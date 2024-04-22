ТОП-12 Лучшие турники для дома 2024 года

Не у всех людей есть время на посещение спортзала. Если вы относитесь к такой категории людей, можете организовать спортзал у себя дома. Для этого можно приобрести беговую дорожку, эллипсоид, гантели или турник. Последний вариант наиболее часто встречается в квартирах. Турник для дома − небольшой тренажер, знакомый многим с детства. Он позволяет развить силу верхней части тела, натренировать мышцы рук, груди и пресса.

Этот спортивный снаряд имеет множество преимуществ:

Вы сможете заниматься физкультурой дома в любое удобное для вас время.

Он имеет небольшие размеры и не занимает много места, его просто установить.

Турник отличается разнообразием конструкций.

Доступная стоимость.

Некоторые считают, что это спортивный снаряд позволяет делать ограниченное количество упражнений и польза от него невысока. Но это вовсе не так. При правильном использовании этого тренажера, регулярности занятий турник принесет огромную пользу. На нем можно делать множество упражнений: подтягивания, отжимания, наклоны.

Также его можно использовать для установки навесного оборудования. Например, на него можно прикрепить эспандер, боксерскую грушу, кольца, трапеции, веревочную лестницу и т.д. Мы расскажем, как выбрать турник для дома и посоветуем лучшие модели, по мнению пользователей.

1 Absolute Champion Aktiv Разработан и заряжен успехом чемпиона мира!

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: турник

Тип крепления: на стену

Количество хватов: 3 Плюсы Высокое качество

Прочный

Многофункциональный

Удобный Минусы Не хватает заглушек для гаек

Треххватный настенный турник. Эта модель сделана при участии действующего чемпиона мира − профессионального боксера Андрея Сироткина и выпущена на фабрике Absolute Champion.

Труба выполнена из надежного профиля 40×40. Ручки сделаны из качественной и прочной резины. Тренажер прочный и качественный, может выдержать вес до 300 кг. Эта информация подтверждается многочисленными испытаниями. Крепления сделаны из металла толщиной 6 мм, турник надежно зафиксирован. На него можно крепить кольца, эспандер, оборудование для бокса и т.д.

2 ENERGY Надежная конструкция и удобство

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип крепления: настенный

Максимальная нагрузка: 150 кг

Количество хватов: 3

Дополнительные функции: противоскользящие ручки, разборный, разные положения для хвата, ручки для хвата Плюсы Красивый дизайн

Удобный

Многофункциональный

Простая сборка Минусы Прокручиваются резиновые ручки

Треххватный настенный турник для дома, имеющий простую конструкцию. На нем вы сможете выполнять огромное количество упражнений. Модель сделана по принципу сборной стальной конструкции.

Основа − профиль 40×40 см толщиной 1,5 мм. Качественные крепежные элементы и надежное основание обеспечивают высокую прочность тренажера. Турник легко устанавливается на стену, выдерживает максимальную нагрузку до 150 кг. Производитель использует качественные и износостойкие материалы, прошедшие тщательный контроль.

3 Bradex Воркаут С регулируемой длиной

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: турник

Тип крепления: в дверной проем

Максимальная нагрузка: 90 кг

Количество хватов: 1

Дополнительные функции: ручки для хвата, съемный Плюсы Крепкий

Простая установка

Удобные ручки Минусы Узковат

Турник для дома, который поможет вам поддерживать в тонусе все мышцы тела. Модель устанавливается в дверной проем. Она распорная, позволяет регулировать длину. Турник разработан в соответствии с самыми популярными параметрами дверных проемов. Он крепится быстро и оперативно враспор.

В комплекте есть специальные крепежи для большей надежности. Максимальная нагрузка на перекладину − 90 кг. Этот турник можно использовать для формирования правильной осанки. Вы можете расслаблено висеть на нем, это будет способствовать расслаблению мышц спины и снижению давления на позвоночные диски. Также на турнике можно делать отжимания, скручивания и другие упражнения.

4 Домашние тренажеры HOMEGYMS Усиленная конструкция

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: турник

Тип крепления: в дверной проем, настенный, на стену

Максимальная нагрузка: 250 кг

Количество хватов: 3 Плюсы Надежный

Компактный

Удобный хват

Прочный Минусы Плохо приклеены резиновые накладки

Настенный турник для дома, обеспечивающий надежный хват. Модель устанавливается над дверью. Она имеет три хвата. Турник максимально прочный, поскольку имеет усиленную конструкцию, при этом он довольно компактный.

Перекладина сделана из высокопрочной стали. Прочная конструкция позволит вам выполнять подтягивания разным хватом. При производстве и сборке турников этого бренда используется безопасная скрытая фурнитура. В комплекте есть кольцо для крепления боксерской груши или эластичной ленты для фитнеса.

Модель качественная, имеет надежные сварные швы. Ручки прорезиненные, не скользят. Они сделаны из гипоаллергенного материала, обеспечивают уверенный хват. Сам турник покрыт порошковой краской, что предупреждает появление ржавчины. В комплекте есть все необходимое для сборки и установки турника. Вылет перекладины регулируется, вы сможете выбрать комфортное для себя расстояние.

5 Titan С кольцом для подвеса груши

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: турник

Тип крепления: настенный

Максимальная нагрузка: 250 кг

Количество хватов: 3 Плюсы Удобный

Крепкий

Аккуратные швы

Легко собирается

Выдерживает большую нагрузку Минусы Нет резинок для прямого хвата

Настенный турник, имеющий 3 хвата. Он устанавливается на двери. Конструкция цельносварная и очень прочная. Модель оборудована подвесным кольцом для боксерского мешка. В комплекте предусмотрены репления для тренажера. Ручки неопреновые, не скользят, обеспечивают удобный хват.

6 Starfit BA-202 Регулировка по росту

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: турник

Тип крепления: в дверной проем

Максимальная нагрузка: 100 кг

Количество хватов: 1

Дополнительные функции: регулировка по росту Плюсы Компактный

Удобные рукоятки

Легко собирается Минусы Прокручиваются трубки при подтягивании

Распорный турник для дома, сделанный из стали. Модель устанавливается в дверной проем, имеет компактную конструкцию. Перекладина выдерживает максимальный вес пользователя 100 кг. Ручки с нескользящим покрытием обеспечивают удобный хват.

Это надежная модель от известного бренда, с которой вы сможете натренировать мышцы спины, рук и груди. Турник удобный, есть возможность регулировки конструкции по росту пользователя.

7 МойТурник D-1 Высокая надежность и лаконичный дизайн

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: турник

Тип крепления: настенный

Максимальная нагрузка: 200 кг

Количество хватов: 1 Плюсы Компактный

Прочный

Минималистичный дизайн

Удобный

Высокое качество покраски Минусы Скользкая перекладина

Универсальный и практичный наддверный турник, который не займет много пространства в вашем доме. Надежное укрепление над проемом двери обеспечивают четыре анкерных болта.

На этом спортивном снаряде вы сможете выполнять все базовые упражнения, направленные на развитие силы, укрепление мышц, сохранение здоровья позвоночника. Модель имеет продуманную конструкцию и создает надежный хват. С этим турником легко соблюдать технику выполнения упражнений и минимизировать риск травм.

Модель может выдержать максимальную нагрузку 200 кг. Она цельносварная, очень надежная. Турник выглядит очень стильно и прекрасно впишется в интерьер квартиры.

8 Absolute Champion HIT Суперпрочный турник с допустимой нагрузкой до 300 кг

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: турник

Тип крепления: настенный

Максимальная нагрузка: 300 кг

Количество хватов: 2

Дополнительные функции: противоскользящие ручки, работа с прессом, ручки для хвата Плюсы Компактный

Простая установка

Высокое качество

Надежный Минусы Небольшое расстояние от стены

Настенный турник, разработанный действующим чемпионом мира − профессиональным боксером Андреем Сироткиными и изготовленный на фабрике Absolute Champion. Этот тренажер универсальный, прекрасно подходит для занятия кроссфитом. С помощью него можно тренировать различные мышцы.

Снаряд можно крепить на стене или над дверью. Он сделан из качественного и надежного профиля 30×30. Ручки из улучшенной резины очень удобные, не скользят, простые в уходе и служат долго.

Турник отличается высокой прочностью, он прошел множество испытаний и выдерживает нагрузку более 300 кг. Компания Absolute Champion одна из немногих, которая делает настенные крепления из металла толщиной 4 мм. Турник прочно крепится к стене. В комплекте есть заглушки.

9 Атлант-Спорт Турник 3 в 1 с брусьями и прессом

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: 3в1: турник, брусья, пресс

Тип крепления: настенный

Максимальная нагрузка: 250 кг

Количество хватов: 8 Плюсы Легко собирается

Удобный

Многофункциональный Минусы Ненадежные крепления подлокотнико

Турник 3 в 1, представляющий собой многофункциональный тренажер для дома. Он отлично подходит для тренировки разных групп мышц, а также растяжки. Модель соединяет в себе турник, брусья и упоры для пресса. Ручки прорезиненные, нескользящие. В комплекте есть мягкие подушки под спину и локти.

Модель сделана в России, выдерживает вес до 250 кг. Она дополнена восемью хватами. В комплект входят все необходимые элементы для крепления. Тренажер выглядит стильно и лаконично, подходит для любого интерьера.

10 UrbanStorm Высокая прочность материалов

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: турник

Тип крепления: настенный

Максимальная нагрузка: 100 кг

Количество хватов: 3

Дополнительные функции: противоскользящие ручки, работа с прессом, разборный, разные положения для хвата, ручки для хвата Плюсы Крепкий

Легкая сборка

Надежный

Красивый дизайн Минусы Основная труба не цельная

Турник для дома треххватный 3 в 1. Модель отличается высокой прочностью материалов. Ее могут использовать даже люди с большим весом. Перекладина имеет оптимальную длину, что позволяет делать упражнения на разные группы мышц.

В комплекте имеются аксессуары для монтажа турника на стену. Крепления надежные, хорошо прилегают к стене и обеспечивают безопасность конструкции. В комплект входят мягкие насадки на местах хвата. Они повышают удобство занятий и предотвращают появление мозолей.

11 Absolute Champion Триумф Лайт Суперпрочный турник 3 в 1

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: 3в1: турник, брусья, пресс

Тип крепления: настенный

Максимальная нагрузка: 300 кг

Количество хватов: 2

Дополнительные функции: мягкие подушки, противоскользящие ручки, работа с прессом Плюсы Высокое качество

Легко собирается

Удобный

Красиво выглядит Минусы Нет мягких накладок на узкий хват

Настенный тренажер для домашних тренировок различных групп мышц. Труба сделана из качественного профиля 30х30. Ручки нескользящие, изготовлены из качественной резины. Это модель 3 в 1, которая сочетает в себе сам турник, а также пресс и брусья. Плавающая спинка повышает комфорт при выполнении упражнений на пресс. Подушки сделаны из износостойкой эко-кожи и качественного поролона.

Модель прошла строгий контроль качества. Она рассчитана на нагрузку до 300 кг. Крепежи из твердого металла толщиной 6,3 обеспечивают надежность крепления тренажера к стене. Труба покрыта долговечной порошковой краской.

12 BASEFIT BA-101 Компактный и функциональный наддверный турник

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Тип: турник

Тип крепления: в дверной проем, межстенный

Максимальная нагрузка: 130 кг

Количество хватов: 1

Дополнительные функции: противоскользящие ручки, разные положения для хвата, ручки для хвата Плюсы Функциональный

Малогабаритный

Стильный

Удобный Минусы Слабые крепежи в комплекте

Турник в дверной проем, на котором вы сможете выполнять множество упражнений. Конструкция предполагает множество вариантов хвата, это позволяет разнообразить тренировки. Неопреновые рукоятки обеспечивают надежный и уверенный хват. Руки не будут скользить во время тренировки. Модель устанавливается в дверной проем. Она не займет много места даже в маленькой квартире.

Как выбрать турник для дома

Чтобы правильно выбрать турник, обратите внимание на несколько моментов.

Тип размещения

Все турники для дома можно поделить на несколько видов:

Настенные. У них есть кронштейны, которые крепятся к стойкам стены и обеспечивают устойчивость тренажера во время использования.

Потолочные. Они универсальные, поскольку позволяют регулировать высоту в зависимости от предпочтений пользователя.

Наддверные. Такие конструкции компактные и простые в установке. Их монтируют над дверным проемом.

Накидные. Эти модели не нужно крепить на стену. Они устанавливаются прямо на дверную коробку.

Напольные. Такие конструкции встречаются редко. Они довольно крупные и занимают много места.

Тип турника

Обратите внимание на функционал снаряда. По типу все турники делят на несколько видов:

С одной перекладиной. Это самые простые модели, которые подходят для любителей. Они позволяют прорабатывать различные группы мышц.

Многохватовые. Подходят для профессионалов. Каждый хват на таком турнике смещает нагрузку в сторону конкретной группы мышц.

Навесные на шведскую стенку. Это самый функциональный вариант.

Длина перекладины

От нее зависит диапазон мышц, которые будет задействованы во время тренировки. Если перекладина короткая, вы сможете выполнять подтягивания только узким хватом.

Грузоподъемность

Каждый производитель указывает эту информацию. Самыми надежными считаются цельносварные конструкции. Они выдерживают массу до 200 кг более. Разборные и раздвижные турники рассчитаны на вес до 150 кг. Учитывайте собственную массу тела.

Комплектация

Не все производители предлагают в комплекте крепежные элементы. Порой их приходится приобретать дополнительно. Но большинство оборудования поставляется с необходимыми элементами для установки.