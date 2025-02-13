ТОП-10 Лучшие электронные книги в 2025 году

Электронная книга — это и экономия, и комфорт. Причина покупки подобного устройства в 2025 году лежит на поверхности. Стоимость печатных книг все время растет, и даже издания в скромном оформлении обойдутся в 500 рублей и выше.

Хранить библиотеку тоже где-то надо, а с уменьшением площади квартир, доступных к покупке обычному человеку, выделить место под книжные стеллажи все сложнее. Смартфон же не будет заменой книге на электронных чернилах по одной простой причине — мерцание экрана вредно для здоровья глаз и общего самочувствия. Гораздо лучше будет полистать в кровати читалку, ведь отрицательное влияние смартфона на сон доказано.

Поэтому рынок электронных книг растет и развивается. От модельного ряда популярных брендов разбегаются глаза. Но если подбирать функционал электронной книги в соответствии с вашими привычками и требованиями, можно легко сузить поиск.

На что стоит обратить внимание при выборе?

Диагональ экрана — для чтения обычных книг будет вполне достаточно 6″. Если хочется экран побольше, то читалку до 8″ будет все еще удобно носить с собой. На диагонали от 10″ стоит обратить внимание, если вам требуется часто работать с PDF-файлами и большим форматом.

Ч/б или цветной экран — очевидно, что цветной экран критичен для чтения комиксов, книг с красочными иллюстрациями и изучения диаграмм. Ч/б будет достаточно во всех остальных случаях.

Операционная система — на текущий день это чаще всего либо Linux, либо Android разных версий. На китайских электронных книгах можно встретить что-то более экзотическое, особенно на бюджетных. Гибкость Android позволяет устанавливать свои приложения. Это важно, если вы пользуетесь сервисами по типу MyBook или Литрес. Слухи о том, что эта ОС садит батарею быстрее, чем Linux, слегка преувеличены. Если не налегать на Bluetooth и Wi-Fi, разница будет минимальной.

Вес — для электронной книги это очень важный показатель. Во многих ситуациях приходится держать книжку в одной руке, и если вес слишком большой (а прибавив чехол, вы увеличите его на 70-100 граммов), вы рискуете уронить свой ридер.

Доступные форматы — современные электронные книги способны воспроизводить и текстовые, и звуковые файлы. Самых популярных форматов немного — TXT, EPUB, PDF, FB2, MOBI, DOC. Для чтения обычных книг этого хватит с лихвой. Но некоторые учебники можно найти только в формате DjVu, комиксы — в CBR, CBZ, а они доступны не всем читалкам). Если вы планируете слушать аудио, то ридер выйдет чуть дороже.

Поддержка SD и внутренняя память — иметь большое количество Гб в запасе важно, если вы планируете активно заправлять электронную книгу файлами большого формата. При этом надо не забывать, что операционная система занимает определенную часть емкости. SD-слот полезен, но не обязателен. Просто придется чаще удалять/записывать файлы. Насколько утомляет эта рутина, каждый решает для себя сам.

Обмен файлами — стандартно большинство книг позволяет забросить на себя файлы с ПК по кабелю или на SD-карту при наличии этой опции. Некоторые модели используют для этой цели Dropbox, Google.Диск или собственные облачные сервисы. Также иногда можно послать файлы на свою читалку по e-mail.

Наличие Wi-Fi — критично, если вы пользуетесь электронными библиотеками по подписке.

Поколение E-ink — чем новее технология, тем выше контрастность, время отклика, энергопотребление и разрешение. На сегодняшний день актуальны следующие виды электронной бумаги:

Pearl — 800×600, 16 оттенков серого. Контрастность 10:1;

Pearl HD — 1024×758, 16 оттенков серого. Контрастность 12:1;

Carta — до 2200×1650, 16 оттенков серого. Контрастность 15:1.

Мы подробно изучили, что сейчас может предложить рынок электронных книг в России, и сократили весь модельный ряд до 10 лучших позиций.

1 MEEBOOK M7 Лидер рейтинга

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип дисплея: E-ink

Диагональ: 6.8″

Разрешение: 1648х1236

Память: 32 ГБ

Вес: 235 г

Размер: 167х133х7,1 мм

Форматы: EPUB, FB2, DJVU, PDF, TXT, DOC, DOCX, MOBI, CBE, CBZ, AZW3, HTML

Соединение: Bluetooth, Wi-Fi

Доп. функции: подсветка, поддержка SD-карт, динамик, сенсорный экран, физические кнопки Плюсы Можно устанавливать сторонние приложения

Средний ценник

Поддержка карт SD до 512 Гб

Наличие тачскрина и кнопок

Стильный дизайн

Функциональный чехол Минусы Нецветной экран

MEEBOOK M7 — современное и удобное устройство для чтения книг, которое поддерживает практически любой из доступных форматов. Вам точно не придется тратить время на поиск и конвертацию, а кроме того — рисковать тем, что текст «поедет», если удалось раздобыть нужную книгу в непопулярном формате.

На борту все необходимые функции, которые вы хотели бы увидеть в лучшей электронной книге. Здесь и регулировка теплоты подсветки, и тачскрин, и варианты передачи файлов как через Wi-Fi, так и по Bluetooth. Вы найдете все инструменты, чтобы настроить свой идеальный сценарий использования книги. На фоне конкурентов MEEBOOK M7 выделяется: возможностью чтения через приложения Литрес, Букмейт и MyBook, функцией прослушивания аудиокниг. Кроме того, стоит отметить и емкий аккумулятор на 2900 мАч.

ОС Android открывает простой доступ к приложениям (например, Chrome, Mail, шахматы, Телеграм). Держать устройство в руках очень приятно, оно однозначно чувствуется и выглядит на свою цену. Рамки тонкие, поверхность приятная на ощупь, и есть две физические кнопки для быстрого перелистывания, на которые можно настроить несколько функций.

Но есть и пара нюансов. Тот факт, что книга поддерживает расширение памяти до 512 Гб, добавляет ей универсальности, но далеко не каждому понадобится такой объем. Работа на Android будет удобна тем, кто постоянно пользуется смартфоном на этой ОС, но это сокращает общее время работы от аккумулятора.

2 Pocketbook 700 Era Color Лучшая премиальная книжка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип дисплея: E-ink Kaleido 3

Диагональ: 7″

Разрешение: 1680×1264

Память: 32 ГБ

Вес: 235 г

Размер: 155×134,3×7,8 мм

Форматы: ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT

Соединение: Bluetooth, Wi-Fi

Доп. функции: подсветка, разъем для наушников через USB Type-C адаптер, динамик, мультисенсорный цветной экран Плюсы Много форматов

Долгоиграющая батарея

Защита от влаги

Цветной экран

Тачскрин Минусы Цена выше среднего

Если компромиссные варианты не для вас, то самая лучшая электронная книга из премиального сегмента, которая все-таки способна пощадить ваш бюджет — Pocketbook 700 Era Color. Конечно, главное ее преимущество, которое сразу бросается в глаза, это цветной экран с диагональю семь дюймов. Его однозначно оценят любители комиксов, которые предпочитают чтение в электронном формате. Хотя в продаже имеются устройства и с бОльшим экраном, такой вариант кажется нам оптимальным.

Вас также наверняка покорит защита устройства по стандарту IPX8. Это значит, что вы можете читать везде, где вам хочется, в том числе и греясь в ванной — даже кратковременные погружения под воду книжке не страшны.

Добавим сюда огромный выбор форматов для чтения и ОС Linux, которая щадит батарею, и получаем одно из лучших решений на рынке электронных книг.

3 ONYX BOOX KON-TIKI 2 Идеальные 8 дюймов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип дисплея: E-ink Carta Plus

Диагональ: 7.8″

Разрешение: 1872×1404

Память: 32 ГБ

Вес: 260 г

Размер: 197,3× 137× 7,7мм

Форматы: TXT, TXT.zip, HTML, HTML.zip, RTF, RTF.zip, FB2, FB2.zip, FBZ, FB3, FB3.zip, DOC, DOC.zip, DOCX, DOCX.zip, PRC, PRC.zip, MOBI, MOBI.zip, CHM, CHM.zip, EPUB, EPUB.zip, XML, XML.zip, ODT, ODT.zip, PDB, PDB.zip, AZW, AZW.zip, AZW3, AZW3.zip, ACBF, ACBF.zip, MAFF, MAFF.zip, MD, MD.zip, RST, RST.zip, PDF, DjVu, CBR, CBZ

Соединение: Bluetooth, Wi-Fi

Доп. функции: подсветка, микрофон, динамик, мультисенсорный экран Плюсы Огромное количество форматов

Все нужное на борту

Крепкая сборка

Есть чехол Минусы Микрофон вряд ли многим пригодится

KON-TIKI 2 — не самая свежая, но зарекомендовавшая себя электронная книга ONYX. Кроме того, что список воспроизводимых файлов определенно производит впечатление, книжка имеет в своем арсенале все самое необходимое, и работают функции очень гладко, благодаря мощному процессору.

ONYX BOOX — это про надежность. В сравнении с теми же покетбуками, они менее подвержены повреждениям из-за крепкого шасси, защитного стекла и чехла, предоставляемого в комплекте по доброй традиции.

Эта электронная книга сочетает в себе современный интерфейс, удобство использования и качественный экран, и упаковано это все в наилучший, по нашему мнению, формат. Это максимально возможная диагональ, которую еще можно назвать карманной. Цена, конечно, кусается, но за надежность можно и переплатить.

4 Amazon Kindle 11 Главный модник

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип дисплея: E-ink Carta

Диагональ: 6″

Разрешение: 1448×1072

Память: 16 ГБ

Вес: 174 г

Размер: 160×109×8 мм

Форматы: AZW, DOC, HTML, MOBI, PDF, TXT, ePub

Соединение: Bluetooth, Wi-Fi

Доп. функции: подсветка, сенсорный экран Плюсы Стандарт от Amazon

Легкая и компактная

Хорошая сборка

Ничего лишнего

Можно скидывать книги по e-mail

Только нужные для чтения функции Минусы Версия без рекламы на 30% дороже

Небольшое количество форматов

Если вы ищете качественное устройство от мирового бренда, то это оно. Базовая электронная книга от Kindle вышла уже в 11-й версии, и не планирует останавливаться. Она стильная, работает шустро, не габаритная, легкая, настоящий карманный формат. Ее самое весомое преимущество — Kindle старается, чтобы книга оставалась именно книгой, без всякой лишней мишуры, которой вы в 90% случаев пользоваться не будете.

Но если вы решите взять версию постарше, надо учитывать, что вам придется довольно часто конвертировать нужные книги в формат mobi. Скидывать файлы на читалку без соединения с ПК тоже не совсем удобно. Один из самых простых вариантов — через e-mail. То есть определенные танцы с бубном понадобятся, если вы нацелились именно на вариант от Kindle. Самое обидное, что версия без рекламы платных книг с Amazon будет значительно дороже.

5 PocketBook InkPad Color 3 Лучшая цветная электронная книга

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип дисплея: E-ink Kaleido 3

Диагональ: 7,8″

Разрешение: 1404×1872

Память: 32 ГБ

Вес: 267 г

Размер: 134×189,5×7,95 мм

Форматы: ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT

Соединение: Bluetooth, Wi-Fi

Доп. функции: подсветка, разъем для наушников через USB Type-C адаптер, динамик, мультисенсорный цветной экран Плюсы Качественный экран Kaleido 3 за приемлемые деньги

Высокое разрешение

Заряда хватает надолго

Linux Минусы Маркий

Разъем для зарядки — слабое место

Нет карты памяти

Примерно за те же деньги (с учетом покупки чехла) можно приобрести цветной PocketBook. Несмотря на то, что его корпус выполнен с использованием алюминий-титанового сплава, он менее устойчив к повреждениям, поэтому с ним надо быть более аккуратным, зато здесь вы сможете наслаждаться чтением комиксов на довольно большом экране.

К преимуществам также можно отнести высокое разрешение экрана. Этот показатель особенно важен при диагоналях от 8 и выше.

6 PocketBook 618 Basic Lux 4 Самое сбалансированное решение от лидера рынка

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип дисплея: E-ink Carta

Диагональ: 6″

Разрешение: 1680×1264

Память: 8 ГБ

Вес: 155 г

Размер: 108×161,3×8 мм

Форматы: ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT

Соединение: Wi-Fi

Доп. функции: подсветка, поддержка MicroSD-карт, мультисенсорный экран Плюсы Всеядная

Легкая и компактная

Дешевле аналога от Kindle

Только нужные для чтения функции

Можно скидывать книги по e-mail Минусы Простоватый дизайн

Надо признать, что электронная книга сегодня — не дешевое удовольствие. Даже самые бюджетные модели в линейках стоят не меньше 10 тысяч рублей (хотя, при цене на бумажную книгу от 500 рублей, цифра уже не кажется крупной).

Надежным и универсальным вариантом из нижнего ценового сегмента будет PocketBook 618 Basic Lux 4. Она видится нам как некий аналог Amazon Kindle, но менее избирательный в форматах и с лучшим разрешением. Она также не перегружена лишними функциями, имеет комфортную диагональ небольшого формата, а скромный объем внутренней памяти можно расширить, если 10 тысяч книг вам вдруг покажется мало.

7 PocketBook InkPad Eo На заметку

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип дисплея: E-ink Kaleido 3

Диагональ: 10,3″

Разрешение: 1860×2480

Память: 64 ГБ

Вес: 470 г

Размер: 225,6×191×7 мм

Форматы: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT

Соединение: Bluetooth, Wi-Fi

Доп. функции: подсветка, разъем для наушников через USB Type-C адаптер, динамики, камера, мультисенсорный цветной стеклянный экран, стилус Плюсы Большая диагональ

Можно делать заметки

Цветной экран Минусы Увесистая

Цена как у хорошего планшета

Если электронная книга для вас это полноценный инструмент для работы или учебы, то InkPad Eo предложит вам максимум из того, что вообще может быть доступно в читалке.

На десятидюймовом экране этого чуда помещается так много информации, что вам не придется зуммировать экран, чтобы разглядеть важные детали графика или таблицы. Размер диагонали особенно критичен для PDF-файлов. Комплектным стилусом можно делать «рукописные» пометки прямо в тексте — действительно впечатляющая функция.

В этой модели также нашли место камере и полноценным динамикам. По функционалу это устройство ближе к планшету, чем к электронной книге — даже экран со стеклянным, а не пластиковым покрытием (такой вы найдете в практически идентичном PocketBook Color Note).

Это выбор для тех покупателей, которые не ограничены в бюджете и хотят 2 в 1: планшет на электронных чернилах.

8 Digma A6 Максимум за 10 тысяч

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип дисплея: E-ink Carta

Диагональ: 6″

Разрешение: 1024×758

Память: 32 ГБ

Вес: 185 г

Размер: 109x152x7 мм

Форматы: EPUB, PDF, MOBI, DJVU, FB2, DOC, DOCX, HTML, RTF, TXT, CHM

Соединение: Bluetooth, Wi-Fi

Доп. функции: подсветка, поддержка microSD, мультисенсорный экран Плюсы Уложитесь примерно в 10 тыс. руб., пожертвовав малым

Сенсорный экран

Легкая карманная книга

Приличная технология экрана для такой цены Минусы Небольшое разрешение

Если спускаться ниже по ценовому ряду, то самыми привлекательными будут модели от Digma. Эта компания успешно закрепилась на рынке ридеров даже раньше, чем Pocketbook, и больше метит в нижний сегмент, а не премиальный. Поэтому у этого производителя можно отыскать приличные модели около 10 тыс. рублей и дешевле. Но придется кое-чем пожертвовать.

Например, разрешением экрана и объёмом оперативной памяти. Однако и версия Android здесь установлена довольно старая, поэтому большую нагрузку на устройство давать не будет.

При этом это самое дешевая электронная книга из линейки, которая может похвастаться Type-C (да-да, даже для бюджетных гаджетов это все еще может быть достижением), современным мультисенсорным экраном с теплой-холодной подсветкой и неплохим таким набором форматов.

Если вам нужна простая, непривередливая читалка с сенсором, то это ваша остановка.

9 ONYX BOOX Volta 5 Только для поклонников ONYX

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип дисплея: E-ink Carta

Диагональ: 6″

Разрешение: 1024×758

Память: 32 ГБ

Вес: 160 г

Размер: 156×112,5×8,8 мм

Форматы: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, MOBI, CHM, PDB, DOC, DOCX, PRC, EPUB, CBR, CBZ, PDF, DjVu

Соединение: Bluetooth, Wi-Fi

Доп. функции: подсветка, поддержка MicroSD-карт, сенсорный экран Плюсы Много форматов

Классный чехол вместе с книжкой

Прочный корпус Минусы Дороговато за такие характеристики

Небольшое разрешение

Несмотря на лидирующие позиции Pocketbook на рынке, не перевелись еще поклонники ONYX BOOX на земле русской. Основное преимущество бренда — надежность конструкции. С увеличением диагонали риск выронить устройство или надавить сильнее, чем надо, вырастает, поэтому многие готовы переплатить за ONYX.

Но популярность формата 6″ в линейке нас немного удивляет. В характеристиках устройства нет чего-то такого, что переплюнуло бы скромнягу Digma A6 по функционалу. Да, здесь процессор помощней и 11-й Android. Можно устанавливать сторонние приложения для чтения книг по типу Литреса. Это самое важное отличие. Но если вам нужна электронная книга, чтобы просто читать или слушать и вы не пользуетесь подписками, разница в 8-9 (!) тысяч рублей не оправдывает себя, даже с учетом стильного чехла под кожу в комплекте.

По вышеописанным причинам у нас не поднялась рука поставить читалку выше в рейтинге.

10 Digma K2 Один из лучших бюджетников

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип дисплея: E-ink HD Pearl

Диагональ: 6″

Разрешение: 1024×758

Память: 4 ГБ

Вес: 150 г

Размер: 109x152x7 мм

Форматы: PDF, EPUB, TXT, HTML, FB2, RTF, MOBI, CHM, PDB, DOC

Соединение: Bluetooth, Wi-Fi

Доп. функции: подсветка, поддержка microSD Плюсы Цена/функционал

Знает все основные форматы Минусы Простоватый кнопочный дизайн

Не проигрывает аудиофайлы

Хлипковата

Если вы склонны думать, что отдавать 10 тысяч за читалку слишком жирно, то давайте посмотрим в сторону Digma K2. Эта малышка имеет необходимый минимум для подобного типа устройств на сегодня.

Для экономных вряд ли имеет значение, что здесь стоит разъем MicroUSB. Или что экран чуть попроще, чем у представителей верхних строчек. Кому-то даже не важно, что сенсорного экрана нет — кнопок вполне достаточно (хотя привыкать после смартфона придется). Может показаться, что 4 ГБ внутренней памяти — это очень мало, но в книгах это почти 5 тысяч. Есть, где развернуться.

Этот вариант электронной книги — вполне рабочий для нетребовательных пользователей.