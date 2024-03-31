ТОП-12 Лучшие ракетки для настольного тенниса 2024 года

Настольный теннис − популярная спортивная игра, для которой нужна не только хорошая координация движений, но и специальное снаряжение. Одним из главных атрибутов этой игры является ракетка для настольного тенниса. Именно она позволяет играть в пинг-понг в определенном стиле, от нее зависит скорость, вращение шара, эффективность отражения атак и характер ударов в нападении.

Ракетка для пинг-понга, как и мяч для футбола или волейбольный мяч, напрямую влияет на качество игры. Поэтому стоит серьезно задуматься о выборе этого оборудования. Профессионалы обычно не покупают модели, а собирают их собственными руками. Они отдельно приобретают накладки, основания. Любителям и начинающим спортсменам производители предлагают готовые ракетки, способные обеспечить комфортную игру.

По параметрам ракетка должна соответствовать мастерству игрока или немного отставать, но не опережать. Если не соблюдать это правило, есть вероятность, что игрок не справится с мощным вращением мячика или высокой скоростью игры.

Выбор спортивного инвентаря бывает непростым. Особенно это касается людей, которые только получают базовые навыки в определенном виде спорта. Мы поможем вам сделать выбор и расскажем, что необходимо учесть при покупки ракетки для настольного тенниса.

1 Gamesfamily Набор для новичков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный

Толщина губки: 1.5 мм

Мячей в наборе: 3 шт.

Тип: набор для настольного тенниса

Материал основания: дерево

Стиль игры: ALL+ Плюсы Удобная рукоятка

Есть сумка в комплекте

Высокое качество

Практичные

Недорогие Минусы Есть небольшой запах в начале использования

Набор для игры в теннис, в который входит 3 мяча диаметром 40 мм, две ракетки в черно-красным оттенке, изготовленные из шестислойной древесины толщиной 6,4 мм. Ракетки покрыты плотной губкой толщиной 1,8 мм, которая имеет среднюю жесткость. Также они имеют прорезиненный слой 1,5 мм. Вес ракетки 165 г.

В комплект входит сумочка на молнии из водостойкого материала, которая подходит для хранения и переноски набора. Этот набор подходит для начинающих. Ракетки удобные, они позволят вам выработать моментальную реакцию и улучшить внимание, повысить общий мышечный тонус и получить удовольствие от игры.

2 Huieson Полупрофессиональный набор для энергичной игры

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: красный

Толщина губки: 2.1 мм

Мячей в наборе: 3 шт.

Тип: ракетка

Материал основания: дерево

Стиль игры: OFF Плюсы Качественный материал

Легкие

Удобные

Хорошо лежат в руке Минусы Есть небольшой запах

Ракетки для тенниса, сделанные из семислойной древесины, имеющей толщину 6 мм. Сверху они покрыты плотной губкой толщиной 2 мм. Эти ракетки стоит выбирать для стиля OFF. Накладка по-разному показывает себя при ударах без вращения и с ним. При плоском ударе и «неожиданных» подставках вы ощутите надежность и контроль. При выполнении стоп-спинов Вы почувствуете мощь и прекрасные показатели вращения. Все это возможно благодаря липкому верхнему слою накладки.

Ракетка сверху покрыта защитной пленкой, позволяющей сохранять свойства резиновой накладки. В комплекте есть сумка из черной устойчивой к воде ткани на молнии. Внутри имеется удобное отделение для хранения набора. Этот комплект – прекрасный вариант начать энергичную игру в пинг-понг.

3 GCsport Pro Функциональный набор с сумкой для хранения

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный

Толщина губки: 1.8 мм

Мячей в наборе: 3 шт.

Тип: мяч, ракетка

Материал основания: дерево

Количество слоев дерева: 5 Плюсы Хорошее качество

Удобные ракетки

Хорошая комплектность

Доступная цена Минусы Небольшая плотность шаров

Набор ракеток для настольного тенниса. В него входят сами ракетки, которые подходят для тренировок, три шара и сумка для хранения. У инвентаря эргономичная рукоятка, она удобно лежит в руке и создает комфорт в процессе игры. Основа сделана из пятислойного дерева − тополя ауйса. Толщина основания 6,4 мм. Ракетки имеют накладки из губчатого слоя толщиной 1,8 мм. Также на ракетках есть прорезиненный слой.

4 START LINE Хорошая комплектация

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: красный

Толщина губки: 1.8 мм

Мячей в наборе: 6 шт.

Тип: мяч, ракетка, ракетка, мяч

Материал основания: дерево

Количество слоев дерева: 5 Плюсы Отличное качество

Удобные ракетки

Солидно выглядят

Не очень прыгучие мячики Минусы

Набор для настольного тенниса из 4 ракеток, в который также входит 6 шаров и сумка на замке для хранения. Это идеальный вариант всех любителей спортивных игр. В нем есть все, что требуется для игры.

Комплект подходит как для бывалых игроков, так и для новеньких игроков. Он отличается отличным качеством и продолжительным сроком службы. Шарики для тенниса сделаны из качественного пластика. Ракетки обеспечивают превосходный контроль мяча.

5 Huieson Trend Sung 3 Star Профессиональные ракетки высокого качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный/красный

Толщина губки: 7 мм

Мячей в наборе: 3 шт.

Тип: мяч, ракетка

Материал основания: дерево, резина

Количество слоев дерева: 5 Плюсы Обработка поверхности

Хорошая комплектация

Удобные Минусы Есть небольшой запах

Ракетки для настольного тенниса, которые продаются вместе с шариками и чехлом для хранения. Они обеспечивают прекрасный контроль мяча, имеют высокую вязкость. Играть ими очень удобно как новеньким игрокам, так и имеющим опыт. Ракетки сделаны из натурального дерева, покрыты губкой и резиновым слоем.

6 BOSHIKA Хорошее сочетание цены и качества

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: синий

Толщина губки: 2.2 мм

Тип: накладка, основание, ракетка, ракетка для настольного тенниса

Материал основания: резина

Количество слоев дерева: 3

Поверхность накладки: гладкая Плюсы Симпатичный дизайн

Легкая

Удобная

Прекрасно держит мячик

Есть чехол в комплекте Минусы Маленькая ручка

Ракетка для настольного тенниса, подходящая для теннисистов-новичков и профессионалов. Она имеет комфортные конические ручки эргономичной формы. В комплект входит чехол. Сама ракетка изготовлена из трехслойной древесины, имеющей толщину 6 мм. Сверху имеется накладка толщиной 2,2 мм. Ракетка превосходно подходит для универсального стиля.

7 BOSHIKA Premier Качественный и функциональный набор для новичков и опытных игроков

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный/красный

Толщина губки: 3 мм

Мячей в наборе: 3 шт.

Тип: накладка, основание, ракетка, набор для настольного тенниса, набор, ракетка, мяч

Материал основания: резина

Количество слоев дерева: 5 Плюсы Доступная цена

Хороший комплект

Легкие и удобные ракетки Минусы Не очень хорошие мячи в комплекте

Набор, в котором есть все, что требуется для настольного тенниса. В комплекте есть 2 ракетки и три шара. Этот набор подойдет для игроков, имеющих опыт, а также новичков. Ракетки эргономичной формы выполнены из дерева, также резины. Мячи сделаны из материала высокого качества и рассчитаны на длительный срок эксплуатации.

Модель имеет прекрасные игровые свойства: скорость шесть, контроль восемь и вращение шесть. Это превосходный выбор для тех, кто любит играть в пинг-понг. Ракетки черного и красного оттенков выглядят презентабельно. Основание губки, а также накладки сохраняют свои качества в течение длительного времени.

8 KRAFLA Training 1000G Удобная ракетка с мягким дизайном

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Толщина губки: 1.8 мм

Тип: ракетка

Материал основания: дерево

Количество слоев дерева: 7

Поверхность накладки: гладкая

Вес: 170 г Плюсы Удобная

Прекрасно контролирует мяч

Яркий дизайн

Мягкая Минусы Тяжеловата

Ракетка для тенниса, подходящая для новичков. Она поможет приобрести все основные навыки игры в пинг-понг. Модель превосходно подходит для активной игры на высокой скорости.

Ракетка покрыта губкой толщиной 1,8 мм. Ручка вогнутой формы будет удобной для любого человека. Ракетка весит 170 г. Она имеет гладкую поверхность и прекрасно контролирует мяч.

9 Xiom M 7.0S Высокая производительность без увеличения веса

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Толщина губки: 2 мм

Тип: ракетка

Материал основания: дерево

Стиль игры: OFF

Количество слоев дерева: 5 Плюсы Высокое качество

Удобная

Сбалансированный вес Минусы Цена

Высококачественная контрольная теннисная ракетка, обеспечивающая прекрасный контроль мяча. Она подходит для новеньких игроков и спортсменов среднего уровня. Толщина накладок составляет 2 мм. Обновленная конструкция ракетки позволяет увеличить скорость шара.

Модель весит 175 г. Обычно ракетки большого веса имеют большую производительность, но при этом создают большую нагрузку на кисть. При длительной игре руки могут уставать. Эта ракетка имеет уникальную конструкцию M-Series, которая позволяет повысить мощность, но притом не увеличивать вес ракетки. Вес сбалансирован, поскольку в производстве использовались легкие породы дерева.

10 DHS 6002 Профессиональная ракетка, одобренная ITTF

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный/красный/серый

Тип: ракетка

Стиль игры: OFF

Количество слоев дерева: 5

Поверхность накладки: гладкая

Назначение: для помещений Плюсы Удобная

Прекрасный контроль мяча

Отличное качество Минусы Цена

Ракетка для настольного тенниса, сделанная из профессионального пятислойного основания DHS, которое обеспечивает высокую скорость мяча. Она имеет две накладки: гладкую и липучую. Ракетка продается в готовом виде. В комплект входит мягкий чехол.

Модель отличается прекрасным качеством и конкурентоспособной ценой. С ней вы сможете мастерски выполнять различные элементы. Компания DHS является крупнейшим производителем инвентаря для настольного тенниса и продают свою продукцию по всему миру. Эта ракетка одобрена ITTF.

11 Butterfly Timo Boll Атакующая и скоростная ракетка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: черный/синий

Толщина губки: 1.8 мм

Тип: ракетка

Материал основания: дерево

Стиль игры: OFF+

Количество слоев дерева: 5 Плюсы Высокое качество

Превосходный контроль мяча

Долговечное покрытие

Хорошая скорость Минусы Жестковата

Ракетка для настольного тенниса, подходящая для игроков высокого уровня. Она обеспечивает прекрасную скорость, прекрасный контроль и скоростное вращение шара. Модель имеет губку толщиной 2,1 мм, обеспечивает высочайшую скорость в процессе игры в атаке. Ракетка обладает прекрасными показателями вращения без потери контроля.

Сама ракетка сделана из пятислойного дерева, имеет гладкую поверхность накладки и рукоятки конической формы. Все это обеспечивает комфортную и эффективную игру. С помощью этой ракетки вы сможете отработать базовые навыки, улучшить технику и добиться новых высот в игре.

12 Donic Top Team 500 Прекрасный контроль мяча

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Цвет товара: красный/черный

Толщина губки: 1.7 мм

Мячей в наборе: 4 шт.

Тип: мяч, ракетка, набор для настольного тенниса, ракетка, мяч

Материал основания: дерево

Стиль игры: ALL Плюсы Отличное качество

Удобная рукоятка

Эргономичная форма

Идеальный контроль мяча Минусы Короткая ручка

Набор для настольного тенниса, который обеспечит вам эффективную и комфортную игру. В него входят 4 шара, одна ракетка, а также чехол. У ракетки есть накладка 1,7 мм. Она сделана по технологии AVS , обеспечивающей лучший контроль шара и минимум вибрации от удара. Все это увеличивает точность попадания, уменьшает нагрузку на руку.

Мяч, который входит в комплект, является подходящим для тех, кто уже давно играет в настольный теннис и знает технику игры. Чехол на молнии сделан из материала прекрасного качества, имеет внешний карман, в котором удобно хранить набор.

Как выбрать ракетку для настольного тенниса

Есть определенные правила выбора этого спортивного инвентаря.

Уровень мастерства

При покупке ракетки ориентируйтесь на уровень своего мастерства. Профессиональные ракетки не предлагаются в собранном виде. Готовые ракетки подойдут для новиков или любителей. Профессиональные модели состоят из отдельных основ и накладок, которые склеивают между собой. Порой игрокам приходится создавать инвентарь «под себя», собирая его из разных частей.

Основание

Как правило, это пятислойная фанера из натурального дерева со специальной пропиткой. На профессиональные соревнования допускаются ракетки, которые состоят как минимум на 85% из дерева. Поэтому иногда ракетки частично армируют карбоном, что делает их более прочными. Тяжелые основания подходят для точных и мощных ударов. Но рука во время игры такой ракеткой может сильно уставать. Легкую основу легко контролировать. Средний вес основания составляет 80-90 г.

Губка

Теннисные ракетки могут быть с губкой или без нее. В первом случае вы получите улучшенный контроль мяча, но его скорость будет небольшой. Чем более толстой является губка, тем более высокую скорость можно придать мячу. При этом трудно контролировать мяч. Обычно защитники используют ракетки с толщиной губок до полутора миллиметров. Универсальным является инвентарь с толщиной губки до 2 мм. Толстые прослойки используют атакующие игроки. Чем жестче слой, тем быстрее будет отскакивать мяч, при этом будет сложнее его контролировать.

Ручка

Форма ручки ручка может быть различной:

Ласточкин хвост – ракетка расклешенной формы. Место, где ручка прикреплена к ракетке, имеет маленький диаметр. Эта область приходится на часть между указательным и большим пальцами игрока.

Анатомическая – у нее есть утолщение, которое повторяет форму ладони. Конструкция дает возможность удобно держать ручку в ладони.

Прямая – ручка, имеющая большую толщину. У нее один диаметр по длине. Она подойдет для игроков с крупной ладонью и длинными пальцами. В процессе подачи такая ручка обеспечивает кисти свободный ход.

Японское перо – укороченная ручка, выполненная из пробки. Ее используют в игре первого стиля.

Китайское перо – укороченная рукоятка конической формы. Такие ракетки используются в игре в азиатском стиле.

Накладки

Есть несколько вариантов накладок: