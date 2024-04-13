ТОП-12 Лучшие сапборды 2024 года

Сапборд – это доска для SUP-серфинга, ее также называют сап доской и пэдлбордом. Использовать сапборд можно на различных водоемах: реках, озерах, морях и даже на океане. Катание на сап-борде возможно как в штиль, так и по волнам.

В классическом варианте райдер стоит на доске и управляет ей с помощью весла. Сапбординг – один из видов спорта, которые стремительно набирают популярность. Большое количество людей в разных городах собираться в клубы, где занимаются SUP –бордингом, а где-то уже проводятся масштабные соревнования. Производители сапбордов развивают технологии, совершенствуют материалы для досок, делают их более функциональными и удобными.

Чтобы начать заниматься сапбордингом, не нужно специальных навыков и опыта. Даже если вы не планируете участвовать в соревнованиях, вы можете кататься в свое удовольствие на любом водоеме и любоваться красотами природы.

Если вы любите активный отдых на природе, например, катание на велосипеде, роликах или лыжероллерах, попробуйте сапборинг. Увлекательное путешествие по воде подарит вам море впечатлений. А мы поможет с выбором подходящего инвентаря.

1 ALOHA 11′ Надежный сапборд с ярким дизайном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Длина: 335 см

Ширина: 81 см

Максимальная нагрузка: 180 кг Плюсы Хорошая комплектация

Доступная цена

Хорошая управляемость

Красивый дизайн Минусы Есть небольшой запах клея

Яркий надувной сапборд. Модель качественная и надежная. В конструкции есть два несъемных и один съемный плавник. Это повышает курсовую устойчивость доски. На носу предусмотрена карго-система для багажа. Также есть ручка для транспортировки. Она находится в центральной части корпуса.

На этом сап борде вы сможете отправиться в приятное путешествие по воде. В комплектацию входит сама доска, сумка-рюкзак, трехсекционное весло, насос, плавник слайдер, страховочный лиш и ремонтный комплект.

Модель подойдет новичкам и уверенным пользователям. Она сконструирована с использованием опыта и технологий брендов Iboard и Molokai. На этом сапе вы сможете сплавляться по реке, заниматься йогой, кататься по озеру.

Яркий рисунок имеет защиту от выгорания и привлекательно выглядит. Грузоподъемность доски − 180 кг, так что на сап смогут встать два человека.

2 FunWater Koi 11’6″ Яркая, маневренная и универсальная сап-доска



7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Длина: 350 см

Ширина: 84 см

Длина в дюймах: 3.5″ Плюсы Большой размер

Хорошая комплектация

Высокая устойчивость

Маневренность Минусы На некоторых насосах не работает манометр

Сап-доска с ярким дизайном, она заметна на водной глади издалека. При изготовке корпуса используется технология MSL. Швы спаянные, очень прочные. За счет специальных кантов модель имеет высокую грузоподъемность и жесткость. Камера защищена слоем ПВХ, который выполняет роль основания армирующего слоя.

Двухслойная конструкция способна выдержать вес до160 кг. На этом сапе можно кататься в одиночку или плавать вдвоем. В носовой части находится карго-система, которой могут пользоваться даже новички. На корме есть три съемных плавника, которые повышают управляемость сапа. Ручка сбоку упрощает переноску инвентаря.

3 EXEGOL Shark 320 Маневренная и прочная доска

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Длина: 320 см

Ширина: 84 см

Максимальная нагрузка: 140 кг Плюсы Хорошая комплектация

Три плавника

Легкий

Не деформируется

Стильный дизайн Минусы Не подойдет для тяжелых райдеров

Универсальный надувной сапборд небольшой длины, который устойчив на волнах и реках с небольшим течением. Модель подходит людям с небольшим весом. Она сделана из ПВХ высокой прочности, устойчивой к ультрафиолету, механическим повреждением. Ей не страшны мелкие камни, песок. Максимальная нагрузка на доску составляет 80 кг. Доска не деформируются под весом пользователя.

В носовой части есть карго-система, так что вы сможете оставить на доске все необходимые вещи. Также предусмотрены полукольца, к которым можно прикрепить дополнительный груз или сидушку. Палуба покрыта противоскользящим ковриком. Он обеспечивает устойчивость райдера.

Палуба слегка зауженная, имеет закругленный нос. Это помогает набирать скорость, не прилагая больших усилий. У сап-борда три плавника. По центру находится съемный плавник, также есть два дополнительных малых плавника. Они повышают управляемость и маневренность доски на воде.

4 Magnum PRO light 11.6 Облегченная модель, способная выдержать до 200 кг

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Длина: 350 см

Ширина: 79 см

Длина в дюймах: 10.6″ Плюсы Доступная цена

Хорошая комплектация

Красивый дизайн

Высокое качество

Плотный материал

Удобная сумка в комплекте Минусы Несъемные плавники

Сапборд для взрослых, который отличается удобством управления. Доска облегченная и весит всего 10,9 кг. Она выдерживает нагрузку до 200 кг, так что на ней могут кататься два райдера. Также на борту можно размещать груз.

Сап подходит не только для степенных прогулок по воде, но и для рыбалки, серфинга, занятий йогой. В надутом виде толщина доски составляет 15 см, что обеспечивает ей высокую прочность и маневренность. Этот сап-борд двухслойный, безопасный и прочный.

В комплект входит пластиковые весло, сумка для хранения, страховочный лиш, плавник и дорожный ремкомплект. На носу корпуса находится крепление для рюкзака. Также есть ручки, к которым крепятся страховочные ремни. У модели продумана безопасность клапана − гарантирована защита от утечек воздуха при правильном закрытии клапана. Также есть усиленный кант для страховки от повреждений.

Сапборд довольно жесткий, но при этом очень комфортный. На нем вы сможете совершать заплывы на большие расстояния.

5 MY SUP 10.6 Crystal Бюджетная доска для профессионального катания

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Длина: 385 см

Ширина: 81 см

Длина в дюймах: 10.6″ Плюсы Высокое качество

Широкий

Хорошая комплектация

Легко надувается

Прочные швы

Красивый дизайн Минусы На некоторых насосах не работает манометр

Качественный сапборд для новичков и профессионалов. Он маневренный, удобный. Модель надувная, ориентирована на средний и профессиональный уровень спортсменов. Это одна из самых мощных моделей в своем сегменте. Ее вес составляет всего 9 кг, что облегчает управление доской.

В комплект входит весло. Доска выдерживает вес до 190 кг, так что на ней смогут перемещаться сразу два пассажира, а также небольшой багаж. Модель идеальна для одиночных заплывов. Главным достоинством модели является высокая надежность как самого сапа, так и комплектующих.

Весло разборное, прочное, не ломается от течения, выдерживает серьезную механическую нагрузку. При этом оно довольно легкое. Есть дополнительный плавник, улучшающий маневренность. В комплект входит сумка для хранения, ремонтный комплект, ручной насос. Сап сделан из двухслойного ПВХ. Противоскользящее покрытие повышает устойчивость райдера и делает заплыв более безопасным.

6 Baosi Marina My Paradise 10’6 Прочная двухслойная доска для новичков и опытных пользователей

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Длина: 320 см

Ширина: 80 см

Максимальная нагрузка: 150 кг Плюсы Красивый дизайн

Трехсоставное весло

Удобный

Хорошая комплектация

Легкий

Хорошая управляемость

Стабильность на воде Минусы Тонкий слой краски на весле

Сапборд, подходящий для новичков и опытных райдеров. Модель имеет высокую прочность, хорошее качество и яркий дизайн. Она сделана из двухслойного армированного ПВХ, скрепленного прочными швами. Это обеспечивает жесткость и высокую прочность корпуса. Модель износостойкая, ей не страшны камни и песок. Рисунок не выгорает на солнце.

Палуба большая и мягкая, покрыта антискользящим слоем. Она выдержит до двух взрослых райдеров. Под кормой находятся три плавника, повышающие курсовую устойчивость доски. На этом сапе вы сможете развить неплохую скорость. Максимальная нагрузка на корпус − 150 кг.

В комплект входит все необходимое: весло с регулировкой по росту, съемный плавник, насос с манометром, страховочный лиш, ремкомплект и сумка для хранения. На поверхности расположена ручка для удобства переноски. Также на доске есть крепление для сиденья. В носовой части находится трос для крепления груза.

7 BRADEX Geosurf Увеличенная ширина доски

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Длина: 329 см

Ширина: 86 см

Длина в дюймах: 10.8″ Плюсы Плавник рассчитан на высокие нагрузки

Широкий

Крепкий

Устойчивый

Красивый дизайн

Высокое качество Минусы Сумка из тонкого материала

Прогулочный сапборд, сделанный из двухслойного ламинированного ПВХ. Он имеет достаточную жесткость, является прочным, долговечным и безопасным. Ширина доски − 86 см, на ней спокойно разместятся двое взрослых человек.

Грузоподъемность модели составляет 145 кг. На корпусе предусмотрены крепления для видеокамеры Go-Pro, вы сможете снимать видео о своих заплывах. Есть кронштейны для сидений, позволяющие сделать сап удобным для каякинга. За счет карго-системы на корпусе можно расположить багаж. В комплект входит съемный плавник и трехсекционное весло, которое повышает маневренность доски. Также в комплекте есть сумка для переноски.

8 JS BOARD Суперпрочный сапборд с армированной внешней оболочкой

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Максимальная нагрузка: 140 кг

Тип: SUP- доска

Вид: универсальный Плюсы Хорошая комплектация

Эффектный дизайн

Высокая прочность

Большая сумка для переноски Минусы Есть небольшой запах

Универсальный сапборд, который подходит для профессионалов и новичков. Он имеет многослойную конструкцию, слои спаиваются по технологии MSL, что придает доске большую прочность. Камера Drop Stitch отвечает за плавучесть сапа. Она защищена специальной оболочкой из ПВХ.

Несмотря на многослойную конструкцию, доска весит всего 8,4 кг. Она достаточно маневренная и длинная, ее легко транспортировать. При этом она имеет неплохую грузоподъемность и выдерживает вес до 200 кг. На этом сапе можно кататься вдвоем или перевозить груз. Карго-система позволяет разместить на борту вещи. В нижней части есть плавник, повышающий управляемость. Внешняя оболочка армированная, устойчивая к механическим нагрузкам и износу. Это позволяет кататься на заросших водоемах.

9 MISTRAL Allround 10′ Сап-каяк 2 в 1

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Длина: 305 см

Ширина: 81 см

Максимальная нагрузка: 150 кг Плюсы Высокое качество

Хорошая комплектация

Возможность кататься сидя

Аккуратно склеен

Стильный дизайн Минусы Цена

Компактная доска, которая подходит для путешествий по водной глади, а также по небольшим волнам. Она довольно широкая. На ней могут плавать как новички, так и опытные пользователи.

Модель изготавливалась при использовании технологии DSFL, которая сделала ее конструкцию более быстрой и маневренной. В основу сапа положены нити woven drop stich, они повышают прочность и жесткость изделия.

Главным преимуществом модели является возможность установки кресла, входящего в комплект. Вы можете выбрать любое положение для катания: сидя или стоя. Также в комплект входит весло-трансформер, имеющее две лопасти. В носу находится карго-система для размещения груза. Фактурный коврик из пены ЭВА обеспечивает устойчивость райдера на доске.

10 EasyRider WAV E 10.6 Универсальный, легкий и прочный

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Длина: 320 см

Ширина: 80 см

Длина в дюймах: 7″

Цвет товара: красный Плюсы Высокое качество

Яркий дизайн

Продуманная конструкция

Прочные материалы Минусы Иногда не работает манометр насоса

Сапборд универсального размера, который сочетает в себе доступную цену и великолепное качество. Он сделан из ПВХ, материал соединен машинной спайкой, а не ручной склейкой.

Модель изготовлена по новейшей технологии, благодаря которой удалось значительно сократить вес доски без потери ее прочности. Сап имеет стильный дизайн и весит всего 9 кг. В комплектацию входит весло из стекловолокна, фирменный рюкзак, плавник, ремонтный комплект, фирменный лиш, гермачехол и насос.

На доске есть крепление для багажа на корме, а также носу. На корпусе расположена удобная ручка для переноски. Премиальный клапан хорошо удерживает воздух. Также есть крепление для сидушки. Антискользящий коврик повышает устойчивость во время катания.

11 KOHALA Start Идеальный вариант для новичков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Длина: 320 см

Ширина: 81 см

Длина в дюймах: 10.6″ Плюсы Высокое качество

Удобный рюкзак

Хорошее весло

Красивый дизайн

Хорошая комплектация

Прочные швы Минусы Нет инструкции на русском

Sup-борд, сделанный по технологии Dropstich. Он выдерживает давление до 15 фунтов на квадратный дюйм, не деформируется при нагрузке. Это свидетельствует о высоком качестве материалов изделия.

Эта модель создана испанским производителем, который в течение многих лет работает над внедрением новейших технологий в собственные продукты. Сапборд отличается высоким качеством материалов. Он проходит строгий контроль качества на каждом производственном этапе. При этом цена модели остается доступной.

В комплект входит сумка для переноски, весло, страховочный лиш и насос. Благодаря своей конструкции и размеру доска обеспечивает прекрасный контроль и стабильность на воде. Она простая в обращении подходит для новичков. Дизайн сделан с использованием мотивов маори, что позволит вам выделиться.

12 FIZARD FDF320 Отличное сочетание цены и качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Длина: 320 см

Ширина: 76 см

Максимальная нагрузка: 140 кг Плюсы Качественные материалы

Хорошо проклеены швы

Клапан не спускает

Хорошая комплектация Минусы Однослойный

Сапборд, который сделает вашу прогулку по воде незабываемой. Доска имеет особую конструкцию: обтекаемая форма с приподнятым носом помогает экономить силы для долгих прогулок. Большая палуба имеет высокую устойчивость. Она подходит для опытных пользователей и новичков.

Доска сделана с применением технологии MSL Fusion, обеспечивающей высокую устойчивость и жесткость сапборду даже в суровых условиях. Производитель уделил особое внимание деталям. Съемный плавник обеспечивает маневренность сапа. Нескользящая поверхность способствует удержанию равновесия во время катания. В комплект входит ручной насос, которым вы сможете быстро накачать сап. Модель имеет яркий дизайн, что выделяет ее среди аналогов.

Как выбрать сапборд

Есть множество критериев выбора сапборда. Правильный выбор доски поможет быстрее приобрести необходимые навыки.

При покупке сапборда учитывайте несколько критериев.

Цель катания

Существует несколько вариантов сап досок, каждый из которых предназначен для конкретной цели:

Прогулочные. Это универсальное решение для новичков. Такие доски подходят для спокойных прогулок по воде. Они устойчивые, надежные и маневренные. Обычно имеют овальную форму.

Туринговые. Это модели для путешествий и длительного плавания. Они рекомендуются опытным райдерам. Отличаются быстроходностью и устойчивостью.

Виндсерфинговые. Используется для катания с парусом. Новичкам стоит выбирать широкие и укороченные варианты, опытным пользователям подадут узкие и длинные сапы.

Спортивные и гончие. Они имеют небольшую ширину и большую длину, что позволяет развивать большую скорость.

Для волнового серфинга. Такие доски используются для катания по волнам. Конструкция отличается небольшими размерами и зауженной кормой, приподнятым носом.

Для йоги. Предназначены для занятий йогой и пилатесом. Конструкция имеет плоскую палубу и хорошую устойчивость. Модель также подходит для спокойных прогулок.

Тандемные. Они подходят для катания группой из нескольких человек.

Для бурной воды. Они подходят экстремалам для прохождения бурных вод. Такие доски тяжеловесные и прекрасно управляемые.

Для рыбалки. Такие сапы имеют высокую устойчивость и грузоподъемность. Они достаточно широкие, чтобы на доске можно было разместить рыболовное оборудование.

С педальным приводом. Доска приводится в движение путем давления на педаль. Управление происходит за счет руля.

Форма корпуса

Условно все сап-борды делят на два вида по типу формы:

С закругленным носом. У них большая длина и плоский профиль. Такие сапы легко скользят по воде, они довольно маневренные, универсальные, подходят для спокойных прогулок, длительных путешествий и сплавов.

С заостренным носом и V-образным дном. На таких досках можно развивать высокую скорость. Их длина может быть различной. Так что вы можете выбрать инвентарь для гонок, туринга, серфинга. На коротких досках можно выполнять различные маневры.

Размер

Широкие доски более устойчивые, но не очень скоростные. Они больше подходят для прогулок. Короткие платформы довольно маневренные, они идеальны для серфинга. Чем меньше вес и рост райдера, тем более узкой может быть платформа. Для пользователей с большим весом лучше выбирать широкие доски.

Вес и объем

От веса доски зависит максимальная скорость сапа. Чем меньше вес, тем большую скорость удастся развить. Объем доски влияет на маневренность. У досок меньшего объема лучше маневренность.

Тип конструкции

Все сапборды делят на твердые и надувные. Твердые или жесткие сапы делают из пенопласта. Их верхний слой покрыт смесью карбона, стекловолокна и композитных материалов. Такие доски прекрасно скользят по поверхности и легко разгоняются. Но при этом они довольно хрупкие и громоздкие. Жесткие доски больше подходят профессиональным пользователям.

Надувные модели идеальны для новичков. Их делают из ПВХ. Они бывают двухслойными и однослойными. Однослойные более дешевые, легкие и маневренные. Двуслойные более тяжелые и дорогие.