Малкин сыграет в ближайшем матче «Питтсбурга»

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Восстановившийся после травмы нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сообщил, что примет участие в субботнем матче регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз».

Малкин получил повреждение в выездном матче регулярного чемпионата против «Сиэтл Кракен«, который прошел 25 января и завершился поражением «пингвинов» со счетом 1:4. Российский форвард травмировался в первом периоде и не смог продолжить игру. Позднее The Athletic сообщил, что Малкин выбыл из строя на несколько недель из-за травмы колена. В среду стало известно, что россиянин вернулся к полноценным тренировкам с командой.

«Я точно сыграю в субботу, на сто процентов. Я ожидал, что буду играть в последней игре против «Рейнджерс», но это было немного рискованно. Потом у нас было десять дней перерыва, что помогло мне восстановиться на 100 процентов», — цитирует 38-летнего форварда сайт НХЛ.