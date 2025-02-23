Лучшие камеры и фотоаппараты Panasonic в 2025 году

Какая камера Panasonic лучшая? Это лучшие беззеркальные, полнокадровые и компактные камеры

Лучшие камеры Panasonic известны тем, что отлично подходят для видео, а линейка Lumix включает в себя некоторые из лучших потребительских видеокамер, когда-либо созданных. Но они также не слабы и для фотосъемки, и с различными размерами корпуса и сенсора линейка камер Panasonic предлагает что-то для всех создателей визуального контента в области фотографии, видео и того и другого.

23.02.2025 Обновление В рейтинг лучших камер и фотоаппаратов Panasonic добавлены новинки

Будучи пионером датчиков Micro Four Thirds , Panasonic имеет одну из старейших беззеркальных систем, которая все еще работает сегодня. Ее камеры Lumix G предлагают более портативные корпуса и объективы, чем другие серии, в то время как открытая природа системы Micro Four Thirds обеспечивает взаимозаменяемость между лучшими объективами от Panasonic и Olympus / OM System , а также множество сторонних опций. Это создает обширную и адаптируемую экосистему объективов.

Чтобы не отставать в верхнем ценовом сегменте, компания Panasonic представила линейку полнокадровых беззеркальных камер Lumix S , которые предлагают превосходный баланс функций, производительности и цены и поддерживаются альянсом L-mount с объективами таких брендов, как Leica , Sigma и Samyang .

Наконец, Panasonic также предлагает компактные камеры с фиксированным объективом , рассчитанные на фотографов, которые не хотят тратить деньги и тратиться на сменные объективы. Это руководство включает в себя все эти различные корпуса и датчики камер, чтобы помочь вам решить, какая именно камера Panasonic вам подходит!

1 Panasonic Lumix S5II Лучшая камера Panasonic в целом

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальная камера

Сенсор: CMOS-сенсор без фильтра низких частот

Мегапиксели: 24,2

Крепление объектива: Leica LS

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом обзора, 1,84 млн. точек

Видоискатель: EVF, 3,68 м точек

Максимальная скорость серийной съемки: 30 кадров/с (электронный затвор)

Максимальное разрешение видео: 6K (полный сенсор)/29,97/25/24/23,98p

Уровень пользователя: Продвинутый/Эксперт Плюсы Лучшая в своем классе стабилизация

Автофокус лучше, чем у S5

Неограниченная запись видео Минусы Нет световых индикаторов

Отсутствие слота CF Express

Откидной экран блокируется кабелями

Panasonic Lumix S5 II создан на основе оригинальной Lumix S5 с прочной компактной рамой, ведущей в своем классе 5-осевой стабилизацией изображения в корпусе и превосходной цветовой наукой. Наиболее значительным новым дополнением является система автофокусировки Phase Hybrid, которая объединяет PDAF с Contrast Detect AF для обеспечения 779-зонного замера. Это означает, что она лучше обнаруживает и отслеживает объекты, особенно в условиях слабого освещения и контрового света.

Lumix S5 II обеспечивает поистине безграничные возможности внутренней записи в формате 4K/60p 4:2:2 10 бит, S&Q 4K/60p (высокоскоростная запись 60 кадров в секунду) и FHD/180p, а также запись видео с разрешением до 6K и полным считыванием данных с матрицы, что делает ее универсальной камерой для создателей контента.

2 Panasonic Lumix G9 II Лучшая камера Panasonic для спорта и дикой природы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: КМОП-датчик без фильтра нижних частот

Мегапикселей: 24.2Крепление объектива: MFT

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,84 млн точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 3,68 млн точек

Максимальная скорость серийной съемки: 30 кадров в секунду (электронный затвор)

Максимальное разрешение видео: 6K (полное считывание сенсора)/29,97/25/24/23,98p Плюсы Значительно улучшенная автофокусировка

Создаваемые пользователем LUT-таблицы в камере

Первоклассная сборка и эргономика

Впечатляющая стабилизация

Увеличенный фокусный радиус действия датчика MTF Минусы Нет существенного уменьшения размера или веса по сравнению с камерами с более крупными сенсорами.

Panasonic Lumix G9 II предлагает все в одном, подходя как фотографам, так и видеооператорам. Panasonic укрепляет свои позиции с помощью исключительных возможностей видеосъемки G9 II, в то время как встроенная стабилизация изображения и усовершенствованная система автофокусировки обеспечивают потрясающее качество видео, которое наконец-то может конкурировать ноздря в ноздрю с другими ведущими брендами.

В неподвижной фотографии датчик Micro Four Thirds блистает в сценариях, требующих расширенного охвата, идеально подходит для съемки спорта или дикой природы благодаря кроп-фактору 2x. В сочетании с более быстрым процессором камера теперь может похвастаться высокой скоростью считывания. Хотя она создает четкие, красочные изображения, датчик MTF немного борется в условиях низкой освещенности по сравнению с более крупными датчиками.

В целом, Panasonic G9 II — это похвальное продолжение оригинальной модели, демонстрирующее, почему Panasonic не отказалась от крепления MFT и почему пользователи не должны этого делать. Это универсальная камера, которая отлично себя проявляет в различных сценариях съемки, что делает ее надежным выбором как для энтузиастов, так и для профессионалов.

3 Panasonic Lumix S9 Лучшая камера Panasonic для путешествий

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мегапикселей: 24.2

Крепление объектива: L-Mount

Экран: 3,0-дюймовая сенсорная ЖК-панель с переменным углом наклона, 1,84 млн точек

Видоискатель: нет

Максимальная скорость серийной съемки: 30 кадров в секунду, 8 кадров в секунду AF-C

Максимальное разрешение видео: 6K30p, 4:2:0 10 бит, C4K 4K60p 4:2:2 10 бит Плюсы Очень компактный размер (без объектива)

Встроенные LUT-таблицы

Гибридный и кроп-зум

Цена Минусы Нет видоискателя

Несбалансированный с линзами

Минимальное сцепление

Panasonic Lumix S9 обеспечивает высококачественные изображения в компактном, удобном для пользователя дизайне, что делает его отличным вариантом для фотографов, которым нужна производительность полнокадровой камеры без громоздкости. Благодаря 24,2-мегапиксельному полнокадровому датчику S9 создает прекрасно детализированные изображения, которые отличаются насыщенным цветом и глубиной и идеально подходят для съемки портретов, пейзажей и сценариев с низким освещением. Его портативность и простота использования выделяют его среди фотографов-путешественников и тех, кто хочет носить с собой легкое оборудование.

Хотя S9 предлагает исключительное качество изображения, у него есть несколько компромиссов. В частности, у него нет видоискателя, что может быть сложным для компоновки снимков при ярком свете, поскольку пользователи должны полагаться только на ЖК-экран. Кроме того, распознавание автофокуса отстает от некоторых из лучших конкурентов, а время работы батареи, хотя и достаточное для повседневного использования, может не полностью удовлетворить тех, кто рассчитывает на длительные периоды съемки. Имея только один слот для SD-карт и не имея механического затвора, S9 также не имеет некоторых расширенных элементов управления, которые предпочитают опытные фотографы.

Несмотря на эти ограничения, сильные стороны Lumix S9 делают ее лучшим выбором для пользователей, которые ценят портативность, качество и простоту. Она лучше всего подходит фотографам, которым нужна высококачественная камера, которую они могут носить с собой весь день, не чувствуя себя обремененной. Однако те, кто ищет более функциональную, готовую к действию модель, могут рассмотреть другие варианты в линейке Panasonic, например, серию Lumix S5, которая сочетает портативность с более широким набором функций.

4 Panasonic Lumix S5 II X Лучшая камера Panasonic для профессиональных видеооператоров

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мегапикселей: 24.2

Крепление объектива: Leica L

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1,84 млн точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 3,68 млн точек

Максимальная скорость серийной съемки: 30 кадров в секунду (электронный затвор)

Максимальное разрешение видео: 6K (полное считывание сенсора)/29,97/25/24/23,98p Плюсы Кинематографические видеовозможности и производительность

Лучшая в своем классе стабилизация

Запись на SSD

Фазовый гибридный АФ Минусы Серая маркировка кнопок влияет на видимость

Нет световых индикаторов

Шарнирный экран поворачивается в направлении кабеля HDMI

Среди камер этого класса существует жесткая конкуренция, и в ценовом диапазоне $2000/£2000 Lumix S5II выделяется как лучший выбор. Однако S5II X предлагает некоторые фантастические возможности за немного более высокую цену.

Что действительно примечательно в S5II X, так это то, что он не идет на компромисс с существующими функциями S5II, чтобы включить дополнительные возможности видео. Фактически, он оснащен некоторыми функциями прямо из коробки, такими как улучшенная автофокусировка и режим Live View Composite, ранее доступный в S5II только через обновление прошивки.

Для создателей или кинематографистов, ищущих высококлассную гибридную камеру, которая одновременно компактна и способна легко интегрироваться в профессиональные рабочие процессы без ущерба для качества изображения, Lumix S5II X представляет собой весомый аргумент. Даже если возможности видео RAW не являются непосредственным приоритетом, таких функций, как сжатие ALL-I, прямая съемка на SSD и потоковая передача, будет достаточно, чтобы склонить чашу весов в ее пользу по сравнению с ее аналогом и конкурентами по схожей цене.

5 Panasonic Lumix G100D Лучшая маленькая камера для видеоблогов от Panasonic

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Мегапикселей: 20.3

Крепление объектива: MFT

Экран: 3 дюйма, с переменным углом наклона, 1840 тыс. точек

Видоискатель: электронный видоискатель, 3,69 млн точек

Максимальная скорость серийной съемки: 10 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: 4K UHD Плюсы Качественное видео и фото

Возможности аудиозаписи Минусы Нет in-body стабилизации

Нет разъема для наушников или порта USB-C

Видеоблогеры и творческие энтузиасты оценят удобный дизайн камеры Lumix G100. Она упрощает процесс съемки высококачественных фотографий и видео благодаря удобному расположению кнопок. Даже те, у кого нет технических знаний в области видеосъемки, могут добиться хороших результатов с этой камерой.

Создание камеры для креативщиков социальных сетей сопряжено с риском чрезмерного упрощения устройства, но Panasonic удалось избежать этой ловушки с Lumix G100. Наш полный обзор показал, что камера может похвастаться приличным видоискателем и эргономикой, аналогичной настоящей камере, что дает ей конкурентное преимущество на рынке.

G100D — это обновленная версия G100. Она имеет лишь незначительные изменения, такие как замена порта Micro-USB на порт USB-C и ЖК-видоискателя на OLED-видоискатель. Поэтому не стоит обновлять предыдущую модель. Если вам попадется дешевая G100, она может оказаться лучшим вариантом. Независимо от этого, G100D или G100 — идеальные камеры для видеоблогов или обычных любителей фотографии.

6 Panasonic Lumix GH7 Лучшая любительская камера для киносъемок, а также отличный гибрид

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: Четыре трети

Мегапиксели: 25,2 МПЭкран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1840 тыс. точек

Видоискатель: электронный, 3680 тыс. точекОбъектив: Микро 4/3

Скорость серийной съемки: 75 кадров в секунду (электронный затвор), 14 кадров в секунду (механический затвор)

Максимальное разрешение видео: 5.8K до 30p

Уровень пользователя: Профессионал/Энтузиаст Плюсы Огромный выбор видеоформатов

Неограниченная запись

Значительно улучшенный автофокус Минусы Время работы батареи все еще не очень хорошее

Массивный дизайн

Линейка беззеркальных камер Micro Four Thirds от Panasonic GH долгое время считалась одним из лучших вариантов для доступной киносъемки. Если вас не смущает меньший сенсор, вы получаете неограниченную запись и невероятно гибкий диапазон видеоформатов. Кроме того, в этом последнем выпуске Lumix GH7 присоединяется к Lumix S5 II и Lumix G9 II, добавляя функцию, которую энтузиасты ждали — да, это фазовый автофокус.

Новая гибридная система имеет такое значение, что ставит GH7 на световые годы впереди GH6 с точки зрения отслеживания объекта, распознавания лиц и многого другого. И хотя эта автофокусировка не совсем соответствует уровню Canon или Sony , у Panasonic есть свои трюки в кармане, и Lumix GH7 снова имеет некоторые из самых эффективных встроенных стабилизаторов в отрасли. Сочетайте это с разумной эргономичной компоновкой элементов управления, которая кажется естественной и интуитивно понятной в использовании, и у вас в руках будет высокопроизводительная камера для киносъемки.

Затем следует сама производительность видео, с откровенно ошеломляющим набором видеоопций, которые находятся у вас под рукой. Есть ProRes RAW HQ в 5.7K 30p или 4K 60p; есть запись с открытым затвором 10-бит 4:2:0 в 5.8K 30p или 5.7K 60p; есть C4K 120p 10-бит 4:2:0; есть… ну, мы могли бы продолжать (и в нашем обзоре мы это сделали). Достаточно сказать, что Lumix GH7 — чрезвычайно гибкая видеомашина, особенно учитывая тот факт, что ее встроенный вентилятор делает время записи неограниченным.

7 Panasonic Lumix GH5 Mark II Одна из лучших потребительских видеокамер по-прежнему предлагает отличное соотношение цены и качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Беззеркальный

Датчик: Четыре трети

Мегапиксели: 20,3 МП

Экран: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом наклона, 1840 тыс. точек

Видоискатель: электронный, 3680 тыс.

Объектив: Микро 4/3

Скорость серийной съемки: 12 кадров в секунду

Максимальное разрешение видео: C4K/4K UHD до 60p

Уровень пользователя: Профессионал/Энтузиаст Плюсы Включает профиль V-Log L

Превосходная стабилизация на 6,5 ступеней

Поддержка беспроводной потоковой передачи Минусы Минимальное обновление на GH5

Оригинальная Panasonic Lumix GH5 была довольно широко признана одной из лучших потребительских видеокамер, которые можно было купить в то время, поэтому вполне логично, что Panasonic Lumix GH5 Mark II не будет слишком сильно вмешиваться в эту формулу. На самом деле, это очень незначительное обновление, но добавленные в него видеофункции определенно заставляют задуматься о ней тех, кто создает видеоконтент. Она дешевле, чем более новые Lumix GH6 и GH7, и является идеальным выбором для бюджетных режиссеров.

Система стабилизации обеспечивает до 6,5 ступеней компенсации EV, что очень удобно (хотя не всем нравятся меньшие датчики Four Thirds, их легче стабилизировать). Также есть возможность потоковой трансляции, а видеоавтофокус работает очень хорошо. По-прежнему широко доступная по хорошей цене, если вы ищете новую беззеркальную камеру для съемок фильмов, это фантастическая покупка, которая, по нашему мнению, предлагает лучшее соотношение цены и качества, чем Lumix GH6, поскольку по-настоящему революционная фазовая автофокусировка появилась только в GH7. Она также не отстает и с фотографиями!

8 Panasonic Lumix FZ80d / FZ82d Лучшая мостовая камера Panasonic

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: Компактный

Датчик: тип 1/2.3

Мегапиксели: 18 МП

Экран: 3,0 дюйма, 1840 тыс. сенсорных пикселей

Видоискатель: электронный видоискатель, 2360 тыс.

Объектив: 20-1200 мм f/2.8-5.9 (эффективный)

Скорость серийной съемки: 10

Максимальное разрешение видео: 4K

Уровень пользователя: от новичка до энтузиаста Плюсы Широкий диапазон 60-кратного увеличения Минусы Маленький 1/2,3-дюймовый датчик

Фиксированное заднее стекло

В наши дни не так много новых мостовых камер, поэтому было приятно обнаружить, что Panasonic раскрыла Lumix FZ80D / 82D в середине 2024 года. Небольшое обновление довольно старой камеры, одним из ключевых преимуществ этой модели является просто доступность — в наши дни становится все труднее и труднее найти приличные мостовые камеры. А с 60-кратным

зум-объективом эта мостовая камера Lumix предлагает серьезную универсальность съемки. Датчик небольшого размера 1/2,3 дюйма, что влияет на качество изображения, особенно при слабом освещении. Однако эта камера предлагает блестящий диапазон и гибкость, особенно для начинающих фотографов.

Почетные упоминания Panasonic Lumix G7

Panasonic Lumix G7 – Lumix G7, выпущенный в 2015 году, лишен современных функций, таких как встроенная стабилизация и улучшенная автофокусировка, предлагая разрешение 16 МП. Тем не менее, он остается надежным выбором для новичков из-за его падающих цен, обеспечивая большую ценность в системе Micro Four Thirds. Хотя его разрешение ниже сегодняшних стандартов, его достаточно для онлайн-публикации и хороших отпечатков. Его легкая конструкция идеально подходит для путешествий, и он поддерживает видео 4K, что делает его универсальным для начинающих фотографов.

Как выбрать лучшую камеру Panasonic

Поиск идеальной камеры Panasonic подразумевает рассмотрение ваших конкретных потребностей. Для начала спросите себя, для чего я буду использовать свою камеру? – Для фотографии, видеосъемки, видеоблогинга или для всего этого. Это отличный первый шаг к сужению круга вариантов размера корпуса и сенсора, которые подойдут вам лучше всего.

Если вы в первую очередь фотограф, то сосредоточьтесь на качестве изображения, начиная с разрешения (измеряется в мегапикселях) и размера сенсора. Более крупные сенсоры часто обеспечивают лучшее качество изображения, особенно в условиях низкой освещенности, а более высокие мегапиксели означают более крупные фотографии и больше места для кадрирования изображений без потери качества.

Однако меньшие сенсоры предлагают больший оптический охват. Сенсор Micro Four Thirds имеет коэффициент кадрирования 2x, что означает, что объектив 100 мм на самом деле является объективом 200 мм, что отлично подходит, если вы снимаете много спортивных состязаний или диких животных, когда вы хотите приблизиться к действию.

Если видео является приоритетом, такие функции, как запись 4K, частота кадров и поддерживаемые форматы видео, являются ключевыми. Встроенная стабилизация изображения бесценна для более плавного видео, особенно при съемке с рук. Кроме того, необходима надежная и быстрая система автофокусировки, которая может отслеживать движущиеся объекты.

Бюджет также играет решающую роль. Panasonic предлагает ряд камер в разных ценовых категориях. Будут некоторые компромиссы по функциям, более дорогие камеры будут иметь более новые и мощные характеристики. Хорошо начать с того, что вы можете себе позволить, а затем, если вы чувствуете, что эта камера вас ограничивает, вы можете решить, нужна ли вам более дорогая или другая модель в будущем.

Наконец, рассмотрите объективы. Если вы выбираете камеру со сменными объективами – объективы L, а объективы MTF не являются взаимозаменяемыми, поэтому если вы думаете о покупке как полнокадровой, так и MFT-систем, то имейте в виду, что вам нужно будет купить два набора уникальных объективов. Если вы предпочитаете не иметь дела со сменой объективов, то компактная камера с фиксированным объективом – это то, что вам нужно.

Прежде чем принять решение, ознакомьтесь с обзорами, представленными в этом руководстве, в которых содержатся рекомендации экспертов и реальные данные о производительности и надежности всех камер из этого списка.

Какая камера Panasonic лучше всего подходит для фотографии?

Это зависит от того, ищете ли вы полнокадровую камеру или камеру Micro Four Thirds. На данный момент лучшей полнокадровой камерой от Panasonic для фотосъемки является Panasonic Lumic S5II , а лучшей камерой Micro Four Thirds в линейке Panasonic является Panasonic Lumix G9 II .

Камеры Panasonic и Leica — это одно и то же?

Интересный вопрос. На него нет четкого ответа, однако у двух компаний хорошие рабочие отношения, они сотрудничают по многим технологиям, включая Micro Four Thirds и L-Mount Alliance. Поэтому неудивительно, если в обеих системах будут использоваться и другие технологии, которые не были публично раскрыты.