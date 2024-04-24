ТОП-12 Лучшие баскетбольные мячи 2024 года

Баскетбол − одна из самых популярных в мире игр. В нее играют взрослые и дети. Необязательно играть на профессиональной баскетбольной площадке, импровизированное кольцо можно соорудить и на даче. А вот без мяча для баскетбола не обойтись. Баскетбольный мяч нельзя заменить волейбольным или футбольным. Использование неподходящего инвентаря повлияет на качество игры.

Профессионалы подходят к выбору мяча ответственно. Традиционный мяч для баскетбола делают из шины и защитной оболочки, состоящей из 8 или 12 частей. В продаже можно встретить разные виды мячей разной ценовой категории. Накаченный мяч должен иметь сферическую форму. Если бросить его с уровня плеч, он должен отскочить до пояса.

Традиционная цветовая схема баскетбольного мяча – оранжевый мяч с черными ребрами, но можно встретить и другие варианты. Для обеспечения лучшего сцепления с руками игрока на мяч наносятся мелкие «пупырышки». Первые баскетбольные мячи делали из натуральной кожи. Современные мячи делают из различных материалов: искусственной кожи, каучука.

В продаже представлен большой выбор профессиональных и бюджетных баскетбольных мячей. Мы расскажем, какие моменты стоит учитывать при покупке этого инвентаря, а также представим лучшие модели, по мнению покупателей.

1 Molten GG6X Качественные материалы и превосходное чувство мяча

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: коричневый/бежевый

Материал: композитный

Назначение: для улицы и зала Плюсы Не скользит

Приятный на ощупь

Хорошо лежит в руке

Удобный Минусы Есть небольшой запах

Баскетбольный мяч, который предлагается в размерах 6 и 7. Модель идеальна для игры на закрытых и уличных площадках. Ее можно использовать в тренировочном процессе и во время соревнований.

Этот мяч идеален для мужского и женского баскетбола, мини-баскетбола. С ним удобно играть на природе. Он сделан из современного и суперпрочного композитного материала, обеспечивающего прекрасную управляемость. Материалы качественные, рассчитаны на длительную эксплуатацию.

Бутиловая камера не дает воздуху выходить, отлично сохраняет давление. Геометрию мяча сохраняют нейлоновые нити, которыми прошита камера. Модель имеет официальный вес и размер FIBA.

2 TORRES Game Over B02217 Высокое качество, соответствующее международным стандартам

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный

Размер: 7

Материал: резина

Назначение: для улицы и зала Плюсы Высокое качество

Не скользит в руках

Подходит для игры на разных поверхностях Минусы Нужно периодически подкачивать

Мяч для баскетбола с ярким дизайном, разработанный для игр любительских команд. Его поверхность сделана из устойчивой к износу резины и имеет глубокие каналы, что позволяет пользоваться мячом на любых площадках, в том числе достаточно жестких. Вы сможете играть в зале и на улице. Камера надежно удерживает воздух.

Размер 7 прекрасно подойдет для подростков, а также взрослых. Все мячи TORRES отличаются высоким качеством, они прошли несколько испытаний на прочность, соответствуют международным нормам. Игла для подкачивания камеры есть в комплекте.

3 Spalding Varsity FIBA TF-150 Идеальный выбор для новичков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: оранжевый

Размер: 7

Материал: резина

Назначение: для улицы и зала Плюсы Приятный на ощупь

Не спускает воздух

Красивый дизайн

Прочный Минусы Немного скользкий

Баскетбольный мяч, который идеально подходит для новичков. Особое покрытие Varsity TF-150 сделано из супер прочной резины. Оно обеспечивает износостойкость мяча и позволяет играть с ним на любых покрытиях. За счет технологии Shooter’s Seam мяч имеет высокий уровень управляемости.

Американский бренд Spalding долгие годы являются лидером среди производителей инвентаря для баскетбола. Этот мяч − классическая модель из линейки бестселлеров TF-Series. Она удобная, имеет яркую расцветку. Глубокие каналы создают идеальное сцепление с покрытием и хороший захват мяча. Камера прекрасно держит форму и почти не выпускает воздух, так что вам не нужно будет постоянно подкачивать мяч. Нейлоновый корт отвечает за сферичность и предсказуемый отскок.

4 Jogel ALL-STAR Создан специально для улиц

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: красный/синий

Материал: резина

Назначение: для улицы и зала Плюсы Высокое качество

Красивая расцветка

Цепкий

Хорошая упругость Минусы Со временем стирается рисунок

Баскетбольный мяч из серии Street, сделанный специально для уличных площадок. Он отличается ярким и оригинальным дизайном. Поверхность из устойчивой к износу резины подходит для игры на любых площадках. Мячом можно играть в зале или на улицы, он универсален.

Особая технология Grip Balance создает прекрасное сцепление мяча с покрытием в зале или на улице, а также руками баскетболиста. Универсальный размер подходит для подростков и взрослых. Размер модели одобрен FIBA.

5 Wilson NCAA Highlight Gold Стильный дизайн и запатентованные технологии

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный/золотой

Материал: полиуретан

Назначение: для зала Плюсы Качественные материалы

Стильный дизайн

Хорошо держится в руках Минусы Царапается об асфальт

Модель из высокотехнологичного материала, невосприимчивого к влаге, изготовленного на основе полиуретана. Ее можно использовать для игры на различных покрытиях: уличных и закрытых. Технология Cushion Core обеспечивает смягчение при ударе.

Специальные рельефные канавки способствуют надежному захвату мяча. Полиуретановая покрышка сделана из восьми соединенных между собой панелей. Бутиловая камера прекрасно удерживает воздух. Мяч подойдет для игры баскетболистов различных возрастов. Стильный черный дизайн прекрасно смотрится на площадке.

6 MINSA Sport Универсальный мяч для любительских игр

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: оранжевый

Материал: ПВХ

Назначение: для улицы и зала Плюсы Не сдувается

Хорошее качество

Удобный Минусы Есть небольшой запах резины

Баскетбольный мяч, который подходит для игры на различных видах площадок. С ним вы сможете насладиться игрой в зале, а также на свежем воздухе. Модель понравится начинающим спортсменам и любителям. Она имеет яркий дизайн, подходит для баскетболистов любого возраста. Покрышки сделаны из ПВХ. Бутиловая камера надежно удерживает воздух. Это идеальный вариант для любительской игры.

7 TORRES Star B32317 Лидер в серии Retail

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный/золотистый

Материал: синтетическая кожа

Назначение: для улицы и зала Плюсы Отличный контроль в руке

Стильный дизайн

Высокое качество материалов Минусы В темное время суток не очень заметный

Это истинная звезда в серии Retail. Мяч идеален для площадок любого вида. Модель рекомендуется для соревнований команд среднего уровня. Она сделана из семи панелей, две из которых выполнены в виде звезды. Мяч создает прекрасное сцепление и позволяет уверенно владеть инвентарем. Его поверхность выполнена из искусственной кожи с использованием технологии DeepChannel, при которой мяч имеет глубокие каналы.

Бутиловая камера надежно удерживает воздух внутри, так что мяч не будет постоянно сдуваться. Нейлоновые нити обеспечивают длительный срок использования. Мяч подойдет для мужчин и подростков. Все мячи этого бренда проходят испытания, соответствуют качеству всем стандартам качества. Вместе с мячом поставляются иглы для подкачивания камеры.

8 SIRDAR Приятный на ощупь бархатный мяч

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный графит

Материал: композитная кожа

Назначение: для улицы и зала Плюсы Прыгучий

Приятный на ощупь

Красивый дизайн

Крепкий Минусы Требует периодической подкачки

Стильный черный бархатный мяч для баскетбола, невероятно приятный на ощупь. Модель сделана из материалов высокого качества. Покрытие из микрофибры обеспечивает мячу невероятную мягкость и «пушистость». Эта модель имеет высокие технические характеристики, она устойчивая к износу, подходит для игры на уличных баскетбольных площадках и в зале.

Универсальный размер подходит для взрослых и подростков. Стильный дизайн этого мяча подарит невероятное удовольствие от игры. К мячу приятно прикасаться, он хорошо лежит в руке и имеет прекрасную управляемость.

9 INGAME CHАMP Универсальный мяч с ярким дизайном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: оранжевый

Материал: резина

Назначение: для улицы и зала Плюсы Плотный

Прыгучий

Удобный Минусы Не очень стойкая краска

Баскетбольный мяч, изготовленный из устойчивой к износу зернистой резины. Им можно играть на любы площадках. Он выдерживает любую поверхность. Модель имеет цельные соединения. Она идеально подходит для любительской игры. Яркий дизайн делает игру более приятной. Модель представлена в нескольких оттенках.

10 REGAIL №5 Износостойкий мяч для тренировок

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал: резина

Назначение: для улицы и зала

Тип соединения панелей: литой Плюсы Высокое качество

Без запаха

Стильный дизайн

Прыгучий Минусы Быстро пачкается

Мяч для игры в баскетбол из износостойкой резины, подходящий для применения на всех типах поверхностей. Им можно играть на закрытых и уличных площадках. Он подходит для учебно-тренировочного процесса в детских спортивных школах, а также в общеобразовательных школах.

Модель удобная, сделана из устойчивых к износу материалов. Качественная резина не стирается со временем даже при игре на жестких покрытиях. Покрытие ребристое, оно обеспечивает прекрасное сцепление мяча с руками баскетболиста и площадкой.

11 Larsen RB Удобный мяч с классическим дизайном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: оранжевый

Материал: резина

Назначение: для улицы и зала Плюсы Легкий

Прыгучий

Хорошее качество

Классический дизайн

Прочный Минусы При игре на улице стирается

Мяч для баскетбола из резины, склеенный из восьми панелей. Армирование нитью обеспечивает прочность модели. Мяч идеален для игры в помещениях и на улице. Она идеальна для начинающих баскетболистов.

Модель представлена в нескольких размерах. Вы сможете подобрать подходящий размер для маленьких любителей баскетбола, а также для взрослых игроков. Модель представлена в классическом оранжевом цвете, прекрасно смотрится на площадке. Высокопрочная резина устойчива к истиранию и обеспечивает прекрасное сцепление с площадкой.

Модель обеспечивает хороший отскок и отличается высокой управляемостью. Резиновая камера удерживает воздух в мяче, ее не нужно постоянно подкачивать. Камера прошита нейлоновой нитью, что помогает удерживать геометрию мяча надолго. Каналы выполняют множество функций: соединяют панели, дополняют дизайн и обеспечивают прочность конструкции. Они создают контроль и надежный захват.

12 Demix Triple Double Устойчивый к износу и одобренный FIBA мяч



7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный/коричневый

Материал: синтетическая кожа

Назначение: для улицы и зала Плюсы Высокое качество

Крепкий

Хорошо лежит в руке

Доступная цена

Прыгучий Минусы Скользкий

Баскетбольный мяч, который имеет не только стильный дизайн, но и высокое качество материалов. Он подходит для игры на открытых и закрытых площадках. Это идеальный вариант для тренировок. Модель сделана из прочной искусственной кожи, устойчивой к износу.

Конструкция из девяти панелей обеспечивает современный и при этом нестандартный вид мяча. Производитель тщательно поработал над характеристиками отскока. Высота отскока соответствует нормам FIBA и подтверждена множеством тестов. Это гарантирует стабильность, а также предсказуемое поведение мяча на площадке. Вес и размер мяча отвечают стандартам FIBA.

Как выбрать баскетбольный мяч

При покупке мяча для баскетбола учитывайте несколько моментов.

Тип

В продаже встречается три варианта баскетбольных мячей:

Для игры в помещении. Обычно их делают из натуральной кожи. Они менее устойчивые к износу, обеспечивают прекрасное сцепление с деревянным покрытием.

Уличные − имеют высокую износостойкость, обычно изготавливаются из резины. Этот материал устойчив к истиранию и атмосферным воздействиям.

Универсальные. Они подходят для эксплуатации в любых условиях. Лучше выбирать мяч из искусственной кожи, он прослужит дольше, чем изделия из натуральной кожи.

Вес и размеры

Эти параметры нужно выбирать в зависимости от пола и возраста игрока. Для детей подходят более легкие мячи, взрослым можно выбирать более тяжелые модели.

Размер 1 − идеален для детей возраста до 4 лет.

Размер 3 − подходит для детей 4-6 лет.

Размер 5 − можно использовать детям возраста 7-13 лет.

Размер 6 – подходит для игроков старше 14 лет.

Размер 7 − такой мяч подходит взрослым.

Материал покрытия

Инвентарь изготавливают из различных материалов:

Композиты − используются при производстве профессиональных моделей. Этот материал устойчив к износу, обеспечивает надежный хват.

Полиуретан − устойчивый к агрессивному влиянию материал, выдерживающий высокие нагрузки.

Синтетическая резина − износостойкий материал, используемый для изготовления любительского инвентаря. Он хорошо подходит для игры на уличных площадках.

ПВХ − легкий и недорогой полимер, из которого обычно делают детские модели.

Натуральная кожа − обеспечивает хорошее сцепление с покрытием и контроль на поле, но является не очень износостойкой.

Эргономика и прочность

Если вы ищете долговечную модель, выбирайте мяч из резины. Если вы хотите ощущать максимальный контроль над мячом и отличную подачу, выбирайте мяч из кожи или синтетики.