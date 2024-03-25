ТОП-12 Лучшие хоккейные клюшки 2024 года

Хоккей − интересная и зрелищная игра, для которой очень важно правильно подобрать снаряжение. Главным атрибутом хоккея являются не только хоккейные коньки, но и хоккейная клюшка. От ее параметров и качества зависят скорость и точность удара. Качественная хоккейная клюшка сделает игру максимально комфортной и прослужит долго.

Хоккейная клюшка – не обычный инструмент для игры в хоккей, а настоящее продолжение рук хоккеиста. Сегодня производители изготавливают клюшки из современных материалов, используют в производстве передовые технологии. В продаже можно встретить как доступные по цене, так и более дорогие модели. Если звезды КХЛ могут позволить себе часто менять клюшки, то начинающим спортсменам и любителям приходится пользоваться этим инвентарем длительное время, поэтому важно правильно его выбрать.

Качественная клюшка настолько удобная, что вы сможете управлять ей одной рукой. Она должна быть отлично сбалансирована. На некоторых моделях есть надпись Kick Zone, которая означает зону удара. Нажимая на нее, хоккеист может сделать сильный бросок.

Хоккей − увлекательная игра, в которую можно играть не только зимой. Например, летом многие устраивают хоккей на роликах. Грамотно подобранная клюшка сделает вашу игру приятной и комфортной.

1 Mad Guy Strike Team SR Производство на базе канадских клюшек Sher-Wood

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип загиба: P92

Жесткость: 85

Длина: 165 см Плюсы Оптимальный флекс

Легкая

Высокая прочность

Стильная Минусы Выпадает заглушка

Хоккейная клюшка, сделанная из стопроцентного карбона. Рукоятка покрыта прорезиненным материалом Grip. Длина инструмента составляет 165 см. Загиб стандартный − P92. Жесткость средняя.

Модель отличается высоким качеством. Она довольно отзывчивая, хорошо сбалансированная и довольно легкая. Инновационные материалы, из которых сделана клюшка, придают ей хорошие игровые характеристики. В крюке находится внутренний сердечник, который делает его более информативным, предотвращает преждевременное разрушение и растрескивание.

2 BAUER Nexus Performance Grip Stick S22 Jr

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный/зеленый

Тип загиба: P92 Плюсы Легкая

Прочная

Удобная Минусы Облазит краска

Клюшка для игры в хоккей, которая подойдет начинающим игрокам и профессионалам. Эта юношеская модель выполнена по технологии EZ-FLEX, которая обеспечивает скоростной полет шайбы в отличие от предыдущих моделей.

Модель также дополнена другими технологиями, которые помогают новоиспеченным хоккеистам играть на профессиональном уровне. Есть технологии, облегчающие замах и осуществление бросков. Модель имеет премиальный дизайн. Она подходит для игроков, которые хотят получить высокоэффективную клюшку, но не имеют возможности приобрести модель топового уровня.

Сама клюшка сделана из углеродного волокна CARBON UD, поэтому она довольно легкая, но прочная. Конструкция клюшки двухсоставная.

3 Bauer Vapor 3X Grip S21 SR Полупрофессиональная модель для динамичной игры

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип загиба: P92

Жесткость: 77

Длина: 169 см Плюсы Легкая

Удобная

Заявленный флекс Минусы Цена

Полупрофессиональная хоккейная клюшка, которая отлично подойдет для динамичных хоккеистов. Модель имеет элитные характеристики, при этом ее стоимость остается довольно доступной. Она сделана из однонаправленного углеродного волокна, которое делает рукоять на 12% более жесткой в сравнении с прежними моделями.

Этот материал имеет высокую прочность и отличается длительным сроком службы. Все модели группы Vapor обладают невысокой точкой прогиба Low Kick Point. Технология XE Elliptical Taper, которая использовалась в этой модели, предполагает определенные улучшения. Коническая часть узкая, что уменьшает общий вес клюшки. Есть смягченная часть, повышающая скорость полета шайбы.

Обновленная геометрия конуса делает лезвия более стабильными и повышает торсионную жесткость инвентаря при совершении бросков. Труба со скругленными краями удобно лежит в руке. Антискользящее покрытие помогает крепко держать клюшку даже в сложные моменты игры. Профиль крюка имеет высокую жесткость, что обеспечивает высокую точность удара. Клюшка хорошо сбалансирована, обладает небольшим весом.

4 Stex HT 2500 SR Любительская клюшка с шайбой в комплекте

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Жесткость: 85

Длина: 170 см

Возрастная группа: взрослые (SR) Плюсы Высокое качество

Доступная цена

Хороший крюк Минусы Тяжелая

Клюшка, которая подойдет для тренировочного процесса и любительских матчей. В комплекте есть шайба. Гриф сделан из прессованной фанерной плиты и покрыт лаком. Крюк сделан из шпона лиственных пород деревьев. Он армирован стекловолоконной сеткой.

Особенностью этой клюшки является долгий срок службы и небольшой вес. За счет цельнолитой конструкции модель имеет прекрасную отзывчивость и хорошо передает энергию от игрока. Рукоятка классическая с закругленными углами и прямыми боковыми стенками. Инвентарь подходит для любителей хоккея и позволит получить настоящее удовольствие от игры.

5 Stex mini Долговечная хоккейная клюшка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Длина: 83 см

Возрастная группа: детские (YTH)

Позиция игрока: полевой Плюсы Качественная

Удобная

Недорогая Минусы Не очень прочная

Хоккейная клюшка в комплекте с шайбой. Она подходит для любительских игр и тренировочного процесса. Модель прочная, устойчивая к повреждениям. Она сделана из твердолиственных пород. Клюшка довольно отзывчивая, долговечная, имеет небольшой вес. Она позволяет ребенку комфортно играть и осваивать базовые навыки хоккеиста.

6 CCM HS TRIGGER 8 PRO SR Топовая модель профессионального уровня

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип загиба: P29

Жесткость: 85

Возрастная группа: взрослые (SR) Плюсы Прочная

Прекрасный контроль шайбы

Высокое качество

Удобная Минусы Цена

Композитная клюшка для хоккея от бренда CCM. Это новинка 2023 года. Модель входит в новую линейку Ribcor. Особая технология плетения углеродного волокна NANOLITE SHIELD, перо AGILITY 3, произведенное по технологии DUAL-FEEL, делают клюшку прекрасным вариантом для тех, кто хочет получить очень скоростные и четкие броски.

Клюшка отзывчивая при совершении бросков. Модель максимально эффективна при атаке ворот с близкой дистанции. Рукоятка сделана с использованием технологии NANOLITE SHIELD, что позволило значительно облегчить клюшку и сделать ее прочнее. Суперлегкое углеродное волокно отвечает за небольшой вес и долговечность модели. В месте тейпера рукоятки используется технология SKELETON+. Она обеспечивает высокую прочность инвентаря и улучшает обратную связь с шайбой.

Рукоятка эргономичная, удобно лежит в руке. Модель имеет комфортный хват. Антискользящее покрытие отвечает за хорошее сцепление.

7 MAD GUY Ghost SR Максимум хоккейных технологий за разумную сумму

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип загиба: P92

Жесткость: 70

Длина: 165 см Плюсы Удобная

Легкая

Хлесткая

Крепкая Минусы Заглушка в трубе слабо держится

Хоккейная клюшка, изготовленная из 100% карбона. Труба покрыта прорезиненным слоем. Флекс средний − 70. Длина инвентаря составляет 165 см.

Это модель для любителей, которая отличается высоком качеством, прочностью и долгим сроком службы. При этом она имеет доступную цену. Клюшка очень отзывчивая, форма шафта трубы у нее как у профессиональных моделей. Конструкция обеспечивает уверенный хват.

8 Fischer W250 ABS SR Надежная клюшка для начинающих взрослых хоккеистов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип загиба: P92

Жесткость: 70

Длина: 165 см Плюсы Высокое качество

Удобная

Доступная цена Минусы Слазит краска

Надежная хоккейная клюшка, которая станет прекрасным инструментом для хоккеистов, которые только получают базовые навыки хоккея. Рукоятка сделана из дерева, она прочная и долговечная. Крюк − композит, обеспечивающий высокую прочность и длительный срок службы изделия. У клюшки средняя жесткость – 70, что позволяет легко контролировать шайбу и совершать точные удары.

Тип загиба модели 92, так что вы сможете прекрасно контролировать шайбу во время игры и выполнять различные приемы. Модель имеет стильный дизайн в синем цвете, который выглядит очень современно. Клюшка подходит для взрослых, рекомендуется для полевых игроков.

9 Rgx-5010 X-code Senior Качественная бюджетная хоккейная клюшка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: клюшка

Возрастная группа: взрослые (SR) Плюсы Хорошее качество

Доступная цена

Прочная Минусы Не всем нравится внешний вид

Хоккейная клюшка высокого качества. Ее ручка сделана из многослойного шпона лиственных пород деревьев. Крюк из ABS-пластика, армированного стеклотканью. Модель имеет среднюю жесткость и классический загиб.

Длина составляет 167 см. Стильный дизайн в черном цвете выглядит очень выигрышно. Клюшка удобно лежит в руке. С ней вы сможете насладиться комфортной игрой.

10 MAD GUY Poison YTH Надежная клюшка с узнаваемым дизайном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип загиба: P92

Жесткость: 20

Длина: 129 см Плюсы Прочная

Легкая

Красивый дизайн Минусы Цена

Детская хоккейная клюшка, сделанная из композитного материала. Она предназначена для любительской игры. Эта модель от российского бренда отличается высоким качеством, которое не уступает знаменитым мировым хоккейным брендам. Модель производится по современным технологиям. Клюшка имеет узнаваемый дизайн. Она понравится начинающим игрокам. Жесткость стандартная − 20, загиб − P92.

11 STC Russia Oxelo JR Надежная клюшка для начинающих игроков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Жесткость: 50

Длина: 145 см

Возрастная группа: юниорские (JR) Плюсы Удобная

Недорогая

Прочная Минусы Маленький загиб

Хоккейная клюшка, сделанная из дерева. Она имеет среднюю жесткость − 50. Загиб стандартный. Длина изделия составляет 145 см. Рукоятка сделана из березы. Крюк – из ABS, покрытого стекловолокном. Модель выпускается отечественным производителем. Она прочная, надежная и эргономичная. Это идеальный вариант для начинающих игроков.

12 STC MAX 2.0 Высокая прочность и мягкость

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Жесткость: 85

Длина: 65 см

Возрастная группа: взрослые (SR) Плюсы Высокое качество

Обмотан крюк

Прочная

Легкая

Удобная Минусы Нестойкая краска

Клюшка для хоккея, которая прекрасно подходит для любительской игры. Ручка сделана из дерева и армирована стекловолокном. Крюк из березового шпона многослойный, он армирован стеклотканью. В пятке есть ABS-вставка.

Модель состоит из нескольких слоев древесины, которые склеены и спрессованы между собой. Это обеспечивает ей высокую прочность и при этом мягкость. Клюшка ламинирована с двух сторон пластиком. Модель имеет стильный внешний вид, с ней вы получите истинное удовольствие от игры.

Как выбрать хоккейную клюшку

Чтобы правильно выбрать этот спортивный инвентарь, необходимо учесть несколько параметров.

Вид клюшки

Все хоккейные клюшки делятся на два вида:

Цельные. Они очень популярны у хоккеистов с опытом, обеспечивают хороший баланс, позволяют легко контролировать шайбу. Удар такой клюшкой задает шайбе хорошую скорость.

Составные. Такие клюшки рекомендуются новичкам и тем, кто играет на непрофессиональном уровне. При поломке одной из ее частей вышедшую из строя деталь можно заменить.

Хват

Это один из основных критериев выбора. Он указывает на то, какая рука будет находиться сверху, а какая внизу. Хват бывает правый и левый. В первом случае крюк загнут в левую сторону, а правая рука находится снизу. В случае с левым хватом все будет наоборот.

Материал

Клюшки изготавливаются из следующих материалов:

Дерево. Деревянные изделия не очень прочные и довольно тяжелые. При этом деревянная клюшка позволяет хорошо контролировать шайбу, не портится при низких температурах. Ее можно использовать для игры на корте или на улице.

Карбон. Такие клюшки очень точные и легкие, упругие. Они подходят для профессионалов. Их недостатком является невысокая надежность. Также их не рекомендуется использовать на морозе.

Алюминий. Изделия из этого материала встречаются редко. Чаще всего алюминий используют для изготовления грифа. Этот материал легкий и прочный, но у него низкие показатели упругости.

Титан. Это профессиональный материал, который добавляют в состав клюшки. Он уменьшает ее вес и повышает прочность.

Кевлар. Это прочный и гибкий материал, из которого можно изготовить качественный инвентарь с небольшим весом.

Пластик ABS. Это прочный и бюджетный вариант, имеющий неплохие показатели упругости. Но его не рекомендуется использовать для игры на морозе.

Длина

Она зависит от возрастной категории игрока.

Для детей до 7 лет рекомендуется длина до 114 см.

Юниоры. Детям возраста 7-14 лет подходят клюшки длиной 119-132 см.

Подростки. Игрокам в возрасте 14-17 лет стоит выбирать модели длиной 137-145 см.

Взрослые. Для них подходят клюшки длиной 142-157 см.

Жесткость

Чем выше показатель жесткости, тем больше усилий нужно приложить, чтобы прогнуть клюшку. В противном случае не получится сделать хороший бросок. Поэтому чем лучше физически развит хоккей, тем более жесткое перо нужно выбирать.

Форма крюка

Крюк может быть круглой или квадратной формы. Круглые крюки более удобные при дриблинге, они позволяют легко совершать передачи. Такие клюшки рекомендуются для нападающих. Квадратный нос рекомендуется для игры у борта и больше подходит защитникам.

Внешнее покрытие

Оно бывает трех типов: