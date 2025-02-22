Лучшие профессиональные кинокамеры в 2025 году

Лучшие кинокамеры предлагают высококачественные возможности видеосъемки и цветокоррекции, а также порты и соединения, необходимые профессионалам.

Потратив годы на изучение мира видео- и кинокамер, я понял, насколько отличаются кинокамеры от стандартных беззеркальных моделей. Хотя их характеристики могут показаться схожими на первый взгляд, кинокамеры специально созданы для профессионального видеопроизводства высокого класса, предлагая превосходное подключение, модульную конструкцию и функции, адаптированные для совместных рабочих процессов.

23.02.2025 Обновление Рейтинг лучших профессиональных кинокамер обновлен.

Поскольку цены на «стандартные» кинокамеры продолжают падать, эти мощные инструменты становятся все более доступными для видеооператоров, желающих поднять свое мастерство. Хотя съемка в формате 6K, 8K или даже 12K, безусловно, захватывающая, настоящие перемены в игре заключаются в форм-факторе, передовых видеокодеках и обширных возможностях подключения — существенных элементах для бесперебойного производственного процесса.

Один из брендов, раздвигающих границы между потребительскими и кинокамерами, — это Blackmagic Design . Pocket Cinema Camera 6K G2 — яркий пример, способный снимать потрясающие кадры 6K RAW или Apple ProRes, поддерживая пользовательские LUT. Еще лучше то, что он поставляется в комплекте с DaVinci Resolve Studio — одной из ведущих в отрасли программ для редактирования (наряду с Final Cut Pro и Adobe Premiere Pro ) — и все это по цене менее 2000 долларов США/2000 фунтов стерлингов. Такую ценность трудно превзойти.

Хотя такие бренды, как Arri и Red, доминируют на рынке ультра-высокого класса, я не стал включать их в это руководство, поскольку их оборудование часто стоит намного дороже, чем могут себе позволить большинство кинематографистов. Аналогично, хотя многие беззеркальные камеры обеспечивают впечатляющее качество видео, им не хватает возможностей подключения и рабочих процессов настоящих кинокамер. Если вы ищете гибридные варианты для фото- и видеосъемки, ознакомьтесь с нашими руководствами по лучшим камерам для киносъемки и лучшим камерам для видеосъемки.

Одной из самых инновационных кинокамер на сегодняшний день является DJI Ronin 4D. Этот «беспилотный дрон», доступный в версиях 6K и 8K, является первой кинокамерой с 4-осевой стабилизацией, что значительно снижает необходимость в слайдерах или тележках, поглощая движение во время съемки при ходьбе или беге — это кардинальное изменение в области ручной кинематографии .

Чтобы упростить это руководство, я разделил его на две основные категории:

Полноразмерные кинокамеры

Это профессиональные рабочие лошадки кино- и телесъемок — более крупные камеры, предназначенные для полной комплектации объективами, мониторами, ручками и другими аксессуарами. Они созданы для сложных рабочих процессов, с обширными портами подключения и вариантами крепления.

Портативные кинокамеры

Эти компактные, но мощные модели, впервые представленные такими брендами, как Blackmagic, вмещают профессиональные функции в меньший форм-фактор. Canon и Sony также вышли на эту нишу, предлагая небольшие кинокамеры, идеально подходящие для независимых режиссеров и съемок на ходу.

Кинокамеры столь же разнообразны, как и проекты, для которых они используются, поэтому поиск подходящей зависит от ваших потребностей и творческого видения. Ищете ли вы полноразмерную установку или что-то более портативное, здесь есть кинокамера, которая подойдет вашему рабочему процессу.

Основа профессионального использования Полноразмерные кинокамеры

1 Sony FX6 Полнокадровая кинокамера, способная все изменить

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер сенсора: полнокадровый

Разрешение сенсора: 10,2 МП

Слоты для карт: 2x слота для карт CFexpress Type A или SD / SDHC / SDXC

Крепление объектива: Sony FE

Максимальное разрешение съемки: 4K

Размер дисплея: 3,5-дюймовый сенсорный экран

EVF: Нет Плюсы Самая дешевая полнокадровая кинокамера в истории

Расширенная альфа-гибридная автофокусировка

10 бит 4: 2: 2 4K / 120p и 240 кадров в секунду HD! Минусы Нет записи в формате Raw или электронного видоискателя

Нет встроенной стабилизации изображения

Карты CFexpress Type A дорогие

Несмотря на то, что Sony FX6 не имеет возможностей 6K или 8K, мы считаем, что потрясающий 4K, который он выводит, все равно делает его достойным первого места. В конце концов, если вы не обрезаете отснятый материал, большинство телевизоров в любом случае не отобразят его во всей красе. У него тот же датчик, что и у Sony A7S III, только он был улучшен для обеспечения лучшей производительности при слабом освещении, возможности снимать DCI 17:9 CRK (а не просто 4K), плюс у него есть вход XLR и встроенные фильтры.

Он также выигрывает от традиционного стиля управления кинокамерой, так что вы можете легко установить лучшие внешние мониторы или один из лучших микрофонов. Даже при высоких значениях ISO он может снимать потрясающие 4K без шума, у него невероятно быстрый видео-AF и он снимает 10-битным внутренним способом.

Если вы ищете камеру для путешествий, то портативность A7S III будет более подходящим вариантом, но если вы собираетесь заниматься профессиональными проектами недалеко от дома, то мы считаем, что Sony FX6 — непревзойденный вариант.

Единственный недостаток в том, что он все еще находится на стадии предварительного заказа, так что неизвестно, когда он прибудет, даже если вы закажете его сегодня.

2 Canon EOS C300 Mark III Высокое качество с превосходным динамическим диапазоном и отличным автофокусом

8.9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер сенсора: 26,2 x 13,8 мм (Super35)

Разрешение сенсора: 4096 x 2160 (8,85 МП)

Слоты для карт: CFexpress x 2, SDXC x 1

Крепление объектива: EF или PL

Максимальное разрешение съемки: 4K

Размер дисплея: 4,3 дюйма Плюсы 4K до 120 кадров в секунду, 2K до 180 кадров в секунду

Двойное усиление с динамическим диапазоном 16 ступеней Минусы C70 похож и дешевле

В течение длительного времени Mark II была нашей любимой камерой, однако профессиональная Canon EOS C300 Mark III превосходит ее во всех аспектах. Она является первой камерой, которая использует технологию Canon Dual Gain Output, что дает удивительно чистое изображение при низком освещении, HDR и 16 ступеней динамического диапазона.

Камера может записывать видео с высокой скоростью до 120 кадров в секунду в 4K (Super35) или 180 кадров в секунду в 2K (Super16), используя форматы записи, такие как 4K Cinema RAW Light в 10- или 12-битном формате, 2K RAW (в Super16) в 10- или 12-битном формате и XF-AVC (MXF) в 4: 2: 2 10-битном ALL-I или LongGOP. Кроме того, камера обладает модульной конструкцией, которая распространяется на крепление объектива, которое можно менять с EF, PL или EF Cinema Lock без отправки в сервисный центр.

3 Blackmagic Ursa Mini Pro 12K Забудьте о 8K, она дает вам 12K! Однако есть компромиссы

8.8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер сенсора: 27,03×14,25 мм (Super35)

Разрешение сенсора: 79,6 МП

Слоты для карт: 2 слота CFast 2.0, 2 слота SD UHS-II

Крепление объектива: PL, опционально EF или F

Максимальное разрешение съемки: 12K

Размер дисплея: 4-дюймовый сенсорный экран

Электронный видоискатель: дополнительно Плюсы Снимает в 12К

8K и 4K также прекрасно выглядят

Построена как танк на долгие годы Минусы Super 35 не полнокадровый

AF очень ограничен

Только записи в Blackmagic Raw

Если вам нужна камера, которой можно похвастаться, то Blackmagic Ursa Mini Pro 12K заслужила право хвастаться благодаря своему удивительному датчику 79,6 мегапикселей. Фактически, это самая высокая в настоящее время на рынке кинокамера с самым высоким разрешением, способная снимать файлы Blackmagic Raw 12K с 14 ступенями динамического диапазона и очень кинематографичным видом.

Если, как и у нас, мысль о размере файла 12K вызывает у вас дрожь, уменьшите разрешение до более разумных 8 или 6K, и качество не только останется невероятным, но и камера сможет снимать с частотой кадров, которую не может снимать ни одна другая камера. Созданная на основе оригинальной Ursa Mini Pro, она имеет несколько функций, которых ей не хватает, таких как IBIS, фазовая автофокусировка, непрерывная автофокусировка и никаких других кодеков, кроме RAW. Это определенно камера, нацеленная на опытных кинематографистов, которым нужен полный контроль при съемке, а не на тех, кто хочет, чтобы камера подходила для всего.

4 Blackmagic Design URSA Mini Pro G2 Внешняя запись и отличный динамический диапазон, плюс мощность и качество

8.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер сенсора: 25,34 x 14,25 мм (Super35)

Разрешение сенсора: 4608 x 2592 (12 МП)

Слоты для карт: CFast x 2, SDXC x 2

Крепление объектива: Canon EF

Максимальное разрешение съемки: 4,6 К

Размер дисплея: 4 дюйма

Электронный видоискатель: дополнительная опция Плюсы Отличный динамический диапазон

Удобные варианты хранения материала

Встроенные фильтры нейтральной плотности Минусы Громоздкая

Blackmagic профессиональные камеры пользуются большим успехом в кинематографической индустрии, a URSA Mini Pro является прекрасным примером того, почему их продукты так популярны.

Несмотря на то, что она стоит намного дешевле, чем Canon C300 II, она обладает теми же 15 ступенями динамического диапазона и разрешением до 4,6K при съемке в RAW формате со скоростью до 150 кадров в секунду. Лишний раз подтверждается, что встроенный нейтральный фильтр на двух, четырех или шести ступенях с ИК-компенсацией очень удобен. Mini Pro G2, как и Pocket Cinema Camera 6K, может записывать видео непосредственно на SSD через порт USB-C, а также имеет две карты SDXC и две карты CFast.

Даже более того, приобретая одну из этих превосходных кинокамер, Вы получите бесплатную копию DaVinci Resolve от Blackmagic, отличного пакета для редактирования видео, который теперь поставляется с программным обеспечением для обработки звука и графики. Это позволит не только редактировать и оценивать ваши кадры, но и сделать их еще лучше.

5 DJI Ronin 4D 6K Пакет «все в одном» для тех, кому нужна кинокамера и стабилизатор

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер сенсора: Полнокадровая CMOS

Стабилизация: 4 оси

Слоты для карт памяти: 1 x CF Express 1x DJI Pro SSD

Крепление объектива: DJI DL Mount

Максимальное разрешение съемки: 6K

Размер дисплея: 5,5-дюймовый сенсорный ЖК-экран, 1920×1080

EVF: нет Плюсы Пакет «все в одном

Встроенные ND-фильтры

Работа в одиночку или с командой Минусы Необходимо много учиться

Нестандартный тип батареи

Для 6K нужны проприетарные носители

Стоит ли считать это полноразмерной или портативной кинокамерой? Она предназначена для портативного использования, но имеет довольно большой размер. DJI Ronin 4D 6K не похожа ни на одну другую кинокамеру.

Вам придется думать о нем как о двух частях — корпус, который состоит из всех элементов управления камерой, экрана и рычага подвеса, а затем камера DJI Zenmuse X9. Это не легкий комплект весом почти 5 кг, но вы должны помнить, что вам не нужно будет добавлять к нему много веса, как в случае с другими кинокамерами, поскольку в нем есть встроенный подвес с 4-осевой стабилизацией.

Это определенно другой тип камеры, к которому нужно привыкнуть и который потребует некоторого обучения, но для операторов, которые постоянно используют подвес или стабилизационное оборудование, она определенно заслуживает внимания.

Также доступна версия 8K для тех, кому нужно еще лучшее разрешение, хотя она по-прежнему может записывать в ProRes 422 HQ и H.264 4:2:0 10 бит с различной частотой кадров (полный список см. в обзоре).

Возможно, это будущее кинокамер, более гибридный подход вместо модульных систем, где вам нужен дополнительный комплект. Если вы новичок в видеографии и ищете комплект «все в одном», это, безусловно, хороший способ войти в мир кино с камерой, которая может снимать что угодно и где угодно.

6 Z cam E2 Имеет профессиональные функции, такие как собственные коды RAW — Z Raw

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер сенсора: MFT (Micro Four Thirds)

Разрешение сенсора: 10,28 МП

Слоты для карт: 1 x CFAST 2.0

Крепление объектива: MFT

Максимальное разрешение съемки: 4K

Размер дисплея: Нет

EVF: Нет Плюсы Маленькая и легкая

Доступно много линз

ProRes и запись в формате Raw Минусы Без батареи

Нет экрана

Только один слот для карт

Z Cam E2 предоставляет профессиональные функции, доступные у топовых брендов, таких как Arri и Red. Включая уникальный необработанный кодек — Z Raw, а также кодеки ProRes, H.265 и H.264, которые позволяют сохранять высокое качество при сжатии, плюс возможность снимать в различных форматах.

Камера имеет динамический диапазон до 13 ступеней в режиме ZLog или 16 ступеней в режиме WDR. C креплением Micro Four Thirds, она также совместима с множеством объективов, а управлять ею удобно с помощью приложения на смартфоне. Получить просмотр в реальном времени через Wi-Fi или USB-кабель также возможно. Эта камера работает от аккумулятора Sony серии L, который продается отдельно, но также можно подключить к адаптеру переменного тока. В общем, за ее стоимость в получаете множество профессиональных функций, которые недоступны на других камерах.

7 Panasonic Lumix BS1H Последняя коробочная камера Panasonic теперь оснащена полнокадровым сенсором

8.5 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер сенсора: полнокадровый 35 мм

Разрешение сенсора: 24,2 мегапикселя

Слоты для карт: 2 x UHS II SD

Крепление объектива: Leica L

Максимальное разрешение съемки: 6К

Размер дисплея: Нет

EVF: Нет Плюсы 12-битное необработанное видео при использовании внешнего рекордера

Отличные характеристики при слабом освещении

Возможности прямой трансляции Минусы Нет экрана

Без батареи

Для серьезных видеооператоров камера Panasonic Lumix BSH1 Box Cam может оказаться очень полезной, поскольку ее можно использовать для множества различных целей. Она оснащена полнокадровым датчиком 24,2 МП с технологией Dual Native ISO, 14+ ступеней динамического диапазона и OLPH (оптическим фильтром нижних частот), который помогает подавлять муар и ложные цвета и делает ее превосходной при слабом освещении. Она способна записывать 6K 24p или 4K 60p 10 бит при использовании области изображения, эквивалентной Super 35 мм. Если вы используете всю область датчика 35 мм, она может снимать 4K 30p 10-бит 4.2.2 в формате H.264.

С ростом популярности потоковой трансляции BS1H способен передавать высококачественные кадры на социальные потоковые платформы по проводной локальной сети. Он может транслировать видео 4K 60p в формате H.265, что означает, что скорость передачи данных уменьшается вдвое, а качество изображения остается прежним.

Отсутствие экрана может отпугнуть, но модульная система позволяет легко подключить внешний рекордер, например Atmos Ninja V, что также позволит выводить 12-битное необработанное видео.

8 Panasonic AU-EVA1 5.7K Эта кинокамера с поддержкой Netflix — полноценная альтернатива Lumix S1H

8.4 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер сенсора: 24,89 x 18,66 мм

Разрешение сенсора: 6340 x 3232 (20,5 МП)

Слоты для карт: SDXC x 2

Крепление объектива: EF

Максимальное разрешение съемки: 4K

Размер дисплея: 3,5 дюйма

EVF: Нет Плюсы Даунсэмплинг 5,7K хорошо работает

Двойные родные ISO Минусы Бликующий экран

Посредственный AF

Netflix одобрил Panasonic EVA1, что встречается не часто у таких маленьких кинокамер. Вес без объектива равен всего 1,2 кг, что делает ее идеальным выбором для мобильной съемки, а также позволяет разместить на стабилизаторе, особенно если вы используете объектив-блин. Экран размером 3,5 дюйма не ограничивается рамками артикуляции и может быть повернут любым удобным для вас образом, однако его видимость при ярком солнечном свете невысока.

Что касается CMOS-сенсора разрешением 5,7K, то он используется для съемки в высоком качестве 4K с помощью сверхдискретизации. Кроме того, подобно Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K, EVA1 также имеет двойной собственный ISO, обеспечивающий два оптимальных уровня зернистости, один при ISO 800 и другой — при 2500. Это позволяет получить более мягкие и динамичные кадры. При подключении к совместимому рекордеру, такому как Atomos Shogun, камера способна записывать видео с разрешением 5,7K RAW или со скоростью 240 кадров в секунду при разрешении 2K.

Отличный запасной вариант Портативные кинокамеры

9 Sony FX30 Очень способная и доступная кинокамера

7.7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер матрицы: APS-C Exmor R CMOS

Разрешение матрицы: 20,1 МП (26 МП фотосъемка)

Крепление объектива: Sony E-mount

Максимальное разрешение съемки: 4K

Размер дисплея: 3-дюймовый сенсорный экран с переменным углом обзора

EVF: нет Плюсы Характеристики и дизайн кинокамеры

Премиальное качество сборки

4K 120p (хотя и с обрезкой)

Цена! Минусы Отсутствует электронный видоискатель

3-дюймовый задний экран кажется маленьким

IBIS не очень эффективна

Всегда рискованно давать камере 5-звездочный рейтинг на основе довольно ограниченного знакомства, но если только не вылезет что-то ужасное, о чем мы пока не знаем, FX30 этого заслуживает.

Это полноценная кинокамера по цене беззеркальной камеры, которая идеально подходит для того, чтобы помочь амбициозным создателям развивать свои профессиональные навыки.

FX30 — это камера, в первую очередь предназначенная для видеосъемки, но она все еще может делать фотографии с разрешением 26 МП, и она не только превосходит устаревшую серию Sony A6000, но и заставляет FX3 выглядеть немного ограниченной.

10 Canon EOS C70 Сочетает в себе крепление Canon RF с лучшим автофокусом и великолепный форм-фактор

8.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер сенсора: 26,2 x 13,8 мм (Super35)

Разрешение сенсора: 4096 x 2160 (8,85 МП)

Слоты для карт: SDXC x 2

Крепление объектива: RF

Максимальное разрешение съемки: 4K

Размер дисплея: 3,5 дюйма

EVF: Нет Плюсы 4K до 120 кадров в секунду, 2K до 180 кадров в секунду

Двойное усиление с динамическим диапазоном 16 ступеней Минусы Нет RAW

Невозможно использовать линзы PL

Canon EOS C70 — это как ремикс C300 Mark III. Он оснащен тем же датчиком Super35, выходом Dual Gain, 16 ступенями динамического диапазона и производительностью 4K 120 кадров/с / 2K 180 кадров/с в компактном форм-факторе, больше похожем на традиционную фотокамеру.

Он также оснащен сенсорным экраном, который меняет правила игры для камер Cinema EOS, с сенсорным управлением, которое значительно упрощает поддержание фокуса. Для тех, кто снимает в одиночку, C70 может похвастаться системой iTR AFX от Canon EOS-1D X Mark III с функцией обнаружения головы и пугающе точной автофокусировкой.

Единственная кинокамера, использующая крепление Canon RF, она открывает мир передовой оптики — и вы не только по-прежнему можете использовать объективы EF, но и благодаря новому усилителю Canon Speed ​​Booster можете использовать их с дополнительной диафрагмой и углом обзора полного кадра!

Однако он не записывает в формате RAW и нет возможности использовать объективы PL — для этого вам придется перейти на C300. На данный момент C70, похоже, отсутствует в большинстве розничных магазинов, но мы надеемся, что это просто проблема с цепочкой поставок, и они скоро появятся.

11 Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro Невероятные возможности по цене, но мы все же хотели бы видеть «карман», в который он помещается

8.2 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Сенсор: Super 35

Мегапиксели: 8,8 МП (исходный 4K)

Крепление объектива: Canon EF

Частота кадров 4K / 6K: до 60 / 50p

Стандартный диапазон ISO: 400, 3200

Карты памяти: 1x SD / SDHC / SDXC UHS-II, 1x CFast Плюсы Отличное соотношение цены и качества

Встроенные нейтральные фильтры

Blackmagic Raw и ProRes Минусы Это не маленькая камера!

Нет непрерывной автофокусировки, автоэкспозиции или IBIS

Экран только наклонный

Не имея многих тонкостей, которые ожидают большинство пользователей, Blackmagic Cinema Camera 6K требует высокого уровня знаний в области видео. Но плата за этот барьер для входа — впечатляющий набор возможностей: в нашем обзоре мы обнаружили, что она производит превосходное качество сырого видео с разрешением 6K. Ее большой сенсор и двойной собственный ISO также позволяют Cinema Camera 6K снимать чистые кадры в темных условиях, в то время как фирменный 12-битный кодек Blackmagic предлагает потенциал для бесконечной настройки на этапе постобработки.

Добавьте к этому объективы с креплением L и ND-фильтры, и камера быстро станет громоздкой. Она также недешева, и вы не получите удобных для пользователя функций, таких как отслеживающий автофокус или встроенная стабилизация изображения. Тем не менее, цена относительно невысока для профессиональной видеоспецификаций. Вам нужно знать, как проводить цветокоррекцию, чтобы раскрыть ее лучшие возможности, но серьезные режиссеры оценят гибкость. Если вы хотите получить превосходное 6K от ручной камеры и у вас есть необходимые навыки редактирования, то Cinema Camera 6K — серьезный претендент.

12 Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K Pocket Cinema Camera 4K в формате MFT — старая, но не бесполезная

8.1 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Датчик: MFT

Мегапиксели: не указаны

Крепление объектива: MFT

Частота кадров 4K / 6K: до 60 / 50p

Стандартный диапазон ISO: 400, 3200

Карты памяти: 1x SD, 1x CFast Плюсы Отличный набор портов

Гигантский 5-дюймовый сенсорный экран

Снимает видео в формате RAW Минусы Без откидного экрана

Нет фильтра ND

Нет непрерывного автофокуса

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K представляет собой привлекательное сочетание цены и качества, что делает ее интересной альтернативой для пользователей Olympus или Panasonic, которые уже имеют оптику MFT.

Несмотря на некоторые недостатки, такие как отсутствие непрерывного автофокуса и фиксированный экран, следует помнить, что это кинокамера, а не видеокамера для блоггеров. Pocket Cinema Camera 4K пользуется заслуженной популярностью благодаря набору возможностей. Она камера оборудована аудиовходом mini XLR, поддержкой USB-C для записи на жесткие диски, полноразмерным портом HDMI, а также двумя слотами для карт, что позволяет выиграть у конкурентов в практически всех областях, связанных с видео.

Кроме того, в комплекте с камерой идет полная лицензия на использование высококачественного профессионального программного обеспечения для редактирования видео — Davinci Resolve, стоимость которого обычно составляет 379 долларов. В итоге, Pocket Cinema 4K представляет собой очень выгодное предложение.

13 Sony FX3 Tсли вам удастся ее заполучить, это того стоит

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: беззеркальный

Датчик: полный кадр

Разрешение сенсора: 12,1 МП

Крепление объектива: Sony FE

Частота кадров 4K: макс.

Кроп-фактор сенсора 4K: 1x Стандартный диапазон

ISO: 80-102 400

Карты памяти: 2x SD / SDHC / SDXC (UHS II) / CFexpress Type A Плюсы 4K 120p

Активное охлаждение

627 точек автофокусировки

Ручка для переноски / съемок в комплекте Минусы Дороже, чем A7S III

Альфа-дизайн, а не FX

Мы думаем, что Sony FX3 — это, по сути, Sony A7S III, которой и должна была быть изначально. Хотя она является частью семейства кинокамер Sony FX, она явно имеет общие черты с беззеркальными камерами Sony Alpha.

Несмотря на внешний вид Alpha, FX3 является настоящей кинокамерой с технологией Sony Cinetone-S, съемной ручкой с аудиовходом XLR, точками крепления и схемой управления подходящей для конкретных фильмов, чем отличается от всей линейки камер Alpha от Sony. Мы уверены в ее высоких качествах и думаем, что она возьмет одно из лидерских мест на рынке.

Беззеркальные и кинокамеры: в чем разница?

Что же делает кинокамеру кинокамерой? Некоторые утверждают, что это когда она явно предназначена для съемки видео, а не фото, в то время как другие могут утверждать, что это сводится к размеру, креплению объектива и наличию или отсутствию возможности съемки в RAW или ProRes.

Новые форм-факторы: Sigma fp и новая Sigma fp L очень интересны в этом контексте. Они обе являются гибридами фото/видео, но имеют модульный форм-фактор и интерфейс, ориентированный на кинематограф, что позволяет отнести их к данному направлению.

8K — это еще не все: Очевидно, что камеры Canon EOS R5 и Sony A1, снимающие в формате 8K, очень популярны, но они обе являются фотокамерами, которые могут снимать видео, а не специализированными кинокамерами. Для этого есть Canon EOS C70 или Sony FX3.

Кинематограф vs кинопроизводство vs влоггинг: Если вы ищете лучшую камеру для влоггинга на YouTube, камеры из этого списка могут показаться вам излишеством. Большинство из них не только очень дорогие, но и требуют больших технических знаний, чтобы получить максимальную отдачу от них. Если вы ищете универсальную камеру, вам больше подойдут модели из рейтинга лучших беззеркальных камер или лучшим камерам для видеосъемки.

В данном рейтинге описываются камеры, предназначенные для профессионального использования в кино- и телепроизводстве. В списке присутствуют модульные камеры с высокой технической характеристикой, а также портативные варианты, поддерживающие форматы 4K и 6K.

Первый раздел составлен из камер категории «А», а список второго раздела можно отнести к запасным камерам категории «В» для профессионального использования в киноиндустрии. Однако, камеры категории «В» могут быть также идеальным выбором для независимых кинематографистов и видеосъемщиков, которые занимаются кино производством и ищут качественное оборудование.