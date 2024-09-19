Выпущен InReach Messenger Plus от Garmin с новыми функциями

Garmin представила обновленную версию своего спутникового коммуникатора – inReach Messenger Plus. Этот усовершенствованный гаджет сохраняет все текстовые функции предыдущей модели и добавляет возможность отправки фото и голосовых сообщений через спутниковую связь. Несмотря на расширенные функции, стоимость новинки возросла до 499,99 долларов, в отличие от 299,99 за базовую модель, и это без учёта ежемесячной подписки, цены на которую начинаются от 11,95 долларов.

Телефоны Apple и Google теперь также предлагают экстренную спутниковую связь, но inReach Messenger Plus выделяется благодаря надёжной двусторонней коммуникации в местах, где нет сотового покрытия. Устройство позволяет обмениваться местоположениями, загружать прогнозы погоды и общаться с близкими в удалённых районах.

Возможность отправки фото и аудиосообщений может оказаться жизненно важной в экстренных ситуациях, так как это позволяет предоставить спасательным службам более полную информацию, что способствует более быстрому и точному реагированию на происшествия.

Для дополнительной безопасности inReach Messenger Plus оборудован кнопкой SOS, которая обеспечивает прямую связь с круглосуточным координационным центром Garmin. Служба автоматически получает данные о местоположении пользователя, ускоряя процесс оказания помощи.

Батарея устройства имеет впечатляющий срок службы – до 600 часов работы от одной зарядки при регулярной отправке текстовых сообщений или обновлении местоположения каждые 10 минут. Отправка мультимедийных сообщений уменьшает этот срок примерно до 250 сообщений на одной зарядке.

inReach Messenger Plus предназначен для определённой категории пользователей, таких как альпинисты или люди, часто путешествующие в отдалённые районы. Для обычных пользователей это может показаться излишним, но для целевой аудитории преимущества покупки данного устройства, особенно учитывая его долговечность батареи, могут быть значительными.

Источник — gizmochina.com