ТОП-14 Лучшие утяжелители 2024 года

Для повышения эффективности тренировок многие спортсмены используют утяжелители. Это специальные приспособления, которые усложняют упражнения и усиливают нагрузку на конкретные группы мышц. Работа с утяжелителями позволяет быстрее прокачать мышцы, избавиться от лишнего жира и улучшить силу удара.

Утяжелители можно использовать как для силовых тренировок, так и для аэробных. С ними тренировка будет более энергозатратной. В продаже встречаются модели для рук, ног, а также универсальные. Все они имеют одинаковое устройство: внутри наполнены сыпучими материалами. Крепятся эти спортивные девайсы посредством липучек, ширину которых, можно регулировать.

Утяжелители особенно полезны профессиональным спортсменам. Они позволяют добиться красоты и отточенности движений у гимнастов, получить уверенный шаг у бегунов, добиться высокой скорости и натренировать качественный удар по мячу у футболистов. Кроме того, утяжелители повышают выносливость и тренируют сердечно-сосудистую систему.

Если гантели необходимо держать во время выполнения упражнений, утяжелители просто крепятся на руку, ногу или спину, что позволяет вам не отвлекаться во время занятий. Вы можете использовать их во время силовой тренировки или ходьбы на беговой дорожке. Чтобы получить пользу от этого спортивного аксессуара, необходимо правильно его выбрать. Мы расскажем о том, на что следует обратить внимание при выборе и представим рейтинг лучших утяжелителей этого года.

Для повышения эффективности силовых и кардиотренировок Лучшие утяжелители для ног и рук

1 MELA Стильные и супер удобные универсальные утяжелители

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Вес утяжелителя: от 1 кг

Тип: универсальный

Внешний материал: резина

Наполнитель: металлические пластины

Количество в комплекте: 2 шт.

Тип фиксации: липучка Плюсы Удобные

Приятные к коже

Стильные

Хорошо держатся

Регулируемый вес Минусы Цена

С этими утяжелителями вы сможете сделать более эффективными свой ежедневные тренировки. Модель можно крепить на запястье и лодыжки. Она подходит для пилатеса, бокса, фитнеса и йоги, бега и ходьбы. Размер легко регулируется за счет удобной резинки. Это позволяет использовать аксессуар мужчинам и женщинам. Супер прочная липучка гарантирует, что утяжелители не будут слетать во время занятий.

Модель сделана из материалов высокого качества и имеет стильный дизайн. Верх утяжелителей изготовлен из мягкого силикона, приятного к коже. Внутри находится переработанная нержавеющая сталь.

2 SPR Качественные утяжелители от российского производителя

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: универсальный

Внешний материал: неопрен

Наполнитель: дробь

Количество в комплекте: 2 шт.

Тип фиксации: липучка Плюсы Удобные

Плотно сидят

Качественный наполнитель

Мягкие

Хорошо фиксируются Минусы На ткани появляются зацепки

Модель от российского бренда, имеющего собственное производство и предлагающего товары высшего качества. Утяжелители Sproots − специальные манжеты, которые можно крепить на ноги и руки. Внутри них находится груз. Они подходят для выполнения различных упражнений. Размер удобно регулировать, так что аксессуар подойдет мужчинам и женщинам. Верх сделан из износостойкой неопреновой ткани, приятной к телу. Качественные и прочные швы не позволяют внутреннему содержимому высыпаться наружу.

Наполнитель − металлическая дробь. Это самый качественный материал для наполнения утяжелителей на сегодняшний день. Утяжелители плотно облегают запястья или лодыжку. Вы можете не переживать, что они будут болтаться во время выполнения упражнений.

3 ProRun Отличное соотношение цены и качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: универсальный

Внешний материал: нейлон

Наполнитель: металлическая стружка

Количество в комплекте: 2 шт.

Тип фиксации: липучка Плюсы Хорошо держатся

Удобные

Крепкий материал Минусы Большие на тонкую руку

Утяжелители, с которыми ваши тренировки станут более эффективными. Упражнения с этим спортивным аксессуаром помогают повысить выносливость, ускорить жиросжигание и укрепить мышцы. Модель фиксируется на липучках. Ее можно разместить на руках и ногах. Нейлоновое покрытие износостойкое.

Утяжелители плотно держатся на ногах и не сползают во время тренировки. Они имеют универсальный размер, хорошо подходят мужчинам и женщинам.

4 MASTER Функциональные утяжелители с широкой линейкой веса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: для ног

Внешний материал: ткань кардура

Наполнитель: дробь

Количество в комплекте: 2 шт.

Тип фиксации: липучка

Дополнительные функции: регулировка обхвата Плюсы Надежное крепление

Высокое качество материалов

Хорошо держатся

Долговечные Минусы Цена

Утяжелители для занятий фитнесом, силовых и кардиотренировок. Они сделаны из суперпрочной ткани CORDURA, рассчитанной на длительный срок эксплуатации. Модель практичная, удобная и надежная. Аксессуар хорошо фиксируется на запястьях любого размера. Крепления на липучке прочные и надежные. Модель имеет универсальный размер. В продаже представлены утяжелители весом от одного до пяти килограмм.

5 Shark Fit Приятная ткань и гипоаллергенный наполнитель

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: универсальный

Внешний материал: нейлон

Наполнитель: песок

Количество в комплекте: 2 шт.

Тип фиксации: липучка Плюсы Высокое качество материалов

Прочные

Эргономичные

Регулируемые пряжки

Качественный пошив Минусы Могут не подойти на худые руки

Спортивные утяжелители для ног и рук, которые позволят вам повысить эффективность своих тренировок. С помощью них вы сможете проработать икроножные мышцы, ягодицы, квадрицепсы, бицепсы и трицепсы. Вверх утяжелителей сделан из высококачественного нейлона. Внутри находится гипоаллергенный песок. Материал очень мягкий, не травмирует кожу в процессе тренировок. Наполнитель равномерно распределен, не скатывается вниз.

Модель подходит для новичков и опытных пользователей. Е можно использовать для занятий кроссфитом, пилатесом, йогой, аэробикой. Утяжелители универсальные, подходят мужчинам и женщинам. Липучка крепкая и надежно удерживает браслеты на ногах и руках, не позволяет им сваливаться во время выполнения упражнений.

6 STARFIT WT-502 Надежная фиксация даже при активных нагрузках

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: универсальный

Внешний материал: нейлон

Наполнитель: металлическая стружка

Количество в комплекте: 2 шт.

Тип фиксации: липучка Плюсы Хорошая фиксация

Чехол для хранения

Стильный дизайн Минусы Не очень удобные липучки

Утяжелители для ног и рук, которые можно использовать для тренировок дома или в зале. С ними вы сможете повысить сложность выполняемых упражнений, развить выносливость. Модель сделана из неопрена высокого качества, приятного к коже. Внутри находится железная стружка, которая равномерно распределена и не просыпается сквозь ткань в отличие от мелкодисперсных наполнителей.

Прочные швы гарантируют длительную эксплуатацию аксессуаров. Липучка регулируется, надежно фиксирует утяжелитель на руках и ногах. В комплекте есть сумка с утяжками, в которой удобно хранить браслеты.

7 TORRES PL110184 Стильные и удобные утяжелители

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: универсальный

Внешний материал: неопрен

Наполнитель: песок

Количество в комплекте: 2 шт.

Тип фиксации: липучка

Дополнительные функции: регулировка обхвата Плюсы Прочные

Удобные

Хорошо держатся Минусы Большие

Утяжелители для ног и рук, которые разнообразят ваши тренировки и повысят их эффективность. С помощью них можно укрепить мышцы, повысить их тонус, развить силу и выносливость. Модель надежно фиксируется за счет липучки. Верх сделан из неопрена, приятного к коже. Внутри находится металлический песок. Утяжелители подходят для занятий фитнесом дома, в зале и на природе.

8 PROIRON Со светоотражающими элементами

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: универсальный

Внешний материал: неопрен

Наполнитель: металлическая крошка

Количество в комплекте: 2 шт.

Тип фиксации: липучка Плюсы Высокое качество материалов

Удобные

Хорошо держатся

Компактные Минусы Цена

Эффективные и стильные утяжелители, которые позволят вам улучшить результаты своих занятий. Они сделаны из эластичной, влагостойкой и устойчивой к взносу ткани − неопрена. Ткань качественная и приятная к коже. Внутри находятся металлические гранулы премиум-класса, которые равномерно распределены в каждом сегменте с усиленной строчкой. Это обеспечивает прекрасную посадку и идеальное прилегание браслетов к телу. На ткань нанесены светоотражающие полоски, так что вы сможете использовать браслеты для бега в темное время суток.

Ремешок удобный, имеет регулируемую застежку-липучку, с помощью которой можно подогнать браслеты под свой размер. Защитный язычок предотвращает зажатие кожи. Модель подходит для женщин и мужчин. Ее можно использовать для разных видов активности.

9 Bradex Геракл Экстра Бюджетные утяжелители высокого качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: универсальный

Внешний материал: ПВХ, нейлон

Наполнитель: металлическая стружка

Количество в комплекте: 2 шт.

Тип фиксации: застежка, липучка Плюсы Не просыпается наполнитель

Приятный материал

Удобные Минусы Узкие и короткие крепления на липучке

Утяжелители для ног и рук, которые рекомендуется использовать при занятиях легкой атлетикой, боксом, кроссфитом. Браслеты крепятся на ремни, что позволяет подогнать их объем под свои щиколотки или запястья. Верх сделан из текстиля, приятного к коже. Внутри находится мелкодисперсный песок. Браслеты надежно фиксируются, не стесняют движения во время выполнения упражнений.

Для прокачки всех групп мышц и повышения выносливости Лучшие утяжелители-жилеты

1 IRON STAR professional SHTORM От производителя №1 в России и Европе

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный

Тип: жилет

Дополнительная информация: минимальный вес использования: 1 кг; шаг регулировки веса: 1000 г Плюсы Регулируемый вес

Высокая прочность

Безупречное качество

Очень удобный

Универсальный размер

Мягко сидит Минусы Нет сумки в комплекте

Жилет-утяжелитель от отечественного производителя. Бренд Iron Star рассчитан на людей, которые в первую очередь выбирают качество, а не низкую цену. В жилетах Iron Star установлено 7 рекордов Гиннеса.

Жилеты этого бренда выбирают профессионалы. Серия SHTORM − это проверенные тысячами клиентов и временем жилеты. Верхняя часть их сделана из материала Оксфорд, внутри находятся мешочки со стальной дробью. В отличие от конкурентов компания не использует дешевые материалы для снижения себестоимости, поэтому она уверена в качестве своей продукции и дает гарантию до 5 лет и 30 дней на проверку жилета.

2 Win Athlete Супер прочный жилет для мужчин и женщин

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: универсальный

Внешний материал: оксфорд

Наполнитель: дробь

Тип фиксации: факсетом

Дополнительные функции: регулировка веса, регулировка обхвата, чехол Плюсы Надежный

Прочный

Высокое качество ткани

Удобный

Функциональный Минусы Короткие застежки для полных людей

Утяжелитель-жилет, сделанный из высококачественных материалов. Его можно использовать для различных видов спорта: фитнеса, бокса, бега и т.д. Модель обеспечивает хорошую нагрузку и способствует повышению эффективности мышечной работы, улучшает выносливость.

Этот спортивный утяжелительный жилет поставляется со всеми необходимыми аксессуарами, в том числе грузами. Верх из высокопрочной армейской ткани обеспечивает длительную эксплуатацию инвентаря. Внутри находятся стальные грузики.

Модель универсальная имеет регулируемый размер, что позволяет использовать ее мужчинам и женщинам. Надежный ремень прочно фиксирует жилет и при этом не сковывает движения. Отягощения можно выбирать в зависимости от ваших потребностей. Цвет жилета универсален и подходит к любому спортивному образу.

3 SPR Эргономичный жилет с регулируемой нагрузкой

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: жилет

Наполнитель: песок

Количество в комплекте: 1 шт.

Тип фиксации: застежка

Дополнительные функции: регулировка веса, регулировка обхвата Плюсы Высокое качество материалов

Надежные крепления

Качественно пошит

Плотная ткань

Можно регулировать вес Минусы Неудобно затягивать

Жилет-утяжелитель, предназначенный для дополнительного отягощения во время тренировок. Это спортивное снаряжение от отечественного производителя имеет надежную систему фиксации. Нагрузка регулируемая, что позволяет подобрать вариант для собственного веса.

Жилет идеально подходит для занятий воркаутом, хоккеем, гандболом и легкой атлетикой. Модель представляет собой конструкцию, состоящую из жилета с двумя карманами и филлеров под песок. Жилет надевается сверху с помощью строп, которые охватывают его кольцом. Подобная конструкция защищает жилет от слетания во время тренировки.

Верх жилета — прочный материал OXFORD. Мягкая подкладка под грудью обеспечивает комфорт. Карманы плотно закрываются. Филлеры из ткани OXFORD имеют двойной ряд липучки, что предотвращает просыпание песка. Нагрузку можно регулировать от 0 до 20 кг.

4 UPFORCE Суперпрочный жилет от надежного производителя

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: жилет

Внешний материал: оксфорд

Тип фиксации: липучка Плюсы Удобный

Прочный

Равномерно распределена нагрузка

Качественные швы

Крепкие крепления Минусы Ненадежная пластиковая застежка

Спортивный жилет-утяжелитель, сделанный из высокопрочной ткани. Модель изготовлена в России. Она усилена стропами, которые применяются в производстве парашютов, прошита армированными нитями. Высокопрочная нейлоновая липучка выдерживает до 10000 открываний.

Размер жилета универсальный: от 42 до 58. Модель создана производителем, который уже более 7 лет занимается пошивом спортивного снаряжения. В комплектацию входит сам жилет, а также 20 грузов по 1 кг.

Для прокачки мышц спины и ног Лучшие утяжелители-пояса

1 ONLITOP Удобный и стильный пояс для эффективных тренировок

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: пояс

Тип фиксации: липучка Плюсы Прочный

Надежная липучка

Стильный

Плотная ткань

Качественные швы Минусы Не регулируется вес

Утяжелитель-пояс, который повысит эффективность любых тренировок. Его можно использовать при занятиях бегом, он увеличит нагрузку на спину. При силовых тренировках он поможет прокачать ноги.

Пояс универсальный, надежно фиксируется на липучке. Верхнее нейлоновое покрытие приятное на ощупь. Кварцевый песок внутри пояса равномерно распределен. Он обеспечивает эффективность и комфорт при любых тренировках. Пояс практически незаметен под одеждой.

Как выбрать утяжелители

При покупке этого спортивного аксессуара необходимо учитывать несколько моментов.

Материалы

Обычно эти спортивные девайсы делают из нейлона или неопрена, также встречаются модели из плотного брезента. Тонкая ткань более эластичная и мягкая, хорошо прилегает к телу и не вызывает дискомфорта.

Тип наполнителя

Изделия могут иметь внутри насыпной или пластинчатый наполнитель. Последний более дешевый. Вес такого девайса можно регулировать пошагово с помощью добавления специальных грузов (металлических пластин) в карманы или в специальные прорези. Обычно дополнительные пластины можно купить отдельно. Вес насыпного изделия менять нельзя.

Способ ношения

Все утяжелители делятся на несколько видов:

Для рук и ног. Модели для ног и рук представляют собой вытянутые полоски шириной до 15 см. Вес утяжелителей для рук обычно не более 2,5 кг. Браслеты для ног могут весить до 5 кг.

Утяжелители-жилеты. Их используют для создания дополнительной нагрузки на плечи. Они повышают выносливость, стимулируют рост мышц.

Утяжелители-пояса. Они выглядят как пояса с карманами для грузов. Такие утяжелители обеспечивают дополнительную нагрузку на спину и ноги.

Вес

Его нужно выбирать в зависимости от своего уровня подготовки, массы тела. Если масса утяжелителей будет очень большой, занятия окажутся неэффективными. Необходимо, чтобы мышцы привыкли к определенной нагрузке, после чего можно увеличивать вес.

Некоторые производители предлагают наборы утяжелителей, в которые входит несколько аксессуаров разного веса. Это позволяет постепенно увеличивать нагрузку. Также есть утяжелители с регулируемой нагрузкой.