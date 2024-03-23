ТОП-12 Лучшие волейбольные мячи 2024 года

Волейбол − одна из самых популярных в мире спортивных игр. В нее можно играть как в закрытом помещении, так и на свежем воздухе. Эта командная игра универсальна, она не только приносит огромную пользу организму, но и воспитывает командный дух, сближает, учит взаимодействовать. Конечно же, главным атрибутом этой игры является волейбольный мяч. Он, как и футбольный мяч, имеет свою структуру, особенности.

Внутри волейбольного мяча находится камера, покрытая искусственным или натуральным материалом. Первые волейбольные мячи изготавливались методом сшивки, они имели невысокую прочность. Спустя несколько игр такие модели теряли упругость и очертания, что сказывалось на точности бросков. Сегодня производители используют армированные камеры, новые технологии сшивки, позволяющие мячу выдерживать огромные ударные нагрузки.

Чтобы мяч прослужил вам дольше, необходимо правильно за ним ухаживать. Каждый раз после игры протирайте его влажной тканью, сушите естественным образом без нагрева. Правильно накачивайте мяч. Для этого встряхните спущенный мяч, чтобы камера распрямилась. Нанесите на иглу специальное масло, запустить ее в клапан и начните накачивать мяч насосом. Обычно производители указывают давление, с которым можно накачивать изделие.

Кажется, что выбрать волейбольный мяч довольно просто. Не нужно учитывать множество технических характеристик, как при покупке, например, гироскутера. Но неправильный выбор может принести разочарование. В продаже представлено огромные количество мечей для волейбола, каждый из которых имеет свои особенности. Есть модели, созданные для игры на улице, есть мячи для зала. Мы поможем вам сделать правильный выбор и посоветуем лучшие модели, по мнению пользователей.

1 Mikasa V 300 W Одобрен сертификатом FIVB Approved

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: желтый/синий

Назначение: универсальный

Размер: 5

Количество панелей мяча: 18 Плюсы Качественный материал

Контролируемая траектория полета

Очень прочный Минусы Поначалу немного жестковат

Официальный волейбольный мяч FIVB. Он обладает сбалансированной аэродинамической конструкцией из восемнадцати панелей. Модель сделана из композитных материалов, имеет специальные углубления по технологии «double dimple» , которая обеспечивает стабильную траекторию полета и позволяет получить прекрасный контроль над мячом.

Поверхность тактильно очень приятная и не скользит во время игры. Модель одобрена FIVB. Она соответствует официально признанным параметрам, может использоваться для тренировок команд любого уровня. Покрышка сделана из искусственной кожи, устойчивой к износу. Камера бутиловая, великолепно удерживает воздух. Термосшивка обеспечивает высокую прочность мяча. Модель имеет сильный дизайн в ярком желтом цвете.

2 Волар VL-100 Официальный мяч сборной РФ по волейболу

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: бело-синий

Назначение: для зала

Размер: 5

Количество панелей мяча: 18 Плюсы Высокое качество

Мягкий

Матовое покрытие

Приятный на ощупь

Прочный Минусы Маркий

Официальный волейбольный мяч сборной России по волейболу и команд суперлиги. Это новейшая разработка российских производителей в области волейбольных мячей. Она сочетает в себе высочайшее качество, инновационные технологии и уникальные характеристики.

Модель имеет повышенную упругость, что способствует более мощным и точным ударам. Ее поверхность текстурированная, она обеспечивает прекрасное сцепление с руками.

3 TORRES Simple Color Бестселлер среди волейбольных мячей любительского уровня

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: универсальный

Размер: 5

Количество панелей мяча: 18

Соединение панелей мяча: машинная сшивка Плюсы В меру жесткий

Доступная цена и высокое качество

Хорошая комплектация

Отлично сохраняет форму

Крепкий Минусы Скользкий

Волейбольный мяч, разработанный специально для любительских игр. Он сочетает в себе отличное качество и демократичную стоимость. Модель имеет отличные игровые и технические характеристики. Она сделала из мягкого материала, предотвращающего появления травм.

Эту модель можно назвать лидером среди мячей для классического волейбола на уровне любителей. Она подходит для игр на разных вариантах покрытий.

Камера бутиловая, хорошо удерживает воздух. 18 панелей, скрепленных машинной сшивкой, обеспечивают суперпрочность мяча. Покрытие сделано из матовой искусственной кожи. В комплекте есть игла для накачивания, а также инструкция с рекомендациями по уходу за изделием.

4 Gala Pro-Line Рекомендован Федерацией волейбола Чехии

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: белый/синий/красный

Назначение: для зала

Размер: 5

Количество панелей мяча: 10 Плюсы Высокая прочность

Приятный на ощупь

Мягкий

Хорошее сцепление Минусы Не очень точная подгонка панелей

Мяч из свежей коллекции 10-панельных мячей. Он сделан из мягкой искусственной кожи, его поверхность имеет рельеф, что улучшает сцепление с руками.

Бутиловая камера неплохо удерживает воздух. Армированные нейлоновые нити обеспечивают прочную сшивку панелей. Модель выдерживает даже активные тренировки команд. Мяч подходит для турниров среднего уровня. Его рекомендует Федерации волейбола Чехии для использования в спортивных школах.

5 Cliff PU-038 BY Высокое качество и доступная цена

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: белый/желтый/синий

Назначение: универсальный

Размер: 5

Количество панелей мяча: 18 Плюсы Мягкий

Легкий

Приятный на ощупь

Недорогой Минусы Скользкий

Модель тренировочного уровня, имеющая классический размер 5. Она сделана из 18 панелей, соединенных по технологии склеивания. Верхнее покрытие – прочный и износостойкий полиуретан. Камера бутиловая. Обмотка камеры сделана из нейлона. Модель подходит для тренировочного процесса. Она имеет стильный дизайн.

6 Larsen Beach Volleyball Bir Яркая модель для пляжного волейбола

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: белый/голубой/красный/зеленый

Назначение: для пляжа

Размер: 5

Количество панелей мяча: 18 Плюсы Стильный дизайн

Прочный

Контролируемый полет Минусы Жесткий

Волейбольный мяч для любительских игр. Эта модель разработана специально для пляжного волейбола. Она сделана из вспененного поливинилхлорида. Камера с резиновым ниппелем прекрасно удерживает воздух. 18 панелей соединены методом машины сшивки.

Поверхность мяча матовая, что улучшает сцепление с руками. Покрытие мягкое, не «отбивает руки». Оно сделано на губчатой основе, поэтому обеспечивает прекрасную амортизацию при каждом соприкосновении. Подкладка мяча выполнена из поликоттона. Такая конструкция обеспечивает контролируемую траекторию полета и точные удары. Модель имеет стильный контрастный дизайн, что улучшает видимость мяча во время игры.

7 ONLITOP Качественный и недорогой мяч для любительской игры

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный

Назначение: для зала

Размер: 20 см × 20 см × 20 см

Количество панелей мяча: 18 Плюсы Стильный дизайн

Доступная цена

Можно играть на любом покрытии Минусы Невысокая прочность

Волейбольный мяч, который можно использовать на площадках любого типа. Им можно играть как в зале, так и на песке. Модель подойдет для команд любительского уровня.

Мяч сшита из 18 панелей ПВХ, скрепленных машинной сшивкой. Покрытие камеры резиновое. Размер стандартный − 5. Модель весит 265 г. Мяч имеет яркий интересный дизайн, который повышает его видимость во время игры. Он удобный, не высказывает из рук. С ним вы сможете получить настоящее удовольствие от игры.

8 MINSA Подходит для игр на любом покрытии

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: белый/красный/синий

Назначение: универсальный

Размер: 5

Количество панелей мяча: 18 Плюсы Высокое качество

Доступная цена

Красивый дизайн

Приятный на ощупь Минусы После накачивания не всегда ровный

Волейбольный мяч, подходящий для игр на любых типах площадок. Его можно использовать на паркете, спортивном линолеуме или песке. Материал покрышки – PVC. Мяч состоит из восемнадцати панелей. Они соединены между собой машинной сшивкой. Это идеальная модель для новичков и любителей.

9 Cliff MVА200 Для тренировок и любительских игр

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: для зала

Размер: 5

Количество панелей мяча: 8

Соединение панелей мяча: термосклейка Плюсы Крепкий

Яркий дизайн

Качественные швы

Приятный на ощупь Минусы Немного жестковат

Волейбольный мяч в красивом сине-желтом оттенке. Он состоит из восьми панелей, которые скреплены между собой технологией склеивания. Покрышка из искусственной кожи устойчива к повреждениям. Бутиловая камера надежно удерживает воздух внутри. Она обмотана нейлоном.

Модель имеет классический размер 5. Это прекрасный вариант для тренировок и любительских матчей. Он подойдет для игр в зале и на площадках, имеющих специальное синтетическое покрытие.

10 Jögel JV-650 Уникальный дизайн панелей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: зеленый/белый/желтый

Назначение: для зала

Размер: 5

Количество панелей мяча: 12 Плюсы Удобный

Не сдувается

Мягкий

Стильный дизайн Минусы В местах стыков есть канавки

Волейбольный мяч из свежей коллекции 12-панельных мячей от бренда Jögel. Эта модель из серии PRO TRAINING имеет уникальный дизайн панелей. Она подходит для тренировочного процесса, имеет характеристики, позволяющие ей выдерживать интенсивные нагрузки.

Поверхность из мягкой искусственной кожи высокого качества обеспечивает точный удар. Поверхность обработана по технологии Dimple и имеет микроуглубления, которые позволяют контролировать поведение мяча. Мяч удобный, не выскальзывает из рук. Он сделан из 12 панелей, имеет бутиловую камеру, внутри армирован тканевой подкладкой.

11 ZIDANTOU Soft-touch №4 Водостойкий мяч с невероятно мягким покрытием

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: красный

Назначение: для улицы

Размер: 4

Количество панелей мяча: 18 Плюсы Приятный на ощупь

Мягкий

Износостойкий

Устойчивый к влаге Минусы Небольшой размер

Волейбольный мяч, который можно использовать для игры на пляже или уличной площадке. Его панели сшиты, поэтому он очень износостойкий. Модель сделана по технологии Soft Touch. Покрытие мяча невероятно приятное на ощупь. Размер 4 подходит для любительских матчей. Камера из искусственной кожи высокого качества устойчива к влаге и повреждениям.

12 GAMEIN START Яркий мяч для любительских игр

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Назначение: универсальный

Количество панелей мяча: 18

Соединение панелей мяча: ручная сшивка Плюсы Мягкий

Приятный на ощупь

Яркий оттенок Минусы Нужно постоянно подкачивать

Волейбольный мяч, предназначенный для любительских игр. Его поверхность из мягкой искусственной кожи делает контакт с инвентарем очень приятным. Панели соединены за счет ручной сшивки. Бутиловая камера прекрасно удерживает воздух внутри. Мяч представлен в нескольких ярких расцветках.

Как выбрать волейбольный мяч

Вот несколько параметров, на которые нужно ориентироваться при выборе волейбольного мяча.

Назначение

По назначению все мячи для волейбола делят на несколько категорий:

Для зала. Такие модели имеют тонкий защитный слой, они довольно хрупкие. Напольное покрытие обычно гладкое, поэтому повредить мяч в таких условиях сложно.

Пляжные или для улицы. Такие модели более прочные, имеют несколько обмоточных краев. В сравнении с мячами для зала они более тяжелые. Обычно у них есть специальная пропитка, защищающая мяч от влаги. Эти модели водостойкие, они не деформируются при намокании.

Материал

Волейбольные мячи изготавливают из следующих материалов:

Натуральная кожа. Это прочный и износостойкий материал, при этом очень мягкий. Обычно мячи из натуральной кожи довольно дорогие. Они подойдут только для зала, поскольку имеют низкую влагостойкость.

Синтетическая кожа. Это наиболее популярное покрытие, имеющее высокую устойчивость к износу. Оно долго не деформируется, не выгорает на солнце и не растягивается, имеет более доступную цену.

Размеры и вес

Есть определенные стандарты мячей для волейбола, одобренные МФВ. Мяч для взрослых должен быть в окружности примерно 60 см и весить около 250 г. Такой мяч подходит для тренировок и официальных соревнований.

Воздушная камера

От нее зависит долговечность мяча и стабильность его полета. Мячи делают с бутиловой и латексной камерами. Они прекрасно удерживают воздух, обеспечивают контролируемую траекторию полета мяча. Бутиловые камеры сохраняют форму и давление на длительное время.

Текстура и покрытие

Поверхность мяча должна обеспечивать прекрасное сцепление с руками. Текстура может быть гладкой или немного шероховатой. Выбор текстуры зависит от личных предпочтений.

Прочность и износостойкость

Если вы планируете интенсивное использование инвентаря, выбирайте самые качественные и надежные материалы.

Уровень игры

Все мячи для волейбола можно поделить на профессиональные и любительские. Последние имеет небольшой вес, они довольно прочные и качественные. Профессиональные мячи отличаются лучшими аэродинамическими показателями. Они не меняют траекторию полета вне зависимости от погодных условий и места проведения игры.