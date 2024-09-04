GoPro Hero для новичков выпущена с флагманской Hero 13 Black

С приходом сентября в мире технологий наступает время двух значимых событий: представление новых моделей iPhone и последних разработок от GoPro. Верный своей репутации лидера в области экшн-камер, GoPro анонсировал выпуск своего новейшего флагмана — Hero 13 Black, а также представил совсем новое устройство для начинающих пользователей, получившее простое название — Hero.

Последняя модель Hero является самой компактной 4K-экшн-камерой с дисплеем от GoPro, ориентированной на лёгкость в использовании и доступность. Старт продаж камеры начального уровня намечен на 22 сентября, и она станет самой бюджетной в линейке GoPro с ценой в 199 долларов.

Вдвое дороже, по стартовой цене в 399 долларов, обойдётся флагманская модель Hero 13 Black, а версия Creator Edition будет предлагаться по цене в 599 долларов. Hero 13 Black появится в продаже раньше версии Hero, уже 10 сентября.

Кроме того, GoPro предложила ряд новых аксессуаров для Hero 13 Black, среди которых новые объективы серии HB. Среди них — макрообъектив за 129,99 долларов, который позволяет преодолеть проблемы с макросъемкой, характерные для экшн-камер, и анаморфотный объектив за 129,99 долларов, который создает кинематографическое изображение без искажений в формате letterbox.

Дополняют ассортимент сверхширокоугольный объектив за 99,99 долларов и набор из четырёх ND-фильтров за 69,99 долларов. Все аксессуары разработаны таким образом, что при подключении к Hero 13 Black они автоматически опознаются устройством, что делает их использование максимально простым и удобным. Это нововведение стало возможным впервые для продуктов GoPro.

Источник — techradar.com