной нагрузки объектива — одна из самых сложных задач при использовании стабилизатора, но у DJI RS 4 Pro есть несколько трюков в рукаве, которые избавят вас от скуки при балансировке.

Удобная ручка на оси наклона позволяет вам с легкостью и точностью балансировать камеру. Новая ось наклона RS 4 Pro также имеет тефлоновое покрытие, что облегчает изменение положения при попытке сбалансировать тяжелую полезную нагрузку. Ось крена имеет двойные скользящие подшипники, которые позволяют вам удобно выполнять регулировку при балансировке DSLR.

В отличие от некоторых конкурирующих стабилизаторов, этот блокирует и разблокирует оси автоматически, поэтому вы не получите раздражающих сообщений об ошибках, если забудете вручную разблокировать одну из трех осей.

2 Zhiyun Crane 4 Лучший стабилизатор для профессионалов

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: DLSR/беззеркальные/кинокамеры

Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 1,67 кг

Время работы батареи: 12 часов Плюсы Плавное вращение, наклон и панорамирование++++

Встроенный заполняющий свет

Сенсорный экран и управление приложением

Регулируемая ручка-слинг и подставка для запястья

Bluetooth-управление затвором Минусы Ось наклона может прищемить вам палец

Если вам нужен стабилизатор, который может справиться с вашей большой камерой, от зеркальных и беззеркальных камер до небольших кинокамер, то вам стоит обратить внимание на Zhiyun Crane 4.

Этот отполированный дизайн включает в себя лямочную рукоятку и подставку для запястья, чтобы даже тяжелые камеры были удобными и сбалансированными во время съемки. Предупреждающие индикаторы двигателя на каждой из трех осей помогут вам быстро найти баланс для вашей камеры после ее установки. Также есть комплексное приложение для смартфона, которое предоставит вам возможности дистанционного управления.

3 Dji RS 3 Mini Лучший для небольших камер

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: DSLR/беззеркальная камера/телефон

Стабилизация: Трехосная

Вес: 850 г

Размеры: 323 x 195 x 98 мм

Срок службы батареи: 10 часов Плюсы Грузоподъемность 2,2 кг позволяет использовать профессиональные объективы

Сенсорное управление

Физический переключатель режима

Ссылка для управления камерой Bluetooth

Управление зубчатым колесом очень удобное Минусы Балансировка не улучшается из-за текстуры материала

Вертикальный режим оставляет лишнюю деталь

Очень впечатляет то, что многие функции от его более крупных аналогов включены в DJI RS 3 Mini — хотя, если вы ранее балансировали RS 3, вам может не хватать ручки для точной настройки оси наклона. Хотя автоматических фиксаторов питания нет, они также не критичны. У вас все еще есть возможность использовать ручку портфеля благодаря порту расширения NATO.

Для начинающих пользователей (или тех, кто обновляется с дрона Osmo Mobile 6 или DJI Mini 3 ), приготовьтесь к небольшому обучению — переход из портретного в вертикальное положение не так прост, как нажатие кнопки. Ознакомление со всеми доступными опциями может занять некоторое время, но их можно легко сбросить, а меню удобное для пользователя (даже более, чем у многих беззеркальных камер!).

В конце концов, это надежный инструмент, предлагаемый по очень привлекательной цене. Если бы только процесс балансировки мог быть немного точнее, он, несомненно, заслужил бы пятую звезду.

4 DJI RS 4 Лучший стабилизатор для комфортного использования

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: DSLR/беззеркальные фотокамеры

Стабилизация: Трехосная

Вес: 1,4 кг

Размеры: 370×191×189 мм

Время работы батареи: до 12 часов Плюсы Снимайте дольше

Большая и тяжелая полезная нагрузка

Гораздо легче сбалансировать Минусы Дорогой

Если у вас есть беззеркальная камера и набор объективов, то вам нужно быть уверенным, что вы покупаете подвес, который способен панорамировать, наклонять и даже катить тяжелую полезную нагрузку. DJI RS 4 может делать это без усилий с полезной нагрузкой до 3 кг — хотя мы тестировали его только с беззеркальной камерой Sony A7 III с объективом Tamron 28-75 f/2.8 Di III, который весил 1,4 кг.

Некоторые подвесы могут быть проблемой для балансировки, поскольку вам нужно приложить усилие, чтобы двигать каждую ось вперед и назад, пока ваша полезная нагрузка не будет сбалансирована. Тефлоновое покрытие на трех сплавных осях RS 4 позволяет вам двигать их более легко, плюс наклонный ось рычага имеет ручку тонкой настройки, которая еще больше упрощает перемещение рычага в идеально сбалансированное положение.

Другая проблема многих подвесов заключается в том, что 3-осевые рычаги должны быть разблокированы, когда подвес работает. Очень легко забыть разблокировать один из рычагов, что приведет к отключению питания или тряске подвеса. Система блокировки второго поколения RS 4 гарантирует, что все рычаги будут заблокированы (для транспортировки) или разблокированы для действия автоматически. Это очень желанная конструктивная особенность. Мы столкнулись с проблемой, когда рычаг ролика медленно проскальзывал во время длительной съемки и становился несбалансированным, но это было быстро и легко, чтобы снова сбалансировать его.

5 Zhiyun Weebill 3S Лучший стабилизатор для комфортного использования

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: DSLR/беззеркальные фотокамеры

Стабилизация: Трехосная

Вес: 1,05 кг

Размеры: 305x210x72,5 мм

Время работы батареи: 11,5 часов Плюсы Эргономичная поддержка запястья и регулируемая ручка-строп

Встроенный микрофон и светодиодная подсветка

Bluetooth-управление затвором

Переключение между альбомной и портретной ориентацией Минусы Опорная плита была утеряна при первоначальной настройке (пока не исправлено)

При весе всего в пару фунтов (чуть больше килограмма) и наличии множества вариантов управления Weebill 3S — одно удовольствие в использовании. Нам особенно нравится, как можно повернуть лямку-рукоятку, чтобы она оказалась ближе к рукоятке, так что у вас будет удобный захват двумя руками, идеальный для более тяжелых грузов или более длинных снимков.

Мы протестировали подвес с Sony A7 III и Canon 650D DSLR, обе со стандартными зум-объективами; ни одна из установок не показала никаких признаков перегрузки двигателей подвеса, и мы получили восхитительно плавные кадры.

6 Zhiyun Crane M3S Лучший стабилизатор для небольших беззеркальных камер

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: Беззеркальные камеры

Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 705 г

Размеры: 284,2 x 74,5 x 163,5 мм

Время работы батареи: 7,5 часов Плюсы Очень легко и быстро настроить+++

Прочный и хорошо построенный

Сверхплавная и стабильная съемка

Легко переключаться между режимами съемки Минусы Использование большинства камер одной рукой утомительно—

Сенсорный экран регистрирует множество случайных касаний

Нет черного цвета

Crane-M 3S — это убедительный выбор, если вы видеоблогер или создатель контента, который ищет эффективный, но доступный способ создания более профессионально выглядящих кадров. Этот стабилизатор легкий, но все еще способен сбалансировать небольшие или средние комбинации беззеркальных камер и объективов.

Набор интуитивно понятных элементов управления предлагает множество кнопок и циферблатов, а также небольшой сенсорный экран для настроек. Мы думаем, что это отличный первый стабилизатор, который стоит попробовать, если вы никогда не пользовались им раньше. Вы обнаружите, что можете легко снимать плавные кадры, что является заметным шагом вперед по сравнению со съемкой с рук, где дрожание и дрожание неизбежны. Однако мы обнаружили, что управление одной рукой стало немного утомительным через некоторое время.

7 Feiyutech Scorp 2 Лучший бюджетный стабилизатор

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Совместимость: беззеркальные и зеркальные фотокамеры весом до 2,5 кг.

Стабилизация: 3-х осевая

Вес: 1,7 кг

Размеры: 25 x 15,2 x 30,6 см.

Время работы батареи: 13 часов Плюсы Встроенный датчик ИИ

Bluetooth-подключение

Управляется через смартфон

Тактильная ручка управления Минусы Не удалось подключиться по Bluetooth к камере (но со смартфоном все в порядке)

Если вы снимаете на беззеркальную камеру, такую ​​как Sony A7RV, то вам не придется платить высокую цену за тяжелый подъемный стабилизатор для зеркальной камеры, такой как DJI RS 4 Pro. Feiyu Scorp 2 может без труда переносить полезную нагрузку до 2,5 кг (а наш Sony A7RV и объектив весили всего 1,5 кг, когда мы тестировали Scorp 2). У Scorp 2 также есть туз в рукаве в отношении отслеживания объекта. DJI Ronin-SC нужно приложение для смартфона, чтобы этот стабилизатор отслеживал ваши движения.

Scorp 2 имеет встроенный трекер AI, который заставляет стабилизатор наклоняться и панорамироваться, чтобы следовать за каждым вашим движением после того, как вы сделаете жест «ОК». Когда вы закончите запись, сложите большие пальцы горизонтально вместе, чтобы остановить функцию отслеживания AI. Это должно быть привлекательной функцией для тех, кто снимает себя на YouTube и хочет добавить несколько движений камеры к своим выступлениям «говорящей головы».

Как и большинство других стабилизаторов в этом руководстве, Scorp 2 поддерживается приложением для смартфона — в данном случае приложением Feiyu Scorp. Это позволяет вам менять режимы съемки или калибровать 3-осевые двигатели с комфортом дисплея вашего смартфона (вместо того, чтобы возиться с меньшим 1,3-дюймовым сенсорным экраном OLED стабилизатора).

Одной из забавных функций приложения является возможность синхронизации его с гироскопом вашего смартфона, чтобы вы могли панорамировать и наклонять стабилизатор удаленно через Bluetooth. Это ведет себя так же, как режим Force в приложении DJI Ronin при использовании его для управления RS 4 Pro. Лично я бы отнес этот тип дистанционного управления к категории «трюков», поскольку трудно добиться плавного и равномерного панорамирования и наклона, размахивая смартфоном, как Гарри Поттер своей палочкой.

Как мы тестируем стабилизаторы

Когда дело доходит до таких аксессуаров, как стабилизаторы, мы проводим как можно больше испытаний в полевых условиях. Мы нанимаем опытных рецензентов, которые уже использовали эти продукты и точно знают, на что обращать внимание и где могут быть слабые места. В частности, для стабилизаторов мы смотрим на устойчивость, простоту настройки, плавность работы и портативность. Мы проверяем, насколько плавно движется камера, насколько надежно она удерживается и есть ли какие-либо конструктивные недостатки, которые мешают ей работать должным образом, например, разные детали бьют друг о друга при перемещении камеры в определенные положения.