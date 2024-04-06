ТОП-12 Лучшие беговые лыжи 2024 года

Катание на лыжах − прекрасный способ отлично провести время, улучшить свою физическую форму и поднять настроение. Ходьба на лыжах даже на маленькое расстояние примерно 7 км помогает сжечь 300-500 калорий в зависимости от веса. Во время тренировки работают все группы мышц. Для катания по лыжне подходят беговые лыжи. Они предназначены для перемещения по относительно ровной местности за счет использования энергии лыжника.
В продаже можно найти большой выбор спортивного инвентаря такого типа. Многие новички предпочитают покупать самые бюджетные лыжи. Однако не стоит экономить. Важно обращать внимание на технические характеристики и качество лыж, в этом случае катание принесет вам удовольствие.
Профессиональные лыжники используют самые дорогие модели, которые отличаются высокой прочностью и долгим сроком службы. Любителям можно выбирать бюджетные варианты. Главное, чтобы лыжи были удобными. При подборе лыж важно учитывать рост спортсмена, материал скользящего полотна и многое другое.
Если вы любитель лыжного спорта, не отказывайтесь от прогулок на лыжах и в теплое время года. Летом вы можете использовать лыжероллеры. Они помогут вам сохранить навыки катания на лыжах и свою физическую форму. Укрепить мышцы и подготовиться к лыжному сезону помогут прогулки с палками для скандинавской ходьбы.
Назначение: женщины, мужчины
Стиль катания: комбинированный
Комплектация: полный комплект
- Хорошо скользят
- Полный комплект
- Удобные
- Полуавтоматические крепления
- Длинные палки
Комплект лыж, который подходит для любителей. При производстве лыж использовалась технология ABS Cap, которая прекрасно себя зарекомендовала. Подобный тип покрытия делает лыжи очень прочными.
Поверхность скольжения выполнена из экструдированного пластика, который прекрасно скользит по снегу. Лыжные палки сделаны из стеклопластика. Они надежные и прочные, рассчитаны на длительную эксплуатацию. Лыжам не требуется предварительная обработка. Вы сможете начать кататься на них сразу после распаковки заказа. В комплект входят лыжи, лыжные палки, а также крепления. Модель представлена в нескольких оттенках.
Назначение: женщины, мужчины
Стиль катания: классический
Комплектация: с креплениями
Система крепления: NNN
- Легкие
- Прочные
- Стильный дизайн
- Хорошее скольжение
- Уже, чем лыжи других фирм
Беговые лыжи, которые рекомендуются для классического стиля катания. Они легкие, их сердечник сделан из дерева, есть система насечек Scale. Эти лыжи хорошо удерживают лыжника на подъемах, при этом не теряют скорость на спусках. На них вы сможете развить неплохую скорость. Поверхность скольжения имеет специальную обработку ULTRA TUNING.
Данная модель подойдет для любителей и опытных спортсменов. Скользящее полотно STANDART BASE сделано без графита, оно применяется в любительских, а также гоночных лыжах. Верхнее покрытие шлифуется, при этом удаляют микроволокна, которые тормозят скольжение. В итоге поверхность становится максимально гладкой.
Назначение: мужчины
Стиль катания: коньковый
Комплектация: лыжи
Система крепления: NNN
- Хорошо скользят
- Удерживают траекторию
- Легкие
- Подходят для любой погоды
- Невысокое качество краски
Беговые лыжи, которые подходят для конькового хода. Они имеют сотовый сердечник. CAP конструкция со вставками из карбона и прочной колодкой обеспечивает лыжам достаточную жесткость. Технология Air Carbon способствует рекордно малому весу. Эти лыжи идеально подойдут для участия в гонках.
Сердечник сделан из легких пород деревьев, волокна вулканического базальта уменьшают вес и при этом сохраняют характеристики прогиба. Усиленные канты делают лыжи еще более прочными. Финишная шлифовка обеспечивает лыжам максимальную скорость. За счет универсальной структуры лыж вы сможете достичь наилучшего скольжения при любой погоде, любой температуре. Для лучшего скольжения поверхность сделана с нано-добавками. 3D Profile облегчает вес лыж и увеличивает торсионную жесткость.
Назначение: женщины, мужчины
Стиль катания: классический
Комплектация: полный комплект
Система крепления: NN 75
- Недорогие
- Хорошо едут
- Прекрасное соотношение цены и качества
- Длинные палки
Беговые лыжи, имеющие насечки системы Step. При их изготовлении используется технология ABS Cap, которая отлично себя зарекомендовала. За счет нее лыжи становятся очень прочными. Если сравнивать с конструкцией «сэндвич», когда стенки лыж состоят из нескольких частей, оболочка ABS Cap обеспечивает лучшие характеристики. Поверхность скольжения сделана из экструдированного пластика. Эти лыжи идеально подойдут для катания по трассе и с невысоких горок. Они универсальные.
Цвет товара: черный/красный
Система крепления: NNN
- Стильный дизайн
- Хорошо едут
- Держат при подъеме
- Высокое качество
- Не очень прочная краска
Комплект комбинированных прогулочных лыж, имеющих уникальную конструкцию, позволяющую кататься в коньковом стиле и классическом. У лыж нет насечки, при этом их жесткость достаточная, чтобы обеспечивать скольжение и устойчивость на трассе.
Скользящая поверхность имеет обработку Base Tuning, улучшающую скольжение. Вы сможете разогнаться до высокой скорости. Сердечник из дерева Wood Core увеличивает прочность лыж. Продуманная геометрия обеспечивает модели прекрасное равновесие.
Лыжи имеют лаковое покрытие LС Protect, защищающие их от влаги, снега и продлевающие их срок службы. Крепления NNN дополнены мягким флексором, они очень удобные. Если вы захотите получить жесткий коньковый флексор, его можно будет установить отдельно. Эти лыжи сделаны легендарной норвежской компанией, которая специализируется на выпуске беговых лыж и лыжной экипировки.
Назначение: женщины, мужчины
Стиль катания: коньковый
Комплектация: без креплений
- Прочные
- Легкие
- Стильный дизайн
- Узковаты
Беговые лыжи для любителей. Они подойдут тем, кто решил начать заниматься лыжным спортом. Модель идеальна для конькового хода. Конструкция Air Channel уменьшает вес лыж. Поверхность лыж имеет специальную обработку Ultra Tuning, которая ускоряет лыжи. Усиленные канты придают лыжам высокую торсионную жесткость. Лыжи продаются без креплений. Они изготовлены на современном и лучшем лыжном производстве. Модель отличается высокими техническими характеристиками.
Назначение: прогулочные
Стиль катания: классический
Комплектация: полный комплект
- Доступная цена
- Красивая расцветка
- Удобные
- Легкие
- Отличное скольжение
- Слабое лакокрасочное покрытие
Беговые лыжи, изготовленные из дерева. Это отличный выбор для тех, кто любит кататься по заснеженным тропам. Модель имеют отличную устойчивость на любых поверхностях. За счет особой конструкции CAP лыжи довольно прочные, но при этом имеют небольшой вес. Сердечник из дерева сделан с покрытием LC Protect. Он обеспечивает превосходную защиту от влаги и длительный срок службы. Поверхность Sintex обеспечивает прекрасное скольжение по мокрому и сухому снегу. Надежные крепления NNN способствуют быстрой фиксации ботинок.
Назначение: девочки, женщины, мальчики, мужчины
Стиль катания: комбинированный
Комплектация: с креплениями
- Легкие
- Отличное скольжение
- Удобные крепления
- Красивая расцветка
- Быстро появляются царапины
Лыжи, имеющие всепогодную скользящую поверхность. Качественный сердечник из дерева Wood Core создает хорошее сцепление при толчке ногой. Есть система насечек Step Grip. Эти лыжи долговечные, прочные. Они идеально скользят на любой поверхности. Данный вариант подойдет для любительского катания.
Назначение: девочки, женщины, мальчики, мужчины
Стиль катания: комбинированный
Комплектация: с креплениями
- Прекрасно скользят
- Надежные крепления
- Доступная цена
- Царапаются
Качественные лыжи, имеющие скользкую поверхность Standard Base с обработкой Base Tuning, которая подходит для любой погоды. Модель имеет надежный сердечник из дерева Wood Core. Она создает прекрасное сцепление при отталкивании.
Конструкция CAP увеличивает прочность и период эксплуатации лыж. На поверхности есть микротекстура, обеспечивающая качественное скольжение. Лыжи подойдут для мужчин и женщин. Они позволят вам получить истинное удовольствие от катания.
Назначение: девочки, женщины, мальчики, мужчины
Стиль катания: классический
Комплектация: с креплениями
- Надежные
- Прочные
- Прекрасно скользят
- Удобные крепления
- Сильно прогибаются под человеком с большим весом
Беговые лыжи, подходящие для классического стиля катания. На них есть автоматические крепления Snowmatic NNN. Они надежные, расстегиваются автоматически. Такой тип крепления позволяет передвигать пятку для соответствующего размера обуви. Для соединения ботинка с крепежом нужно вставить скобу ботинка в паз, после чего крепление защелкнется.
В передней части есть резиновые упоры. Лыжи сделаны из пластика, имеют сердечник Wood Core Air Channel из дерева. Они прекрасно себя зарекомендовали. На скользящей поверхности есть насечки, что обеспечивает прекрасную устойчивость на трассе. Система насечек препятствует откату лыж назад и создает хорошее сцепление на снегу.
Назначение: тренировочные
Стиль катания: коньковый
Комплектация: без креплений
- Скоростные
- Качественные
- Красивый дизайн
- Удобные
- Без креплений
Гоночные лыжи, которые подходят для конькового стиля катания. Они сделаны из гоночного пластика. Это идеальный вариант для прогулок и соревновательного процесса. Модель отличается высокой производительностью на трассе и максимальным комфортом, имеет легкий сердечник из дерева Light Core, в котором предусмотрены воздушные каналы. Он придает лыжам жесткость.
Воздушные каналы уменьшают массу лыж, делают их более маневренными. Поверхность Race Base P4 способствует лучшей управляемости модели, обеспечивает прекрасное сцепление с трассой. Технология CAP уменьшает вибрации при катании и повышает комфорт во время катания.
Назначение: девочки, женщины, мальчики, мужчины
Стиль катания: комбинированный
- Легкие
- Удобные
- Прочные
- Слишком мягкие
Беговые лыжи с современным дизайном, которые подходят для катания в различных стилях. Лыжи сделаны из качественного материала, устойчивого воздействиям извне.
Конструкция CAP делает лыжи прочными и надежными. Скользящее полотно позволяет перемещаться при любой погоде. За счет деревянного сердечника лыжи достаточно легкие.
Как выбрать беговые лыжи
При покупке беговых лыж нужно учитывать несколько моментов.
Стиль катания
На беговых лыжах можно практиковать классический или коньковый стили катания. Если вы используете классический ход, лыжи едут параллельно друг другу. Поскольку правая и левая нога не пересекают друг друга, можно использовать длинные лыжи. В коньковом стиле лыжник отталкивается ногами попеременно. Скольжение получается разнонаправленным. Лыжи при катании в таком стиле пересекаются, можно зацепиться лыжей о лыжу. Так что для конька больше подходят короткие модели. Также есть комбинированные лыжи, которые подходят для всех стилей катания.
Длина лыж
Это еще один важный критерий выбора. Чтобы определить подходящую для себя длину, нужно измерить свой рост от пятки до кончиков пальцев вытянутых рук и отнять 10. Это и будет рекомендуемая длина.
Материал
Наиболее популярным является пластик. Он надежный и практичный. Деревянные лыжи теряют свою популярность, но в продаже все еще можно встретить такие варианты.
Тип крепления
От правильности его выбора будет зависеть удобство катания. Существует несколько вариантов крепежа:
- NN 75 − это переднее крепление, которое считается устаревшим.
- NNN − крепление с рельсами, которое используют для конькового стиля.
- SNS – такое крепление подходит для катания в классическом стиле.
Жесткость
Чем длиннее лыжи, тем больше их жесткость. Длинные модели способны выдерживать даже тучных людей. Людям со средней комплекцией подходят модели средней жесткости. Худым людям лучше выбирать лыжи с минимальной жесткостью.
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