ТОП-12 Лучшие батуты для дачи 2024 года

С приближением лета нам открывается доступ ко множеству развлечений: катанию на роликах, скейтборде, гироскутере. Если все перечисленные виды развлечения больше подходят для города, то на даче можно попрыгать на батуте. Играючи, вы сможете натренировать сердечно-сосудистую систему, улучшить выносливость и укрепить мышцы. Батут для дачи понравится взрослым и детям.

Прыжки на батуте станут вашим любимым развлечением. Они помогут избавиться от лишнего веса, подкорректировать фигуру. В процессе занятия повышается стрессоустойчивость, настроение, что позитивно сказывается на режиме сна и отдыха. Также батут помогает натренировать вестибулярный аппарат, координацию, ведь вам постоянно придется удерживать равновесие.

Батут не займет много места на вашем дачном участке, pато подарит радость всем членам семьи. Этот спортивный снаряд подойдет даже людям, имеющим проблемы с суставами. Ведь в отличие от бега, при прыжках на батуте суставы не принимают на себя излишнюю нагрузку.

Батуты бывают разных форм и размеров. Только правильно выбранный спортивный снаряд поможет получить удовольствие и сделать прыжки безопасными.

1 Boxbot с лестницей Долговечный батут, устойчивый к дождю и солнцу

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: синий

Особенности: W-образные опоры, защита пружин, с лестницей Плюсы Доступная цена

Высокое качество

Крепкий

Легкая сборка Минусы Трудно натягивать пружины

Батут для дачи с лестницей в комплекте. Он подойдет детям и взрослым. Модель имеет надежную сетку по периметру. Твердые части снаряда покрыты мягким полипропиленом. Каркас из стали имеет три опоры, он достаточно прочный, предотвращает наклоны, раскачивание и переворачивание тренажера.

По лестнице вы сможете без усилий подняться на полотно и спуститься вниз. Модель подходит для установки на открытом воздухе. Стальные элементы сделаны с гальваническим антикоррозийным покрытием. Мягкие материалы не восприимчивы к солнечному свету.

Модель отличается продолжительным сроком службы. Она не портится от солнца и дождя. Батут представлен в нескольких размерах, вы можете выбрать подходящий для себя вариант.

2 EVO JUMP External Максимально надежная и безопасная модель

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Материал ножек: гальванизированная сталь

Вид: спортивные Плюсы Прочный

Безопасный

Высокое качество

Продуманная конструкция Минусы Не очень понятная инструкция

Надежный батут для дачи, который можно использовать ежедневно. На нем смогут прыгать дети и их родители. Модель выдерживает дождь и солнце. Она отвечает международным стандартам качества TUV-GS & CE, совершенно безопасна для внешней среды.

Батут без проблем собирается и разбирается. Каркас из гальванической стали довольно прочный. На заключительном производственном этапе сталь оцинковывают, за счет этого она становится устойчивой к коррозии. Основание держится на трех W-образных опорах. Они обеспечивают хороший контакт с поверхностью и предотвращают наклоны снаряда.

Полотно из перматрона прочное на разрыв, устойчивое к деформации и влиянию внешней среды. Пружины стальные, защищены от деформации и коррозии, надолго сохраняют прыжковые качества снаряда. Для удобства эксплуатации есть лестница, а также сетка для защиты по периметру.

Сетка внизу предотвращает проникновение под батут маленьких детей и животных. В подарок идут противоскользящие носочки.

3 Nature Camping Лучший бюджетный батут

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип батута: детский

Особенности: защита пружин, с защитной сеткой, складная конструкция

Материал ножек: сталь Плюсы Устойчивый

Компактный

Доступная цена Минусы Сложно собрать

Батут с сеткой по периметру, который можно поставить на даче, дома. Он создан специально для детей. Сетка предотвращает соскакивание пользователя с батута.

Поверхность сделана из прочного и антискользящего полипропилена. Материал водонепроницаемый, устойчивый к влиянию УФ-лучей. Модель выдерживает максимальную нагрузку 120 кг. Конструкция легко складывается. Батут предлагается в двух расцветках.

4 Koenigsmann Pro С баскетбольным кольцом и подсветкой

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип батута: детский

Вид: уличные

Особенности: W-образные опоры, баскетбольное кольцо, защита пружин, с защитной сеткой, с лестницей Плюсы Хорошая высота прыжка

Надежный

Широкая комплектация

Большой

Крепкий Минусы Неудобно крепить шланг для воды

Каркасный батут для дачи, который выдержит как детей, так и взрослых. Прыжковая поверхность сделана из перматрона, рассчитана на продолжительный срок эксплуатации. Она не боится плесени, химических реагентов и воздействия внешней среды. Даже при серьезном механическом воздействии ткань возвращается в первоначальное положение.

Батут устойчивый, стоит на 4 ножках. Лестница помогает взобраться на прыжковое полотно. Есть сетка по периметру, которая застегивается на молнию. При резком соприкосновении с кожей она не вызывает механических ожогов. Пружины не лопаются при перегрузке. Дополнительную безопасность обеспечивает защитный мат желтого цвета. В комплекте есть баскетбольное кольцо, которое позволяет разнообразить тренировки.

Конструкция исключает опрокидывание батута при смещении центра тяжести. Система крепления рамы обеспечивает прочность и стабильность батута. Также в конструкции предусмотрена система разбрызгивания воды. Струи воды, взлетающие вверх, подсвечиваются, что создает красивый эффект. В комплекте есть гирлянда. Разноцветные огни создают атмосферу праздника.

5 Classmark DS23102703 Отличное сочетание цены и качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Для детей: да

Особенности: с защитной сеткой

Вес: 9 кг Плюсы Доступная цена

Крепкий

Легко собирается Минусы Маленький диаметр

Батут для улицы с сеткой по периметру. Он подойдет для безопасных и активных занятий. Модель имеет комфортное пространство для прыжков. Полотно для прыжков сделано из надежного материала. Каркас изготовлен из металла и ABS-пластика. Этот батут рассчитан на несколько лет использования, он не деформируется и не сломается.

Прочная сетка защищает прыжковое поле. Батут без проблем собирается. Нескользящие ножки обеспечивают прочное положение снаряда.

6 PERFETTO SPORT PREMIUM MOVING 10 Высокая прочность и надежность

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип батута: детский

Вид: уличные

Особенности: W-образные опоры, защита пружин, с защитной сеткой Плюсы Большой

Прочный

Четыре опоры

Есть сетка по периметру Минусы Нет лестницы в комплекте

Батут для дачи, который подарит удовольствие всем членам вашей семьи. На нем смогут прыгать дети и их родители. Полотно для прыжков из высококачественного перматрона устойчиво к плохой погоде. Стальной каркас устойчив к коррозии.

Защитная сетка из плетеной нити очень прочная, защищает прыгуна от выпадения за границы батута. В модели используются безопасные пружины, которые доказали свое превосходное качество, прекрасные прыжковые свойства.

7 Jump Power Inside 8FT Прочный батут с баскетбольным кольцом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид: уличные

Особенности: W-образные опоры, баскетбольное кольцо, защита пружин, нижняя защитная сетка, с защитной сеткой, с лестницей Плюсы Высокое качество

Красивый

Прыгучий

Очень устойчивый

Качественная сборка Минусы Не очень качественные мячи в комплекте

Каркасный батут для дачи, дополненный защитной сеткой. Это не обычный игровой комплекс, а надежный снаряд, на котором смогут развлекаться дети и их родители.

Модель сделана из качественных материалов, имеет надежную конструкцию. Нейлоновая сетка обеспечивает безопасность и предотвращает вылетание пользователя со снаряда. Специальный кожух на пружинах предупреждают попадание ног в пружинный блок. Под батутом находится сетка, в которой есть отсек для обуви.

У батута суперпрочный каркас, сделанный на основе оцинкованной стали. Прыжковая часть из перматрона устойчива к солнцу и плохой погоде. Модель выдержит более 1 млн прыжков. В комплект входит баскетбольное кольцо, мяч и насос.

8 DFC Trampoline Fitness Продуманная конструкция и безопасность

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид: уличные

Особенности: с защитной сеткой

Количество ножек: 3 шт.

Материал мата: перматрон Плюсы Прочный

Высокое качество

Удобный

Простая сборка Минусы Без лестницы

Батут из популярной серии. Производитель Trampoline Fitness известен на российском рынке. Его продукция показала себя как надежная, простая в использовании.

Модель безопасная и яркая. В комплекте нет лестницы. Батуты этой серии имеют высоту от 46 до 85 см. В комплекте есть все необходимое для сборки тренажера, инструкция на русском языке.

Особое внимание производитель уделил прочности конструкции. Она достигается за счет крепкой оцинкованной рамы. Пружины из качественной стали способны переносить повышенную нагрузку, не растягиваются. Полотно для прыжков из перматрона устойчиво к солнцу.

9 PLANK internal Упругий и надежный батут

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип батута: детский

Вид: уличные

Особенности: W-образные опоры, защита пружин, с защитной сеткой, с лестницей Плюсы Упругий

Прочный

Есть лестница

Качественные материалы Минусы Сложно собрать одному

Каркасный батут для дачи, который выдерживает ежедневную эксплуатацию. Он не портится от солнца и влаги. Модель сделана в соответствии с международными стандартами качества.

Преимуществом этого батута является надежная и долговечная конструкция из стали с оцинкованным покрытием. Лестница входит в комплект. Поверхность для прыжков из перматрона износостойкая, упругая. Пружины из высоколегированной стали имеют покрытие от ржавчины. Есть сетка высокой прочности, сделанная из полиэстера. Модель удобно собирать и легко хранить. В комплект входят все инструменты для сборки, а также инструкция.

10 Proxima Premium С большим и суперэластичным прыжковым полотном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип батута: детский

Вид: уличные

Особенности: W-образные опоры, защита пружин, нижняя защитная сетка, с защитной сеткой, с лестницей Плюсы Прочный

Устойчивый

Продуманная конструкция

Выдерживает повышенные нагрузки

Легкая сборка Минусы Высокая цена

Качественный батут, который рассчитан на использование в течение долгих лет. Он выдерживает многократную сборку и разборку, имеет высокую устойчивость к условиям внешней среды.

Стальной каркас с напылением обеспечивает надежную фиксацию конструкции. Ножки максимально устойчивые. Полотно для прыжков из перматрона быстро возвращается в первоначальную форму. Оно суперпрочное и устойчивое к ультрафиолету.

Стальные пружины с покрытием от коррозии упругие и долговечные, способствуют выполнению прыжков. По периметру находится специальная сетка. Также есть сетка снизу, предупреждающая нахождение под прыжковым полотном.

11 ONLITOP Отличное соотношение цены и качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид: уличные

Особенности: с защитной сеткой, с лестницей, страховочная сетка Плюсы Прочный

Качественные материалы

Долговечный Минусы Не очень прочное крепление лестницы

Надежный батут для дачи и улицы. Он имеет защитную сетку, а также лестницу, что обеспечивает комфорт во время эксплуатации. Модель сделана из гальванизированной стали, которая отличается долговечностью и устойчивостью к ржавчине.

Конструкция очень прочная. Полотно для прыжков из полипропилена имеет защиту от солнечного света. Оно долговечное и сохраняет свой внешний вид на длительное время. Модель оборудована 48 амортизирующими тросами, которые отвечают за безопасность приземления. Стальные ножки устойчивые.

12 EXEGOL TR-OUT003 Высокое качество и доступная цена

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вид: уличные

Особенности: с защитной сеткой, с лестницей Плюсы Крепкий

Упругое полотно

Качественные материалы

Доступная цена Минусы Полотно из дешевых материалов

Каркасный батут для дачи, который поможет вам весело и с пользой привести отдых. Модель подойдет для взрослых и детей. Ее конструкция надежная, с высоким уровнем безопасности. По периметру находится специальная сетка, которая повышает комфортность и безопасность снаряда.

В комплекте есть лестница, вы сможете легко подняться на батут и спуститься с него. Полотно для прыжков сделано из полипропилена высокого качества, оно обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции. Три ножки отвечают за надежность снаряда.

Как выбрать батут для дачи

Перед тем, как выбрать батут, подумайте, сколько человек и какого веса будут использовать этот снаряд. От этого будет зависеть выбор наибольшей нагрузки, диаметра и других характеристик батута.

Вот основные параметры, которые стоит учитывать.

Диаметр полотна

От него зависит то, сколько человек смогут одновременно находиться на батуте. Для одного ребенка подойдет батут диаметром 130-150 см. Для взрослых и нескольких детей лучше выбирать модели диаметром более 300 см.

Максимальная нагрузка

Она показывает, какой вес выдержит батут. Если проигнорировать этот параметр и перегрузить снаряд, он может порваться или сложиться. Поэтому желательно выбирать батут с запасом прочности.

Защитная сетка

Она устанавливается по периметру снаряда и не позволяет прыгающему человеку вылететь за пределы батута, а также защищает от удара о стойку.

Количество стоек

Чем больше стоек, тем выше защитные функции сетки. На детских батутах их обычно 4-6. На взрослых батутах их может быть до 10.

Количество пружин

От них зависит высота прыжка. Чем шире батут, тем больше в нем пружин.

Материал полотна

Большинство моделей изготавливают из перматрона. Это прочный материал, который сохраняет свою форму надолго. Он устойчив к влаге и ультрафиолету. Данный вариант идеален для улицы. Полипропилен – более дешевый материал. Он не очень устойчив к высокой нагрузке и может изнашиваться со временем.